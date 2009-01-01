Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о евреях

Какой язык — единственный пример успешного воскрешения из мёртвых?

Какой язык — единственный пример успешного воскрешения из мёртвых?

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Иврит, или древнееврейский язык, перестал быть средством повседневного общения во 2 веке, но сохранился в литературном и религиозном употреблении. В начале второй половины 19 века сионистское движение поставило задачу снова сделать иврит разговорным, и постепенно это удалось сделать. Иврит получил статус государственного после объявления независимости Израиля, сегодня его используют в качестве первого языка несколько миллионов человек, причём это единственный пример в истории человечества успешного воскрешения языка из мёртвых.

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Метки: евреи, иврит, израиль, языки

Источник: en.wikipedia.org

Почему Фридриху Ницше приписывают антисемитские взгляды?

Почему Фридриху Ницше приписывают антисемитские взгляды?

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В философских сочинениях Фридриха Ницше часто находят идеи нацизма и антисемитизма. В этом виновато вмешательство его сестры, Элизабет Фёрстер-Ницше, которая в последние годы жизни была его сиделкой, а затем взяла на себя публикацию ещё неизданных работ писателя и полного архива. Будучи убеждённой германской националисткой, сестра вносила в тексты нужные ей правки, часто опуская фрагменты, где Ницше недвусмысленно высказывается против антисемитизма. В сочинении «К генеалогии морали» философ специально объяснял, что критикует не евреев как народ, но иудаизм как религию вкупе с вышедшим из него христианством.

Неправда?

Метки: философы, антисемитизм, германия, евреи, иудаизм, ницше, христианство

Источник: en.wikipedia.org

Зачем евреи стараются натянуть провод по периметру районов, где они проживают?

Зачем евреи стараются натянуть провод по периметру районов, где они проживают?

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В иудаизме запрещено носить вещи в шаббат за пределами своего дома, если только пространство не окружено эрувом, которым могут быть забор, городская стена, или просто натянутая по периметру верёвка. В Израиле эрув сооружён практически в каждом городе или поселении, также эрувы организованы во многих районах проживания евреев в городах по всему миру. Как правило, это тонкие бесцветные провода, поднятые на значительную высоту, так что прохожие могут вовсе не замечать их.

Неправда?

Метки: иудаизм, евреи, израиль

Источник: en.wikipedia.org

Какому еврею дважды вручали премию «Итальянец года»?

Какому еврею дважды вручали премию «Итальянец года»?

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За исполнение роли Сонни в «Крёстном отце» актёр Джеймс Каан дважды удостаивался нью-йоркской премии «Итальянец года». При этом Каан никакого отношения к Италии не имеет, а родился в США в семье еврейских эмигрантов.

Неправда?

Метки: кинематограф, актёры, евреи, италия, крёстный отец, сша

Источник: en.wikipedia.org

Носил ли кто-нибудь из европейских правителей жёлтую звезду в знак солидарности с евреями?

Носил ли кто-нибудь из европейских правителей жёлтую звезду в знак солидарности с евреями?

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После оккупации Дании нацистами король Кристиан X остался в стране, став символом сопротивления датчан. Он ежедневно ездил верхом по улицам Копенгагена без охраны, а также, якобы, носил на одежде жёлтую звезду Давида в знак солидарности с евреями. На самом деле второго не было, так как именно в Дании нацисты никогда не издавали подобный приказ в отношении евреев. Но из опубликованных позднее дневников короля видно, что в случае появления приказа он намеревался повесить на себя звезду и агитировать всех датчан последовать его примеру.

Неправда?

Метки: дания, вторая мировая война, евреи, звезда давида, монархи

Источник: en.wikipedia.org

Какая книга американского еврея была использована нацистской пропагандой?

Какая книга американского еврея была использована нацистской пропагандой?

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Летом 1941 года в США была издана книга Теодора Кауфмана «Германия должна погибнуть!». Малоизвестный автор, еврей по национальности, высказал в ней идею стерилизовать всех немцев, а территорию Германии разделить между соседними государствами. В Третьем Рейхе брошюру тут же широко растиражировали как доказательство еврейского заговора, записав Кауфмана в советники американского президента. Многие критики отмечали, что данная книга сделала больше для мобилизации немецкого населения и оправдания уничтожения евреев, чем другие тщательно разработанные образцы нацистской пропаганды.

Неправда?

Метки: вторая мировая война, германия, евреи, литература, нацизм, пропаганда, сша

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом еврейской девочке удалось победить в фотоконкурсе арийских детей?

Каким образом еврейской девочке удалось победить в фотоконкурсе арийских детей?

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В конкурсе на лучшее фото арийского ребёнка, проведённого в Третьем Рейхе в 1935 году, победил снимок шестимесячной Хесси Тафт. Организаторы соревнования и сам Геббельс, которому приписывают выбор победителя, не подозревали, что девочка была еврейкой. Её мать Паулина Левенсон привела Хесси к фотографу, чтобы сделать снимки для семейного альбома, а тот без ведома родителей отправил фото на конкурс. Девочку пришлось прятать дома, а через несколько лет семье удалось покинуть Германию и в конечном итоге добраться до США.

Неправда?

Метки: евреи, геббельс, германия, дети, нацизм, фотография

Источник: www.telegraph.co.uk

Сколько процентов нобелевских лауреатов составляют евреи?

Сколько процентов нобелевских лауреатов составляют евреи?

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Численность евреев составляет примерно 0,2% от мирового населения. Однако среди нобелевских лауреатов более 20% людей являются евреями или имеют еврейские корни.

Неправда?

Метки: евреи, нобелевская премия

Источник: en.wikipedia.org

Где и когда евреи могли получить в мечети поддельные свидетельства о рождении?

Где и когда евреи могли получить в мечети поддельные свидетельства о рождении?

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Во время Второй Мировой войны, когда Франция была оккупирована войсками Третьего Рейха, Парижская соборная мечеть спасала евреев от преследования. Её имам организовал для евреев прибежище и выдачу поддельных мусульманских свидетельств о рождении.

Неправда?

Метки: мечети, вторая мировая война, евреи, ислам, париж, франция, холокост

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом двое польских врачей обманули нацистов и спасли 8 000 евреев?

Каким образом двое польских врачей обманули нацистов и спасли 8 000 евреев?

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Двое польских врачей, Евгениуш Лазовский и Станислав Матулевич, во время немецкой оккупации спасли 8 000 евреев с помощью «биологического оружия». Они открыли, что после прививки мёртвой бактерии Proteus OX19 забор крови даёт ложноположительный результат теста на тиф. Зная это, врачи решили тайно привить польское население городка Розвадов и его окрестностей, отослав нацистам пробы крови. Сделав анализ, немцы решили, что в городе бушует эпидемия тифа, объявили его зоной карантина и не решались туда наведываться. Таким образом проживающие здесь еврейские семьи избежали участи и быть убитыми сразу (как это происходило с заражёнными тифом евреями в других местах), и быть отправленными в концлагеря.

Неправда?

Метки: евреи, болезни, вторая мировая война, германия, медицина, польша, прививки, тиф, эпидемии

Источник: en.wikipedia.org

Каково происхождение приветствия Мистера Спока из телесериала «Звёздный путь»?

Каково происхождение приветствия Мистера Спока из телесериала «Звёздный путь»?

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В телесериале «Звёздный путь» характерным приветствием Мистера Спока в исполнении Леонарда Нимоя был жест жителей планеты Вулкан — сведённые указательный и средний пальцы, а также безымянный и мизинец с разрывом между средним и безымянным. Это приветствие — не что иное, как древнее еврейское благословение, которым священнослужители коэны благословляют народ Израиля в синагогах. Нимой посетил такую службу в детстве и был настолько впечатлён этим жестом, что решил его использовать спустя много лет в сериале.

Неправда?

Метки: жесты, евреи, звёздный путь, иудаизм, нимой, спок, телесериалы

Источник: en.wikipedia.org

Какой учёный брал плату с желающих получить его автограф?

Какой учёный брал плату с желающих получить его автограф?

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Во время своей поездки в США в 1930 году Альберт Эйнштейн брал плату с желающих получить его автограф. Простая роспись стоила 1$, автограф на каком-нибудь памятном предмете — 5$. Собранные средства учёный тратил на благотворительность.

Неправда?

Метки: эйнштейн, автографы, благотворительность, евреи, сша, учёные

Источник: books.google.ru

На каком участке фронта за силы нацистской коалиции воевали сотни еврейских солдат?

На каком участке фронта за силы нацистской коалиции воевали сотни еврейских солдат?

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Во время Второй Мировой войны сотни еврейских солдат и офицеров сражались за финскую армию, которая входила в зону влияния нацистской Германии. Финляндия решительно отказалась помогать нацистам в «решении еврейского вопроса», не став лишать своих граждан-евреев никаких прав и свобод и мобилизуя их на фронт наравне с обычными финнами. Трёх финских евреев за отличную службу даже наградили немецким Железным крестом, но они отказались принимать это поощрение.

Неправда?

Метки: евреи, вторая мировая война, германия, награды, нацизм, финляндия

Источник: shaon.livejournal.com

В каком городе есть мечеть, в которой свои службы совершают также иудеи?

В каком городе есть мечеть, в которой свои службы совершают также иудеи?

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В Бронксе, знаменитом районе Нью-Йорка, в течение многих лет наблюдается снижение еврейского населения. Уменьшающееся число прихожан оставило в 2007 году без средств к существованию синагогу Хабад, которую посещали ультраортодоксальные иудеи. Однако прихожане не остались без места для молитв — их приютил имам местной мечети Аль-Иман. Мусульмане отвели евреям большую комнату, где те устроили временную синагогу, пока не нашли возможность устроить новый собственный приход.

Неправда?

Метки: религия, евреи, ислам, иудаизм, мечети, нью-йорк, синагоги, сша

Источник: www.tabletmag.com

Почему Корней Чуковский в одной из книг под своей редакцией назвал Бога волшебником?

Почему Корней Чуковский в одной из книг под своей редакцией назвал Бога волшебником?

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В советское время было очень сложно получить доступ к религиозной литературе. Корней Чуковский в 1960-х годах запросил разрешение на выпуск библейских преданий, адаптированных для детей известными писателями и литераторами под своей редакцией. Проект разрешили с оговоркой: в книге не должны упоминаться Бог и евреи, поэтому для Бога придумали псевдоним «Волшебник Яхве». Несмотря на это, весь тираж книги «Вавилонская башня и другие древние легенды», выпущенной издательством «Детская литература» в 1968 году, был уничтожен, а заново напечатали книгу только в 1990 году.

Неправда?

Метки: литература, библия, дети, евреи, запреты, ссср, христианство, цензура, чуковский

Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом национальный гимн Норвегии спас одного еврея от захвата нацистами?

Каким образом национальный гимн Норвегии спас одного еврея от захвата нацистами?

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В 1941 году во время концерта филармонического оркестра в Норвегии в зал ворвалась группа нацистов. Их целью было схватить скрипача с еврейскими корнями Эрнста Глазера и передать его немецким оккупационным властям. Однако дирижёр Харальд Хейде тут же велел музыкантам исполнять национальный гимн Норвегии, что вызвало растерянность у нападавших и позволило Глазеру скрыться через кулисы.

Неправда?

Метки: музыка, вторая мировая война, гимны, евреи, нацизм, норвегия

Источник: ru.wikipedia.org

На чьей стороне во Второй Мировой войне, кроме Третьего Рейха, воевал Гитлер?

На чьей стороне во Второй Мировой войне, кроме Третьего Рейха, воевал Гитлер?

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В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-пулемётчик Семён Константинович Гитлер, еврей по национальности. Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к медали «За боевые заслуги» за совершение подвига. Правда, в базе данных «Подвиг народа» сообщается, что медалью «За отвагу» награждён Семён Константинович Гитлев — случайно или намеренно была изменена фамилия, неизвестно.

Неправда?

Метки: вторая мировая война, гитлер, евреи, награды, подвиги, ссср

Источник: blog.dp.ru

Какова настоящая фамилия писателя Ремарка?

Какова настоящая фамилия писателя Ремарка?

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В некоторых биографиях Эриха Марии Ремарка указывается, что его настоящая фамилия — Крамер (Ремарк наоборот). На самом деле это выдумка нацистов, которые после его эмиграции из Германии распространили также слух, что Ремарк является потомком французских евреев.

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Метки: писатели, германия, евреи, нацизм, ремарк, фамилии

Источник: en.wikipedia.org

Каким евреям дозволялось служить в армии нацистской Германии?

Каким евреям дозволялось служить в армии нацистской Германии?

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В нацистской Германии евреями считались люди, у которых не менее трёх бабушек или дедушек были евреями. Они были лишены гражданства, права занимать государственные посты и служить в армии. Однако если еврейских бабушек и дедушек было только 1 или 2, человек считался полукровкой и назывался мишлингом. К этой категории относился и голубоглазый блондин Вернер Голдберг, сын еврея и немки, который служил в вермахте и чья фотография была помещена в газетах с подписью «идеальный немецкий солдат». Но в 1940 году вышел новый закон об увольнении из армии всех мишлингов первой степени, и Вернеру пришлось вернуться к работе на фабрике по пошиву одежды.

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Метки: евреи, вторая мировая война, германия, фашизм

Источник: nvo.ng.ru

Откуда произошло слово «гетто»?

Откуда произошло слово «гетто»?

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Первое гетто появилось в Венеции в 16 веке. Городские власти решили поселить всех евреев на острове, где также находился литейный завод, от работы которого оставались залежи шлака. Именно от названия шлака на венецианском языке («gheto»), по наиболее распространённой версии, место районирования евреев и получило своё название.

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Метки: слова, венеция, евреи, италия, нацизм

Источник: en.wikipedia.org

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