Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом король Йемена показывал своим подданным, что его не берут пули? 33 + Ссылка Король Ахмед ибн Яхъя, правивший Северным Йеменом в середине 20 века, держал у себя в комнате спортивные стартовые пистолеты. Он иногда стрелял в себя из них при охране, чтобы показать, что его не берут никакие пули. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая ошибка присутствует в названии «Висячие сады Семирамиды»? 208 + Ссылка Царица Семирамида — это полулегендарная личность, историческим прообразом которой является ассирийская правительница 9 века до н. э. Шаммурамат. Поэтому называть её именем вавилонские Висячие сады, одно из древних чудес света, некорректно, ведь они были построены двумя веками позже. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой монарх технически находился в состоянии войны с самим собой? 593 + Ссылка Король Георг VI, как глава Великобритании, был в состоянии войны с Германией. Однако технически он оставался и главой нейтральной Ирландии и был вынужден подписывать верительные грамоты немецких послов. А в 1947 году во время индийско-пакистанского конфликта Георг VI вообще оказался в состоянии войны с самим собой, так как являлся главой и этих двух государств. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой объект из шекспировской пьесы в русском переводе стал вдвое меньше? 385 + Ссылка Широко известна крылатая фраза из трагедии Шекспира «Ричард III»: «Коня! Коня! Полцарства за коня!». В оригинале король предлагает ровно вдвое больше, то бишь всё королевство: «A horse, a horse! My kingdom for a horse!». Относительно происхождения этой неточности в переводе актёра Якова Брянского есть два мнения. Возможно, она связана с тем, что Брянский использовал не английский текст, а французский прозаический перевод. Либо же он сознательно изменил размер под влиянием русских сказок, где за подвиги часто обещают руку царской дочери и полцарства в придачу. Неправда? Источник: www.bibliotekar.ru

Какая существует традиция в изображении монархов на британских монетах? 518 + Ссылка На аверсе британских монет традиционно изображается действующий монарх. Причём каждая последующая королевская особа смотрит в противоположную предыдущей стороне. Ожидается, что профиль преемника Елизаветы II будет печататься со взглядом влево. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему царь Митридат хотел, но не смог совершить самоубийство? 421 + Ссылка Царь Понта Митридат V был отравлен неизвестными на пиру. Севший на трон его сын Митридат VI с юности стал принимать различные яды в малых дозах, чтобы выработать иммунитет. Будучи в преклонном возрасте и под угрозой пленения восставшим народом, он сам захотел свести счёты с жизнью, но яд, как следовало ожидать, не подействовал. Митридату пришлось просить оказать услугу своего охранника, который убил его мечом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что имел в виду Алексей Михайлович, когда написал: «Делу время, потехе час»? 614 + Ссылка Выражение «Делу время, потехе час» впервые было употреблено в сборнике правил соколиной охоты, изданном по указанию Алексея Михайловича. Царь лично сделал эту приписку к предисловию, имея в виду, что нужно уделять время и работе, и потехе — отдыху. При этом слово «час» здесь использовано не в значении 60 минут, а как синоним самого понятия «время» для избежания повторения. В наше время эта пословица зачастую трактуется буквально: работе следует посвящать гораздо больше времени, чем развлечениям. Неправда? Источник: www.bibliotekar.ru

Носил ли кто-нибудь из европейских правителей жёлтую звезду в знак солидарности с евреями? 495 + Ссылка После оккупации Дании нацистами король Кристиан X остался в стране, став символом сопротивления датчан. Он ежедневно ездил верхом по улицам Копенгагена без охраны, а также, якобы, носил на одежде жёлтую звезду Давида в знак солидарности с евреями. На самом деле второго не было, так как именно в Дании нацисты никогда не издавали подобный приказ в отношении евреев. Но из опубликованных позднее дневников короля видно, что в случае появления приказа он намеревался повесить на себя звезду и агитировать всех датчан последовать его примеру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой король создал целый полк из специально отобранных очень высоких солдат? 685 + Ссылка Прусский король Фридрих Вильгельм I создал особый полк, куда зачисляли только солдат выше 188 см, которых прозвали «Потсдамскими гигантами». Их нанимали не только в Пруссии, но и других европейских странах, а многие монархи, в том числе Пётр I, специально посылали своих высоких подданных в этот полк для укрепления дружеских отношений с королём. Тех верзил, кто отказывался поступить на службу, иногда просто похищали. Фридрих Вильгельм лично муштровал свой полк каждый день, но при его жизни «гиганты» не приняли участия ни в одной войне. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему королева Виктория дала одной из коров на ферме при дворе имя своей дочери? 704 + Ссылка На протяжении многих веков королевские особы делегировали работу по вскармливанию детей няням-кормилицам. Королева Виктория, родившая девятерых, также считала кормить грудью постыдным для себя занятием. Она была очень расстроена, когда её дочь Вики решила отказаться от нянечек, а затем её примеру последовала и вторая дочь Элис. Виктория сравнила их с коровами и даже назвала одну из молочных коров на ферме при дворе Элис. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Какой монарх был изгнан, но спустя десятилетия вернулся и выиграл демократические выборы? 407 + Ссылка С 1943 по 1946 годы болгарским царём был Симеон II, хотя ввиду его малого возраста страной правил регентский совет. После коммунистического переворота его семья эмигрировала в Египет, а затем в Испанию. Спустя десятилетия Симеон вернулся в Болгарию, сформировал партию и выиграл с ней парламентские выборы, став премьер-министром республики в 2001—2005 годах. Причём во время нахождения у власти Симеон добился реституции собственности царской семьи, экспроприированной коммунистами, и стал крупным землевладельцем. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему одному древнеримскому преступнику соперником для битвы в Колизее выбрали курицу? 1629 + Ссылка В Древнем Риме преступника могли наказать поединком в Колизее с диким зверем, например, львом. Именно такую судьбу уготовил император Галлиен купцу, который продал жене монарха поддельные драгоценности. И когда купец стоял на арене, из клетки вместо льва вышла курица, вызвав всеобщее веселье. Галлиен объявил: «Он обманывал и был обманут сам», после чего отпустил торговца домой. Неправда? Источник: www.smithsonianmag.com

Чем обусловлено то, что 2/3 английских земель находятся в собственности у 0,3% населения? 492 + Ссылка 2/3 английских земель находятся в собственности у 0,3% населения страны. Причиной тому служат события тысячелетней давности: после воцарения на английском престоле в 1066 году первым указом Вильгельма Завоевателя стало присвоение всех земель монарху. Затем Вильгельм раздал владения своим сподвижникам, участвовавшим в завоевательном походе и сражении при Гастингсе. Именно из этих родов произошла аристократия, которая до сих пор владеет большей частью английских земель. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Зачем вавилоняне назначали временного царя на период лунного затмения? 724 + Ссылка Астрономы Вавилона успешно предсказывали как солнечные, так и лунные затмения, причём последние считались плохим знаком для правящего царя. Поэтому на период затмения назначался временный царь, которого затем убивали, так что предзнаменование всегда оправдывалось. Неправда? Источник: sunearthday.nasa.gov

Почему документ императора Александра III народ прозвал «ананасным манифестом»? 1518 + Ссылка Вступив на российский престол в 1881 году, император Александр III вскоре принял «Манифест о незыблемости самодержавия». Его первая строчка заканчивалась фразой: «а на Нас возложить Священный долг Самодержавнаго Правления». Поскольку народу его чаще всего зачитывали вслух, в неуклюжей фразе люди слышали слово «ананас», и в массах документ стал известен как «ананасный манифест». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком французском городе почти 70 лет правили римские папы? 591 + Ссылка Римские папы не всегда пребывали в Риме. В конце 13 века французский король Филипп IV Красивый обложил налогами духовенство без согласования этого вопроса с папой Бонифацием VIII, что вылилось в долгий конфликт и смерть понтифика. В 1309 году Филипп предоставил папам новую резиденцию во французском городе Авиньоне, куда переехал новоизбранный Климент V. Всего в период «Авиньонского пленения пап» правило семеро пап, и все они были французами. Вскоре после возвращения Григория XI в Рим в 1377 году и его смерти на следующий год произошёл раскол католической церкви — преемник остался в Риме, а выбранный недовольными кардиналами антипапа снова уехал в Авиньон, но в конце концов римские победили авиньонских. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем Ричард Львиное Сердце провёл ночь в одной кровати с французским королём? 1124 + Ссылка Среди историков не утихают споры о сексуальной ориентации английского короля Ричарда Львиное Сердце. Его официальный брак с Беренгарией Наваррской был бездетным, и имеется запись в летописи 1187 года о том, что в знак союза Англии и Франции Ричард провёл ночь в одной кровати с королём Франции Филиппом II. Однако противники версии о гомосексуальности Ричарда заявляют, что этот поступок не более чем политический акт, сравнимый с современной фотосессией двух лидеров, а также указывают на внебрачного сына английского короля, Филиппа де Фальконбриджа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом Александр Македонский справился с гордиевым узлом? 1264 + Ссылка Известна легенда о гордиевом узле, которым была привязана телега к алтарю Фригийского храма Зевса. По предсказанию Оракула, распутавший его покорит весь мир, но никому не удавалось это сделать до Александра Македонского, который просто взял меч и разрубил узел. Однако не все античные авторы были согласны с данной версией истории. По утверждению Аристобула, который участвовал в военных походах македонской армии и написал об этом мемуары, Александр именно развязал узел, решив сложную задачу своим умом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране был принят первый в мировой истории закон о защите прав животных? 2022 + Ссылка В конце 17 — начале 18 веков Японией правил Токугава Цунаёси, вошедший в историю под прозвищем «Собачий сёгун». Он издал указ о защите прав животных, самый ранний из известных законов такого рода в мировой истории, запретив под страхом смертной казни убивать собак, кошек и загнанных лошадей. К бродячим собакам горожане должны были ласково обращаться «высокоблагородие Собака», а неподчинившихся этому требованию подвергали телесным наказаниям. В столице Эдо было построено несколько приютов для расплодившихся собак, где им полагался рацион больше, чем для крестьян. Эти меры наряду с финансовым кризисом стали причиной роста недовольства населения, и после смерти Цунаёси его преемник сразу отменил данный закон. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Георг I стал королём Греции, заняв на выборах лишь 18 место? 2248 + Ссылка В 1862 году греки свергли короля Оттона, но от самой идеи монархии отказываться не захотели, решив выбрать нового монарха на всеобщем референдуме. Бюллетеней с кандидатами не было, и любой подданный мог предлагать свою кандидатуру. Убедительную победу с 230 тысячами голосов (более 95%) одержал сын королевы Виктории принц Альфред, но королём стать не смог, так как задолго до этого Великобритания, Франция и Россия подписали договор, по которому ни один член их монарших фамилий не мог занять греческий трон. По этой же причине от трона отказалось множество других кандидатур, и лишь датский принц Вильгельм, набравший только 6 голосов и занявший 18 место, не имел возражений. Именно он под именем Георг правил Грецией следующие 50 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой паломник в Мекку подорвал экономику всего Ближнего Востока на 10 лет? 2156 + Ссылка Манса Муса, верховный правитель африканской империи Мали, совершил в 1324 году паломничество в Мекку. В то время его государство находилось на пике развития, поэтому и процессия была внушительной: Мусу сопровождали до 60 000 человек, а также стада верблюдов и других животных. Все вместе они везли несколько тонн золота, которое правитель щедро раздавал беднякам на всё пути до Мекки и обменивал на сувениры. Также есть сведения, что каждую пятницу, где бы процессия ни остановилась, по приказу Мусы строили мечеть. Подобная щедрость, однако, подорвала экономику всего региона Северной Африки и Ближнего Востока на десять лет, так как большой приток золота сильно обесценил его, вызвав резкий рост цен на товары. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кому отрубали руки после смерти короля государства Тонга несколько веков назад? 1752 + Ссылка Несколько веков назад в королевстве Тонга, что находится в Океании, традиция предписывала отрубать руки непосредственным участникам погребения короля после его смерти. Считалось, что последние прикосновения к телу монарха — это великая честь, которую не должно испортить прикосновение к чему-нибудь другому. Сегодня этот обычай гораздо гуманнее: могильщикам не отрубают руки, а просто запрещают их использовать в течение 100 дней. В это время они находятся в специальном доме, где их кормят другие люди. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Каким паспортом обладает королева Великобритании? 3095 + Ссылка У королевы Великобритании нет паспорта, однако она может беспрепятственно перемещаться по всему миру. На официальном сайте Британской монархии сказано, что, поскольку паспорта Соединённого Королевства выпускаются от имени Её Величества, самой королеве этот документ не нужен. Все остальные члены королевской семьи паспорта имеют. Также королева — единственный человек в Великобритании, которому позволено управлять автомобилем без прав. Неправда? Источник: www.royal.gov.uk

Монарх какого государства избирается демократическим путём гражданами другой страны? 1468 + Ссылка Княжество Андорра управляется совместно Испанией и Францией. Князьями являются, соответственно, епископ Урхельской католической епархии и президент Франции. Таким образом, французский президент является единственным в мире демократически избранным монархом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой европейский принц катается на машине, заправляемой переработанным вином? 2032 + Ссылка Наследник британского престола принц Чарльз в 2008 году перевёл весь свой автопарк на биодизельное топливо. Теперь почти все его машины работают на топливе, получаемом из переработанного масла для приготовления пищи после его использования. Ещё один автомобиль, Астон-Мартин 1970 года выпуска, подаренный ему королевой на 21-летие, работает на биотопливе из вина. Однако упрекнуть принца Чарльза в расточительности трудно: для переработки берут только то вино, которое произведено английскими виноделами сверх установленного Евросоюзом лимита. Неправда? Источник: articles.cnn.com

Какой европейский город имеет девиз-ребус? 1740 + Ссылка На гербе, флаге и других символах испанского города Севилья можно увидеть её девиз-ребус — NO8DO. На самом деле в середине девиза не восьмёрка, а моток шерсти, который по-испански называется madeja. Получившаяся фраза «No madeja do» звучит так же, как «No me ha dejado», что означает «Ты не покинул меня». По легенде, эти слова городу даровал в 13 веке король Альфонсо X Мудрый после того, как его сын попытался поднять восстание и взять власть в свои руки, но севильцы остались верными правителю. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему никто не бросился спасать жену тайского короля Рамы V, когда она тонула? 3452 + Ссылка Одна из жён тайского короля Рамы V Сунандха Кумариратана погибла в 19 лет вместе с маленькой дочерью из-за того, что перевернулась лодка, в которой они плыли. Несмотря на то, что многие люди были очевидцами утопления, никто из них не бросился на помощь. В этом был виноват закон, согласно которому обычному человеку запрещается дотрагиваться до королевской особы под страхом смертной казни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему император Александр III однажды сказал, что плевал на одного солдата? 5436 + Ссылка Однажды солдат Орешкин напился в кабаке и стал буянить. Его попытались остановить, показывая на висящий на стене портрет Александра III, но солдат ответил, что плевал на государя императора, после чего был арестован. К чести Александра, он не стал давать ход делу, повелев в будущем своих портретов в кабаках не вешать, а Орешкина освободить и передать ему: «Я на него тоже плевал». Неправда? Источник: www.peoples.ru

Монеты какого королевства назывались поллитрами и были привязаны к стоимости бутылки водки? 6412 + Ссылка После отделения Эстонии от СССР южная часть острова Сааремаа, район Торгу остался неохваченным административной реформой, и местные жители попросили решить проблему депутата эстонского парламента Кирилла Тейтера. Тот, будучи членом роялистской партии, заручился поддержкой жителей и объявил о создании королевства Торгу, ведь по эстонской Конституции жители могут выбирать органы местного самоуправления, и формально вид самоуправления «королевство» Конституцией не был запрещён. Себя депутат объявил королём Кириллом I. В Торгу были отчеканены монеты, названные поллитрами, курс которых был жёстко привязан к стоимости бутылки водки. Хотя через некоторое время эстонское правительство всё-таки навело порядок и учредило волость Торгу, поллитры до сих пор в ходу и принимаются в эстонских барах. Неправда? Источник: dneprovskij.livejournal.com

Какая современная монаршая особа почитается в религиозном культе? 1704 + Ссылка На острове Танна тихоокеанского государства Вануату распространён религиозный культ, в котором почитается супруг английской королевы Филипп, герцог Эдинбургский. Согласно древнему преданию островитян, однажды бледнолицый сын горного духа отправится в путешествие за моря, женится на богатой женщине и вернётся к ним. Так как Вануату долгое время находилось в составе Британской империи, этим легендарным сыном и был признан Филипп, а усилился культ после посещения государства королевской четой в 1974 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую европейскую монархическую династию буддисты почитали как земное воплощение женщины-бодхисаттвы? 2693 + Ссылка В буддизме Тарой называют женщину-бодхисаттву, достигшую совершенства и освобождения, но отказавшуюся от ухода в нирвану из сострадания к людям. После того, как Екатерина II учредила пост Пандита-хамбо-ламы — главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья, бурятские ламы признали её земным воплощением Белой Тары — одной из ипостасей Тары, являющейся целительницей и дарующей удачу. С тех пор буддисты почитали в виде Белой Тары каждого правителя российского государства, независимо от того, был ли он женщиной или мужчиной. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие войска на русско-турецкой войне маршировали под свадебный марш Мендельсона? 4395 + Ссылка Провожая войска на русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: «На войну идут, как на свадьбу!», после чего официально назначил маршем этого полка свадебный марш Мендельсона. Неправда? Источник: strf.ru

Какой европейской страной успешно правил самозванец, выдававший себя за спасшегося императора Петра III? 3304 + Ссылка После дворцового переворота, в результате которого был убит император Пётр III, а власть досталась его жене Екатерине II, объявилось много самозванцев, объявлявших себя чудом спасшимся монархом. В России историки насчитали их около сорока, а самым известным был Емельян Пугачёв. Однако ни он, ни другие русские самозванцы успеха не добились, но были случаи появления лже-Петров и за рубежом. В 1766 году пропавшего императора «узнали» в черногорском сельском знахаре, и старейшины попросили его взойти на престол этой страны. Знахарь согласился с тем, что он Пётр III, хотя правил под именем Стефан Малый. Пребывая на троне, Стефан прекратил междоусобные распри в государстве, успешно оборонялся от венецианцев и турок, даже наладил хорошие отношения с Россией, но был убит в 1773 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему карточный туз превратился из единицы в самую старшую карту? 4696 + Ссылка Туз по-английски называется «ace», что, в свою очередь, происходит от старофранцузского слова «as» со значением «единица». Исторически туз в игральной колоде имел самое низшее значение и обозначался знаком 1, однако со временем он, наоборот, стал доминирующей картой. А в таких играх, как покер или блэкджек, игрок сам может выбирать значение туза — как самое старшее или как единицу. Большое влияние на продвижение туза вверх оказала французская революция — он стал символизировать главенство обычного человека над королями. Помимо карт, слово «ас» стало применяться и к людям, достигшим высшей степени мастерства в своей профессии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На чьей одежде было пришито более 10 000 пуговиц? 3743 + Ссылка Пуговицы появились задолго до нашей эры, но использовались только как украшение. Примерно в 12-13 веках о пуговицах вновь узнали в Европе, но теперь у них появилось и функциональное значение застёгивания в петли, а не только декоративное. В Средние века пуговицы стали настолько популярным аксессуаром, что по их количеству на одежде можно было судить о статусе владельца. Например, на одном из нарядов французского короля Франциска I насчитывалось 13 600 пуговиц. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему Франсуа Рабле однажды арестовали за намерение отравить короля? 5621 + Ссылка Однажды у Франсуа Рабле не было денег, чтобы добраться из Лиона в Париж. Тогда он приготовил три пакетика с надписями «Яд для короля», «Яд для королевы» и «Яд для дофина» и оставил их в гостиничном номере на видном месте. Узнав об этом, хозяин гостиницы тут же доложил властям. Рабле схватили и с конвоем доставили в столицу прямо к королю Франциску I, чтобы тот решил судьбу писателя. Оказалось, что в пакетах был сахар, который Рабле тут же и выпил со стаканом воды, а затем рассказал королю, с которым они были друзьями, как он решил свою проблему. Неправда? Источник: www.historyextra.com

Где и когда взошедшие на трон монархи имели привычку убивать всех своих братьев? 2515 + Ссылка В 15 веке в Османской империи разразилась гражданская война между претендентами на престол, по итогам которой султаном, объединившим воедино все земли, стал Мехмед I. Его внук Мехмед II для избежания подобных разрушительных междоусобиц ввёл практику убийства братьев, которые тоже могли иметь виды на трон. Самым кровавым в этом аспекте было правление Мехмеда III, умертвившего 19 родных и сводных братьев. Традицию отменил в 17 веке султан Ахмед I, заменив убийство тюремным заключением. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой король изменил религию страны, чтобы развестись с женой? 3453 + Ссылка Чтобы жениться на Анне Болейн, король Англии Генрих VIII должен был развестись с Екатериной Арагонской, но папа римский этого не позволил. Тогда король внёс на утверждение в парламент Акт об ограничении апелляций. Этот акт запретил все обращения к папе римскому, провозгласил Английское королевство империей, а императора наделил абсолютной властью. Ещё один акт через год сделал Генриха VIII высшим главой Церкви Англии, по сути положив начало отделению её от католицизма. Впоследствии в Англии установилась своя форма христианства, наделённая как католическими, так и реформационно-протестантскими атрибутами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда жил и издавал указы император США? 4047 + Ссылка В 19 веке в Сан-Франциско жил предприниматель Джошуа Нортон. После финансовых неудач он, видимо, сошёл с ума и присвоил себе титул Его Императорское Величество император Соединённых Штатов Нортон I и Протектор Мексики. Однако горожане отнеслись к его чудачеству с юмором — подписанные «императором» денежные знаки принимались в ресторанах и магазинах, при встрече люди отдавали ему почести. Нортон издавал множество указов и декретов, которые охотно печатались в газетах. Самым известным среди них является указ о роспуске Конгресса США, по понятным причинам он был проигнорирован Конгрессом. После смерти Нортона в 1880 году было обнаружено, что у него нет никаких накоплений, однако горожане быстро собрали необходимую для похорон сумму, а на сами похороны пришло больше 10 тысяч человек. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У какого монарха обнаружили татуировку с надписью: «Смерть королям!»? 7776 + Ссылка Жан Батист Бернадот начал свою карьеру простым солдатом во французской королевской армии. Во времена революции он быстро продвинулся до командующего дивизией, а при Наполеоне стал маршалом. Следующим этапом стало приглашение в преемники шведскому королю, и в 1818 году Бернадот официально занял шведский престол под именем Карла XIV Юхана, а династия Бернадотов до сих пор остаётся правящей. В 1844 году он умер, и во время подготовки к бальзамированию на руке Бернадота обнаружили татуировку: «Смерть королям!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой размер обуви был у Петра Первого? 7586 + Ссылка Пётр Первый обладал ростом 200 см — в то время он выдавался в толпе на голову. При этом он носил обувь всего лишь 38-го размера. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Жена какого римского императора содержала публичный дом и сама работала там проституткой? 8061 + Ссылка Жена римского императора Клавдия, Мессалина, была настолько похотлива и развращена, что поражала этим ко многому привыкших современников. По свидетельству историков Тацита и Светония, она не только содержала в Риме публичный дом, но и сама там подрабатывала проституткой, лично обслуживая клиентов. Она даже устроила соревнование с другой известной проституткой и выиграла его, обслужив 50 клиентов против 25. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно увидеть танцы в полуобнажённом виде десятков тысяч девственниц? 5485 + Ссылка Мсвати III, король африканского государства Свазиленд, имеет 14 жён и 23 ребёнка. Для церемонии выбора новой жены со всей страны съезжаются десятки тысяч девственниц, которые в полуобнажённом виде исполняют для монарха ритуальный «тростниковый танец». Неправда? Источник: www.newsru.com

Почему шведский химик Шееле должен был стать графом, но не стал? 5139 + Ссылка Во время посещения Парижа шведским королём Густавом III к нему явилась делегация французских учёных и высказала почтение в связи с работой в Швеции выдающегося химика Карла Вильгельма Шееле, открывшего многие органические и неорганические вещества. Так как король никогда не слышал о Шееле, он отделался общими фразами, а затем немедленно издал приказ возвести химика в рыцарское достоинство. Однако премьер-министр тоже не знал учёного, и в результате титул графа достался другому Шееле — лейтенанту артиллерии, а химик так и остался неизвестным для короля и придворных. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какого российского императора короновали через 34 года после его смерти? 4032 + Ссылка Пётр III был провозглашён императором в 1761 году, однако правил только полгода — его убили в результате дворцового переворота, возглавляемого будущей императрицей Екатериной II. Так как Петра даже не успели короновать, он не имел права быть похороненным в императорской усыпальнице в Петропавловском соборе, поэтому его похоронили без всяких почестей в Александро-Невской лавре. Только в 1796 году, после смерти Екатерины, их сын и новый император Павел I перезахоронил отца в Петропавловском соборе и лично произвёл обряд коронования праха Петра III. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто впервые произнёс фразу: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»? 4703 + Ссылка Королеве Франции Марии-Антуанетте приписывают фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которую она якобы произнесла, узнав, что крестьяне голодают. Но впервые эту фразу записал Жан-Жак Руссо, когда Мария-Антуанетта была ещё ребёнком. Видимо, её сказала какая-то другая королева или принцесса, но кто именно, однозначного ответа нет. Кроме того, в оригинале фразы упоминаются не пирожные, а бриоши — сладкие булки из сдобного теста с добавлением масла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что на реке Темзе принадлежит королеве Елизавете II? 5966 + Ссылка Все непомеченные лебеди-шипуны на Темзе принадлежат королеве Елизавете II. Королевская семья установила собственность на лебедей ещё в 12 веке, когда их подавали к столу в качестве деликатеса. Сейчас птиц не едят, но права согласно английским законам сохранились. Неправда? Источник: www.royal.gov.uk

Кто из наших правителей сватался к английской королеве? 6098 + Ссылка Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете I, но получил отказ. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом провинциальный французский адвокат в 19 веке стал королём государства в Южной Америке? 7154 + Ссылка Француз Орели-Антуан де Тунан, живший в 19 веке, с детства мечтал о приключениях, путешествиях в дальние страны и правлении собственным королевством. Получив образование и работая адвокатом в провинциальном городке, он не отказался от своих фантазий и тщательно готовился к осуществлению плана. Найдя спонсора, Тунан с двумя товарищами отправился в Южную Америку на земли, где жили индейцы-арауканы. Формально эти территории входили в состав государства Чили, но индейцы успешно боролись с колонизаторами. Француз вдохновил своими речами индейцев на провозглашение нового государства — Араукании, стал править им под именем Антуан I и успел провести войну с Чили. Хотя в итоге арауканов разгромили, а самого Антуана арестовали и выслали обратно во Францию. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое государство возглавляет монарх, выбираемый каждые пять лет? 4225 + Ссылка Малайзия является конституционной монархией, однако титул монарха там является не пожизненным, а выборным. Дело в том, что Малайзия делится на штаты, 9 из которых являются также монархиями (ими правят 7 султанов, один раджа и ещё один правитель с титулом Янг Дипертуан Бесар). Каждые пять лет эти монархи выбирают из своего числа главного монарха, как правило, по старшинству или по длительности правления. Хотя в конечном счёте все они выполняют только представительские функции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где существовал обычай сосать соски королю, демонстрируя свою преданность? 9513 + Ссылка В древней Ирландии подданные демонстрировали преданность королю странным способом — они сосали его соски. Неправда? Источник: ngm.nationalgeographic.com

Почему прямая железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом имела в одном месте криволинейный изгиб? 7350 + Ссылка Октябрьская железная дорога, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, сейчас является совокупностью прямых линий, хотя раньше существовал небольшой криволинейный изгиб между Окуловкой и Малой Вишерой. Существует легенда, что при проектировании дороги император Николай I лично начертил прямую линию между двумя столицами, а изгиб возник из-за того, что карандаш обогнул приложенный к линейке палец. На самом деле в том месте был перепад высот, что затрудняло движение составов, движимых маломощными паровозами. Для того, чтобы не вцеплять дополнительный локомотив, и был создан объезд. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто пытался выяснить сравнительный вред чая и кофе на подопытных близнецах? 12964 + Ссылка Шведский король Густав III однажды решил лично проверить, что является более вредным для человека — чай или кофе. Для этого отобрали двух близнецов, приговорённых к смертной казни. Первому три раза в день давали большую чашку чая, второму — кофе. Сам король до окончания эксперимента не дожил, будучи убитым. Близнецы жили долго, но первым в возрасте 83 лет умер всё-таки тот, кто пил чай. Неправда? Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov

Какой средневековый король воевал как рыцарь, даже будучи слепым? 6527 + Ссылка Иоанн Люксембургский в 14 веке почти сорок лет был чешским королём. Но в Чехии почти не был, вместо этого разъезжал по Европе и участвовал в разных сражениях то за французских, то за немецких рыцарей. Даже ослепнув, он принял участие в битве при Креси, привязав свои поводья к поводьям двух других рыцарей. В этой битве он и погиб. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом жена Людовика XIV каталась летом на санях? 4284 + Ссылка Однажды жена французского короля Людовика XIV мадам Ментенон захотела посреди лета прокатиться на санях. На следующее утро ей устроили многокилометровую «снежную» трассу из соли и сахара по дорогам Версаля. Неправда? Источник: classiclit.about.com

Почему Канада дала одной из палат роддома в Оттаве статус вне канадской юрисдикции? 8234 + Ссылка Во время Второй мировой войны немцы оккупировали Нидерланды, а королевская семья была эвакуирована в Канаду. Там у наследной принцессы Юлианы родилась третья дочь Маргрит. Палата в роддоме, где состоялись роды, специальным указом канадского правительства была объявлена вне канадской юрисдикции. Это было сделано для того, чтобы принцесса Маргрит в будущем могла претендовать на трон Нидерландов, ведь, получив чужое гражданство при рождении, она бы лишилась этого права. В благодарность канадцам после возвращения на родину королевская семья Нидерландов посылает каждый год тысячи луковиц тюльпанов в Оттаву, где проходит ежегодный фестиваль тюльпанов. Похожий случай имел место в Лондоне в 1945 году: Уинстон Черчилль провозгласил территорией Королевства Югославии комнату отеля, где родился наследник сербского престола Александр Карагеоргиевич, хотя королём ему стать было уже не суждено. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое место в Англии недоступно для входа королевы? 4628 + Ссылка Единственным местом в Великобритании, куда не может войти король или королева, является Палата Общин. Эту традицию ввели депутаты после того, как в 1642 году король Карл Первый попытался арестовать пятерых членов Палаты Общин за антироялистские взгляды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой царь изобрёл коньки с твёрдо прикреплёнными к обуви полозьями? 11452 + Ссылка Изначально коньки привязывались к обуви верёвками и ремнями. Привычные нам коньки с намертво прикреплёнными к подошве полозьями изобрёл Пётр I, находившийся в Голландии по корабельным делам и увлёкшийся катанием по льду. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое предсказание Оракула стало губительным для царя, не понявшего его значения? 5821 + Ссылка Лидийский царь Крез перед тем, как напасть на персов, решил спросить о необходимости этого у дельфийского Оракула. Тот ответил, что если Крез нападёт, то разрушит великую империю. В результате лидийцы потерпели поражение в войне, а предсказание всё же сбылось — только по отношению к собственной империи Креза. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему программа Nero Burning ROM получила такое название? 18834 + Ссылка Компьютерная программа для записи дисков («прожига») Nero Burning ROM получила своё название неслучайно. Это каламбур, в буквальном переводе «Нерон, жгущий Рим», напоминающий о римском императоре Нероне. Ему приписывали поджог, приведший к Великому римскому пожару. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой монарх пережил более 50 покушений на свою жизнь? 6369 + Ссылка Албанский президент Ахмет Зогу, бывший затем королём этой страны с 1928 по 1939 год, пережил более 50 покушений на свою жизнь. В 1931 году его пытались убить около венского театра, когда король садился в машину. Зогу достал свой пистолет и открыл ответный огонь, что его и спасло — убийцы разбежались. Это единственный случай в современной истории, когда официальный глава государства лично стрелял в людей, пытавшихся его убить. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое государство территориально располагается на заброшенной военной платформе в море? 30464 + Ссылка В 1966 году отставной майор британской армии Пэдди Рой Бэйтс самовольно завладел заброшенной военной платформой Рафс-Тауэр, которая находилась за пределами британских территориальных вод, объявил о создании суверенного государства Силенд и провозгласил себя князем Роем I. Через 2 года британские власти попытались оккупировать молодое государство. К платформе подошли патрульные катера, и княжеская семья ответила предупредительными выстрелами в воздух. В ходе судебного процесса по этому поводу против Бэйтса как британского гражданина судья признал, что дело находится вне британской юрисдикции. Сейчас Силенд имеет свои флаг, герб, конституцию, монеты, почтовые марки, но не признан ни одним другим государством. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «мальчик для битья»? 26296 + Ссылка Мальчиками для битья в Англии и других европейских странах 15-18 веков называли мальчиков, которые воспитывались вместе с принцами и получали телесное наказание за провинности принца. Эффективность такого метода была не хуже непосредственной порки виновника, так как принц не имел возможности играть с другими детьми, кроме мальчика, с которым у него устанавливалась сильная эмоциональная связь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто выпускал библиотеку для своего сына в течение 28 лет? 8988 + Ссылка Людовик XIV велел выпустить для воспитания своего сына учебную библиотеку греческой и римской классики, очищенной от непристойностей и сопровождённой комментариями трудных пассажей. Собрание из 64 томов было завершено через 28 лет после начала работы, когда сын уже сам давно обзавёлся детьми. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая фраза Фридриха Великого помогла шахматистам добиться налоговых льгот? 10908 + Ссылка В 1982 году шахматная федерация ФРГ после многолетних попыток добилась от министерства финансов признания шахмат «полезным видом спорта, имеющим воспитательное значение» (что позволило федерации получить налоговые льготы). Решающим аргументом явилась цитата из письма прусского короля Фридриха Великого: «Шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению». Конец этой фразы, который федерация предпочла не приводить, гласил: «... а потому не следует их поощрять». Неправда? Источник: www.freechess.ru

Кто извинился за то, что наступил палачу на ногу? 12944 + Ссылка Когда французскую королеву Марию-Антуанетту вели к гильотине, она наступила на ногу палачу. «Извините меня, я сделала это нечаянно» — эта фраза стала её последними словами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какими иностранными каторжниками хотели заселять российские просторы? 4691 + Ссылка Граф Потёмкин предлагал Екатерине II выписать у английского правительства каторжников для освоения причерноморских степей. Царица всерьёз увлеклась этой идеей, но сбыться ей было не суждено, а английских каторжников стали отправлять в Австралию. Неправда? Источник: vivovoco.rsl.ru

Почему в Швеции переход на григорианский календарь занял полвека? 3352 + Ссылка В 1699 году в Швеции решили перейти с юлианского календаря на григорианский. Однако шведы не стали прыгать на 11 накопившихся к тому времени дней вперёд, а решили делать переход постепенно, пропуская високосные годы в течение 40 лет. Однако, несмотря на принятый план 1704 и 1708 годы были високосными. Из-за этого в течение 11 лет шведский календарь опережал на один день юлианский календарь, но отставал на десять дней от григорианского. В 1711 году король Карл XII решил отказаться от реформы календаря и вернуться к юлианскому календарю. Для этого в феврале были добавлены два дня, и таким образом в 1712 году было 30 февраля. Окончательно Швеция перешла на григорианский календарь в 1753 году обычным для всех стран способом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему царь Алексей Михайлович запретил курение? 6541 + Ссылка Царь Алексей Михайлович запретил курение под страхом смертной казни. Правда, не из-за вреда для здоровья, а из-за пожароопасности (считали, что именно курение вызвало московский пожар 1634 года). Неправда? Источник: www.istorya.ru

Почему технология Bluetooth так называется? 14163 + Ссылка Технология Bluetooth получила название в честь датского короля Харальда I Синезубого. В 10 веке этот король объединил разрозненные датские племена, а Bluetooth был призван сделать то же самое с протоколами связи, объединив их в один универсальный стандарт. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким по счёту был на самом деле шведский король Карл XII? 3835 + Ссылка Работа шведа Иоанна Магнуса 16 века об истории шведских королей была выдумана, но до сих пор имеет серьёзные последствия. Магнус придумал 5 Эриков до Эрика Победоносного и 6 Карлов до Карла Сверкерссона. Поэтому известный король Карл XII на самом деле был только шестым. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какими плаваниями прославился Генрих Мореплаватель? 2881 + Ссылка Португальский принц Генрих Мореплаватель никуда не плавал в качестве капитана и вообще мало куда выбирался из Португалии, а прозвище получил потому, что являлся организатором многих португальских экспедиций, приведших к открытию новых земель. Неправда? Источник: www.lgz.ru

Где алюминиевые ложки ценились больше золотых? 8033 + Ссылка По приказу Наполеона III были изготовлены алюминиевые столовые приборы, которые подавались на торжественных обедах императору и самым почётным гостям. Другие гости при этом пользовались приборами из традиционных драгоценных металлов — золота и серебра. Неправда? Источник: www.aluminiumleader.com

Как изобрели пожарские котлеты? 8409 + Ссылка Однажды русский царь завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мяса, и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились, он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни. Неправда? Источник: www.1001recept.com

Кто казнил поэтов за грустные стихи? 4588 + Ссылка Китайский император Цяньлун казнил поэтов за написание грустных стихов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой французский король правил 20 минут? 3589 + Ссылка Июльская революция 1830 года побудила французского короля Карла отречься от престола, причём он потребовал отречения и от старшего сына (чтобы передать власть внуку Генриху). Герцог Ангулемский подписал отречение через 20 минут, так что с формальной точки зрения он эти 20 минут царствовал как Людовик XIX. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто отправлял в ссылку колокола? 4354 + Ссылка В 1681 году набатный колокол Кремля был заключен в Никольско-Карельский монастырь за то, что своим звоном нарушил сон царя Фёдора Алексеевича. В 1591 году по приказу Бориса Годунова отрубили уши и вырвали язык Угличскому колоколу, сообщившему народу о гибели царевича Димитрия; затем его сослали в Тобольск. Неправда? Источник: www.rusarch.ru

Почему английского короля прозвали старым медным носом? 7999 + Ссылка Английский король Генрих VIII вместо изготовления серебряных шиллингов стал чеканить их из меди, покрывая затем серебром. Серебро быстро стиралось, особенно на самых выступающих частях, к которым относился и нос короля. Из-за этого король получил прозвище «старый медный нос». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему американские горки называют русскими? 9429 + Ссылка Во французском и многих других языках американские горки называют «русскими горками», так как прототип этого аттракциона родился именно в России. Ещё в 15 веке наши предки конструировали ледяные горки, укреплённые деревянными опорами. Что касается того, где впервые сани поставили на роликовые колёса, существуют две версии: одни историки утверждают, что это случилось в садах Ораниенбаума по приказу Екатерины II, по мнению других, первое их появление случилось в Париже в 1812 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org