Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему Фридриху Ницше приписывают антисемитские взгляды?
В философских сочинениях Фридриха Ницше часто находят идеи нацизма и антисемитизма. В этом виновато вмешательство его сестры, Элизабет Фёрстер-Ницше, которая в последние годы жизни была его сиделкой, а затем взяла на себя публикацию ещё неизданных работ писателя и полного архива. Будучи убеждённой германской националисткой, сестра вносила в тексты нужные ей правки, часто опуская фрагменты, где Ницше недвусмысленно высказывается против антисемитизма. В сочинении «К генеалогии морали» философ специально объяснял, что критикует не евреев как народ, но иудаизм как религию вкупе с вышедшим из него христианством.
Источник: en.wikipedia.org
Какой совет будущим поколениям дал Карл Маркс на смертном одре?
Когда Карл Маркс незадолго до своей смерти лежал больной в постели, служанка спросила его, не хочет ли тот оставить какой-нибудь мудрый совет для будущих поколений. Маркс ответил: «Убирайтесь отсюда! Последние слова — для дураков, которые мало сказали при жизни».
Источник: en.wikiquote.org
Какую фразу о свободе слова, приписываемую Вольтеру, он никогда не говорил?
Вольтеру часто приписывают фразу: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». На самом деле впервые она была употреблена только в 1906 году автором биографии Вольтера, английской писательницей Эвелин Холл, весьма вольно перефразировавшей некоторые мысли философа.
Источник: ru.wikipedia.org
Что связывает бочку Диогена и ящик Пандоры?
В выражении «ящик Пандоры» слово «ящик» появилось в результате неправильного перевода греческого слова πίθος. На самом деле пифосом древние греки называли большой глиняный сосуд, закапываемый в землю, в котором хранили зерно, вино, масло или хоронили людей, так что ящик Пандоры более уместно называть чашей Пандоры. Кстати, именно в пифосе, а не в бочке, жил философ Диоген Синопский, так как древние греки не умели делать бочек.
Источник: en.wikipedia.org
Какой однофамилец Ницше умер ровно через 100 лет после его смерти?
Американский композитор Джек Ницше, написавший музыку к таким фильмам, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «9 1/2 недель», умер 25 августа 2000 года. По странному совпадению, ровно 100 лет назад, 25 августа 1900 года, умер его однофамилец Фридрих Ницше.
Источник: ru.wikipedia.org
Какая наука была исключением из сократовского «Я знаю, что ничего не знаю»?
«Я знаю, что ничего не знаю», — широко известное изречение Сократа. Помимо него Платон зафиксировал другую сократовскую фразу: «Я всегда говорю, что я ничего не знаю, кроме разве одной совсем небольшой науки — эротики (науки о любви). А в ней я ужасно силён».
Источник: mega.km.ru
Какой философ умер, добровольно питаясь как узник концлагеря?
Французский политик Симона Вейль в детстве была узником Освенцима и выжила. Другая Симона Вейль — французский философ — в знак сочувствия к узникам нацизма ограничила потребление пищи до уровня пайка в концлагерях, что привело её к преждевременной смерти.
Источник: ru.wikipedia.org
Какие философы были чемпионами по боевым единоборствам?
Многие древнегреческие мыслители, включая Демосфена, Демокрита, Сократа, Аристотеля и Гиппократа, участвовали в Олимпийских играх. Пифагор был чемпионом по кулачному бою, а Платон выигрывал соревнования по древнему единоборству панкратиону.
Источник: www.krugosvet.ru