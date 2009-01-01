Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Интересные факты об устрицах

Что нельзя есть в месяцы, в названии которых нет буквы «r»?

Что нельзя есть в месяцы, в названии которых нет буквы «r»?

39 +

Ссылка

У англичан и французов издавна существовало правило, что устрицы пригодны к употреблению только в те месяцы, в названии которых есть буква «r». Исключениями в обоих языках являются одни и те же самые жаркие месяцы — май, июнь, июль и август — в которые моллюски более вероятно могут быть заражены болезнетворными бактериями.

Неправда?

Метки: устрицы, английский язык, англия, календарь, моллюски, франция, французский язык

Источник: en.wikipedia.org

С какого времени устрицы стали деликатесом и почему?

С какого времени устрицы стали деликатесом и почему?

4944 +

Ссылка

Ещё в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привёл к их резкому сокращению в природе, и во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом.

Неправда?

Метки: кулинария, англия, деликатесы, моллюски, устрицы, франция

Источник: www.vokrugsveta.ru

Какие моллюски могут менять свой пол несколько раз в течение жизни?

Какие моллюски могут менять свой пол несколько раз в течение жизни?

6871 +

Ссылка

Устрицы в течение жизни могут неоднократно менять свой пол. Поэтому даже возможна ситуация, когда устрица оплодотворит свои собственные яйца.

Неправда?

Метки: природа, моллюски, секс, устрицы

Источник: en.wikipedia.org

Спасибо! Ваше опровержение отправлено администратору сайта.