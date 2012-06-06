Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Чья улыбка стала свидетелем первого индийского ядерного испытания? 59 + Ссылка Первое успешное испытание ядерного оружия индийцами состоялось в 1974 году. Операция получила кодовое имя «Улыбающийся Будда». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На создание образа какого монстра оказали влияние шрамы выживших после ядерной бомбардировки? 310 + Ссылка Придуманный японцами монстр Годзилла проснулся и получил силу из-за испытаний водородной бомбы. Чтобы подчеркнуть связь Годзиллы с ядерным оружием, для прорисовки его кожи дизайнеры взяли за образец келоидные шрамы выживших после бомбардировки Хиросимы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда пожар потушили ядерным взрывом? 549 + Ссылка В 1963 году на газовом месторождении «Урта-Булак» в Узбекской ССР произошла авария с выбросом газа, который вскоре воспламенился. Факел высотой до 70 метров не удавалось потушить никакими традиционными способами в течение трёх лет, поэтому было принято решение сделать это подземным ядерным взрывом. Операция завершилась удачно, и ядерное пожаротушение впоследствии применяли ещё при трёх аналогичных выбросах. В последнем случае, на месторождении в Харьковской области, подрыв заряда не принёс результата. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему миролюбивый в реальном мире Ганди в игре «Цивилизация» был очень агрессивным? 685 + Ссылка В первой версии культовой игры «Цивилизация Сида Мейера» многие игроки удивлялись агрессивности лидера индийцев Ганди — ведь он, наоборот, должен быть образцом миролюбивости. Ганди действительно имел минимально возможный уровень агрессии, равный единице. Но при переходе к демократии этот уровень для любой нации снижался на 2, что в случае с Ганди приводило к значению -1, которое по причине определённого типа переменной было эквивалентно 255, то есть максимальной нетерпимости. И демократ Ганди сразу начинал угрожать всем остальным государствам, а также без тени сомнения использовал ядерное оружие, если оно было разработано. В следующих версиях игры баг агрессивности был исправлен, но «ядерное сумасшествие» Ганди разработчики специально оставили в качестве пасхального яйца. Неправда? Источник: www.geek.com

Какой предмет одежды получил название из-за испытаний ядерного оружия? 782 + Ссылка 1 июля 1946 года американцы провели первое испытание атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. А спустя четыре дня французский инженер Луи Реар представил публике своё изобретение — раздельный женский купальник, который назвал по имени атолла. Реар пояснил выбор названия тем, что бикини должно вызвать взрывную культурную реакцию. Термин оказался удачным ещё и потому, что его первый слог «би» подразумевал два предмета купального набора. Позднее другие дизайнеры создали множество вариаций, образуя их названия по схожему принципу — так появились монокини, трикини, миникини и другие. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда ядерные взрывы применялись в мирных хозяйственных целях? 512 + Ссылка Ядерные взрывы ассоциируются в первую очередь с испытаниями военных ведомств, однако в период с 1965 по 1988 годы в СССР было проведено более ста ядерных взрывов в мирных целях. Они применялись для таких работ, как создание подземных емкостей и хранилищ или выявление залежей полезных ископаемых путём глубинного сейсмического зондирования земной коры. В США в рамках подобной программы с 1957 по 1973 годы было проведено 27 взрывов. В обоих проектах не обошлось без аварий: как минимум три взрыва в СССР сопровождались загрязнением территории (на территории Якутии и Ивановской области), да и в местах американских взрывов по сей день сохраняется несколько зон радиоактивного заражения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Можно ли стрелять ядерными снарядами из артиллерийских установок? 519 + Ссылка Под ядерным оружием обычно подразумеваются ракеты или бомбы, сбрасываемые с самолёта. Однако существуют и ядерные артиллерийские снаряды, запускаемые артиллерийскими установками. Такие системы интенсивно разрабатывали и в США, и в СССР, но после окончания Холодной войны практически всё ядерное оружие для артиллерии обе стороны ликвидировали. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой американский президент надолго потерял код для открытия ядерного чемоданчика? 1349 + Ссылка На следующее утро после того, как скандал с Моникой Левински стал новостью международного масштаба, у Билла Клинтона была дежурная встреча с военным, ответственным за постоянное сопровождение «ядерного чемоданчика». Офицер попросил у президента карточку с кодом для открытия портфеля, чтобы поменять его на новый, на что Клинтон признался, что где-то потерял эту карточку. Причём он не смог вспомнить, как давно её потерял — возможно, с того момента прошли недели или месяцы. Неправда? Источник: www.aim.org

Для чего на боевом посту командира дежурных сил РВСН находится кувалда? 2952 + Ссылка В 1980 году центральный командный пункт ракетных войск стратегического назначения СССР посетила инспекция, и дежурного генерала спросили: что он намерен делать, если после команды запуска ракет кодовый замок сейфа с боевыми документами не откроется с трёх попыток. Офицер ответил, что на этот случай он за сейфом хранит кувалду, которой собьёт замок. Большинство членов комиссии такой ответ возмутил, однако начальник восьмого управления Генштаба убедил их, что данный боевой приказ должен быть доставлен в войска без промедления и наличие запасного варианта в виде кувалды оправдано. Тогда же кувалду узаконили, и с тех пор она обязательно находится на посту командира дежурных сил РВСН. Неправда? Источник: ria.ru

Где находятся часы судного дня и сколько времени они показывают? 3550 + Ссылка На обложках журнала «Bulletin of Atomic Scientists», который основали создатели первой атомной бомбы, время от времени публикуется изображение часов судного дня. Эти часы показывают, сколько минут осталось человечеству до глобального ядерного конфликта, тем самым символизируя напряжённость международной обстановки. Последнее изменение часов было в 2012 году — они показывают 11:55. Самое близкое к полночи значение на часах судного дня было в 1953 году и составляло 11:58 — в тот год СССР и США испытали термоядерные бомбы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда мир оказывался на пороге ядерной войны из-за технических ошибок? 13373 + Ссылка За время Холодной войны было немало случаев, когда мир стоял на пороге ядерной войны из-за неверных показаний систем обнаружения запусков ракет. Так, в 1979 году в США была поднята тревога из-за того, что на одном из компьютеров по ошибке была загружена учебная программа массированного ядерного удара. Однако спутники не обнаружили стартов ракет, и тревога была отменена. А в 1983 году дала сбой советская система спутникового обнаружения, передав сигнал о старте нескольких американских ракет. Сидящий на пульте подполковник Станислав Петров взял на себя ответственность не передавать информацию высшему руководству страны, решив, что вряд ли США будут наносить первый удар столь малыми силами. В 2006 году ООН наградила Петрова как «человека, предотвратившего ядерную войну». Неправда? Источник: www.popmech.ru

Какой фактор оказался решающим в выборе Нагасаки для ядерного удара американских войск? 10425 + Ссылка Если город Хиросима был изначально выбран американцами главной целью первого атомного удара по Японии, то городу Нагасаки, можно сказать, не повезло. Целью второго сброса бомбы был городок Кокура, однако из-за сильной облачности американский пилот принял решение действовать по запасному варианту и атаковать Нагасаки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой код был установлен для запуска американских ядерных ракет в 1960-70-е годы? 4226 + Ссылка В 1960 году в США началось производство межконтинентальных ядерных баллистических ракет наземного базирования Минитмен. У них был предусмотрен механизм защиты от случайного запуска — с помощью цифрового табло оператор должен был ввести код. Однако командование распорядилось установить на все подобные ракеты — а их количество с течением времени дошло до 1000 — один и тот же код 00000000 (восемь нулей подряд). Такой подход должен был обеспечить быстрое реагирование при начале атомной войны. Только в 1977 году командование приняло во внимание угрозу ядерного терроризма и решило сменить лёгкий код, известный всем офицерам, на индивидуальный для каждой ракеты. Неправда? Источник: www.cdi.org

Почему знак Пацифик имеет такую форму? 5318 + Ссылка Знак Пацифик получил свой вид неслучайно. Он был разработан британским художником Джеральдом Холтомом в 1958 году для движения за ядерное разоружение (по английски «Nuclear Disarmament»). Холтом взял первые буквы этих слов — N и D — и объединил их семафорные обозначения. В семафорной азбуке буква N передаётся флагами, вытянутыми вниз и в стороны, а буква D — одним флагом вверх, другим вниз. Наложение этих линий друг на друга и определило форму знака. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему из «Бриллиантовой руки» удалили сцену с ядерным взрывом? 25152 + Ссылка В «Бриллиантовой руке» было много моментов, к которым придралась советская цензура: две проститутки, сцена пьянства главного положительного героя, безалаберность таможенников и многое другое. Гайдай пошёл на хитрость: приклеил в конце фильма ядерный взрыв и заявил комиссии Госкино, что они могут вырезать что угодно, кроме взрыва. Комиссия ответила наоборот: взрыв придётся удалить, а остальное пусть остаётся как есть, чего режиссёр и добивался. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой японец сумел пережить две атомные бомбардировки подряд? 26320 + Ссылка 6 августа 1945 года японский инженер Цутому Ямагути был среди тех, кто находился в Хиросиме во время атомной бомбардировки города. Проведя ночь в бомбоубежище, на следующий день он вернулся в свой родной город, Нагасаки, и подвергся воздействию второго атомного взрыва. Ямагути до начала 2010 года оставался последним живым человеком, официально признанным жертвой сразу двух упомянутых бомбардировок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой посол разыграл журналистов, сообщив о боевом применении ядерного оружия? 19562 + Ссылка 20 марта 2003 года началась операция американских войск в Ираке. 1 апреля Посол Ирака в России Аббас Халаф Кунфуд созвал пресс-конференцию и зачитал журналистам якобы только что полученную новость от Рейтерс: «Американцы по ошибке поразили британские войска ядерной ракетой. Погибло семеро». И через несколько секунд в полной тишине заявил шокированной аудитории: «С первым апреля!». Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Какой объект можно считать самым большим, что создал человек? 8106 + Ссылка Самым большим искусственным материальным объектом на Земле можно считать «гриб» от советской термоядерной бомбы АН602 по прозвищу «Царь-бомба», испытанной в 1961 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org