Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Северной Корее

Кто потерял шансы стать руководителем государства, захотев посетить диснейленд?

Кто потерял шансы стать руководителем государства, захотев посетить диснейленд?

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Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, получил образование в Швейцарии, затем работал на высоких государственных должностях и считался наследником поста Великого Руководителя. Его отношения с отцом испортились в 2001 году, когда Ким Чен Нам в сопровождении двух женщин и маленького мальчика (вероятно, своего сына) пытался попасть в Японию по поддельному доминиканскому паспорту. Предположительной целью визита было посещение токийского диснейленда. После этого несостоявшийся преемник обосновался в Китае, а власть в КНДР с 2011 года перешла к его сводному брату Ким Чен Ыну.

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Метки: северная корея, диснейленд, ким чен ир, ким чен ын, правители, япония

Источник: en.wikipedia.org

В честь какого вождя назван цветок, который распускается в день рождения этого лидера?

В честь какого вождя назван цветок, который распускается в день рождения этого лидера?

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В 1988 году японский ботаник в знак дружбы между Японией и КНДР вывел новый сорт бегонии с ярко-красными цветами и назвал его в честь сына северокорейского вождя кимченирией. Её главная особенность в том, что цветы распускаются каждый год 16 февраля — в день рождения Ким Чен Ира.

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Метки: цветы, бегония, ким чен ир, северная корея, япония

Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда для вырубки тополя потребовалось участие множества военных с поддержкой авиации?

Где и когда для вырубки тополя потребовалось участие множества военных с поддержкой авиации?

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Объединённая зона безопасности — это участок в пограничной зоне между двумя Кореями, где проходят все переговоры и действуют строгие ограничения на число вооружённых людей с обеих сторон. 18 августа 1976 года американцы и южнокорейцы решили обрубить ветки тополя, которые загораживали летом обзор между контрольным и наблюдательным пунктами. Вскоре после начала операции появились северокорейские солдаты и потребовали прекратить работу, так как это дерево якобы посадил и вырастил лично Ким Ир Сен. Получив отказ, они перешли в нападение и убили двух американских офицеров дубинками и топорами. Через три дня американский инженерный взвод и южнокорейский спецназ, поддерживаемые с воздуха вертолётами и самолётами, провели внезапную масштабную спецоперацию по вырубке тополя, занявшую 42 минуты.

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Метки: корея, деревья, ким ир сен, северная корея, сша, тополи

Источник: en.wikipedia.org

В какой войне один из раундов переговоров был посвящён ограничению размеров флагов?

В какой войне один из раундов переговоров был посвящён ограничению размеров флагов?

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Переговоры о прекращении огня в конце Корейской войны проходили в обычной армейской палатке. Даже здесь стороны развязали борьбу за превосходство, принося на каждый раунд переговоров флаги всё больших размеров. Это продолжалось до тех пор, пока флаги физически не перестали помещаться в палатку — тогда был назначен специальный раунд, посвящённый урегулированию их размеров. Утверждённые флаги до сих пор используются при встречах Северной и Южной Корей в демилитаризованной зоне.

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Метки: корея, дипломатия, корейская война, северная корея, флаги

Источник: en.wikipedia.org

Какому правителю население страны подарило одеяло из шейных воробьиных перьев?

Какому правителю население страны подарило одеяло из шейных воробьиных перьев?

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Готовясь праздновать 80-летие Ким Ир Сена в 1992 года, его сын Ким Чен Ир задумал подарить ему одеяло из перьев воробья, но только из шейных из-за их особой мягкости. Чтобы собрать перья, он призвал на охоту за воробьями всё население КНДР. За пять месяцев было убито 700 тысяч птиц, и великий вождь получил своё одеяло.

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Метки: подарки, воробьи, диктаторы, ким ир сен, ким чен ир, корея, постельное бельё, правители, птицы, северная корея

Источник: articles.chicagotribune.com

Какого зарубежного вождя в детстве звали Юрием?

Какого зарубежного вождя в детстве звали Юрием?

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По официальной версии, второй северокорейский вождь Ким Чен Ир родился 16 февраля 1942 года в партизанском лагере на самой высокой горе страны Пэктусан. Однако советские данные указывают на то, что он появился на свет годом ранее в селе Вятское Хабаровского края. Его отец Ким Ир Сен в то время командовал батальоном Красной Армии, готовясь к возвращению в Корею и продолжению партизанской деятельности. По документам новорожденный получил имя Юрий Ирсенович Ким.

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Метки: корея, ким ир сен, ким чен ир, правители, северная корея, ссср

Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом в Северной Корее изменены правила баскетбола?

Каким образом в Северной Корее изменены правила баскетбола?

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В Северной Корее, по сообщениям китайских СМИ, баскетболисты играют по сильно изменённым правилам. Так, за результативный слэм-данк (забрасывание мяча сверху кольца) игрок приносит команде не 2, а 3 очка. За дальний бросок, после которого мяч влетел в корзину, не коснувшись её края — не 3, а 4. За непопадание со штрафного команде минусуется очко. А все результативные броски в последние три минуты матча оцениваются сразу в 8 очков.

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Метки: баскетбол, корея, северная корея, спорт

Источник: nypost.com

В какой азиатской стране употребление марихуаны легально?

В какой азиатской стране употребление марихуаны легально?

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Северная Корея — единственное в Азии и одно из немногих государств в мире, где выращивание конопли и употребление марихуаны легально. Однако это не касается туристов — приставленные к ним гиды не будут на безвозмездной основе инструктировать их, где можно купить наркотик.

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Метки: северная корея, марихуана, наркотики

Источник: www.businessinsider.com

Граница между какими государствами проходит прямо посередине переговорного стола?

Граница между какими государствами проходит прямо посередине переговорного стола?

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На границе Южной и Северной Кореи находится демилитаризованная зона шириной 4 километра. На одном участке этой зоны расположен конференц-зал, в котором происходят все официальные переговоры между делегациями государств. Стороны совершают переговоры за столом, прямо посередине которого и проходит граница, так что ни одна из сторон не заступает на территорию соседей.

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Метки: корея, границы, северная корея, столы

Источник: en.wikipedia.org

Почему северокорейцы позволяли пленным американцам показывать на фото средние пальцы?

Почему северокорейцы позволяли пленным американцам показывать на фото средние пальцы?

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В 1968 войска КНДР захватили американский разведывательный корабль «Пуэбло» и стали заставлять моряков работать на корейскую пропаганду. Те заметили, что в некоторых корейских фильмах про запад не вырезан жест поднятого вверх среднего пальца. Убедившись, что северокорейцы просто не знают его значения, моряки стали демонстрировать средние пальцы на всех фотографиях, объясняя, что этот жест означает пожелание удачи у гавайцев.

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Метки: жесты, гавайи, корея, северная корея, сша, флот

Источник: www.usspueblo.org

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