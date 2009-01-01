Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о НАТО

На какой штат США нужно напасть, чтобы не ввязаться в войну со всем НАТО?

На какой штат США нужно напасть, чтобы не ввязаться в войну со всем НАТО?

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В Североатлантическом договоре, который стал учредительным документом НАТО, сказано, что нападение на любую страну-участницу будет расцениваться как нападение на всех членов организации. При этом отдельно оговорено, что договор покрывает территории в Северной Америке и Европе, расположенные к северу от тропика Рака. К ним относятся все штаты США, кроме Гавайев, атака на которые не обяжет других участников НАТО объявлять войну агрессору.

Неправда?

Метки: нато, гавайи, сша

Источник: en.wikipedia.org

Почему Греция препятствует вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз?

Почему Греция препятствует вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз?

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Образовавшаяся в результате распада Югославии Республика Македония является членом ООН, но включена туда под названием «Бывшая югославская республика Македония». На этом настояла Греция, в которой есть одноимённая провинция, занимающая большую часть исторической области Македония. Также Греция препятствует вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз, настаивая на том, чтобы та поменяла название на Республика Скопье (по имени столицы) или хотя бы на Северная Македония.

Неправда?

Метки: география, греция, евросоюз, македония, названия, нато, оон, югославия

Источник: ru.wikipedia.org

Мог ли Советский Союз стать членом НАТО?

Мог ли Советский Союз стать членом НАТО?

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На заре создания НАТО Советский Союз предложил рассмотреть вопрос о его участии в альянсе, однако эта инициатива была отвергнута. Вскоре после этого под эгидой СССР был создан противоборствующий блок — Организация Варшавского договора.

Неправда?

Метки: ссср, нато, организация варшавского договора, холодная война

Источник: ru.wikipedia.org

Почему курьёзы автоматического исправления орфографии называют «эффектом Купертино»?

Почему курьёзы автоматического исправления орфографии называют «эффектом Купертино»?

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В словарях ранних версий систем проверки орфографии для текстовых редакторов английское слово, означающее «сотрудничество», содержалось только в варианте с дефисом — «co-operation». Если человек набирал его слитно, алгоритм коррекции предлагал заменить на «Cupertino» (город в Калифорнии), а иногда и менял в автоматическом режиме. Из-за этого сохранилось немалое количество официальных документов, в том числе таких организаций, как ООН, НАТО и Евросоюз, где можно встретить фразы наподобие: «Купертино с нашими итальянскими товарищами было очень плодотворным». «Эффектом Купертино» теперь называют любой подобный курьёз автоматического исправления.

Неправда?

Метки: компьютеры, евросоюз, калифорния, нато, оон, ошибки

Источник: blog.oup.com

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