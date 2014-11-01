Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем журнал Reason однажды разослал выпуск с персонализированной обложкой для каждого подписчика?
В июне 2004 года каждый подписчик либертарианского журнала Reason с тиражом в 50 000 экземпляров получил персонализированный выпуск. На обложке присутствовали имя и фамилия подписчика, а также спутниковый снимок с пометкой, где находится его дом. Таким образом журнал поставил перед читателями вопрос, насколько уместны широкие полномочия правительства по сбору личных данных.
Источник: en.wikipedia.org
Какая компания своим успехом частично обязана смерти Мэрилин Монро?
Финская компания Rapala является мировым лидером по производству рыболовных приманок. Их воблеры действительно хорошо работают, но своим успехом Rapala частично обязана совпадению. Рекламная статья о приманках и истории их создания была размещена в журнале Life в 1962 году. Этот выпуск с Мэрилин Монро на обложке был в основном посвящён жизненному пути недавно умершей актрисы и стал самым продаваемым в истории журнала. Часть внимания аудитории досталась и Rapala, которая получила более двух миллионов заказов, хотя в её американском офисе в тот момент работало всего два человека.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем была выпущена газета, в которой почти все слова были заменены на «blá blá blá»?
26 ноября 2014 года, в преддверии финала Кубка Бразилии по футболу между «Крузейро» и «Атлетико Минейро», газета «Estado de Minas» вышла с большим анонсом события на первой полосе. В газете были и другие новости с фотографиями, однако все не имеющие к футболу отношения слова печатать не стали, поместив вместо них строки из «blá blá blá».
Источник: babb.telegraph.co.uk
В каком кроссворде был зашифрован любой исход президентских выборов в США?
Накануне президентских выборов в США в 1996 году New York Times опубликовала кроссворд. В его центре по горизонтали было два слова с общим заданием: «Lead story in tomorrow's newspaper» («Главная тема завтрашней газеты»). Кроссворд был составлен так, чтобы ответом могло стать как «CLINTON ELECTED», так и «BOBDOLE ELECTED» («Клинтон избран» и «Боб Доул избран»). Для этого формулировки семи заданий по вертикали допускали по два равнозначных ответа. Например, для первой буквы было задание: «Black Halloween animal» («Чёрное хэллоуинское животное») с возможными ответами «BAT» и «CAT» («Летучая мышь» и «Кошка»).
Источник: www.dailydot.com
Зачем в нью-йоркской газете были даны ответы на кроссворд более чем 50-летней давности?
В нью-йоркском ежедневнике The Sun, выходившем с 1833 по 1950 годы, печатались одни из лучших кроссвордов в американской прессе. В 2002 году появилась газета The New York Sun, взявшая от предшественника название, девиз и некоторые элементы оформления. И в первом её номере были даны ответы на кроссворд более чем 50-летней давности из последнего номера The Sun.
Источник: en.wikipedia.org
Почему до 2013 года «Голос Америки» не имел права вещать на территории США?
В противовес нацистской пропаганде в 1942 году была создана радиостанция «Голос Америки», к концу войны вещавшая на 40 языках, а затем ставшая мощным оружием уже для американской пропаганды в Холодной войне. Опасаясь того, что и рядовые американцы могут стать мишенью для заведомо искажённых новостей, в 1948 году Конгресс принял закон Смита-Мундта, который запрещал Госдепартаменту через «Голос Америки», «Радио Свобода» и любые другие СМИ напрямую вещать для жителей США. Хотя желающие американцы все равно могли слушать передачи через коротковолновый приёмник, а с недавнего времени по Интернету. Данный закон был отменён лишь в 2013 году.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой известный детский персонаж сначала выглядел как белая собачка?
Мурзилка не всегда был жёлтым существом в берете и с шарфом. Ещё в конце 19 века писательница Анна Хвольсон выпустила серию рассказов про маленьких лесных человечков по мотивам стихов канадца Палмера Хокса. Главный герой носил имя Мурзилка, а на иллюстрациях был изображён во фраке, с тросточкой и моноклем. Когда в 1924 году был основан журнал «Мурзилка», наш герой стал маленькой белой собачкой с хозяином, мальчиком Петей. Но эта собачка особо не нравилась ни читателям, ни авторам журнала, и в 1937 году художник Каневский придумал знакомый нам классический образ Мурзилки.
Источник: ru.wikipedia.org
Когда случился день, в который у радиостанции BBC не было новостей?
18 апреля 1930 года диктор BBC объявил, что сегодня совершенно нет новостей, о которых можно рассказать. Вместо новостей в эфире радио играла фортепианная музыка.
Источник: www.bbc.co.uk
Какая газета выходит один раз в четыре года?
Французская юмористическая газета «La Bougie du Sapeur» («Свеча сапёра») выходит раз в четыре года, по 29-м февраля. Всего к настоящему времени вышло 9 выпусков газеты. Среди прочего в ней печатается кроссворд, ответы на который можно узнать в следующем номере через четыре года. В 2004 году вышел специальный воскресный выпуск газеты, так как в этом году 29 февраля пришлось на воскресенье, а второй воскресный номер намечен на 2032 год. На «La Bougie du Sapeur» можно оформить подписку стоимостью €100 на целый век.
Источник: en.wikipedia.org
Почему накануне высадки в Нормандии кодовые слова операции появились в кроссвордах?
Операция по высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года готовилась в условиях строгой секретности. Незадолго до неё британская разведка была сильно озадачена кроссвордами в газете Telegraph, в которых то и дело появлялись кодовые слова операции. Среди них были Utah и Omaha — кодовые названия пляжей, куда была запланирована высадка, а также Mulberry, Neptune и даже Overlord — кодовое имя всей операции. Редактор кроссвордов на допросе заявил, что это обычные слова, и их выбор не был продиктован какими-то особыми обстоятельствами. Позже выяснилось, что редактор был по совместительству учителем и часто спрашивал своих учеников, какие слова они бы хотели включить в кроссворд, а эти пять слов мальчишки услышали в разговорах американских солдат, расквартированных неподалёку от школы.
Источник: www.historic-uk.com
Чья шутка спровоцировала трёхнедельный дефицит туалетной бумаги в США?
Популярный американский телеведущий Джонни Карсон в 1973 году в эфире своего шоу пошутил, что в стране кризис производства туалетной бумаги и что её запасы в магазинах стремительно сокращаются. Это спровоцировало действительный дефицит туалетной бумаги — хотя Карсон извинился на следующий день, было уже поздно. Острая нехватка этого изделия в продаже ощущалась ещё три недели.
Источник: www.thedailylegend.com
Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой?
Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. К этому времени большую популярность приобрели две газеты — New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать похожие комиксы. Именно поэтому журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные газеты жёлтыми.
Источник: en.wikipedia.org
В каком виде выходит журнал Playboy для слепых?
С 1970 года американская национальная библиотечная служба выпускает журнал Playboy с шрифтом Брайля для слепых. Правда, туда входят только статьи из оригинального журнала, а рельефных картинок нет.
Источник: en.wikipedia.org
Почему одна ярославская газета за 4 года сменила 42 названия?
Ярославская областная газета «Северный край» впервые появилась в 1898 году, а в 1905 её закрыли за оппозиционные публикации и критику властей. Однако коллектив газеты продолжал её выпуск, постоянно меняя её названия, в которых почти всегда сохранялось слово «Северный»: «Северная газета», «Северная молва», «Северные вести» и т.д. — всего за 4 года было сменено 42 названия.
Источник: ru.wikipedia.org
Каким образом история журнала Life оказалась связана с историей жизни простого американца?
В первом номере знаменитого журнала Life, вышедшем в 1936 году, был помещён снимок новорожденного по имени Джордж Стори и заголовок «Life Begins!». Затем в журнале периодически публиковались очерки из жизни Джорджа: как он рос, женился, завёл детей и продвигался по карьерной лестнице. В марте 2000 года журнал сообщил о своём предстоящем закрытии, а через месяц Джордж Стори умер от сердечной недостаточности. Последний выпуск журнала вышел с заголовком «A Life Ends».
Источник: en.wikipedia.org
Кто и когда обнаружил на Луне единорогов и крылатых гуманоидов?
В 1835 году нью-йоркская газета Sun опубликовал серию очерков об открытии жизни и цивилизации на Луне. Якобы астроном Джон Гершель собрал очень мощный телескоп и присоединил к нему микроскоп, чтобы разглядеть мелкие детали. В результате он обнаружил на Луне единорогов, бесхвостых бобров и крылатых гуманоидов. Публикации произвели настоящий фурор и резко увеличили тираж газеты, который не упал даже после разоблачения мистификации.
Источник: ru.wikipedia.org
Какая держава внушила страх Новой Зеландии и заставила её создать систему береговых фортификаций?
В 1873 году одна новозеландская газета опубликовала утку о якобы начавшейся войне между Россией и Англией, вследствие чего русский военный корабль зашёл в порт Окленда, атаковал английский корабль и взял в плен высокопоставленных лиц. Эта статья подняла в стране панику, которая вкупе с объявлением Россией войны Турции через несколько лет заставила правительство создать систему береговых фортификаций. Благодаря этому «страху перед русскими» Новая Зеландия обзавелась семнадцатью фортами с новейшим вооружением.
Источник: en.wikipedia.org
Кто и когда назвал Эйнштейна великим скрипачом?
Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищённый его игрой местный журналист узнал имя «артиста» и на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении великого музыканта, несравненного виртуоза-скрипача Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку и с гордостью показывал её знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не учёный.
Источник: ru.wikipedia.org
Какую доходность показал инвестиционный портфель, составленный цирковой обезьянкой?
В конце 2008 года российский журнал «Финанс.» затеял эксперимент. Перед цирковой обезьянкой положили 30 кубиков с названиями компаний, размещающих акции на бирже. Она выбрала 8 кубиков, и из этих акций был сформирован инвестиционный портфель. По итогам года этот портфель показал более высокую доходность, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих.
Источник: www.finansmag.ru
Какой журнал добился популярности, поощряя его использование после чтения в туалете?
Американский журнал Old Farmer’s Almanac, появившийся в 18 веке, завоевал большую популярность в том числе и потому, что был снабжён отверстием около края. За него журнал легко вешался в туалете и мог использоваться «по назначению». А первая туалетная бумага в промышленных масштабах появилась в США только в 1857 году.
Источник: www.timesonline.co.uk
Какую должность в России мог занять Виктор Пиписькин?
В ночь с 12 на 13 сентября 2007 года на новостном портале Лента.Ру появилась запись, что на должность премьер-министра России выдвинут Виктор Пиписькин. Шутку одного из журналистов не заметил редактор и опубликовал статью. Через несколько дней редактор был уволен.
Источник: www.compromat.ru
Кто опубликовал некролог Фиделю Кастро?
Техническая ошибка на сайте CNN 16 апреля 2003 года привела к публикации в открытый доступ заранее заготовленных некрологов для ряда известных людей: Дика Чейни, Рональда Рейгана, Фиделя Кастро, Иоанна Павла II, Нельсона Манделы и других.
Источник: www.snopes.com
Что сказал Галилей инквизиции?
Инквизиция заставила Галилея отречься от своих слов о том, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, но своих убеждений учёный не поменял. Однако знаменитую фразу — «И всё-таки она вертится!» — он не произносил. Этот миф сочинил через сто лет итальянский журналист.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто признавал Гитлера человеком года?
В 1938 году журнал «Тайм» назвал Адольфа Гитлера «Человеком года». Правда, это был единственный раз, когда фотография человека года не была размещена на обложке журнала.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто заказал рекламу преступнику, осуждённому на казнь?
В 1910 году преступник, приговорённый к казни, крикнул в толпу: «Пейте какао Ван Гуттена!» в обмен на солидную сумму от производителя какао для наследников. Эта фраза попала во все газеты, и продажи резко увеличились.
Источник: feb-web.ru
Откуда произошло слово «газета»?
В 16 веке в Италии за прочтение ежедневного публичного листка с информацией платили одну мелкую монету — газету. Впоследствии название монеты перешло к самому листку.
Источник: ru.wikipedia.org
Откуда взялось выражение «газетная утка»?
«Один ученый, купив 20 уток, тотчас приказал разрубить одну из них в мелкие кусочки, которыми накормил остальных птиц. Несколько минут спустя он поступил точно так же с другой уткой и так далее, пока осталась одна, которая пожрала, таким образом, 19 своих подруг». Эту заметку опубликовал в газете бельгийский юморист Корнелиссен, чтобы поиздеваться над легковерием публики. С тех пор, по одной из версий, лживые новости называют «газетными утками».
Источник: new.gramota.ru