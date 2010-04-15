Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему Интернет можно сравнить с чёрным лебедем? 29 + Ссылка В английском языке долгое время существовала идиома «black swan» для обозначения невозможного, так как считалось, что чёрных лебедей в природе не бывает. В конце 17 века нидерландская экспедиция обнаружила таковых в Австралии, и значение выражения постепенно поменялось на то, что не существует, но потенциально может быть обнаружено. Уже в 21 веке термин популяризовал писатель Нассим Николас Талеб — он прозвал чёрными лебедями трудно предсказуемые научными методами события, которые оказывают значительное влияние на всё человечество. К таковым можно отнести Первую Мировую войну, распад СССР, появление Интернета и теракты 11 сентября 2001 года. А вот пандемия COVID-19 чёрным лебедем не является, поскольку рано или поздно подобное событие случилось бы с высокой вероятностью. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие виды роликов изначально предполагались для загрузки на YouTube? 80 + Ссылка Изначально YouTube был задуман как сервис знакомств, где пользователи вместо анкет загружали бы видеоролики о себе. Для привлечения аудитории привлекательным девушкам даже платили по 100 $ за видео, однако даже этот фактор не помог собрать достаточную базу пользователей, что послужило причиной смены концепции сайта на хостинг любых видов роликов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом фильтры графического редактора помогли в поимке педофила? 610 + Ссылка В 2007 году Интерпол провёл операцию по нахождению и задержанию канадского педофила по имени Кристофер Пол Нил, работавшего учителем английского в восточно-азиатских странах. Он подверг сексуальному насилию не менее 12 мальчиков и выкладывал фото в Интернет, предварительно замаскировав своё лицо в графическом редакторе фильтром «Swirl». Эксперты смогли восстановить исходные снимки, применив обратный фильтр. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране существует класс кибер-бездомных людей? 660 + Ссылка В Японии существует класс людей, которых называют «кибер-бездомными». Они не владеют жильём и не снимают его, а ночуют в интернет-кафе или манга-кафе, предлагающих отдельные закрытые ячейки и бесплатный душ. Стоимость такого ночлега выходит даже меньше, чем в капсульных отелях или самых дешёвых хостелах. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что означает популярный смайлик с закрытыми глазами и голубым пузырьком около рта? 431 + Ссылка Часто используемый для выражения грусти, печали или плача смайлик применяется неверно. Согласно стандарту Unicode, этот эмодзи называется «sleepy face», то есть голубой пузырёк символизирует сон, а не слезу. Неправда? Источник: www.unicode.org

Какая группа заработала 20 000 $, пока её фанаты слушали тишину? 926 + Ссылка Музыкальный сервис Spotify, позволяющий слушать музыку онлайн, выплачивает музыкантам вознаграждение за каждый проигранный трек, если время воспроизведения составляло не меньше 30 секунд. В марте 2014 года фанк-группа Vulfpeck загрузила на Spotify альбом «Sleepify» из десяти композиций, каждая из которых представляла собой чуть больше 30 секунд тишины. Музыканты попросили своих фанатов включать его каждую ночь в зацикленном режиме. Через семь недель сервис решил всё-таки удалить альбом, но заработанных 20 000 $ группе хватило для организации тура бесплатных концертов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой номер имеет ошибка HTTP, свидетельствующая об ограничении доступа из-за цензуры? 1444 + Ссылка Из всех ошибок протокола HTTP пользователи чаще всего сталкиваются со статусом 404 Not Found, когда сервер не может найти информацию по сформированному клиентом запросу. Нередко можно увидеть и статус 403 Forbidden, означающий, что сервер имеет информацию, но не может выдать её клиенту из-за ограниченных прав доступа. Среди множества других сообщений об ошибке можно выделить статус 451, свидетельствующий о запрете доступа к данным по требованию государственных органов или правообладателей. Его номер является прямой отсылкой к роману Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой заключённый организовал своё освобождение, выслав поддельное электронное письмо? 793 + Ссылка В 2014 году англичанин Нил Мур, находившийся под следствием за мошенничество в особо крупном размере, раздобыл смартфон и зарегистрировал домен, очень похожий на один из официальных доменов судебной системы. Создав почтовый ящик в этом домене, он отправил с него руководству тюрьмы письмо, в котором были указания освободить Мура в связи с внесением залога. Для большей убедительности он создал поддельный сайт детектива, занимавшегося его делом, ссылку на который также прикрепил к письму. Пропажа Мура из тюрьмы была обнаружена только через три дня его адвокатом, а ещё через несколько дней мошенник сам сдался властям. Неправда? Источник: geektimes.ru

Кто и когда сумел продать в интернете миллион пикселей по цене доллар за штуку? 1574 + Ссылка В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватало денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Алекс создал сайт milliondollarhomepage.com, куда поместил изображение размером 1000×1000. Каждый желающий мог купить его кусок по цене 1$ за точку и разместить рекламу со ссылкой на свой сайт. Менее чем за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал миллион долларов. Вскоре появилось множество последователей, пытавшихся таким же образом собрать деньги на разные цели, но им удалось выручить куда меньшие суммы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

За какие действия в интернете католики могут получить индульгенцию? 632 + Ссылка В наше время индульгенцию у католической церкви нельзя купить за деньги. Верующий может получить её только через совершение специально оговоренных действий, таких как подъём по Святой лестнице в Риме. Либо путём участия в массовых мероприятиях Ватикана, например, всемирного дня католической молодёжи. В 2013 году он проходил в Рио-де-Жанейро, и церковь, желая идти в ногу со временем, объявила об индульгенциях и для тех, кто не сможет приехать в Бразилию, но будет делать ретвиты папы Франциска. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Зачем один художник дал возможность стрелять по себе из пейнтбольного ружья через Интернет? 857 + Ссылка Американский художник иракского происхождения Вафаа Билал осуществил в 2007 году проект «Domestic Tension», заперевшись на месяц в маленькой комнате. Эта акция стала протестом художника против войны в Ираке, хотя сам он подвергался аресту за диссидентство ещё при режиме Саддама Хусейна. По словам Билала, множество иракцев, в том числе его родственники, были убиты американцами, которые даже не находились там — им было достаточно удалённо нажать кнопку для запуска ракеты, как будто в компьютерной игре. Именно поэтому художник позволил всем наблюдать за собой, а также стрелять в него из дистанционно управляемого пейнтбольного ружья через Интернет. За месяц посетители его сайта произвели около 60 тысяч выстрелов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько процентов поисковых запросов к Гуглу являются для него абсолютно новыми? 456 + Ссылка Каждый день Google обрабатывает более трёх миллиардов поисковых запросов. При этом примерно 15% запросов из этого числа — абсолютно новые, то есть никогда не встречавшиеся Гуглу ранее. Неправда? Источник: www.bloomberg.com

Как разработчики eBay решили проблему редизайна, получив большое число жалоб? 1245 + Ссылка Однажды разработчики eBay решили убрать ярко-жёлтый фон на некоторых страницах сайта, заменив его белым, и сразу же получили большое число писем от пользователей с требованием вернуть всё, как было. Тогда программисты применили другое решение: они изменили код сайта так, чтобы каждый день фон становился чуточку светлее и в итоге стал чисто белым. В этот раз не поступило ни одной жалобы. Неправда? Источник: www.uie.com

В какой стране официальный твиттер-аккаунт ведут обычные граждане, сменяя друг друга? 597 + Ссылка Официальный твиттер-аккаунт Швеции не ведётся чиновниками или секретарями правительства страны. Вместо этого интернет-пользователи из числа шведских подданных сменяют друг друга каждую неделю, получая доступ к публикациям от имени @sweden. Хозяин аккаунта волен писать идеи и мнения не только о политике или событиях национального масштаба, но и о жизни обычного человека, делать ретвиты, вести диалоги с подписчиками. Неправда? Источник: curatorsofsweden.com

Какие насекомые функционируют по принципам, схожим с алгоритмами протокола TCP/IP? 1039 + Ссылка Учёные Стэнфордского университета обнаружили сходство между принципами сбора еды у красных муравьёв-жнецов и алгоритмами протокола TCP/IP, лежащими в основе организации Интернета. Информация между двумя точками сети отправляется в виде мелких пакетов, и когда они приходят во второй пункт, в первый пункт отправляется подтверждение о получении. Если подтверждения приходят быстро, количество отправляемых пакетов из первой точки увеличивается, и наоборот. Похожий принцип наблюдается у муравьёв: чем больше из какого-либо региона возвращается сборщиков с едой, тем больше новых рабочих уходит туда из муравейника. Также у муравьёв обнаружены и другие параллели с алгоритмами TCP/IP, такими, как «медленный старт» и «тайм-аут». Неправда? Источник: lenta.ru

В какой курьёзный день отмечается День Интернета? 724 + Ссылка Живший в 6—7 веках архиепископ Исидор Севильский написал 20-томный труд «Этимологии», в котором систематизировал имевшиеся на тот момент в мире знания. Именно его считают первым энциклопедистом, а сейчас многие католики почитают его как покровителя Интернета. Забавно, что День Интернета отмечается в день смерти Исидора Севильского 4 апреля — будучи записанной цифрами, эта дата совпадает с самым узнаваемым кодом ошибки 404. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую злую шутку сыграл сайт знакомств match.com со своим создателем? 1339 + Ссылка Девушка Гарри Кремена, основавшего самый крупный в Интернете сайт знакомств match.com, ушла от него, познакомившись с кем-то другим на этом самом сайте. По словам Кремена, именно тогда он понял, что его проект достиг успеха и хорошо выполняет свои функции. Неправда? Источник: theweek.com

Каким образом пользователи интернета, не зная того, помогают оцифровывать старые книги? 3014 + Ссылка На многих сайтах для подтверждения того, что вы являетесь реальным человеком, а не роботом, нужно решить так называемую «капчу» — например, распознать деформированные буквы на картинке. Среди вариантов реализации этих систем выделяется reCAPTCHA, где пользователю предлагается ввести два слова, которые взяты из отсканированных книг. Одно слово читается легко, и именно по нему производится проверка, а второе слово значительно сложнее, причём его правильность не анализируется, так как оно не распознано автоматической системой сканирования. Эти слова предлагаются разным людям, а затем система принимает тот вариант, который вводится наиболее часто — таким образом миллионы пользователей интернета помогают компьютерам в оцифровке старых книг. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему дизайн Facebook выполнен в синей гамме? 1466 + Ссылка Основатель Facebook Марк Цукерберг страдает дальтонизмом, плохо различая оттенки красного и зелёного цветов. Это одна из причин того, что дизайн Facebook выполнен в синей гамме — Цукербергу доступны для восприятия все варианты синего. Неправда? Источник: www.newyorker.com

В какой стране создана всеобъемлющая генеалогическая база данных, начиная с 18 века? 1803 + Ссылка Каждый гражданин Исландии имеет доступ к сайту Íslendingabók — генеалогической базе данных, содержащей информацию о родственных связях всех исландцев начиная с 18 века. Задача составления такой базы смогла быть решена благодаря не очень большому населению государства (чуть более 300 тысяч) и тому, что Исландия на протяжении своей истории была слабо подвержена влиянию как эмиграции, так и иммиграции. Многие молодые люди используют этот сайт для проверки, не является ли им новый возлюбленный кузеном или кузиной, чтобы исключить вероятность инцеста. Другое популярное применение сайта — проверка степени своего родства с известными личностями. Например, каждый исландец может узнать, через сколько поколений он связан родственными узами с Бьорк. Неправда? Источник: www.globalpost.com

В какой стране свободный обмен файлами официально признан религией? 2598 + Ссылка В Швеции официально признано религией сообщество Миссионерская церковь копимизма, для членов которого священными актами являются копирование информации, обмен знаниями и файлообменные сети. Священные символы этой новой религии — комбинации клавиш Ctrl+C (операция «копировать») и Ctrl+V («вставить»). 28 апреля 2012 года состоялась первая свадьба, проведённая священником-копимистом, лицо которого было закрыто маской Гая Фокса, а голос искажён модулятором. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное изображено на логотипе браузера Mozilla Firefox? 3332 + Ссылка Название браузера Mozilla Firefox не связано с лисой, так как firefox по-английски — это малая панда, животное семейства пандовых размером чуть больше кошки. Однако на логотипе браузера изображена всё же не панда, а лиса, потому что дизайнер посчитал невозможным воплотить узнаваемый образ малой панды в малой форме. Неправда? Источник: hicksdesign.co.uk

Каким образом порносайты развивали интернет-индустрию в целом? 3063 + Ссылка Порносайты часто выступают передовыми площадками для внедрения и обкатки новых интернет-технологий, двигая вперёд таким образом всю индустрию. Например, в середине 1990-х годов именно для оплаты просмотра порнографического контента компания Electronic Card Systems запустила систему интернет-расчётов с использованием платёжных карт. Также порносайты были первыми, где использовались потоковые трансляции и появились видеочаты. Наряду с пиратской музыкой, согласно исследованиям, порнография была главным фактором повсеместного распространения широкополосного интернета в Европе. Неправда? Источник: hitech.newsru.com

В каком государстве на всей территории доступен бесплатный интернет через Wi-Fi? 1947 + Ссылка В островном тихоокеанском государстве Ниуэ, где проживает примерно 1400 человек, на всей территории доступен бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi. Обеспечивает это компания, которая выкупила у Ниуэ право на администрирование домена .nu. Такие домены популярны для сайтов в нескольких европейских странах, так как в шведском, датском и голландском языках nu означает «сейчас». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой неисправный предмет был продан задорого, когда только появился аукцион eBay? 3929 + Ссылка Сайт онлайн-аукциона eBay, тогда ещё не имевший такого названия, был создан Пьером Омидьяром в 1995 году. Одним из первых проданных предметов на аукционе стала сломанная лазерная указка за 14,83 $. Удивлённый Омидьяр спросил покупателя, действительно ли он понял, что предмет неисправен. Оказалось, что покупатель был коллекционером сломанных лазерных указок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и зачем заключённых в тюрьмах заставляют играть в компьютерные игры? 5448 + Ссылка Существует многомиллионная индустрия по продаже внутриигровых денег и предметов в многопользовательских онлайн-играх за реальные деньги. Виртуальная валюта зарабатывается так называемыми «голд-фармерами», для которых такие игры являются обычной повседневной работой. Подавляющая часть фармеров занята в Китае — ещё в 2005 году общее их число оценивалось больше чем в 100 000 человек. Кроме того, во многих китайских тюрьмах начальники и охранники заставляют заключённых играть в онлайн-игры, получая от этого незаконные доходы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как влияют перфокарты на работу современных почтовых программ? 2948 + Ссылка Перфокарты, которые использовали в качестве средств ввода и вывода информации на самых ранних компьютерах, были спроектированы шириной в 80 колонок. Чтобы было удобнее переносить программы, первые дисплеи также были рассчитаны на ширину строки в 80 символов. Когда появилась электронная почта, первые протоколы для неё снова оперировали 80-символьными строками. И хотя мониторы с тех пор сильно прогрессировали, почти все популярные почтовые системы до сих пор разбивают строки по 80 символов для обеспечения совместимости со старыми программами. Даже бинарные файлы конвертируются с помощью MIME base64 в строки из букв и цифр длиной не более 80 символов. Можно сказать, что программы изменяют пересылаемые нами видеофайлы для совместимости с перфокартами. Неправда? Источник: blog.mimecast.com

В каком языке существовало слово lol задолго до появления интернета? 4011 + Ссылка Задолго до того, как в интернете возникла и стала популярной аббревиатура LOL («Laughing out loud», в переводе «Смеюсь очень громко»), в голландском языке существовало вполне литературное слово lol со значением «смех, веселье». Неправда? Источник: en.wiktionary.org

Как перевели на язык эскимосов слово «интернет»? 6381 + Ссылка В начале 21 века эскимосы познакомились с интернетом, и этот термин понадобилось перевести на их язык. Эксперты выбрали слово ‘ikiaqqivik’ — «путешествие сквозь слои». Раньше это слово употреблялось для описания действий шамана, который для поиска ответа на какой-либо вопрос «путешествовал» сквозь время и пространство. Неправда? Источник: www.cjc-online.ca

Название какой всемирно известной корпорации возникло из-за орфографической ошибки? 12201 + Ссылка Когда Ларри Пейдж и Сергей Брин придумывали название новой поисковой системы, они захотели выразить в нём огромное количество информации, которое система способна обрабатывать. Их коллега предложил слово «гугол» — так в математике называется число из единицы со ста последующими нулями. Тут же он проверил доменное имя на занятость и, обнаружив, что оно свободно, зарегистрировал. Причём в написании слова он сделал ошибку: вместо правильного ‘googol.com’ ввёл ‘google.com’, но Ларри свежеизобретённое слово понравилось и утвердилось в качестве названия. Неправда? Источник: graphics.stanford.edu

Кому в 2010 году «продали душу» 7 500 британцев? 12843 + Ссылка 1 апреля 2010 года британский онлайн-продавец компьютерных игр GameStation внёс в пользовательское соглашение, которое покупатели должны прочитать перед совершением оплаты, пункт, согласно которому покупатель также отдаёт свою душу в вечное пользование магазину. В результате 7 500 человек, или 88% от общего числа пользователей, согласились с данным пунктом. Это показало, как легко подавляющее большинство пользователей, что не читают подобные документы, могут юридически согласиться с самым безумным требованием продавца. Неправда? Источник: www.foxnews.com

Чем отличаются кошерные телефоны от обычных? 9236 + Ссылка Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам, нельзя писать СМС и выходить в Интернет. Звонок в субботу — священный день, когда нельзя работать — возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении. Неправда? Источник: techdude.ru

Какой территории принадлежит домен .aq? 5015 + Ссылка Антарктида имеет свой «национальный» домен — .aq, образованный от слова «aqua». Домены второго уровня в этой зоне выдаются только государственным организациям, занимающимся какой-либо деятельностью в Антарктиде. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое государство получает стабильный доход от регистрации сайтов телеканалов? 5916 + Ссылка Домен .tv, в котором любят регистрироваться сайты телеканалов, это не общий домен наподобие .com или .org. Изначально он достался маленькому государству Тувалу, которое расположено в Океании. Правительство Тувалу решило продать права на домен и теперь получает за право его использования больше 2 миллионов долларов в год, что составляет примерно десятую часть всех доходов этого государства. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем опасно использование монооксида дигидрогена? 20746 + Ссылка С 1990-х годов на веб-сайтах и в почтовых рассылках нередко появляются призывы запретить использование монооксида дигидрогена. В них перечисляются многочисленные опасности, которые вызывает это вещество: оно является главным компонентом кислотных дождей, ускоряет коррозию металлов, может вызывать короткое замыкание и т. п. Несмотря на опасность, вещество активно применяется в качестве промышленного растворителя, добавки к пищевым продуктам, на атомных станциях, а предприятия сбрасывают его в огромных количествах в реки и моря. Эта шутка — ведь монооксид дигидрогена есть не что иное, как вода — должна учить критическому восприятию информации. В 2007 году на неё купился новозеландский депутат. Ему пришло подобное письмо от избирателя, и он перенаправил его в правительство, потребовав запретить опасный химикат. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом существовал спам, когда ещё не было компьютеров? 16786 + Ссылка Слово SPAM появилось в 1936 году — под такой маркой американская компания выпустила острые мясные консервы («SPiced hAM»). Чтобы сбыть их запасы не первой свежести после Второй Мировой войны, была проведена массированная рекламная кампания, ставшая эталоном назойливости после скетча труппы «Монти Пайтон». В 1986 году в конференциях Usenet появилось множество одинаковых сообщений от некоего Дэйва Родеса, который рекламировал новую финансовую пирамиду. Кто-то провёл аналогию между такой рассылкой и консервами, и с тех пор слово спам закрепилось в новом значении. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое изобретение англичане считают величайшим в истории? 10838 + Ссылка В 2005 году в Великобритании по итогам опроса общественного мнения на тему величайшего технического изобретения с 1800 года победителем был признан велосипед. Он не только обошёл такие изобретения, как интернет и двигатель внутреннего сгорания, но и набрал больше голосов, чем все остальные изобретения, вместе взятые. Неправда? Источник: www.mignews.com

Какой суд считает Википедию достоверным источником информации? 7967 + Ссылка В судебной системе Германии Википедия (на немецком языке) считается общепризнанным достоверным источником информации. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто опубликовал некролог Фиделю Кастро? 8683 + Ссылка Техническая ошибка на сайте CNN 16 апреля 2003 года привела к публикации в открытый доступ заранее заготовленных некрологов для ряда известных людей: Дика Чейни, Рональда Рейгана, Фиделя Кастро, Иоанна Павла II, Нельсона Манделы и других. Неправда? Источник: www.snopes.com