Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему из текста «Муму» можно решить, что Герасим был карликом? 36 + Ссылка В начале повести «Муму» Тургенев так описывает главного героя: «Из числа всей её челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста». Однако при переводе из вершков получится, что Герасима был всего 53 см в высоту. Дело в том, что в те времена при описании роста часто опускались слова «два аршина», потому что практически все люди были выше этой отметки (142 см). Если сложить два аршина и двенадцать вершков, то рост Герасима составляет 195 см, что вполне соответствует упомянутому Тургеневым богатырскому телосложению. Неправда? Источник: gramota.ru

Почему скорость кораблей измеряется в узлах? 847 + Ссылка Долгое время для определения скорости кораблей использовали секторный лаг — треугольную доску с привязанной к ней верёвкой, на которой через одинаковое расстояние были завязаны узелки. Доску выбрасывали за борт, засекали время (обычно полминуты) и считали, на сколько узелков размотается увлекаемая лагом верёвка, пока судно движется вперёд. Если расстояние между узелками кратно морской миле (например, 1/120 мили), то можно сразу определить скорость в милях в час. Эта единица измерения и получила название «узел». Современные приборы измерения скорости кораблей более совершенны и работают на других принципах, однако указывают её по-прежнему в узлах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что означает аббревиатура для обозначения всемирного координированного времени UTC? 649 + Ссылка Время в каждом часовом поясе обозначается относительно всемирного координированного времени UTC — например, UTC+4:00. Однако у самой этой аббревиатуры нет никакой официальной расшифровки. Международный союз электросвязи принимал данный стандарт в 1970 году и рассматривал варианты CUT (английское Coordinated Universal Time) и TUC (французское Temps Universel Coordonné). Не признав ни один из них подходящим, решили остановиться на нейтральном варианте UTC. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «скрупулёзность»? 740 + Ссылка Одной из весовых единиц античности был скрупул, примерно равный 1,14 грамма. Им в основном пользовались для измерения веса серебряных монет. Позже скрупул применялся в аптекарской системе мер. Сегодня он не используется, но сохранился в слове «скрупулёзность», что значит чрезвычайную точность и аккуратность в мелочах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

С какой целью спартанцы использовали в качестве денег железные прутья? 2519 + Ссылка В Древней Греции существовала денежная единица под названием обол, одновременно являвшаяся мерой веса, равной примерно 0,7 грамма. В Афинах и других полисах оболы представляли собой серебряные монеты, однако в Спарте использовали оболы в форме громоздких и непрактичных железных прутьев. Они были настолько тяжелее монет, насколько железо было дешевле серебра. Это было сделано для того, чтобы спартанцы меньше стремились к богатству, а также меньше воровали и давали взятки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где существовала единица расстояния, связанная с естественными потребностями оленей? 1040 + Ссылка У финских саамов существовала единица измерения расстояний «поронкусема». Она равнялась приблизительно 7,5 км и обозначала дистанцию, которую северный олень мог пройти, пока не захочет сделать перерыв, чтобы помочиться. Сегодня это слово используется для любого неблизкого расстояния, которое трудно измерить заранее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Марк Твен выбрал такой псевдоним? 1435 + Ссылка Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс объяснял происхождение своего псевдонима Марк Твен из термина речной навигации. В юности будущий писатель работал на пароходе на реке Миссисипи. Безопасная глубина для прохождения судна равнялась двум морским саженям (3,7 метра), и эта цифра после измерения лотом обычно выкрикивалась как «by the mark twain», где twain — архаичная форма числительного two. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая единица измерения связывает женскую красоту и количество кораблей? 2619 + Ссылка В древнегреческих мифах похищение Елены Прекрасной стало причиной начала Троянской войны, а красота Елены часто упоминается как сила, способная сдвинуть с места тысячу кораблей. Исходя из этого, математики предложили шуточную единицу измерения под названием миллиелен, которая определяется как количество женской красоты, достаточное для того, чтобы запустить один корабль. Сама Елена Прекрасная по этой трактовке обладает красотой, равной 1186 миллиеленам, так как именно столько греческих кораблей приплыло к стенам Трои, согласно тексту «Илиады» Гомера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Названия каких валют произошли от мер веса? 3777 + Ссылка Названия многих денежных единиц тесно связаны с различными мерами веса. Типичным примером является британский фунт стерлингов: стерлингами назывались серебряные монеты, и 240 таких монет весили один фунт. Аналогично происхождение валюты ряда стран под названием лира, которое является итальянским эквивалентом весовой единицы фунт. В средневековой Западной Европе для измерения веса серебра пользовались маркой, которая была чуть легче фунта — от неё произошла дойчмарка. Наконец, денежная единица гривна в Древней Руси произносилась как «гривна серебра» или «гривна кун» и обозначала определённое количество монет, имея такой же смысл, как фунт или марка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком английском городе публично взвешивают каждого избранного мэра и для чего? 2684 + Ссылка В английском городке Хай-Вайкомб каждый избранный мэр подвергается процедуре взвешивания на городской площади. Эта традиция берёт своё начало в 1678 году, когда жители решили покончить с поведением мэров, воровавших деньги из казны, после чего толстевших от сытной жизни. После года службы мэра взвешивают снова, и глашатай кричит «Прибавилось!» или «Не прибавилось!». В старые времена горожане, услышав о наборе веса, могли освистать мэра и закидать тухлыми яйцами, сейчас эта часть традиции отменена. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько битов может быть в байте? 1357 + Ссылка В 1950-х и 1960-х годах не было единого стандарта относительно количества битов в байте. В разных компьютерных системах байт содержал от 6 до 9 битов. Лишь с начала 1970-х годов в большинстве архитектур стали использовать байт размером 8 битов, и постепенно такое соотношение стало стандартным. Для устранения двусмысленности в компьютерной литературе иногда для точного обозначения последовательности 8 битов вместо термина «байт» используют термин «октет». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится самый маленький небоскрёб в мире? 4056 + Ссылка В 1912 году рядом с американским городком Уичито-Фоллс нашли нефть, что обеспечило ему приток переселенцев и экономический рост. В городе стало не хватать офисных помещений, и инженер МакМэхон задумал строительство небоскрёба высотой 480 футов (около 146 метров), найдя для проекта инвесторов. Однако в контракте на постройку высота была указана не в футах, а в дюймах, чего заказчики не заметили. В результате получилось 4-этажное здание высотой 12 метров, а инвесторы не смогли доказать в суде факт мошенничества. Сейчас это здание именуют самым маленьким небоскрёбом в мире. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему власти Австралии поменяли имена пиков Косцюшко и Таунсенд друг с другом? 2791 + Ссылка Самая высокая вершина Австралии — это гора Косцюшко, названная в честь польского героя Тадеуша Костюшко. Однако изначально она носила имя Таунсенд, а соседний пик — как раз Косцюшко. Дело в том, что оригинальный пик Косцюшко, как показали более точные измерения, чем сделанные изначально, оказался ниже Таунсенда на 20 метров. Чтобы сохранить за Косцюшко титул высочайшей вершины, власти просто поменяли имена этих двух пиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему магнитуду землетрясения нельзя измерять в баллах? 1497 + Ссылка Сразу после землетрясения сейсмографы регистрируют его магнитуду, которую измеряют по шкале от 1 до 9 условных единиц, также называемой шкалой Рихтера. Только спустя время оценивается интенсивность землетрясения, измеряемая по его воздействию на людей, строения, природные объекты и исчисляемая в баллах по 12-балльной шкале, никак не связанной с магнитудой. Поэтому фразы вида «землетрясение магнитудой 6 баллов» в корне неправильны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и почему в минуте может быть 61 секунда? 3563 + Ссылка Чтобы всемирное координированное время точнее соответствовало среднему солнечному времени, в некоторые годы к 30 июня или 31 декабря Международная служба вращения Земли добавляет дополнительную секунду, которую ещё называют високосной. В такие дни после 23:59:59 идёт сначала 23:59:60, а уже потом 00:00:00 следующего дня. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему отметки на Гарвардском мосту сделаны в малораспространённой единице длины? 5266 + Ссылка В 1958 году американские студенты решили измерить длину Гарвардского моста с помощью одного из своей компании — студента по имени Оливер Смут, которого в лежачем положении перемещали дальше и дальше, делая краской отметки. Общая длина моста составила «364,4 смута и еще одно ухо», а сама единица смут равна примерно 170 сантиметрам. После реконструкции моста в 1988 году городские власти стёрли все отметки, которые студенты постоянно обновляли. Однако вмешались полицейские, которым было удобно сообщать о происшествиях на мосту, ориентируясь по смутам, и линии восстановили. Сам Оливер Смут в ходе карьерного роста возглавил Международную организацию стандартов ISO. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему результат первого научного измерения высоты Эвереста специально исказили на 2 фута? 6735 + Ссылка Первое научное измерение высоты Эвереста было произведено в 1856 году. Оказалось, что высота равна ровно 29 000 футов (8 839 метров). Чтобы избежать обвинений в том, что расчёты очень приблизительные и им нельзя доверять (ведь в природе круглые цифры встречаются редко), было решено объявить высоту, равной 29 002 фута. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Во сколько лошадиных сил может развивать мощность одна лошадь? 3888 + Ссылка Когда Джеймс Уатт продвигал на рынке свою паровую машину, ему потребовалось наглядно представить её преимущество над традиционными источниками энергии. Он рассчитал, сколько в среднем в минуту поднимает груза обычная лошадь, приводя в действие водяной насос, и обозначил эту единицу мощности как лошадиную силу. Тогда мощность паровых машин, выраженная в лошадиных силах, сразу стала обозначать, во сколько раз машина эффективнее лошади. Кстати, согласно расчётам учёных, кратковременно лошадь может работать с максимальной нагрузкой, равной почти 15 лошадиным силам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая страна первой в мире приравняла свою денежную единицу к 100 монетам? 8568 + Ссылка Ещё несколько веков назад ни в одном государстве основная денежная единица не равнялась 100 монетам. Первой в мире децимализацию провела Россия. После денежной реформы Елены Глинской в 16 веке рубль стал равен десяти гривенникам, а гривенник — десяти копейкам. Правда, до начала 18 века рубль оставался лишь счётной единицей, и уже при Петре Первом отчеканили серебряный рубль, который остался равным 100 копейкам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая глупая ошибка в расчётах привела к аварии космического аппарата Mars Climate Orbiter? 6477 + Ссылка В 1999 году аппарат НАСА Mars Climate Orbiter прилетел к Марсу. Однако вместо расчётных 140 он прошёл над поверхностью планеты на высоте всего 57 км и просто сгорел в атмосфере. Позже установили причину аварии: одна группа специалистов при расчётах использовала британские единицы измерения (фунт-сила), а другая — метрические (ньютон). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие три государства до сих пор не перешли на метрическую систему мер? 4058 + Ссылка На метрическую систему мер официально перешли все государства в мире, за исключением трёх: Мьянмы в Азии, Либерии в Африке и США. Хотя конгресс США ещё в 1975 году принял решение о постепенном переходе на метрическую систему, особо американцы не торопятся. Сейчас в Национальном институте стандартов США этой проблемой занимаются двое сотрудников — и те неполный рабочий день. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Где переход на метрическую систему чуть было не привёл к авиакатастрофе? 5239 + Ссылка В 1983 году Канада переходила на метрическую систему мер, и компания Air Canada заказала новые Боинги-767, индикаторы которых были настроены на литры и килограммы вместо галлонов и фунтов. Неверное применение новых единиц измерения экипажем одного из самолётов привело к тому, что количество заправленного топлива оказалось гораздо меньше требуемого для полёта. В результате этой ошибки, а также ошибок бортового оборудования, посреди полёта на высоте 12 000 метров топливо закончилось и двигатели остановились. К чести экипажа, пилотам удалось спланировать на посадочную полосу бывшей военной базы, а пассажиры отделались лишь лёгкими травмами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему считают, что Наполеон был маленького роста? 8441 + Ссылка Принято считать, что Наполеон был очень маленького роста — 157 см. Такая цифра получается, если перевести в метрическую систему величину 5 футов 2 дюйма. Однако в то время футы были не только английскими, практически в каждой стране футы отличались. Если перевести из французских футов, рост Наполеона составляет 169 см и является средним для его эпохи. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Каким образом ежей используют для учёта клещей? 8856 + Ссылка Ежи из-за своих игл собирают клещей больше, чем любые другие зверьки. Этот же иглистый покров мешает ежам избавляться от клещей. Специалисты-паразитологи даже стали использовать ежей для количественного учёта клещей в природных очагах энцефалита и ввели особую единицу учёта «еже-час», означающую количество клещей, собранных ежом на себя за один час пробега по лесу. Неправда? Источник: floranimal.ru

Когда один момент был равен полутора минутам? 5292 + Ссылка Средневековая английская мера времени, равная полутора минутам, называлась момент. 40 моментов составляли один час на солнечных часах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто при крещении ребёнка проверял температуру воды в купели термометром? 4832 + Ссылка Когда у нашедшего Трою археолога Шлимана родился сын, его православная жена настояла на крещении ребёнка. Во время церемонии крещения Шлиман захотел проверить температуру воды и погрузил в неё термометр, что вызвало сильное негодование священника. Только путём долгих уговоров со стороны жены воду заменили и довели церемонию до конца. Неправда? Источник: books.google.ru

Какое растение может служить барометром? 4946 + Ссылка Растение очный цвет полевой может предсказывать погоду: когда становится пасмурно и приближаются осадки, его цветок закрывается, а при улучшении погоды вновь раскрывается. За это он получил название «барометр для бедных». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как появилась мера веса драгоценных камней? 4573 + Ссылка Семена рожкового дерева (цератонии стручковой) весом около 0,2 г считались в античном мире идентичными друг другу, поэтому использовались как мера веса — карат. Впоследствии карат стал традиционной мерой веса драгоценных камней. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как изначально выглядела шкала Цельсия? 8251 + Ссылка В оригинальной шкале Цельсия температура замерзания воды принималась за 100 градусов, а кипения воды — за 0. Эта шкала была перевёрнута Карлом Линнеем, и в таком виде используется до нашего времени. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «верста коломенская»? 4401 + Ссылка В 17 веке по распоряжению царя Алексея Михай­ловича между Москвой и летней царской резиденцией в селе Коломенском было заново произведено измерение расстояний и установлены очень высокие верстовые столбы. С тех пор высоких и худощавых людей называют «верстой коломенской». Неправда? Источник: www.otrezal.ru