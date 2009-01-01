Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой язык — единственный пример успешного воскрешения из мёртвых? 76 + Ссылка Иврит, или древнееврейский язык, перестал быть средством повседневного общения во 2 веке, но сохранился в литературном и религиозном употреблении. В начале второй половины 19 века сионистское движение поставило задачу снова сделать иврит разговорным, и постепенно это удалось сделать. Иврит получил статус государственного после объявления независимости Израиля, сегодня его используют в качестве первого языка несколько миллионов человек, причём это единственный пример в истории человечества успешного воскрешения языка из мёртвых. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Фридриху Ницше приписывают антисемитские взгляды? 234 + Ссылка В философских сочинениях Фридриха Ницше часто находят идеи нацизма и антисемитизма. В этом виновато вмешательство его сестры, Элизабет Фёрстер-Ницше, которая в последние годы жизни была его сиделкой, а затем взяла на себя публикацию ещё неизданных работ писателя и полного архива. Будучи убеждённой германской националисткой, сестра вносила в тексты нужные ей правки, часто опуская фрагменты, где Ницше недвусмысленно высказывается против антисемитизма. В сочинении «К генеалогии морали» философ специально объяснял, что критикует не евреев как народ, но иудаизм как религию вкупе с вышедшим из него христианством. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем евреи стараются натянуть провод по периметру районов, где они проживают? 367 + Ссылка В иудаизме запрещено носить вещи в шаббат за пределами своего дома, если только пространство не окружено эрувом, которым могут быть забор, городская стена, или просто натянутая по периметру верёвка. В Израиле эрув сооружён практически в каждом городе или поселении, также эрувы организованы во многих районах проживания евреев в городах по всему миру. Как правило, это тонкие бесцветные провода, поднятые на значительную высоту, так что прохожие могут вовсе не замечать их. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какому еврею дважды вручали премию «Итальянец года»? 451 + Ссылка За исполнение роли Сонни в «Крёстном отце» актёр Джеймс Каан дважды удостаивался нью-йоркской премии «Итальянец года». При этом Каан никакого отношения к Италии не имеет, а родился в США в семье еврейских эмигрантов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Носил ли кто-нибудь из европейских правителей жёлтую звезду в знак солидарности с евреями? 475 + Ссылка После оккупации Дании нацистами король Кристиан X остался в стране, став символом сопротивления датчан. Он ежедневно ездил верхом по улицам Копенгагена без охраны, а также, якобы, носил на одежде жёлтую звезду Давида в знак солидарности с евреями. На самом деле второго не было, так как именно в Дании нацисты никогда не издавали подобный приказ в отношении евреев. Но из опубликованных позднее дневников короля видно, что в случае появления приказа он намеревался повесить на себя звезду и агитировать всех датчан последовать его примеру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая книга американского еврея была использована нацистской пропагандой? 1198 + Ссылка Летом 1941 года в США была издана книга Теодора Кауфмана «Германия должна погибнуть!». Малоизвестный автор, еврей по национальности, высказал в ней идею стерилизовать всех немцев, а территорию Германии разделить между соседними государствами. В Третьем Рейхе брошюру тут же широко растиражировали как доказательство еврейского заговора, записав Кауфмана в советники американского президента. Многие критики отмечали, что данная книга сделала больше для мобилизации немецкого населения и оправдания уничтожения евреев, чем другие тщательно разработанные образцы нацистской пропаганды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом еврейской девочке удалось победить в фотоконкурсе арийских детей? 1174 + Ссылка В конкурсе на лучшее фото арийского ребёнка, проведённого в Третьем Рейхе в 1935 году, победил снимок шестимесячной Хесси Тафт. Организаторы соревнования и сам Геббельс, которому приписывают выбор победителя, не подозревали, что девочка была еврейкой. Её мать Паулина Левенсон привела Хесси к фотографу, чтобы сделать снимки для семейного альбома, а тот без ведома родителей отправил фото на конкурс. Девочку пришлось прятать дома, а через несколько лет семье удалось покинуть Германию и в конечном итоге добраться до США. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Сколько процентов нобелевских лауреатов составляют евреи? 724 + Ссылка Численность евреев составляет примерно 0,2% от мирового населения. Однако среди нобелевских лауреатов более 20% людей являются евреями или имеют еврейские корни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда евреи могли получить в мечети поддельные свидетельства о рождении? 1634 + Ссылка Во время Второй Мировой войны, когда Франция была оккупирована войсками Третьего Рейха, Парижская соборная мечеть спасала евреев от преследования. Её имам организовал для евреев прибежище и выдачу поддельных мусульманских свидетельств о рождении. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом двое польских врачей обманули нацистов и спасли 8 000 евреев? 2875 + Ссылка Двое польских врачей, Евгениуш Лазовский и Станислав Матулевич, во время немецкой оккупации спасли 8 000 евреев с помощью «биологического оружия». Они открыли, что после прививки мёртвой бактерии Proteus OX19 забор крови даёт ложноположительный результат теста на тиф. Зная это, врачи решили тайно привить польское население городка Розвадов и его окрестностей, отослав нацистам пробы крови. Сделав анализ, немцы решили, что в городе бушует эпидемия тифа, объявили его зоной карантина и не решались туда наведываться. Таким образом проживающие здесь еврейские семьи избежали участи и быть убитыми сразу (как это происходило с заражёнными тифом евреями в других местах), и быть отправленными в концлагеря. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каково происхождение приветствия Мистера Спока из телесериала «Звёздный путь»? 1632 + Ссылка В телесериале «Звёздный путь» характерным приветствием Мистера Спока в исполнении Леонарда Нимоя был жест жителей планеты Вулкан — сведённые указательный и средний пальцы, а также безымянный и мизинец с разрывом между средним и безымянным. Это приветствие — не что иное, как древнее еврейское благословение, которым священнослужители коэны благословляют народ Израиля в синагогах. Нимой посетил такую службу в детстве и был настолько впечатлён этим жестом, что решил его использовать спустя много лет в сериале. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой учёный брал плату с желающих получить его автограф? 2124 + Ссылка Во время своей поездки в США в 1930 году Альберт Эйнштейн брал плату с желающих получить его автограф. Простая роспись стоила 1$, автограф на каком-нибудь памятном предмете — 5$. Собранные средства учёный тратил на благотворительность. Неправда? Источник: books.google.ru

На каком участке фронта за силы нацистской коалиции воевали сотни еврейских солдат? 3088 + Ссылка Во время Второй Мировой войны сотни еврейских солдат и офицеров сражались за финскую армию, которая входила в зону влияния нацистской Германии. Финляндия решительно отказалась помогать нацистам в «решении еврейского вопроса», не став лишать своих граждан-евреев никаких прав и свобод и мобилизуя их на фронт наравне с обычными финнами. Трёх финских евреев за отличную службу даже наградили немецким Железным крестом, но они отказались принимать это поощрение. Неправда? Источник: shaon.livejournal.com

В каком городе есть мечеть, в которой свои службы совершают также иудеи? 2453 + Ссылка В Бронксе, знаменитом районе Нью-Йорка, в течение многих лет наблюдается снижение еврейского населения. Уменьшающееся число прихожан оставило в 2007 году без средств к существованию синагогу Хабад, которую посещали ультраортодоксальные иудеи. Однако прихожане не остались без места для молитв — их приютил имам местной мечети Аль-Иман. Мусульмане отвели евреям большую комнату, где те устроили временную синагогу, пока не нашли возможность устроить новый собственный приход. Неправда? Источник: www.tabletmag.com

Почему Корней Чуковский в одной из книг под своей редакцией назвал Бога волшебником? 2683 + Ссылка В советское время было очень сложно получить доступ к религиозной литературе. Корней Чуковский в 1960-х годах запросил разрешение на выпуск библейских преданий, адаптированных для детей известными писателями и литераторами под своей редакцией. Проект разрешили с оговоркой: в книге не должны упоминаться Бог и евреи, поэтому для Бога придумали псевдоним «Волшебник Яхве». Несмотря на это, весь тираж книги «Вавилонская башня и другие древние легенды», выпущенной издательством «Детская литература» в 1968 году, был уничтожен, а заново напечатали книгу только в 1990 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом национальный гимн Норвегии спас одного еврея от захвата нацистами? 3954 + Ссылка В 1941 году во время концерта филармонического оркестра в Норвегии в зал ворвалась группа нацистов. Их целью было схватить скрипача с еврейскими корнями Эрнста Глазера и передать его немецким оккупационным властям. Однако дирижёр Харальд Хейде тут же велел музыкантам исполнять национальный гимн Норвегии, что вызвало растерянность у нападавших и позволило Глазеру скрыться через кулисы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На чьей стороне во Второй Мировой войне, кроме Третьего Рейха, воевал Гитлер? 10397 + Ссылка В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-пулемётчик Семён Константинович Гитлер, еврей по национальности. Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к медали «За боевые заслуги» за совершение подвига. Правда, в базе данных «Подвиг народа» сообщается, что медалью «За отвагу» награждён Семён Константинович Гитлев — случайно или намеренно была изменена фамилия, неизвестно. Неправда? Источник: blog.dp.ru

Какова настоящая фамилия писателя Ремарка? 3066 + Ссылка В некоторых биографиях Эриха Марии Ремарка указывается, что его настоящая фамилия — Крамер (Ремарк наоборот). На самом деле это выдумка нацистов, которые после его эмиграции из Германии распространили также слух, что Ремарк является потомком французских евреев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким евреям дозволялось служить в армии нацистской Германии? 10615 + Ссылка В нацистской Германии евреями считались люди, у которых не менее трёх бабушек или дедушек были евреями. Они были лишены гражданства, права занимать государственные посты и служить в армии. Однако если еврейских бабушек и дедушек было только 1 или 2, человек считался полукровкой и назывался мишлингом. К этой категории относился и голубоглазый блондин Вернер Голдберг, сын еврея и немки, который служил в вермахте и чья фотография была помещена в газетах с подписью «идеальный немецкий солдат». Но в 1940 году вышел новый закон об увольнении из армии всех мишлингов первой степени, и Вернеру пришлось вернуться к работе на фабрике по пошиву одежды. Неправда? Источник: nvo.ng.ru