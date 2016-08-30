Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране на вокзалах любой желающий может поиграть на фортепиано? 270 + Ссылка Начиная с 2012 года около 100 французских железнодорожных вокзалов оснащены фортепиано, на которых может сыграть любой желающий. За это время, как утверждает обслуживающая компания, ни один инструмент не был повреждён вандалами. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Может ли красиво звучать каменная скрипка? 1650 + Ссылка Шведский скульптор Ларс Виденфалк сконструировал скрипку «Чёрный дрозд» из камня. Она сделана по рисункам Страдивари, а материалом послужил чёрный диабаз. Идея такой скрипки возникла у Виденфалка, когда он оформлял большими диабазовыми блоками одно из зданий, и обрабатываемый молотком и стамеской камень красиво «пел». Скрипка звучит не хуже многих деревянных и весит всего 2 кг, так как толщина каменных стенок резонаторного ящика не более 2,5 мм. Стоит заметить, что «Чёрный дрозд» не единственный подобный инструмент в мире — скрипки из мрамора делает чех Ян Рериха. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой знаменитый конструктор электрогитар сам не умел играть на гитаре? 1263 + Ссылка Лео Фендер, основатель компании по производству музыкальных электроинструментов Fender и конструктор одних из самых известных электрогитар Telecaster и Stratocaster, сам не умел ни играть на гитаре, ни даже настраивать её. Неправда? Источник: www.fender.com

Чем отличаются деревянные духовые инструменты от медных? 1065 + Ссылка Духовые музыкальные инструменты делятся на деревянные и медные, однако такая классификация лишь исторически связана с материалами изготовления инструментов. Сегодня это разделение подразумевает только способ извлечения звука: в деревянных духовых инструментах регулирование звучащего столба происходит путём перекрывания отверстий на корпусе, а в медных духовых — изменением силы вдувания воздуха или положения губ. Таким образом, к деревянным духовым относятся и флейта, которую сейчас практически никто не делает из дерева, и саксофон, бывший на протяжении своей истории только металлическим. А в группу медных духовых, помимо привычных трубы и тромбона, входит, например, серпент, который несколько веков назад изготавливали из дерева. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Является ли цена скрипок Страдивари пропорциональной качеству их звучания относительно современных инструментов? 3585 + Ссылка Самые дорогие скрипки в мире — это инструменты работы Страдивари конца 17—начала 18 века, якобы звучащие лучше всех остальных скрипок благодаря неразгаданному до сих пор секрету мастера. Однако в 2010 году это предубеждение было опровергнуто в ходе эксперимента, в котором 21 профессиональный скрипач методом двойного слепого тестирования исследовал 3 современных скрипки и 3 старых инструмента — 2 работы Страдивари и ещё один работы Гварнери. Большинство музыкантов, участвующих в эксперименте, не смогли отличить старые скрипки от новых. Более того, наилучшим качеством звучания обладают, как выяснилось в результате тестирования, инструменты живущих ныне мастеров, в то время как более чем в сто раз дорогие скрипки Страдивари заняли два последних места. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой всемирно известный ударник играет, потеряв левую руку? 2995 + Ссылка В 1984 году ударник хард-рок-группы Def Leppard Рик Аллен попал в автомобильную аварию и потерял левую руку. Это не повлияло на его желание быть музыкантом, и он начал тренироваться на специально разработанной для него гибридной установке. На ней были записаны сэмплы ударов, которые он раньше делал левой рукой, а воспроизводились они различными движениями левой ноги. С тех пор Аллен участвовал в записи многих успешных альбомов Def Leppard, а также нескольких сайд-проектов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой физический эффект был доказан на практике музыкантами, два дня подряд играющими одну ноту? 5177 + Ссылка Австрийский физик Кристиан Допплер в 1842 году теоретически обосновал, что частота колебаний, которую воспринимает наблюдатель, зависит от скорости и направления движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга. Через три года голландский метеоролог Христофор Бейс-Баллот взялся доказать это утверждение на практике, для чего нанял паровоз с платформой, посадив на неё двух трубачей, а на перроне разместил нескольких музыкантов с абсолютным слухом. Платформа с трубачами, которые, сменяя друг друга, постоянно держали ноту соль, ездила мимо перрона в течение двух дней. Всё это время наблюдатели отмечали, что слышат разные ноты, в результате чего истинность эффекта Допплера была подтверждена. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Где проходит регулярный чемпионат мира по имитации игры на гитаре? 2675 + Ссылка В Финляндии каждый год проходит чемпионат мира по игре на воздушной гитаре. Это значит, что участники не играют на настоящем инструменте, а лишь изображают такую игру, подражая рок-звёздам. Жюри оценивает их по нескольким компонентам: технике, харизме и артистичности. Соревнования обычно проходят в два этапа: первый раунд участники выступают с заранее подготовленным номером, а затем импровизируют под мелодию, выбранную организаторами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как изначально назвал саксофон его изобретатель? 4066 + Ссылка Бельгийский мастер Адольф Сакс, который изобрёл саксофон, изначально назвал его совсем по-другому — мундштучный офиклеид. Только через два года его друг композитор Берлиоз назвал новый инструмент в журнальной статье саксофоном, и это название прижилось гораздо охотнее. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что называлось базукой ещё до появления противотанковых гранатомётов? 4611 + Ссылка Изначально термином «базука» назывался музыкальный духовой инструмент, похожий на тромбон. Во время Второй Мировой войны на вооружение американской армии поступил противотанковый гранатомёт M9, который из-за внешнего сходства с тем самым инструментом, а по другой версии из-за похожего на его звучание свиста вылетающего снаряда, тоже назвали базукой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой сюрприз преподнесла группа Muse, когда её вынудили играть под фонограмму? 11634 + Ссылка Однажды группу Muse пригласили выступать на итальянском телевидении, но вынудили делать это под фонограмму. Музыканты не стали бойкотировать выступление. но поменялись ролями. Солист и гитарист Мэттью Беллами сел за ударные, ударник Доминик Ховард встал с бас-гитарой за микрофон, а бас-гитарист Крис Уолстенхолм взял гитару и встал за клавишные. А после исполнения песни ударник ещё и ответил на вопросы в качестве фронтмена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда назвал Эйнштейна великим скрипачом? 16348 + Ссылка Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищённый его игрой местный журналист узнал имя «артиста» и на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении великого музыканта, несравненного виртуоза-скрипача, Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку себе и с гордостью показывал её знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не учёный. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой музыкальный инструмент извлекает звуки из сталактитов одной американской пещеры? 5480 + Ссылка В американском штате Вирджиния находятся Лурейские пещеры, где установлен уникальный музыкальный инструмент — орган из сталактитов. 37 разных по тону сталактитов подключены к трубочной системе традиционного органа и управляются с обычной органной клавиатуры. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой русский музыкальный инструмент мы называем цыганским? 5772 + Ссылка Гитару с семью струнами и строем «d¹, h, g, d, H, G, D» во всём мире называют русской гитарой. У нас больше принято её называть просто семиструнной, или же цыганской гитарой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org