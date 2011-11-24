Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

У каких животных отрезанная конечность может пытаться накормить бывшего владельца? 46 + Ссылка Нервная система осьминога устроена так, что только треть от общего числа нейронов находится в мозге, а остальные сосредоточены в щупальцах, которые обладают некоторой автономностью в реакциях на изменения окружающей среды. Даже после отделения от тела щупальца долгое время рефлекторно сжимаются и уворачиваются от неприятного воздействия. В одном эксперименте описано, что отрезанное щупальце при столкновении с кусочком еды хватает его и пытается переместить в сторону фантомного рта. Неправда? Источник: www.smithsonianmag.com

Какие моллюски способны скрываться от хищников, передвигаясь по суше? 1087 + Ссылка Некоторые виды осьминогов способны на некоторое время покидать воду и передвигаться по суше, отталкиваясь щупальцами. Целью их выхода из родной стихии может быть как поиск добычи в мелких лужах, которые остаются после морского отлива, так и бегство от более крупных хищников. Неправда? Источник: blogs.scientificamerican.com

Каких морских животных способен имитировать осьминог вида Thaumoctopus mimicus? 3298 + Ссылка Для того, чтобы скрываться от врагов, все осьминоги могут подстраиваться под цвет воды или грунта, изменяя цвет и текстуру своей кожи. А осьминоги вида Thaumoctopus mimicus способны ещё и имитировать морских организмов — медуз, скатов, креветок, крабов и многих других. Выбор объекта для мимикрии эти осьминоги делают на основании того, какого хищника они заметили. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие беспозвоночные считаются самыми умными? 4831 + Ссылка Осьминоги считаются самыми умными среди всех беспозвоночных и умнее даже некоторых позвоночных животных. Например, они могут различать геометрические фигуры, привыкают к кормящим их людям, поддаются дрессировке и даже становятся ручными. Осьминоги тщательно заботятся о чистоте своих жилищ, «подметая» их струёй воды и складывая отходы снаружи в мусорную кучу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные могут оплодотворять самку с помощью самостоятельно путешествующей части тела? 4452 + Ссылка Самцы осьминогов оплодотворяют самку с помощью гектокотиля — специального щупальца, которое переносит сперматофоры из своей мантийной полости в мантийную полость самки. Наиболее интересен такой процесс у осьминогов-аргонавтов: их гектокотиль отрывается от тела самца и самостоятельно проникает в самку. Первоначально такое щупальце было принято за паразита и описано как отдельный вид. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему болельщики хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» бросают на лёд осьминогов? 1816 + Ссылка У болельщиков хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» существует традиция бросать замороженных осьминогов на лёд после забитых их командой шайб во время матчей плей-офф. Обычай возник в 1952 году — тогда путь к Кубку Стэнли был меньше, и для его взятия нужно было одержать восемь побед. Именно осьминог, как нельзя лучше символизировавший это число, был брошен на арену владельцем одного детройтского магазина, который потом способствовал закреплению традиции среди других фанатов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С каким животным, кроме медведя, часто ассоциируют Россию карикатуристы? 4916 + Ссылка Хотя основным символом России из числа животных считается медведь, часто её образ ассоциируют с осьминогом. Нагляднее всего это проявляется на различных рисованных картах, где Россия, как осьминог, захватывает и удушает многочисленными щупальцами приграничные территории. А современные карикатуристы изображают в виде осьминога щупальца-трубы Газпрома с головой Владимира Путина. Неправда? Источник: ttolk.ru

Какое животное обладало талантом предсказателя исходов футбольных матчей? 6252 + Ссылка Осьминог Пауль из океанариума в немецком городе Оберхаузен обладал необычным талантом — он предсказывал исходы матчей сборной Германии по футболу. На Чемпионате Европы 2008 года он сделал 4 верных прогноза из 6, а на Чемпионате Мира 2010 года угадал исходы всех матчей сборной Германии, а затем исход финала Испания — Нидерланды. Процедура происходила так: в аквариум опускали два контейнера с едой, на одном из которых был изображён флаг Германии, а на другом — флаг соперника. Какой контейнер Пауль выбирал первым, та сборная и должна была победить. Неправда? Источник: en.wikipedia.org