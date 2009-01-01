Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем рабочие зоопарка вручную меняют маленьких панд для кормления у матери?
Примерно в половине случаев у больших панд рождаются близнецы, но мать почти всегда отказывается от одного детёныша, поскольку считает, что ей не хватит молока и энергии для выкармливания двоих. В некоторых зоопарках для сохранения потомства служители прибегают к хитрости: они по несколько раз в день меняют детёнышей, и пока один кормится у матери, другого помещают в инкубатор и поят молочной смесью.
Источник: www.bbcearth.com
Какое животное изображено на логотипе браузера Mozilla Firefox?
Название браузера Mozilla Firefox не связано с лисой, так как firefox по-английски — это малая панда, животное семейства пандовых размером чуть больше кошки. Однако на логотипе браузера изображена всё же не панда, а лиса, потому что дизайнер посчитал невозможным воплотить узнаваемый образ малой панды в малой форме.
Источник: hicksdesign.co.uk