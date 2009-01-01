Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой лондонский объект более чем на половину не соответствует своему названию? 18 + Ссылка Лондонское метро известно под устоявшимся брендом «Underground», что буквально означает «Под землёй». Однако только 45% линий системы расположены в подземных туннелях. Остальная часть путей, в основном в пригородах, проложена на поверхности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему скорость движения эскалатора в метро может отличаться от скорости поручней? 411 + Ссылка Эскалатор в метро приводится в действие электродвигателем через редуктор, от него же через дополнительный приводной блок движутся поручни. Со временем он снашивается, его диаметр уменьшается, и скорость поручней увеличивается — поэтому иногда они обгоняют эскалатор. А чтобы увеличить ресурс приводного блока, его изготавливают с большим диаметром — поэтому при новом блоке поручни отстают от эскалатора. В любом случае скорость поручней для обеспечения безопасности пассажиров не должна отличаться в ту или иную сторону от скорости эскалатора более чем на 2%. Неправда? Источник: www.the-village.ru

Каким образом нью-йоркский метрополитен решил проблему воровства лампочек? 612 + Ссылка В нью-йоркском метро используют лампы с нестандартным цоколем: резьба на нём сделана против часовой стрелки вместо обычного варианта по часовой. Так задумано для того, чтобы лампы не воровали, ведь использовать их со стандартными разъёмами не получится. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится самая глубокая в мире станция метро? 1040 + Ссылка Самой глубокой станцией метро в мире является киевская станция «Арсенальная». Расстояние от неё до поверхности земли составляет 105,5 метров. Причём следующая за ней станция «Днепр» — наземная. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком городе музыкантам в метро нужно пройти предварительный отбор и купить лицензию? 2634 + Ссылка Начиная с 1980 года музыкантам для зарабатывания денег в подземных переходах метро Торонто недостаточно одного лишь желания. Каждый год специальная комиссия устраивает прослушивание и только 75 одиночным исполнителям или коллективам выдаётся лицензия, за которую нужно ещё заплатить 150$. Только после этого музыкантам назначается конкретное место и время, когда они могут проявить свой талант перед горожанами. Неправда? Источник: www3.ttc.ca

В каком городе функции метро выполняют обычные трамваи, у которых дверь только с одной стороны? 4378 + Ссылка В 1970-х годах в связи с непростой транспортной ситуацией в Волгограде назрела необходимость в метро, однако Волгоград не был тогда городом-«миллионером», и метро ему было не положено. Выход из положения нашли, вырыв три подземные станции под самыми оживлёнными перекрёстками и пустив по ним так называемый «скоростной трамвай», который ездил как по тоннелям, так и по обычным улицам. Дополнительная сложность была в том, что не удалось найти трамваи с дверьми по обеим сторонам вагона. Поэтому для обеспечения прибытия трамвая на платформу всегда правой стороной тоннели под землёй построили перекручивающимися. Подобная система скоростного трамвая построена и в украинском городе Кривой Рог. Неправда? Источник: www.volgograd.ru

Почему в московском метро в одних случаях станции объявляются мужским голосом, а в другом — женским? 11775 + Ссылка Если в московском метро ехать по направлению к центру города, станции будут объявляться мужским голосом, а при движении от центра — женским. На кольцевой линии мужской голос можно услышать при движении по часовой стрелке, а женский — против часовой. Сделано это для удобства ориентирования слепых пассажиров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему станция бакинского метро «28 апреля» была переименована в «28 мая»? 3768 + Ссылка Метро в Баку было запущено в 1967 году, и одна из станций называлась «28 апреля» — в честь дня, когда в Азербайджане была установлена советская власть. После выхода республики из состава СССР станцию «повысили» ровно на месяц. Теперь она называется «28 мая» — в честь государственного праздника Дня Республики. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой знаменитый музыкант играл в метро, и люди почти не проявили интерес к его музыке? 20902 + Ссылка Один из лучших скрипачей американец Джошуа Белл 12 января 2007 года согласился принять участие в эксперименте — утром на протяжении 45 минут он играл в вестибюле станции метро под видом обычного уличного музыканта. Из тысячи прошедших мимо людей только семеро заинтересовались музыкой. Неправда? Источник: www.washingtonpost.com