Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Чем объясняется обилие фотографий с умершими родственниками в викторианской Англии? 30 + Ссылка Хотя дагерротип изобрели ещё в 1839 году, фотография практически до конца 19 века оставалась дорогим процессом. В викторианской Англии многие семейства решались запечатлеть себя только с умершими родственниками, особенно детьми, чтобы сохранить о них память. Для фото умершим надевали обычную одежду и старались придать естественную позу, а иногда на готовом кадре рисовали открытые глаза. При этом из-за необходимости долгой выдержки не шевелившиеся мертвецы на снимках выходили чётче. Неправда? Источник: www.bbc.com

Что убирают с фотографий Уолта Диснея для размещения в Диснейлендах? 286 + Ссылка Уолт Дисней был заядлым курильщиком, и его фотографии для размещения в Диснейлендах тщательно ретушируются, поэтому он на снимках часто показывает странный жест из сомкнутых указательного и среднего пальцев. Более того, сотрудникам Диснейленда рекомендовано указывать на что-либо этими же двумя пальцами, чтобы придать убедительности образу Диснея. Неправда? Источник: petapixel.com

Какое бедствие сделало возможным появление пейзажа на фоне рабочего стола Windows XP? 244 + Ссылка В качестве стандартного фона рабочего стола Windows XP была выбрана сделанная в Калифорнии фотография «Безмятежность». Её появление стало возможно благодаря вредителю филлоксере, поражающей виноградники. Они были убраны с этих холмов на несколько лет как раз вследствие заражения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Известный портрет какого президента лишь на 1/8 списан с него самого? 420 + Ссылка Известный портрет Линкольна в полный рост — фотомонтаж. От президента на нём только голова, а всё остальное, включая интерьер кабинета, скопировано с портрета бывшего вице-президента Джона Колдвелла Кэлхуна. По иронии судьбы, Кэлхун был ярым сторонником рабовладельческой политики и образования Конфедерации южных штатов. Сделавший коллаж художник проявил внимание к деталям: на портрете Кэлхуна левая рука лежит на документах о свободной торговле и суверенитете, а та же рука Линкольна — на конституции и прокламации об освобождении рабов. Неправда? Источник: birdinflight.com

Какая актриса дала имя эффекту, когда попытка удаления информации приводит к её большему распространению? 318 + Ссылка В 2003 году адвокаты Барбры Стрейзанд безуспешно подали в суд на Кеннета Адельмана, который разместил на публичном сайте несколько тысяч фотографий побережья Калифорнии, так как на одном из снимков был её дом. До этого момента фото было скачано всего 6 раз, а через месяц с освещением процесса в прессе количество скачиваний перевалило за 400 тысяч. С тех пор подобные попытки удаления информации, приводящие только к её большему распространению, называют эффектом Стрейзанд. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой жанр фотографии обязан своему появлению недостаткам советской камеры? 422 + Ссылка В 1983 году Ленинградское оптико-механическое объединение выпустило малоформатный фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат», оснащённый автоматическим электронным затвором-диафрагмой. Он был довольно прост в использовании, однако экспонометр не всегда срабатывал корректно, кадры нередко получались в неестественных цветах и с заметным виньетированием. Однако эти недостатки сыграли ключевую роль в зарождении особого жанра фотографии — ломографии, основанном двумя австрийскими студентами, которые привезли эти камеры из туристической поездки. Основной принцип ломографии — фиксирование жизни с необычных ракурсов такой, какая она есть, не обращая особого внимания на качество снимков. Энтузиасты наладили выпуск «ЛОМО Компакт-Автоматов» и других специально разработанных для ломографии камер за рубежом, производят фотоплёнку и регулярно организуют фотовыставки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как была создана фоновая картинка рабочего стола Windows 10? 533 + Ссылка Фоновая картинка для рабочего стола Windows 10 — это совсем не продукт творчества в графическом редакторе. Для её создания Microsoft привлекла фотостудию, где были использованы большая конструкция с четырьмя экранами, камеры, разные источники света и дым. Неправда? Источник: www.theverge.com

Чем объясняется эффект красных глаз на фотографиях? 407 + Ссылка В появлении красных глаз на фотографиях виновата вспышка, расположенная на одной оптической оси с камерой. Её яркий свет проходит сквозь зрачок и отражается от сосудистой оболочки, питающей кровью сетчатку — в этом и есть причина красного цвета. Эффект сильнее проявляется у людей со светлой кожей, так как у них меньше концентрация пигмента меланина, а также у детей, потому что их зрачки быстрее расширяются в темноте. Избежать красных глаз помогает отдаление вспышки от объектива. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое слово показывают The Beatles семафорной азбукой на обложке альбома «Help!»? 613 + Ссылка По задумке, музыканты The Beatles на обложке альбома «Help!» должны были показывать четыре буквы названия с помощью семафорной азбуки. Когда начали делать фото, пришли к выводу, что при таком положении рук композиция выглядит плохо, и начали импровизировать. В итоге на изданной в Великобритании пластинке «битлы» показывают буквы NUJV, а на изданной чуть позже в США — NVUJ. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как называется одна нить спагетти? 592 + Ссылка Спагетти и папарацци — это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто, фотографа-мужчину — папараццо, а женщину — папарацца. Неправда? Источник: en.wiktionary.org

В какой стране появилось слово «селфи»? 849 + Ссылка В австралийском варианте английского языка существует тенденция к образованию слов с суффиксом «-ie», придающим словам неформальный оттенок. Например, «barbie» вместо «barbecue» («барбекю»), «firie» вместо «firefighter» («пожарный»), «tinnie» вместо «tin» для обозначения металлической банки с пивом. Именно в Австралии появилось слово «selfie», причём первое его употребление в Интернете зафиксировано ещё в 2002 году. Хотя повсеместное распространение термина «селфи» сначала в англоговорящем мире, а затем и в остальных странах, случилось только спустя десять лет. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Каким образом еврейской девочке удалось победить в фотоконкурсе арийских детей? 1243 + Ссылка В конкурсе на лучшее фото арийского ребёнка, проведённого в Третьем Рейхе в 1935 году, победил снимок шестимесячной Хесси Тафт. Организаторы соревнования и сам Геббельс, которому приписывают выбор победителя, не подозревали, что девочка была еврейкой. Её мать Паулина Левенсон привела Хесси к фотографу, чтобы сделать снимки для семейного альбома, а тот без ведома родителей отправил фото на конкурс. Девочку пришлось прятать дома, а через несколько лет семье удалось покинуть Германию и в конечном итоге добраться до США. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Как влияет фотографирование с друзьями на оценку привлекательности отдельных лиц? 798 + Ссылка Человек на фото с друзьями воспринимается более привлекательным, чем на одиночной фотографии. Этот феномен известен как «эффект чирлидера» и был подтверждён учёными из Университета Калифорнии. Участники исследования в среднем оценивали привлекательность мужчин и женщин на групповых снимках выше, чем тех же лиц, вырезанных из общей сцены. Чтобы исключить эмоциональную составляющую, исследование было повторено с другими параметрами — теперь групповые фото были сделаны не одним кадром, а смонтированы из индивидуальных снимков. Даже на таких коллажах лица оценивались более привлекательными, чем по отдельности. Неправда? Источник: www.scientificamerican.com

Чем на самом деле является череп на спине бабочки на постере к фильму «Молчание ягнят»? 2299 + Ссылка На постере к знаменитому фильму «Молчание ягнят» изображено лицо Джуди Фостер, рот которой закрывает бабочка мёртвая голова. На спине бабочки угадывается череп, который, однако, черепом не является. Это фотография семи обнажённых женщин, поставленных в определённые позы. Первый вариант этой фотографии был сделан Филиппом Халсманом в 1951 году по эскизу Сальвадора Дали. Неправда? Источник: awesomenator.com

Какую вероятность увеличивает фотография младенца в кошельке? 1344 + Ссылка В 2009 году группа шотландских психологов провела эксперимент, «потеряв» на улицах Эдинбурга 240 кошельков, в которых были контактные данные владельца. Всего было возвращено 42% кошельков, однако процент возврата сильно варьировался в зависимости от того, какая фотография была внутри. Так, владельцам прислали 88% кошельков, которые содержали фото младенца, 53% с фото домашнего питомца, 48% с общим семейным фото, 28% с изображением пожилой пары, и только 15% из тех, где не было вообще никакой фотографии. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Какие гномы часто путешествуют по миру без ведома их хозяев? 2297 + Ссылка В 1980-е годы в западных странах зародилась шуточная традиция брать в путешествия чужих садовых гномов. Фигурку похищают, часто оставляя на её месте записку типа: «Хочу повидать мир. Не волнуйтесь, скоро вернусь». Гнома фотографируют на фоне достопримечательностей вдали от дома, а затем возвращают владельцу вместе с фотографиями. Более широкое распространение эта традиция получила после выхода фильма «Амели», где главная героиня посылает в путешествие гномика своего отца. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое название фотографа было изначально именем киноперсонажа? 1279 + Ссылка В русском языке есть немало нарицательных существительных, которые были образованы от имён литературных персонажей: робинзон, гаврош, донжуан, донкихот, ловелас. В этот ряд можно поставить и слово «папарацци», произошедшее уже в 20 веке от персонажа кино. Папараццо — так звали докучливого фотографа из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». После выхода картины слово приклеилось ко всем фотографам, преследующим знаменитостей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На что сердится Черчилль на самой знаменитой своей фотографии? 2237 + Ссылка Одно из самых известных фото Черчилля, где он запечатлён угрюмым и сердитым, сделано в 1941 году после его речи перед канадской Палатой общин. Когда Черчилля привели в комнату, он сказал фотографу, что у того есть две минуты, и закурил сигару. На просьбу фотографа убрать сигару премьер-министр ответил отказом. Тогда фотограф подошёл к Черчиллю под предлогом замерить уровень света и сам вытащил сигару из его рта, а реакция премьер-министра на эту наглость как раз была поймана на камеру. Но затем Черчилль улыбнулся и позволил сделать ещё один снимок, хотя этот благодушный фотопортрет гораздо менее известен. Неправда? Источник: iconicphotos.wordpress.com

Какой фотограф продолжал снимать извержение вулкана, зная, что умрёт? 4160 + Ссылка В 1980 году произошло мощное извержение вулкана Сент-Хеленс, расположенного на северо-западе США. Фотограф Роберт Ландсбург, заранее зная о приближающейся активизации вулкана, в течение нескольких недель посещал местность вокруг, чтобы запечатлеть фазы его изменения. Утром 18 мая, когда началось само извержение, он был в нескольких километрах от вершины и понял по быстро приближающемуся облаку дыма, что не успеет спастись. Безо всякой паники Ландсбург продолжил делать снимки, затем упаковал камеру в рюкзак и накрыл его своим телом, которое под слоем пепла обнаружили через 17 дней. С камерой ничего не случилось, и сделанные кадры помогли геологам составить полное документальное описание извержения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом по фотографии можно предварительно диагностировать злокачественную опухоль сетчатки глаза? 2306 + Ссылка Аномальный белый блик в глазу называется лейкокория, он чаще проявляется у детей и может указывать на многие заболевания, в том числе такие серьёзные, как катаракта, токсокароз и ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки глаза. Одним из методов ранней диагностики лейкокории может служить обычная фотография. Если у ребёнка на фотографии один глаз красный из-за привычного эффекта красных глаз, но другой светится белым — это повод обратиться к врачу для более серьёзных тестов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему фотографы говорят: «Сейчас вылетит птичка!»? 4484 + Ссылка Раньше фотографы для того, чтобы все дети на групповой фотографии смотрели в объектив, говорили: «Посмотрите сюда! Сейчас вылетит птичка!». Эта птичка была вполне реальной в начале эры массовой фотографии — правда, не живой, а латунной. В те времена камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего снимка люди должны были замереть в одной позе на несколько секунд. Чтобы привлечь внимание непоседливых детей, ассистент фотографа в нужный момент поднимал блестящую «птичку», которая к тому уже умела издавать трели. Неправда? Источник: vintagephoto.tv

Можно ли увидеть радугу ночью? 3729 + Ссылка Радугу можно увидеть не только днём. Существуют и лунные радуги, возникающие с помощью отражённого луной солнечного света. Так как этот свет существенно слабее прямого солнечного, для человеческого глаза лунная радуга обычно выглядит просто белой, но фотоаппарат с длительной экспозицией может зафиксировать её в цветном виде. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное фотографы могли использовать в качестве экспонометра до его изобретения? 4830 + Ссылка Один из пионеров художественной фотографии Оскар Густав Рейландер, родившийся в Швеции и живший в Англии, придумал использовать свою кошку для определения освещённости в студии, когда экспонометр ещё не был изобретён. Если кошачьи зрачки становились похожими на узкие щели, Рейландер ставил короткую выдержку, а если расширялись больше обычного, то и выдержку фотограф делал длиннее. Неправда? Источник: www.rleggat.com

Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки? 3983 + Ссылка Помимо известного применения голубей в доставке корреспонденции, их также успешно тренировали для аэрофотосъёмки. Первый патент на устройство фотокамеры, предназначенной для переноски голубем, получил в 1908 году немец Юлиус Нойброннер. Несмотря на приемлемое качество снимков, в Первую Мировую войну воздушная съёмка с помощью голубей так и не была использована. Во Вторую Мировую войну, по разным сообщениям, голуби-фотографы были задействованы немцами, французами и американцами. Хотя единственным вещественным доказательством можно считать лишь немецкую игрушку — фигурку солдата, выпускающего из рук голубя, несущего камеру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком моменте «Иронии судьбы» можно увидеть Олега Басилашвили? 7891 + Ссылка В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» есть забавный ляп. Когда Лукашин выбрасывает в окно фотографию Ипполита, на ней виден привычный нам герой, сыгранный Яковлевым. А когда Надя подбирает её со снега, там изображён уже Олег Басилашвили. Дело в том, что именно Басилашвили изначально планировался на роль Ипполита, но был вынужден отказаться из-за смерти отца. Однако эпизод с поднятием фотографии уже успели отснять, а заменить на фото с «яковлевским» Ипполитом попросту забыли. Неправда? Источник: www.kp.ru

Какое изобретение продемонстрировали американские военные в 1881 году, взорвав для этого осла? 10620 + Ссылка В 1878 году была изобретена технология, позволяющая фиксировать кадр на фотоплёнке почти без всякой задержки. Через 3 года сотруднику американского военного института дали задание уничтожить бесполезного осла, и военный решил сделать это с «пользой для науки» — взорвать ослу голову и зафиксировать это быстрым снимком. Детонатор привязанной к ослу взрывчатки был одновременно соединён с затвором камеры. Эксперимент удался: аппарат чётко зафиксировал момент взрыва головы осла. Неправда? Источник: www.terra-z.ru

Каким образом Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей французским военнопленным? 19466 + Ссылка Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему раньше автомобили изображались в мультфильмах с овальными колёсами? 8112 + Ссылка В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съёмок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колёсами. Однако это не воспринималось как дефект — считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчёркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колёсами. Неправда? Источник: autodrome.over-blog.com