Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Чем отличается ушу от кунг-фу? 45 + Ссылка Изначально словом «ушу», что дословно переводится как «боевая техника», называлось не конкретное боевое искусство, а все единоборства китайского происхождения. Сейчас существует спортивное ушу с установленными правилами и чемпионатами мира, проходящими раз в два года. Синонимом ушу является и термин «кунг-фу», причём в Китае это слово в значении «мастерство» может характеризовать не только умелого бойца, но и талантливого повара или музыканта. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли борцы сумо садиться на шпагат? 703 + Ссылка Борцы сумо несмотря на большой вес и габариты подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный сумотори должен уметь садиться на шпагат. Неправда? Источник: www.geo.ru

Почему для фильмов с Брюсом Ли иногда приходилось применять нестандартный режим съёмки? 11228 + Ссылка Движения и удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что иногда обычный режим съёмки — 24 кадра в секунду — не позволял уловить их, и приходилось использовать специальный режим в 32 кадра в секунду. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org