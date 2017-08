Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Накануне президентских выборов в США в 1996 году New York Times опубликовала кроссворд. В его центре по горизонтали было два слова с общим заданием: «Lead story in tomorrow's newspaper» («Главная тема завтрашней газеты»). Кроссворд был составлен так, чтобы ответом могло стать как «CLINTON ELECTED», так и «BOBDOLE ELECTED» («Клинтон избран» и «Боб Доул избран»). Для этого формулировки семи заданий по вертикали допускали по два равнозначных ответа. Например, для первой буквы было задание: «Black Halloween animal» («Чёрное хэллоуинское животное») с возможными ответами «BAT» и «CAT» («Летучая мышь» и «Кошка»).

Зачем в нью-йоркской газете были даны ответы на кроссворд более чем 50-летней давности?

В нью-йоркском ежедневнике The Sun, выходившем с 1833 по 1950 годы, печатались одни из лучших кроссвордов в американской прессе. В 2002 году появилась газета The New York Sun, взявшая от предшественника название, девиз и некоторые элементы оформления. И в первом её номере были даны ответы на кроссворд более чем 50-летней давности из последнего номера The Sun.

