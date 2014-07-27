Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему на Макдоналдсе в городе Седона эмблема бирюзового цвета? 35 + Ссылка Единственный ресторан Макдоналдс, на котором вместо знаменитых золотых арок красуется та же эмблема, но другого цвета — бирюзового — расположен в городе Седона, штат Аризона. Дело в том, что в городе действует очень строгий закон относительно внешнего вида новых зданий и вывесок, которые не должны нарушать природную гармонию. Местные власти посчитали, что золотые арки будут слишком сильно контрастировать с окрестными красноватыми скалами. Однако предложенное решение вряд ли можно считать уроном имиджу компании — бирюзовые арки привлекают в обычный ресторан дополнительных туристов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем правительство Аргентины пыталось искусственно занизить цену Биг-Мака? 634 + Ссылка Существует неофициальный способ определения паритета покупательной способности — индекс Биг-Мака. Сравнивая стоимость этого сэндвича в ресторанах Макдоналдс разных стран, можно рассчитать обменный курс валют этих стран и определить, какая из них недооценена. Биг-Мак взят за эталон потому, что в любой точке планеты он готовится по стандартной технологии из максимально однообразных компонентов. Индекс стал настолько популярным, что им пытаются манипулировать: в 2011 году экономисты обратили внимание на то, что Биг-Мак в Аргентине стоит подозрительно дёшево по сравнению с другими пунктами меню Макдоналдс, и заявили, что правительство регулирует его цену административными методами в целях улучшения имиджа страны и занижения воспринимаемого уровня инфляции. Вскоре после публикаций цена аргентинских Биг-Маков резко выросла и пришла в соответствие ценам на другие сэндвичи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая рекламная кампания провалилась из-за математической неграмотности американцев? 1955 + Ссылка В начале 1980-х годов сеть ресторанов быстрого питания A&W запустила масштабную рекламную кампанию своего гамбургера. В отличие от похожего сэндвича в 1/4 фунта из Макдоналдс, гамбургер A&W весил 1/3 фунта и стоил чуть дешевле, а покупатели говорили, что он вкуснее. Несмотря на всё это, кампания провалилась. Позже A&W провела исследование и выявила причину: многие клиенты не понимали истинного значения дробных чисел. Предложение казалось им невыгодным, так как 3 меньше 4. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какое слово требует убрать из словарей английского языка компания McDonald's? 1037 + Ссылка Для низкооплачиваемой и малопрестижной работы без особых перспектив карьерного роста в английском языке существует термин McJob («макджоб»). Слово содержится в словаре Merriam-Webster, а также в Оксфордском словаре английского языка. Несколько публичных петиций компании McDonald's к их издателям с просьбой убрать слово были отвергнуты, так как словари призваны всего лишь фиксировать устоявшееся положение дел в языке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и почему советское руководство чуть было не разорило Макдоналдс? 9953 + Ссылка Для Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе Макдоналдс запустил маркетинговую акцию. За каждую выигранную американскими спортсменами бронзовую медаль посетителям полагался бесплатный стакан колы, за серебряную — порция картошки-фри, за золотую — биг-мак. Однако эта акция чуть не привела компанию к финансовой катастрофе в связи с решением советского правительства не отправлять делегацию на эту Олимпиаду, из-за чего американцы выиграли гораздо больше медалей, чем было запланировано. Неправда? Источник: en.wikipedia.org