Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что нельзя есть в месяцы, в названии которых нет буквы «r»?

У англичан и французов издавна существовало правило, что устрицы пригодны к употреблению только в те месяцы, в названии которых есть буква «r». Исключениями в обоих языках являются одни и те же самые жаркие месяцы — май, июнь, июль и август — в которые моллюски более вероятно могут быть заражены болезнетворными бактериями.

Источник: en.wikipedia.org