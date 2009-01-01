Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

На какой штат США нужно напасть, чтобы не ввязаться в войну со всем НАТО?

В Североатлантическом договоре, который стал учредительным документом НАТО, сказано, что нападение на любую страну-участницу будет расцениваться как нападение на всех членов организации. При этом отдельно оговорено, что договор покрывает территории в Северной Америке и Европе, расположенные к северу от тропика Рака. К ним относятся все штаты США, кроме Гавайев, атака на которые не обяжет других участников НАТО объявлять войну агрессору.

Источник: en.wikipedia.org