Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о философах

Почему Фридриху Ницше приписывают антисемитские взгляды?

Почему Фридриху Ницше приписывают антисемитские взгляды?

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В философских сочинениях Фридриха Ницше часто находят идеи нацизма и антисемитизма. В этом виновато вмешательство его сестры, Элизабет Фёрстер-Ницше, которая в последние годы жизни была его сиделкой, а затем взяла на себя публикацию ещё неизданных работ писателя и полного архива. Будучи убеждённой германской националисткой, сестра вносила в тексты нужные ей правки, часто опуская фрагменты, где Ницше недвусмысленно высказывается против антисемитизма. В сочинении «К генеалогии морали» философ специально объяснял, что критикует не евреев как народ, но иудаизм как религию вкупе с вышедшим из него христианством.

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Метки: философы, антисемитизм, германия, евреи, иудаизм, ницше, христианство

Источник: en.wikipedia.org

Какой совет будущим поколениям дал Карл Маркс на смертном одре?

Какой совет будущим поколениям дал Карл Маркс на смертном одре?

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Когда Карл Маркс незадолго до своей смерти лежал больной в постели, служанка спросила его, не хочет ли тот оставить какой-нибудь мудрый совет для будущих поколений. Маркс ответил: «Убирайтесь отсюда! Последние слова — для дураков, которые мало сказали при жизни».

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Метки: философы, германия, маркс

Источник: en.wikiquote.org

Какую фразу о свободе слова, приписываемую Вольтеру, он никогда не говорил?

Какую фразу о свободе слова, приписываемую Вольтеру, он никогда не говорил?

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Вольтеру часто приписывают фразу: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». На самом деле впервые она была употреблена только в 1906 году автором биографии Вольтера, английской писательницей Эвелин Холл, весьма вольно перефразировавшей некоторые мысли философа.

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Метки: философы, англия, вольтер, демократия, литература, франция

Источник: ru.wikipedia.org

Что связывает бочку Диогена и ящик Пандоры?

Что связывает бочку Диогена и ящик Пандоры?

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В выражении «ящик Пандоры» слово «ящик» появилось в результате неправильного перевода греческого слова πίθος. На самом деле пифосом древние греки называли большой глиняный сосуд, закапываемый в землю, в котором хранили зерно, вино, масло или хоронили людей, так что ящик Пандоры более уместно называть чашей Пандоры. Кстати, именно в пифосе, а не в бочке, жил философ Диоген Синопский, так как древние греки не умели делать бочек.

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Метки: древняя греция, бочки, выражения, диоген, дом, переводы, философы, ящик пандоры

Источник: en.wikipedia.org

Какой однофамилец Ницше умер ровно через 100 лет после его смерти?

Какой однофамилец Ницше умер ровно через 100 лет после его смерти?

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Американский композитор Джек Ницше, написавший музыку к таким фильмам, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «9 1/2 недель», умер 25 августа 2000 года. По странному совпадению, ровно 100 лет назад, 25 августа 1900 года, умер его однофамилец Фридрих Ницше.

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Метки: совпадения, германия, кинематограф, композиторы, ницше, смерть, сша, философы

Источник: ru.wikipedia.org

Какая наука была исключением из сократовского «Я знаю, что ничего не знаю»?

Какая наука была исключением из сократовского «Я знаю, что ничего не знаю»?

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«Я знаю, что ничего не знаю», — широко известное изречение Сократа. Помимо него Платон зафиксировал другую сократовскую фразу: «Я всегда говорю, что я ничего не знаю, кроме разве одной совсем небольшой науки — эротики (науки о любви). А в ней я ужасно силён».

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Метки: античность, выражения, древняя греция, платон, сократ, философы, эротика

Источник: mega.km.ru

Какой философ умер, добровольно питаясь как узник концлагеря?

Какой философ умер, добровольно питаясь как узник концлагеря?

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Французский политик Симона Вейль в детстве была узником Освенцима и выжила. Другая Симона Вейль — французский философ — в знак сочувствия к узникам нацизма ограничила потребление пищи до уровня пайка в концлагерях, что привело её к преждевременной смерти.

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Метки: франция, женщины, концлагеря, освенцим, фашизм, философы

Источник: ru.wikipedia.org

Какие философы были чемпионами по боевым единоборствам?

Какие философы были чемпионами по боевым единоборствам?

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Многие древнегреческие мыслители, включая Демосфена, Демокрита, Сократа, Аристотеля и Гиппократа, участвовали в Олимпийских играх. Пифагор был чемпионом по кулачному бою, а Платон выигрывал соревнования по древнему единоборству панкратиону.

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Метки: спорт, античность, аристотель, гиппократ, демокрит, демосфен, древняя греция, единоборства, олимпийские игры, пифагор, платон, сократ, философы

Источник: www.krugosvet.ru

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