Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

В какой стране немые фильмы сопровождались живым комментарием происходящего на экране? 47 + Ссылка Во времена немого кино в Японии существовала отдельная профессия комментатора — бэнси. Многие аспекты европейской и американской культуры, эмоции и жесты героев зачастую были непонятны японцами, и бэнси поясняли их зрителям, причём делали это на разные голоса. Басом комментировались действия злодеев, тенором — героев-любовников, фальцетом — женщин. Зачастую бэнси вместо простого пояснения импровизировали, меняя режиссёрский замысел, а некоторые из них обзаводились собственными поклонниками, идущими в кино только ради их сопровождения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что простужается у японцев, когда они говорят о депрессии? 157 + Ссылка До конца 20 века отношение к депрессии у японцев было строго негативным, так как под этим словом понимались прежде всего её крайние проявления, нуждающиеся в клиническом лечении. Ситуация переменилась, когда фармацевтические компании придумали для лёгких форм депрессии, которые можно лечить без госпитализации, термин «kokoro no kaze», что означает «простуда души». В период с 1998 по 2006 годы доход от продажи антидепрессантов в Японии вырос в шесть раз. Неправда? Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov

Кто потерял шансы стать руководителем государства, захотев посетить Диснейленд? 298 + Ссылка Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, получил образование в Швейцарии, затем работал на высоких государственных должностях и считался наследником поста Великого Руководителя. Его отношения с отцом испортились в 2001 году, когда Ким Чен Нам в сопровождении двух женщин и маленького мальчика (вероятно, своего сына) пытался попасть в Японию по поддельному доминиканскому паспорту. Предположительной целью визита было посещение токийского Диснейленда. После этого несостоявшийся преемник обосновался в Китае, а власть в КНДР с 2011 года перешла к его сводному брату Ким Чен Ыну. В 2017 году Ким Чен Нам был убит женщиной, которая накинула ему на голову отравленный платок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему шутка президента Картера вызвала гипертрофированный смех японской аудитории? 557 + Ссылка Выступая однажды перед японской аудиторией, президент США Джимми Картер начал речь с шутки. Когда зрители все как один засмеялись, впечатлённый Картер спросил переводчика, как ему удалось настолько хорошо передать юмор. Тот сознался, что перевёл таким образом: «Президент рассказал смешную историю. Все должны смеяться». Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

В какой стране станционным смотрителем работала кошка и привлекла много новых клиентов? 489 + Ссылка В 2006 году японская железнодорожная компания в префектуре Вакаяма с целью оптимизации расходов наняла на должность смотрителей небольших станций совместителей. Одна из новых сотрудниц взяла на попечение несколько бродячих кошек, и вскоре одну из них по имени Тама решили официально назначить станционным смотрителем. Основной её обязанностью было приветствие пассажиров в фирменной фуражке, а новость об этом существенно увеличила их поток. Было подсчитано, что назначение Тамы принесло в местную экономику более миллиарда иен. За эти заслуги Тама была повышена до исполнительного директора и работала в компании до самой смерти в 2015 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему американский пилот Второй Мировой гордился сбитым американским транспортником? 666 + Ссылка Американский пилот Второй Мировой войны Луис Кёрдс подбил десять самолётов, о чём говорили нанесённые на борт его «Мустанга» знаки. Помимо символов стран гитлеровской коалиции среди этих знаков был и флаг США. Лётчик заработал его во время разведывательной миссии: заметив держащий курс на аэродром острова Батан американский транспортник, Кёрдс попытался предупредить его пилотов, что объект контролируется японцами, но те не реагировали. Зная о жестоком обращении японцев с пленными, Кёрдс аккуратно подбил оба двигателя транспортника, который упал в воду. Все находящиеся на борту сумели выбраться на спасательные плотики и были подобраны гидросамолётом. Неправда? Источник: historyporn.dirty.ru

Где реставрация керамических изделий стала видом искусства с использованием золотого порошка? 379 + Ссылка Реставрация расколовшихся керамических изделий в Японии превратилась из утилитарного склеивания в искусство под названием кинцуги. Вместо клея мастера используют особый лак, смешанный с золотым, серебряным или платиновым порошком. Если при обычном ремонте швы и трещины стараются тщательно замаскировать, то цель кинцуги, наоборот, заключается в их подчёркивании согласно философской концепции принятия изъянов и недостатков как бренности бытия. Некоторых японских коллекционеров даже обвиняли в нарочном битье дорогих вещей только ради реставрации в стиле кинцуги. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На создание образа какого монстра оказали влияние шрамы выживших после ядерной бомбардировки? 338 + Ссылка Придуманный японцами монстр Годзилла проснулся и получил силу из-за испытаний водородной бомбы. Чтобы подчеркнуть связь Годзиллы с ядерным оружием, для прорисовки его кожи дизайнеры взяли за образец келоидные рубцы выживших после бомбардировки Хиросимы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая страна производила бронеавтомобиль, который мог двигаться как на гусеницах, так и по рельсам? 531 + Ссылка Планируя экспансию в Китай и Сибирь, японцы в 1930-х годах разработали особый бронеавтомобиль Тип 2595 «Со-Ки». Его отличительным преимуществом была возможность движения как на гусеничном ходу, так и по железным дорогам. Перевод машины с гусениц на колёса занимал три минуты, обратно — всего минуту. Вооружение состояло из одного пулемёта в конической башне. «Со-Ки», будучи способным развивать скорость по рельсам до 72 км/ч, широко использовался в Китае для транспортировки и патрулирования. Неправда? Источник: www.aviarmor.net

В каком языке есть слово, обозначающее нападение воина на случайного прохожего для обкатки оружия? 476 + Ссылка В японском языке есть отдельное слово «цудзигири» для обозначения ситуации, когда самурай после получения новой катаны или обучения новому стилю боя тестирует эффективность оружия на случайном прохожем, обычно в тёмное время суток. Эта практика распространилась в период Сэнгоку, когда Япония была раздроблена, однако попала под запрет под страхом смертной казни после установления сёгуната Токугава. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему взявший Порт-Артур японский генерал совершил харакири? 496 + Ссылка Несмотря на удачный для японцев итог осады Порт-Артура, командующий армией Ноги Марэсукэ в докладе императору Мэйдзи не смог сдержать слёз из-за больших потерь. Он попросил разрешения сделать харакири, но получил отказ, так как действовал согласно императорским приказам. После смерти правителя Марэсукэ счёл себя свободным от данного обещания и совершил харакири вместе с женой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране существует класс кибер-бездомных людей? 469 + Ссылка В Японии существует класс людей, которых называют «кибер-бездомными». Они не владеют жильём и не снимают его, а ночуют в интернет-кафе или манга-кафе, предлагающих отдельные закрытые ячейки и бесплатный душ. Стоимость такого ночлега выходит даже меньше, чем в капсульных отелях или самых дешёвых хостелах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему японских лётчиков-смертников называют камикадзе? 341 + Ссылка Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжения в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их «камикадзе», что означает «божественный ветер». А во Вторую Мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой гимнаст принёс своей команде золото Олимпиады со сломанным коленом? 1016 + Ссылка На Олимпиаде 1976 года в Монреале во время командных соревнований по гимнастике японец Сун Фудзимото сломал колено. Не сказав ни слова, он продолжил выступления на коне и на кольцах, идеально приземлившись в финале на обе ноги, и только после этого упал, корчась от боли. Благодаря его оценкам Япония обошла советских гимнастов и заняла первое место. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом внутри одного вида улиток могут существовать особи с разносторонними раковинами? 412 + Ссылка У разных видов улиток раковина может размещаться с правой или с левой стороны от тела. Но есть также виды, в которых возможны оба варианта — например, правостороннее размещение превалирует, а левостороннее, обусловленное рецессивным геном, распространено менее. Спаривание между разносторонними особями сильно затруднено, однако левосторонние не исчезают из популяции благодаря другим преимуществам. В случае с японскими улитками рода сацума таким фактором является повышенная сопротивляемость змеям, которые атакуют жертву слева. Правосторонние улитки становятся их лёгкой добычей, но левосторонние благодаря аномальному расположению раковины выживают гораздо чаще. Неправда? Источник: phys.org

В честь какого вождя назван цветок, который распускается в день рождения этого лидера? 545 + Ссылка В 1988 году японский ботаник в знак дружбы между Японией и КНДР вывел новый сорт бегонии с ярко-красными цветами и назвал его в честь сына северокорейского вождя кимченирией. Её главная особенность в том, что цветы распускаются каждый год 16 февраля — в день рождения Ким Чен Ира. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране производят оружие с нарезкой, отличающейся от нарезки оружия остального мира? 461 + Ссылка Во время полёта выпущенная из нарезного оружия пуля вращается, и её траектория отклоняется от прямой линии, что называют деривацией. В подавляющем большинстве современных моделей оружия нарезка делается по часовой стрелке, если смотреть с задней части ствола, поэтому деривационное отклонение пули происходит вправо. Нарезка против часовой стрелки, и, соответственно, деривационное отклонение пули влево, применяется только в японском оружии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Из солдат какой национальности был составлен самый награждаемый полк за всю историю США? 585 + Ссылка Воевавший на европейском фронте Второй Мировой войны американский пехотный полк № 442 был целиком составлен из японцев, главным образом уже родившихся в США детей японских эмигрантов. По оценке Министерства обороны США, этот полк является лидером по числу награждённых, если считать отношение общего количества наград к числу солдат подразделения, за всю историю американской армии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой производитель электроники начинал с продажи изделий для полного выкуривания сигарет? 733 + Ссылка В послевоенное время японцы из-за тяжёлого материального положения и дефицита товаров на многом экономили. Курильщики, например, старались не оставлять окурков. Тадао Касио изобрёл для них специальное кольцо-держатель: благодаря нему можно было полностью выкурить сигарету, не обжигая пальцев, к тому же руки оставались свободными для работы. На вырученный от продажи этих изделий капитал он вместе с братьями организовал производство электронных калькуляторов, прославивших компанию Casio. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Кубрик не ответил на письмо восхищения от Куросавы? 636 + Ссылка Стэнли Кубрик отличался заметной скрупулёзностью в режиссуре и всегда требовал снимать большое количество дублей одной сцены. Его ассистент Энтони Фрюин рассказал о полученном Кубриком в конце 1990-х письме восхищения от Акиры Куросавы. Кубрик и сам был большим поклонником и последователем японца, поэтому очень долго думал над правильным ответом, исписав множество черновиков. А когда письмо было, наконец, готово, пришло известие, что Куросава умер. Неправда? Источник: www.bfi.org.uk

Почему в изначальном варианте суши рис в пищу не употреблялся? 529 + Ссылка Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где варёный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему её можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислый от брожения рис выбрасывали. Уже японцы в 14—16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Ёхэй Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком штате США во время Второй Мировой войны циркулировали особые доллары? 1337 + Ссылка Через месяц после нападения японцев на Пёрл-Харбор американское правительство провело операцию по замене всех наличных денег на Гавайях. У компаний и населения забрали доллары и выдали взамен то же количество, но специально напечатанными банкнотами с большой надписью «HAWAII». Всё это было сделано на случай захвата островов японской армией: если бы оккупанты решили изъять деньги у гавайцев, полученные ими купюры не обладали бы никакой ценностью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С помощью чего можно лопать пузырчатую упаковку в бесконечном режиме? 626 + Ссылка Японская компания разработала брелок под названием Mugen Puchipuchi, одна поверхность которого состоит из восьми выступов. Нажатие на них вызывает тактильный эффект, похожий на лопание пузырчатой упаковки, сопровождаемое соответствующим звуком. Каждое сотое нажатие влечёт другой случайный звук — например, дверной звонок или собачий лай. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие формы жизни могут выдерживать перегрузку в сотни тысяч g? 688 + Ссылка Японские учёные исследовали бактерии в ультрацентрифуге и обнаружили, что некоторые их виды способны при гравитации в 403 627 g не только выживать, но и продолжать рост. К таким бактериям относятся Paracoccus denitrificans и широко известная Escherichia coli. Результаты эксперимента могут рассматриваться как ещё один довод в пользу теории панспермии, предполагающей, что жизнь на нашу планету была занесена из космоса на каком-нибудь небесном теле. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Когда мужчина находится в состоянии, которое японцы называют «временем мудрости»? 832 + Ссылка В японском сленге есть выражение «kenja taimu», что буквально переводится как «время мудрости». Но обозначает оно конкретное состояние мужчины — небольшой период сразу после оргазма, когда ум не находится под властью сексуального влечения и может рождать действительно мудрые мысли. Неправда? Источник: www.jlect.com

После показа какого мультфильма в больницы попало около 700 детей? 564 + Ссылка 16 декабря 1997 года по японскому телевидению показали 38 серию мультсериала «Покемон», в которой были кадры особо интенсивной и яркой атаки Пикачу из чередующихся красных и синих вспышек. У многих детей это спровоцировало болезненную реакцию, напоминающую эпилептический припадок — всего было госпитализировано около 700 человек. О недомогании заявило гораздо больше детей, однако медики считают, что их симптомы были вызваны не самой передачей, а массовой истерией вокруг неё. Даже среди госпитализированных нашлось немало тех, кто прикинулся больным, чтобы не ходить в школу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как для испанских зрителей перевели фразу Терминатора «Hasta la vista, baby»? 566 + Ссылка Когда «Терминатор» переводили на испанский язык, знаменитое «Hasta la vista, baby» решили изменить, чтобы сохранить эффект смены языка для фразы со значением «До свидания». Выбрали японский эквивалент, и зрители слышали «Sayonara, baby». Хотя в другой испаноязычной версии для латиноамериканских стран переводчики решили оставить оригинальное выражение как есть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие слова повторяют актёры массовки, чтобы создать эффект гула толпы? 630 + Ссылка Существует специальное слово «walla», которое голливудские актёры массовки повторяют, чтобы создать эффект гула толпы. В английском кино принято повторять другое слово — «rhubarb» (оно переводится как «ревень»), в японском — «gaya». Правда, в наши дни такие простые приёмы встречаются реже, а участники массовки часто получают задание произносить нормальные повседневные фразы, импровизируя на ходу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кого подвергли остракизму за то, что он спасся после крушения «Титаника»? 532 + Ссылка Единственным японцем на борту «Титаника» был госслужащий Масабуми Хосоно. Он сумел спастись, заняв последнее место в одной из спасательных шлюпок, но по приезду на родину был подвергнут остракизму. Его назвали трусом, запятнавшим честь всей Японии, а некоторые газеты сообщили, что он проник на шлюпку, переодевшись женщиной. Существует множество статей, утверждающих, что он прожил в бесчестии до самой смерти, однако это не совсем так. Будучи уволенным из министерства связи, Хосоно вскоре был принят обратно, так как правительство посчитало нецелесообразным терять хорошего эксперта. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что означает самый сложный японский иероглиф, состоящий из 84 чёрточек? 617 + Ссылка В японской письменности используются как элементы слоговой азбуки (хирагана и катакана), так и иероглифы (кандзи). Самым долгим для написания кандзи является «тайто», что приблизительно переводится как «дракон в полёте». Чтобы изобразить этот иероглиф, нужно сделать 84 черты. Хотя запомнить его не так сложно, как кажется на первый взгляд, поскольку «тайто» состоит из шести более мелких иероглифов: трёх «драконов» и трёх «облаков». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Могут ли борцы сумо садиться на шпагат? 606 + Ссылка Борцы сумо несмотря на большой вес и габариты подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный сумотори должен уметь садиться на шпагат. Неправда? Источник: www.geo.ru

Почему автомобили называются Toyota, хотя фамилия основателя компании пишется как Toyoda? 900 + Ссылка «Отцом» японской промышленной революции считается Сакичи Тоёда, который изобрёл автоматический ткацкий станок и основал компанию Toyoda Automatic Loom Works. В 1933 году под руководством его сына Киитиро Тоёды было начато производство автомобилей. Сначала они продавались под маркой Toyoda, но затем было решено поменять предпоследний звук. Для записи слова Toyota японской азбукой нужно 8 движений кисти вместо 10 для слова Toyoda, а число 8 традиционно считается счастливым в восточно-азиатских странах. Ещё одним аргументом в пользу переименования было дистанцирование от ассоциаций с сельским хозяйством, так как буквальное значение Toyoda — «урожайные рисовые поля». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране популярным снеком являются кленовые листья? 784 + Ссылка В некоторых регионах Японии популярным снеком являются кленовые листья во фритюре. Листья собирают, затем выдерживают примерно год в бочонках с солью, а после этого покрывают особым сладким тестом и обжаривают в масле. Производители снека уверяют, что самым подходящим занятием при поедании кленовых листьев является любование осенними красками японской природы. Неправда? Источник: kotaku.com

Где можно увидеть гигантские картины из риса, меняющиеся каждый год? 1568 + Ссылка В 1993 году жители японского села Инакадате задумались, как привлечь туристов, и у них возникла идея художественного оформления рисовых полей. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов на полях появляются и более знакомые всему миру образы — например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны ещё и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда во время Второй Мировой войны американцы участвовали в парусной битве? 706 + Ссылка Последняя морская битва во Второй Мировой войне для американцев оказалась весьма необычной. Уже после объявления Японией о своей капитуляции частям китайско-американской разведывательной организации был дан приказ прибыть в Шанхай для дальнейшей отправки домой. Двое лейтенантов решили добраться до Шанхая по морю, наняв китайские джонки с экипажами, но 20 августа 1945 года встретились с другим парусным судном, на котором оказались японцы, первыми открывшие огонь. Американцы ответили из пулемётов, а затем сблизились с врагом, чтобы обстрелять его из базуки. В конечном счёте японцы были взяты на абордаж — 43 человека погибло, 39 взяты в плен. Неправда? Источник: www.cracked.com

Почему один из белков человеческого глаза называется в честь Пикачу? 992 + Ссылка В 2008 году японские учёные из Института биологических наук Осаки открыли белок, который играет важную роль при передаче сигналов между ленточными синапсами фоторецепторов человеческого глаза и дендритами. Назвали этот белок «пикачурин» — в честь передвижений со скоростью молнии и электрических способностей покемона Пикачу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в Японии существуют две энергосети с разными частотами? 722 + Ссылка Обычно в пределах одного государства сетевое напряжение имеет строго определённую частоту — либо 50 Гц, либо 60 Гц. А в Японии существуют две системы — в западной части частота составляет 60 Гц, в восточной — 50 Гц, и между ними действуют четыре конвертера частоты. Такое положение дел возникло из-за того, что для энергосистемы Токио в 1895 году закупили генераторы немецкой компании AEG, а для Осаки год спустя — американские генераторы General Electric. С тех пор каждая из этих сетей развивалась по своим стандартам, и проводить унификацию оказалось слишком затратно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких странах сильное рукопожатие могут расценить как грубость? 956 + Ссылка В Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии рукопожатия гораздо слабее, чем в странах западной культуры. Слишком сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно отправить письмо через подводный почтовый ящик? 595 + Ссылка На одном из островов тихоокеанского государства Вануату в 50 метрах от берега находится подводная почтовая станция. Купив заранее специальный непромокаемый конверт, дайверы могут опустить письмо в почтовый ящик либо отдать дежурному почтальону, сидящему за стойкой в водолазном снаряжении. Подводные почтовые ящики также можно найти в Японии, Малайзии, на Багамах и других курортах. Неправда? Источник: www.gadling.com

Какая продукция сельского хозяйства увеличивается при воздействии молнии? 767 + Ссылка Многие поколения японских фермеров, выращивающих грибы, замечали увеличение их роста в том месте, куда попала молния. В 2010 году учёные Иватского университета опубликовали результаты исследований, в ходе которых подвергали грибы воздействию искусственно созданных молний. Оказалось, что электрические разряды от 50 до 100 тысяч вольт действительно увеличивают продуктивность для 8 из 10 исследованных видов, причём в некоторых случаях более чем в два раза. Чёткого объяснения природы данного феномена нет, однако есть предположение, что грибы реагируют на молнию как большую опасность для выживания и поэтому ускоряют свой рост. Неправда? Источник: news.nationalgeographic.com

Каким образом жёлтые уточки помогают исследовать океанические течения? 1443 + Ссылка В начале 1992 года из Гонконга в США отправился корабль с грузом из 29 тысяч китайских пластиковых игрушек: жёлтых уточек, а также черепашек, лягушек и бобров. В середине пути судно попало в шторм, и контейнеры с игрушками смыло за борт. Уточки оказались в свободном плавании и через некоторое время стали появляться на берегах Аляски, Гавайев и в других местах. Игрушки оказали большую помощь океанографам, исследующим течения. Например, было установлено, что период круговорота между Японией, Аляской и Алеутскими островами составляет примерно три года. Неправда? Источник: www.independent.co.uk

В какой стране придумали китайские печенюшки с предсказаниями? 973 + Ссылка В китайских ресторанах США и многих других стран на десерт подают печенье с предсказаниями — вложенными внутрь бумажками, содержащими мудрые фразы на китайском языке с переводом или числа, которые многие затем переносят в лотерейные билеты. Однако в самом Китае эти печенюшки практически неизвестны, и к их происхождению китайцы отношения не имеют. Прототип этих сладостей возник ещё в 19 веке в японских храмах, и именно японские иммигранты адаптировали печенье для американского рынка. По одной из версий, оно начало прочно ассоциироваться с Китаем, когда во время Второй Мировой войны японо-американцы массово переселялись в концентрационные лагеря, и производство печенья подхватили китайцы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким корейцам предписано 14 апреля идти в ресторан и есть чёрную лапшу? 1356 + Ссылка В Японии и Южной Корее празднование 14 февраля отличается от обычаев в западных странах. В этот день только женщины делают подарки мужчинам, и в подавляющем большинстве случаев дарят шоколад. В 1980-х годах ассоциация кондитеров Японии успешно запустила новый праздник 14 марта, так называемый «Белый день», когда ответные подарки ожидаются от мужчин, причём они должны быть более ценными, чем полученные месяц назад. В дополнение к этим датам корейцы придумали «Чёрный день» 14 апреля, когда и мужчины, и женщины, не получившие подарки, идут в ресторан и едят чёрную лапшу в знак траура по своему одиночеству. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой вид животных образует глобальную суперколонию на всех континентах планеты? 1382 + Ссылка Аргентинский муравей — это инвазивный вид, изначально обитающий в бассейне южноамериканской реки Парана, но затем благодаря непреднамеренному участию человека распространившийся по всем континентам. В настоящее время выделяют три суперколонии этих муравьёв: на западном побережье Японии, на побережье Калифорнии длиной 900 км, и самая крупная в Европе — 6 000 км вдоль берега Средиземного моря. Причём фактически они являются одной глобальной суперколонией, так как в любом муравейнике аргентинского муравья из другого муравейника какой бы то ни было части света принимают за своего. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные научились мыть и подсаливать пищу? 897 + Ссылка В 1950-х годах японские учёные начали исследовать макак, обитающих на острове Кодзима, и одним из экспериментов было оставление на берегу реки клубней батата. Макаки обычно перед употреблением их в пищу просто очищают грязь руками, но одна из самок через какое-то время догадалась мыть батат в реке. Через несколько лет навык мытья передался большинству макак в популяции, а в 1965 году учёные заметили, что они научились мыть батат в морской воде, тем самым заодно его подсаливая. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие интеллектуальные способности выявлены у слизевиков? 1330 + Ссылка Слизевики — это организмы царства простейших. На разных стадиях развития они либо имеют вид слизи из одной многоядерной клетки, либо принимают более твёрдую форму, схожую с плодовым телом грибов, но в любом случае не обладают даже намёком на нервную систему. Тем не менее, несколько исследований выявили «интеллектуальные» способности слизевиков Physarum polycephalum. Например, они могут проходить кратчайшим путём через лабиринт, на входе и выходе которого положены кусочки пищи. В другой работе учёные разложили овсяные хлопья так, чтобы они размером и положением соответствовали японской столице Токио и его 36 пригородам, и слизевик выстроил структуру, схожую с существующей сетью железных дорог. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что можно увидеть на соревнованиях по «воздушному сексу»? 775 + Ссылка Будучи вдохновлённым соревнованиями по имитации игры на гитаре «Air guitar», японец Джейтаро Сигисаку в 2006 году придумал соревнования по имитации сексуального акта «Air Sex». Участники этих состязаний должны наиболее достоверно и артистично показать свои сексуальные навыки с воображаемым партнёром. Идею быстро подхватили в западных странах, и уже прошло несколько чемпионатов разных стран по «воздушному сексу». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком возрасте чаще всего происходит усыновление в Японии? 1592 + Ссылка Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на людей старше 20 лет, преимущественно мужчин. Такая практика обусловлена тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет собственных сыновей, либо сыновья не способны или не проявляют интерес к управлению компанией, собственник принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником. Зачастую эта процедура сопровождается браком между усыновлённым и дочерью приёмного отца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем до 1873 года японское деление суток на часы отличалось от западного? 1029 + Ссылка В Японии день традиционно делился не на равномерные часы, а по особому методу, зависящему от времени года. В сутках выделяли два больших отрезка — от восхода до заката и от заката до восхода, каждый из которых состоял из шести часов. Таким образом, летом дневные часы были гораздо длиннее, чем зимой, а ночные — наоборот. В 16 веке японские мастера научились мастерству изготовления часов от западных торговцев, и впоследствии придумали, как адаптировать равномерный европейский циферблат к меняющемуся японскому, хотя подстройка осуществлялась не автоматически, а вручную. Только в 1873 году японское правительство утвердило в стране григорианский календарь вместе с равномерным делением суток. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего, кроме смачивания роговицы, человеку необходимо частое моргание? 1893 + Ссылка Широко известная функция моргания заключается в смачивании роговицы глаза, но если принимать во внимание только её, то частота моргания — в среднем 15-20 раз в минуту — представляется избыточной. Японские учёные во главе с Тамами Накано обнаружили, что человек зачастую моргает не в произвольные моменты времени, а при завершении какого-либо события — например, в конце предложения при чтении, во время паузы собеседника или при смене сцены в фильме. Исследование с помощью компьютерной томографии показало, что в такие моменты моргания в мозге резко падает активность нейросети внимания, и мозг переходит в «пассивный режим». Это может свидетельствовать о том, что наше частое моргание служит для сброса внимания и «перезагрузки» отвечающих за него нервных клеток. Неправда? Источник: ria.ru

В какой стране население ежедневно чернило зубы на протяжении множества веков? 1330 + Ссылка В Японии издавна существовала традиция «охагуро» — чернение зубов специальным лаком, состоящим из раствора железа в уксусной кислоте с добавлением красителя из чернильных орешков. Краска на зубы наносилась ежедневно и предназначалась как для «красоты», так и для укрепления эмали. Обычай сошёл на нет только в начале 20 века, и сегодня зубы в Японии чернят только актёры традиционных театров и некоторые гейши. Однако в Юго-Восточной Азии эта традиция продержалась дольше, поэтому и сегодня в Таиланде, Вьетнаме и других странах нередко можно встретить пожилых женщин с чёрными зубами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что прикрывает четвёртая мудрая обезьяна? 1968 + Ссылка Японский символ буддистской идеи недеяния зла — это три обезьяны, одна из которых прикрывает уши («не слышу зла»), вторая глаза («не вижу зла»), а третья рот («не говорю о зле»). Часто в эту композицию добавляется и четвёртая обезьяна, которая прикрывает промежность или живот, выражая тем самым принцип «не совершаю зло». То, что в качестве символа выбраны именно обезьяны, а не другие животные, объясняется игрой слов в японском языке: обозначающее обезьяну слово «сару» созвучно окончаниям слов во фразе «мидзару, кикадзару, ивадзару», что переводится как «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая европейская страна находилась в состоянии войны с Японией больше века? 2084 + Ссылка В 1904 году, поддержав Российскую Империю, войну Японии объявило Княжество Черногория. Хотя существенную помощь Черногория оказать не смогла, и фактически она заключалась в небольшом отряде добровольцев, влившихся в российскую армию. Когда в 1905 году подписывался Портсмутский мирный договор, про Черногорию забыли, и в течение 20 века к этому вопросу не возвращались, так как Черногория вскоре перестала быть самостоятельным государством. Лишь в 2006 году Япония, признав независимость отделившейся от Сербии Черногории, заявила о прекращении состояния войны, которая, таким образом, формально длилась 102 года. Примечательно, что первый международный матч сборная Черногории по футболу сыграла именно с японцами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на праздновании первой менструации девочки в Японии подают красный рис? 1282 + Ссылка В некоторых японских семьях сохранилась традиция праздновать менархе, первую менструацию девочки. Угощение по случаю праздника обязательно включает в себя красный рис, хотя никакой связи с цветом крови здесь нет. Дело в том, что в древней Японии весь рис был только красным и очень дорогим, поэтому и употреблялся только по особым случаям. Позднее белый рис, наоборот, стал повседневным блюдом, а по праздникам типа дней рождения и свадеб стали подавать так называемый рис сэкихан, окрашенный в красный цвет бобами адзуки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких странах можно проехать на автомобиле по музыкальной дороге? 4333 + Ссылка В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются бороздки разной глубины и на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определённой скорости вибрация от бороздок через колёса передаётся в салон машины, где превращается в какую-нибудь мелодию. Если в Японии музыкальные дороги делают главным образом для туристов, то в Южной Корее подобные отрезки конструируют на особо монотонных шоссе, чтобы привлечь внимание водителей и не дать им заснуть. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как этикет предписывает вести себя французу, если его собеседник чихнул? 2311 + Ссылка В большинстве языков ответом на чихание служит пожелание здоровья, долгих лет жизни или, как в английском, фраза «благослови тебя Господь» («bless you»). В Японии и Корее желать ничего не принято, а сам чихнувший должен извиниться. Самое сложное предписание этикета при чихании существует у французов. Когда человек чихает, ему нужно сказать: «à tes souhaits» («пусть исполнятся твои желания»), при повторном чихании кто-нибудь может добавить: «à tes amours» («любви тебе»), а если человек чихает третий раз, он сам может сказать в ответ: «que les tiennes durent toujours», что означает «и твои пусть длятся вечно». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране был принят первый в мировой истории закон о защите прав животных? 2024 + Ссылка В конце 17 — начале 18 веков Японией правил Токугава Цунаёси, вошедший в историю под прозвищем «Собачий сёгун». Он издал указ о защите прав животных, самый ранний из известных законов такого рода в мировой истории, запретив под страхом смертной казни убивать собак, кошек и загнанных лошадей. К бродячим собакам горожане должны были ласково обращаться «высокоблагородие Собака», а неподчинившихся этому требованию подвергали телесным наказаниям. В столице Эдо было построено несколько приютов для расплодившихся собак, где им полагался рацион больше, чем для крестьян. Эти меры наряду с финансовым кризисом стали причиной роста недовольства населения, и после смерти Цунаёси его преемник сразу отменил данный закон. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего японцы использовали соловьиные полы? 3155 + Ссылка В японских замках и храмах для того, чтобы чужому человеку было трудно прокрасться незамеченным, часто устанавливали так называемые «соловьиные полы». Доски пола прибивались к жердям креплением в форме перевёрнутой буквы V, что вызывало напоминающий птичий щебет звук, когда доска оказывалась под давлением. Причём хождение на цыпочках только усиливало эффект, так как давление на пол в этом случае было выше, чем от полной стопы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом американский морпех в одиночку взял в плен около тысячи японских солдат? 3227 + Ссылка Летом 1944 года американские войска захватили один из Марианских островов под названием Сайпан, который был оккупирован японцами. Из 30-тысячного контингента японцев 24 тысячи были убиты, ещё 5 тысяч совершили самоубийства в последние дни боёв, и лишь чуть менее тысячи сдались в плен. Почти все пленники стали результатом работы 18-летнего морпеха Гая Габалдона, который в детстве несколько лет прожил в японо-американской семье и использовал свои знания о традициях и психологических особенностях японцев. Габалдон действовал ночью в одиночку: он убивал или обездвиживал часовых возле пещер, после чего уговаривал находящихся внутри врагов сдаться. В свой самый удачный рейд он привёл обратно на базу 800 японцев, после чего сослуживцы прозвали его Сайпанским крысоловом по аналогии с Гамельнским крысоловом из средневековой легенды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто потерял более 300 человек в военной операции при полном отсутствии сопротивления? 2831 + Ссылка В августе 1943 года американские и канадские войска провели операцию «Коттедж» по освобождению оккупированного японцами острова Кыска в Тихом океане. Разведка докладывала, что гарнизон японцев на острове может составлять до 10 000 человек, но американцы не знали, что весь гарнизон был эвакуирован под покровом тумана за две недели до старта операции. В высадке участвовало более 8 000 морских пехотинцев, которые за девять дней обследования острова убедились, что он пуст. Несмотря на отсутствие сопротивления, потери американцев и канадцев составили более 300 человек — большая часть стали жертвами огня по своим, остальные подорвались на минах. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране дети и взрослые разыгрывают друг друга имитацией клизмы в анус? 2343 + Ссылка В Японии популярен розыгрыш под названием кантё, что в переводе означает «клизма», когда один человек складывает ладони вместе, вытягивает указательные пальцы и пытается вонзить их в анальную область другого человека. Чаще всего в эту игру играют младшие школьники, однако нередко и взрослые японцы могут позволить себе сделать кантё. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где популярен миф о том, что отечественный снег отличается от снега в других странах? 1214 + Ссылка В Японии популярен миф о том, что японский снег отличается от снега в других странах. В начале 1980-х власти под этим предлогом ограничивали импорт лыж, чтобы защитить отечественного производителя. Существует даже японская новогодняя песенка, по сюжету которой чемпион мира из Японии не может тронуться с места на зарубежных лыжах, потому что они не едут по японскому снегу. Неправда? Источник: mikkilineni.wordpress.com

В какой стране пожилые водители обязаны наклеивать на автомобиль специальный знак? 1856 + Ссылка Для начинающих водителей в Японии, как и в большинстве других стран, установлен специальный знак Shoshinsha. Его нужно наклеить на автомобиль, а своим видом он напоминает молодой росток. Однако только в Японии предусмотрена специальная маркировка для пожилых людей — знак Koreisha, обязательный для водителей старше 75 лет. Его ввели в 1997 году в виде осеннего увядающего листа. Некоторые водители отказывались его клеить, избегая ассоциирования себя с мёртвым листом, поэтому в 2011 году форма знака Koreisha была изменена на четырёхлистник. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто сделал копию самого себя из дерева, пересадив затем скульптуре свои зубы и волосы? 3155 + Ссылка В 1885 году японский скульптор Масакиши Хананума, думая, что умирает от туберкулёза, решил вылепить точную копию самого себя на память любимой женщине. Без единого гвоздя, используя только клей и колышки, Хананума из нескольких тысяч деревянных дощечек воссоздал поверхность своего тела до мельчайших подробностей — каждую мышцу, вену и морщину. Затем он сделал в статуе поры и пересадил ей свои волосы, бороду, брови и ресницы. Не остановившись на этом, скульптор отдал своей копии ногти и зубы. После завершения работы Хананума жил ещё десять лет и умер в бедности, а статуя долгое время находилась в частных коллекциях и была сильно повреждена в результате калифорнийского землетрясения 1994 года. Неправда? Источник: www.anomalies-unlimited.com

Где живут пчёлы, которые способны убивать шершней путём перегрева? 3632 + Ссылка Японские пчеловоды предпочитают разводить европейских пчёл, которые более медоносны, чем эндемичные японские пчёлы. Однако ульи часто подвергаются нападению японского подвида азиатских огромных шершней, одна особь которого может убить сорок пчёл за минуту. Местные пчёлы, в отличие от европейских, научились противостоять этим шершням. Несколько сотен пчёл собираются вокруг хищника в один большой клубок и работают мышцами, нагревая воздух внутри шара до 47 °C. Шершень, выдерживающий максимальную температуру 46 °C, погибает от перегрева. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком городе через 16-этажное здание проходит скоростное надземное шоссе? 4331 + Ссылка В японском городе Осака стоит здание Гейт Тауэр, через которое проходит надземное скоростное шоссе. В 1983 году владельцы земли под зданием решили перестраивать имеющуюся здесь недвижимость, но столкнулись с запретом городских властей в связи с утверждённым планом строительства дороги. Однако владельцы не сдались и после длительных переговоров с корпорацией, прокладывающей шоссе, достигли компромисса. 16-этажную высотку построили так, чтобы дорога проходила насквозь неё в промежутке с 4 по 8 этаж, а в самом здании на этих этажах находятся только лестницы и лифты. Шоссе в месте пересечения окружено специальной конструкцией, защищающей дом от шума и вибрации. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие спортсмены пилили свои олимпийские медали, чтобы сплавить их гибриды? 4108 + Ссылка На олимпийских играх 1936 года в Берлине в соревнованиях по прыжкам с шестом два японца, Сюхэй Нисида и Суэо Оэ, показали одинаковый результат 4,25 метра, что соответствовало второму месту. Серебряная медаль в итоге досталась Нисиде, а бронзовая— Оэ. По одной версии, для распределения медалей просто бросили монетку, по другой — так решила японская федерация из-за того, что Нисиде для взятия высоты понадобилась всего одна попытка, да и вообще он старше Оэ. Как бы то ни было, по возвращении домой Нисида и Оэ распилили свои медали пополам и сплавили две новые, серебряно-бронзовые. Неправда? Источник: www.sports-reference.com

Где можно прокатиться на подземном троллейбусе? 1515 + Ссылка В мире всего две полностью подземно-туннельных троллейбусных линии, и обе построены в Японии специально для обслуживания горного туристического маршрута между городами Татэяма и Омати. При этом обычных надземных троллейбусов в Японии нет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране популярны частные салоны по чистке ушей? 3133 + Ссылка В 2006 году японское правительство отменило необходимость медицинской лицензии для оказания услуг по чистке ушей. После этого в японских городах открылись сотни салонов, для которых чистка ушей — основной вид деятельности. Большинство их клиентов — мужчины, которые приходят сюда главным образом для того, чтобы расслабиться. Сеанс чистки проходит в комнате традиционного японского стиля: мастер в кимоно сначала предлагает клиенту чай и небольшую беседу, затем укладывает его голову себе на колени и проводит процедуру, в ходе которой больше половины мужчин засыпают. Неправда? Источник: www.cnngo.com

В какой стране существует дискриминация по группе крови? 3593 + Ссылка Японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от неё зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность, второй — надёжность и замкнутость, третьей — ум и честолюбие, а четвёртой — уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из критериев выбора партнёра для свидания, а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В каком городе у японских туристов диагностируют особое психическое расстройство? 3122 + Ссылка У посещающих Париж туристов, в основном японцев, иногда диагностируют Парижский синдром — психическое расстройство, проявляющееся в головокружении, галлюцинациях, деперсонализации и других симптомах. Причиной проявления синдрома чаще всего является сильное несоответствие между идеальным образом Парижа и его жителей, рисуемого в японских журналах, и реальным положением дел. Эффект усиливает и культурный барьер, заключающийся прежде всего в большом различии между манерами поведения и общения у японцев и французов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом в одном японском блюде танцует мёртвый кальмар? 6232 + Ссылка В японской кухне существует блюдо «танцующий кальмар». Недавно убитого кальмара помещают в чашку с рисом, а затем поливают соевым соусом — и в это время моллюск начинает «танцевать», перебирая своими щупальцами. Данный эффект объясняется особым строением нервных волокон кальмаров, которые даже после их смерти реагируют с содержащимся в соусе натрием и заставляют мышцы сокращаться. Неправда? Источник: www.thesun.co.uk

Могут ли собаки диагностировать рак на ранних стадиях и каким образом? 3851 + Ссылка Собаки могут диагностировать заболевание различными формами рака на ранних стадиях. Это доказали японские учёные, натренировав для этой цели самку лабрадора. Несмотря на то, что задача осложнялась наличием у части тестируемых пациентов доброкачественных опухолей или болезней кишечника, собака на 95% успешно справилась с определением рака по пробам дыхания и на 98% — по пробам испражнений. Это подтвердило гипотезу медиков о том, что рак меняет запах организма, хотя пока неясно, какие именно химические соединения ответственны за это. Определив их, можно будет создать «электронный нос» для диагностики этой болезни, так как использование собак хоть и эффективно, но в конечном счёте очень дорого. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Почему в одном из кадров «Трудностей перевода» японскую женщину можно считать мёртвой? 4061 + Ссылка Японское кимоно нужно надевать так, чтобы левая пола была выше правой. Наоборот запахивают кимоно только когда хоронят человека. В фильме «Трудности перевода», когда Боб впервые знакомится с Шарлоттой в лифте, одна японская женщина стоит именно в «похоронном» варианте кимоно. Наиболее вероятно, что это ошибка не постановщиков, которых консультировали настоящие японцы, а монтажёров фильма, по каким-то причинам отобразивших этот кадр зеркально. Неправда? Источник: www.imdb.com

Какой каннибал после ареста всего через 15 месяцев оказался на свободе? 2791 + Ссылка Будучи студентом Сорбонны, японец Иссэй Сагава в 1981 году убил свою однокурсницу и в течение двух дней поедал разные части её тела. Однако избавиться от трупа незамеченным ему не удалось. Его арестовали, но признали невменяемым при психиатрическом обследовании, вследствие чего Сагаву было решено депортировать в Японию для размещения в психбольнице. Так как срок содержания не был оговорен, всего через 15 месяцев Сагава выписался оттуда и с тех пор ведёт обычную жизнь и пользуется определённой известностью — его приглашают на съёмки в фильмах и даже вести ресторанные обозрения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где ходят поезда с наклоняющимися при повороте вагонами? 2943 + Ссылка В 1973 году на железной дороге в Японии были впервые использованы поезда с наклоняющимися при повороте вагонами, позволяющими проходить повороты на большей скорости. Первоначальная технология была несовершенной и вызывала морскую болезнь у пассажиров, потому не была широко внедрена. Современные системы, основанные на цифровой обработке сигналов и позволяющие активно управлять наклоном каждого вагона, устранили эту проблему, и сейчас такие поезда используются в полутора десятках стран от Австралии до Норвегии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и кем применялись подводные и воздушные авианосцы? 5369 + Ссылка Авианосцы — это не только надводные морские суда. Существовали проекты авианосцев-субмарин, особенно преуспели в их создании японцы во время Второй Мировой войны — взлёт самолётов происходил из надводного положения судна. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время войны бомбардировку континентальной части США. Другой необычный тип — это воздушный авианосец, то есть самолёт, несущий другие самолёты. Они использовались в Первой Мировой войне немцами, во Второй Мировой — советскими и японскими войсками (у последних несомые самолёты доставляли к цели камикадзе). Кроме того, у американцев в 1930-е годы было два авианесущих дирижабля. Воздушные авианосцы утратили актуальность по мере развития самолётов-дозаправщиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая книга выходила под разными названиями в разных странах, образованных исходя из обменных курсов валют? 6690 + Ссылка В 2000 году вышел роман Фредерика Бегбедера «99 франков», рекомендованный к продаже во Франции именно по такой цене. Этот же принцип послужил причиной того, что издания в других странах выходили под другим названием, соответствующим обменному курсу: «39,90 марок» в Германии, «9,99 фунтов» в Великобритании, «999 иен» в Японии и т.д. В 2002 году книга была переиздана в связи с введением евро и получила название «14,99 евро». Спустя некоторое время пик популярности книги прошёл, и её уценили до названия и соответствующей стоимости «6 евро». Неправда? Источник: definite.livejournal.com

Какому советскому маршалу иностранное правительство предъявило иск за убийство проститутки? 5904 + Ссылка В ходе советско-китайского вооружённого конфликта на Китайско-восточной железной дороге 1929 года советским снарядом была случайно убита проститутка в японском публичном доме. Консульство Японии предъявило советскому командующему Блюхеру иск на 22 500 иен. Эта сумма была подсчитана исходя из того, сколько лет могла бы прожить эта проститутка, сколько обслужить клиентов за это время и какой доход принести бюджету Японии. Блюхер иск отклонил. Неправда? Источник: www.hrono.ru

В какой стране распространена практика сна во время работы в сидячем положении? 9327 + Ссылка В Японии распространена практика «инемури» — сна посреди дня на работе и встречах. Практикующий инемури показывает, как много времени он посвящает работе и как мало спит ночью дома. Такое поведение японцы не считают зазорным ещё и потому, что после короткого сна человек начинает работать лучше. Главное правило инемури — оставаться в вертикальном положении, чтобы создавать ощущение вовлечённости в происходящее вокруг. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Почему у берегов Японии обитает много крабов с узором на панцире в виде разгневанного лица? 5645 + Ссылка У берегов Японии обитают крабы хэйкэгани, узор на панцире которых напоминает лицо разгневанного самурая. Согласно утверждению популяризатора науки Карла Сагана, этот вид обязан своим появлением неумышленному искусственному отбору. Многие поколения японских рыбаков, ловя подобных крабов, отпускали их обратно в море, так как считали их перерождениями погибших в бою самураев. Этим рыбаки повышали шансы хэйкэгани на воспроизводство и увеличение своего числа среди других крабов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему самое густонаселённое место на планете в 1974 году стало безлюдным? 4526 + Ссылка С 1930-х годов японский остров Хасима стал самым густонаселённым местом на Земле. На площади с береговой линией около 1 километра проживало более 5 тысяч человек, которые занимались добычей угля. Однако к 1974 году абсолютно все жители остров покинули из-за иссякших запасов ископаемых. Сейчас Хасима — это город-призрак с заброшенными зданиями, а для посещения туристов открыта только специально оборудованная для безоспасного пребывания его часть. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда планировал осуществлять бомбардировки городов с помощью летучих мышей? 5793 + Ссылка Во время Второй Мировой войны американцы разрабатывали проект бомбардировки Японии с помощью летучих мышей. При температуре в 4 °C, когда животное впадает в спячку, к его телу планировалось прикреплять зажигательную бомбу замедленного действия. Уже с самолёта тысячи рукокрылых должны были спускаться на самораскрывающихся парашютах, и после просыпания залетать в труднодоступные места различных строений, поджигая их. Хотя испытания подтвердили эффективность данного метода «бомбардировки», в итоге проект был свёрнут, в том числе из-за появления ядерной бомбы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на японском складе, оставшемся на Курилах, хранились только левые сапоги? 6088 + Ссылка На одном из Курильских островов — Кунашире — можно посетить остатки японского склада левых сапог. Это связано с тем, что в японской армии правые и левые сапоги хранились отдельно во избежание воровства. Неправда? Источник: www.echo.msk.ru

Почему издавна японским богачам было даже ходить в туалет выгоднее, чем бедным людям? 4174 + Ссылка В Японии издавна человеческие фекалии использовались в качестве удобрения, так как буддизм и преимущественно вегетарианский образ питания не позволяли широко использовать навоз от домашнего скота. При этом фекалии богачей ценились дороже, ведь их рацион был насыщеннее и разнообразнее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое изобретение 20 века японцы считают самым важным? 8788 + Ссылка В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос: какое изобретение 20 века они считают самым важным? В пятёрке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какой вид искусства, традиционно ассоциирующийся только с мужчинами, основала женщина? 4813 + Ссылка Японский театр кабуки, где все роли, даже женские, играют мужчины, основала именно женщина. Её звали Окуни и она была служительницей святилища в 17 веке. Она и другие женщины исполняли тогда также все роли, в том числе мужские. Однако вскоре руководству страны не понравилась безнравственная атмосфера, часто царившая на таких представлениях, и женщин в театре кабуки заменили юношами, а впоследствии зрелыми мужчинами. В наше время традиции уже не столь сильны, и в некоторых труппах женские роли стали снова исполнять женщины. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что помогает японцам хорошо перерабатывать углеводы морских водорослей? 6642 + Ссылка В кишечниках японцев содержатся уникальные микробы, которые позволяют перерабатывать углеводы морских водорослей, использующихся для приготовления суши, гораздо лучше, чем у людей других национальностей. Неправда? Источник: www.membrana.ru

Где ежегодно проводятся соревнования, в ходе которых нужно заставлять детей громко плакать? 6243 + Ссылка В Японии ежегодно проходит фестиваль плачущих детей. Это соревнование среди сумоистов, задача которых взять ребёнка в руки и как можно быстрее заставить заплакать. А если два ребёнка начинают плакать одновременно, побеждает тот, кто делает это громче. Японцы считают, что детский плач отпугивает злых духов и помогает малышам расти здоровыми. Неправда? Источник: lenta.ru

В какой стране в 2002 году премьер-министр прямо в рабочем кабинете тренировался играть в футбол? 6820 + Ссылка В один из дней апреля 2002 года сотрудники охраны японского премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми услышали громкие звуки ударов из его кабинета. Ворвавшись в кабинет, они увидели, что ничего страшного не произошло, а премьер пинает футбольный мяч о стенки. Коидзуми объяснил охране, что должен потренироваться в обращении с мячом, так как никогда этого не делал, а ему предстоит сделать первый символический удар по мячу на открытии чемпионата мира по футболу. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Какой фактор оказался решающим в выборе Нагасаки для ядерного удара американских войск? 10442 + Ссылка Если город Хиросима был изначально выбран американцами главной целью первого атомного удара по Японии, то городу Нагасаки, можно сказать, не повезло. Целью второго сброса бомбы был городок Кокура, однако из-за сильной облачности американский пилот принял решение действовать по запасному варианту и атаковать Нагасаки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что делают множество голых мужчин в японском храме во время встречи лунного Нового года? 7275 + Ссылка В храме Сайдайдзи в японском городе Окаяма встреча лунного Нового Года сопровождается необычной церемонией. В тёмную комнату набивается множество голых мужчин, которые борются за право найти ароматизированные палочки, брошенные в драку священником храма. Неправда? Источник: ngm.nationalgeographic.com

Какие валюты произошли от китайского юаня, изменив названия с учётом особенностей местного языка? 5367 + Ссылка Название китайской валюты «юань» означает просто «круглая монета» и традиционно записывалось иероглифом 圓. Этот же иероглиф перешёл в японскую и корейскую письменность, со временем упростившись. Само название денег в Японии изменилось на «иена», а в Корее на «вона». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что можно делать в японских кошачьих кафе? 13114 + Ссылка В крупных городах Японии многие домовладельцы запрещают иметь домашних животных. Поэтому с недавних пор большой популярностью у японцев пользуются «кошачьи кафе». Только в Токио подобных кафе несколько десятков. За почасовую оплату здесь можно поиграть с любой понравившейся кошкой и погладить её. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как улитка обманывает ворону в японской сказке, напоминающей басню о вороне и лисице? 3950 + Ссылка В японском фольклоре существует сказка, напоминающая басню о вороне и лисице. Только вместо лисицы там фигурирует улитка. Когда ворона ловит улитку, та говорит: «У тебя такой красивый голос, спой молитву Будде, и я спокойно умру». После чего ворона начинает молиться и роняет улитку. Неправда? Источник: Иванова-Казас О.М. Беспозвоночные в мифологии, фольклоре и искусстве. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. — С. 32.

Почему у самураев был в большом почёте гомосексуализм? 14992 + Ссылка У японских самураев особым уважением пользовалась практика сюдо — гомосексуализм между опытным мужчиной и юношей. Считалось, что это учит юношей достоинству, честности, чувству прекрасного. Сюдо противопоставлялось женской любви, которую обвиняли в «размягчении» мужчины. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом японские учёные вывели неядовитую рыбу фугу? 8383 + Ссылка Самым изысканном деликатесом в японской кухне является рыба фугу. Однако при неправильном приготовлении употребление в пищу этой рыбы может вызвать смертельное отравление. Учёные выяснили, что ядовитость рыбы фугу обусловлена не врождёнными свойствами, а исключительно её рационом — морскими звёздами и ракушечниками, от которых она и получает яд. Если же кормить её нетоксичной пищей, смертельного яда в ней совершенно не окажется. Однако это открытие не вызвало радость поваров и владельцев японских ресторанов. Ведь порция фугу стоит очень дорого и привлекает туристов именно возможностью испытать острые ощущения, а отсутствие опасности может значительно снизить цену блюда. Неправда? Источник: lenta.ru

Что ставят японцы вместо ручных подписей? 6915 + Ссылка Японцы вместо подписей на документах ставят личные печати, которые называются «инкан». Они представляют собой стержень диаметром от 25 до 75 миллиметров из дерева или слоновой кости с выгравированными иероглифами. Для совершения ответственных операций — закрепления сделок, покупки недвижимости, открытия банковских счетов — требуется печать, зарегистрированная в органах местного самоуправления. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и где вёл партизанскую деятельность до 1974 года, не зная об окончании Второй Мировой войны? 26128 + Ссылка В 1944 году младшему лейтенанту японской армии Онода Хиро был отдан приказ возглавить партизанский отряд на филиппинском острове Лубанг. Потеряв в боях своих солдат, Онода сумел уцелеть и скрылся в джунглях. В 1974 году Онода Хиро был найден на том же острове, где до сих пор вёл партизанскую деятельность, убив около 30 филиппинцев. Не поверив в окончание войны, лейтенант отказался сложить оружие. И лишь когда на остров прибыл непосредственный командир Оноды и приказал сдаться, тот вышел из джунглей, признав поражение Японии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие птицы помогали японцам и китайцам на рыбалке? 6053 + Ссылка Издавна в Японии и Китае для ловли рыбы использовали дрессированных бакланов. Птицам надевали кольца на шею, а затем привязывали на верёвку и выпускали в воду. Бакланы ловили рыбу, но не могли её проглотить и приносили хозяину. Сейчас данный способ практического значения не имеет и используется только для развлечения туристов. Неправда? Источник: www.floranimal.ru

Почему пожилые японцы говорят, что Харуки Мураками воняет маслом? 7866 + Ссылка Термином «бата-кусай» (в переводе «воняющий маслом») не пьющие молока японцы называют всё чужеродное и прозападное. Пожилые японцы этим же выражением нарекли писателя Харуки Мураками за его приверженность к западному образу жизни. Неправда? Источник: www.krugosvet.ru

Какие японские искусства родились в Китае? 4164 + Ссылка Традиционные японские искусства бонсай и оригами изначально были позаимствованы японцами из Китая. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно купить кубический арбуз? 9145 + Ссылка Японские фермеры научились производить кубические арбузы и дыни, выращивая их в кубических стеклянных формах. Их удобнее ставить на поверхность, но стоят они в два раза дороже обычных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где до сих пор символом свастики на географических картах обозначают храмы? 7707 + Ссылка Свастика, один из древнейших графических символов, у большинства народов имела положительное значение и была символом движения жизни, Солнца, благополучия. Даже сейчас, несмотря на негативные ассоциации свастики с нацизмом, символ продолжает использоваться в старом значении — например, на японских картах как значок буддийских храмов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких языках нет различий между синим и зелёным цветами? 13572 + Ссылка Изначально в японском языке не было различий между синим и зелёным цветом, и для их обозначения применялось одно слово — аой. Отличать синий и зелёный в образовательных пособиях начали только в середине 20 века, но даже сегодня словом аой могут обозначать цвет растительности. И во многих других азиатских языках даже если имеются отдельные слова для этих цветов, природные объекты, например листья, обозначаются синим, и только рукотворные зелёные предметы собственно зелёным. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой японец сумел пережить две атомные бомбардировки подряд? 26385 + Ссылка 6 августа 1945 года японский инженер Цутому Ямагути был среди тех, кто находился в Хиросиме во время атомной бомбардировки города. Проведя ночь в бомбоубежище, на следующий день он вернулся в свой родной город, Нагасаки, и подвергся воздействию второго атомного взрыва. Ямагути до начала 2010 года оставался последним живым человеком, официально признанным жертвой сразу двух упомянутых бомбардировок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как японские камикадзе могли проявить себя на флоте? 5128 + Ссылка Японские камикадзе были не только среди лётчиков. На вооружении флота были управляемые торпеды под названием кайтэн. Конструкция торпед предусматривала катапультирование, однако ни один пилот им не воспользовался, и позже такую возможность вообще убрали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие функции были возложены на женщин-самураев? 9091 + Ссылка Сословие самураев в средневековой Японии состояло не только из мужчин. В него также входили женщины-воительницы («онна-бугэйся»). Обычно они не участвовали в сражениях, но имели вооружение для защиты дома. У них также был ритуал дзигай — аналог сеппуку у мужчин — только женщины вместо вскрытия живота перерезали себе горло. Такой ритуал могли совершить и просто жёны погибших воинов, не входящие в сословие самураев, с согласия своих родителей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как возвратили доверие американцев к марке Harley-Davidson? 4199 + Ссылка В 1970-е года мотоциклы Harley-Davidson потеряли почти всю репутацию. Японские мотоциклы были гораздо дешевле, надёжнее и удобнее. В 1981 году новый владелец компании начал возрождение марки. Маркетинговая стратегия состояла в том, что всё производство технически значимых деталей было отдано сторонним фирмам, а сама компания сосредоточилась на внешнем виде мотоциклов, их стилизации под американское ретро и продвижении среди патриотически настроенной аудитории. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где производят золото из канализационных отходов? 10551 + Ссылка Содержание золота в пепле, образующемся от сжигания сухого осадка канализационных отходов японского города Сува, более чем в 50 раз выше аналогичных показателей лучших золотоносных шахт. Специалисты объясняют этот факт тем, что в городе расположилось много заводов электроники, при производстве которой широко применяются золото и золотосодержащие сплавы. Установки по извлечению драгоценного металла уже работают. Неправда? Источник: discovers.ru

Почему большинство японских абитуриентов берут на экзамен шоколадки Kit Kat? 13036 + Ссылка Шоколадки Kit Kat берут с собой на экзамен как талисман японские абитуриенты вузов. Это объясняется созвучием названия шоколадки и японского выражения «kitto katsu» («непременно победить»). Неправда? Источник: www.snopes.com

Как можно было заставить множество самураев одновременно убить себя? 6717 + Ссылка Согласно бусидо — кодексу чести самурая — его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили «самоубийство вослед» («дзюнси»). Неправда? Источник: leit.ru

Какой традиционно женской профессией изначально занимались мужчины? 4795 + Ссылка Изначально гейшами были мужчины — так называемые тайкомоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов, но затем востребованность такой работы упала, и тайкомоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему длительность звучания и диаметр компакт-диска выбрали именно такими? 23863 + Ссылка Согласно официальной версии компании Philips, вместимость компакт-диска была выбрана японскими разработчиками так, чтобы на нём полностью поместилась девятая симфония Бетховена — любимое произведение вице-президента Sony. Однако по свидетельству одного из инженеров, непосредственно причастного к созданию нового носителя, итоговый диаметр 12 см стал результатом простого компромисса между Philips и Sony, а легенду про Бетховена придумали позднее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто использовал индейцев в качестве радистов-шифровальщиков? 11647 + Ссылка В обеих мировых войнах американцы использовали в качестве радистов индейцев разных племён. Немцы и японцы, перехватывая радиосообщения, не могли расшифровать их. Во Второй Мировой для этих же целей американцы применяли язык басков, который очень мало распространён в Европе за исключением исторического региона страны басков на севере Испании и юге Франции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на востоке в домах пропускают этажи с номером 4? 10375 + Ссылка В Китае, Корее и Японии число 4 считается несчастливым, так как созвучно слову «смерть». В этих странах этажи с номерами, оканчивающимися на четыре, почти всегда отсутствуют. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org