Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В каком языке вводные предложения «Я видел» или «Мне сказали» можно передать лишь окончанием глагола? 154 + Ссылка В некоторых языках существуют грамматические конструкции, с помощью которых сообщается источник сведений говорящего. Например, в индейском языке тариана с помощью окончаний глагола можно выразить четыре способа получения информации. Фраза «Сесилия бранила собаку», когда говорящий сам это видел, будет звучать как «Ceci tʃinu-nuku du-kwisa-ka». Если он только слышал процесс ругательства, глагол изменится на «du-kwisa-mahka», если не слышал, но увидел испуганную собаку и предположил, на «du-kwisa-sika», а если узнал об этом от кого-то ещё, на «du-kwisa-pidaka». В русском языке эвиденциальность выражается лишь вводными предложениями типа «Я видел», «Мне сказали», либо частицами «мол» и «дескать». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему злокачественную опухоль называют раком? 587 + Ссылка Первым в истории раковую опухоль описал Гиппократ. Он назвал её «καρκίνος», что в переводе с греческого означает «краб», так как снаружи опухоль была похожа на панцирь краба с отходящими во все стороны венами, напоминающими клешни. Термин перекочевал в лексикон римских врачей и трансформировался в «cancer» — «краб» по-латыни. Этим словом и сегодня обозначается злокачественная опухоль в английском языке, а в русском закрепился его перевод как «рак». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая обезьяна умеет проходить первый уровень Pac-Man? 730 + Ссылка Одна из самых известных обезьян, участвующих в исследовательских программах по обучению приматов языку — это карликовый шимпанзе по имени Канзи. Он может сопоставлять несколько сотен слов с символами на специальной клавиатуре, и через них же выражает свои просьбы, когда ему что-то требуется. Среди документально зафиксированных умений Канзи — зажигание огня спичками и поджаривание зефира на костре. Также его обучили играть в Pac-Man, и Канзи сумел пройти первый уровень. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От какого животного, обучаемого языку, учёные услышали осмысленный вопрос? 1102 + Ссылка Известны несколько многолетних программ по обучению высших приматов языку жестов, в ходе которых они в той или иной степени демонстрировали обучаемость и понимание. Однако, успешно отвечая на вопросы учёных, обезьяны ни в одном из экспериментов не задавали вопросы сами. Некоторые исследователи даже предположили, что именно постановка вопросов является главным отличием когнитивных способностей человека и животных. Тем не менее, учёные слышали вопрос от попугая Алекса, который за 30 лет жизни выучил 100 слов, включая несколько цветов, форм и пространственных концепций. Однажды он спросил, какого цвета он сам, на что получил ответ «серый» и запомнил это слово. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что означал древний корень, от которого произошли названия белого и чёрного цветов? 574 + Ссылка От праиндоевропейского корня «bhleg-», означающего «гореть, сиять», произошли названия двух противоположных цветов. Сначала возникли два прагерманских слова: «blakaz» («сгоревший») и «blankaz» («яркий», «сияющий»). Первое в итоге дало имя чёрному цвету в английском языке («black»), а второе — белому цвету во французском («blanc») и многих других европейских языках. Неправда? Источник: en.wiktionary.org

Как нужно читать английские слова без гласных наподобие «crwth»? 508 + Ссылка В среднеанглийском языке буква «w» передавала как согласный звук, так и гласный — наподобие длинного «у». А в современном английском есть несколько слов, где на первый взгляд нет гласных, поэтому их следует читать согласно тем самым устаревшим нормам. Это «cwm», что значит «глубокая лощина в горах», «cwtch» («потайное место») и «crwth» («музыкальный инструмент типа скрипки»). Все эти слова заимствованы из валлийского языка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему только в английском языке местоимение «я» пишется с заглавной буквы? 871 + Ссылка Английский язык — единственный, в котором принято писать местоимение «я» с заглавной буквы. Однако это не связано с каким-то особым эгоцентризмом англичан, а объясняется, судя по всему, чистой случайностью. В древне- и среднеанглийском языках местоимение первого лица писалось как «ic», но со временем согласный звук редуцировался. А так как одинокая буква «i» была слишком малозаметной в текстах, её начали увеличивать и постепенно пришли к её постоянной капитализации. Неправда? Источник: blog.dictionary.com

Какие кулинарные изделия дали названия круговой диаграмме в разных языках? 765 + Ссылка Диаграмма, которую мы называем круговой или секторной, в английском и многих других языках зовётся «пироговой» диаграммой («pie chart»). Существуют и другие кулинарные названия этого графика: французы называют его «диаграммой-камамбер», а в португальском языке есть вариант «диаграмма-пицца». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как делали озвучку фильмов на разных языках до появления технологии дублирования? 764 + Ссылка Когда появились первые звуковые фильмы, технологию дублирования ещё не изобрели. Поэтому при съёмках фильмов, предназначенных для международного проката, голливудским актёрам приходилось играть одни и те же сцены несколько раз — на английском, испанском, французском и немецком. Так как далеко не все актёры владели иностранными языками, они просто учили наизусть фразы диалогов перед очередным дублем. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком языке не существует концепций «лево» и «право»? 1390 + Ссылка Для нас привычно ориентироваться в пространстве и давать указания, используя слова «лево», «право», «вперёд» и «назад», что называется эгоцентрическими координатами. Однако существуют языки, например, язык австралийских аборигенов гуугу йимитир, в которых направления указываются только по географическим координатам — и на открытой местности, и в помещениях. Так, носитель этого языка может попросить больше места в машине, сказав: «Передвинься немного на восток». Гуугу йимитир в любой момент и на бессознательном уровне точно знают, где находятся стороны света. Этот навык у них нарабатывается с младенческого возраста — мозг учится замечать природные факторы и тщательно запоминать перемещения и повороты, чтобы в нужный момент человек без усилий мог сказать правильное направление. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Чем отличается плач новорожденных в разных странах? 1511 + Ссылка Новорожденные кричат с интонацией, характерной для языка его матери, который они слышат ещё в утробе. Такие выводы были сделаны немецкими учёными на основании анализа плача 60 младенцев, половина из которых была рождена в немецкоговорящих семьях, а другая — во франкоговорящих. Выяснилось, что дети француженок при каждом крике повышают голос, а дети немок — понижают, и именно такие интонационные перепады характерны для соответствующих языков. Скорее всего, голос новорожденных подстраивается под нужный акцент для установления более тесной связи с матерью. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какой алфавит изобрели Кирилл и Мефодий? 623 + Ссылка Кирилл и Мефодий не изобретали кириллицу. В настоящее время среди языковедов господствует точка зрения о том, что они создали другую азбуку славянских языков — глаголицу. А уже их ученики, в частности, Климент Охридский, видоизменили буквы глаголицы и назвали получившийся алфавит в честь Кирилла кириллицей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Обязаны ли американские астронавты изучать русский язык? 1301 + Ссылка В Международной космической станции изначально были запланированы американский и российский сегменты, но для американских и европейских астронавтов владение русским языком не было обязательным. В 2003 году произошла катастрофа шаттла «Колумбия», и с 2011 года НАСА полностью прекратило эксплуатацию космических челноков, после чего полёты астронавтов стали возможны только на российских космических аппаратах «Союз». В связи с этим НАСА и Европейское космическое агентство включили в программы по подготовке кандидатов курсы русского языка. Успешная сдача итогового теста стала одним из условий завершения обучения астронавтов, а те из них, кого отбирают для реального полёта на МКС, обязательно живут продолжительное время в российской семье. Неправда? Источник: www.universetoday.com

Какой птице дали названия как минимум четыре разных государства? 1187 + Ссылка Птица, которую мы называем индейкой, имеет производные от Индии названия ещё в нескольких языках, включая иврит, французский и турецкий. В нидерландском и всех скандинавских языках её имя происходит от конкретного индийского города Каликут. В английском языке птица названа уже в честь Турции — turkey. В греческом и шотландском гэльском языках она зовётся французской курицей. В португальском, хорватском и хинди её имя образовано от государства Перу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое французское слово, оказавшись в русском, было обратно заимствовано французами? 1911 + Ссылка Слово «шапка» пришло в русский язык из французского через немецкий или польский. Позднее произошло обратное заимствование, и теперь у французов помимо слова «chapeau» в значении любого головного убора есть калькированное «chapka», относящееся только к меховой шапке-ушанке русского образца. Неправда? Источник: Плунгян В. А. Почему языки такие разные.

С каким языком французский язык имеет лексическое сходство выше диалектного порога? 1152 + Ссылка Крупнейший каталог языков мира Ethnologue в числе прочих данных публикует информацию о лексическом сходстве различных языков, рассчитывая её в процентах на основании сравнения стандартизированного списка слов. Среди глобально распространённых языков индоевропейской группы наивысшее сходство в 89% имеют испанский с португальским, а также, что более неожиданно, французский с итальянским. Для сравнения, согласно данной методике русский и английский языки имеют сходство в 24%. При этом показатель 85% служит индикатором того, что два языка можно рассматривать как диалекты одного. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько разных слов могут использовать вьетнамцы для обозначения первого лица? 1063 + Ссылка Во вьетнамском языке существует восемь местоимений для первого лица в единственном числе, в то время как мы обходимся одним словом «я». Употребление этих местоимений зависит от пола и социального положения себя и своего собеседника. Кроме того, в повседневной речи вьетнамцы гораздо чаще называют себя или собеседника терминами родства, которых не меньше двадцати. Их использование также связано с большим количеством тонкостей, зависящих от пола, возраста и социального статуса, а некорректное употребление может быть воспринято как оскорбление. Например, любовники называют друг друга «младшая сестра» и «старший брат». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Сколько падежей в русском языке? 3050 + Ссылка В школе изучают шесть падежей русского языка, однако различные нюансы словообразования позволяют сказать, что в русском языке как минимум десять падежей. Во фразе «Чего тебе надобно, старче?» последнее слово — это звательный падеж слова «старик». «Кусочек сахару», «головка чесноку» — это примеры употребления слов в количественно-отделительном, или втором родительном падеже. У ряда слов есть две формы предложного падежа, например, «о шкафе» и «в шкафу» — для второго случая говорят о местном падеже. Также у некоторых слов может образовываться исходный падеж, когда речь идёт о месте начала движения — например, «вышел из лесу». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую конкретную цифру раньше означало слово «цифра»? 1476 + Ссылка Слово «цифра» восходит к арабскому «цифр», что значит «ноль, пустышка». В большинстве европейских языков, как и в русском, это слово со временем стало обозначать любой численный символ. Только в английском языке одним из значений слова cipher до сих пор является «нуль, фикция». Неправда? Источник: www.pochemyneinache.com

Как этикет предписывает вести себя французу, если его собеседник чихнул? 2288 + Ссылка В большинстве языков ответом на чихание служит пожелание здоровья, долгих лет жизни или, как в английском, фраза «благослови тебя Господь» («bless you»). В Японии и Корее желать ничего не принято, а сам чихнувший должен извиниться. Самое сложное предписание этикета при чихании существует у французов. Когда человек чихает, ему нужно сказать: «à tes souhaits» («пусть исполнятся твои желания»), при повторном чихании кто-нибудь может добавить: «à tes amours» («любви тебе»), а если человек чихает третий раз, он сам может сказать в ответ: «que les tiennes durent toujours», что означает «и твои пусть длятся вечно». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком языке нет слов «да» и «нет»? 1398 + Ссылка В китайском языке нет определённых слов для обозначения понятий «да» и «нет». Когда требуется дать ответ на вопрос, нужно просто повторить глагол: например, на вопрос «Ты любишь рис?» китаец должен ответить «Люблю» или «Не люблю». Если же в вопросе нет активного глагола, например, «Сегодня понедельник?», то положительный ответ является глаголом-связкой 是 наподобие to be в английском языке, а отрицательный ответ — этим же глаголом-связкой с отрицательной частицей 不是. Неправда? Источник: mandarin.about.com

Алфавит какого языка можно прочитать последовательно как стихотворение? 1584 + Ссылка Алфавит яванского языка, который является родным для более чем 75 миллионов человек в Индонезии, можно прочитать последовательно как стихотворение. В переводе оно означает: «Двое посланников // Воспылали враждой друг к другу. // Они бились с равными силами, // Теперь здесь лежат два трупа». Это одна из историй о легендарном короле Аджи Сака, принесшем цивилизацию на остров Ява, и двух его верных слугах, которые погибли из-за разного понимания его приказа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему среди китайцев и вьетнамцев больше в процентном отношении людей с абсолютным слухом? 2340 + Ссылка Большинство диалектов китайского, вьетнамский и некоторые другие языки Азии и Африки являются тональными, то есть один и тот же слог может иметь разные значения в зависимости от высоты произносимого звука. Среди носителей тональных языков отмечается больший процент людей с абсолютным слухом, так как они естественным образом привыкают к различению тонов с раннего детства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком языке был написан указ об обязательном употреблении английского языка в английских судах? 2348 + Ссылка В 1362 году английский парламент принял указ об обязательном использовании английского языка в государственных судах. В то время верхушка английского общества говорила преимущественно на французском, но представители низших сословий его не знали и не могли понять, какие вопросы им задаёт судья и в чём их обвиняют. Причём текст самого акта был написан тоже на французском. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие сходные по звучанию слова из славянских языков имеют противоположные значения? 3796 + Ссылка Энантиосемия — это термин для обозначения ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» можно понять как «воспринять», так и «отвлечься и не услышать». Существует и межъязыковая энантиосемия, которая довольно часто проявляется в славянских языках. Польское uroda означает «красота», woń — «запах, аромат», zapominać — «забывать»; в переводе с чешского čerstvý значит «свежий», potraviny — «продукты», ovoce — «фрукты», pozor! — «внимание!», úžasný — «восхитительный»; сербское «вредност» переводится как «ценность», а «понос» — «гордость». Неправда? Источник: translate.google.com

В каком языке вопросительное предложение обрамляется двумя вопросительными знаками? 2357 + Ссылка В испанском языке вопросительное предложение сопровождается двумя вопросительными знаками: один стоит, как обычно, в конце предложения, а другой — в начале, причём в перевёрнутом виде. Например, фраза «Как дела?» по-испански будет «¿Cómo estás?». В арабском и персидском языках употребляется один вопросительный знак, но зеркально отражённый — ؟. В греческом же языке роль вопросительного знака вообще играет точка с запятой — ;. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком языке концепция временной оси противоположна привычной нам «будущее спереди, прошлое сзади»? 1658 + Ссылка В языке аймара — одноимённого народа, живущего в Андах — концепция временной оси коренным образом отличается от той, что наблюдается во всех остальных языках планеты. Привычная нам проекция времени на пространство предполагает, что будущее находится впереди, а прошлое — сзади, но в языке аймара всё наоборот. Слово, обозначающее в нём прошлое, имеет другое значение «спереди», и даже жестикуляция носителей аймара, особенно пожилых и незнакомых с грамматикой испанского языка, подчёркивает это. Хотя многие молодые аймара, свободно говорящие по-испански, пользуются традиционными для нас жестами, что свидетельствует о переориентации их способа думать о времени. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

В каком языке точка выполняет функции привычного нам двоеточия, а двоеточие — точки? 2788 + Ссылка В армянской письменности не только особый алфавит, но и своя, во многом отличная от других европейских систем письменности, пунктуация, в которой с привычными нам знаками совпадают только запятая и кавычки. В конце предложения армяне ставят двоеточие, причём как вместо точки, так и вместо вопросительного и восклицательного знаков. А вместо привычного нам двоеточия, наоборот, используют точку. Армянский вопросительный знак ՞ ставится после последней гласной вопросительного слова, а восклицательный ՜ — над последней гласной слова, которое интонационно является восклицанием. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему американский жест для фразы «I Love You» можно спутать с рокерской «козой»? 5449 + Ссылка В американском языке жестов — амслене — знак для фразы «I Love You» образуется путём одновременного показывания знаков букв I, L и Y. Из этой комбинации получается жест с тремя разогнутыми пальцами (большим, указательным и мизинцем) и двумя прижатыми (средним и безымянным). Непосвящённые могут принять этот жест глухих за рокерскую «козу», хотя в классической козе большой палец тоже прижат к ладони. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком языке нет слов «да» и «нет»? 4271 + Ссылка В шотландском гэльском языке нет слов «да» и «нет». Согласие и несогласие выражаются полными предложениями. Когда гэльские дети изучают английский, им в первую очередь объясняют, зачем нужны «да» и «нет» и какой в них смысл. Неправда? Источник: www.bg.ru

В каком языке орёл и печень обозначаются одним словом и почему? 3124 + Ссылка В лезгинском языке для обозначения орла и печени используется одно слово — «лекъ». Это связано с существовавшим давно обычаем горцев выставлять тела умерших на съедение хищным орлам, которые прежде всего старались добраться до печени покойника. Поэтому лезгины считали, что именно в печени заключается душа человека, которая теперь переходила в тело птицы. Существует версия, что древнегреческий миф о Прометее, которого боги приковали к скале, а орёл ежедневно клевал его печень, является аллегорическим описанием такого обряда погребения горцев. Неправда? Источник: www.spektr.info

Какую страну называют Криевия или Венемаа? 9831 + Ссылка Название России не во всех языках происходит от корня «рос-» или «рус-». Например, в Латвии её называют Криевия от племени кривичей, соседствовавших с древними латышами на востоке. Ещё одно древнее племя — венеды — дали название России в эстонском (Венемаа) и финском (Веняйя) языках. Китайцы именуют нашу страну Элосы и могут сократить до просто Э, а вьетнамцы тот же самый иероглиф читают как Нга, и называют Россию именно так. Неправда? Источник: flower53.livejournal.com

Какая страна является лидером по числу разных её названий в разных языках? 4108 + Ссылка Названия стран могут коренным образом отличаться в разных языках, и лидером по этому показателю можно считать Германию. В русском, английском и ещё нескольких языках это название происходит от латинских слов «человек» и «копьё». Во французском, испанском, большой группе тюркских языков эта страна носит имя Алемания от племени алеманнов, с которым чаще других германских племён сталкивались те народы. Аналогично в эстонском и финском языках — Саксамаа и Сакса, от племени саксов. В большинстве восточноевропейских славянских языков страну зовут Нимеччина, Немечко и т.п., что происходит от понятия «немец», фигурально «немой, не говорящий по-нашему». Наконец, в самой Германии и всех скандинавских языках страна носит название Дойчланд или близкое к этому, что означает просто «страна народа». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом переводят речь на язык глухих сурдопереводчики? 1808 + Ссылка Жестовые языки обычно имеют свою грамматику, порядок слов и способ образования предложений, которые могут сильно отличаться от звуковых языков. Прямой синхронный перевод со звукового на жестовый язык очень сложен, а более широко применяется сурдоперевод — обычно на публичных докладах, лекциях, раньше его можно было увидеть в программах новостей по телевидению. В сурдопереводе речевой поток в исходном виде передаётся как с помощью естественных для глухих жестов, так и с помощью «проговаривания» суффиксов и окончаний слов пальцами — отдельными жестами для каждой буквы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком языке есть прямой аналог русской идиомы «заморить червячка»? 4417 + Ссылка В африканских диалектах португальского языка есть прямой аналог русской идиомы «заморить червячка» — «mata-bicho» («мата-бишо»), что означает «первый завтрак». Слово «mata» переводится как «убивать», а «bicho» — «червяк». Неправда? Источник: pt.wiktionary.org

Каким образом перемешаны стороны света в речи исландцев? 3439 + Ссылка В Исландии заселены преимущественно прибрежные территории, и люди путешествуют по стране в основном вдоль прибрежной полосы. Исторически сложилось так, что исландцы называют западом северо-западную окраину острова, севером — северо-восточную окраину, востоком — восточную окраину, а югом — район Рейкьявика. Поэтому возможны лингвистические казусы: направляясь из северо-западной окраины в сторону северо-восточной окраины, исландец говорит, что едет «на север», хотя фактически движется на восток, а направляясь из юго-западной окраины в сторону Рейкьявика, т. е. фактически на север, исландец говорит, что едет «на юг». Неправда? Источник: svr-lit.niv.ru

С какой целью итальянский кардинал Джузеппе Меццофанти выучил за одну ночь новый язык? 11027 + Ссылка Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества живший в 18—19 веках итальянский кардинал Джузеппе Меццофанти бегло говорил на 39 языках, ещё почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Однажды он выучил новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь от чужеземного преступника, приговорённого к смертной казни. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Откуда произошло английское слово guy? 4824 + Ссылка В 1605 году группа английских католиков попыталась взорвать здание парламента — эти события получили название Порохового заговора, а самым знаменитым его участником стал Гай Фокс. Ему было поручено зажечь фитиль, но сделать это не удалось, а самого Фокса арестовали. Его имя было увековечено в празднествах, посвящённых спасению короля — сначала словом guy стали называть чучело, сжигаемое в годовщину заговора, затем чучело вообще, затем плохо одетого человека. Сейчас в разговорном американском английском этим словом может быть назван любой мужчина. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое слово можно употребить 8 раз подряд, составив корректное предложение без знаков препинания? 7651 + Ссылка В английском языке существует корректное предложение из 8 одинаковых слов подряд и без знаков препинания: Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo. Перевести его можно так: «Бизоны из Баффало, напуганные другими бизонами из Баффало, пугают бизонов из Баффало». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где живут люди кавказской расы? 7713 + Ссылка Традиционных жителей Европы, Передней Азии, Северной Африки и Северной Индии относят к европеоидной расе. Однако немецкий антрополог Фридрих Блумменбах ввёл другой термин для её обозначения — кавказская раса. По его мнению, белые люди впервые появились именно на Кавказе, а грузины — самые красивые их представители. Сейчас термин «кавказская раса» используется во многих языках, а в английском Caucasian — это официальное обозначение. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая идиома во многих европейских языках соответствует русскому выражению «белая ворона»? 3525 + Ссылка Аналогом русского выражения «белая ворона» во многих европейских языках является идиома «чёрная овца». Хотя если мы называем белой вороной просто исключительного члена общества, то, называя человека чёрной овцой, европейцы намекают ещё и на нежелательность нахождения такого члена в обществе. В этом смысле идиома сближается с другим русским выражением — «паршивая овца». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Во сколько раз стандартная японская клавиатура больше, чем привычная европейцам? 4368 + Ссылка В японском языке помимо иероглифического письма кандзи, заимствованного из Китая, есть также две слоговые азбуки — хирагана и катакана — в которых один знак соответствует не слову, а отдельному слогу. Традиционно они применяются для записи слов, к которым нет иероглифов: катакана — для заимствованных терминов из европейских языков, а хирагана — для отдельных японских частиц и суффиксов, или когда читатель может не знать какого-то иероглифа. Именно 47 знаков хираганы располагаются на клавиатурах, так что японские клавиатуры ничем не отличаются от привычных нам. Кроме того, специальное программное обеспечение может отслеживать ввод знаков и автоматически предлагать замену нескольких знаков на соответствующий иероглиф. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Возможно ли составить корректное английское предложение, использовав слово had 11 раз подряд? 7980 + Ссылка В английском языке есть предложение, которое используют для демонстрации возможной лексической неопределённости: «James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher». Несмотря на кажущуюся бессмыслицу, оно грамматически верно, если расставить нужные знаки препинания: «James, while John had had „had“, had had „had had“; „had had“ had had a better effect on the teacher». Перевести его на русский язык можно примерно так: «В то время, как Джон использовал „had“, Джеймс использовал „had had“; учитель предпочёл „had had“». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему автомобиль Mitsubishi Pajero в Испании продаётся под маркой Montero? 11306 + Ссылка Автомобиль Mitsubishi Pajero на рынке Испании представили как Mitsubishi Montero, так как на местном жаргоне слово pajero (читается «пахеро») означает «онанист». Неправда? Источник: chameleon-translations.com

Когда осуществлялись попытки перевода русского языка на латиницу? 4558 + Ссылка В 1920-х годах началась масштабная кампания по переводу письменности народов СССР на латиницу. К концу 1930-х годов было латинизировано 66 языков, включая даже такие, что уже имели письменность на кириллице — якутский и коми. Было разработано и несколько схем латинской записи для русского языка, но до реализации плана дело не дошло. А затем повернули вспять и решение для других советских языков, и к 1940 году почти все они получили письменность на основе кириллицы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каких языках встречаются слова без гласных звуков? 6438 + Ссылка В сербском и хорватском языках встречаются слова без гласных звуков. Например, в Адриатическом море есть остров Крк. Ещё труднее в этом отношении чехам и словакам. У них самым длинным из слов без гласных звуков является čtvrthrst, что значит «четверть горсти». Более того, из подобных слов могут складываться предложения, например Strč prst skrz krk — «просунь палец через горло». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какой скоростью на нашей планете исчезают языки? 7015 + Ссылка В среднем каждые две недели на нашей планете исчезает один язык. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое море в одних языках зовётся Восточным, а в других — Западным? 5509 + Ссылка Балтийское море имеет такое название не везде. В языках германской группы, кроме английского, оно зовётся Восточным морем, а вот в эстонском — Западным, что логично с точки зрения географии. Несовпадение проявляется в финском языке: здесь море тоже Восточное, хотя расположено к югу и западу от Финляндии. Это объясняется тем, что Финляндия долгое время была частью Швеции, и название моря утвердилось как калька со шведского языка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое слово в русском языке самое длинное? 8866 + Ссылка В разных источниках можно встретить разные варианты самого длинного слова в русском языке. Например, в Книге рекордов Гиннесса это слово — «превысокомногорассмотрительствующий», а в орфографическом словаре РАН — «водогрязеторфопарафинолечение». Однако все эти рекорды безосновательны, ведь некоторые правила русского языка позволяют теоретически легко их побить. Так, для обозначения возраста человека самым длинным словом будет «восьмидесятичетырёхлетний», но по этому же принципу можно строить гораздо более длинные прилагательные для возраста деревьев или даже космических объектов. Также в русском языке нет ограничений на количество приставок «пра-» в терминах, обозначающих родство, то есть слово для обозначения самого далёкого потомка будет содержать огромное число букв. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как не стоит благодарить датчан? 7663 + Ссылка По-датски выражение «Спасибо за всё» (‘Tak for alt’) аналогично по смыслу выражению «Покойся с миром» и пишется на могильных камнях, поэтому в благодарственных письмах использовать его не стоит. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Каким странным образом называются числа 70, 80 и 90 во французском языке? 5997 + Ссылка В большинстве европейских языков названия числительных от 20 до 90 образуются по стандартной схеме — созвучно с базовыми числами от 2 до 9. Однако во французском языке названия некоторых чисел имеют странную логику. Так, число 70 произносится ‘soixante-dix’, что переводится как «шестьдесят и десять», 80 — ‘quatre-vingts’ («четырежды двадцать»), а 90 — ‘quatre-vingt-dix’ («четырежды двадцать и десять»). Похожая ситуация в грузинском и датском языках. В последнем число 70 буквально переводится как «полпути от трижды двадцать до четырежды двадцать». Неправда? Источник: www.studyfrench.ru

Сколько есть существительных русского происхождения, начинающихся с буквы «а»? 12876 + Ссылка Почти все слова русского языка, начинающиеся с буквы «а», — заимствованные. Существительных русского происхождения на «а» в современной речи очень мало — это слова «азбука», «аз», «авось». Неправда? Источник: www.speakrus.ru

Почему название «Силиконовая долина» по сути неверно? 8616 + Ссылка Хотя термин «Силиконовая долина» для обозначения высокотехнологичного региона в Калифорнии уже устоялся, по сути он неверен — правильнее было бы говорить «Кремниевая долина». Дело в том, что в английском названии Silicon Valley слово «silicon» означает именно кремний, который служит материалом для изготовления полупроводников. А словом «silicone» называются кремнийорганические соединения, именно это созвучие стало причиной ошибки перевода. Из-за широкого использования силиконов для искусственного увеличения груди термином Silicone Valley шутливо обозначают долину Сан-Фернандо в Калифорнии, где находится большинство американских порностудий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая знаменитая англоязычная литературная антиутопия содержит много слов русского происхождения? 7962 + Ссылка В антиутопии «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесс вложил в уста героев-подростков выдуманный им жаргон под названием Надсат. Большинство слов надсата имело русское происхождение — например, droog (друг), litso (лицо), viddy (видеть). Само слово Nadsat образовано от окончания русских числительных от 11 до 19, его смысл тот же, что и у слова teenager («надцатилетник»). Переводчики романа на русский язык столкнулись с трудностью, как адекватно передать этот сленг. В одном варианте перевода такие слова были заменены английскими словами, записанными кириллицей (мэн, фэйс и т.д.). В другом варианте слова жаргона были оставлены в исходном виде латинскими буквами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чей язык содержит названия деревьев в соответствии со звуком, который издаёт ветер, дуя сквозь них? 5557 + Ссылка На языке индейцев микмаков некоторые деревья названы в соответствии со звуком, который издаёт ветер, дуя сквозь них осенью через час после заката. Причём с изменением этого звука изменяются и названия деревьев. Неправда? Источник: www.princeton.edu

Где произошла железнодорожная катастрофа, причиной которой стал языковой барьер? 5858 + Ссылка В 2001 году в Бельгии произошла железнодорожная катастрофа, в которой в результате лобового столкновения поездов погибли 8 человек, включая обоих машинистов. В ряду других аварий эта уникальна тем, что её главной причиной стал языковой барьер. Когда машинист первого поезда выехал со станции несмотря на красный свет светофора, диспетчер позвонил на следующую станцию, чтобы предупредить об этом. Однако диспетчеры не поняли друг друга, так как один говорил на французском, а другой на голландском. Оба этих языка являются государственными в Бельгии, и по правилам железнодорожной компании персонал должен знать хотя бы один из них. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему глухонемые из разных стран могут не понять друг друга? 11413 + Ссылка Языки жестов, которыми пользуются глухонемые, как и обычные языки, различаются территориально. Более того, они могут различаться в тех странах, где говорят на одинаковом обычном языке. Например, совершенно непохожи друг на друга жестовые языки в США и Великобритании или, например, в Германии и Австрии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на территории Турции запрещены буквы Q, W и X? 5184 + Ссылка Современный турецкий алфавит создан на основе латинского, но в нём нет букв Q, W и X. А в латинский вариант алфавита курдов, составляющих крупное национальное меньшинство Турции, эти буквы включены. Однако турецкие власти всячески противятся движению курдов за независимость, и, в частности, запрещают использование этих букв на территории страны. Например, курдам могут отказать в выдаче документов, если они хотят записать своё имя с использованием букв Q, W или X. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой язык юридически является официальным в США? 7472 + Ссылка Как минимум в 28 штатах английский язык объявлен официальным, но на государственном уровне в США юридически нет официального языка, хотя де-факто таковым английский, безусловно, является. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где местные жители разговаривают на языке, основанном на свисте? 5765 + Ссылка На острове Гомера из группы Канарских островов местные жители говорят на диалекте испанского языка, но не только обычным голосом, а ещё и с помощью свиста. Своим возникновением язык обязан скалистой местности острова и малому количеству дорог (поэтому вместо того, чтобы дойти из одной деревни в другую, люди предпочитали просвистеть сообщение, а дальность передачи составляла 5—6 км). «Говорящие» на этом языке прижимают кончик языка к зубам и начинают свистеть, одновременно произнося слова приблизительно так, как это делается во время обычного разговора. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где в Европе находится страна чужаков? 6759 + Ссылка От германского слова Walh, которое означает «чужак, чужестранец», произошли названия нескольких европейских регионов, не связанных географически. Это и Уэльс, и румынская область Валахия, и бельгийский регион Валлония — все эти названия можно перевести как «страна чужаков». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие казахские здания советуют всем уезжать? 4861 + Ссылка В рамках кампании по переводу инородных терминов на казахский язык слово «аэропорт» перевели как «әуежай», что дословно значит «воздушный дом», а произносится примерно как «эуежжай». Неправда? Источник: www.zonakz.net

Кто носит титул «Тот, кто следует за тем, кто был раньше, и предшествует тому, кто будет потом»? 5195 + Ссылка У африканского народа котоко вся власть сосредоточена в руках вождя, который носит титул «Тот, кто следует за тем, кто был раньше, и предшествует тому, кто будет потом». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Каким языком пользуются дельфины? 21742 + Ссылка Дельфины пользуются весьма развитым языком, состоящим из разных свистов, писков, воплей, жужжания и т.п. — всего 180 коммуникационных знаков. Каждый дельфин при рождении получает имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. Полностью дельфиний язык пока не расшифрован. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой язык содержит в себе всего 12 букв? 11192 + Ссылка Жители острова Бугенвиль в Тихом океане говорят на языке ротокас, в котором насчитывается всего 12 букв. Алфавит этого языка создан на основе латиницы и содержит буквы a, e, g, i, k, o, p, r, s, t, u, v. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В каких языках нет различий между синим и зелёным цветами? 13547 + Ссылка Изначально в японском языке не было различий между синим и зелёным цветом, и для их обозначения применялось одно слово — аой. Отличать синий и зелёный в образовательных пособиях начали только в середине 20 века, но даже сегодня словом аой могут обозначать цвет растительности. И во многих других азиатских языках даже если имеются отдельные слова для этих цветов, природные объекты, например листья, обозначаются синим, и только рукотворные зелёные предметы собственно зелёным. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой цветок носит одинаковое по смыслу название в большинстве европейских языков? 11582 + Ссылка Незабудка в большинстве европейских и многих неевропейских языках носит одинаковое по смыслу название. Например, forget-me-not в английском, Vergissmeinnicht в немецком. А вот легенд о происхождении такого названия очень много, почти в каждой стране своя. Одна из легенд рассказывает о том, что Бог дал имена всем растениям кроме маленького цветка, и тот сказал: «Не забудь меня!». «Это и будет твоим именем», — ответил Бог. Неправда? Источник: flower.onego.ru

Где находится государство, в котором говорят на 820 различных языках? 5240 + Ссылка В тихоокеанском государстве Папуа — Новая Гвинея, по площади сравнимом со Швецией, находятся в употреблении 820 различных языков, что составляет 20% от общего числа языков в мире. А по плотности языков Папуа уступает только другому тихоокеанскому государству — Вануату — где на площади чуть более 12 000 кв.км распространены 113 языков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое слово является самым ёмким? 18510 + Ссылка Одним из самых ёмких и труднопереводимых является слово ‘mamihlapinatapai’ из яганского языка. Оно приблизительно означает «смотреть друг на друга в надежде, что один из двух предложит выполнить то, чего хотят обе стороны, не расположенные это делать». Интересно, что сегодня в Чили, где был в употреблении яганский, в живых остался только один носитель языка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как арабы пишут и читают цифры? 3935 + Ссылка Арабы пользуются собственными знаками для записи цифр, хотя арабы Европы и Северной Африки применяют привычные нам «арабские» цифры. Однако какими бы не были знаки цифр, арабы пишут их, как и буквы, справа налево, но начиная с младших разрядов. Получается, что если мы встретим знакомые цифры в арабском тексте и прочитаем число привычным образом слева направо, то не ошибёмся. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связана английская заработная плата с солью? 5909 + Ссылка Английские слова «salary» (заработная плата) и «salad» (салат) произошли от латинского «sal» (соль). Первое слово возникло виду того, что римским солдатам выдавали разрешение на покупку соли, а второе из-за того, что римляне любили солить зелень. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему киргизы не могли выговорить название своей столицы? 4357 + Ссылка Столица Киргизии Бишкек была переименована в 1926 году в честь родившегося здесь революционера и полководца Фрунзе (чей отец, молдаванин по национальности, находился здесь на военной службе). Это причинило большие неудобства жителям страны, ведь в киргизском языке отсутствовал звук «ф», поэтому киргизы произносили это название как «Прунзе». Неправда? Источник: shkolazhizni.ru

Какое выражение англичане употребляют вместо нашего «китайская грамота»? 11122 + Ссылка Выражению «китайская грамота» соответствует английская идиома ‘It is Greek to me’. Аналогичные выражения есть и в других языках, часто с другими эталонами трудности. Например, немецкое выражение апеллирует к испанскому языку, румынское — к турецкому, турецкое — к французскому, а китайское — к птичьему языку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие языки не имеют родственных себе языков? 5485 + Ссылка Язык басков, живущих на севере Испании, не родственен ни с одним из живых языков и не входит ни в одну языковую группу. Такими же характеристиками обладает корейский язык. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как французы называют французский поцелуй? 6827 + Ссылка Французский поцелуй некоторые французы называют английским поцелуем. Неправда? Источник: www.urbandictionary.com

Какое слово считается самым труднопереводимым? 13196 + Ссылка Согласно публикации британской компании Today’s Translations, в африканском языке луба существует самое труднопереводимое слово в мире — ilunga, что означает: «человек, готовый простить любое зло первый раз, вытерпеть его во второй раз, но не простить в третий раз». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «неделя»? 7981 + Ссылка Словом «неделя» раньше обозначалось воскресенье — нерабочий день, когда «не делают», а потом стала называться семидневка. Во многих славянских языках такое название сохранилось до сих пор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «не в своей тарелке»? 9084 + Ссылка По-французски «асьет» — это и тарелка, и настроение, состояние. Предположительно, ошибочный перевод французского выражения стал причиной появления фразеологизма «не в своей тарелке». Неправда? Источник: ru.wiktionary.org

Какое уникальное оскорбление есть в итальянском языке? 8292 + Ссылка Одно из самых сильных оскорблений для итальянца — «рогоносец» (Cornuto). Кроме того, в итальянском есть специальное слово для ещё более обидного оскорбления — «рогоносец, который об этом знает» (Becco). Неправда? Источник: www.speakrus.ru

Почему «Жигули» для продажи в Европе переименовали в «Ладу»? 14445 + Ссылка В ряде европейских стран автомобили «Жигули» стали продавать под брендом «LADA» из-за ассоциаций с сомнительным словом «жиголо». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто использовал индейцев в качестве радистов-шифровальщиков? 11627 + Ссылка В обеих мировых войнах американцы использовали в качестве радистов индейцев разных племён. Немцы и японцы, перехватывая радиосообщения, не могли расшифровать их. Во Второй Мировой для этих же целей американцы применяли язык басков, который очень мало распространён в Европе за исключением исторического региона страны басков на севере Испании и юге Франции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему мама и папа звучат похоже в большинстве языков мира? 7651 + Ссылка В большинстве языков мира слова «мама» и «папа» имеют сходное звучание. Это объясняется не единым происхождением всех языков, а тем, что эти слова — первые похожие на слова звуки, которые произносят лепечущие дети. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто употреблял «албанский язык» в начале 20 века? 6685 + Ссылка В 1916 году футурист Зданевич написал пьесу без соблюдения нормативных правил орфографии и с применением «албанскава изыка». Появившийся в 2000-е годы язык падонков, орфография которого построена по схожим принципам, иногда называется и «албанским языком», но совпадение с опытом Зданевича случайно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая буква была 27-ой в английском алфавите? 6485 + Ссылка Раньше амперсанд (&) входил в состав английского алфавита и располагался в его конце после буквы Z. Сам термин «амперсанд» возник в результате смешения слов. В английских школах при проговаривании алфавита к некоторым буквам, которые являются также самостоятельными словами (A или I), добавляли латинское выражение «per se», что означает «сама собой». Конечный символ алфавита & произносился как «and per se and», что и трансформировалось в «амперсанд». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как англичанам запомнить фразу «Я люблю вас»? 16181 + Ссылка Изучающие русский язык англичане для успешного усвоения трудной фразы «Я люблю вас» могут пользоваться мнемоникой «Yellow-blue bus». Неправда? Источник: answers.yahoo.com

Кто изобрёл азбуку Морзе? 10344 + Ссылка Азбуку Морзе в привычном нам виде изобрёл не Морзе, а немецкий инженер Герке. Оригинальная азбука Морзе была неудобной, хотя и использовалась на некоторых американских железных дорогах вплоть до 1960-х годов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org