Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о фамилиях

Почему фамилия Велосипедов появилась на два века раньше самого велосипеда?

Почему фамилия Велосипедов появилась на два века раньше самого велосипеда?

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Велосипед изобрели в 19 веке, а вот фамилия Велосипедов встречается в русских документах уже в 17 столетии. Дело в том, что фамилии православного духовенства нередко образовывали переводом русских фамилий на латынь или древнегреческий. Так, Бобров мог стать Касторским, а Надеждин — Сперанским. Велосипедов же, предположительно, получился из Быстроножкина.

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Метки: фамилии, велосипеды, переводы, православие, русь

Источник: rus.omgpu.ru

Откуда возникла фамилия футболиста Яна Веннегора оф Хесселинка?

Откуда возникла фамилия футболиста Яна Веннегора оф Хесселинка?

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В современном европейском футболе самой длинной фамилией обладает бывший игрок сборной Нидерландов Ян Веннегор оф Хесселинк, в настоящее время завершивший карьеру. Эта фамилия появилась в 17 веке, когда породнились представители двух фермерских семейств — Веннегоров и Хесселинков. Поскольку семьи были равны по социальному положению и достатку, было решено объединить две фамилии в одну. Причём не через дефис, а через союз «of», что по-нидерландски означает «или».

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Метки: футбол, нидерланды, спорт, фамилии

Источник: ru.wikipedia.org

Какие фамилии вместо лошадиных вспоминали герои в черновом варианте рассказа Чехова?

Какие фамилии вместо лошадиных вспоминали герои в черновом варианте рассказа Чехова?

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В черновом варианте рассказа Чехова «Лошадиная фамилия» герои вспоминали птичьи фамилии — Соколов, Воробьёв, Петухов и т.п. Вместо Овсова искомой фамилией была Вербицкий, потому что «птица садится на вербу».

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Метки: литература, ива, лошади, птицы, фамилии, чехов

Источник: ru.wikipedia.org

У какого дворянина на гербе была изображена рука с оспиной?

У какого дворянина на гербе была изображена рука с оспиной?

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Узнав о появившихся в Европе прививках от оспы, Екатерина II пригласила в Россию английского врача Томаса Димсдейла и попросила привить её первой, подав тем самым пример подданным. Донором материала стал уже переболевший оспой крестьянский мальчик Александр Марков. За эту услугу он впоследствии был произведён в дворянский чин с фамилией Марков-Оспенный. А на его гербе была изображена рука с видимой зрелой оспиной.

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Метки: болезни, англия, геральдика, дворянство, екатерина вторая, оспа, прививки, россия, фамилии

Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране у каждой семьи должна быть уникальная фамилия?

В какой стране у каждой семьи должна быть уникальная фамилия?

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Фамилии у тайских подданных появились только в 1913 году. Согласно законам Таиланда, каждая фамилия должна быть уникальной — только родственники из одной семьи могут носить одну фамилию. Это требование привело к тому, что тайские фамилии очень разнообразны и бывают довольно длинными. Так как имена тайцев тоже длинные, все подданные имеют также прозвища, которые прицепляются к ним с детства и почти всегда односложные. В повседневной жизни тайцы называют себя и обращаются к другим именно по прозвищу и могут не знать формальные имена и фамилии друг друга.

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Метки: таиланд, имена, прозвища, фамилии

Источник: en.wikipedia.org

В какой стране 40% населения носят одну фамилию?

В какой стране 40% населения носят одну фамилию?

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Около 40% вьетнамцев носят фамилию Нгуен. Всего во Вьетнаме активно используются не более 100 фамилий, причём 90% населения обладают только одной из 14 наиболее употребимых.

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Метки: вьетнам, фамилии

Источник: en.wikipedia.org

Под каким псевдонимом был указан Шварценеггер в титрах своего кинодебюта?

Под каким псевдонимом был указан Шварценеггер в титрах своего кинодебюта?

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Первое появление в кино Арнольда Шварценеггера состоялось в 1969 году в картине «Геркулес в Нью-Йорке», причём в титрах он был указан как Арнольд Стронг (strong по-английски — «сильный»). На это были две причины — во-первых, создателям фильма его фамилия показалась сложной для восприятия, а, во-вторых, они хотели обыграть фамилию более известного на тот момент комика Арнольда Станга, сыгравшего другого главного героя фильма.

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Метки: актёры, голливуд, кинематограф, сша, фамилии, шварценеггер

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом появилась фамилия контр-адмирала Иванова-Тринадцатого?

Каким образом появилась фамилия контр-адмирала Иванова-Тринадцатого?

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В 1895 году выпускник морского кадетского корпуса Иванов был произведён в мичманы и отправлен служить на Чёрное море. В то время флотским офицерам с одинаковыми фамилиями присваивались порядковые номера, и данному Иванову достался номер 13. В 1904 году в чине лейтенанта он был назначен вахтенным офицером на крейсер «Рюрик», который затонул в неравном бою во время русско-японской войны. Во время боя погиб капитан крейсера, также погибали или получали ранения сменявшие его офицеры, пока очередь не дошла до Иванова, который отдал приказ о затоплении корабля и последним сошёл с борта. За проявленную доблесть император наградил офицера орденом Святого Георгия IV степени, а также повелел изменить фамилию Константина Петровича на «Иванов-Тринадцатый».

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Метки: фамилии, войны, корабли, награды, россия, русско-японская война, флот, числа

Источник: militera.lib.ru

Какому русскому художнику император высочайшим указом подарил букву «в» в конец фамилии?

Какому русскому художнику император высочайшим указом подарил букву «в» в конец фамилии?

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До 19 века фамилии Брюллов не существовало. Карл Брюллов, знаменитый русский художник, родился в семье академика орнаментной скульптуры Павла Брюлло, предки которого были родом из Франции. Буква «в» в конец фамилии была пожалована Карлу и его брату Александру, архитектору по профессии, высочайшим императорским указом.

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Метки: фамилии, брюллов, россия, франция, художники

Источник: ru.wikipedia.org

Как зовут главного героя повести Пушкина «Пиковая дама»?

Как зовут главного героя повести Пушкина «Пиковая дама»?

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Главного героя повести Пушкина «Пиковая дама» зовут не Герман. Его имя вообще неизвестно, а Германн (именно с двумя н) — это фамилия героя, немца по происхождению, которая довольно распространена в Германии. А вот в опере «Пиковая дама» автор либретто Модест Чайковский, младший брат Петра Чайковского, убрал одну н, превратив фамилию Германн в имя Герман.

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Метки: литература, германия, имена, литературные герои, опера, пушкин, россия, фамилии, чайковский

Источник: ru.wikipedia.org

Какова настоящая фамилия писателя Ремарка?

Какова настоящая фамилия писателя Ремарка?

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В некоторых биографиях Эриха Марии Ремарка указывается, что его настоящая фамилия — Крамер (Ремарк наоборот). На самом деле это выдумка нацистов, которые после его эмиграции из Германии распространили также слух, что Ремарк является потомком французских евреев.

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Метки: писатели, германия, евреи, нацизм, ремарк, фамилии

Источник: en.wikipedia.org

В какой стране можно встретить людей с фамилиями, в переводе означающими «мочащийся», «гнилые люди» и «рождённый голым»?

В какой стране можно встретить людей с фамилиями, в переводе означающими «мочащийся», «гнилые люди» и «рождённый голым»?

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В 1811 году Наполеон захватил Нидерланды и потребовал, чтобы каждый житель обзавёлся фамилией, как все французы (до этого у большинства голландцев были только имена). Считая, что аннексия временна, и после освобождения фамилии отменят, многие голландцы пожелали назваться курьёзным образом, например, Piest («мочащийся»), Rotmensen («гнилые люди») или Naaktgeboren («рождённый голым»). Тем не менее, данные фамилии прижились, и наследники носят их по сей день.

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Метки: фамилии, наполеон, нидерланды, франция

Источник: en.wikipedia.org

Каким своим детям русские аристократы иногда давали усечённые фамилии?

Каким своим детям русские аристократы иногда давали усечённые фамилии?

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Русские аристократы и члены императорской семьи часто давали своим внебрачным детям фамилии, образованные путём усечения. Например, внебрачные дети Трубецких могли получить фамилию Бецкой, а Голицыных — Лицын или даже просто Го. Другой интересный способ заключался в использовании анаграмм. Так, фамилия Луначарский произошла от фамилии Чарналуский.

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Метки: дети, россия, слова, фамилии

Источник: ru.wikipedia.org

Как эстонское правительство пыталось скрыть тот факт, что самая распространённая в стране фамилия — Иванов?

Как эстонское правительство пыталось скрыть тот факт, что самая распространённая в стране фамилия — Иванов?

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В 2005 году правительство Эстонии представило статистику распространённости фамилий среди своих граждан. Первые места заняли фамилии Тамм, Саар, Мяги и Сепп. Однако хитрость заключалась в том, что фамилии Иванов и Иванова посчитали как разные (тогда как эстонские фамилии одинаковы для мужчин и женщин). Таким образом эстонцы не пустили русскую фамилию на пьедестал, ведь в сумме Ивановы уверенно заняли бы первое место.

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Метки: политика, фамилии, эстония

Источник: www.newsru.com

Почему корейцу почти невозможно встретить своего тёзку?

Почему корейцу почти невозможно встретить своего тёзку?

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У нас фамилий гораздо больше, чем имён. У корейцев же наоборот: среди 80 миллионов корейцев по всему миру встречается только около 300 разных фамилий. Зато имён, которые образуются сочетанием двух слов, многие тысячи, так что встретить в Корее тёзку по имени очень сложно.

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Метки: корея, имена, фамилии

Источник: tttkkk.livejournal.com

Какова настоящая фамилия Корнея Чуковского?

Какова настоящая фамилия Корнея Чуковского?

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Корней Иванович Чуковский — это литературный псевдоним, хотя со временем он стал настоящими именем, отчеством и фамилией писателя. При рождении же он был записан как Николай Васильевич Корнейчуков.

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Метки: литература, имена, писатели, псевдонимы, фамилии, чуковский

Источник: ru.wikipedia.org

Почему изменяли фамилии космонавтов дружественных стран?

Почему изменяли фамилии космонавтов дружественных стран?

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Фамилии космонавтов, которые казались советским властям неблагозвучными, изменяли. Болгарину Какалову пришлось стать Ивановым, а поляку Хермашевскому — Гермашевским. Дублёр монгольского космонавта Жугдэрдэмиди́йна Гуррагча́ изначально носил фамилию Ганхуяг, но по настоянию советской стороны сменил её на Ганзориг.

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Метки: космонавтика, болгария, монголия, польша, ссср, фамилии

Источник: bibliotekar.ru

Откуда произошло слово «бойкот»?

Откуда произошло слово «бойкот»?

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В 1880 году управляющий ирландского имения Чарльз Бойкотт боролся с забастовкой рабочих против несправедливой арендной платы. В ответ общество подвергло его изоляции: соседи перестали с ним разговаривать, магазины отказывались обслуживать его, а в церкви люди не садились рядом и не разговаривали с ним. Такой метод сопротивления в большинстве языков мира сегодня называется бойкотированием.

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Метки: слова, забастовки, ирландия, общество, фамилии

Источник: ru.wikipedia.org

Где в мире у граждан вообще нет фамилий?

Где в мире у граждан вообще нет фамилий?

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Большинство жителей Исландии не имеют привычной нам фамилии, а обозначаются по имени и отчеству. Например, Магнус Карлссон — это Магнус, сын Карла, а Анна Карлсдоттир — это Анна, дочь Карла.

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Метки: исландия, имена, фамилии

Источник: en.wikipedia.org

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