Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Чем занимались техасские компании с названиями «Я не знаю» и «Без разницы»? 74 + Ссылка В 1990-х годах абонентам Техаса, совершавшим междугородний звонок через телефон-автомат, предлагалось выбрать оператора. Большинство называли конкретного оператора, но примерно 3% не знали, что ответить. Чтобы обрабатывать их звонки, предприниматель Деннис Диз зарегистрировал компании «I Don’t Know», «I Don’t Care», «It Doesn’t Matter» и «Whatever» (что переводится как, соответственно, «Я не знаю», «Без разницы», «Не имеет значения», «Какой угодно»). Цена на звонок через этих операторов была выше средней. Неправда? Источник: people.com

Что находится в американском округе, телефонный код которого — 321? 452 + Ссылка Космический центр Кеннеди, с которого запускались в том числе корабли программы «Аполлон» и шаттлы, территориально расположен в округе Бревард, штат Флорида. Телефонный код округа — 321. Это число было специально выбрано как ассоциация с обратным отсчётом перед стартом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая церковь внезапно получила сотни звонков от желающих поговорить с Богом? 790 + Ссылка В фильме «Брюс всемогущий» главный герой контактировал с Богом по телефону 776-2323. Этот номер был не занят в Буффало, где происходит действие фильма, однако его обладатели в других местах получали сотни звонков от зрителей, которые хотели поговорить с Богом. Самое забавное совпадение случилось в городке Сэнфорд, что в Северной Каролине: этот номер принадлежал местной церкви. К выходу фильма на DVD его изменили на 555-0123 (555 — стандартный префикс для вымышленных номеров в США). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем некоторые лондонские телефонные будки перекрашивают из красного в зелёный цвет? 797 + Ссылка Знаменитые лондонские красные телефонные будки используются прохожими всё реже и реже. Один из проектов, как снова сделать их функциональными, называется Solarbox. Будку красят в зелёный цвет, а на крышу устанавливают солнечную панель, и за счёт вырабатываемой ею энергии любой желающий может подзарядить своё мобильное устройство. Обслуживание таких будок окупается за счёт показываемой внутри них рекламы. Неправда? Источник: www.bbc.com

Для каких целей используется 167-метровый небоскрёб без окон в Нью-Йорке? 1110 + Ссылка На Манхеттене по адресу 33 Thomas Street расположен небоскрёб высотой 167,5 метров без единого окна. Эта высотка в стиле брутализма является автоматической телефонной станцией, два узла которой принадлежат компании AT&T, и ещё один — Verizon. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую функцию выполняло приложение «I Am Rich» для iPhone стоимостью в 1000$? 1228 + Ссылка На заре существования App Store, магазина приложений для iPhone, в нём появилось приложение под названием «I Am Rich» стоимостью в 1000$ — максимально разрешённой цене. Приложение не выполняло никаких полезных функций, выводя на экран только светящийся красный кристалл и текст: «Я богат. Я заслужил это. Я успешный, здоровый и счастливый». Apple удалила приложение спустя сутки, но за это время его успели купить восемь человек, только двое из которых затем оформили возврат. Сегодня несколько подобных приложений по максимальной цене 200$ доступны в магазине Google Play для смартфонов на базе системы Android. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое паразитическое дерево способно перерезать подземные телефонные кабели? 2841 + Ссылка Нуйтсия обильноцветущая — это дерево из Западной Австралии, также известное как рождественское дерево благодаря своему цветению в рождественский сезон. Нуйтсия почти не имеет своей корневой системы, а ведёт паразитический образ жизни, прикрепляясь своими отростками гаусториями к корням других растений и получая таким образом воду и минералы. Цепкость отростков этого дерева настолько развита, что не раз были зафиксированы случаи перерезания ими подземных телефонных кабелей. Это вынудило австралийские телефонные компании прокладывать в местах произрастания нуйтсий более дорогие и защищённые провода. Неправда? Источник: taxusbaccata.hubpages.com

Почему песня «Nothing Else Matters» начинается перебором на открытых струнах? 3512 + Ссылка В начале песни «Nothing Else Matters» группы Metallica слышен перебор на открытых первой, второй, третьей и шестой струнах. Такое композиционное решение появилось благодаря тому, что её автор Джеймс Хэтфилд, когда начинал сочинять песню, одной рукой держал телефонную трубку и разговаривал со своей девушкой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое устройство было изобретено директором похоронного бюро, лишившимся клиентов? 6139 + Ссылка Автоматическая телефонная станция была изобретена директором похоронного бюро в Канзас-Сити Алмоном Строуджером. По рассказу самого изобретателя, однажды он заметил, что количество телефонных звонков в его компанию резко сократилось. Выяснилось, что местная телефонистка переводила звонки в компанию своего мужа — конкурента Строуджера. Это подтолкнуло его к мысли, что телефонисток нужно заменить автоматикой. В конце 19 века Строуджер сумел запатентовать и наладить массовый выпуск АТС. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на калькуляторе цифры возрастают снизу вверх, а на телефоне — сверху вниз? 3451 + Ссылка Цифры на калькуляторе возрастают снизу вверх, а на клавиатуре телефона — сверху вниз. Это объясняется тем, что калькуляторы произошли от механических счётных машин, где цифры исторически принято располагать снизу вверх. Телефоны же долгое время были снабжены диском, и когда стал возможен выпуск кнопочных аппаратов с тональным набором, расположение цифр на кнопках решили сделать по аналогии с диском — по возрастанию сверху вниз с нулём на конце. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Что появилось раньше — телефон или факс? 2859 + Ссылка Факс появился раньше телефона. Прототип факсимильного аппарата был изобретён ещё в 1843 году, а в 1865 на линиях во Франции и между Москвой и Петербургом началось коммерческое использование устройства итальянца Джованни Казелли. В этом аппарате, названном пантелеграфом, изображение для передачи нужно было наносить специальным изолирующим лаком на свинцовую фольгу. Однако данная технология не была успешной и уступила место другим способам связи. Массовое развитие факсимильной связи стало возможно в 20 веке благодаря появлению более доступных каналов — сначала телеграфного, а затем телефонного и радио. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему взрослые не слышат то, что могут слышать дети и подростки? 13706 + Ссылка Чем старше человек, тем меньше верхних звуковых частот он может слышать. Этот принцип полицейские в западных странах использовали для того, чтобы разгонять толпы подростков именно таким высокочастотным звуком, который слышат они, но не слышат взрослые (за редкими исключениями). Но впоследствии подростки сумели обратить феномен себе на службу: они ставят на телефон специальный рингтон и могут принимать смс-ки во время уроков, пока учителя ничего не подозревают. Неправда? Источник: trindelka.net

Где находилась одна из самых уединённых телефонных будок и почему её демонтировали? 6279 + Ссылка В 1960 году в калифорнийской пустыне Мохаве была установлена телефонная будка. Она находилась в 24 километрах от ближайшего шоссе и получила известность как одна из самых уединённых телефонных будок в мире. В 1997 году один американец узнал о будке и стал звонить туда, пока ему не ответили. После этого случая будка быстро стала набирать популярность, к ней стало ездить много людей, жаждущих общения, чтобы отвечать на звонки от случайных собеседников. Впоследствии будка была отключена и демонтирована, так как экологи стали опасаться нежелательных последствий для национального парка от этих посетителей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличаются кошерные телефоны от обычных? 9164 + Ссылка Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам, нельзя писать СМС и выходить в Интернет. Звонок в субботу — священный день, когда нельзя работать — возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении. Неправда? Источник: techdude.ru