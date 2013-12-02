Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие животные не могут распознать привычную пищу вдали от своих деревьев? 43 + Ссылка У коалы большая голова, но соотношение мозга к массе тела — одно из самых низких среди млекопитающих, к тому же поверхность мозга практически гладкая. Из-за этого коалы не способны к сложной умственной деятельности. Например, если листья эвкалипта, которыми они всё время питаются, сорвать и положить на поверхность вдали от дерева, коала не станет их есть. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как можно защититься от нападения огромных хищных коал? 271 + Ссылка Зная о том, что туристы очень остерегаются австралийской флоры и фауны, местные жители любят пугать их свисающими медведями. Якобы в лесах на верхушках деревьев обитают огромные хищные коалы, прыгающие на головы проходящих путников. Чтобы не стать жертвой, туристам советуют носить вилку в волосах, мочиться на себя и говорить по-английски только с австралийским акцентом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы могут имитировать звуки бензопилы, выстрела ружья и плача ребёнка? 1146 + Ссылка Австралийская птица лирохвост имеет самый сложный голосовой орган среди воробьинообразных. Это позволяет ей имитировать пение любой другой птицы и крики многих животных, например, коал или динго. Кроме того, существуют многочисленные свидетельства мастерского подражания лирохвостов звукам искусственного происхождения: бензопилы, автомобильного двигателя и клаксона, выстрела из ружья, плача ребёнка и многих других. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От чего зависит сила обнимания коал с деревьями? 665 + Ссылка В жаркое время коалы чаще и сильнее обнимают деревья, на которых обитают, и предпочитают проводить время на нижней части ствола. Максимально распластавшись по стволу эвкалипта, коалы спасаются от перегрева, так как температура поверхности дерева всегда на несколько градусов ниже температуры воздуха. В зимнее же время, наоборот, коалы предпочитают находиться на верхушках деревьев, где больше листьев. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему коалы способны издавать очень громкие и низкие звуки? 564 + Ссылка Звук, издаваемый млекопитающими, образуется в гортани за счёт прохождения воздуха через голосовые складки. Чем больше размер и вес складок, тем ниже может получиться звук, именно поэтому небольшие зверьки обычно пищат и не способны трубить, как слоны. Единственным исключением являются коалы — во время брачного сезона самцы могут привлекать самок очень громкими и низкими звуками вплоть до 27 Гц. Удаётся им это за счёт дополнительной пары голосовых связок, расположенных в месте слияния носоглотки и ротоглотки и значительно превосходящих гортанные складки размером и весом. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами? 15913 + Ссылка В Австралии для предотвращения гибели коал под колёсами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками. Неправда? Источник: www.nkj.ru