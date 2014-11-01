Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем журнал Reason однажды разослал выпуск с персонализированной обложкой для каждого подписчика? 84 + Ссылка В июне 2004 года каждый подписчик либертарианского журнала Reason с тиражом в 50 000 экземпляров получил персонализированный выпуск. На обложке присутствовали имя и фамилия подписчика, а также спутниковый снимок с пометкой, где находится его дом. Таким образом журнал поставил перед читателями вопрос, насколько уместны широкие полномочия правительства по сбору личных данных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая компания своим успехом частично обязана смерти Мэрилин Монро? 611 + Ссылка Финская компания Rapala является мировым лидером по производству рыболовных приманок. Их воблеры действительно хорошо работают, но своим успехом Rapala частично обязана совпадению. Рекламная статья о приманках и истории их создания была размещена в журнале Life в 1962 году. Этот выпуск с Мэрилин Монро на обложке был в основном посвящён жизненному пути недавно умершей актрисы и стал самым продаваемым в истории журнала. Часть внимания аудитории досталась и Rapala, которая получила более двух миллионов заказов, хотя в её американском офисе в тот момент работало всего два человека. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем была выпущена газета, в которой почти все слова были заменены на «blá blá blá»? 703 + Ссылка 26 ноября 2014 года, в преддверии финала Кубка Бразилии по футболу между «Крузейро» и «Атлетико Минейро», газета «Estado de Minas» вышла с большим анонсом события на первой полосе. В газете были и другие новости с фотографиями, однако все не имеющие к футболу отношения слова печатать не стали, поместив вместо них строки из «blá blá blá». Неправда? Источник: babb.telegraph.co.uk

В каком кроссворде был зашифрован любой исход президентских выборов в США? 897 + Ссылка Накануне президентских выборов в США в 1996 году New York Times опубликовала кроссворд. В его центре по горизонтали было два слова с общим заданием: «Lead story in tomorrow's newspaper» («Главная тема завтрашней газеты»). Кроссворд был составлен так, чтобы ответом могло стать как «CLINTON ELECTED», так и «BOBDOLE ELECTED» («Клинтон избран» и «Боб Доул избран»). Для этого формулировки семи заданий по вертикали допускали по два равнозначных ответа. Например, для первой буквы было задание: «Black Halloween animal» («Чёрное хэллоуинское животное») с возможными ответами «BAT» и «CAT» («Летучая мышь» и «Кошка»). Неправда? Источник: www.dailydot.com

Зачем в нью-йоркской газете были даны ответы на кроссворд более чем 50-летней давности? 510 + Ссылка В нью-йоркском ежедневнике The Sun, выходившем с 1833 по 1950 годы, печатались одни из лучших кроссвордов в американской прессе. В 2002 году появилась газета The New York Sun, взявшая от предшественника название, девиз и некоторые элементы оформления. И в первом её номере были даны ответы на кроссворд более чем 50-летней давности из последнего номера The Sun. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему до 2013 года «Голос Америки» не имел права вещать на территории США? 571 + Ссылка В противовес нацистской пропаганде в 1942 году была создана радиостанция «Голос Америки», к концу войны вещавшая на 40 языках, а затем ставшая мощным оружием уже для американской пропаганды в Холодной войне. Опасаясь того, что и рядовые американцы могут стать мишенью для заведомо искажённых новостей, в 1948 году Конгресс принял закон Смита-Мундта, который запрещал Госдепартаменту через «Голос Америки», «Радио Свобода» и любые другие СМИ напрямую вещать для жителей США. Хотя желающие американцы все равно могли слушать передачи через коротковолновый приёмник, а с недавнего времени по Интернету. Данный закон был отменён лишь в 2013 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой известный детский персонаж сначала выглядел как белая собачка? 959 + Ссылка Мурзилка не всегда был жёлтым существом в берете и с шарфом. Ещё в конце 19 века писательница Анна Хвольсон выпустила серию рассказов про маленьких лесных человечков по мотивам стихов канадца Палмера Хокса. Главный герой носил имя Мурзилка, а на иллюстрациях был изображён во фраке, с тросточкой и моноклем. Когда в 1924 году был основан журнал «Мурзилка», наш герой стал маленькой белой собачкой с хозяином, мальчиком Петей. Но эта собачка особо не нравилась ни читателям, ни авторам журнала, и в 1937 году художник Каневский придумал знакомый нам классический образ Мурзилки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда случился день, в который у радиостанции BBC не было новостей? 1587 + Ссылка 18 апреля 1930 года диктор BBC объявил, что сегодня совершенно нет новостей, о которых можно рассказать. Вместо новостей в эфире радио играла фортепианная музыка. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какая газета выходит один раз в четыре года? 1623 + Ссылка Французская юмористическая газета «La Bougie du Sapeur» («Свеча сапёра») выходит раз в четыре года, по 29-м февраля. Всего к настоящему времени вышло 9 выпусков газеты. Среди прочего в ней печатается кроссворд, ответы на который можно узнать в следующем номере через четыре года. В 2004 году вышел специальный воскресный выпуск газеты, так как в этом году 29 февраля пришлось на воскресенье, а второй воскресный номер намечен на 2032 год. На «La Bougie du Sapeur» можно оформить подписку стоимостью €100 на целый век. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему накануне высадки в Нормандии кодовые слова операции появились в кроссвордах? 2621 + Ссылка Операция по высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года готовилась в условиях строгой секретности. Незадолго до неё британская разведка была сильно озадачена кроссвордами в газете Telegraph, в которых то и дело появлялись кодовые слова операции. Среди них были Utah и Omaha — кодовые названия пляжей, куда была запланирована высадка, а также Mulberry, Neptune и даже Overlord — кодовое имя всей операции. Редактор кроссвордов на допросе заявил, что это обычные слова, и их выбор не был продиктован какими-то особыми обстоятельствами. Позже выяснилось, что редактор был по совместительству учителем и часто спрашивал своих учеников, какие слова они бы хотели включить в кроссворд, а эти пять слов мальчишки услышали в разговорах американских солдат, расквартированных неподалёку от школы. Неправда? Источник: www.historic-uk.com

Чья шутка спровоцировала трёхнедельный дефицит туалетной бумаги в США? 2562 + Ссылка Популярный американский телеведущий Джонни Карсон в 1973 году в эфире своего шоу пошутил, что в стране кризис производства туалетной бумаги и что её запасы в магазинах стремительно сокращаются. Это спровоцировало действительный дефицит туалетной бумаги — хотя Карсон извинился на следующий день, было уже поздно. Острая нехватка этого изделия в продаже ощущалась ещё три недели. Неправда? Источник: www.thedailylegend.com

Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой? 2687 + Ссылка Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. К этому времени большую популярность приобрели две газеты — New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать похожие комиксы. Именно поэтому журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные газеты жёлтыми. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком виде выходит журнал Playboy для слепых? 2091 + Ссылка С 1970 года американская национальная библиотечная служба выпускает журнал Playboy с шрифтом Брайля для слепых. Правда, туда входят только статьи из оригинального журнала, а рельефных картинок нет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему одна ярославская газета за 4 года сменила 42 названия? 3199 + Ссылка Ярославская областная газета «Северный край» впервые появилась в 1898 году, а в 1905 её закрыли за оппозиционные публикации и критику властей. Однако коллектив газеты продолжал её выпуск, постоянно меняя её названия, в которых почти всегда сохранялось слово «Северный»: «Северная газета», «Северная молва», «Северные вести» и т.д. — всего за 4 года было сменено 42 названия. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом история журнала Life оказалась связана с историей жизни простого американца? 7241 + Ссылка В первом номере знаменитого журнала Life, вышедшем в 1936 году, был помещён снимок новорожденного по имени Джордж Стори и заголовок «Life Begins!». Затем в журнале периодически публиковались очерки из жизни Джорджа: как он рос, женился, завёл детей и продвигался по карьерной лестнице. В марте 2000 года журнал сообщил о своём предстоящем закрытии, а через месяц Джордж Стори умер от сердечной недостаточности. Последний выпуск журнала вышел с заголовком «A Life Ends». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда обнаружил на Луне единорогов и крылатых гуманоидов? 6223 + Ссылка В 1835 году нью-йоркская газета Sun опубликовал серию очерков об открытии жизни и цивилизации на Луне. Якобы астроном Джон Гершель собрал очень мощный телескоп и присоединил к нему микроскоп, чтобы разглядеть мелкие детали. В результате он обнаружил на Луне единорогов, бесхвостых бобров и крылатых гуманоидов. Публикации произвели настоящий фурор и резко увеличили тираж газеты, который не упал даже после разоблачения мистификации. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая держава внушила страх Новой Зеландии и заставила её создать систему береговых фортификаций? 5899 + Ссылка В 1873 году одна новозеландская газета опубликовала утку о якобы начавшейся войне между Россией и Англией, вследствие чего русский военный корабль зашёл в порт Окленда, атаковал английский корабль и взял в плен высокопоставленных лиц. Эта статья подняла в стране панику, которая вкупе с объявлением Россией войны Турции через несколько лет заставила правительство создать систему береговых фортификаций. Благодаря этому «страху перед русскими» Новая Зеландия обзавелась семнадцатью фортами с новейшим вооружением. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда назвал Эйнштейна великим скрипачом? 16428 + Ссылка Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищённый его игрой местный журналист узнал имя «артиста» и на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении великого музыканта, несравненного виртуоза-скрипача Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку и с гордостью показывал её знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не учёный. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую доходность показал инвестиционный портфель, составленный цирковой обезьянкой? 13603 + Ссылка В конце 2008 года российский журнал «Финанс.» затеял эксперимент. Перед цирковой обезьянкой положили 30 кубиков с названиями компаний, размещающих акции на бирже. Она выбрала 8 кубиков, и из этих акций был сформирован инвестиционный портфель. По итогам года этот портфель показал более высокую доходность, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих. Неправда? Источник: www.finansmag.ru

Какой журнал добился популярности, поощряя его использование после чтения в туалете? 3997 + Ссылка Американский журнал Old Farmer’s Almanac, появившийся в 18 веке, завоевал большую популярность в том числе и потому, что был снабжён отверстием около края. За него журнал легко вешался в туалете и мог использоваться «по назначению». А первая туалетная бумага в промышленных масштабах появилась в США только в 1857 году. Неправда? Источник: www.timesonline.co.uk

Какую должность в России мог занять Виктор Пиписькин? 8523 + Ссылка В ночь с 12 на 13 сентября 2007 года на новостном портале Лента.Ру появилась запись, что на должность премьер-министра России выдвинут Виктор Пиписькин. Шутку одного из журналистов не заметил редактор и опубликовал статью. Через несколько дней редактор был уволен. Неправда? Источник: www.compromat.ru

Кто опубликовал некролог Фиделю Кастро? 8602 + Ссылка Техническая ошибка на сайте CNN 16 апреля 2003 года привела к публикации в открытый доступ заранее заготовленных некрологов для ряда известных людей: Дика Чейни, Рональда Рейгана, Фиделя Кастро, Иоанна Павла II, Нельсона Манделы и других. Неправда? Источник: www.snopes.com

Что сказал Галилей инквизиции? 6909 + Ссылка Инквизиция заставила Галилея отречься от своих слов о том, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, но своих убеждений учёный не поменял. Однако знаменитую фразу — «И всё-таки она вертится!» — он не произносил. Этот миф сочинил через сто лет итальянский журналист. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто признавал Гитлера человеком года? 3351 + Ссылка В 1938 году журнал «Тайм» назвал Адольфа Гитлера «Человеком года». Правда, это был единственный раз, когда фотография человека года не была размещена на обложке журнала. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто заказал рекламу преступнику, осуждённому на казнь? 11066 + Ссылка В 1910 году преступник, приговорённый к казни, крикнул в толпу: «Пейте какао Ван Гуттена!» в обмен на солидную сумму от производителя какао для наследников. Эта фраза попала во все газеты, и продажи резко увеличились. Неправда? Источник: feb-web.ru

Откуда произошло слово «газета»? 9044 + Ссылка В 16 веке в Италии за прочтение ежедневного публичного листка с информацией платили одну мелкую монету — газету. Впоследствии название монеты перешло к самому листку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org