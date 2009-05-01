Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему комната пыток в романе «1984» имеет номер 101? 344 + Ссылка Когда Джордж Оруэлл работал диктором на радио BBC, ему приходилось принимать участие в затяжных скучных планёрках, которые проходили в кабинете 101. Позже он дал этот номер комнате пыток в романе «1984». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие фамилии вместо лошадиных вспоминали герои в черновом варианте рассказа Чехова? 243 + Ссылка В черновом варианте рассказа Чехова «Лошадиная фамилия» герои вспоминали птичьи фамилии — Соколов, Воробьёв, Петухов и т.п. Вместо Овсова искомой фамилией была Вербицкий, потому что «птица садится на вербу». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое литературное произведение ошибочно приписывают Хемингуэю? 291 + Ссылка Хемингуэю часто приписывают авторство самого короткого пронзительного рассказа: «For sale: baby shoes, never worn» («Продаются детские ботиночки. Неношеные»). Писатель якобы заключил пари с друзьями, что напишет законченное произведение из шести слов, и выиграл у них по 10 долларов. На самом деле реальные подобные объявления о детской обуви или коляске появлялись в американских газетах задолго до начала писательской карьеры Хемингуэя. Разные авторы публиковали статьи с рассуждениями о таких объявлениях, в которых говорили о них как о коротких рассказах, а история о пари Хемингуэя появилась в печатных источниках только в 1990-е. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится Лукоморье? 697 + Ссылка Лукоморье — это не только сказочная страна из пролога к «Руслану и Людмиле» Пушкина. На западноевропейских картах 16—18 веков Лукоморьем подписывалась местность в Сибири по правому берегу реки Оби. Но ещё раньше в древнерусских летописях так именовали место обитания половцев где-то в низовьях Днепра, а самих половцев называли лукоморцами. В «Задонщине» Лукоморьем названо место, куда отступило войско Золотой Орды после поражения в Куликовской битве, правда, без каких-либо географических деталей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что означает заклинание, которое произносит Старик Хоттабыч в книге Лазаря Лагина? 385 + Ссылка Заклинание «Трах-тибидох», прочно ассоциируемое со Стариком Хоттабычем, не встречается ни в книге Лазаря Лагина, ни в фильме 1956 года. Оно было придумано для радиоспектакля, а позднее популяризовано в 16-й серии «Ну, погоди!», где в образе Хоттабыча выступает заяц. А в самом первом издании книги джинн произносит другое заклинание — «Лехододиликраскало». Это таинственное слово практически совпадает с началом иудейского литургического гимна встречи Шаббата в ашкеназском произношении. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой китаец стал чернокожим американцем, а затем цыганом? 622 + Ссылка В повести Бляхина «Красные дьяволята» о приключениях подростков во время Гражданской войны одним из героев был китаец Ю-ю. В немой экранизации 1923 года из-за сложных отношений с Китаем его заменили на чернокожего акробата Тома Джексона. А в 1967 году, когда сложные отношения были и с Китаем, и с США, этот герой в картине «Неуловимые мстители» перевоплотился в Яшку-цыгана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто инициировал изменения в мультфильме «Скотный двор» по сравнению с оригинальной повестью? 428 + Ссылка В мультфильм 1954 года «Скотный двор» были внесены значительные изменения по сравнению с оригинальной повестью. Наиболее очевидно это проявляется в концовке: если в книге животные наблюдают за игрой в карты свиней с приехавшими в гости людьми и уже не могут определить, кто есть кто, то в соответствующем эпизоде мультфильма люди отсутствуют, а животные свергают свиней. Таким образом, если у Оруэлла коммунизм оказывается не лучше капитализма (изначального порядка на управляемой людьми ферме), то в картине коммунизм показан как явно худшая альтернатива. Инициатором данных поправок было ЦРУ, агенты которого обеспечили после смерти писателя выкуп прав на экранизацию и производство мультфильма нужными людьми. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой писатель старался писать предложения, в которых все слова начинаются на разные буквы? 464 + Ссылка Писатель Сергей Довлатов в последние десять лет творчества сознательно избегал предложений со словами, начинающимися на одну букву. По его словам, это правило помогло ему дисциплинировать себя, уберегая от многословия и пустоты. К произведениям Довлатова с таким принципом относятся «Чемодан», «Заповедник», «Филиал» и другие. Неправда? Источник: www.sergeidovlatov.com

Какой объект из шекспировской пьесы в русском переводе стал вдвое меньше? 385 + Ссылка Широко известна крылатая фраза из трагедии Шекспира «Ричард III»: «Коня! Коня! Полцарства за коня!». В оригинале король предлагает ровно вдвое больше, то бишь всё королевство: «A horse, a horse! My kingdom for a horse!». Относительно происхождения этой неточности в переводе актёра Якова Брянского есть два мнения. Возможно, она связана с тем, что Брянский использовал не английский текст, а французский прозаический перевод. Либо же он сознательно изменил размер под влиянием русских сказок, где за подвиги часто обещают руку царской дочери и полцарства в придачу. Неправда? Источник: www.bibliotekar.ru

Кто является главным героем пушкинской «Сказки о попе» в цензурированной церковью версии? 411 + Ссылка Пушкинская «Сказка о попе и о работнике его Балде» при жизни поэта не издавалась, да и после смерти долгое время печаталась в редакции Жуковского, заменившего попа на купца Кузьму Остолопа. Без этих изменений у сказки вообще не было шансов быть пропущенной церковной цензурой. Авторский текст стал известен широким массам в 20 веке, но вариант про купца не забыт. В 2011 году настоятель из Армавира с одобрения руководства РПЦ выпустил его небольшим тиражом для распространения в воскресных школах и церковных магазинах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как родилась идея написания романа «Бойцовский клуб»? 563 + Ссылка Однажды Чак Паланик отдыхал на природе и повздорил с соседним лагерем, после чего его крепко побили. Вернувшись на работу с лицом в синяках, Паланик увидел, что никто из коллег не спрашивает, что случилось. Тогда у него и родилась идея романа «Бойцовский клуб». По ходу написания книги Паланик ещё не раз ввязывался в уличные драки, испытывая опыт своих героев на собственной шкуре. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Какой признак Чебурашки сильно увеличился в процессе работы над мультфильмом? 474 + Ссылка Самая узнаваемая черта Чебурашки — огромные уши — совершенно не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. В начале создания мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, похожие на медвежьи, но в процессе работы их делали всё больше. В конечном итоге уши решили увеличить настолько, что пришлось разместить их по бокам головы. Неправда? Источник: izvestia.ru

Почему в одном издании «Скотного двора» главную свинью звали не Наполеоном, а Цезарем? 507 + Ссылка Главную свинью в антиутопии Оруэлла «Скотный двор» зовут Наполеон. Но в первом издании повести во Франции эта свинья носила другое имя — Цезарь. В следующих переводах ей вернули оригинальное имя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой советский писатель благодаря своему творчеству избежал смерти от уголовников? 836 + Ссылка Известный приключенческий роман «Наследник из Калькутты» был написан советским писателем Робертом Штильмарком во время отбывания срока в лагерях. На литературную деятельность его сподвиг старший нарядчик и криминальный авторитет Василевский, освободивший Штильмарка от общих работ. В планах Василевского было послать роман Сталину под своим именем и получить за это амнистию, а настоящего автора убить руками блатных. Однако всё случилось по-другому: писатель читал блатным каждую главу будущего романа, который им сильно понравился, и впоследствии они же помогли доказать на суде авторство Штильмарка. Для пущего успеха тот заранее зашифровал в тексте романа фразу «лжеписатель, вор, плагиатор», имея в виду Василевского — её можно найти, если читать первые буквы каждого второго слова во фрагменте из двадцать третьей главы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Во сколько обходится право на экранизацию рассказов Стивена Кинга для студентов-режиссёров? 718 + Ссылка Стивен Кинг даёт право начинающим режиссёрам или студентам экранизировать любой его рассказ за символическую плату в 1$, при этом оставляя себе все права на произведения и запрещая извлекать из получившихся фильмов коммерческую выгоду. За такими картинами, а также за их режиссёрами закрепилось прозвище «доллар-бэби». Одним из них был и Фрэнк Дарабонт, в возрасте 20 лет снявший короткометражку по рассказу «Женщина в палате». Кингу этот вариант понравился, и впоследствии именно Дарабонт стал режиссёром таких фильмов, как «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля» и «Мгла». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой писательнице друзья подарили годовой оплачиваемый отпуск для литературного дебюта? 809 + Ссылка Харпер Ли было около тридцати лет, когда она решила всерьёз заняться литературной деятельностью и написала несколько рассказов. Однако заниматься сочинительством она могла только в свободное от офисной работы время. На Рождество Ли получила неожиданный подарок от двух друзей в виде оплаченного годового отпуска для того, чтобы воплотить в жизнь любой свой замысел. За этот год был написан черновик романа «Убить пересмешника», а ещё через три года работы Ли с редактором он был опубликован и стал бестселлером. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто изначально описывался строчкой «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»? 582 + Ссылка Критика самодержавия и российской действительности, которая является центральной темой «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, была начата уже в эпиграфе: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Это выражение впоследствии стало крылатым и употребляется для характеристики любого негативного общественного явления. Данная строка взята из поэмы Тредиаковского «Телемахида» и представляет собой комбинацию двух фрагментов «Энеиды» Вергилия — про циклопа Полифема и про пса Цербера. Получившегося «монстра в квадрате» Радищев изуродовал ещё сильнее, превратив из «тризевного» в «стозевное», чтобы подчеркнуть многоликость описанного в романе зла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое произведение Стивена Кинга вызывает у читателей сомнения в его авторстве? 775 + Ссылка Многие зрители удивляются тому, что сценарий культового фильма «Побег из Шоушенка» является адаптацией повести Стивена Кинга, которая разительно отличается по тематике и стилистике от других его работ. Однажды «король ужасов» разговаривал со старушкой, которая призналась, что не читала ни одной книги Кинга, так как предпочитает «вещи более подлинные» наподобие «Побега из Шоушенка». Писателю так и не удалось убедить её в том, что именно он является автором оригинального произведения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто добавил в название поэмы «Божественная комедия» слово «божественная»? 604 + Ссылка Свою знаменитую «Божественную комедию» сам Данте назвал просто «Комедия». В те времена ещё существовало строгое деление поэм на высокий жанр — трагедии, которые писались о серьёзных материях на латыни, и низкий жанр — комедии, о более приземлённых вещах со счастливым концом на повседневном языке. Хотя в «Божественной комедии» затрагиваются довольно серьёзные темы, именно «вульгарный» итальянский язык поэмы не позволил именовать её трагедией. А слово «божественная» к названию добавил уже после смерти Данте другой поэт эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое редкое имя было у жены писателя Бориса Васильева? 565 + Ссылка Жену писателя Бориса Васильева, самым известным произведением которого стала повесть «А зори здесь тихие…», звали Зоря. Она послужила прототипом одной из героинь, Сони Гурвич, а также Искры Поляковой в повести «Завтра была война». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каков, по мнению Брэдбери, смысл романа «451 градус по Фаренгейту»? 763 + Ссылка Главной темой романа «451 градус по Фаренгейту» большинство читателей считают подавление индивидуальности через правительственную цензуру, однако сам Рэй Брэдбери заявляет, что такое восприятие неверно. Основной посыл автора заключается в опасности телевидения, которое уничтожает интерес к чтению литературы, заменяя его развлечениями, а глубокие знания — поверхностными «фактоидами». Неправда? Источник: www.laweekly.com

Каковы причины появления на географических картах островов-призраков? 1145 + Ссылка Во времена Великих географических открытий на карты было нанесено большое количество островов и рифов, существование которых впоследствии не было подтверждено. Самым знаменитым примером является остров Табор, он же риф Мария-Тереза, который якобы находится в южной части Тихого Океана. На нём оказываются герои романов Жюля Верна «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров», и сам писатель был искренне убеждён в реальности острова. Уже в середине 20 века его поиски не увенчались успехом, однако риф продолжает изображаться на некоторых современных картах. Есть несколько причин появления островов-призраков: моряки принимают за сушу айсберги, миражи, а также плавучие образования из вулканической пемзы, которые могут обзавестись растительностью и гнездовьями птиц. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что означало английское сленговое выражение 19 века «tom and jerry»? 848 + Ссылка Английский писатель Пирс Иган, творивший в первой половине 19 века, издал сборник очерков «Жизнь в Лондоне». Её героями были представители «золотой молодёжи», прожигавшие жизнь в увеселениях, а главных персонажей звали Том и Джерри. Благодаря им даже возникло сленговое выражение «tom and jerry», означающее «драться, выпивать и создавать проблемы окружающим». Есть предположение, что именно этот факт повлиял на выбор имён героев мультсериала, однако доподлинно это неизвестно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая книга американского еврея была использована нацистской пропагандой? 1197 + Ссылка Летом 1941 года в США была издана книга Теодора Кауфмана «Германия должна погибнуть!». Малоизвестный автор, еврей по национальности, высказал в ней идею стерилизовать всех немцев, а территорию Германии разделить между соседними государствами. В Третьем Рейхе брошюру тут же широко растиражировали как доказательство еврейского заговора, записав Кауфмана в советники американского президента. Многие критики отмечали, что данная книга сделала больше для мобилизации немецкого населения и оправдания уничтожения евреев, чем другие тщательно разработанные образцы нацистской пропаганды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где был издан Толкиновский «Хоббит» под видом новой книги о Гарри Поттере? 987 + Ссылка В 2002 году в Китае была издана «новая» книга о Гарри Поттере от анонимного автора под названием «Гарри Поттер и Бао Зулонг». Она представляла собой точный перевод Толкиновского «Хоббита», в котором все персонажи были заменены на героев из произведений Джоан Роулинг. Лишь в начале книги были добавлены несколько абзацев о превращении Гарри в хоббита, когда он принимал ванну, а в конце — об обратной метаморфозе. Юристы Роулинг смогли добиться от китайского издательства лишь извинений в прессе и штрафа в 3400 $, а книга была продана миллионными тиражами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда Ильф и Петров взяли фразу «Графиня изменившимся лицом бежит пруду»? 760 + Ссылка В ноябре 1910 года Лев Толстой решил в очередной раз отправиться в путешествие по России, но простудился в поезде и был вынужден сойти на станции Астапово, где через неделю скончался от воспаления лёгких. Находясь на станции, Толстой отправил письмо своей жене — эту и все другие подробности последних дней графа узнавали прибывшие сюда же журналисты. Один из них, Николай Эфрос, послал телеграфом в газету «Речь» репортаж о том, как графиня в Ясной Поляне получила письмо и решила утопиться. Среди прочего в репортаже были строки: «не дочитав письма, ошеломленная бросилась сад пруду; увидавший повар побежал дом сказать: графиня изменившими лицом бежит пруду». Последнюю фразу в книге «Смерть Толстого» прочёл Илья Ильф и использовал как текст одной из телеграмм для Корейко от Остапа Бендера. Неправда? Источник: leotolstoy.blogspot.ru

Какая несуществующая книга попала в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс? 887 + Ссылка В 1950-х годах в США списки книг-бестселлеров составлялись не только по фактическим продажам, но и по запросам покупателей в книжных магазинах. Радиоведущий Джин Шепард решил высмеять эту систему и попросил слушателей своего шоу спрашивать в магазинах книгу «I, Libertine» выдуманного им писателя Фредерика Юинга. Этот розыгрыш позволил книге попасть в официальный хит-парад бестселлеров газеты Нью-Йорк Таймс. Через некоторое время книга с этим названием и псевдонимом действительно была издана, правда, уже после разоблачения розыгрыша. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кем была выпущена книга, которая зашифровывала сама себя после первого прочтения? 994 + Ссылка Основатель стиля киберпанк Уильям Гибсон в соавторстве с художником Деннисом Эшбо и издателем Кевином Бегосом-младшим выпустили в 1992 году концептуальную работу «Агриппа (книга мёртвых)». Она состояла из художественного альбома, в который была вложена дискета с поэмой, посвящённой человеческой памяти и постепенному размыванию сохранённых в ней фрагментов. Особенность была в том, что поэму можно было прочитать только однажды, так как при первом же чтении программа на дискете зашифровывала текст. Точно так же рисунки и надписи альбома были напечатаны фоточувствительной краской, которая начинала увядать при попадании на неё света. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие романы издавались специальными сериями в обложках из асбеста? 1037 + Ссылка Вскоре после издания антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» издательство Ballantine Books выпустило дополнительную специальную серию. 200 экземпляров романа были обёрнуты обложкой из материала на основе асбеста с исключительными противопожарными свойствами. Позже этот ход повторил Стивен Кинг, издав в асбестовой обложке небольшую партию романа «Воспламеняющая взглядом». Неправда? Источник: io9.com

Под каким названием в США известен роман Агаты Кристи «Десять негритят»? 967 + Ссылка Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» в США из-за зарождавшихся уже в то время требований политкорректности вышел под названием «И никого не стало» по последней строчке считалочки. В самой считалочке маленьких негритят заменили маленькими индейцами, а затем и вовсе маленькими солдатиками. В британских изданиях оригинальное название сохранялось до 1985 года, но потом тоже поменялось на американский вариант. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая книга послужила Булгакову творческим толчком для создания «Мастера и Маргариты»? 1181 + Ссылка Булгаков приступил к написанию «Мастера и Маргариты» в 1929 году, а семью годами ранее ему подарили книгу Александра Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей». Её главными героями были сатана и студент по фамилии Булгаков, который борется с ним за душу любимой женщины, и в конце влюблённые соединяются. По утверждению жены писателя Любови Белозёрской, повесть Чаянова и послужила творческим толчком для написания романа «Мастер и Маргарита». Неправда? Источник: www.interfax-religion.ru

Какой известный детский персонаж сначала выглядел как белая собачка? 929 + Ссылка Мурзилка не всегда был жёлтым существом в берете и с шарфом. Ещё в конце 19 века писательница Анна Хвольсон выпустила серию рассказов про маленьких лесных человечков по мотивам стихов канадца Палмера Хокса. Главный герой носил имя Мурзилка, а на иллюстрациях был изображён во фраке, с тросточкой и моноклем. Когда в 1924 году был основан журнал «Мурзилка», наш герой стал маленькой белой собачкой с хозяином, мальчиком Петей. Но эта собачка особо не нравилась ни читателям, ни авторам журнала, и в 1937 году художник Каневский придумал знакомый нам классический образ Мурзилки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую фразу о свободе слова, приписываемую Вольтеру, он никогда не говорил? 950 + Ссылка Вольтеру часто приписывают фразу: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». На самом деле впервые она была употреблена только в 1906 году автором биографии Вольтера, английской писательницей Эвелин Холл, весьма вольно перефразировавшей некоторые мысли философа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой поэт выкопал свои стихи из могилы? 1288 + Ссылка Английский художник и поэт Данте Россетти в 1862 году похоронил жену, положив в гроб свои неопубликованные поэмы. Через несколько лет ему предложили издать книгу, но поэт не смог восстановить стихи по памяти. Тогда друзья уговорили его эксгумировать тело жены, и поэмы были опубликованы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие писатели и музыканты нарезали тексты на кусочки и перемешивали их? 1006 + Ссылка Французский поэт-дадаист Тристан Тцара изобрёл «метод нарезок», когда текст нарезается ножницами, а затем из полученных фрагментов составляется новый текст, который может сильно отличаться от исходного. Эта техника была популяризована писателем-битником Уильямом Берроузом, написавшем с её помощью несколько романов, хотя, в отличие от дадаистов, Берроуз склеивал куски в новый текст не в произвольном порядке, а более осмысленно. Метод нарезок нашёл широкое применение и среди музыкантов. Например, именно таким способом написал тексты некоторых песен Дэвид Боуи, а лидер Radiohead Том Йорк перемешивал в шляпе строки для сочинения лирики ко всем песням альбома «Kid A». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой писатель умер от рака псевдонима? 2058 + Ссылка В 1970-х годах американские издатели считали нежелательным для авторов выпускать в свет более одной книги в год. Стивен Кинг, желавший издаваться больше, начал писать некоторые произведения под псевдонимом Ричард Бахман. В 1984 году один продавец книжного магазина заподозрил сходство литературных стилей авторов и обнаружил в Библиотеке Конгресса запись о том, что автором одного из романов Бахмана является Кинг, уведомив издателей Кинга о своей находке. Писатель сам позвонил этому продавцу и предложил написать разоблачающую статью, дав согласие на интервью. Его итогом стал пресс-релиз, сообщивший о смерти Ричарда Бахмана от «рака псевдонима». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие известные авторы, помимо Конан Дойла, написали свои произведения о Шерлоке Холмсе? 1177 + Ссылка Литературное наследие о Шерлоке Холмсе не ограничивается рассказами и повестями Артура Конан Дойла. Только официально изданные произведения о гениальном сыщике от писателей разных уровней известности исчисляются сотнями. Среди этих авторов — сын Конан Дойла Адриан, Айзек Азимов и Нил Гейман, Марк Твен и Стивен Кинг, Борис Акунин и Сергей Лукьяненко. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что означает буква K в имени писательницы J. K. Rowling? 1794 + Ссылка Когда выходила первая книга о Гарри Поттере, издатель настоял на том, чтобы записать имя Джоан Роулинг на обложке только инициалами — такой трюк должен был не отпугнуть от покупки мальчиков, в большей массе не любящих книги женских авторов. А так как писательница с рождения не имела среднего имени, она выбрала для инициалов имя своей бабушки Кэтлин, и с тех пор она известна на западе как J. K. Rowling. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие два символа составляли самую короткую почтовую переписку в истории? 3553 + Ссылка Виктор Гюго в 1862 году, находясь в отпуске, захотел узнать о реакции читателей на только что изданный роман «Отверженные» и послал своему издателю телеграмму из одного символа «?». Тот прислал в ответ телеграмму тоже из одного знака — «!». Вероятно, это была самая короткая переписка в истории. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто является автором фразы «Все мы вышли из гоголевской шинели»? 2065 + Ссылка Известна фраза «Все мы вышли из гоголевской шинели», которая употребляется для выражения гуманистических традиций русской литературы. Часто авторство этого выражения приписывают Достоевскому, однако на самом деле первым сказавшим его был французский критик Эжен Вогюэ, рассуждавший об истоках творчества Достоевского. Сам Фёдор Михайлович привёл эту цитату в беседе с другим французским литератором, который понял её как собственные слова писателя и опубликовал их в таком свете в своём труде. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Через какого шотландского поэта гипотетически связаны родством Лермонтов и Байрон? 2790 + Ссылка Один из самых знаменитых представителей шотландского рода Лермонтов — живший в 13 веке поэт, певец и провидец Томас Лермонт, известный также как Томас-Рифмач. Хотя нельзя утверждать однозначно, был ли он реальной личностью или же просто героем легенд, его образ оказал заметное влияние на шотландскую и не только культуру. Пленный поручик Георг Лермонт в 17 веке поступил на службу в Россию, принял православие и стал Лермонтовым, а к числу его потомков относится поэт Михаил Лермонтов. Предок Джорджа Байрона по имени Гордон в 16 веке был женат на Маргарет Лермонт, что дало повод поэту причислять Томаса Рифмача к своему генеалогическому древу. Наконец, поэзия и нравственный мир Байрона оказали заметное влияние на творчество Лермонтова, и об их родстве можно говорить не только в литературном, но и (гипотетически) в буквальном смысле. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Корней Чуковский в одной из книг под своей редакцией назвал Бога волшебником? 2673 + Ссылка В советское время было очень сложно получить доступ к религиозной литературе. Корней Чуковский в 1960-х годах запросил разрешение на выпуск библейских преданий, адаптированных для детей известными писателями и литераторами под своей редакцией. Проект разрешили с оговоркой: в книге не должны упоминаться Бог и евреи, поэтому для Бога придумали псевдоним «Волшебник Яхве». Несмотря на это, весь тираж книги «Вавилонская башня и другие древние легенды», выпущенной издательством «Детская литература» в 1968 году, был уничтожен, а заново напечатали книгу только в 1990 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что означают звуки «Йо-хо-хо» в пиратской песне из романа «Остров сокровищ»? 5208 + Ссылка В знаменитой песне из романа Стивенсона «Остров сокровищ» поётся: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!». Логично предположить, что «Йо-хо-хо» — это хохот пиратов, однако это не так. Такой возглас использовался английскими моряками, когда им нужно было вместе одновременно приложить усилия в какой-нибудь работе — в русском языке ему соответствует фраза «Раз, два, взяли!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая героиня русской литературы дала название принципу, объясняющему способность экономических систем к адаптации? 3324 + Ссылка Роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». На основании этого афоризма выведен так называемый принцип Анны Карениной, который применяют для описания систем в разных науках. Например, Джаред Даймонд с его помощью объясняет, почему человеком было приручено так мало животных — для успешного приручения необходимо совпадение нескольких факторов, а отсутствие одного из них делает одомашнивание невозможным. Экономисты используют принцип Анны Карениной, говоря об адаптации систем к внешней среде и их поведении в период кризиса: все хорошо приспособленные системы имеют одинаковые черты, а все неприспособленные системы не справляются с адаптацией каждая по-своему. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое по счёту издательство согласилось издать первую книгу о Гарри Поттере? 5710 + Ссылка Свою первую книгу «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг закончила в 1995 году. Литературный агент, который согласился её представлять, посылал рукопись в 12 издательств, но везде её отклонили. Только через год рукопись была принята маленьким лондонским издательством Bloomsbury, хотя его главный редактор даже после одобрения книги был уверен, что Роулинг не заработает много на детских книгах, и советовал найти ей постоянную работу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой русский писатель существенно повлиял на создание гоголевского «Ревизора»? 3483 + Ссылка Источником сюжета для пьесы Гоголя «Ревизор» стал реальный случай в городе Устюжна Новгородской губернии, причём автору об этом случае поведал Пушкин. Именно Пушкин советовал Гоголю продолжать написание произведения, когда тот не раз хотел бросить это дело. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда архитекторы или музыканты могли выиграть олимпийские медали, не занимаясь никаким спортом? 2631 + Ссылка С 1912 по 1948 год медали Олимпийских игр вручались не только спортсменам, но и деятелям искусства. Ещё в конце 19 века Пьер де Кубертен, предлагая возродить Олимпиады, высказывал идею, что соревноваться нужно как в спортивных дисциплинах, так и в различных областях искусства, при этом произведения должны иметь отношение к спорту. Всего было пять основных медальных номинаций: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Однако после Олимпиады 1948 года стало ясно, что почти все участники таких соревнований — профессионалы, зарабатывающие искусством деньги, и было решено заменить подобные конкурсы просто культурными выставками. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда толкиеновского «Хоббита» издали с рисунками льва и страусов эму на обложке? 3339 + Ссылка В 1965 году толкиеновского «Хоббита» впервые издавали в США в мягкой обложке. Иллюстратор обложки Барбара Ремингтон совершенно не читала текст. В результате на обложке книги появились лев, два страуса эму и непонятные деревья с луковичными розовыми фруктами. Неправда? Источник: www.tolkiencollector.com

Кем по профессии был настоящий Джеймс Бонд, давший имя литературному герою? 6011 + Ссылка Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян Флеминг познакомился с книгой орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень подходящим для героя будущего романа «Казино „Рояль”»: коротким, неромантичным и максимально обычным. В посвящение этому случаю в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс Бонд под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу настоящего Джеймса Бонда. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой писатель помог написать сочинение о собственной повести, получив за это тройку? 10662 + Ссылка Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала, как её подружке в школе задали написать сочинение о том, что именно Катаев вложил в образ Вани из повести «Сын полка». Подружка пришла к Катаевым в гости и спросила об этом самого писателя, взяв его слова за основу своей работы. В итоге за сочинение она получила тройку с минусом с комментарием, что Катаев думал совсем о другом. Неправда? Источник: odesskiy.com

Название какого фантастического романа было сформулировано его автором ошибочно? 4274 + Ссылка Название романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» было выбрано потому, что, якобы, при этой температуре самовоспламеняется бумага (а по сюжету романа правительство пытается изъять и сжечь у населения все книги). На самом деле бумага самовозгорается при температуре чуть выше 450 градусов по Цельсию. По признанию Брэдбери, ошибка была вызвана тем, что при выборе названия он консультировался со специалистом из пожарной службы, который и спутал температурные шкалы. Неправда? Источник: garydexter.blogspot.com

Какая книга выходила под разными названиями в разных странах, образованных исходя из обменных курсов валют? 6673 + Ссылка В 2000 году вышел роман Фредерика Бегбедера «99 франков», рекомендованный к продаже во Франции именно по такой цене. Этот же принцип послужил причиной того, что издания в других странах выходили под другим названием, соответствующим обменному курсу: «39,90 марок» в Германии, «9,99 фунтов» в Великобритании, «999 иен» в Японии и т.д. В 2002 году книга была переиздана в связи с введением евро и получила название «14,99 евро». Спустя некоторое время пик популярности книги прошёл, и её уценили до названия и соответствующей стоимости «6 евро». Неправда? Источник: definite.livejournal.com

Какие обстоятельства привели к тому, что математик Александр Волков стал писателем? 7802 + Ссылка В конце 1930-х годов Александр Волков, который по образованию был математиком и преподавал эту науку в одном из московских институтов, стал изучать английский язык и для практики решил перевести сказку «Мудрец из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума, чтобы пересказать её своим детям. Им очень понравилось, они стали требовать продолжения, и Волков помимо перевода начал придумывать что-то от себя. Так было положено начало его литературному пути, результатом которого стал «Волшебник Изумрудного города» и много других сказок о Волшебной стране. А «Мудрец из страны Оз» в простом переводе на русский не издавался до 1991 года. Неправда? Источник: 80-e.ru

Где была упомянута система Каспаро-Карпова задолго до того, как миру стали известны Каспаров и Карпов? 6516 + Ссылка В повести братьев Стругацких «Полдень, XXII век» упоминается система Каспаро-Карпова — метод, который использовали для снятия «копии» мозга и построении его математической модели. Повесть была опубликована в 1962 году — Анатолию Карпову тогда было только 11 лет, а Гарри Каспаров ещё не родился. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда происходит слово «миниатюра»? 2642 + Ссылка Слово «миниатюра» происходит от латинского названия красной краски «minium» и в оригинале обозначает античные или средневековые картины в жанре иллюминированного манускрипта. Из-за небольшого размера этих картин и наличия в слове приставки «мини» позже случилась этимологическая метаморфоза, в результате чего миниатюрами стали называть любые маленькие рисунки, особенно портретные миниатюры. Из живописи термин проник и в литературу, где им обозначают произведения небольшого формата. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто придумал сюжет романа «Граф Монте-Кристо»? 4431 + Ссылка Александр Дюма при написании своих произведений пользовался услугами множества помощников — так называемых «литературных негров». Среди них наиболее известен Огюст Маке, который, согласно самому известному биографу писателя Клоду Шоппу, придумал основу сюжета «Графа Монте-Кристо» и внёс значительный вклад в «Трёх мушкетёров». Хотя нужно отметить, что именно благодаря таланту Дюма его романы, пусть даже выросшие из черновых заметок помощников, насыщались яркими деталями и живыми диалогами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как зовут главного героя повести Пушкина «Пиковая дама»? 4464 + Ссылка Главного героя повести Пушкина «Пиковая дама» зовут не Герман. Его имя вообще неизвестно, а Германн (именно с двумя н) — это фамилия героя, немца по происхождению, которая довольно распространена в Германии. А вот в опере «Пиковая дама» автор либретто Модест Чайковский, младший брат Петра Чайковского, убрал одну н, превратив фамилию Германн в имя Герман. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как перевели на русский язык французский роман, в котором нет ни одной буквы e? 7018 + Ссылка В 1969 году вышел роман французского писателя Жоржа Перека «La disparition». Одной из ключевых особенностей романа стало то, что в нём не было ни одной буквы e — самой употребляемой буквы во французском языке. По такому же принципу — без буквы e — книга была переведена на английский, немецкий и итальянский языки. В 2005 году роман вышел на русском в переводе Валерия Кислова под названием «Исчезание». В этом варианте нельзя встретить букву о, так как именно она является самой частой в русском языке. Неправда? Источник: www.top-kniga.ru

Какой литературный герой стал использовать многие методы криминалистики раньше полиции? 7123 + Ссылка Артур Конан Дойл в рассказах о Шерлоке Холмсе описал многие методы криминалистики, которые были ещё неизвестны полиции. Среди них сбор окурков и сигаретного пепла, идентификация пишущих машинок, разглядывание в лупу следов на месте происшествия. Впоследствии полицейские стали широко использовать эти и другие методы Холмса. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Как отразились в романе «Преступление и наказание» реальные прогулки Достоевского по Петербургу? 5133 + Ссылка Достоевский широко использовал реальную топографию Петербурга в описании мест своего романа «Преступление и наказание». Как признался писатель, описание двора, в котором Раскольников прячет вещи, украденные им из квартиры процентщицы, он составил из личного опыта — когда однажды прогуливаясь по городу, Достоевский завернул в пустынный двор с целью справить нужду. Неправда? Источник: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. — М.; Пг., 1922. — С. 56

Где и когда жил барон Мюнхгаузен? 6933 + Ссылка Барон Мюнхгаузен был вполне реальным историческим лицом. В юности он уехал из немецкого городка Боденвердер в Россию на службу пажом. Затем он начал карьеру в армии и дослужился до звания ротмистра, после чего уехал обратно в Германию. Там он прославился тем, что рассказывал необычайные истории о службе в России: например, въезд в Петербург на волке, запряженном в сани, конь, разрезанный пополам в Очакове, взбесившиеся шубы или вишнёвое дерево, выросшее на голове у оленя. Эти истории, а также совершенно новые, приписанные барону другими авторами, и привели к появлению Мюнхгаузена как литературного персонажа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой советский лозунг стал прообразом знаменитой фразы Джорджа Оруэлла? 6375 + Ссылка Знаменитая формула «Дважды два равняется пяти», на которую Джордж Оруэлл неоднократно делал акцент в романе-антиутопии «1984», пришла ему в голову, когда он услышал советский лозунг «Пятилетку — в четыре года!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда продавалась концептуальная книга, состоящая только из чистых страниц? 6947 + Ссылка На вопрос о том, какие 5 книг вы бы взяли с собой на необитаемый остров, Бернард Шоу ответил, что взял бы 5 книг с чистыми страницами. Эту концепцию в 1974 году воплотило американское издательство Harmony Books, выпустив книгу под названием «Книга Ничто», которая состояла исключительно из 192 пустых страниц. Она нашла своего покупателя, и впоследствии издательство не раз переиздавало эту книгу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой литературный персонаж Дюма был придуман только с целью увеличения гонорара? 10792 + Ссылка Когда Александр Дюма писал «Трёх мушкетёров» в формате сериала в одной из газет, в контракте с издателем была оговорена построчная оплата рукописи. Для увеличения гонорара Дюма придумал слугу Атоса по имени Гримо, который говорил и отвечал на все вопросы исключительно односложно, в большинстве случаев «да» или «нет». Продолжение книги под названием «Двадцать лет спустя» оплачивалось уже пословно, и Гримо стал чуть более разговорчивым. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие персонажи Киплинга поменяли пол в русском переводе? 8869 + Ссылка В оригинальном произведении «Книга джунглей» Багира — это персонаж мужского пола. Русские переводчики поменяли Багире пол, скорее всего, потому, что слово «пантера» — женского рода. Такая же трансформация произошла с другим персонажем Киплинга: кот стал в русском переводе «Кошкой, которая гуляла сама по себе». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому писателю достался камень, лежавший на первой могиле Гоголя? 9900 + Ссылка Изначально на могиле Гоголя на монастырском кладбище лежал камень, прозванный Голгофой из-за схожести с Иерусалимской горой. Когда кладбище решили уничтожить, при перезахоронении в другом месте решили установить на могиле бюст Гоголя. А тот самый камень впоследствии был поставлен на могилу Булгакова его женой. В связи с этим примечательна фраза Булгакова, которую он при жизни неоднократно адресовал Гоголю: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая знаменитая англоязычная литературная антиутопия содержит много слов русского происхождения? 7962 + Ссылка В антиутопии «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесс вложил в уста героев-подростков выдуманный им жаргон под названием Надсат. Большинство слов надсата имело русское происхождение — например, droog (друг), litso (лицо), viddy (видеть). Само слово Nadsat образовано от окончания русских числительных от 11 до 19, его смысл тот же, что и у слова teenager («надцатилетник»). Переводчики романа на русский язык столкнулись с трудностью, как адекватно передать этот сленг. В одном варианте перевода такие слова были заменены английскими словами, записанными кириллицей (мэн, фэйс и т.д.). В другом варианте слова жаргона были оставлены в исходном виде латинскими буквами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой писатель в конце жизни признал вред, нанесённый природе собственным произведением? 7352 + Ссылка Питер Бенчли, автор романа «Челюсти», впоследствии экранизированного Стивеном Спилбергом, в последние годы жизни стал ярым защитником акул и морской экосистемы в целом. Он написал несколько работ, в которых подверг критике негативное отношение к акулам, раздутым в массовом сознании в том числе благодаря «Челюстям». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие слова из стихотворения Пушкина «Памятник» были вырезаны цензурой в 1949 году? 5738 + Ссылка В 1949 году отмечался 150-летний юбилей Пушкина. Доклад о его жизни и творчестве делал по радио Константин Симонов. В одном казахском городке у репродуктора собралось большое число калмыков, депортированных сюда с исторической родины. Где-то в середине доклада они потеряли к нему всякий интерес и покинули площадь. Дело было в том, что при чтении пушкинского «Памятника» Симонов остановил чтение прямо в тот момент, когда должен был произнести: «И друг степей калмык». Это значило, что калмыки до сих пор в опале и цензура исключает всяческие упоминания о них даже в таких безобидных случаях. Неправда? Источник: lit.1september.ru

Почему автор Питера Пэна наделил его свойством никогда не взрослеть? 11997 + Ссылка Джеймс Барри создал образ Питера Пэна — мальчика, который никогда не повзрослеет — не просто так. Этот герой стал посвящением старшему брату автора, который умер за день до того, как ему исполнилось 14 лет, и навсегда остался юным в памяти матери. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и за что удостаивается Шнобелевской премии? 9197 + Ссылка В начале октября каждого года, когда называются лауреаты Нобелевской премии, параллельно происходит вручение пародийной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) за достижения, которые невозможно воспроизвести или же нет смысла это делать. В 2009 году среди лауреатов были ветеринары, которые доказали, что корова, имеющая какую бы то ни было кличку, даёт больше молока, чем безымянная. Премия по литературе досталась ирландской полиции за выписывание пятидесяти дорожных штрафов некоему Prawo Jazdy, что по-польски означает «водительское удостоверение». А в 2002 году премии в области экономики удостоилась компания Газпром за применение математической концепции мнимых чисел в сфере бизнеса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кем захотела стать старуха из сказки о Золотой рыбке братьев Гримм? 8849 + Ссылка Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а её немецкая «коллега» на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем. Неправда? Источник: www.surlalunefairytales.com

Каким образом юнга Ричард Паркер повторил печальную судьбу своего литературного тёзки? 19661 + Ссылка В рассказе Эдгара По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» 1838 года есть эпизод, когда корабль попадает в шторм и четверо моряков спасаются на плоту. Не имея пищи, они решают съесть одного из них по жребию — и этой жертвой стал Ричард Паркер. В 1884 году затонула реальная яхта, и так же выжили четыре человека на одной шлюпке. Они вряд ли читали тот рассказ, но в итоге съели юнгу, которого звали Ричард Паркер. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Исаев — это не настоящая фамилия Штирлица? 8324 + Ссылка Настоящее имя Штирлица — не Максим Максимович Исаев, а Всеволод Владимирович Владимиров. Исаев — это первый оперативный псевдоним разведчика, введённый Юлианом Семёновым в первом романе «Бриллианты для диктатуры пролетариата», а Штирлиц — уже второй псевдоним. В фильме «Семнадцать мгновений весны» это не отражено. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «растекаться мыслью по древу»? 9772 + Ссылка В первом издании «Слова о полку Игореве» от 1800 года можно встретить строки: «Боян вещий, если кому-то хотел сложить песнь, растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облака». Странное сочетание «мыслью по древу» позволило исследователям текста предположить, что в оригинале было «мысию по древу» (в переводе с древнерусского «мысь» — это белка). Либо поэт написал «мыслью, как мысию по древу», а переписчик опустил лишние, по его мнению, слова. Однако крылатое выражение закрепилось именно как «растекаться мыслью по древу», что означает вдаваться в ненужные подробности, отвлекаться от основной мысли. Неправда? Источник: bibliotekar.ru

Зачем давил мух деревенский старожил из «Евгения Онегина»? 13964 + Ссылка В «Евгении Онегине» можно встретить строки: «Он в том покое поселился, // Где деревенский старожил // Лет сорок с ключницей бранился, // В окно смотрел и мух давил». Слово «муха» здесь используется не в прямом значении, а для метафоры спиртного. Известна также другая метафора пьяного человека — «под мухой», где слово муха употреблено в этом же смысле. Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

Каким насекомым на самом деле является стрекоза из басни Крылова? 16713 + Ссылка В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть строки: «Попрыгунья стрекоза лето красное пропела». Однако известно, что стрекоза не издаёт звуков. Дело в том, что в то время слово «стрекоза» служило обобщённым названием для нескольких видов насекомых. Настоящим героем басни в изложении Эзопа, а позднее Лафонтена, является цикада, которую Крылов и адаптировал в стрекозу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие жестокие сцены убрали из народных сказок Шарль Перро и братьев Гримм? 24138 + Ссылка Большинство сказок, известных нам под авторством Шарля Перро, братьев Гримм и других сказочников, возникли в народе в эпоху Средневековья, а их оригинальные сюжеты порой отличаются жестокостью и натуральностью бытовых сцен. Например, в сказке о Спящей красавице чужеземный король её не целует, а насилует. Волк съедает не только бабушку, но и полдеревни впридачу, а Красная Шапочка затем заманивает его в яму с кипящей смолой. В сказке о Золушке сёстрам всё-таки удаётся примерить башмачок, для чего одна из них отрубает себе палец, другая — пятку, но затем их разоблачают своим пением голуби. Неправда? Источник: shkolazhizni.ru

Какая тема в советской фантастике была настолько заезжена, что рассказы по ней не принимались журналами для публикации? 5947 + Ссылка Тема Тунгусского метеорита была очень популярна у советских фантастов, особенно начинающих. Литературному журналу «Уральский следопыт» в 1980-е годы пришлось даже написать отдельным пунктом в требованиях к публикациям: «Не рассматриваются произведения, в которых раскрывается тайна Тунгусского метеорита». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «проходить красной нитью»? 10680 + Ссылка По приказу английского адмиралтейства с 1776 года при производстве канатов для военного флота в них должна вплетаться красная нить, чтобы её нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. По всей видимости, эта мера была призвана сократить воровство канатов. Отсюда происходит выражение «проходить красной нитью» о главной мысли автора на протяжении всего литературного произведения, а первым его употребил Гёте в романе «Родственные натуры». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему у нас сложилась традиция подписывать корешки книг снизу вверх, а в Европе наоборот? 11024 + Ссылка В Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз. Эта традиция уходит корнями в те времена, когда книг было мало: если книга лежит на столе (или в небольшой стопке), читателю должно быть удобно прочесть название. А в Восточной Европе и России прижилась традиция подписывать корешки снизу вверх, потому что так удобнее читать, когда книги стоят на полке. Неправда? Источник: www.artlebedev.ru

Откуда взялось выражение «И ежу понятно»? 20759 + Ссылка Источник выражения «И ежу понятно» — стихотворение Маяковского («Ясно даже и ежу — / Этот Петя был буржуй»). Широкое распространение оно получило сначала в повести Стругацких «Страна багровых туч», а затем в советских интернатах для одарённых детей. В них набирали подростков, которым осталось учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, Ж, И). Учеников одногодичного потока так и называли — «ежи». Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже опережали их по нестандартной программе, поэтому в начале учебного года выражение «ежу понятно» было очень актуально. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Кто из фантастов писал рецензии на несуществующие книги? 6009 + Ссылка Польский фантаст Станислав Лем написал сборник рассказов «Абсолютная пустота». Все рассказы объединены тем, что представляют собой рецензии на несуществующие книги, которые написали вымышленные авторы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой возраст можно считать бальзаковским? 13033 + Ссылка Выражение «бальзаковский возраст» возникло после выхода романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина» и допустимо в отношении женщин не старше 40 лет. Неправда? Источник: bibliotekar.ru

Как относился Лев Толстой к своим романам? 10021 + Ссылка Лев Толстой скептически относился к своим романам, в том числе к «Войне и миру». В 1871 году он отправил Фету письмо: «Как я счастлив... что писать дребедени многословной вроде „Войны“ я больше никогда не стану». Запись в его дневнике в 1908 году гласит: «Люди любят меня за те пустяки — „Война и мир“ и т. п., которые им кажутся очень важными». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое значение имеет слово мир в «Войне и мире»? 8440 + Ссылка В названии романа Льва Толстого «Война и мир» слово мир употреблено как антоним войне (дореволюционное «миръ»), а не в значении «окружающий мир» (дореволюционное «мiръ»). Все прижизненные издания романа выходили именно под названием «Война и миръ», и сам Толстой писал название романа по-французски как «La guerre et la paix». Однако из-за опечаток в разных изданиях в разное время, где слово написали как «мiръ», до сих пор не утихают споры об истинном значении названия романа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто выпускал библиотеку для своего сына в течение 28 лет? 8988 + Ссылка Людовик XIV велел выпустить для воспитания своего сына учебную библиотеку греческой и римской классики, очищенной от непристойностей и сопровождённой комментариями трудных пассажей. Собрание из 64 томов было завершено через 28 лет после начала работы, когда сын уже сам давно обзавёлся детьми. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда книги в библиотеках были прикованы к полкам цепями? 7294 + Ссылка В общественных библиотеках средневековой Европы книги приковывались к полкам цепями. Такие цепи были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с полки и прочитать, но не давали вынести книгу за пределы библиотеки. Эта практика была распространена вплоть до 18 века, что было обусловлено большой ценностью каждого экземпляра книги. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой писатель предлагал читателям расставлять знаки препинания самостоятельно? 9731 + Ссылка Американский экстравагантный писатель Тимоти Декстер написал в 1802 году книгу с очень своеобразным языком и отсутствием всякой пунктуации. В ответ на возмущения читателей во втором издании книги он добавил специальную страницу со знаками препинания, попросив читателей расставить их в тексте по своему вкусу. Неправда? Источник: www.biogr.ru

Почему поэты не любили Маяковского за написание стихов лесенкой? 26606 + Ссылка Когда Маяковский ввёл в употребление свою знаменитую стихотворную «лесенку», коллеги-поэты обвиняли его в жульничестве — ведь поэтам тогда платили за количество строк, и Маяковский получал в 2-3 раза больше за стихи аналогичной длины. Неправда? Источник: Русская литература XX века в зеркале пародии. М., Высш. школа, 1993, с. 8.

Какой поэт, отличавшийся глубоким пессимизмом, умер от смеха? 24772 + Ссылка Кубинский поэт Хулиан дель Касаль, стихи которого отличались глубоким пессимизмом, умер от смеха. Он ужинал с друзьями, один из которых рассказал анекдот. У поэта начался приступ неконтролируемого смеха, что вызвало расслоение аорты, кровотечение и скоропостижную смерть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как назвали город, где Анна Каренина бросилась под поезд? 9136 + Ссылка В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот посёлок стал городом и был переименован в Железнодорожный. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую реакцию американцев вызвала радиопостановка «Войны миров» в 1938 году? 21447 + Ссылка 30 октября 1938 года в США по радио CBS транслировалась постановка романа Герберта Уэллса «Война миров» в виде пародии на репортаж с места событий. Многие слушатели не поняли, что им читают художественное произведение, и звонили на радио с вопросом, действительно ли произошло вторжение марсиан. На следующий день некоторые газеты написали про массовую панику на улицах городов и толпы беженцев, покинувших свои дома. Однако это было большим преувеличением — если многочисленные звонки от отдельных перепуганных американцев имели место, никакого массового психоза не наблюдалось. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какова настоящая фамилия Корнея Чуковского? 11547 + Ссылка Корнея Чуковского на самом деле звали Николай Васильевич Корнейчуков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто сохранил для всего мира произведения Кафки? 9082 + Ссылка Франц Кафка опубликовал при жизни только несколько рассказов. Будучи тяжело больным, он попросил своего друга Макса Брода сжечь после смерти все его работы, включая несколько неоконченных романов. Брод эту просьбу не выполнил, а, наоборот, обеспечил публикацию произведений, принесших Кафке всемирную славу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую фразу Шерлок Холмс не говорил? 23370 + Ссылка Фраза «Элементарно, Ватсон!», которую мы привыкли ассоциировать с Шерлоком Холмсом, ни разу не встречается в оригинальных книгах Артура Конан Дойла. Её придумали в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе, откуда фраза перекочевала в фильмы. Вероятнее всего, источником фразы стал ответ детектива из одного слова «Elementary» в рассказе «Горбун» — единственный случай произнесения данного слова Холмсом за всю библиографию. Неправда? Источник: www.snopes.com

Сколько времени провёл Робинзон Крузо в России? 11981 + Ссылка Роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда появился пролог «У лукоморья дуб зелёный...»? 4992 + Ссылка Пролог «У лукоморья дуб зелёный...» поэмы «Руслан и Людмила» Пушкин написал для её второго издания, выпущенного через 8 лет после первой публикации. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую книжку писатель попросил продавать точно по цене бутылки водки? 6414 + Ссылка При выходе поэмы «Москва — Петушки» отдельной книжкой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на неё была установлена цена 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила бутылка водки во время написания поэмы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как Андрей Битов узнал о новом слове в своём творчестве? 10736 + Ссылка По признанию Андрея Битова, впервые он узнал о дзен-буддизме в тридцатилетнем возрасте, ознакомившись с диссертацией одного английского литературоведа под названием «Дзен-буддизм в раннем творчестве Андрея Битова». Неправда? Источник: А. Битов «Последовательность текстов». «Звезда», N 9, 1998 г., с. 29

Какая алкогольная поэма была опубликована в журнале «Трезвость и культура»? 4672 + Ссылка Первая официальная публикация поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» в СССР состоялась в журнале «Трезвость и культура». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто придумал имя Светлана? 8608 + Ссылка Имя Светлана не является исконно славянским. Оно было придумано и впервые использовано поэтом Востоковым в романсе «Светлана и Мстислав», а широкую популярность получило после выхода в свет баллады Жуковского «Светлана» в 1813 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто предсказал гибель Титаника в литературном произведении? 9629 + Ссылка За 14 лет до гибели «Титаника» Морган Робертсон опубликовал рассказ, ставший её предсказанием. В рассказе корабль «Титан», сильно походивший по размерам на «Титаник», также столкнулся с айсбергом апрельской ночью, и большая часть пассажиров погибла. Неправда? Источник: themystery.narod.ru

Почему Винни-Пух был так назван? 8834 + Ссылка Винни-Пух получил первую часть своего имени от одной из реальных игрушек Кристофера Робина, сына писателя Милна. Игрушка же была названа в честь медведицы лондонского зоопарка по имени Виннипег, которая попала туда из Канады. Вторая часть — Пух — была позаимствована от имени лебедя знакомых семьи Милнов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «дело пахнет керосином»? 6266 + Ссылка В фельетоне Кольцова 1924 года рассказывалось о крупной афере, раскрытой при передаче концессии на эксплуатацию нефти в Калифорнии. В афере были замешаны самые высокопоставленные чиновники США. Здесь же было впервые употреблено выражение «дело пахнет керосином». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «вернёмся к нашим баранам»? 14095 + Ссылка В средневековой французской комедии богатый суконщик подаёт в суд на пастуха, стянувшего у него овец. Во время заседания суконщик забывает о пастухе и осыпает упрёками его адвоката, который не уплатил ему за шесть локтей сукна. Судья прерывает речь словами: «Вернёмся к нашим баранам», ставшими крылатыми. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Какой писатель написал рассказ о религиозном подвиге на основе истории о походе за водкой? 9678 + Ссылка В повести Лескова «Запечатленный ангел» старовер проходит с одного берега реки на другой по цепям недостроенного моста во время бурного ледохода, чтобы вернуть из монастыря конфискованную у старообрядцев икону. По утверждению автора, сюжет основан на реальных событиях, только там фигурирует каменщик, а ходил он не за иконой, а за более дешёвой водкой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто ценил книги больше, чем людей? 10716 + Ссылка В 267 году готы разорили Афины и убили многих жителей, но не стали сжигать книги. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как отреагировал Бернард Шоу на вручение Нобелевской премии? 10795 + Ссылка В 1925 году Нобелевскую премию по литературе присудили Бернарду Шоу, который назвал это событие «знаком благодарности за то облегчение, которое он доставил миру, ничего не напечатав в текущем году». Неправда? Источник: www.langust.ru

Кто употреблял «албанский язык» в начале 20 века? 6685 + Ссылка В 1916 году футурист Зданевич написал пьесу без соблюдения нормативных правил орфографии и с применением «албанскава изыка». Появившийся в 2000-е годы язык падонков, орфография которого построена по схожим принципам, иногда называется и «албанским языком», но совпадение с опытом Зданевича случайно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org