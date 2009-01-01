Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

У каких обезьян наглядно видна смена альфа-самца? 103 + Ссылка Иерархия доминирования среди приматов ярче всего выражена у мандрилов. Альфа-самцы отличаются от подчинённых насыщенной красной полосой на лице. Иногда среди самцов случаются стычки за право доминирования. Если выигрывает тот, кто прежде был подчинённым, его кожа на лице и гениталиях начинает краснеть, а яички сильно увеличиваются. У сложившего свои полномочия альфы происходят обратные изменения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой вид обезьян исследователи уличили в занятии проституцией? 218 + Ссылка Сотрудники Йельского госпиталя в городе Нью-Хейвен исследовали экономическое поведение обезьян-капуцинов, вознаграждая их серебристыми дисками, которые они могли потратить на различные угощения. В ходе эксперимента одна самка получила от самца такой диск в обмен на секс и сразу же оплатила им порцию винограда. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто для мужчины генетически ближе, чем женщина? 493 + Ссылка Человек генетически ближе всего к шимпанзе: в зависимости от метода подсчёта, схожесть наших геномов составляет от 94% до 98%. То, что у шимпанзе на одну пару хромосом больше, объясняется тем, что у предков человека две хромосомы в процессе эволюции слились в одну, которая по структуре очень похожа на две не слившиеся хромосомы шимпанзе. В связи с этим можно утверждать, что из-за разницы половых хромосом генетических различий между мужчиной и женщиной больше, чем между мужчиной и самцом шимпанзе. Неправда? Источник: antropogenez.ru

Где и когда критиков впечатлили картины авангардиста, которые нарисовал шимпанзе? 594 + Ссылка В шведском Гётеборге в 1964 году на художественной выставке были выставлены четыре картины авангардиста Пьера Брассо. Они вызвали восторг у критиков, однако затем выяснилось, что их автором является шимпанзе Питер из зоопарка, которого обучили работе с кистью и красками. Преобладающим цветом в произведениях Питера был синий, так как ему понравился запах синего кобальта. Один критик даже после разоблачения заявил, что эти картины были лучшими на выставке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

По какой части тела шимпанзе узнают друг друга лучше, чем по лицу? 257 + Ссылка Для распознавания лиц окружающих у человека есть специальный участок мозга, который помогает идентифицировать лицо не по набору отдельных черт, а как целую картинку. Это доказывается эффектом инверсии — если человеку показывать те же лица, но в перевёрнутом виде, точность распознавания снижается, хотя никакие черты не менялись. Шимпанзе тоже демонстрируют способность узнавать лица других особей, но гораздо лучше у них выражена способность идентификации друг друга по задним частям тела, и именно для этого случая исследователи выявили у шимпанзе эффект инверсии. Объясняется это, видимо, тем, что у самок большинства обезьян в период овуляции кожа вокруг половых органов набухает и краснеет, и распознавание такого сигнала стало важным навыком для самцов. Неправда? Источник: nplus1.ru

Каких обезьян французский учёный назвал по фамилии своих кредиторов? 672 + Ссылка Французский естествоиспытатель Жорж-Луи Леклерк де Бюффон имел напряжённые отношения с кредиторами, в том числе с семьёй Бабуин. В своей «Естественной истории» он обыграл сходство фамилии со старофранцузским словом «babine» («маска с рогами и бородой») и назвал один из родов обезьян бабуинами. В русском языке этот род называется павианы, а бабуин — один из его видов. Неправда? Источник: fr.wikipedia.org

Какая часть лица имеется только у людей и слонов? 470 + Ссылка Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. При этом среди учёных нет единого мнения относительно того, зачем в ходе эволюции у нас появился подбородок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему от удивления человек округляет глаза и открывает рот? 543 + Ссылка Округление глаз при удивлении или страхе — это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности. Похожую реакцию демонстрируют и человекообразные обезьяны. Также в неожиданных ситуациях у многих животных непроизвольно открывается рот, что связывают с подключением к восприятию вомероназального органа, который является частью дополнительной обонятельной системы. У человека этот орган не связан с ротовой полостью, но рефлекс сохранился. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каким образом макаки могут совместно перемещать объекты силой мысли? 333 + Ссылка Учёные из Университета Дьюка провели эксперименты с макаками-резусами, построив из их мозгов распределённую нейросеть. Каждой обезьяне имплантировали электроды в отделы мозга, отвечающие за движения, и научили силой мысли перемещать на экране компьютера анимированную руку к цели. Затем обезьянам определённым образом ограничивали возможности, чтобы двигать руку можно было только совместными усилиями. В самом сложном эксперименте участвовало одновременно три макаки, каждая из которых могла совершать перемещение только по двум из трёх координатных осей (X и Y, X и Z, Y и Z), и подопытные успешно справлялись с задачей. Неправда? Источник: nplus1.ru

Какая обезьяна умеет проходить первый уровень Pac-Man? 1072 + Ссылка Одна из самых известных обезьян, участвующих в исследовательских программах по обучению приматов языку — это карликовый шимпанзе по имени Канзи. Он может сопоставлять несколько сотен слов с символами на специальной клавиатуре, и через них же выражает свои просьбы, когда ему что-то требуется. Среди документально зафиксированных умений Канзи — зажигание огня спичками и поджаривание зефира на костре. Также его обучили играть в Pac-Man, и Канзи сумел пройти первый уровень. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От какого животного, обучаемого языку, учёные услышали осмысленный вопрос? 1328 + Ссылка Известны несколько многолетних программ по обучению высших приматов языку жестов, в ходе которых они в той или иной степени демонстрировали обучаемость и понимание. Однако, успешно отвечая на вопросы учёных, обезьяны ни в одном из экспериментов не задавали вопросы сами. Некоторые исследователи даже предположили, что именно постановка вопросов является главным отличием когнитивных способностей человека и животных. Тем не менее, учёные слышали вопрос от попугая Алекса, который за 31 год жизни выучил более 100 слов, включая несколько цветов, форм и пространственных концепций. Однажды он спросил, какого цвета он сам, на что получил ответ «серый» и после нескольких повторений запомнил это слово. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как пытался омолодить мужчин хирург, ставший прототипом профессора Преображенского? 899 + Ссылка Французский хирург российского происхождения Сергей Воронов посвятил себя попыткам найти способ омоложения человека. В 1920-х годах он провёл сотни операций по пересадке тонких срезов яичек от шимпанзе и бабуинов в мошонки мужчин — якобы, это должно было улучшить память, работоспособность, сексуальную функцию его пациентов и даже увеличить продолжительность жизни. Однако с течением времени авторитет и популярность доктора упали, так как пользу от операций, если не учитывать эффект плацебо, оказалось невозможно выявить, а научное сообщество стало критиковать и разоблачать его методы. Воронова называют одним из прототипов профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую сельскохозяйственную работу выполняли южноафриканские павианы? 735 + Ссылка Несколько веков назад проживающий в Южной Африке народ нама использовал особо смышлёных павианов в качестве пастухов коз. К работе они относились очень ответственно, не давали животным отбиться от стада и своевременно предупреждали об опасности, завидев хищников. Иногда павиан выбирал самую большую козу и ехал на ней верхом. Такую практику переняли и некоторые европейские фермеры, обосновавшиеся на этих землях — последний описанный в печати случай работы самки павиана по имени Ала на одной из ферм относится к 1961 году. Неправда? Источник: books.google.ru

Как с помощью онлайн-игры учёные решают задачи по сворачиванию белка? 1066 + Ссылка Существует онлайн-головоломка Foldit, где задачей игрока является оптимальный фолдинг белка, то есть сворачивание полипептидной цепи в пространственную структуру. Игроки выполняют задания не только для набора очков — лучшие варианты анализируются биологами и зачастую становятся решением реальных научных проблем. Например, в 2011 году благодаря проекту за 10 дней удалось расшифровать структуру вируса, вызывающего СПИД у обезьян, хотя учёные не могли сделать это на протяжении 15 лет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда сигнальщиком железной дороги работал павиан, не сделавший ни одной ошибки? 1333 + Ссылка В конце 19 века на железнодорожных путях порта Кейптауна работал сигнальщиком Джеймс Уайд, лишившийся в результате несчастного случая обеих ног. Через какое-то время он купил на рынке павиана Джека, которого обучил возить его на тележке между хижиной и сигнальной будкой, а также помогать ему переключать сигналы с помощью рычагов. Однажды руководству железной дороги поступила жалоба, и Уайда чуть не уволили, но тот попросил проверить способности павиана, который отлично справился со всеми тестами и был зачислен в штат. Джек работал сигнальщиком до самой смерти и, как утверждается, не допустил ни единой ошибки. Неправда? Источник: www.knoxvilledailysun.com

К какой хитрости при охоте на обезьян прибегают амазонские длиннохвостые кошки? 1433 + Ссылка Хищники семейства кошачьих способны имитировать голоса своих жертв с целью выманивания. Первое наблюдение такого плана сделали бразильские биологи в 2005 году — они увидели длиннохвостую кошку, издающую звуки, похожие на плач детёнышей обезьян-тамаринов. Взрослые тамарины попытались исследовать источник звука, но, заметив хищника, успели скрыться. По свидетельству коренных жителей Амазонии, подобную стратегию охоты применяют также ягуары, пумы и другие кошачьи. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Почему некоторые гориллы носят научное имя gorilla gorilla gorilla? 1526 + Ссылка Научное название рода горилл — gorilla, вида западная горилла — gorilla gorilla, а его подвида западная равнинная горилла — gorilla gorilla gorilla. По такому же принципу биологической классификации построено латинское имя подвида степной бизон — bison bison bison. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные научились мыть и подсаливать пищу? 988 + Ссылка В 1950-х годах японские учёные начали исследовать макак, обитающих на острове Кодзима, и одним из экспериментов было оставление на берегу реки клубней батата. Макаки обычно перед употреблением их в пищу просто очищают грязь руками, но одна из самок через какое-то время догадалась мыть батат в реке. Через несколько лет навык мытья передался большинству макак в популяции, а в 1965 году учёные заметили, что они научились мыть батат в морской воде, тем самым заодно его подсаливая. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой репеллент от комаров используют южноамериканские обезьяны-капуцины? 1898 + Ссылка Южноамериканские обезьяны вида траурных капуцинов умеют использовать натуральные репелленты от комаров. Они находят в коре деревьев многоножек, которые выделяют защитные химические вещества класса бензохинонов, и натирают ими кожу. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Что прикрывает четвёртая мудрая обезьяна? 2118 + Ссылка Японский символ буддистской идеи недеяния зла — это три обезьяны, одна из которых прикрывает уши («не слышу зла»), вторая глаза («не вижу зла»), а третья рот («не говорю о зле»). Часто в эту композицию добавляется и четвёртая обезьяна, которая прикрывает промежность или живот, выражая тем самым принцип «не совершаю зло». То, что в качестве символа выбраны именно обезьяны, а не другие животные, объясняется игрой слов в японском языке: обозначающее обезьяну слово «сару» созвучно окончаниям слов во фразе «мидзару, кикадзару, ивадзару», что переводится как «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем определяется размер яичек у разных видов приматов? 1212 + Ссылка Размер яичек у разных видов приматов зависит от характера половых и социальных отношений между особями. Наименьший относительный размер яичек по сравнению с общими размерами тела — у горилл, так как самки горилл в основном моногамны. Шимпанзе и бонобо, наоборот, имеют самые большие среди приматов яички, так как они живут в полигамном сообществе и самцам необходимо вырабатывать много спермы, чтобы эффективно конкурировать со спермой других самцов за продолжение своего рода. Человек же занимает примерно среднюю позицию — его яички гораздо больше, чем у горилл, но меньше, чем у шимпанзе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Самцы каких приматов могут задерживать собственного половое созревание более чем на десять лет? 2067 + Ссылка В структуре сообщества суматранских орангутанов зачастую возникает ситуация, когда один доминантный самец монополизирует всех самок. Вследствие этого другие самцы выработали своеобразную эволюционную стратегию — они могут задерживать период окончательного полового созревания, когда формируются внешние вторичные половые признаки, на срок более десяти лет. Данная уникальная среди всех приматов способность позволяет самцам набираться сил, выглядя ещё ребёнком для самок, а в нужный момент дозреть и попытаться свергнуть вожака. Как именно они осуществляют такую задержку, учёным пока неясно. Неправда? Источник: io9.com

На кого охотятся шимпанзе, используя деревянные подобия копий? 1510 + Ссылка Шимпанзе научились изготавливать из веток подобия копий, с помощью которых они охотятся на мелких приматов галаго. Они срывают ветку, очищают её от коры и листьев и заостряют конец зубами, а затем втыкают это копьё в полый ствол дерева, где часто прячутся галаго, и иногда такая охота оказывается удачной. Такое поведение шимпанзе было неоднократно зафиксировано исследователями в 2005 году в Сенегале, хотя сделать фотоснимки охоты не удалось. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какие животные способны узнавать себя в зеркале? 4727 + Ссылка Для проверки наличия у животных самосознания применяют зеркальный тест. Подопытному животному ставятся две метки краской: одна видима естественным образом, а другая — только через зеркало. Если животное демонстрирует понимание, что зеркало можно использовать для того, чтобы увидеть вторую метку, это свидетельствует о его способности отделить своё «я» от окружающего мира. Данный тест проходят все высшие приматы, афалины и косатки из семейства дельфиновых, слоны, а также единственные немлекопитающие — сороки. Кроме того, способность использовать зеркало для нахождения предметов без узнавания в нём себя демонстрировали макаки, голуби и свиньи. Человеческие детёныши способны пройти тест с возраста примерно 18 месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое значение для полового акта имеют крики самок обезьян? 4576 + Ссылка Крики во время совокупления характерны не только для людей, но и для некоторых других приматов. Наблюдения за маготами, видом макак, показали, что издаваемые самкой звуки побуждают самца двигаться энергичнее и гораздо чаще завершать половой акт успехом. С криками самцы эякулируют в 59% случаев, а без них — только в 2%. Неправда? Источник: www.livescience.com

Какое число социальных связей для человека оптимально? 6514 + Ссылка Английский антрополог Роберт Данбар выявил взаимосвязь между размером новой коры больших полушарий головного мозга приматов и размером их стаи. На основании этих данных он определил оптимальный размер социальных связей для человека — 150. Такое число находит подтверждение в самых разных исторических периодах и локациях: например, это оценочное число жителей неолитического поселения или размер базового подразделения римской армии. В 2010 году Данбар начал исследование социальной сети Facebook и пришёл к выводу, что его число действует и там: несмотря на то, что некоторые люди имеют в социальных сетях сотни и тысячи друзей, эффективно взаимодействовать средний человек способен не более чем со 150 контактами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой примат может уместиться на человеческой ладони? 5187 + Ссылка Отряд приматов включает в себя не только человека и больших обезьян, но и таких маленьких существ, как карликовые игрунки. Они обитают в лесах Южной Америки, а их размер составляет от 11 до 15 сантиметров, не считая хвоста длиной от 17 до 22 сантиметров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие млекопитающие, кроме человека, могут заниматься сексом в «миссионерской» позиции? 8271 + Ссылка На нашей планете есть три вида млекопитающих, которые могут заниматься сексом в «миссионерской» позиции: это люди, карликовые шимпанзе и броненосцы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное сдало IQ-тест с результатом, соответствующим нормальному уровню взрослого американца? 7581 + Ссылка Горилла Коко с детства обучалась учёными Стенфордского университета. Она знала более тысячи знаков языка жестов и была способна понимать около двух тысяч английских слов, а результаты её IQ-тестов соответствовали нормальному уровню взрослого американца. Коко умела описывать свои чувства, ругаться и шутить. Например, однажды она кокетливо назвала себя «хорошей птичкой», заявляя, что умеет летать, но потом призналась, что это понарошку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные используют инструменты и каким образом? 3951 + Ссылка Зафиксировано множество случаев использования животными инструментов. Лидерство в этом умении удерживают приматы: например, шимпанзе охотятся с помощью заострённых палок и раскалывают орехи камнями. Гориллы с помощью палки меряют глубину воды. Не отстают и птицы: например, стервятники приносят в клюве камни и бросают их, чтобы расколоть страусиные яйца. Даже водные обитатели замечены в использовании инструментов — это каланы, которые разбивают ракушки с помощью камней. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую доходность показал инвестиционный портфель, составленный цирковой обезьянкой? 13734 + Ссылка В конце 2008 года российский журнал «Финанс.» затеял эксперимент. Перед цирковой обезьянкой положили 30 кубиков с названиями компаний, размещающих акции на бирже. Она выбрала 8 кубиков, и из этих акций был сформирован инвестиционный портфель. По итогам года этот портфель показал более высокую доходность, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих. Неправда? Источник: www.finansmag.ru

Как по расположению глаз можно отличить хищника от травоядного? 12061 + Ссылка Отличить травоядных зверей от хищников можно по расположению глаз. У хищников глаза находятся на передней части морды, что позволяет им точно фокусироваться на жертве во время выслеживания и погони. У травоядных глаза обычно разведены по разным сторонам морды, что увеличивает радиус обзора для заблаговременного обнаружения опасности от хищника. К исключениям можно отнести обезьян, которые имеют бинокулярное зрение и не являются хищниками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где ежегодно устраивают банкет для обезьян? 5958 + Ссылка В таиландской провинции Лопбури существует ежегодная традиция устраивать обезьяний банкет. В храм приглашают более 2 000 обезьян и обильно угощают тысячами килограммов фруктов и овощей. Обезьян здесь так любят за то, что, по преданию, их армия помогла богу Раме одержать победу над врагами. Неправда? Источник: fun.1001chudo.ru

Где ловят рыбу с помощью сетей из паутины? 8991 + Ссылка Паутина — один из самых прочных природных материалов. В Южной Америке мосты из паутины через ущелья могут быть такими прочными, что по ним перебираются обезьяны. А в Новой Гвинее распространена ловля рыбы паутиной. Неправда? Источник: www.cih.ru

Что общего между нашей собакой и зарубежными обезьяной и улиткой? 19666 + Ссылка Только в русском языке и некоторых языках бывших советских республик знак @ называют собачкой. В других языках чаще всего @ называют обезьянкой или улиткой, встречаются и такие экзотические варианты как штрудель (на иврите), сельдь под маринадом (в чешском и словацком), лунное ухо (в казахском). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где проводились опыты по скрещиванию шимпанзе и человека? 16488 + Ссылка В конце 1920-х годов профессор Илья Иванов проводил опыты по скрещиванию шимпанзе и человека, но не добился результатов, подтверждающих принципиальную возможность этого. Опыты должны были продолжиться в Сухумском зоопарке, и даже нашлись женщины-добровольцы для осеменения спермой обезьян. Однако из-за ареста Иванова в 1930 и последующей его смерти в 1932 году эксперименты были прерваны. Неправда? Источник: vivovoco.rsl.ru