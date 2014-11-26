Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему институт временного брака в исламе нельзя приравнивать к узаконенной проституции? 50 + Ссылка Мусульманам-шиитам разрешены временные браки, когда муж и жена заранее обговаривают срок их союза. Женщина в таком браке имеет права и обязанности обычной жены, а родившиеся дети являются законными. Критики называют институт временного брака завуалированной легальной проституцией. Признавая наличие проблемы, их оппоненты отмечают, что такая проституция противоречит религиозным нормам, так как после завершения хоть обычного, хоть временного брака женщина обязана выждать идду — период в 4 месяца и 10 дней до следующего замужества. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в Саудовской Аравии запрещены игры о покемонах? 355 + Ссылка В 2001 году исламские авторитеты Саудовской Аравии выпустили фетву (правовую позицию), в которой карточная игра о покемонах была объявлена противоречащей нормам ислама. В 2016 фетву «по просьбам верующих» обновили, хотя новая игра Pokemon Go в ней напрямую не упоминается. Одной из причин решения стал игровой механизм, при котором покемоны мутируют и улучшают свои характеристики. По мнению богословов, это является прямым указанием на теорию эволюции, изучать которую непозволительно. Неправда? Источник: meduza.io

Какую курицу воины-мусульмане русской императорской армии попросили заменить на джигита? 426 + Ссылка «Дикая дивизия» русской императорской армии состояла в основном из кавказских мусульман. На государственных наградах для этой категории солдат изображения святых, в том числе Георгия, были заменены на двуглавого орла. Однако горцам не понравилось, что их награждают «курицей», и они попросили вернуть «джигита», поэтому орден Святого Георгия и Георгиевский крест снова стали вручаться воинам Дикой дивизии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему полумесяц стал символом ислама? 344 + Ссылка Полумесяц со звездой обрёл статус символа ислама относительно недавно. При жизни пророка Мухаммеда и продолжателей его дела никаких знаков у новой религии не было. Впервые полумесяц на флагах арабских стран стал появляться в 14 веке, но наиболее значительный вклад в его распространение внесла Османская империя, которая несколько веков являлась самым могущественным мусульманским государством. Именно поэтому символ впоследствии стал отождествляться со всем исламом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что непосредственно в Коране говорится о гуриях, ожидающих в раю правоверных мусульман? 455 + Ссылка Согласно распространённому представлению, погибших мученической смертью во имя Аллаха шахидов в раю ожидают 72 девственницы, или гурии. Однако нигде в Коране их конкретное число не встречается, хотя слово «гурии» и употребляется во множественном числе. Кроме того, в Коране не оговаривается, что гурии предназначены только для шахидов — они полагаются всем попавшим в рай верующим. 72 гурии упоминаются в одном из преданий о пророке Мухаммеде — хадисе, которые хоть и считаются авторитетными источниками у мусульман, но не обладают таким же священным статусом, как Коран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое чудо совершил Иисус, находясь ещё в утробе матери? 549 + Ссылка Согласно Корану, Иисус (Иса) начал творить чудеса ещё в утробе матери. Во время родов Дева Мария (Марьям) обессилела от боли, и Иса сказал ей напиться из сотворённого Аллахом источника воды, а также посоветовал потрясти пальму, финиками с которой наелась Марьям. Затем мать принесла младенца в храм, но старейшины высмеяли её слова о непорочном зачатии и обвинили в распутстве. Тогда Иса заговорил из колыбели, объявив, что является посланником Аллаха и пророком. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране президент должен быть христианином, а премьер-министр — мусульманином? 524 + Ссылка Примерно 60% ливанцев — мусульмане, а 40% — христиане, причём и те, и другие ещё делятся на множество направлений. Чтобы обеспечить возможность доступа к власти всем религиозным группам, в Ливане принят особый политический строй, так называемый конфессионализм. Президентом страны обязательно должен быть христианин-маронит, премьер-министром — мусульманин-суннит, спикером парламента — мусульманин-шиит. Христиане и мусульмане должны быть поровну представлены как в правительстве, так и в парламенте — Ассамблее. От каждого направления в Ассамблее присутствует строго оговоренное число депутатов — например, для прихожан Армянской апостольской церкви зарезервировано 20 мест. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким документом пророк Мухаммед гарантировал неприкосновенность жизни и веры христиан? 1472 + Ссылка Пророк Мухаммед выдал Синайскому монастырю охранную грамоту, которая гарантировала монахам неприкосновенность их жизни и веры и предоставила налоговые льготы. В целом текст грамоты не ограничен только этим монастырём, но направлен всем христианам, живущим на землях мусульманских государств. Мухаммед строго запрещает смещать с постов священников, покушаться на церкви и дома христиан, заставлять их воевать, предписывая именно мусульманам вставать с оружием на их защиту при необходимости. Нарушивших эти заветы грамота объявляет клятвопреступниками перед лицом Аллаха. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой священной книге содержится 29 комбинаций букв, значения которых неизвестны? 645 + Ссылка 29 из 114 сур Корана начинаются с комбинаций арабских букв, так называемых мукатта, значения которых неизвестны. Толкователи Корана пытались по-разному интерпретировать их, в том числе путём преобразования в числа, соответствующие порядковым номерам букв в арабском алфавите, и поиска закономерностей в этих числах. Однако большинство мусульман просто считают мукатта божественной тайной. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда евреи могли получить в мечети поддельные свидетельства о рождении? 1734 + Ссылка Во время Второй Мировой войны, когда Франция была оккупирована войсками Третьего Рейха, Парижская соборная мечеть спасала евреев от преследования. Её имам организовал для евреев прибежище и выдачу поддельных мусульманских свидетельств о рождении. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как «Реал» и «Барселона» адаптировали свои эмблемы для арабских стран? 3526 + Ссылка Подписав в 2010 году спонсорский контракт с организацией Qatar Foundation, футбольный клуб «Барселона» согласился изменить свою эмблему, которая размещается на футболках для продажи в арабских странах. Чтобы на логотипе нельзя было увидеть оскорбительный для мусульман крест, из его левого верхнего угла была убрана горизонтальная красная полоса. Этому примеру позже последовал и мадридский «Реал», заключивший с одним из шейхов ОАЭ соглашение на строительство искусственного острова со множеством сооружений стоимостью в 1 млрд. $. Шейх потребовал исключить из клубной эмблемы на всех промо-материалах крест, венчающий корону, и королевский клуб выполнил эту просьбу. Неправда? Источник: www.sports.ru

В какой стране находится храм, куда мусульмане приходили за сексом с незнакомцами? 1832 + Ссылка В центре индонезийского острова Ява на горе Кемукус расположен храм, который до недавнего времени активно посещали паломники-мусульмане. Знаменит он весьма странным для такой консервативной религии обычаем — по местным поверьям, если на этом холме ночью заняться сексом с незнакомцем или незнакомкой, тебя ждёт удача в бизнесе. В самые людные дни сюда стекалось до 8 000 паломников, а вокруг ритуала сложилась соответствующая инфраструктура из сдачи комнат в аренду, развлекательных заведений и услуг проституток. Лишь в 2014 году местные власти запретили подобную практику. Неправда? Источник: www.thejakartapost.com

Какой христианский лидер публично поцеловал Коран? 1336 + Ссылка Папа римский Иоанн Павел II предпринимал активные действия по улучшению отношений между христианством и исламом. В 2001 году он стал первым папой, который посетил мечеть и помолился там — это было в мечети Омейядов, расположенной в столице Сирии Дамаске. В конце молитвы Иоанн Павел II даже поцеловал Коран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какой знаменитости звезда на Аллее Славы расположена не на тротуаре, а на стене? 2202 + Ссылка На Голливудской «Аллее Славы» все звёзды вмонтированы в тротуар. Единственным исключением является звезда боксёра Мохаммеда Али, расположенная на стене театра «Долби». Об этом попросил сам Али, так как не хотел, чтобы имя пророка Мухаммеда прохожие топтали ногами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой паломник в Мекку подорвал экономику всего Ближнего Востока на 10 лет? 2230 + Ссылка Манса Муса, верховный правитель африканской империи Мали, совершил в 1324 году паломничество в Мекку. В то время его государство находилось на пике развития, поэтому и процессия была внушительной: Мусу сопровождали до 60 000 человек, а также стада верблюдов и других животных. Все вместе они везли несколько тонн золота, которое правитель щедро раздавал беднякам на всё пути до Мекки и обменивал на сувениры. Также есть сведения, что каждую пятницу, где бы процессия ни остановилась, по приказу Мусы строили мечеть. Подобная щедрость, однако, подорвала экономику всего региона Северной Африки и Ближнего Востока на десять лет, так как большой приток золота сильно обесценил его, вызвав резкий рост цен на товары. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для кого зарезервирована пустая могила возле могилы пророка Мухаммеда? 3287 + Ссылка В мечети Масджид аль-Набави в Медине есть отдельный Зелёный дом, внутри которого находится могила пророка Мухаммеда. Рядом с ней погребены два первых халифа, Абу Бакр и Умар, а с другой стороны находится ещё одна пустая могила. Многие мусульмане и комментаторы Корана считают, что она зарезервирована для Иисуса, который вернётся на Землю, чтобы убить Антихриста, а затем будет править 40 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе есть мечеть, в которой свои службы совершают также иудеи? 2483 + Ссылка В Бронксе, знаменитом районе Нью-Йорка, в течение многих лет наблюдается снижение еврейского населения. Уменьшающееся число прихожан оставило в 2007 году без средств к существованию синагогу Хабад, которую посещали ультраортодоксальные иудеи. Однако прихожане не остались без места для молитв — их приютил имам местной мечети Аль-Иман. Мусульмане отвели евреям большую комнату, где те устроили временную синагогу, пока не нашли возможность устроить новый собственный приход. Неправда? Источник: www.tabletmag.com

Где и когда школьницы погибли в пожаре потому, что их не выпускали из-за отсутствия никаба и абайи? 2318 + Ссылка В 2002 году в городе Мекка, что в Саудовской Аравии, произошёл пожар в школе для девочек, в результате которого 15 учениц погибли и пострадали ещё более 50. Как сообщили саудовские газеты со ссылкой на показания очевидцев, виновниками многих смертей стали сотрудники Комитета по поддержке добродетели и предотвращению пороков — местной религиозной полиции. Они мешали пожарным эвакуировать из здания девочек, на которых не было никаба и абайи. Хотя, согласно официальному государственному расследованию, ничего подобного не было, а причинами трагедии стали переполненность школы и вызванная этим паническая давка, а также нехватка огнетушителей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличалось применение первого прообраза пулемёта против христиан от применения против турок? 2527 + Ссылка Работоспособный прообраз пулемёта был представлен ещё в 1718 году англичанином Джеймсом Паклом. Ружьё Пакла устанавливалось на треногу и оснащалось 11-зарядным барабаном, а его механизм позволял достигать скорострельности 9 выстрелов в минуту, что было значительно выше показателя мушкетов того времени. Несмотря на это, ружьё Пакла не нашло применения для вооружения армий из-за сложности производства и небольшой надёжности конструкции. Наиболее интересной особенностью этого пулемёта была способность стрелять как круглыми, так и квадратными пулями. Круглые, по замыслу Пакла, предназначались для врагов-христиан, а квадратные, считавшиеся приносящими больше увечий жертве — для турок, исповедовавших ислам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Собор Святой Софии был превращён в мечеть, а потом — в музей? 2130 + Ссылка В истории известно немало случаев, когда после захвата территорий одного государства армией государства с другой религией мечети переделывались в соборы и наоборот. В частности, это произошло со знаменитым Собором Святой Софии в Константинополе, который в 1453 году был завоёван Османской империей — к собору пристроили четыре минарета, и он стал мечетью Айя-София. Так продолжалось до 1935 года, пока турецкий президент и реформатор Кемаль Ататюрк не превратил своим указом мечеть в музей, в каком статусе Святая София пребывает по сей день. Примечательно, что это единственный в странах с преобладающим исламским населением случай, когда широко известную мечеть лишили религиозного статуса. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему ключи от храма Гроба Господня хранятся у мусульман? 2749 + Ссылка Храм Гроба Господня в Иерусалиме разделён между шестью христианскими конфессиями: католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. За конфессиями закреплены разные части комплекса, но некоторые используются по очереди, например, кувуклия, где служится литургия на самом Гробе Господнем. Исторически такое деление нередко было причиной конфликтов между конфессиями, поэтому с 12 века и по сей день ключи от храма хранятся в арабо-мусульманской семье Джуда, а право каждый день открывать и закрывать храм закреплено за другой арабской семьёй Нусейбе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличаются люди, у которых наблюдают Иерусалимский синдром? 3165 + Ссылка Некоторые паломники, приезжая в Иерусалим, под действием психического расстройства начинают вести себя как святые или пророки, будто они наделены божественными силами. Для такого поведения есть даже специальный термин — Иерусалимский синдром, и проявляется он у людей самых разных вероисповеданий — христиан, иудеев, мусульман. По статистике, Иерусалимский синдром наблюдается в среднем у 100 паломников за год, из которых 40 попадают в местную психиатрическую больницу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком государстве, где христиане не преобладают, находится самая большая церковь в мире? 3070 + Ссылка Самая большая церковь в мире Нотр-Дам-де-ла-Пэ находится в городе Ямусукро, столице африканского государства Кот-д'Ивуар. Она была построена по подобию Собора Святого Петра в Риме с 1985 по 1989 годы. При этом мусульман в Кот-д'Ивуаре больше, чем христиан. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на некоторых этапах Формулы-1 победители не обливаются шампанским? 1767 + Ссылка На гран-при Абу-Даби и гран-при Бахрейна в гонках Формулы-1 победители на пьедестале обливаются вместо традиционного шампанского безалкогольным пенным напитком. Это связано с традиционным запретом употребления алкоголя в исламской культуре. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чей кровью был написан Коран, продемонстрированный публике в 2000 году? 2259 + Ссылка В одной из иракских мечетей хранится Коран, написанный кровью Саддама Хусейна. Книга создавалась в течение двух лет и была продемонстрирована в 2000 году. Как заявил оформитель книги Аббас Шакир Джауди, Хусейн в общей сложности сдал для изготовления чернил 27 литров своей крови, хотя многие эксперты называют эту цифру нереальной для одного человека за указанный период. После смерти Хусейна иракские власти и религиозные авторитеты не могут решить, что делать с этим Кораном — с одной стороны, писать такие книги кровью запрещено, и это деяние было сразу осуждено мусульманами других арабских стран, с другой стороны, любой Коран это священная книга и каким-либо образом уничтожать её также запрещено. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких авраамических религиях женщины имеют право на получение духовного сана? 2218 + Ссылка В авраамических мировых религиях — иудаизме, исламе и христианстве — женщины традиционно не могли претендовать на духовный сан (за исключением настоятельниц в христианских женских монастырях). Однако в конце 20 века в различных течениях перечисленных религий женщинам стала разрешаться ординация. Если ортодоксальный иудаизм до сих пор не признаёт права женщин быть раввинами, то в реформистском иудаизме такое право у них уже есть. В Китае мусульманки могут становиться имамами в специальных женских мечетях, а в западных странах, особенно Канаде, появляются женщины-имамы, которые читают проповеди даже мужчинам. Ординация женщин разрешена в большинстве протестантских общин, в англиканстве они могут быть не только дьяконами, но с недавних пор и епископами. А вот православная и католическая церкви категорически отрицают возможность возведения женщин в духовный сан. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где новорожденных сбрасывают с 15-метровой высоты, чтобы они росли здоровыми? 4927 + Ссылка В некоторых индийских деревнях существует ритуал сбрасывать новорожденных с крыши храма. Например, в деревне Мусти, штат Махараштра, детей бросают с 15-метровой высоты на растянутый внизу тент. Обряд для своих младенцев заказывают и мусульманки, и индуистки, верящие, что это испытание принесёт ребёнку здоровье и удачу в будущем. Неправда? Источник: edition.cnn.com

Какие разногласия есть у североамериканцев в определении направления на Мекку? 3832 + Ссылка Важным элементом ислама является кибла — направление на священную Каабу, в котором правоверные мусульмане должны быть направлены лицом во время молитвы. В последнее время мусульмане Северной Америки испытывают разногласия по поводу метода определения киблы. Если смотреть по обычной плоской карте мира, то правильное направление — юго-восток. Однако если взять глобус, то кратчайшая дуга до Мекки идёт в северо-восточном направлении. Большинство мусульман, но не все, придерживается именно второго варианта. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему персы решили подарить России алмаз «Шах»? 6933 + Ссылка Александр Грибоедов был не только поэтом, но и дипломатом. В 1829 году он погиб в Персии вместе со всей дипломатической миссией от рук религиозных фанатиков. Во искупление вины персидская делегация прибыла в Петербург с богатыми дарами, среди которых был знаменитый алмаз «Шах» весом 88,7 карата. Другой целью визита посольства было смягчение контрибуции, наложенной на Персию по условиям Туркманчайского мирного договора. Император Николай I пошёл навстречу персам и произнёс: «Я предаю вечному забвению злополучно­е тегеранское происшеств­ие!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличаются кошерные телефоны от обычных? 9134 + Ссылка Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам, нельзя писать СМС и выходить в Интернет. Звонок в субботу — священный день, когда нельзя работать — возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении. Неправда? Источник: techdude.ru

Почему индуисты и мусульмане в 1857 году объединились и восстали против англичан? 6808 + Ссылка В 1857 году англичане привезли дальнобойные винтовки «Энфилд» для вооружения индийской армии. При этом они не учли возможных проблем с животным жиром, который применялся для смазки винтовки и пропитки картонных патронов. Ведь для индуистов корова является священным животным, а для мусульман грех дотрагиваться до свиньи. В армии были и те, и другие, и каждая группа решила, что англичане не считаются именно с её религией. Индусы и мусульмане объединились и организовали восстание, в результате которого погибло много как военных, так и гражданских лиц родом из Англии. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где находится Город Мусорщиков? 4334 + Ссылка В Египте на окраине Каира расположен квартал Маншият-Насир, также известный как Город Мусорщиков. Здесь живёт более 40 000 коптов-христиан, которые собирают мусор по всему Каиру с целью последующей его переработки и утилизации, передавая это ремесло по наследству. Копты монополизировали эту деятельность, потому что мусульмане считают её «нечистой», так как пищевые отходы идут на корм свиньям. В квартале витает устойчивый неприятный запах, зато огромный мегаполис содержится в относительной чистоте. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что, помимо вооружённой борьбы, включает в себя джихад? 5366 + Ссылка Джихад — это совсем не обязательно вооружённая борьба мусульман против неверных. Это понятие в исламе гораздо шире, и в первую очередь означает духовную борьбу с собственными недостатками на пути Всевышнего Аллаха. Участник джихада называется моджахедом, и это не только воин, но также и учитель, и мулла, и мать, воспитывающая своего ребёнка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое неанглийское имя чаще других дают лондонским мальчикам? 21739 + Ссылка В 2008 году имя Мухаммед стало самым популярным для новорожденных мальчиков в Лондоне. В целом Мухаммед сегодня является наиболее распространённым именем в мире. Неправда? Источник: www.vesti.ru

Какие солдаты из восточных мусульманских стран воевали на стороне гитлеровской армии? 5424 + Ссылка В составе гитлеровской армии было несколько соединений, составленных из мусульман. Наиболее экзотичным был легион «Свободная Индия» (‘Freies Indien’), большинство солдат которого были выходцами из мусульманских частей Индии и территорий современного Пакистана и Бангладеша, попавшими в плен нацистам в Северной Африке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой символ, считающийся иудейским, используют также мусульмане? 3061 + Ссылка Шестиконечная звезда стала символом иудаизма только со средних веков, да и сейчас она используется другими религиями. Например, её можно обнаружить в исламских мечетях и произведениях искусства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая птица почитается почти во всех мировых религиях? 5669 + Ссылка Пеликан почитается почти во всех мировых религиях. У мусульман он считается священной птицей — по преданию пеликан носил в горловом мешке камни для постройки святынь в Мекке. В европейской геральдике пеликан, «кормящий детей своих», представляет символ самоотверженной родительской любви: считалось, что он разрывает клювом собственную грудь и кормит голодных птенцов кровью. Раннехристианские писатели за это сравнивали его с Иисусом Христом, пожертвовавшим свою кровь ради спасения человечества. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как изобразили пророка Мухаммеда в фильме о нём? 7200 + Ссылка При съёмках голливудского фильма «Мухаммад — посланник Бога» режиссёр должен был соблюсти запрет ислама на изображение пророка и воспроизведение его речи. Все сцены с участием Мухаммеда были сняты от лица пророка и были немыми, а сказанные им слова повторяли другие герои фильма в других сценах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org