Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Когда были изобретены сумки с колёсиками? 56 + Ссылка Первый патент на сумку с колёсиками был выдан в США только в 1972 году. Идея соединить их вместо пользования тележками пришла в голову Бернарду Сэдоу, вице-президенту фирмы-производителя сумок из Массачусетса. В его варианте изделие снабжалось четырьмя колесами, а тянуть его нужно было за кожаную петлю. И лишь в 1987 году пилот Роберт Плат придумал и запатентовал привычную нам сумку с выдвигающейся ручкой. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какая знаменитая игрушка стала побочным продуктом разработки для нужд военно-морского флота? 349 + Ссылка В 1943 году инженер Ричард Джеймс Томпсон работал над пружинящим устройством, которое позволяло бы компенсировать морскую качку для чувствительных корабельных приборов. Однажды он случайно столкнул пружину с полки и увидел, как она сначала «шагнула» на стол, а затем на пол и собралась в тугом положении. Решив, что такая пружина может быть отличной игрушкой, он в течение года экспериментировал с различными сортами стальной проволоки, пока не нашёл идеальный вариант. Томпсон с женой организовали бизнес, и шагающие по лестницам пружины, получившие название «Slinky», завоевали огромную популярность. Позже появились и пластиковые аналоги с яркой окраской, известные как «радуга». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой производитель электроники начинал с продажи изделий для полного выкуривания сигарет? 758 + Ссылка В послевоенное время японцы из-за тяжёлого материального положения и дефицита товаров на многом экономили. Курильщики, например, старались не оставлять окурков. Тадао Касио изобрёл для них специальное кольцо-держатель: благодаря нему можно было полностью выкурить сигарету, не обжигая пальцев, к тому же руки оставались свободными для работы. На вырученный от продажи этих изделий капитал он вместе с братьями организовал производство электронных калькуляторов, прославивших компанию Casio. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой демон способствует техническому прогрессу, эскплуатируя людскую лень? 691 + Ссылка Устойчивое выражение «Лень — двигатель прогресса» перекликается с существованием демона Бельфегора, первоначально бывшего одной из форм древнесемитского бога Ваала. Из семи смертных грехов Бельфегор курирует именно лень и способствует людскому потаканию этому греху через открытия. Демон предлагает людям хитроумные изобретения, которые могут сделать их богатыми, и таким образом способствует техническому прогрессу человечества. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую табличку прикрепили к гробу изобретателя бортового самописца? 993 + Ссылка На бортовых самописцах, более известных как «чёрные ящики», обычно размещена надпись: «Flight Recorder; Do Not Open» («Бортовой самописец; Не открывать»). Когда в 2010 году умер австралиец Дэвид Уоррен, изобретатель этого устройства, к его гробу прикрепили табличку: «Flight Recorder Inventor; Do Not Open». Неправда? Источник: blogs.wsj.com

Какое событие сподвигло Морзе оставить живопись и начать разработку телеграфа? 2042 + Ссылка Сэмюэл Морзе до 34 лет был художником и не интересовался техникой. В 1825 году посыльный доставил ему письмо от отца, в котором говорилось, что его жена умирает. Морзе немедленно покинул Вашингтон и отправился в Нью-Хейвен, где жило его семейство, но к его прибытию супругу уже похоронили. Этот случай заставил Морзе оставить живопись и углубиться в изучение способов быстрой доставки сообщений на длинные расстояния, что привело к разработке азбуки Морзе и электрического телеграфа в 1838 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто первым напечатал книгу типографским способом? 1614 + Ссылка Библия Гутенберга не была первой в мире книгой, отпечатанной типографским способом. За 78 лет до неё, в 1377 году, в Корее был выпущен буддистский документ под названием «Чикчи», в котором повествуется о проповедях Будды и жизни индийских и китайских монахов и проповедников. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем отличалось применение первого прообраза пулемёта против христиан от применения против турок? 2517 + Ссылка Работоспособный прообраз пулемёта был представлен ещё в 1718 году англичанином Джеймсом Паклом. Ружьё Пакла устанавливалось на треногу и оснащалось 11-зарядным барабаном, а его механизм позволял достигать скорострельности 9 выстрелов в минуту, что было значительно выше показателя мушкетов того времени. Несмотря на это, ружьё Пакла не нашло применения для вооружения армий из-за сложности производства и небольшой надёжности конструкции. Наиболее интересной особенностью этого пулемёта была способность стрелять как круглыми, так и квадратными пулями. Круглые, по замыслу Пакла, предназначались для врагов-христиан, а квадратные, считавшиеся приносящими больше увечий жертве — для турок, исповедовавших ислам. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто завещал похоронить свой прах в банке из-под чипсов Pringles? 5974 + Ссылка Американский химик Фред Бор знаменит тем, что создал банку-тубус для чипсов Pringles и запатентовал эту форму. Он сильно гордился своим детищем и даже завещал похоронить свой прах в одной из таких банок, что и было исполнено его потомками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и для чего был изобретён первый перископ? 3090 + Ссылка Первое упоминание перископа связано отнюдь не с военным применением. В 1430 году Иоганн Гутенберг, более известный как изобретатель книгопечатания, наладил продажу перископов паломникам, которые собирались на традиционный религиозный фестиваль в Аахене, чтобы они могли смотреть поверх огромной толпы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Теодор Рузвельт не доверял Жиллетту и отказался от выгодного предложения? 4958 + Ссылка В 1910 году изобретатель безопасной бритвы Кинг Кэмп Жиллетт предложил бывшему президенту США Теодору Рузвельту большую сумму денег за то, чтобы он возглавил его корпорацию в штате Аризона. Рузвельт отказал под предлогом того, что не доверяет человеку, которые делает бритвы и носит усы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Можно ли прыгать с парашютом, который начертил Леонардо да Винчи? 5750 + Ссылка Среди множества изобретений Леонардо да Винчи есть и чертёж парашюта, сделанный за несколько веков до его современного появления. Британец Адриан Николас в 2000 году доказал работоспособность задумки Леонардо, успешно совершив прыжок с изготовленным по этому макету парашютом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое устройство было изобретено директором похоронного бюро, лишившимся клиентов? 6024 + Ссылка Автоматическая телефонная станция была изобретена директором похоронного бюро в Канзас-Сити Алмоном Строуджером. По рассказу самого изобретателя, однажды он заметил, что количество телефонных звонков в его компанию резко сократилось. Выяснилось, что местная телефонистка переводила звонки в компанию своего мужа — конкурента Строуджера. Это подтолкнуло его к мысли, что телефонисток нужно заменить автоматикой. В конце 19 века Строуджер сумел запатентовать и наладить массовый выпуск АТС. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая деталь автомобиля была изобретена случайно? 8886 + Ссылка Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась плёнка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чём дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стёкла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая оплошность помогла Луи Пастеру открыть современный метод вакцинации? 5951 + Ссылка Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц куриной холерой, решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории своего помощника. Тот забыл выполнить очередную прививку курицам и ушёл в отпуск сам. Вернувшись, помощник заразил куриц, которые сначала ослабли, но потом неожиданно выздоровели. Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии — ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от неё, и стал основоположником современной вакцинации. Впоследствии он также создал прививки от сибирской язвы и бешенства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что появилось раньше — телефон или факс? 2811 + Ссылка Факс появился раньше телефона. Прототип факсимильного аппарата был изобретён ещё в 1843 году, а в 1865 на линиях во Франции и между Москвой и Петербургом началось коммерческое использование устройства итальянца Джованни Казелли. В этом аппарате, названном пантелеграфом, изображение для передачи нужно было наносить специальным изолирующим лаком на свинцовую фольгу. Однако данная технология не была успешной и уступила место другим способам связи. Массовое развитие факсимильной связи стало возможно в 20 веке благодаря появлению более доступных каналов — сначала телеграфного, а затем телефонного и радио. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что изобрели раньше — спички или зажигалку? 5290 + Ссылка Первая зажигалка, похожая на привычные нам, была изобретена в 1823 году немецким химиком Иоганном Вольфгангом Дёберейнером — на 3 года раньше, чем современные спички, воспламеняющиеся от трения о черкаш. Их случайно получил в 1826 году английский химик Джон Уолкер. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как изначально назвал саксофон его изобретатель? 4123 + Ссылка Бельгийский мастер Адольф Сакс, который изобрёл саксофон, изначально назвал его совсем по-другому — мундштучный офиклеид. Только через два года его друг композитор Берлиоз назвал новый инструмент в журнальной статье саксофоном, и это название прижилось гораздо охотнее. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой механизм получил название от фамилии изобретателя прототипа велосипеда? 3303 + Ссылка Прототип велосипеда сконструировал и запатентовал немецкий барон Карл фон Дрез в 1818 году. У этого механизма была деревянная рама, металлические колёса и руль, но не было педалей — чтобы он двигался, нужно было отталкиваться ногами от земли. Фамилия изобретателя в названии велосипеда не закрепилась, зато дала название дрезине — устройству для передвижения по рельсам с механической тягой. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда был изобретён механический дифференциал? 5533 + Ссылка Когда автомобиль поворачивает, для уменьшения износа колёс нужно, чтобы едущее по внутреннему радиусу колесо вращалось медленнее. Для того чтобы колёса на одной оси вращались с разными угловыми скоростями, применяется механическое устройство — дифференциал. Несмотря на его сложность, подобное устройство было известно ещё древним китайцам задолго до нашей эры. Они знали прибор под названием «Колесница, указывающая на юг» — маленькая модель колесницы с человечком-указателем. Этот указатель был связан дифференциальной передачей с колёсами и сохранял заданное ему направление вне зависимости от направления движения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое изобретение 20 века японцы считают самым важным? 8803 + Ссылка В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос: какое изобретение 20 века они считают самым важным? В пятёрке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Кто сыграл ключевую роль в популяризации шампанского? 6767 + Ссылка Изобретателем шампанского многие считают французского монаха Пьера Дом Периньона, однако это далеко от истины. Он разработал много техник, которые и сейчас применяются производителями шампанского в процессе изготовления начального вина, однако пузырьки в вине считал признаком брака. А ключевую роль в популяризации пузырящегося вина сыграли англичане. Они импортировали вина из провинции Шампань, а затем переливали их из бочек в бутылки с пробкой из пробкового дерева (чего французы тогда не знали). После возобновления процесса ферментации в бутылках начинал образовываться углекислый газ, и вино в открытых бутылках пузырилось, что очень понравилось англичанам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как был изобретён чайный пакетик? 7033 + Ссылка Чайный пакетик был изобретён американцем Томасом Салливаном в 1904 году случайно. Он решил отправить заказчикам чай в шёлковых мешочках вместо традиционных жестяных банок. Однако покупатели подумали, что им предложили новый способ — заваривать чай прямо в этих мешочках, и нашли такой способ очень удобным. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой химический элемент был получен как побочный эффект от попытки выделить золото из мочи? 8971 + Ссылка В 1669 году немецкий алхимик Бранд Хенниг в поисках философского камня решил попробовать синтезировать золото из человеческой мочи. В процессе её выпаривания, дистилляции и прокаливания он получил белый порошок, светящийся в темноте. Хенниг принял его за «первичную материю» золота и назвал «светоносец» (что по-гречески произносится как «фосфор»). Когда дальнейшие манипуляции с этой материей так и не привели к получению драгоценного металла, он начал продавать новое вещество ещё дороже, чем само золото. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое изобретение продемонстрировали американские военные в 1881 году, взорвав для этого осла? 10590 + Ссылка В 1878 году была изобретена технология, позволяющая фиксировать кадр на фотоплёнке почти без всякой задержки. Через 3 года сотруднику американского военного института дали задание уничтожить бесполезного осла, и военный решил сделать это с «пользой для науки» — взорвать ослу голову и зафиксировать это быстрым снимком. Детонатор привязанной к ослу взрывчатки был одновременно соединён с затвором камеры. Эксперимент удался: аппарат чётко зафиксировал момент взрыва головы осла. Неправда? Источник: www.terra-z.ru

Как Менделеев открыл периодический закон? 8981 + Ссылка Широко распространена легенда, что мысль о периодической таблице химических элементов пришла к Менделееву во сне. Однажды его спросили, так ли это, на что учёный ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое слово предлагал для телефонного приветствия изобретатель телефона? 7026 + Ссылка Изобретатель телефона Александр Белл предложил в качестве телефонного приветствия использовать слово «Ahoy» из лексикона немецких моряков. Позднее Томас Эдисон предложил более традиционное «Нullo» (вариация «Hello»), которое проникло и в русский язык, изменившись на «Алло!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что случилось с изобретателем роликовых коньков на первой их демонстрации? 6733 + Ссылка Изобретателем роликовых коньков принято считать бельгийца Жан-Жозефа Мерлена. Он продемонстрировал их на лондонском бале-маскараде в 1760 году, катаясь среди публики в дорогих туфлях с маленькими металлическими колесиками и играя на скрипке. Однако эти ролики были ещё настолько несовершенны, что Мерлен не смог вовремя затормозить и врезался в стену, разбив очень дорогое зеркало. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты? 16553 + Ссылка Согласно распространённому мифу, НАСА вложило несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими, или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил её в том числе НАСА по цене 6 $ за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советским (а затем и российским) космическими агентствами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где в начале 21 века запатентовали колесо? 7292 + Ссылка В июле 2001 года австралийский юрист Джон Кэо получил инновационный патент на колесо с формулировкой «круглое устройство, применяемое для транспортировки грузов». Этим он обратил внимание общества на несовершенство австралийского патентного закона. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой царь изобрёл коньки с твёрдо прикреплёнными к обуви полозьями? 11501 + Ссылка Изначально коньки привязывались к обуви верёвками и ремнями. Привычные нам коньки с намертво прикреплёнными к подошве полозьями изобрёл Пётр I, находившийся в Голландии по корабельным делам и увлёкшийся катанием по льду. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое изобретение англичане считают величайшим в истории? 10720 + Ссылка В 2005 году в Великобритании по итогам опроса общественного мнения на тему величайшего технического изобретения с 1800 года победителем был признан велосипед. Он не только обошёл такие изобретения, как интернет и двигатель внутреннего сгорания, но и набрал больше голосов, чем все остальные изобретения, вместе взятые. Неправда? Источник: www.mignews.com

Какая случайность привела к изобретению виагры? 14460 + Ссылка В 1992 году фармакологическая компания Пфайзер проводила клинические исследования своего нового препарата — цитрата силденафила, который разрабатывался для лечения сердечных заболеваний. Существенного влияния на кровообращение в сердечной мышце (миокарде) и артериальное давление препарат не оказал. Однако многие мужчины, принимавшие участие в тестировании, не желали возвращать таблетки, так как заметили у себя улучшение качества эрекции. Так была изобретена «Виагра». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом Эдисон способствовал изобретению электрического стула? 5127 + Ссылка Изобретатель Томас Эдисон в 1880-х годах работал над системами электрификации американских городов, однако не мог передать постоянный ток дальше нескольких кварталов. Его конкурент Джордж Вестингауз с Николой Теслой в качестве консультанта добился больших успехов, используя переменный ток. В этой «войне токов» Эдисон не гнушался чёрного пиара — для наглядной демонстрации опасности переменного тока он спонсировал разработку электрического стула для казни, но разработки Вестингауза в итоге одержали победу на рынке. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какой город прославился на весь мир своей ароматной водой? 6619 + Ссылка В переводе с французского одеколон буквально означает «кёльнская вода», так как его изобрёл живущий в Кёльне итальянец Джованни Мария Фарина (в 1709 году). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто первым в мире спроектировал робота? 4618 + Ссылка Среди многочисленных изобретений Леонардо нашлись также чертежи робота, который был запрограммирован имитировать человеческие движения (приподниматься и садиться, двигать руками и шеей) и имел анатомически правильное строение челюсти. Неизвестно, была ли разработка осуществлена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное подсказало бегунам начинать с низкого старта? 12964 + Ссылка До 1887 года все бегуны стояли на старте в полный рост, ожидая команды начать бег. Низкий старт придумал американский спринтер Шерилл после наблюдений за кенгуру, которые перед началом движения пригибаются к земле. Когда он несмотря на протест судьи и насмешки зрителей применил новый способ, сразу же выиграл забег. Неправда? Источник: spo.1september.ru

Как были изобретены чипсы? 9898 + Ссылка Фирменным рецептом одного американского ресторана, где в 1853 году работал Джордж Крам, был картофель фри. Однажды посетитель вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он «слишком толстый». Крам, решив подшутить над ним, нарезал картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Таким образом он изобрёл чипсы, которые стали самым популярным блюдом ресторана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где изобрели молниеотвод задолго до Франклина? 5744 + Ссылка Невьянская наклонная башня, расположенная на территории нынешней Свердловской области, была оснащена молниеотводом за четверть века до того, как он был сконструирован Бенджамином Франклином. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как были открыты антибиотики? 8987 + Ссылка Антибиотики были открыты случайно. Александр Флеминг оставил пробирку с бактериями стафилококка без внимания на несколько дней. Из-за обычного для его лаборатории беспорядка в пробирке выросла колония плесневых грибов и стала разрушать бактерии, а затем Флеминг выделил активное вещество — пенициллин. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как была открыта вулканизация? 4797 + Ссылка Американец Чарльз Гудьир случайно открыл рецепт изготовления резины, которая не размягчается в жару и не становится хрупкой на морозе. Он по ошибке нагрел смесь каучука и серы на кухонной плите (по другой версии, оставил образец резины у печи). Этот процесс получил название вулканизация. Неправда? Источник: en.wikipedia.org