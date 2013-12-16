Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему ЦРУ легко могло расшифровывать секретные сообщения правительств многих государств? 43 + Ссылка Швейцарская компания Crypto AG была ведущим мировым производителем шифровальной техники во второй половине 20 века и продавала её более чем в 120 странах. Среди пользователей криптографических машин было и множество правительств по всему миру. Впоследствии выяснилось, что с самого основания Crypto AG через посредников владели ЦРУ совместно с Федеральной разведывательной службой Германии, в связи с чем легко могли расшифровать перехваченные сообщения. Стоит заметить, что СССР и Китай никогда не были клиентами этой компании. Неправда? Источник: www.washingtonpost.com

Как передавали фотоснимки первые разведывательные спутники? 232 + Ссылка В первых сериях американских и советских разведывательных спутников запись велась на обычную фотоплёнку. После заполнения контейнер с плёнкой сбрасывался на Землю. Капсулы с американских спутников «Corona» умели как приземляться, так и приводняться, а также могли улавливаться самолётом прямо в воздухе. В контейнерах с советских спутников «Зенит» была заложена система автоподрыва, если он приземлялся на чужой территории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая деталь в тщательно подделанных советских паспортах выдавала немецких шпионов? 4940 + Ссылка Во время Второй Мировой войны нескольких немецких агентов разоблачили из-за маленькой детали. Шпионы были очень тщательно подготовлены и обладали безукоризненно подделанными советскими паспортами. Однако скрепки паспортов были сделаны из нержавеющей стали, и при проверке сразу было заметно отсутствие характерной для советских документов ржавчины в местах скрепления страниц. По этой же причине в период Холодной войны был пойман не один американский шпион. Неправда? Источник: listverse.com

Откуда взялось выражение «последнее китайское предупреждение»? 3917 + Ссылка В 1950—1960-х годах американские самолёты нередко нарушали воздушное пространство Китая с целью разведки. Китайские власти фиксировали каждое нарушение и всякий раз высылали по дипломатическим каналам «предупреждение» США, хотя никаких реальных действий за ними не следовало, а счёт таким предупреждениям вёлся на сотни. Такая политика стала причиной появления выражения «последнее китайское предупреждение», означающего угрозы без последствий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как английская разведка обманула Гитлера, чтобы союзники без помех захватили Сицилию? 7028 + Ссылка В апреле 1943 года на испанском берегу было обнаружено тело в мундире майора морской пехоты Великобритании. К его запястью наручниками был прикреплён чемоданчик с секретными документами о планах вторжения союзников в Грецию. Так как Испания была наводнена немецкими агентами, документы быстро попали к Гитлеру, и он приказал готовиться к обороне Греции и Сардинии вместо Сицилии, к чему призывал Муссолини. Однако союзники высадились именно на Сицилии и без особых усилий овладели островом. Оказалось, что именно с этой целью данную операцию с кодовым названием «Мясной фарш» провернула английская разведка, надев военную форму на тело бездомного, покончившего с собой, и доставив его в Испанию на подлодке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом помог нашим спецслужбам подарок советских школьников американскому послу в 1945 году? 10061 + Ссылка В 1945 году советские школьники подарили американскому послу деревянное панно из ценных пород дерева с изображением герба США. Ни школьники, ни посол не знали, что в панно вмонтировано подслушивающее устройство, конструкция которого была разработана Львом Терменом. «Жучок» был так удачно спрятан, что американские спецслужбы ничего не заметили, а советские ещё 8 лет прослушивали разговоры в рабочем кабинете посла. После обнаружения устройство было представлено в ООН в качестве доказательства разведывательной деятельности СССР, однако принцип его действия еще несколько лет оставался неразгаданным. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org