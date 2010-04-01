Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Для чего у некоторых народов существовала традиция вдувания коровам воздуха в анус? 58 + Ссылка Для повышения удоев молока в некоторых культурах применялось вдувание воздуха корове во влагалище или в анус. Ещё Геродот описывал такую технику у скифов. Различные антропологи фиксировали использование вдувания у якутов, калмыков и многих других народов Азии, Африки и Европы. Махатма Ганди объяснял своё отвращение к молоку тем, что однажды увидел эту практику вживую. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие аллюзии на французское кино обнаруживаются во время исполнения песни «33 коровы»? 591 + Ссылка Когда в советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» Мистер Эй поёт: «Ведь молочная диета благотворна для поэтов», в кадр попадает постер к французской ленте 1982 года «Приглашение в путешествие». По её сюжету героиня погибает от электрического разряда во время приёма ванны с молоком. Есть также основания полагать, что название французского фильма не случайно совпадает с одноимённым стихотворением поэта Шарля Бодлера. Неправда? Источник: prosvet.muscomp.com

Почему королева Виктория дала одной из коров на ферме при дворе имя своей дочери? 821 + Ссылка На протяжении многих веков королевские особы делегировали работу по вскармливанию детей няням-кормилицам. Королева Виктория, родившая девятерых, также считала кормить грудью постыдным для себя занятием. Она была очень расстроена, когда её дочь Вики решила отказаться от нянечек, а затем её примеру последовала и вторая дочь Элис. Виктория сравнила их с коровами и даже назвала одну из молочных коров на ферме при дворе Элис. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Самки каких животных могут производить одновременно два типа грудного молока? 825 + Ссылка Самки валлаби, млекопитающих семейства кенгуровых, способны производить одновременно два типа грудного молока. Из одного соска кормится недавно родившийся детёныш, а из другого — более взрослый детёныш, который уже покинул сумку. Молоко для него более жирное и с другим составом питательных веществ. Неправда? Источник: www.environmentalgraffiti.com

Самки каких животных могут задерживать рождение детёныша в ожидании лучших условий? 6692 + Ссылка Самки больших рыжих кенгуру могут спариваться в любое время года и обычно постоянно беременны. Однако они обладают способностью задерживать рождение детёныша, пока другой новорождённый ещё растёт в сумке и не может её покинуть. Обычно они прибегают к такой заморозке развития эмбриона при неблагоприятных внешних условиях, например, засухе. Также самки этого вида кенгуру могут одновременно вырабатывать молоко разной жирности для детёнышей разного возраста. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и за что удостаивается Шнобелевской премии? 9307 + Ссылка В начале октября каждого года, когда называются лауреаты Нобелевской премии, параллельно происходит вручение пародийной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) за достижения, которые невозможно воспроизвести или же нет смысла это делать. В 2009 году среди лауреатов были ветеринары, которые доказали, что корова, имеющая какую бы то ни было кличку, даёт больше молока, чем безымянная. Премия по литературе досталась ирландской полиции за выписывание пятидесяти дорожных штрафов некоему Prawo Jazdy, что по-польски означает «водительское удостоверение». А в 2002 году премии в области экономики удостоилась компания Газпром за применение математической концепции мнимых чисел в сфере бизнеса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие пожары в древности тушили молоком? 5719 + Ссылка В Древней Руси пожар от молнии считали божественным огнём и тушили не водой, а молоком. Если кончалось молоко — то квасом, но никак не водой. Неправда? Источник: ru.wikisource.org

Почему пожилые японцы говорят, что Харуки Мураками воняет маслом? 7944 + Ссылка Термином «бата-кусай» (в переводе «воняющий маслом») не пьющие молока японцы называют всё чужеродное и прозападное. Пожилые японцы этим же выражением нарекли писателя Харуки Мураками за его приверженность к западному образу жизни. Неправда? Источник: www.krugosvet.ru