Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему Фридриху Ницше приписывают антисемитские взгляды? 229 + Ссылка В философских сочинениях Фридриха Ницше часто находят идеи нацизма и антисемитизма. В этом виновато вмешательство его сестры, Элизабет Фёрстер-Ницше, которая в последние годы жизни была его сиделкой, а затем взяла на себя публикацию ещё неизданных работ писателя и полного архива. Будучи убеждённой германской националисткой, сестра вносила в тексты нужные ей правки, часто опуская фрагменты, где Ницше недвусмысленно высказывается против антисемитизма. В сочинении «К генеалогии морали» философ специально объяснял, что критикует не евреев как народ, но иудаизм как религию вкупе с вышедшим из него христианством. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой совет будущим поколениям дал Карл Маркс на смертном одре? 780 + Ссылка Когда Карл Маркс незадолго до своей смерти лежал больной в постели, служанка спросила его, не хочет ли тот оставить какой-нибудь мудрый совет для будущих поколений. Маркс ответил: «Убирайтесь отсюда! Последние слова — для дураков, которые мало сказали при жизни». Неправда? Источник: en.wikiquote.org

Какую фразу о свободе слова, приписываемую Вольтеру, он никогда не говорил? 950 + Ссылка Вольтеру часто приписывают фразу: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». На самом деле впервые она была употреблена только в 1906 году автором биографии Вольтера, английской писательницей Эвелин Холл, весьма вольно перефразировавшей некоторые мысли философа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что связывает бочку Диогена и ящик Пандоры? 3383 + Ссылка В выражении «ящик Пандоры» слово «ящик» появилось в результате неправильного перевода греческого слова πίθος. На самом деле пифосом древние греки называли большой глиняный сосуд, закапываемый в землю, в котором хранили зерно, вино, масло или хоронили людей, так что ящик Пандоры более уместно называть чашей Пандоры. Кстати, именно в пифосе, а не в бочке, жил философ Диоген Синопский, так как древние греки не умели делать бочек. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой однофамилец Ницше умер ровно через 100 лет после его смерти? 4233 + Ссылка Американский композитор Джек Ницше, написавший музыку к таким фильмам, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «9 1/2 недель», умер 25 августа 2000 года. По странному совпадению, ровно 100 лет назад, 25 августа 1900 года, умер его однофамилец Фридрих Ницше. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая наука была исключением из сократовского «Я знаю, что ничего не знаю»? 11677 + Ссылка «Я знаю, что ничего не знаю», — широко известное изречение Сократа. Помимо него Платон зафиксировал другую сократовскую фразу: «Я всегда говорю, что я ничего не знаю, кроме разве одной совсем небольшой науки — эротики (науки о любви). А в ней я ужасно силён». Неправда? Источник: mega.km.ru

Какой философ умер, добровольно питаясь как узник концлагеря? 4155 + Ссылка Французский политик Симона Вейль в детстве была узником Освенцима и выжила. Другая Симона Вейль — французский философ — в знак сочувствия к узникам нацизма ограничила потребление пищи до уровня пайка в концлагерях, что привело её к преждевременной смерти. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org