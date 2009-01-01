Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о пандах

Зачем рабочие зоопарка вручную меняют маленьких панд для кормления у матери?

Зачем рабочие зоопарка вручную меняют маленьких панд для кормления у матери?

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Примерно в половине случаев у больших панд рождаются близнецы, но мать почти всегда отказывается от одного детёныша, поскольку считает, что ей не хватит молока и энергии для выкармливания двоих. В некоторых зоопарках для сохранения потомства служители прибегают к хитрости: они по несколько раз в день меняют детёнышей, и пока один кормится у матери, другого помещают в инкубатор и поят молочной смесью.

Неправда?

Метки: панды, близнецы, животные, зоопарки, природа

Источник: www.bbcearth.com

Какое животное изображено на логотипе браузера Mozilla Firefox?

Какое животное изображено на логотипе браузера Mozilla Firefox?

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Название браузера Mozilla Firefox не связано с лисой, так как firefox по-английски — это малая панда, животное семейства пандовых размером чуть больше кошки. Однако на логотипе браузера изображена всё же не панда, а лиса, потому что дизайнер посчитал невозможным воплотить узнаваемый образ малой панды в малой форме.

Неправда?

Метки: логотипы, firefox, браузеры, животные, интернет, лисы, панды

Источник: hicksdesign.co.uk

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