Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Чья улыбка стала свидетелем первого индийского ядерного испытания?
Первое успешное испытание ядерного оружия индийцами состоялось в 1974 году. Операция получила кодовое имя «Улыбающийся Будда».
Источник: en.wikipedia.org
На создание образа какого монстра оказали влияние шрамы выживших после ядерной бомбардировки?
Придуманный японцами монстр Годзилла проснулся и получил силу из-за испытаний водородной бомбы. Чтобы подчеркнуть связь Годзиллы с ядерным оружием, для прорисовки его кожи дизайнеры взяли за образец келоидные шрамы выживших после бомбардировки Хиросимы.
Источник: en.wikipedia.org
Где и когда пожар потушили ядерным взрывом?
В 1963 году на газовом месторождении «Урта-Булак» в Узбекской ССР произошла авария с выбросом газа, который вскоре воспламенился. Факел высотой до 70 метров не удавалось потушить никакими традиционными способами в течение трёх лет, поэтому было принято решение сделать это подземным ядерным взрывом. Операция завершилась удачно, и ядерное пожаротушение впоследствии применяли ещё при трёх аналогичных выбросах. В последнем случае, на месторождении в Харьковской области, подрыв заряда не принёс результата.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему миролюбивый в реальном мире Ганди в игре «Цивилизация» был очень агрессивным?
В первой версии культовой игры «Цивилизация Сида Мейера» многие игроки удивлялись агрессивности лидера индийцев Ганди — ведь он, наоборот, должен быть образцом миролюбивости. Ганди действительно имел минимально возможный уровень агрессии, равный единице. Но при переходе к демократии этот уровень для любой нации снижался на 2, что в случае с Ганди приводило к значению -1, которое по причине определённого типа переменной было эквивалентно 255, то есть максимальной нетерпимости. И демократ Ганди сразу начинал угрожать всем остальным государствам, а также без тени сомнения использовал ядерное оружие, если оно было разработано. В следующих версиях игры баг агрессивности был исправлен, но «ядерное сумасшествие» Ганди разработчики специально оставили в качестве пасхального яйца.
Источник: www.geek.com
Какой предмет одежды получил название из-за испытаний ядерного оружия?
1 июля 1946 года американцы провели первое испытание атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. А спустя четыре дня французский инженер Луи Реар представил публике своё изобретение — раздельный женский купальник, который назвал по имени атолла. Реар пояснил выбор названия тем, что бикини должно вызвать взрывную культурную реакцию. Термин оказался удачным ещё и потому, что его первый слог «би» подразумевал два предмета купального набора. Позднее другие дизайнеры создали множество вариаций, образуя их названия по схожему принципу — так появились монокини, трикини, миникини и другие.
Источник: en.wikipedia.org
Где и когда ядерные взрывы применялись в мирных хозяйственных целях?
Ядерные взрывы ассоциируются в первую очередь с испытаниями военных ведомств, однако в период с 1965 по 1988 годы в СССР было проведено более ста ядерных взрывов в мирных целях. Они применялись для таких работ, как создание подземных емкостей и хранилищ или выявление залежей полезных ископаемых путём глубинного сейсмического зондирования земной коры. В США в рамках подобной программы с 1957 по 1973 годы было проведено 27 взрывов. В обоих проектах не обошлось без аварий: как минимум три взрыва в СССР сопровождались загрязнением территории (на территории Якутии и Ивановской области), да и в местах американских взрывов по сей день сохраняется несколько зон радиоактивного заражения.
Источник: ru.wikipedia.org
Можно ли стрелять ядерными снарядами из артиллерийских установок?
Под ядерным оружием обычно подразумеваются ракеты или бомбы, сбрасываемые с самолёта. Однако существуют и ядерные артиллерийские снаряды, запускаемые артиллерийскими установками. Такие системы интенсивно разрабатывали и в США, и в СССР, но после окончания Холодной войны практически всё ядерное оружие для артиллерии обе стороны ликвидировали.
Источник: en.wikipedia.org
Какой американский президент надолго потерял код для открытия ядерного чемоданчика?
На следующее утро после того, как скандал с Моникой Левински стал новостью международного масштаба, у Билла Клинтона была дежурная встреча с военным, ответственным за постоянное сопровождение «ядерного чемоданчика». Офицер попросил у президента карточку с кодом для открытия портфеля, чтобы поменять его на новый, на что Клинтон признался, что где-то потерял эту карточку. Причём он не смог вспомнить, как давно её потерял — возможно, с того момента прошли недели или месяцы.
Источник: www.aim.org
Для чего на боевом посту командира дежурных сил РВСН находится кувалда?
В 1980 году центральный командный пункт ракетных войск стратегического назначения СССР посетила инспекция, и дежурного генерала спросили: что он намерен делать, если после команды запуска ракет кодовый замок сейфа с боевыми документами не откроется с трёх попыток. Офицер ответил, что на этот случай он за сейфом хранит кувалду, которой собьёт замок. Большинство членов комиссии такой ответ возмутил, однако начальник восьмого управления Генштаба убедил их, что данный боевой приказ должен быть доставлен в войска без промедления и наличие запасного варианта в виде кувалды оправдано. Тогда же кувалду узаконили, и с тех пор она обязательно находится на посту командира дежурных сил РВСН.
Источник: ria.ru
Где находятся часы судного дня и сколько времени они показывают?
На обложках журнала «Bulletin of Atomic Scientists», который основали создатели первой атомной бомбы, время от времени публикуется изображение часов судного дня. Эти часы показывают, сколько минут осталось человечеству до глобального ядерного конфликта, тем самым символизируя напряжённость международной обстановки. Последнее изменение часов было в 2012 году — они показывают 11:55. Самое близкое к полночи значение на часах судного дня было в 1953 году и составляло 11:58 — в тот год СССР и США испытали термоядерные бомбы.
Источник: ru.wikipedia.org
Когда мир оказывался на пороге ядерной войны из-за технических ошибок?
За время Холодной войны было немало случаев, когда мир стоял на пороге ядерной войны из-за неверных показаний систем обнаружения запусков ракет. Так, в 1979 году в США была поднята тревога из-за того, что на одном из компьютеров по ошибке была загружена учебная программа массированного ядерного удара. Однако спутники не обнаружили стартов ракет, и тревога была отменена. А в 1983 году дала сбой советская система спутникового обнаружения, передав сигнал о старте нескольких американских ракет. Сидящий на пульте подполковник Станислав Петров взял на себя ответственность не передавать информацию высшему руководству страны, решив, что вряд ли США будут наносить первый удар столь малыми силами. В 2006 году ООН наградила Петрова как «человека, предотвратившего ядерную войну».
Источник: www.popmech.ru
Какой фактор оказался решающим в выборе Нагасаки для ядерного удара американских войск?
Если город Хиросима был изначально выбран американцами главной целью первого атомного удара по Японии, то городу Нагасаки, можно сказать, не повезло. Целью второго сброса бомбы был городок Кокура, однако из-за сильной облачности американский пилот принял решение действовать по запасному варианту и атаковать Нагасаки.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой код был установлен для запуска американских ядерных ракет в 1960-70-е годы?
В 1960 году в США началось производство межконтинентальных ядерных баллистических ракет наземного базирования Минитмен. У них был предусмотрен механизм защиты от случайного запуска — с помощью цифрового табло оператор должен был ввести код. Однако командование распорядилось установить на все подобные ракеты — а их количество с течением времени дошло до 1000 — один и тот же код 00000000 (восемь нулей подряд). Такой подход должен был обеспечить быстрое реагирование при начале атомной войны. Только в 1977 году командование приняло во внимание угрозу ядерного терроризма и решило сменить лёгкий код, известный всем офицерам, на индивидуальный для каждой ракеты.
Источник: www.cdi.org
Почему знак Пацифик имеет такую форму?
Знак Пацифик получил свой вид неслучайно. Он был разработан британским художником Джеральдом Холтомом в 1958 году для движения за ядерное разоружение (по английски «Nuclear Disarmament»). Холтом взял первые буквы этих слов — N и D — и объединил их семафорные обозначения. В семафорной азбуке буква N передаётся флагами, вытянутыми вниз и в стороны, а буква D — одним флагом вверх, другим вниз. Наложение этих линий друг на друга и определило форму знака.
Источник: ru.wikipedia.org
Почему из «Бриллиантовой руки» удалили сцену с ядерным взрывом?
В «Бриллиантовой руке» было много моментов, к которым придралась советская цензура: две проститутки, сцена пьянства главного положительного героя, безалаберность таможенников и многое другое. Гайдай пошёл на хитрость: приклеил в конце фильма ядерный взрыв и заявил комиссии Госкино, что они могут вырезать что угодно, кроме взрыва. Комиссия ответила наоборот: взрыв придётся удалить, а остальное пусть остаётся как есть, чего режиссёр и добивался.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой японец сумел пережить две атомные бомбардировки подряд?
6 августа 1945 года японский инженер Цутому Ямагути был среди тех, кто находился в Хиросиме во время атомной бомбардировки города. Проведя ночь в бомбоубежище, на следующий день он вернулся в свой родной город, Нагасаки, и подвергся воздействию второго атомного взрыва. Ямагути до начала 2010 года оставался последним живым человеком, официально признанным жертвой сразу двух упомянутых бомбардировок.
Источник: en.wikipedia.org
Какой посол разыграл журналистов, сообщив о боевом применении ядерного оружия?
20 марта 2003 года началась операция американских войск в Ираке. 1 апреля Посол Ирака в России Аббас Халаф Кунфуд созвал пресс-конференцию и зачитал журналистам якобы только что полученную новость от Рейтерс: «Американцы по ошибке поразили британские войска ядерной ракетой. Погибло семеро». И через несколько секунд в полной тишине заявил шокированной аудитории: «С первым апреля!».
Источник: www.museumofhoaxes.com
Какой объект можно считать самым большим, что создал человек?
Самым большим искусственным материальным объектом на Земле можно считать «гриб» от советской термоядерной бомбы АН602 по прозвищу «Царь-бомба», испытанной в 1961 году.
Источник: ru.wikipedia.org
Партия какой игры не прерывалась во время атомной бомбардировки?
6 августа 1945 года, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба, в пригороде проходила партия в го за один из самых почётных японских титулов. Взрывная волна выбила стёкла и привела помещение в беспорядок, но игроки восстановили камни на доске и доиграли партию до конца.
Источник: ru.wikipedia.org