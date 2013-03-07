Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто потерял шансы стать руководителем государства, захотев посетить диснейленд? 166 + Ссылка Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, получил образование в Швейцарии, затем работал на высоких государственных должностях и считался наследником поста Великого Руководителя. Его отношения с отцом испортились в 2001 году, когда Ким Чен Нам в сопровождении двух женщин и маленького мальчика (вероятно, своего сына) пытался попасть в Японию по поддельному доминиканскому паспорту. Предположительной целью визита было посещение токийского диснейленда. После этого несостоявшийся преемник обосновался в Китае, а власть в КНДР с 2011 года перешла к его сводному брату Ким Чен Ыну. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В честь какого вождя назван цветок, который распускается в день рождения этого лидера? 494 + Ссылка В 1988 году японский ботаник в знак дружбы между Японией и КНДР вывел новый сорт бегонии с ярко-красными цветами и назвал его в честь сына северокорейского вождя кимченирией. Её главная особенность в том, что цветы распускаются каждый год 16 февраля — в день рождения Ким Чен Ира. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда для вырубки тополя потребовалось участие множества военных с поддержкой авиации? 633 + Ссылка Объединённая зона безопасности — это участок в пограничной зоне между двумя Кореями, где проходят все переговоры и действуют строгие ограничения на число вооружённых людей с обеих сторон. 18 августа 1976 года американцы и южнокорейцы решили обрубить ветки тополя, которые загораживали летом обзор между контрольным и наблюдательным пунктами. Вскоре после начала операции появились северокорейские солдаты и потребовали прекратить работу, так как это дерево якобы посадил и вырастил лично Ким Ир Сен. Получив отказ, они перешли в нападение и убили двух американских офицеров дубинками и топорами. Через три дня американский инженерный взвод и южнокорейский спецназ, поддерживаемые с воздуха вертолётами и самолётами, провели внезапную масштабную спецоперацию по вырубке тополя, занявшую 42 минуты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой войне один из раундов переговоров был посвящён ограничению размеров флагов? 630 + Ссылка Переговоры о прекращении огня в конце Корейской войны проходили в обычной армейской палатке. Даже здесь стороны развязали борьбу за превосходство, принося на каждый раунд переговоров флаги всё больших размеров. Это продолжалось до тех пор, пока флаги физически не перестали помещаться в палатку — тогда был назначен специальный раунд, посвящённый урегулированию их размеров. Утверждённые флаги до сих пор используются при встречах Северной и Южной Корей в демилитаризованной зоне. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому правителю население страны подарило одеяло из шейных воробьиных перьев? 976 + Ссылка Готовясь праздновать 80-летие Ким Ир Сена в 1992 года, его сын Ким Чен Ир задумал подарить ему одеяло из перьев воробья, но только из шейных из-за их особой мягкости. Чтобы собрать перья, он призвал на охоту за воробьями всё население КНДР. За пять месяцев было убито 700 тысяч птиц, и великий вождь получил своё одеяло. Неправда? Источник: articles.chicagotribune.com

Какого зарубежного вождя в детстве звали Юрием? 909 + Ссылка По официальной версии, второй северокорейский вождь Ким Чен Ир родился 16 февраля 1942 года в партизанском лагере на самой высокой горе страны Пэктусан. Однако советские данные указывают на то, что он появился на свет годом ранее в селе Вятское Хабаровского края. Его отец Ким Ир Сен в то время командовал батальоном Красной Армии, готовясь к возвращению в Корею и продолжению партизанской деятельности. По документам новорожденный получил имя Юрий Ирсенович Ким. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом в Северной Корее изменены правила баскетбола? 810 + Ссылка В Северной Корее, по сообщениям китайских СМИ, баскетболисты играют по сильно изменённым правилам. Так, за результативный слэм-данк (забрасывание мяча сверху кольца) игрок приносит команде не 2, а 3 очка. За дальний бросок, после которого мяч влетел в корзину, не коснувшись её края — не 3, а 4. За непопадание со штрафного команде минусуется очко. А все результативные броски в последние три минуты матча оцениваются сразу в 8 очков. Неправда? Источник: nypost.com

В какой азиатской стране употребление марихуаны легально? 858 + Ссылка Северная Корея — единственное в Азии и одно из немногих государств в мире, где выращивание конопли и употребление марихуаны легально. Однако это не касается туристов — приставленные к ним гиды не будут на безвозмездной основе инструктировать их, где можно купить наркотик. Неправда? Источник: www.businessinsider.com

Граница между какими государствами проходит прямо посередине переговорного стола? 1314 + Ссылка На границе Южной и Северной Кореи находится демилитаризованная зона шириной 4 километра. На одном участке этой зоны расположен конференц-зал, в котором происходят все официальные переговоры между делегациями государств. Стороны совершают переговоры за столом, прямо посередине которого и проходит граница, так что ни одна из сторон не заступает на территорию соседей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org