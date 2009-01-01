Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой язык — единственный пример успешного воскрешения из мёртвых?
Иврит, или древнееврейский язык, перестал быть средством повседневного общения во 2 веке, но сохранился в литературном и религиозном употреблении. В начале второй половины 19 века сионистское движение поставило задачу снова сделать иврит разговорным, и постепенно это удалось сделать. Иврит получил статус государственного после объявления независимости Израиля, сегодня его используют в качестве первого языка несколько миллионов человек, причём это единственный пример в истории человечества успешного воскрешения языка из мёртвых.
Источник: en.wikipedia.org
Почему Фридриху Ницше приписывают антисемитские взгляды?
В философских сочинениях Фридриха Ницше часто находят идеи нацизма и антисемитизма. В этом виновато вмешательство его сестры, Элизабет Фёрстер-Ницше, которая в последние годы жизни была его сиделкой, а затем взяла на себя публикацию ещё неизданных работ писателя и полного архива. Будучи убеждённой германской националисткой, сестра вносила в тексты нужные ей правки, часто опуская фрагменты, где Ницше недвусмысленно высказывается против антисемитизма. В сочинении «К генеалогии морали» философ специально объяснял, что критикует не евреев как народ, но иудаизм как религию вкупе с вышедшим из него христианством.
Источник: en.wikipedia.org
Зачем евреи стараются натянуть провод по периметру районов, где они проживают?
В иудаизме запрещено носить вещи в шаббат за пределами своего дома, если только пространство не окружено эрувом, которым могут быть забор, городская стена, или просто натянутая по периметру верёвка. В Израиле эрув сооружён практически в каждом городе или поселении, также эрувы организованы во многих районах проживания евреев в городах по всему миру. Как правило, это тонкие бесцветные провода, поднятые на значительную высоту, так что прохожие могут вовсе не замечать их.
Источник: en.wikipedia.org
Какому еврею дважды вручали премию «Итальянец года»?
За исполнение роли Сонни в «Крёстном отце» актёр Джеймс Каан дважды удостаивался нью-йоркской премии «Итальянец года». При этом Каан никакого отношения к Италии не имеет, а родился в США в семье еврейских эмигрантов.
Источник: en.wikipedia.org
Носил ли кто-нибудь из европейских правителей жёлтую звезду в знак солидарности с евреями?
После оккупации Дании нацистами король Кристиан X остался в стране, став символом сопротивления датчан. Он ежедневно ездил верхом по улицам Копенгагена без охраны, а также, якобы, носил на одежде жёлтую звезду Давида в знак солидарности с евреями. На самом деле второго не было, так как именно в Дании нацисты никогда не издавали подобный приказ в отношении евреев. Но из опубликованных позднее дневников короля видно, что в случае появления приказа он намеревался повесить на себя звезду и агитировать всех датчан последовать его примеру.
Источник: en.wikipedia.org
Какая книга американского еврея была использована нацистской пропагандой?
Летом 1941 года в США была издана книга Теодора Кауфмана «Германия должна погибнуть!». Малоизвестный автор, еврей по национальности, высказал в ней идею стерилизовать всех немцев, а территорию Германии разделить между соседними государствами. В Третьем Рейхе брошюру тут же широко растиражировали как доказательство еврейского заговора, записав Кауфмана в советники американского президента. Многие критики отмечали, что данная книга сделала больше для мобилизации немецкого населения и оправдания уничтожения евреев, чем другие тщательно разработанные образцы нацистской пропаганды.
Источник: en.wikipedia.org
Каким образом еврейской девочке удалось победить в фотоконкурсе арийских детей?
В конкурсе на лучшее фото арийского ребёнка, проведённого в Третьем Рейхе в 1935 году, победил снимок шестимесячной Хесси Тафт. Организаторы соревнования и сам Геббельс, которому приписывают выбор победителя, не подозревали, что девочка была еврейкой. Её мать Паулина Левенсон привела Хесси к фотографу, чтобы сделать снимки для семейного альбома, а тот без ведома родителей отправил фото на конкурс. Девочку пришлось прятать дома, а через несколько лет семье удалось покинуть Германию и в конечном итоге добраться до США.
Источник: www.telegraph.co.uk
Сколько процентов нобелевских лауреатов составляют евреи?
Численность евреев составляет примерно 0,2% от мирового населения. Однако среди нобелевских лауреатов более 20% людей являются евреями или имеют еврейские корни.
Источник: en.wikipedia.org
Где и когда евреи могли получить в мечети поддельные свидетельства о рождении?
Во время Второй Мировой войны, когда Франция была оккупирована войсками Третьего Рейха, Парижская соборная мечеть спасала евреев от преследования. Её имам организовал для евреев прибежище и выдачу поддельных мусульманских свидетельств о рождении.
Источник: en.wikipedia.org
Каким образом двое польских врачей обманули нацистов и спасли 8 000 евреев?
Двое польских врачей, Евгениуш Лазовский и Станислав Матулевич, во время немецкой оккупации спасли 8 000 евреев с помощью «биологического оружия». Они открыли, что после прививки мёртвой бактерии Proteus OX19 забор крови даёт ложноположительный результат теста на тиф. Зная это, врачи решили тайно привить польское население городка Розвадов и его окрестностей, отослав нацистам пробы крови. Сделав анализ, немцы решили, что в городе бушует эпидемия тифа, объявили его зоной карантина и не решались туда наведываться. Таким образом проживающие здесь еврейские семьи избежали участи и быть убитыми сразу (как это происходило с заражёнными тифом евреями в других местах), и быть отправленными в концлагеря.
Источник: en.wikipedia.org
Каково происхождение приветствия Мистера Спока из телесериала «Звёздный путь»?
В телесериале «Звёздный путь» характерным приветствием Мистера Спока в исполнении Леонарда Нимоя был жест жителей планеты Вулкан — сведённые указательный и средний пальцы, а также безымянный и мизинец с разрывом между средним и безымянным. Это приветствие — не что иное, как древнее еврейское благословение, которым священнослужители коэны благословляют народ Израиля в синагогах. Нимой посетил такую службу в детстве и был настолько впечатлён этим жестом, что решил его использовать спустя много лет в сериале.
Источник: en.wikipedia.org
Какой учёный брал плату с желающих получить его автограф?
Во время своей поездки в США в 1930 году Альберт Эйнштейн брал плату с желающих получить его автограф. Простая роспись стоила 1$, автограф на каком-нибудь памятном предмете — 5$. Собранные средства учёный тратил на благотворительность.
Источник: books.google.ru
На каком участке фронта за силы нацистской коалиции воевали сотни еврейских солдат?
Во время Второй Мировой войны сотни еврейских солдат и офицеров сражались за финскую армию, которая входила в зону влияния нацистской Германии. Финляндия решительно отказалась помогать нацистам в «решении еврейского вопроса», не став лишать своих граждан-евреев никаких прав и свобод и мобилизуя их на фронт наравне с обычными финнами. Трёх финских евреев за отличную службу даже наградили немецким Железным крестом, но они отказались принимать это поощрение.
Источник: shaon.livejournal.com
В каком городе есть мечеть, в которой свои службы совершают также иудеи?
В Бронксе, знаменитом районе Нью-Йорка, в течение многих лет наблюдается снижение еврейского населения. Уменьшающееся число прихожан оставило в 2007 году без средств к существованию синагогу Хабад, которую посещали ультраортодоксальные иудеи. Однако прихожане не остались без места для молитв — их приютил имам местной мечети Аль-Иман. Мусульмане отвели евреям большую комнату, где те устроили временную синагогу, пока не нашли возможность устроить новый собственный приход.
Источник: www.tabletmag.com
Почему Корней Чуковский в одной из книг под своей редакцией назвал Бога волшебником?
В советское время было очень сложно получить доступ к религиозной литературе. Корней Чуковский в 1960-х годах запросил разрешение на выпуск библейских преданий, адаптированных для детей известными писателями и литераторами под своей редакцией. Проект разрешили с оговоркой: в книге не должны упоминаться Бог и евреи, поэтому для Бога придумали псевдоним «Волшебник Яхве». Несмотря на это, весь тираж книги «Вавилонская башня и другие древние легенды», выпущенной издательством «Детская литература» в 1968 году, был уничтожен, а заново напечатали книгу только в 1990 году.
Источник: ru.wikipedia.org
Каким образом национальный гимн Норвегии спас одного еврея от захвата нацистами?
В 1941 году во время концерта филармонического оркестра в Норвегии в зал ворвалась группа нацистов. Их целью было схватить скрипача с еврейскими корнями Эрнста Глазера и передать его немецким оккупационным властям. Однако дирижёр Харальд Хейде тут же велел музыкантам исполнять национальный гимн Норвегии, что вызвало растерянность у нападавших и позволило Глазеру скрыться через кулисы.
Источник: ru.wikipedia.org
На чьей стороне во Второй Мировой войне, кроме Третьего Рейха, воевал Гитлер?
В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-пулемётчик Семён Константинович Гитлер, еврей по национальности. Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к медали «За боевые заслуги» за совершение подвига. Правда, в базе данных «Подвиг народа» сообщается, что медалью «За отвагу» награждён Семён Константинович Гитлев — случайно или намеренно была изменена фамилия, неизвестно.
Источник: blog.dp.ru
Какова настоящая фамилия писателя Ремарка?
В некоторых биографиях Эриха Марии Ремарка указывается, что его настоящая фамилия — Крамер (Ремарк наоборот). На самом деле это выдумка нацистов, которые после его эмиграции из Германии распространили также слух, что Ремарк является потомком французских евреев.
Источник: en.wikipedia.org
Каким евреям дозволялось служить в армии нацистской Германии?
В нацистской Германии евреями считались люди, у которых не менее трёх бабушек или дедушек были евреями. Они были лишены гражданства, права занимать государственные посты и служить в армии. Однако если еврейских бабушек и дедушек было только 1 или 2, человек считался полукровкой и назывался мишлингом. К этой категории относился и голубоглазый блондин Вернер Голдберг, сын еврея и немки, который служил в вермахте и чья фотография была помещена в газетах с подписью «идеальный немецкий солдат». Но в 1940 году вышел новый закон об увольнении из армии всех мишлингов первой степени, и Вернеру пришлось вернуться к работе на фабрике по пошиву одежды.
Источник: nvo.ng.ru
Откуда произошло слово «гетто»?
Первое гетто появилось в Венеции в 16 веке. Городские власти решили поселить всех евреев на острове, где также находился литейный завод, от работы которого оставались залежи шлака. Именно от названия шлака на венецианском языке («gheto»), по наиболее распространённой версии, место районирования евреев и получило своё название.
Источник: en.wikipedia.org