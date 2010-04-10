Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие грибы могут существенно помочь космонавтам? 44 + Ссылка Через несколько лет после аварии на Чернобыльской АЭС внутри и вокруг реактора были обнаружены несколько видов радиотрофных грибов, богатых пигментом меланином. В последующих экспериментах было подтверждено, что ионизирующее излучение положительно влияет на рост таких грибов. Гипотетически они могут быть использованы в составе защитной оболочки космических кораблей и зданий на других планетах, где отсутствует естественная защита от радиации наподобие магнитного поля Земли. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие продукты изначально были главными ингредиентами кетчупа? 461 + Ссылка Соус, известный как кетчуп, появился в начала 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

При каких условиях на деревьях может появиться ледяная шерсть? 351 + Ссылка В северных широколиственных лесах на гниющей древесине иногда может формироваться «волосяной лёд». Образования в форме красивых седых волос возникают при температуре чуть ниже нуля и влажном воздухе. Главным условием для появления «ледяной шерсти» является наличие в древесине грибка Exidiopsis effusa, а вот механизм формирования волосков пока неизвестен. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какими птицами находятся в симбиозе некоторые грибы? 561 + Ссылка Дятлы чаще пытаются добыть насекомых из-под коры деревьев, где уже есть продолбленные отверстия, так как видят в этом свидетельство того, что древесина здесь мягче. Такие деревья с большей вероятностью бывают заражены дереворазрушающими грибками, которые образуют своеобразный симбиоз с птицами, переносящими их на новые деревья. Неправда? Источник: nplus1.ru

Откуда получают энергию растения, не способные к фотосинтезу? 1071 + Ссылка Большинство растений добывают энергию путём фотосинтеза. Но существуют и растения-микогетеротрофы, которые не осуществляют фотосинтез из-за отсутствия хлорофилла, а вместо этого паразитируют на грибах. Примером микогетеротрофов является подъельник одноцветковый, совершенно белое растение без листьев. Так как ему совершенно не нужен солнечный свет, он может беспрепятственно произрастать на почвах очень густых лесов и в ещё более тёмных местах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом грибы могут менять погоду в местах своего произрастания? 658 + Ссылка Обычно наземные грибы распространяют свои споры в пассивном режиме — они разносятся с движением воздуха. Однако в условиях полнейшего безветрия грибы сами могут менять погоду. Наблюдения с помощью высокоскоростных камер за произрастанием вёшенок и шиитаке и последующее математическое моделирование показали, что грибы выделяют водяной пар, который за счёт охлаждения воздуха создаёт конвекционные потоки. Такой миниатюрный ветер способен поднять споры и переместить их на некоторое расстояние. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Каким образом растения могут передавать сигналы друг другу под землёй? 704 + Ссылка Растения могут «общаться» друг с другом с помощью химических сигналов, однако воздушным путём их возможности коммуникации не ограничиваются. Предупреждения от одного растения к другому, например, о заражении вредителями, могут передаваться через микоризу — симбиотические грибы, структуры которых оплетают корни растений и позволяют им получать гораздо больше питательных веществ и воды из почвы. Когда ещё незаражённое растение принимает сигнал тревоги, оно заранее начинает выделять репелленты против конкретных вредителей или другие вещества, привлекающие врагов этих вредителей. Неправда? Источник: www.bbc.com

Какая продукция сельского хозяйства увеличивается при воздействии молнии? 898 + Ссылка Многие поколения японских фермеров, выращивающих грибы, замечали увеличение их роста в том месте, куда попала молния. В 2010 году учёные Иватского университета опубликовали результаты исследований, в ходе которых подвергали грибы воздействию искусственно созданных молний. Оказалось, что электрические разряды от 50 до 100 тысяч вольт действительно увеличивают продуктивность для 8 из 10 исследованных видов, причём в некоторых случаях более чем в два раза. Чёткого объяснения природы данного феномена нет, однако есть предположение, что грибы реагируют на молнию как большую опасность для выживания и поэтому ускоряют свой рост. Неправда? Источник: news.nationalgeographic.com

Какие живые организмы способны питаться полиуретаном? 1939 + Ссылка Экспедиция студентов Йельского университета обнаружила в джунглях Эквадора новый вид грибов Pestalotiopsis microspora, которые могут питаться полиуретаном, причём даже в анаэробных условиях, то есть без доступа кислорода. Использование этих грибов или просто содержащихся в них ферментов, ответственных за поглощение полиуретана, после проведения необходимых исследований может решить проблему переработки этого материала, который в естественных условиях почти не разлагается и засоряет планету. Неправда? Источник: www.fastcoexist.com

Какие грибы могут превращать муравьёв в зомби? 7885 + Ссылка Некоторые паразиты способны для достижения своих целей кардинально изменять поведение своего хозяина, превращая его в зомби. К ним относится гриб кордицепс однобокий, который проникает в организм муравья через дыхательную систему, а затем каким-то образом заставляет насекомое следовать к месту, оптимальному для развития паразита. Муравей находит растение, забирается на высоту 20—30 см, находит лист с определённой температурой и влажностью и впивается в центральную жилу с нижней части листа. После этого паразит его убивает и начинает созревать в его теле, а через несколько дней из затылка муравья выходит отросток с сотнями тысяч спор. Затем споры распространяются под растением и заражают новых муравьёв, которые будут проходить в том месте. Неправда? Источник: ianimal.ru

Сколько процентов биологических видов нашей планеты открыто и классифицировано? 4638 + Ссылка Общее количество биологических видов, обитающих на нашей планете, оценивается учёными в 8,7 млн., а открыто и классифицировано из них на данный момент не более 20% от этого числа. Причём если число описанных наземных растений составляет 72% от максимума, то у наземных животных этот показатель равен 12%, а у грибов — 7%. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Какие животные служат объектом охоты плотоядных грибов? 6358 + Ссылка Широко известны плотоядные растения, например цветы, заманивающие внутрь себя насекомых. Но существуют также плотоядные грибы. Большинство их видов охотятся на червей-нематод, заманивая их в ловушку и стягивая своей грибницей. Существуют также хищные грибы, жертвой которых становятся амёбы или ногохвостки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org