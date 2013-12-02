Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о коалах

Какие животные не могут распознать привычную пищу вдали от своих деревьев?

Какие животные не могут распознать привычную пищу вдали от своих деревьев?

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У коалы большая голова, но соотношение мозга к массе тела — одно из самых низких среди млекопитающих, к тому же поверхность мозга практически гладкая. Из-за этого коалы не способны к сложной умственной деятельности. Например, если листья эвкалипта, которыми они всё время питаются, сорвать и положить на поверхность вдали от дерева, коала не станет их есть.

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Метки: коалы, животные, мозг, эвкалипты

Источник: en.wikipedia.org

Как можно защититься от нападения огромных хищных коал?

Как можно защититься от нападения огромных хищных коал?

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Зная о том, что туристы очень остерегаются австралийской флоры и фауны, местные жители любят пугать их свисающими медведями. Якобы в лесах на верхушках деревьев обитают огромные хищные коалы, прыгающие на головы проходящих путников. Чтобы не стать жертвой, туристам советуют носить вилку в волосах, мочиться на себя и говорить по-английски только с австралийским акцентом.

Неправда?

Метки: австралия, коалы, легенды, медведи

Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы могут имитировать звуки бензопилы, выстрела ружья и плача ребёнка?

Какие птицы могут имитировать звуки бензопилы, выстрела ружья и плача ребёнка?

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Австралийская птица лирохвост имеет самый сложный голосовой орган среди воробьинообразных. Это позволяет ей имитировать пение любой другой птицы и крики многих животных, например, коал или динго. Кроме того, существуют многочисленные свидетельства мастерского подражания лирохвостов звукам искусственного происхождения: бензопилы, автомобильного двигателя и клаксона, выстрела из ружья, плача ребёнка и многих других.

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Метки: птицы, австралия, динго, звук, коалы, лирохвосты, мимикрия

Источник: en.wikipedia.org

От чего зависит сила обнимания коал с деревьями?

От чего зависит сила обнимания коал с деревьями?

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В жаркое время коалы чаще и сильнее обнимают деревья, на которых обитают, и предпочитают проводить время на нижней части ствола. Максимально распластавшись по стволу эвкалипта, коалы спасаются от перегрева, так как температура поверхности дерева всегда на несколько градусов ниже температуры воздуха. В зимнее же время, наоборот, коалы предпочитают находиться на верхушках деревьев, где больше листьев.

Неправда?

Метки: коалы, животные, температура, эвкалипты

Источник: www.bbc.co.uk

Почему коалы способны издавать очень громкие и низкие звуки?

Почему коалы способны издавать очень громкие и низкие звуки?

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Звук, издаваемый млекопитающими, образуется в гортани за счёт прохождения воздуха через голосовые складки. Чем больше размер и вес складок, тем ниже может получиться звук, именно поэтому небольшие зверьки обычно пищат и не способны трубить, как слоны. Единственным исключением являются коалы — во время брачного сезона самцы могут привлекать самок очень громкими и низкими звуками вплоть до 27 Гц. Удаётся им это за счёт дополнительной пары голосовых связок, расположенных в месте слияния носоглотки и ротоглотки и значительно превосходящих гортанные складки размером и весом.

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Метки: коалы, животные, звук, слоны

Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами?

Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами?

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В Австралии для предотвращения гибели коал под колёсами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками.

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Метки: животные, австралия, автомобили, дорожное движение, коалы, экология

Источник: www.nkj.ru

Какое животное имеет отпечатки пальцев как у человека?

Какое животное имеет отпечатки пальцев как у человека?

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Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпечатков пальца человека даже под электронным микроскопом.

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Метки: криминалистика, животные, коалы, человек

Источник: ru.wikipedia.org

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