Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что нельзя есть в месяцы, в названии которых нет буквы «r»?
У англичан и французов издавна существовало правило, что устрицы пригодны к употреблению только в те месяцы, в названии которых есть буква «r». Исключениями в обоих языках являются одни и те же самые жаркие месяцы — май, июнь, июль и август — в которые моллюски более вероятно могут быть заражены болезнетворными бактериями.
Источник: en.wikipedia.org
С какого времени устрицы стали деликатесом и почему?
Ещё в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привёл к их резкому сокращению в природе, и во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом.
Источник: www.vokrugsveta.ru
Какие моллюски могут менять свой пол несколько раз в течение жизни?
Устрицы в течение жизни могут неоднократно менять свой пол. Поэтому даже возможна ситуация, когда устрица оплодотворит свои собственные яйца.
Источник: en.wikipedia.org