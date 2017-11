Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему советская цензура запретила «Восточную песню» в исполнении Валерия Ободзинского? 27 + Ссылка Валерий Ободзинский стал знаменитым после исполнения «Восточной песни» в передаче «С добрым утром!». Но перед тем, как издать на пластинке, песню рассматривал худсовет фирмы «Мелодия». Некоторые члены совета в словах «В каждой строчке только точки после буквы л» усмотрели намёк на Ленина либо на Леонида Ильича Брежнева. В итоге песню не одобрили, а затем она пропала из радио- и телевещания. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кому посвящена песня «Мишка, Мишка, где твоя улыбка»? 197 + Ссылка Если судить по тексту песни «Мишка, Мишка, где твоя улыбка», Мишка является персонажем мужского рода, однако песня посвящена женщине. У автора текста и мелодии Георгия Титова во время работы в музыкальном ансамбле случился роман с певицей Микаэлой, которую в обиходе называли просто Мишкой. Во время одной из размолвок и родилась эта песня. Неправда? Источник: cyclowiki.org

Какой диакритический знак стал использоваться рок-группами в качестве украшения? 172 + Ссылка Диакритический знак умляут в виде двух точек над гласными Ä, Ö или Ü изменяет произношение этих звуков. Однако многие рок- и метал-группы украшают своё название умляутом просто для того, чтобы сделать его более «германским» или «скандинавским», так как фонетических изменений при этом не происходит. Самые известные примеры таких групп — Motörhead и Mötley Crüe. Некоторые коллективы идут дальше, помещая умляут над не предназначенными для этого гласными (Queensrÿche) или вообще над согласными (Spın̈al Tap). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую всемирно известную советскую мелодию её автор считал творческой неудачей? 212 + Ссылка Песня «Подмосковные вечера» является одной из самых узнаваемых советских мелодий в мире, хотя изначально Василий Соловьёв-Седой её забраковал. Он достал её из ящика после заказа лирической песни от авторов фильма о Спартакиаде народов РСФСР, а его напарник по творческому дуэту Михаил Матусовский набросал стихи. Дело происходило на даче под Ленинградом, поэтому изначально в тексте вечера были «ленинградскими», но так как по сюжету атлеты перед стартами набирались сил на спортбазе в Подмосковье, внесли соответствующую правку. Худсовет счёл композицию неудачной и включил в фильм только потому, что написать другую уже не успевали. Картина получилась проходной, но песню однажды поставили на радио, чьи слушатели забросали студию письмами с просьбой её повторить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как назвал Лунную сонату сам Бетховен? 426 + Ссылка Сонате для фортепиано, известной как «Лунная», сам Бетховен никакого названия не давал. Она числилась под номером 14 и имела подзаголовок «В духе фантазии». Уже после смерти композитора критик Людвиг Рельштаб сравнил первую часть сонаты с «лунным светом над Фирвальдштетским озером», а затем эпитет «Лунная» закрепился за всем произведением. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько аудиокассет производится в настоящее время в США? 467 + Ссылка Фирма-производитель аудиокассет National Audio Company была открыта в 1969 году и осталась одной из немногих в США, кто сохранил оборудование после появления сначала компакт-дисков, а затем mp3. Сейчас она является лидером на этом рынке, производя более 10 миллионов кассет с записями в год. В 2015 году компания продала больше кассет, чем когда-либо в своей истории, поставляя их как для мэйджор-лейблов, так и для инди-групп. Президент компании объясняет этот успех ностальгией по аналоговым вещам, которые можно подержать в руках. Неправда? Источник: www.bloomberg.com

Какой музыкальной нотацией проиллюстрирована смерть Шнитке на его могиле? 956 + Ссылка У могилы композитора Альфреда Шнитке на Новодевичьем кладбище лежит символичный камень. На нотный стан помещён знак паузы, сверху над ним — фермата, предписывающая увеличить длительность паузы, снизу — указание «форте-фортиссимо», то есть самое громкое звучание. Всё вместе можно истолковать как оглушающую вечную тишину. Неправда? Источник: mi3ch.livejournal.com

На каком рок-фестивале четыре смерти были скомпенсированы рождением четверых детей? 407 + Ссылка 6 декабря 1969 года в Калифорнии прошёл Альтамонтский рок-фестиваль с Rolling Stones в качестве хедлайнеров, который собрал примерно 300 тысяч зрителей и был окрещён «западным Вудстоком». Однако в отличие от мирного Вудстока, Альтамонт был куда скандальнее. Было зафиксировано четыре смерти: два человека были сбиты машинами, один утонул в канале, и ещё один был забит до смерти охранниками из мотоклуба «Ангелы ада» после того, как появился у сцены с револьвером. Правда, в этот же день на территории фестиваля родилось четверо детей, так что общая численность публики не изменилась. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом исполняет музыку глухонемой финский рэпер Signmark? 395 + Ссылка Финский рэп-исполнитель Марко Вуорихеймо, выступающий под ником Signmark, с рождения глухонемой. Его альбомы выходят одновременно на CD, где записаны звуковые дорожки с вокальными версиями (в исполнении приглашённых рэперов), и DVD, где артист «читает» каждый трек на языке жестов. Signmark даёт много концертов по всему миру, ориентируясь в ритме по вибрации бита и басовой линии. Он стал первым глухим музыкантом, подписавшим контракт с одним из ведущих лейблов — Warner Music. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем внешне отличался Бородин от других композиторов «Могучей кучки»? 647 + Ссылка Четверо из пяти композиторов «Могучей кучки» — Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков и Кюи — носили бороды. По иронии судьбы, только Бородин на прижизненных портретах бороды не имел, хотя изображён бородатым на могильном камне. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая группа выпустила ремейк антивоенной песни, переделав текст в прославляющий армию? 338 + Ссылка Песня братьев Болландов «In the Army Now» получила всемирную известность в исполнении группы «Status Quo». Изначально это была антивоенная песня, однако в 2010 году музыканты выпустили ремейк, сделав её военно-патриотической и переписав все обличающие фрагменты текста. Так, «Дядя Сэм постарался на славу» превратилось в «Сейчас нужно сделать всё, что в твоих силах». А после строчки «Твой палец на спусковом крючке» вместо «Но, кажется, это неправильно» стало «Теперь время сражаться». Доходы от продажи сингла, по заверениям группы, должны были пойти в пользу организаций, помогающих раненным и реабилитирующих бывших военных. Неправда? Источник: song-story.ru

Кого оправдали в суде по обвинению в клевете, зачитав приговор стихами в ритме хип-хопа? 625 + Ссылка На альбоме Эминема «The Slim Shady LP» есть композиция «Brain Damage», которая обвиняет его одноклассника ДеАнджело Бейли в избиениях в школьном туалете — в частности, тот разбил голову Эминема до крови о писсуар. Бейли подал на рэпера в суд, утверждая, что между ними были мелкие стычки, но описанного в тексте не случалось. Судья Дебора Сервитто иск отклонила, посчитав, что в песнях вполне допустимы преувеличения и никто не должен воспринимать их всерьёз. Значительную часть оправдательного приговора она зачитала стихами в ритме хип-хопа. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какой альбом признан самым дорогим в истории музыки? 293 + Ссылка Хип-хоп группа Wu-Tang Clan выпустила двойной альбом «Once Upon a Time in Shaolin» тиражом всего в одну копию. Диск был продан на аукционе за несколько миллионов долларов предпринимателю Мартину Шкрели, и его официально признали самым дорогим альбомом в истории. По условиям сделки, покупатель не сможет извлечь коммерческую выгоду от приобретения до 2103 года, но имеет право распространить треки бесплатно или устроить сессию прослушивания. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему оркестры американских театров не исполняют национальный марш? 546 + Ссылка «Звёзды и полосы навсегда» — это самый известный патриотический марш США. Тем не менее, в американских театрах и цирках оркестр никогда не исполнит эту мелодию просто так. Она зарезервирована в качестве сигнала бедствия о чрезвычайной ситуации, например, пожаре, чтобы персонал мог начать эвакуацию зрителей без паники. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая мистификация лежит в основе создания песни «Город золотой»? 797 + Ссылка Советский музыкант Владимир Вавилов в 1970 году записал пластинку, вышедшую под названием «Лютневая музыка XVI—XVII веков». Авторами мелодий были указаны различные зарубежные композиторы той эпохи, и лишь после смерти Вавилова выяснилось, что он сочинил всё сам. Среди композиций была и «Сюита для лютни: канцона и танец», приписанная Франческо Канова де Милано. Анри Волохонский написал стихи для этой мелодии, а популярной песня стала в исполнении Бориса Гребенщикова. Правда, тот вместо «Над небом голубым» спел «Под небом голубым», всего одним словом, по мнению некоторых критиков, кардинально изменив смысл текста. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Фонд помощи кому организовал слепой музыкант Рэй Чарльз? 900 + Ссылка Знаменитый слепой музыкант Рэй Чарльз основал фонд помощи людям с нарушениями слуха. Когда его спросили, почему слуха, а не зрения, тот ответил, что музыка спасла ему жизнь и он не знает, как бы жил, если бы не мог её слышать. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем менеджер Элвиса Пресли распространял значки с надписью «I hate Elvis»? 657 + Ссылка Американский продюсер Том Паркер распознал экстраординарный талант Элвиса Пресли, когда тот был ещё малоизвестным и несовершеннолетним, и во многом способствовал его продвижению и обретению статуса суперзвезды. Для максимизации доходов Элвиса Паркер применил много нестандартных методов. Например, он выпустил большим тиражом значки с надписью «I hate Elvis» («Я ненавижу Элвиса»), чтобы извлечь деньги из тех, кто никогда бы не купил его пластинки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Мелодия какого всемирно известного хита приснилась её автору? 556 + Ссылка Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл её. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст. В черновом варианте он начинался так: «Scrambled Eggs / Oh, my baby how I love your legs» («Яичница-болтунья / Милая моя, как я люблю твои ножки»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая группа дала концерты на всех континентах Земли? 800 + Ссылка Первой и пока единственной группой, давшей концерты на всех континентах, стала Metallica. В 2013 году коллектив выступил под куполом на аргентинской антарктической исследовательской станции Карлини для аудитории в 120 человек. Уникальность концерта была ещё и в том, что для соблюдения принятых международными соглашениями природоохранных норм в Антарктиде не использовалось усиление звука. Вместо этого он транслировался напрямую в наушники слушателей. Неправда? Источник: www.rollingstone.com

Какой суперхит изначально не планировался к созданию и не понравился исполнительнице? 942 + Ссылка Изначально Джеймс Кэмерон не хотел включать в «Титаник» никаких песен. Однако композитор фильма Джеймс Хорнер твёрдо решил создать полноценную вокальную версию своих инструментальных наработок и сам вышел на Селин Дион с предложением спеть «My Heart Will Go On». Певице композиция совершенно не понравилась, но потом её всё же уговорили сделать одну запись, которая была показана Кэмерону. Тот утвердил песню, причём повторных записей Селин Дион не проводили, и в саундтрек была включена та самая демо-версия. В итоге она стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая группа заработала 20 000 $, пока её фанаты слушали тишину? 764 + Ссылка Музыкальный сервис Spotify, позволяющий слушать музыку онлайн, выплачивает музыкантам вознаграждение за каждый проигранный трек, если время воспроизведения составляло не меньше 30 секунд. В марте 2014 года фанк-группа Vulfpeck загрузила на Spotify альбом «Sleepify» из десяти композиций, каждая из которых представляла собой чуть больше 30 секунд тишины. Музыканты попросили своих фанатов включать его каждую ночь в зацикленном режиме. Через семь недель сервис решил всё-таки удалить альбом, но заработанных 20 000 $ группе хватило для организации тура бесплатных концертов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое слово показывают The Beatles семафорной азбукой на обложке альбома «Help!»? 602 + Ссылка По задумке, музыканты The Beatles на обложке альбома «Help!» должны были показывать четыре буквы названия с помощью семафорной азбуки. Когда начали делать фото, пришли к выводу, что при таком положении рук композиция выглядит плохо, и начали импровизировать. В итоге на изданной в Великобритании пластинке «битлы» показывают буквы NUJV, а на изданной чуть позже в США — NVUJ. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно послушать орган, на котором играют волны и ветер? 1235 + Ссылка На набережной хорватского города Задар можно послушать морской орган — сооружение из 35 труб, каждая из которых настроена на определённый тон. Воздух поступает в трубы через отверстия в мраморных ступенях, спускающихся к морю, в результате хаотичного действия ветра и волн. Получающаяся мелодия, хоть и лишена структуры и повторяемости, вовсе не является какофонией, а вполне приятна для слуха. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким желанием музыкантов оркестра был вдохновлён Гайдн, сочиняя «Прощальную симфонию»? 564 + Ссылка Множество работ Йозефа Гайдна были сочинены по заказу его покровителя, венгерского князя Миклоша Эстерхази. Знаменитую «Прощальную симфонию» Гайдн написал во время нахождения в княжеской летней резиденции вместе с придворным оркестром. Пребывание затянулось значительно дольше, чем предполагали музыканты, которые уже хотели вернуться к своим семьям. Поэтому Гайдн и сделал такое необычное завершение симфонии: музыканты по очереди гасили свечи и покидали свои места. Князь, видимо, понял намёк и на следующий день отправил оркестр домой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто из участников The Beatles признавался, что является вернувшимся вновь Иисусом? 528 + Ссылка В 1966 году Джон Леннон заявил в интервью, что христианство постепенно исчезнет, а The Beatles более популярны, чем Иисус Христос. Ещё более интересное признание он сделал через два года, специально собрав для этого остальных участников группы в их студии звукозаписи. Леннон сказал, что он и есть Иисус, и он снова здесь. После этого встреча была прервана на обед, а Леннон больше никогда не возвращался к этой теме. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой оркестр и почему первым в мире отказался от дирижёра? 565 + Ссылка С момента обособления роли руководителя музыкантов во время концерта все мировые оркестры на протяжении 19 века выступали с дирижёром. Первым оркестром, снова отказавшимся от дирижёра, стал в 1922 году московский Персимфанс (сокращение от Первый симфонический ансамбль). Главной причиной его создания стала идеология нового государства, возвеличивающая коллективный труд. Персимфанс имел признание и просуществовал десять лет. Позже его пример переняли другие ансамбли, и сегодня оркестры без дирижёра успешно существуют в Праге, Нью-Йорке, Австралии и других уголках планеты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого музыканта после прыжка со сцены толпа не подхватила, а затем ограбила? 705 + Ссылка Во время выступления рэпера Coolio в Стаффордширском университете в 2009 году он решил нырнуть со сцены в толпу. Однако английские студенты не захотели его подхватывать и расступились. Одним ушибом об пол исполнитель не отделался: зрители тут же обступили его и успели стащить часы, цепочки, бандану и очки, прежде чем охрана клуба вмешалась и вернула рэпера на сцену. Неправда? Источник: hub.contactmusic.com

Почему сборник песен называется альбомом? 1115 + Ссылка На ранних грампластинках из-за большой толщины дорожки одна сторона вмещала только несколько минут музыки. Большой концерт продавали записанным на нескольких пластинках в коробках, похожих на фотоальбомы. Поэтому сборники песен и стали именовать «альбомами» — название осталось, даже когда благодаря технологическим усовершенствованиям эти сборники стало возможным умещать только на одну пластинку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто вдохновил сына Пола Маккартни научиться играть на гитаре? 777 + Ссылка Джеймс Маккартни — английский музыкант-мультиинструменталист, сын Пола и Линды Маккартни. Он и принимал участие в записи некоторых альбомов родителей, и выпустил несколько своих сольных дисков. Сам он признавался, что научиться играть на гитаре в детстве его вдохновил не отец, а главный герой фильма «Назад в будущее» Марти Макфлай. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая группа была вынуждена сменить название после атаки на Всемирный торговый центр? 813 + Ссылка Американская синтпоп-группа «I Am the World Trade Center» (что в переводе значит «Я — Всемирный торговый центр») выпустила дебютный альбом в июле 2001 года. Трек № 11 назывался «September». После известных событий 11 сентября того же года группа попала в щекотливую ситуацию и, чтобы не привлекать лишнего внимания, выступала некоторое время под сокращённым названием «I Am the World...». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая песня Стинга, понимаемая многими как гимн любви, имеет противоположный смысл? 506 + Ссылка Песня «Every Breath You Take», визитная карточка группы The Police, многими воспринимается как гимн любви и даже используется как главная тема на свадьбах. Однако сочинивший песню Стинг говорил, что такое понимание в корне неверно. Он написал текст во время развода с женой, и лирический герой песни — вовсе не влюблённый романтик, а злой ревнивец, следящий за каждым шагом объекта своей страсти. В общем настроении текста, по мнению Стинга, можно даже увидеть аллегорию на Большого Брата. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое совпадение связало смерти солиста Boney M и Григория Распутина? 1020 + Ссылка Бобби Фаррелл, единственный мужчина в диско-группе Boney M, во время исполнения одного из главных хитов группы «Rasputin» часто гримировался в образ Распутина. Фаррелл умер от остановки сердца во время гастролей в Санкт-Петербурге 30 декабря 2010 года — того же числа и в том же городе, что и сам Распутин. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда была создана первая кукла-робот, умеющая писать произвольно заданный текст? 1157 + Ссылка Швейцарец Пьер Жаке-Дроз во второй половине 18 века для рекламы собственной марки часов создал несколько «автоматонов», самых совершенных роботов того времени. Автоматон «Музыкант» представляет собой девушку, играющую на органе — музыка действительно создаётся касанием клавиш инструмента пальцами куклы, которая следит глазами за движениями своих рук и даже «дышит». «Художник» может рисовать три довольно сложных картинки: портрет Людовика XIV с собакой, портрет королевской четы и сцену с Купидоном и бабочками. Самый сложный автоматон «Каллиграф» состоит из 6 000 деталей и умеет писать фразу длиной до 40 букв гусиным пером, которое он макает в чернильницу. Причём текст фразы можно задавать произвольно на специальном колёсике. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

При исполнении чьей оперы два дирижёра в разные годы умерли от инфаркта? 637 + Ссылка История знает не меньше десяти дирижёров, которых поразил сердечный приступ прямо во время представления. С двумя из них это случилось при исполнении второго акта оперы Вагнера «Тристан и Изольда» в мюнхенской опере. В 1911 году инфаркт поразил австрийского дирижёра Феликса Мотля, он скончался в больнице 11 дней спустя. В 1968 году от сердечного приступа замертво упал немецкий дирижёр Йозеф Кайльберт. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для какого музыканта был создан специальный шрифт, чтобы правильно писать его имя? 584 + Ссылка В 1993 году музыкант Принс сменил своё сценическое имя, предложив называть себя новоизобретённым «символом любви», не имеющим обозначения. Он был сделан на основе двух других символов, которыми иллюстрируют мужское (♂) и женское (♀) начала. Чтобы этот знак появился в СМИ, рекорд-лейбл музыканта Warner bros. организовал массовую рассылку дискет с новым шрифтом, включающим в себя данный символ. Тем не менее, из-за его непроизносимости пресса предпочла называть Принса «артистом, ранее известным как Принс». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для прослушивания какого альбома нужно иметь четыре аудиосистемы? 751 + Ссылка Восьмой студийный альбом альтернативной группы The Flaming Lips под названием Zaireeka был выпущен на 4 CD. Особенность альбома в том, что каждая композиция разделена на четыре составляющих, и для того чтобы прослушать песни в полной версии, нужно включить одновременно все диски на четырёх разных аудиосистемах. Слушатели также могут экспериментировать, проигрывая не все диски сразу, а в любой комбинации из двух или трёх штук. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой музыкант однажды спел о том, что забыл слова этой песни? 1664 + Ссылка Однажды на концерте во Франции солист исландской группы Sigur Rós Йонси забыл текст песни. Не остановившись, он сымпровизировал под ту же музыку: «Чёрт, я забыл слова. Но это ничего. Потому что я во Франции, где никто не поймёт». Неправда? Источник: www.youtube.com

Какая военная песня стала широко известной только спустя 30 лет после написания? 1513 + Ссылка Песня «Смуглянка» была написана Анатолием Новиковым в 1940 году для танцевальной сюиты, а воспевалась в ней молдавская партизанка времён Гражданской войны. Однако чиновники отказали в её записи, и песня по разным причинам лежала на полке до 1944 года, когда Ансамбль песни и пляски Александрова исполнил её на всесоюзном конкурсе песен о войне. Несмотря на то что «Смуглянка» понравилась зрителям, и многие ансамбли на фронте и в тылу стали включать её в репертуар, песню снова не пустили в широкое вещание. Возможно, причиной этому стало то, что в оккупированной немцами Молдавии практически не было партизанского движения. Народное признание и популярность «Смуглянка» получила только в 1974 году после выхода фильма «В бой идут одни „старики“». Неправда? Источник: old.redstar.ru

Какой знаменитый тенор однажды тайком исполнил арию за потерявшего голос баса? 1641 + Ссылка Оперный певец Энрико Карузо считался тенором, однако его голос мог меняться в очень широком диапазоне. Однажды при исполнении оперы Пуччини «Богема» бас повернулся к Карузо и прошептал, что потерял голос. На что Карузо сказал ему просто открывать рот и сам исполнил всю арию, стоя спиной к зрителям. Практически никто из публики не заметил подвоха. Неправда? Источник: www.enricocaruso.dk

Какая советская песня переведена на десятки языков мира? 931 + Ссылка Песня «Пусть всегда будет солнце» была написана в 1962 году поэтом Львом Ошаниным и композитором Аркадием Островским. Тамара Миансарова стала с ней победителем международного фестиваля в польском городе Сопоте, и песня постепенно обрела известность по всему миру. Сейчас существуют её переводы на десятки языков: как и в нашей стране, особенно часто её поют детские хоры. А шведская группа Hootenanny Singers, возглавляемая будущим участником ABBA Бьорном Ульвеусом, в 1964 году попросту украла эту мелодию и записала песню «Gabrielle», где от слов про солнце, небо и маму ничего не осталось. Композиция стала хитом не только в Швеции, но и во многих других европейских странах, так как группа спела её на нескольких языках. Неправда? Источник: music.d3.ru

Какова самая низкая нота, которую может взять человек? 1534 + Ссылка Американский певец Тим Стормс обладает самым широким в мире вокальным диапазоном. Ещё один зафиксированный рекорд, принадлежащий Стормсу — самая низкая нота, взятая человеком. Эта нота частотой 0,189 Гц — соль на восемь октав ниже, чем самая низкая соль на фортепиано. Данный звук очень далеко отстоит от порога человеческого восприятия (для обычного человека — 16 Гц), а рекорд фиксировался специальными акустическими приборами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом Джастин Бибер помог вымогательству пожертвований в американской школе? 2330 + Ссылка В 2011 году в одной из старших школ в пригороде Чикаго захотели собрать пожертвования для местного культурного центра. Двое учеников убедили администрацию школы прибегнуть к «пыткам»: ставить по школьному радио на переменах песню Джастина Бибера «Baby» в течение недели подряд либо пока не наберётся пожертвований на 1000 $. Через три дня необходимая сумма была собрана. Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

Какой рок-музыкант оставил сцену, но стал звездой в ЮАР, долгие годы не зная об этом? 1321 + Ссылка Американский фолк-рок-музыкант Родригез выпустил в начале 1970-х годов два альбома, которые продавались очень слабо. После решения оставить сцену он был разнорабочим, долгие годы живя на грани бедности, и только в 1996 году случайно узнал, что является знаменитостью в ЮАР. Оказалось, что права на альбомы были куплены одним австралийским лейблом, который выпустил компиляцию лучших хитов и для Южной Африки, где Родригез приобрёл культовый статус и даже стал одним из символов борьбы против апартеида. В конце 1990-х музыкант посетил ЮАР и выступил вживую перед тысячами фанатов, которые ранее были уверены, что Родригез ещё двадцать лет назад покончил жизнь самоубийством. И только в 70 лет после выхода завоевавшего «Оскар» документального фильма о Родригезе музыкант получил известность у себя на родине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда использовал поп-музыку для передачи сообщения азбукой Морзе? 1501 + Ссылка Большое число колумбийских солдат и полицейских взяты в плен и удерживаются в лагерях повстанческих сил. Некоторые из них находятся в заточении свыше десяти лет и не имеют доступа к новостям. Однако музыкальные радиостанции им слушать, как правило, не запрещено, чем в 2011 году воспользовались правительственные силы. Они привлекли популярных музыкантов к созданию хита, в который битом было вставлено сообщение на азбуке Морзе, рассказывающее о том, сколько человек военным уже удалось вызволить из плена, и призывающее не терять надежду. Песня была в ротации большинства колумбийских радиостанций в течение двух месяцев. Неправда? Источник: www.youtube.com

В какой стране существует несколько хеви-метал групп специально для детей? 1588 + Ссылка В Финляндии существует несколько хеви-метал групп специально для детей. Самая известная из них — Hevisaurus — выступает в костюмах динозавров. Группа Moottörin Jyrinä делает кавер-версии классических хитов таких исполнителей, как Iron Maiden, Motörhead и Оззи Осборн, переводя текст на финский в доступной для детей форме с образовательным уклоном. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему длительность одной из песен Саймона и Гарфанкела указана как 2:74? 1331 + Ссылка В 1967 году дуэт Simon and Garfunkel записал сингл «Fakin' It» длиной в 3 минуты и 14 секунд. Но так как в то время большинство американских радиостанций отказывались брать в ротацию песни длиннее трёх минут, на обложке пластинки время композиции было указано как 2:74. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой рок-вокалист ещё в школьные годы откусил себе кусочек языка? 1706 + Ссылка Характерной манере пения солист Rolling Stones Мик Джаггер отчасти обязан баскетболу, которым он увлекался в школе. На одном из матчей Мик с такой силой врезался в соперника, что откусил себе кусочек языка. После этого он не говорил неделю, а когда заговорил, то понял, что голос изменился. Неправда? Источник: scienceofrock.com

В какой группе бек-вокалисткой невольно стала Алла Пугачёва? 1342 + Ссылка Алла Пугачёва невольно стала бек-вокалисткой группы «Наутилус Помпилиус», когда та записывала альбом «Князь тишины» в её студии. Однажды она зашла к музыкантам и предложила добавить вокальную партию шёпотом в песню «Доктор твоего тела». Идея всем понравилась, однако Бутусов не смог нормально изобразить шёпот, и тогда Пугачёва подошла к микрофону и принялась его учить. Никому не говоря, звукорежиссёр записал её партию и предложил вставить в трек, причём группа сделала это без явного согласия Аллы Борисовны. Неправда? Источник: www.ytime.com.ua

Какие писатели и музыканты нарезали тексты на кусочки и перемешивали их? 1061 + Ссылка Французский поэт-дадаист Тристан Тцара изобрёл «метод нарезок», когда текст нарезается ножницами, а затем из полученных фрагментов составляется новый текст, который может сильно отличаться от исходного. Эта техника была популяризована писателем-битником Уильямом Берроузом, написавшем с её помощью несколько романов, хотя, в отличие от дадаистов, Берроуз склеивал куски в новый текст не в произвольном порядке, а более осмысленно. Метод нарезок нашёл широкое применение и среди музыкантов. Например, именно таким способом написал тексты некоторых песен Дэвид Боуи, а лидер Radiohead Том Йорк перемешивал в шляпе строки для сочинения лирики ко всем песням альбома «Kid A». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каких странах можно проехать на автомобиле по музыкальной дороге? 4407 + Ссылка В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются бороздки разной глубины и на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определённой скорости вибрация от бороздок через колёса передаётся в салон машины, где превращается в какую-нибудь мелодию. Если в Японии музыкальные дороги делают главным образом для туристов, то в Южной Корее подобные отрезки конструируют на особо монотонных шоссе, чтобы привлечь внимание водителей и не дать им заснуть. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему кавер-версия композиции Джона Леннона и Йоко Оно была сокращена ровно вдвое? 1450 + Ссылка Джон Леннон и Йоко Оно в 1969 году выпустили совместный альбом, в котором среди прочих была композиция «Две минуты тишины». Немногим менее двадцати лет спустя американская рок-группа Soundgarden сделала «кавер-версию» этого трека, правда, под названием «Одна минута тишины». Автором музыки был указан только Леннон — по словам солиста Soundgarden, они обрезали минуту Йоко Оно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чьи ноты могут читаться как сверху вниз, так и снизу вверх, образуя дуэт двух скрипок? 3765 + Ссылка Среди произведений Моцарта есть необычный дуэт для двух скрипок. Музыканты должны встать друг к другу лицом и положить страницу с нотами между собой. Каждая скрипка играет свою партию, но обе партии записаны на одной и той же странице. Скрипачи начинают читать ноты с разных концов листа, затем встречаются в середине и снова удаляются от друг от друга, а в целом получается красивая мелодия. Неправда? Источник: missjacobsonsmusic.blogspot.ru

Каким образом молодёжный дезодорант повлиял на создание хита группы Nirvana? 2094 + Ссылка Кэтлин Ханна, подруга Курта Кобейна, однажды написала на стене его дома: «Kurt smells like teen spirit». Так как Курт и Кэтлин часто беседовали о панк-роке и анархизме, лидер Нирваны принял эту фразу за некий девиз и, вдохновлённый им, сочинил один из главных своих хитов «Smells like teen spirit». Только через несколько месяцев после выхода сингла Кобейн узнал, что Teen Spirit — это марка молодёжного дезодоранта, которым пользовалась его девушка Тоби Вэйл. Популярность песни резко увеличила продажи Teen Spirit, сделав его самым популярным в своей категории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему первый альбом Electric Light Orchestra назывался «No answer»? 1454 + Ссылка Первый альбом группы Electric Light Orchestra вышел в США в 1972 году под названием «No answer» («Нет ответа»). Этот заголовок стал результатом недопонимания: секретарь выпускающего лейбла хотел дозвониться до менеджера группы и узнать название пластинки, но не смог этого сделать и записал в карточку «no answer». Руководство же посчитало, что эта фраза и была ответом на вопрос секретаря. По схожей причине девятый альбом рок-группы The Byrds был издан под названием «(Untitled)». Неправда? Источник: www.snopes.com

В каком стиле играет группа, вокалистом которой является попугай? 1889 + Ссылка Единственная в мире группа, вокалистом которой является птица — попугай по кличке Вальдо, играет в стиле дэт-метал и называется Hatebeak. К настоящему времени группа выпустила три альбома, однако проект существует только в студии и концертов не даёт. Второй альбом Hatebeak записали с дэтграйнд-коллективом Caninus, в котором солировали два питбультерьера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему среди китайцев и вьетнамцев больше в процентном отношении людей с абсолютным слухом? 2371 + Ссылка Большинство диалектов китайского, вьетнамский и некоторые другие языки Азии и Африки являются тональными, то есть один и тот же слог может иметь разные значения в зависимости от высоты произносимого звука. Среди носителей тональных языков отмечается больший процент людей с абсолютным слухом, так как они естественным образом привыкают к различению тонов с раннего детства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие фильмы и альбомы продавались на DVD, стилизованных под пиратскую продукцию? 2049 + Ссылка Официальный DVD голливудской экранизации романа Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» вышел стилизованным под пиратскую продукцию. Сам диск выглядит как обычная «болванка» со стандартной маркировкой производителя, на которой как будто маркером написано «The Girl with the Dragon Tattoo». Многие покупатели были сконфужены и пытались вернуть DVD в магазин, поэтому Sony пришлось приносить им извинения и объяснять, что всё было так и задумано. Стоит заметить, что сама идея «пиратского» дизайна не нова: ранее в таком же стиле выходили DVD фильма «Борат» и альбом «Steal this album!» группы «System of a Down». Неправда? Источник: www.washingtonpost.com

Каким образом заклинатель змей заставляет глухую к звукам дудочки змею танцевать? 2595 + Ссылка Очковая змея из рода кобр абсолютно глуха к звукам дудочки. Со стороны может показаться, что змея словно бы танцует, двигаясь в такт мелодии заклинателя змей. На самом деле она просто следует движениям дудочки, а также реагирует на вибрацию, которую создаёт заклинатель постукиванием ноги. Кстати, жизни индийских мастеров этой профессии во время представления ничего не угрожает — весь яд из зубов кобры удаляется заранее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом проводятся бесшумные дискотеки? 2915 + Ссылка С 2000 года всё большую популярность набирают бесшумные дискотеки — особенно там, где после определённого часа действуют запреты на громкую музыку. Каждому их участнику выдаются специальные наушники, на которые транслируется аудиосигнал по беспроводной связи, то есть наблюдатель со стороны увидит только толпу танцующих в тишине людей. Часто в таком формате на одной площадке работают сразу несколько диджеев или исполняющих живую музыку групп, конкурирующих за внимание публики, наушники которой снабжены функцией переключения сигналов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто написал сонату, в которой имитируется половой акт? 2175 + Ссылка Чешский авангардный композитор Эрвин Шульгоф в 1919 году написал Эротическую сонату, которая по сей день исполняется на музыкальных фестивалях. Фактически соната состоит из одной партии для женского голоса, имитирующего стоны и вздохи при половом акте. Неправда? Источник: www.radio.cz

Каким образом финская полька помогла разминированию Выборга? 3834 + Ссылка В августе 1941 года, отступая, советские войска оставили в Выборге радиомины Ф-10, которые приводились в действие по радио с помощью специальной мелодии. Вступившие в город финны, найдя одну из таких мин с невзорвавшимся зарядом, через несколько дней смогли разобраться в механизме взрывателя и с целью глушения сигнала стали транслировать в эфир другую мелодию — «Сяккиярвен полька». Она была похожа на советскую диапазоном частот, а также почти не имела пауз. Полька звучала по радио в течение двух месяцев, пока гарантированно не разрядились батареи радиомин. Из 25 снарядов финнам удалось обезвредить 8, оставив в сохранности некоторые исторические здания и достопримечательности Выборга. Неправда? Источник: zalizyaka.livejournal.com

В какую группу взяли гитариста главным образом для того, чтобы он мог покупать спиртное остальным музыкантам? 3297 + Ссылка Когда Декстер Холланд и Грег Крисел, будучи учениками выпускного класса школы, создали группу Offspring, они пригласили в неё гитариста Кевина «Нудлс» Вассермана. Тот был старше на три года, работал школьным уборщиком и уже имел опыт игры в рок-группе. Но главной причиной приглашения стало то, что Вассерман был совершеннолетним и мог покупать спиртное Холланду и Криселу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом ударник группы ZZ Top опровергает свою фамилию? 1790 + Ссылка Участники группы ZZ Top знамениты характерной деталью внешнего вида — длинными бородами. По иронии судьбы, единственным безбородым в группе является ударник с «бородатой» фамилией Френк Бирд (Frank Beard) — он носит только усы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Является ли цена скрипок Страдивари пропорциональной качеству их звучания относительно современных инструментов? 3667 + Ссылка Самые дорогие скрипки в мире — это инструменты работы Страдивари конца 17—начала 18 века, якобы звучащие лучше всех остальных скрипок благодаря неразгаданному до сих пор секрету мастера. Однако в 2010 году это предубеждение было опровергнуто в ходе эксперимента, в котором 21 профессиональный скрипач методом двойного слепого тестирования исследовал 3 современных скрипки и 3 старых инструмента — 2 работы Страдивари и ещё один работы Гварнери. Большинство музыкантов, участвующих в эксперименте, не смогли отличить старые скрипки от новых. Более того, наилучшим качеством звучания обладают, как выяснилось в результате тестирования, инструменты живущих ныне мастеров, в то время как более чем в сто раз дорогие скрипки Страдивари заняли два последних места. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие войска на русско-турецкой войне маршировали под свадебный марш Мендельсона? 4490 + Ссылка Провожая войска на русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: «На войну идут, как на свадьбу!», после чего официально назначил маршем этого полка свадебный марш Мендельсона. Неправда? Источник: strf.ru

Какое чрезвычайное происшествие дало мощный толчок развитию хип-хопа? 5003 + Ссылка В ночь с 13 на 14 июля 1977 года в Нью-Йорке вследствие ударов молний произошел блэкаут — массовое отключение электричества. Началось мародёрство и разграбление магазинов. Из салонов электроники было украдено множество дорогих диджейских установок, которые были не по карману негритянскому населению. Благодаря этому появилось большое количество новых диджеев, играющих в недавно зародившемся стиле хип-хоп, что дало мощный толчок в его развитии и популяризации за пределами Бронкса. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой всемирно известный ударник играет, потеряв левую руку? 3027 + Ссылка В 1984 году ударник хард-рок-группы Def Leppard Рик Аллен попал в автомобильную аварию и потерял левую руку. Это не повлияло на его желание быть музыкантом, и он начал тренироваться на специально разработанной для него гибридной установке. На ней были записаны сэмплы ударов, которые он раньше делал левой рукой, а воспроизводились они различными движениями левой ноги. С тех пор Аллен участвовал в записи многих успешных альбомов Def Leppard, а также нескольких сайд-проектов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем песни китов похожи на хиты поп-музыки? 2835 + Ссылка Киты известны тем, что издают звуки, благодаря своей мелодичности и повторяемости складывающиеся в подобие человеческих песен. Наиболее выразительны, а поэтому тщательнее изучены исследователями, песни горбатых китов. Выявлено, что в одной популяции самцы поют одну и ту же песню, но с течением времени она видоизменяется. Более того, определённые песни могут заимствоваться китами других популяций и тем самым распространяться на тысячи километров в океане словно хиты поп-музыки. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Кто умеет определять музыку на пластинках без её прослушивания? 3915 + Ссылка Американский врач Артур Линтген обладает уникальной задокументированной способностью — он умеет определять классическое оркестровое музыкальное произведение на виниловой пластинке без её прослушивания. Сначала он по контурам и впадинам дорожки распознаёт места, где музыка тише или громче, а также длительность каждой части произведения, а затем сопоставляет результат с обширной базой знаний европейской классической музыки из своей головы. Способности Линтгена не безграничны — по его словам, он плохо определяет музыку добетховенской эпохи, так как она слишком однородна по своей структуре. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему песня «Nothing Else Matters» начинается перебором на открытых струнах? 3486 + Ссылка В начале песни «Nothing Else Matters» группы Metallica слышен перебор на открытых первой, второй, третьей и шестой струнах. Такое композиционное решение появилось благодаря тому, что её автор Джеймс Хэтфилд, когда начинал сочинять песню, одной рукой держал телефонную трубку и разговаривал со своей девушкой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие стихи Пушкина использовал Глинка для посвящения романса дочери Анны Керн? 3292 + Ссылка Согласно распространённой версии, Пушкин посвятил написанное в 1825 году стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» Анне Керн. Через пятнадцать лет композитор Глинка положил эти строчки на музыку и посвятил романс её дочери — Екатерине Керн, в которую был долго влюблён Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем группа Van Halen в своём райдере требовала предоставить M&M's, но убрать все коричневые конфеты? 3991 + Ссылка Американская хард-рок группа Van Halen выезжала на гастроли с большим количеством сценического оборудования, так как их шоу были одними из самых сложных в техническом отношении и насыщены множеством спецэффектов. В райдере группы одним из требований было поставить на стол в гримёрке блюдо с M&M's, из которого должны быть убраны все коричневые конфеты. Объяснялся этот пункт вовсе не повышенной капризностью рокеров — если организаторы концерта не выполняли требование об M&M's, это говорило об их невнимательном отношении к деталям райдера. Значит, и другие его пункты могли быть проигнорированы, что могло создать проблемы с качественным проведением шоу и его безопасностью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма? 6136 + Ссылка Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Каким образом национальный гимн Норвегии спас одного еврея от захвата нацистами? 3984 + Ссылка В 1941 году во время концерта филармонического оркестра в Норвегии в зал ворвалась группа нацистов. Их целью было схватить скрипача с еврейскими корнями Эрнста Глазера и передать его немецким оккупационным властям. Однако дирижёр Харальд Хейде тут же велел музыкантам исполнять национальный гимн Норвегии, что вызвало растерянность у нападавших и позволило Глазеру скрыться через кулисы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого музыканта обвинили в нарушении авторских прав на исполнение тишины? 2596 + Ссылка В 2001 году английский певец и композитор Майк Батт выпустил альбом кавер-версий классических произведений, в числе которых был трек «A One Minute Silence» — он представлял собой одну минуту тишины. Вскоре владельцы авторских прав на произведения Джона Кейджа, известного своей пьесой «4′33″», которая также состоит из одной тишины, заявили о намерении подать в суд на Батта за нарушение копирайта. Батт заявил, что его тишина — совсем другая и не имеет никакого отношения к тишине Кейджа, однако был вынужден договориться о внесудебном урегулировании вопроса, заплатив в качестве отступных шестизначную сумму. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Когда архитекторы или музыканты могли выиграть олимпийские медали, не занимаясь никаким спортом? 2704 + Ссылка С 1912 по 1948 год медали Олимпийских игр вручались не только спортсменам, но и деятелям искусства. Ещё в конце 19 века Пьер де Кубертен, предлагая возродить Олимпиады, высказывал идею, что соревноваться нужно как в спортивных дисциплинах, так и в различных областях искусства, при этом произведения должны иметь отношение к спорту. Всего было пять основных медальных номинаций: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Однако после Олимпиады 1948 года стало ясно, что почти все участники таких соревнований — профессионалы, зарабатывающие искусством деньги, и было решено заменить подобные конкурсы просто культурными выставками. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком городе музыкантам в метро нужно пройти предварительный отбор и купить лицензию? 2634 + Ссылка Начиная с 1980 года музыкантам для зарабатывания денег в подземных переходах метро Торонто недостаточно одного лишь желания. Каждый год специальная комиссия устраивает прослушивание и только 75 одиночным исполнителям или коллективам выдаётся лицензия, за которую нужно ещё заплатить 150$. Только после этого музыкантам назначается конкретное место и время, когда они могут проявить свой талант перед горожанами. Неправда? Источник: www3.ttc.ca

За какие заслуги музыкантов принимают в «Клуб 27»? 4480 + Ссылка Среди известных рок- и блюз-музыкантов весьма значительна доля тех, кто умер в 27 лет. Именно в этом возрасте почему-то возникает статистическая погрешность, выделяющаяся из нормального распределения. Для таких музыкантов даже приняли название «Клуб 27». В него включают Роберта Джонсона, Джима Моррисона, Джими Хендрикса, Дженис Джоплин, Курта Кобейна, Брайана Джонса и Эми Уайнхаус. В 27 лет умер также легендарный советский рок-музыкант и поэт Александр Башлачёв. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая песня, часто приписываемая Элвису Пресли, никогда им не записывалась? 2854 + Ссылка Песню «Only You» часто приписывают Элвису Пресли, хотя на самом деле наиболее известными её исполнителями является группа «The Platters». Элвис пел «Only You» на некоторых концертах, но не существует ни одной аудио- или видеозаписи этой композиции в его исполнении. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой физический эффект был доказан на практике музыкантами, два дня подряд игравшими одну ноту? 5230 + Ссылка Австрийский физик Кристиан Доплер в 1842 году теоретически обосновал, что частота колебаний, которую воспринимает наблюдатель, зависит от скорости и направления движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга. Через три года голландский метеоролог Христофор Бейс-Баллот взялся доказать это утверждение на практике. Он нанял на пару дней паровоз с платформой, посадив на неё двух трубачей, держащих ноту соль, а на перроне разместил нескольких музыкантов с абсолютным слухом. На втором этапе эксперимента слушатели перемещались, а музыканты играли неподвижно. Всё это время наблюдатели отмечали, что слышат разные ноты, в результате чего истинность эффекта Доплера была подтверждена. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему американская полиция однажды решила, что одну из радиостанций захватили террористы Саддама Хусейна? 4926 + Ссылка В 1991 году радиостанция KLSK FM в американском городе Альбукерке решила сменить формат на классический рок, в связи с чем 24 часа подряд в эфире звучала песня Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на станцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция: один человек заявил, что ди-джей, видимо, получил инфаркт, а другой — что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн. Неправда? Источник: www.superseventies.com

Музыка какой рок-группы привлекает акул? 5738 + Ссылка Австралиец Мэтт Уоллер занимается организацией подводных туров для любителей посмотреть на акул. Традиционно для приманки хищников он использовал рыбу, однако недавно случайно обнаружил, что акул привлекает музыка рок-группы AC/DC. Предположительно, акулы реагируют на вибрацию низких частот, так как у них нет ушей. Сейчас компания Уоллера — единственный туроператор в мире, использующий музыку для приманки, однако он полагает, что конкуренты вскоре последуют его примеру. Неправда? Источник: www.australiangeographic.com.au

Где собачий вальс зовут ослиным маршем, а где — кошачьей полькой? 6504 + Ссылка Собачий вальс в разных странах называется по-разному. В Германии, Бельгии, Нидерландах — блошиный вальс. В Болгарии — кошачий марш, а в Финляндии — кошачья полька. В Венгрии — ослиный марш, а во Франции его почему-то называют отбивной котлетой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем Джимми Хендрикс на некоторых концертах целовал в щёку своего бас-гитариста? 4056 + Ссылка В песне Джимми Хендрикса «Purple Haze» есть строчка: «Excuse me while I kiss the sky» («Прости меня, когда я целую небеса»). Очень часто слушатели понимали её совсем по-другому: «Excuse me while I kiss this guy» («Прости меня, когда я целую этого парня»). Сам Хендрикс знал об этой ослышке и иногда после исполнения этой строчки целовал в щёку своего бас-гитариста. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой композитор умер от неправильного движения прототипа дирижёрской палочки? 3682 + Ссылка До рубежа 18-19 веков в оркестрах не было привычного нам дирижёра с палочкой, а такт отбивал сам композитор либо один из музыкантов каким-нибудь инструментом или кивками головы. Для одного из композиторов 17 века, создателя французской национальной оперы Жана-Батиста Люлли, трость для отбития такта стала причиной смерти. Он поранил ногу наконечником трости во время концерта, и развившаяся из раны гангрена привела к летальному исходу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая консерватория носит имя композитора, которому отказала в приёме? 4990 + Ссылка Миланская консерватория носит имя Джузеппе Верди, хотя в 1833 году отказала ему в зачислении. Юному Верди было сказано, что он на 4 года старше обычного возраста принимаемых, не является гражданином Ломбардо-Венецианского королевства и лишён музыкального таланта. Неправда? Источник: www.musicacademyonline.com

Какое музыкальное произведение планируется закончить исполнять к 2640 году? 5184 + Ссылка Среди произведений Джона Кейджа есть пьеса «Organ²/ASLSP (As SLow aS Possible)». Её типичное исполнение на фортепиано занимает от 20 до 70 минут, однако пояснение в скобках даёт указание играть пьесу настолько медленно, насколько это возможно. В связи с этим в 2001 году в церкви немецкого города Хальберштадт началось уникальное исполнение этой пьесы на органе, которое планируется завершить в 2640 году (через 639 лет после начала), а смена аккорда проходит примерно раз в год. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «малиновый звон»? 5403 + Ссылка Выражение «малиновый звон», которым обозначают мелодичное пение колоколов, не имеет отношения ни к птице малиновке, ни к ягоде малине, а происходит от названия бельгийского города Мехелен (или Малин во французской транскрипции). Именно этот город считается европейским центром колокольного литья и музыки. Мехеленскому стандарту соответствовал первый российский карильон (музыкальный инструмент для исполнения мелодии на нескольких колоколах), заказанный Петром I во Фландрии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой музыкант одобрил пытки заключённых в Гуантанамо своей музыкой? 5263 + Ссылка Для пыток заключённых в американской тюрьме на базе Гуантанамо нередко применяли композиции группы Metallica. Вокалист группы Джеймс Хэтфилд в интервью заявил, что не против такого использования музыки: «Мы мучили своих родителей и жён нашей музыкой много лет. Почему бы и не иракцев?». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как появился псевдоним украинской певицы Ани Лорак? 4865 + Ссылка Украинская певица Каролина Куек стала известна под псевдонимом Ани Лорак благодаря конкурсу «Утренняя звезда-95». Дело в том, что там уже была заявлена другая российская певица под именем Каролина, поэтому украинке пришлось выйти из положения, написав своё имя наоборот. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему песня «А может быть ворона» была записана в ускоренном темпе? 6414 + Ссылка Песня «А может быть ворона» изначально должна была звучать в мультфильме «Пластилиновая ворона» в обычном темпе. Однако режиссёр Александр Татарский не проследил за временем записи, из-за чего песня не уложилась в отведённые 5 минут анимации. Решение было найдено простое — песню ускорили, в результате чего она приобрела своё знаменитое «мультяшное» звучание. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кому откусил голову Оззи Осборн? 7987 + Ссылка Оззи Осборн на одном из концертов в 1982 году на самом деле откусил голову летучей мыши. Одна поклонница бросила её на сцену, и Оззи подумал, что это очередная резиновая игрушка. Но когда он укусил её за шею, оказалось, что летучая мышь живая, после чего артист был доставлен в больницу с подозрением на бешенство. А годом раньше Оззи пригласили на радио, куда он взял с собой двух голубей с целью отпустить их в знак мира. Но после выпуска первого голубя он неожиданно откусил голову второму. Позже Оззи заявил, что был в тот момент мертвецки пьян. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом антиалкогольная кампания повлияла на тексты песен «Машины времени»? 5133 + Ссылка Во время горбачёвской антиалкогольной кампании цензуре подверглись многие произведения искусства. Например, Андрей Макаревич изменил текст в песне «Разговор в поезде»: после строки «Вагонные споры — последнее дело» вместо «когда больше нечего пить» он стал петь «и каши из них не сварить». Неправда? Источник: www.ytime.com.ua

Какой сюрприз преподнесла группа Muse, когда её вынудили играть под фонограмму? 11684 + Ссылка Однажды группу Muse пригласили выступать на итальянском телевидении, но вынудили делать это под фонограмму. Музыканты не стали бойкотировать выступление, однако поменялись ролями. Солист и гитарист Мэттью Беллами сел за ударные, ударник Доминик Ховард встал с бас-гитарой за микрофон, а бас-гитарист Крис Уолстенхолм взял гитару и встал за клавишные. А после исполнения песни ударник ещё и ответил на вопросы в качестве фронтмена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что за голубой шар крутится-вертится над головой в популярной песне? 11299 + Ссылка В популярной песне, прозвучавшей в фильме 1934 года «Юность Максима», есть строки: «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой». Очевидная нелогичность текста (что за шар может крутиться над головой?) объясняется просто. В изначальном варианте этой песни, возникшей ещё в середине 19 века, пелось не «шар», а «шарф». Но так как буква «ф» на стыке слов в быстром темпе пелась очень трудно, она впоследствии редуцировалась. Неправда? Источник: a-pesni.org

Почему в английском хит-параде 1965 года песню «Yesterday» исполняли не Beatles? 6872 + Ссылка Когда Пол Маккартни записывал песню «Yesterday», профессиональные музыканты из аккомпанирующего ему струнного квартета назвали композицию семитактным неквадратным построением и сказали, что музыку так не пишут. После записи другие участники группы сомневались, стоит ли вообще включать её в альбом, и настояли, чтобы песню не выпускали отдельно. В итоге в британский хит-парад она вошла в исполнении певца Метта Монро, выпустившего свою версию хита. В других странах песня была издана как сингл и почти везде взлетела на верхние строчки хит-парадов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой наркотик оказал прямое влияние на выбор названия одной из песен Beatles? 5876 + Ссылка Когда The Beatles записали песню «Lucy in the Sky with Diamonds», Джон Леннон объяснил происхождение названия песни тем, что так окрестил свой рисунок его сын Джулиан. Однако многие усмотрели в этом названии намёк на наркотик ЛСД, ведь именно такая аббревиатура складывалась из его первых букв, а BBC и вовсе запретило песню к ротации. Позже Пол Маккартни рассказал, что влияние ЛСД на эту песню довольно очевидно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда назвал Эйнштейна великим скрипачом? 16438 + Ссылка Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищённый его игрой местный журналист узнал имя «артиста» и на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении великого музыканта, несравненного виртуоза-скрипача Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку и с гордостью показывал её знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не учёный. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему советская цензура исключила из БСЭ статью об обычном музыкальном фестивале? 3610 + Ссылка В Большой Советской Энциклопедии издания 1955 года была статья «Пражская весна» о ежегодном фестивале академической музыки в Праге. Однако в следующем издании БСЭ, вышедшем после печально известного введения советских войск в Чехословакию 1968 года, статьи с таким названием уже не было. Неправда? Источник: Большая Советская Энциклопедия, издания 1955 и 1969-1976 годов

Что поётся в песенке «уно-уно-уно, ун моменто»? 9921 + Ссылка Песенка «уно-уно-уно, ун моменто» из фильма «Формула любви» на слух очень похожа на итальянскую. В действительности её текст представляет собой просто рифмованный набор итальянских слов о любви, а придуман он был композитором фильма Геннадием Гладковым. Неправда? Источник: ria.ru

Как реагировала Монсеррат Кабалье, если кто-либо из зрителей записывал концерт на магнитофон? 11713 + Ссылка Монсеррат Кабалье иногда на своих концертах прибегала к следующей шутке. Если кто-либо из зрителей записывал концерт на магнитофон, и в какой-то момент ему надо было перевернуть кассету, Кабалье прекращала петь. Помолчав несколько секунд, она говорила: «Кивните мне, когда можно будет продолжать». Неправда? Источник: www.peoples.ru

Кто такой Сироб Вокищнеберг, упомянутый в описании альбома «Яблокитай» группы «Наутилус Помпилиус»? 4497 + Ссылка В описании альбома «Яблокитай» группы «Наутилус Помпилиус» указан некий профессор Сироб Вокищнеберг, играющий на реверсах. Этот таинственный человек никто иной, как Борис Гребенщиков, записанный наоборот. Таким образом удачно обыграли его работу с реверсами — прокручиванием музыкальных фрагментов в обратном направлении. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько музыкантов и композиторов произошло из семьи Бахов? 5802 + Ссылка Иоганн Себастьян Бах был не единственным талантом в своей семье. Бахи дали миру более 50 известных музыкантов и несколько замечательных композиторов. Сам Иоганн Себастьян был признан наиболее выдающимся из них намного позже своей смерти. В последние же годы жизни Иоганна Себастьяна его больше почитали за воспитание Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была известнее. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему обложку музыкального сборника ‘Electric 80s’ пришлось заменить из-за сканеров штрих-кодов? 6713 + Ссылка В 2005 году Sony BMG выпустила музыкальный сборник ‘Electric 80s’. В оформлении обложки диска был использован большой штрих-код. Некоторые супермаркеты потерпели убытки после того, как их продавцы считывали сканерами именно этот штрих-код вместо обычного, располагающегося на обратной стороне диска. Сканеры распознавали по коду другой товар, который стоил дешевле. Во второй партии дисков обложка была изменена. Неправда? Источник: www.snopes.com

Что значил жест «коза» до эпохи рока и металла? 11155 + Ссылка Жест «коза» существовал долгое время как магический знак для защиты от сглаза и злых духов. Ронни Джеймс Дио — солист групп Rainbow и Black Sabbath — был первым, кто показал этот жест на рок-концерте. Фанаты переняли его и теперь «коза» очень популярна среди рокеров и металлистов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей французским военнопленным? 19426 + Ссылка Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая рок-певица была капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу? 6272 + Ссылка Во время учёбы в старших классах школы Земфира была капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу. Хотя её рост только 172 см. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и у кого отобрали ранее врученную музыкальную премию Грэмми? 4145 + Ссылка В 1987 году продюсер Boney M задумал новый проект под названием Milli Vanilli. Однако внешность основных исполнителей оказалась не соответствующей ожиданиям молодёжной аудитории, и так получилось, что лицом группы стали два танцора, всегда поющие «под фанеру». Вскоре группа обрела сверхпопулярность по всему миру, но длилось это недолго, и музыканты были разоблачены. Компания-производитель дисков стала возвращать всем желающим деньги за альбом, а у дуэта отобрали ранее врученную премию Грэмми — единственный случай в истории этой музыкальной награды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой музыкальный инструмент извлекает звуки из сталактитов одной американской пещеры? 5513 + Ссылка В американском штате Вирджиния находятся Лурейские пещеры, где установлен уникальный музыкальный инструмент — орган из сталактитов. 37 разных по тону сталактитов подключены к трубочной системе традиционного органа и управляются с обычной органной клавиатуры. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой медицинский материал использовался советскими изготовителями кустарных пластинок? 8835 + Ссылка В СССР для изготовления кустарных пластинок, на которые записывалась нелегальная музыка, широко использовали старые рентгеновские снимки. Их называли «пластинки на костях» или «пластинки на рёбрах». Этот материал обходился бесплатно, медперсонал даже благодарил тех, кто помогал разгружать архивы. Неправда? Источник: bujhm.livejournal.com

Что поётся в самой короткой в мире песне? 7699 + Ссылка Песня английской группы Napalm Death ‘You Suffer’ длится 1,316 секунды и считается самой короткой в мире. В ней поётся только одна фраза: ‘You suffer — but why?’ («Вы страдаете — но зачем?»), и её очень трудно разобрать. Сначала песня была издана на альбоме Scum, а в 1989 году как сингл на отдельном диске. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем занимаются метеористы? 10230 + Ссылка Метеорист — это не больной метеоризмом, а своего рода музыкант, забавляющий публику мелодичным испусканием кишечных газов. Упоминания о метеористах встречаются ещё со времён античности, а современные метеористы (например, Mr. Methane) не только выступают на сцене, но и записывают альбомы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто написал чёрный квадрат за четверть века до Малевича? 24183 + Ссылка Французский писатель и юморист Альфонс Алле за четверть века до Казимира Малевича написал картину под названием «Битва негров в пещере глубокой ночью» — чёрное полотно с почти квадратными пропорциями. Также он почти на семьдесят лет предвосхитил минималистическую музыкальную пьесу из одной тишины «4’33"» Джона Кейджа своим аналогичным произведением «Траурный марш для похорон великого глухого». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой знаменитый музыкант играл в метро, и люди почти не проявили интерес к его музыке? 20902 + Ссылка Один из лучших скрипачей американец Джошуа Белл 12 января 2007 года согласился принять участие в эксперименте — утром на протяжении 45 минут он играл в вестибюле станции метро под видом обычного уличного музыканта. Из тысячи прошедших мимо людей только семеро заинтересовались музыкой. Неправда? Источник: www.washingtonpost.com

Когда российскими гимнами были «Боже, храни короля» и «Марсельеза»? 6541 + Ссылка В 1816 году государственным гимном России стал английский гимн «Боже, храни короля», переведённый Жуковским и дополненный Пушкиным. Более привычный для нас «Боже, царя храни» был написан в 1833 году. После Февральской революции 1917 года гимном России стала «Марсельеза», а после Октябрьской — «Интернационал». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какую трассу имела в виду группа «Алиса» под E95? 7586 + Ссылка Трасса «Москва — Санкт-Петербург» обозначается M10 или E105, а раньше называлась E95. Именно её воспела группа «Алиса» в 1997 году. Сейчас E95 соединяет Санкт-Петербург с Турцией через Белоруссию, Украину и паром по Чёрному морю. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой русский поп-певец имеет самую большую армию поклонников? 12544 + Ссылка Витас — самый популярный современный русский исполнитель в Китае, что ставит его на первое место среди всех русских исполнителей по общему числу поклонников в мире. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие предметы лежат в склепе Боба Марли? 18261 + Ссылка Знаменитый ямайский регги-музыкант Боб Марли завещал положить в свой посмертный склеп гитару «Les Paul», футбольный мяч, Библию и свёрток марихуаны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему исполнение песни «Happy Birthday to You» может быть незаконным? 9642 + Ссылка Известная песенка «Happy Birthday to You» до недавнего времени находилась под защитой авторских прав в США. Её можно было бесплатно петь в обычном кругу семьи или друзей, но за коммерческое использование, например, в фильме или поздравительной открытке, необходимо было платить отчисления. Песня приносила ежегодно 2 миллиона долларов компании-владельцу прав на неё, Warner Music. Однако в 2015 год суд постановил, что права на текст в действительности ей не принадлежат и перевёл «Happy Birthday to You» в статус общественного достояния. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какой русский музыкальный инструмент мы называем цыганским? 5792 + Ссылка Гитару с семью струнами и строем «d¹, h, g, d, H, G, D» во всём мире называют русской гитарой. У нас больше принято её называть просто семиструнной, или же цыганской гитарой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая опера на произведение немецкого классика дала музыку самой известной пионерской песне? 6356 + Ссылка Музыка к пионерской песне «Взвейтесь кострами, синие ночи» написана на основе «Марша солдат» из оперы Шарля Гуно «Фауст». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Майкл Джексон получал половину доходов от продаж песен Beatles? 10388 + Ссылка В 1984 году на аукционе продавались издательские права на песни Beatles. Его выиграл Майкл Джексон, заплатив почти 50 миллионов долларов — больше, чем предлагал сам Пол Маккартни. С этого времени Джексон получал половину доходов от продаж Beatles (другую половину получали авторы песен, главным образом Маккартни). В 1995 году компания Sony выкупила у Джексона половину его прав, так что в последнее время он получал только четверть доходов. Неправда? Источник: www.snopes.com

Чья кровь применялась при печати комиксов? 7052 + Ссылка Участники группы KISS для раскрутки первого комикса о себе сдали кровь и смешали её с красными чернилами в издающей комикс типографии. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какой пианист играл одной левой? 8147 + Ссылка Австрийский пианист Пауль Витгенштейн потерял правую руку в Первой Мировой войне, однако возобновил концертную карьеру и достиг исключительного мастерства, играя одной левой. Виртуозное владение пианистической техникой позволило Витгенштейну успешно исполнять сочинения, достаточно сложные даже для пианиста с двумя руками. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где недавно был совершён акт каннибализма с согласия жертвы? 20244 + Ссылка В 2001 году в немецком Ротенбурге Армин Майвес поместил в интернете серию каннибальских объявлений в поисках молодого парня в возрасте от 18 до 30 лет, желающего умереть и быть съеденным. На одно из объявлений откликнулся Бернд Брандес. Он, по своему собственному согласию, был убит и частично съеден Майвесом, позже приговорённым к пожизненному заключению. На этот сюжет написана песня «Mein Teil» группы Rammstein. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем в Англии 19 века надевали чехлы на ножки роялей? 9373 + Ссылка В пуританской Англии 19 века из общественной жизни старательно изгонялось всё, что могло показаться хоть сколько-нибудь эротичным. Так, во время концертов на ножки роялей надевали чехлы, чтобы никто, глядя на эти голые ножки, не задумался о чём-нибудь непристойном. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Почему в радуге выделяют 7 цветов? 9310 + Ссылка Хотя многоцветный спектр радуги непрерывен, по традиции в нём выделяют 7 цветов. Считают, что первым выбрал это число Исаак Ньютон. Причём первоначально он различал только пять цветов — красный, жёлтый, зелёный, голубой и фиолетовый, о чём и написал в своей «Оптике». Но впоследствии, стремясь создать соответствие между числом цветов спектра и числом основных тонов музыкальной гаммы, Ньютон добавил ещё два цвета. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто написал песню «Во поле берёза стояла»? 4298 + Ссылка Многие источники утверждают, что песню «Во поле берёза стояла» написал татарский поэт Нигмат Ибрагимов. Однако эта песня всё-таки является русской народной. Самая ранняя публикация текста песни относится к 1790 году, а вариация Ибрагимова «Русская песня» напечатана лишь в 1825 году. Из его стихотворения в современный текст песни вошли только припевные формы «Люли-люли стояла». Путаницу с авторством усилило и стихотворение, которое приписывается Евтушенко: «К сожалению, мало известно // Но достоин тот факт пьедестала, // Что татарином создана песня. // „Во поле берёзонька стояла“». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем прославился Боб Марли до того, как стать музыкантом? 6118 + Ссылка Знаменитый ямайский регги-музыкант Боб Марли в детстве был известен в своей деревне как талантливый предсказатель по линиям на ладонях. Неправда? Источник: www.britannica.com

Какая торжественная таиландская песня написана на музыку русского композитора? 4452 + Ссылка Гимн королевской семьи Таиланда, который был официальным гимном страны до 1932 года, написан на музыку русского композитора Петра Щуровского. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «играть на нервах»? 12288 + Ссылка Когда древние врачи открыли значение нервов в организме человека, они назвали их по сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом — nervus. Отсюда возникло выражение для раздражающих действий — «играть на нервах». Неправда? Источник: new.gramota.ru

Какой композитор писал музыку, будучи глухим? 10720 + Ссылка На момент написания своей знаменитой девятой симфонии Бетховен был абсолютно глух. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто начал писать музыку в 5 лет? 7863 + Ссылка Вольфганг Амадей Моцарт начал сочинять музыку в 5 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org