Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о фотографии

Чем объясняется обилие фотографий с умершими родственниками в викторианской Англии?

Чем объясняется обилие фотографий с умершими родственниками в викторианской Англии?

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Хотя дагерротип изобрели ещё в 1839 году, фотография практически до конца 19 века оставалась дорогим процессом. В викторианской Англии многие семейства решались запечатлеть себя только с умершими родственниками, особенно детьми, чтобы сохранить о них память. Для фото умершим надевали обычную одежду и старались придать естественную позу, а иногда на готовом кадре рисовали открытые глаза. При этом из-за необходимости долгой выдержки не шевелившиеся мертвецы на снимках выходили чётче.

Неправда?

Метки: фотография, англия, викторианская эпоха, смерть

Источник: www.bbc.com

Что убирают с фотографий Уолта Диснея для размещения в Диснейлендах?

Что убирают с фотографий Уолта Диснея для размещения в Диснейлендах?

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Уолт Дисней был заядлым курильщиком, и его фотографии для размещения в Диснейлендах тщательно ретушируются, поэтому он на снимках часто показывает странный жест из сомкнутых указательного и среднего пальцев. Более того, сотрудникам Диснейленда рекомендовано указывать на что-либо этими же двумя пальцами, чтобы придать убедительности образу Диснея.

Неправда?

Метки: уолт дисней, диснейленд, жесты, курение, сша, фотография

Источник: petapixel.com

Какое бедствие сделало возможным появление пейзажа на фоне рабочего стола Windows XP?

Какое бедствие сделало возможным появление пейзажа на фоне рабочего стола Windows XP?

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В качестве стандартного фона рабочего стола Windows XP была выбрана сделанная в Калифорнии фотография «Безмятежность». Её появление стало возможно благодаря вредителю филлоксере, поражающей виноградники. Они были убраны с этих холмов на несколько лет как раз вследствие заражения.

Неправда?

Метки: windows, microsoft, виноград, вредители, калифорния, фотография

Источник: ru.wikipedia.org

Известный портрет какого президента лишь на 1/8 списан с него самого?

Известный портрет какого президента лишь на 1/8 списан с него самого?

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Известный портрет Линкольна в полный рост — фотомонтаж. От президента на нём только голова, а всё остальное, включая интерьер кабинета, скопировано с портрета бывшего вице-президента Джона Колдвелла Кэлхуна. По иронии судьбы, Кэлхун был ярым сторонником рабовладельческой политики и образования Конфедерации южных штатов. Сделавший коллаж художник проявил внимание к деталям: на портрете Кэлхуна левая рука лежит на документах о свободной торговле и суверенитете, а та же рука Линкольна — на конституции и прокламации об освобождении рабов.

Неправда?

Метки: линкольн, искусство, подделки, портреты, правители, президенты, рабство, сша, фотография

Источник: birdinflight.com

Какая актриса дала имя эффекту, когда попытка удаления информации приводит к её большему распространению?

Какая актриса дала имя эффекту, когда попытка удаления информации приводит к её большему распространению?

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В 2003 году адвокаты Барбры Стрейзанд безуспешно подали в суд на Кеннета Адельмана, который разместил на публичном сайте несколько тысяч фотографий побережья Калифорнии, так как на одном из снимков был её дом. До этого момента фото было скачано всего 6 раз, а через месяц с освещением процесса в прессе количество скачиваний перевалило за 400 тысяч. С тех пор подобные попытки удаления информации, приводящие только к её большему распространению, называют эффектом Стрейзанд.

Неправда?

Метки: цензура, информация, калифорния, стрейзанд, сша, фотография

Источник: ru.wikipedia.org

Какой жанр фотографии обязан своему появлению недостаткам советской камеры?

Какой жанр фотографии обязан своему появлению недостаткам советской камеры?

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В 1983 году Ленинградское оптико-механическое объединение выпустило малоформатный фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат», оснащённый автоматическим электронным затвором-диафрагмой. Он был довольно прост в использовании, однако экспонометр не всегда срабатывал корректно, кадры нередко получались в неестественных цветах и с заметным виньетированием. Однако эти недостатки сыграли ключевую роль в зарождении особого жанра фотографии — ломографии, основанном двумя австрийскими студентами, которые привезли эти камеры из туристической поездки. Основной принцип ломографии — фиксирование жизни с необычных ракурсов такой, какая она есть, не обращая особого внимания на качество снимков. Энтузиасты наладили выпуск «ЛОМО Компакт-Автоматов» и других специально разработанных для ломографии камер за рубежом, производят фотоплёнку и регулярно организуют фотовыставки.

Неправда?

Метки: фотография, австрия, искусство, ссср, техника

Источник: ru.wikipedia.org

Как была создана фоновая картинка рабочего стола Windows 10?

Как была создана фоновая картинка рабочего стола Windows 10?

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Фоновая картинка для рабочего стола Windows 10 — это совсем не продукт творчества в графическом редакторе. Для её создания Microsoft привлекла фотостудию, где были использованы большая конструкция с четырьмя экранами, камеры, разные источники света и дым.

Неправда?

Метки: windows, microsoft, компьютеры, фотография

Источник: www.theverge.com

Чем объясняется эффект красных глаз на фотографиях?

Чем объясняется эффект красных глаз на фотографиях?

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В появлении красных глаз на фотографиях виновата вспышка, расположенная на одной оптической оси с камерой. Её яркий свет проходит сквозь зрачок и отражается от сосудистой оболочки, питающей кровью сетчатку — в этом и есть причина красного цвета. Эффект сильнее проявляется у людей со светлой кожей, так как у них меньше концентрация пигмента меланина, а также у детей, потому что их зрачки быстрее расширяются в темноте. Избежать красных глаз помогает отдаление вспышки от объектива.

Неправда?

Метки: фотография, глаза, дети, кровь

Источник: en.wikipedia.org

Какое слово показывают The Beatles семафорной азбукой на обложке альбома «Help!»?

Какое слово показывают The Beatles семафорной азбукой на обложке альбома «Help!»?

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По задумке, музыканты The Beatles на обложке альбома «Help!» должны были показывать четыре буквы названия с помощью семафорной азбуки. Когда начали делать фото, пришли к выводу, что при таком положении рук композиция выглядит плохо, и начали импровизировать. В итоге на изданной в Великобритании пластинке «битлы» показывают буквы NUJV, а на изданной чуть позже в США — NVUJ.

Неправда?

Метки: beatles, музыка, семафорная азбука, фотография

Источник: en.wikipedia.org

Как называется одна нить спагетти?

Как называется одна нить спагетти?

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Спагетти и папарацци — это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто, фотографа-мужчину — папараццо, а женщину — папарацца.

Неправда?

Метки: слова, итальянский язык, папарацци, продукты, спагетти, фотография

Источник: en.wiktionary.org

В какой стране появилось слово «селфи»?

В какой стране появилось слово «селфи»?

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В австралийском варианте английского языка существует тенденция к образованию слов с суффиксом «-ie», придающим словам неформальный оттенок. Например, «barbie» вместо «barbecue» («барбекю»), «firie» вместо «firefighter» («пожарный»), «tinnie» вместо «tin» для обозначения металлической банки с пивом. Именно в Австралии появилось слово «selfie», причём первое его употребление в Интернете зафиксировано ещё в 2002 году. Хотя повсеместное распространение термина «селфи» сначала в англоговорящем мире, а затем и в остальных странах, случилось только спустя десять лет.

Неправда?

Метки: английский язык, австралия, селфи, слова, фотография

Источник: www.theguardian.com

Каким образом еврейской девочке удалось победить в фотоконкурсе арийских детей?

Каким образом еврейской девочке удалось победить в фотоконкурсе арийских детей?

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В конкурсе на лучшее фото арийского ребёнка, проведённого в Третьем Рейхе в 1935 году, победил снимок шестимесячной Хесси Тафт. Организаторы соревнования и сам Геббельс, которому приписывают выбор победителя, не подозревали, что девочка была еврейкой. Её мать Паулина Левенсон привела Хесси к фотографу, чтобы сделать снимки для семейного альбома, а тот без ведома родителей отправил фото на конкурс. Девочку пришлось прятать дома, а через несколько лет семье удалось покинуть Германию и в конечном итоге добраться до США.

Неправда?

Метки: евреи, геббельс, германия, дети, нацизм, фотография

Источник: www.telegraph.co.uk

Как влияет фотографирование с друзьями на оценку привлекательности отдельных лиц?

Как влияет фотографирование с друзьями на оценку привлекательности отдельных лиц?

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Человек на фото с друзьями воспринимается более привлекательным, чем на одиночной фотографии. Этот феномен известен как «эффект чирлидера» и был подтверждён учёными из Университета Калифорнии. Участники исследования в среднем оценивали привлекательность мужчин и женщин на групповых снимках выше, чем тех же лиц, вырезанных из общей сцены. Чтобы исключить эмоциональную составляющую, исследование было повторено с другими параметрами — теперь групповые фото были сделаны не одним кадром, а смонтированы из индивидуальных снимков. Даже на таких коллажах лица оценивались более привлекательными, чем по отдельности.

Неправда?

Метки: фотография, красота, психология

Источник: www.scientificamerican.com

Чем на самом деле является череп на спине бабочки на постере к фильму «Молчание ягнят»?

Чем на самом деле является череп на спине бабочки на постере к фильму «Молчание ягнят»?

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На постере к знаменитому фильму «Молчание ягнят» изображено лицо Джуди Фостер, рот которой закрывает бабочка мёртвая голова. На спине бабочки угадывается череп, который, однако, черепом не является. Это фотография семи обнажённых женщин, поставленных в определённые позы. Первый вариант этой фотографии был сделан Филиппом Халсманом в 1951 году по эскизу Сальвадора Дали.

Неправда?

Метки: кинематограф, бабочки, дали, джуди фостер, искусство, молчание ягнят, фотография

Источник: awesomenator.com

Какую вероятность увеличивает фотография младенца в кошельке?

Какую вероятность увеличивает фотография младенца в кошельке?

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В 2009 году группа шотландских психологов провела эксперимент, «потеряв» на улицах Эдинбурга 240 кошельков, в которых были контактные данные владельца. Всего было возвращено 42% кошельков, однако процент возврата сильно варьировался в зависимости от того, какая фотография была внутри. Так, владельцам прислали 88% кошельков, которые содержали фото младенца, 53% с фото домашнего питомца, 48% с общим семейным фото, 28% с изображением пожилой пары, и только 15% из тех, где не было вообще никакой фотографии.

Неправда?

Метки: эксперименты, дети, кошельки, психология, фотография, шотландия

Источник: www.telegraph.co.uk

Какие гномы часто путешествуют по миру без ведома их хозяев?

Какие гномы часто путешествуют по миру без ведома их хозяев?

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В 1980-е годы в западных странах зародилась шуточная традиция брать в путешествия чужих садовых гномов. Фигурку похищают, часто оставляя на её месте записку типа: «Хочу повидать мир. Не волнуйтесь, скоро вернусь». Гнома фотографируют на фоне достопримечательностей вдали от дома, а затем возвращают владельцу вместе с фотографиями. Более широкое распространение эта традиция получила после выхода фильма «Амели», где главная героиня посылает в путешествие гномика своего отца.

Неправда?

Метки: розыгрыши, амели, гномы, кинематограф, туризм, фотография

Источник: ru.wikipedia.org

Какое название фотографа было изначально именем киноперсонажа?

Какое название фотографа было изначально именем киноперсонажа?

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В русском языке есть немало нарицательных существительных, которые были образованы от имён литературных персонажей: робинзон, гаврош, донжуан, донкихот, ловелас. В этот ряд можно поставить и слово «папарацци», произошедшее уже в 20 веке от персонажа кино. Папараццо — так звали докучливого фотографа из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». После выхода картины слово приклеилось ко всем фотографам, преследующим знаменитостей.

Неправда?

Метки: слова, италия, кинематограф, литературные герои, папарацци, феллини, фотография

Источник: ru.wikipedia.org

На что сердится Черчилль на самой знаменитой своей фотографии?

На что сердится Черчилль на самой знаменитой своей фотографии?

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Одно из самых известных фото Черчилля, где он запечатлён угрюмым и сердитым, сделано в 1941 году после его речи перед канадской Палатой общин. Когда Черчилля привели в комнату, он сказал фотографу, что у того есть две минуты, и закурил сигару. На просьбу фотографа убрать сигару премьер-министр ответил отказом. Тогда фотограф подошёл к Черчиллю под предлогом замерить уровень света и сам вытащил сигару из его рта, а реакция премьер-министра на эту наглость как раз была поймана на камеру. Но затем Черчилль улыбнулся и позволил сделать ещё один снимок, хотя этот благодушный фотопортрет гораздо менее известен.

Неправда?

Метки: фотография, англия, канада, правители, сигары, черчилль

Источник: iconicphotos.wordpress.com

Какой фотограф продолжал снимать извержение вулкана, зная, что умрёт?

Какой фотограф продолжал снимать извержение вулкана, зная, что умрёт?

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В 1980 году произошло мощное извержение вулкана Сент-Хеленс, расположенного на северо-западе США. Фотограф Роберт Ландсбург, заранее зная о приближающейся активизации вулкана, в течение нескольких недель посещал местность вокруг, чтобы запечатлеть фазы его изменения. Утром 18 мая, когда началось само извержение, он был в нескольких километрах от вершины и понял по быстро приближающемуся облаку дыма, что не успеет спастись. Безо всякой паники Ландсбург продолжил делать снимки, затем упаковал камеру в рюкзак и накрыл его своим телом, которое под слоем пепла обнаружили через 17 дней. С камерой ничего не случилось, и сделанные кадры помогли геологам составить полное документальное описание извержения.

Неправда?

Метки: фотография, вулканы, сша

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом по фотографии можно предварительно диагностировать злокачественную опухоль сетчатки глаза?

Каким образом по фотографии можно предварительно диагностировать злокачественную опухоль сетчатки глаза?

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Аномальный белый блик в глазу называется лейкокория, он чаще проявляется у детей и может указывать на многие заболевания, в том числе такие серьёзные, как катаракта, токсокароз и ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки глаза. Одним из методов ранней диагностики лейкокории может служить обычная фотография. Если у ребёнка на фотографии один глаз красный из-за привычного эффекта красных глаз, но другой светится белым — это повод обратиться к врачу для более серьёзных тестов.

Неправда?

Метки: болезни, глаза, дети, фотография

Источник: en.wikipedia.org

Почему фотографы говорят: «Сейчас вылетит птичка!»?

Почему фотографы говорят: «Сейчас вылетит птичка!»?

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Раньше фотографы для того, чтобы все дети на групповой фотографии смотрели в объектив, говорили: «Посмотрите сюда! Сейчас вылетит птичка!». Эта птичка была вполне реальной в начале эры массовой фотографии — правда, не живой, а латунной. В те времена камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего снимка люди должны были замереть в одной позе на несколько секунд. Чтобы привлечь внимание непоседливых детей, ассистент фотографа в нужный момент поднимал блестящую «птичку», которая к тому уже умела издавать трели.

Неправда?

Метки: фотография, выражения, дети, птицы

Источник: vintagephoto.tv

Можно ли увидеть радугу ночью?

Можно ли увидеть радугу ночью?

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Радугу можно увидеть не только днём. Существуют и лунные радуги, возникающие с помощью отражённого луной солнечного света. Так как этот свет существенно слабее прямого солнечного, для человеческого глаза лунная радуга обычно выглядит просто белой, но фотоаппарат с длительной экспозицией может зафиксировать её в цветном виде.

Неправда?

Метки: радуга, луна, солнце, фотография

Источник: en.wikipedia.org

Какое животное фотографы могли использовать в качестве экспонометра до его изобретения?

Какое животное фотографы могли использовать в качестве экспонометра до его изобретения?

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Один из пионеров художественной фотографии Оскар Густав Рейландер, родившийся в Швеции и живший в Англии, придумал использовать свою кошку для определения освещённости в студии, когда экспонометр ещё не был изобретён. Если кошачьи зрачки становились похожими на узкие щели, Рейландер ставил короткую выдержку, а если расширялись больше обычного, то и выдержку фотограф делал длиннее.

Неправда?

Метки: фотография, англия, кошки, швеция

Источник: www.rleggat.com

Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки?

Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки?

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Помимо известного применения голубей в доставке корреспонденции, их также успешно тренировали для аэрофотосъёмки. Первый патент на устройство фотокамеры, предназначенной для переноски голубем, получил в 1908 году немец Юлиус Нойброннер. Несмотря на приемлемое качество снимков, в Первую Мировую войну воздушная съёмка с помощью голубей так и не была использована. Во Вторую Мировую войну, по разным сообщениям, голуби-фотографы были задействованы немцами, французами и американцами. Хотя единственным вещественным доказательством можно считать лишь немецкую игрушку — фигурку солдата, выпускающего из рук голубя, несущего камеру.

Неправда?

Метки: птицы, вторая мировая война, германия, голуби, первая мировая война, техника, фотография

Источник: en.wikipedia.org

В каком моменте «Иронии судьбы» можно увидеть Олега Басилашвили?

В каком моменте «Иронии судьбы» можно увидеть Олега Басилашвили?

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В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» есть забавный ляп. Когда Лукашин выбрасывает в окно фотографию Ипполита, на ней виден привычный нам герой, сыгранный Яковлевым. А когда Надя подбирает её со снега, там изображён уже Олег Басилашвили. Дело в том, что именно Басилашвили изначально планировался на роль Ипполита, но был вынужден отказаться из-за смерти отца. Однако эпизод с поднятием фотографии уже успели отснять, а заменить на фото с «яковлевским» Ипполитом попросту забыли.

Неправда?

Метки: кинематограф, актёры, ирония судьбы, олег басилашвили, фотография, юрий яковлев

Источник: www.kp.ru

Какое изобретение продемонстрировали американские военные в 1881 году, взорвав для этого осла?

Какое изобретение продемонстрировали американские военные в 1881 году, взорвав для этого осла?

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В 1878 году была изобретена технология, позволяющая фиксировать кадр на фотоплёнке почти без всякой задержки. Через 3 года сотруднику американского военного института дали задание уничтожить бесполезного осла, и военный решил сделать это с «пользой для науки» — взорвать ослу голову и зафиксировать это быстрым снимком. Детонатор привязанной к ослу взрывчатки был одновременно соединён с затвором камеры. Эксперимент удался: аппарат чётко зафиксировал момент взрыва головы осла.

Неправда?

Метки: эксперименты, взрывы, изобретения, ослы, сша, фотография

Источник: www.terra-z.ru

Каким образом Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей французским военнопленным?

Каким образом Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей французским военнопленным?

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Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать.

Неправда?

Метки: вторая мировая война, германия, музыка, пиаф, тюрьмы, фотография, франция

Источник: ru.wikipedia.org

Почему раньше автомобили изображались в мультфильмах с овальными колёсами?

Почему раньше автомобили изображались в мультфильмах с овальными колёсами?

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В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съёмок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колёсами. Однако это не воспринималось как дефект — считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчёркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колёсами.

Неправда?

Метки: автомобили, комиксы, мультфильмы, фотография

Источник: autodrome.over-blog.com

Что написал Эйнштейн на обороте своей фотографии с высунутым языком?

Что написал Эйнштейн на обороте своей фотографии с высунутым языком?

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Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году после празднования дня рождения физика. Уставший Эйнштейн в ответ на очередную просьбу попозировать высунул язык, но фотограф успел сделать кадр. Фото очень понравилось учёному, и он подарил одну копию ведущему научно-популярных передач Говарду Смиту, а на обратной стороне карточки написал: «Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству».

Неправда?

Метки: эйнштейн, гении, жесты, фотография

Источник: www.boston.com

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