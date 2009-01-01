Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Чем отличается ушу от кунг-фу?
Изначально словом «ушу», что дословно переводится как «боевая техника», называлось не конкретное боевое искусство, а все единоборства китайского происхождения. Сейчас существует спортивное ушу с установленными правилами и чемпионатами мира, проходящими раз в два года. Синонимом ушу является и термин «кунг-фу», причём в Китае это слово в значении «мастерство» может характеризовать не только умелого бойца, но и талантливого повара или музыканта.
Источник: ru.wikipedia.org
Могут ли борцы сумо садиться на шпагат?
Борцы сумо несмотря на большой вес и габариты подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный сумотори должен уметь садиться на шпагат.
Источник: www.geo.ru
Почему для фильмов с Брюсом Ли иногда приходилось применять нестандартный режим съёмки?
Движения и удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что иногда обычный режим съёмки — 24 кадра в секунду — не позволял уловить их, и приходилось использовать специальный режим в 32 кадра в секунду.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой вид спорта включает в себя подражание пьяному человеку?
Среди имитационных стилей ушу, таких как стиль обезьяны, стиль змеи, стиль богомола и других, особняком стоит стиль пьяного, или «пьяный кулак». Он основан на подражании пьяному человеку с резкими изменениями направления движения и падениями и считается одним из самых сложных для изучения стилей.
Источник: en.wikipedia.org