Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие насекомые охотятся с помощью биолюминесценции? 13 + Ссылка Обитающие в Новой Зеландии и Австралии грибные комары рода Arachnocampa в личиночной фазе обладают свойством биолюминесценции. Прикрепляясь к потолку пещер, они вырабатывают и свешивают вниз липкие нити. В них попадаются другие насекомые, которые летят на свечение как мотыльки к фонарю. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто стал причиной гибели дерева, посаженного в честь Джорджа Харрисона? 304 + Ссылка Гитарист «The Beatles» Джордж Харрисон последние дни жизни провёл в Лос-Анджелесе. В честь него в одном из городских парков была посажена сосна, которая росла более десяти лет, но погибла из-за нашествия жуков. В 2015 году её заменили на сосну другого вида, устойчивую ко всем жукам. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Сколько инструментов использует комар в ходе одного укуса? 596 + Ссылка Комары и другие кровососущие насекомые производят укус не одним хоботком, а целым арсеналом средств. Кончик хоботка используется в начальной фазе для поиска хорошего места на коже жертвы, причём точный механизм этого процесса пока не ясен. Дальше в дело идут две мандибулы, которые прокалывают кожу и используются в качестве распорок, и две максиллы с зубцами на концах, служащие для расширения раны путём пиления. Затем настаёт черёд двух полых игл: через гипофаринкс вводится слюна с антикоагулянтом, препятствующим свёртыванию крови, а через лабрум происходит непосредственное всасывание крови. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой европейской стране нет комаров? 469 + Ссылка В Исландии не обитает ни одного вида комаров, хотя в ближайших к ней Норвегии, Шотландии, Ирландии и даже Гренландии комары есть. Причина этого достоверно не установлена, но существует предположение, что комары не могут закрепиться здесь из-за особенностей исландского климата с неоднократными и порой внезапными чередованиями похолоданий и оттепелей зимой. Неправда? Источник: www.why.is

Какому художнику создавать шедевры «помогали» светлячки? 703 + Ссылка Некоторые художники эпохи Возрождения для создания эскизов пользовались камерой-обскурой, в качестве которой иногда выступал не просто ящик, а целая комната с отверстием в стене или потолке. Сложность этого метода заключалась в том, что рисовать нужно было в полной темноте. Дальше других пошёл мастер светотени Караваджо, на холстах которого были обнаружены следы флуоресцирующих веществ. Исследователи полагают, что в основе этих субстанций был порошок из истолчённых светлячков. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Что показывает количество точек на божьей коровке? 784 + Ссылка Количество точек на божьей коровке никак не связано с её возрастом, а говорит только о её виде. Самой распространённой в мире, обитающей на всех континентах, является семиточечная божья коровка. Максимальное число пятен среди известных видов имеет дальневосточная 28-точечная коровка, наносящая большой вред посевам картофеля путём поедания его листьев. Существуют и бесточечные виды божьих коровок, а также другие жуки с точками, не имеющие отношения к данному семейству. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У какой бабочки прозрачные крылья? 960 + Ссылка Некоторые виды чешуекрылых распространённого в Америке рода Грета обладают почти полностью прозрачными крыльями, и самый известный пример — бабочка Грета Ото. Такой эффект достигается благодаря наличию особых наноструктур в тканях крыла, сильно понижающих светоотражающую способность. Вкупе с низкими показателями поглощения и рассеяния проходящего через крыло света это и обеспечивает прозрачность. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как часто самка богомола откусывает голову самца при спаривании? 772 + Ссылка Самки богомолов откусывают головы самцов далеко не при каждом спаривании. А вероятность каннибализма гораздо выше в стрессовых для самки условиях, будь то в лаборатории или в дикой природе, но при явном наблюдении учёных. В эксперименте американских энтомологов 1984 года половая жизнь тридцати пар богомолов снималась камерами без участия человека. Самцы демонстрировали сложные брачные ритуалы и во всех случаях остались живыми. Неправда? Источник: www.snopes.com

У каких насекомых выявлено поведение, напоминающее человеческую вакцинацию? 884 + Ссылка Если муравьи видят, что их сородич заразился спорами грибка-паразита, они не изолируют его, а проводят процедуру вакцинации сообщества. Инфицированный муравей передаёт здоровым небольшое количество спор, которое недостаточно для полноценного заражения, но стимулирует работу иммунной системы. Неправда? Источник: ria.ru

У какого насекомого обнаружен механизм преобразования солнечной энергии в электричество? 1150 + Ссылка Осы и шершни обычно наиболее активны ранним утром, но восточный шершень является исключением — его пик активности приходится на полдень. Учёные изучали его строение, пытаясь понять, как это насекомое может использовать дневной свет. Оказалось, что внешняя текстура коричневых и жёлтых полос их панцирей, а также содержащиеся в них пигменты способствуют эффективному поглощению солнечной энергии. Более того, между внешним и внутренним слоями жёлтой полосы существует разность потенциалов, увеличивающаяся при воздействии света, то есть можно предположить способность восточного шершня к преобразованию солнечной энергии в электричество. Как именно оно используется телом насекомого, пока неясно — или напрямую увеличивает мышечную активность, или запасается днём и тратится на метаболические процессы в тёмное время суток. Неправда? Источник: www.asknature.org

Какие животные питаются кровью своих детей? 1074 + Ссылка Обитающих на Мадагаскаре муравьёв вида Adetomyrma venatrix за специфичный образ питания прозвали «муравьями-дракулами». Из-за особенностей анатомии взрослые особи не могут усваивать твёрдую пищу, поэтому принесённую в колонию добычу поедают и переваривают личинки. А взрослые муравьи затем прокусывают кожу личинок и пьют их гемолимфу (аналог крови у насекомых). Неправда? Источник: antclub.ru

Почему сверчки на островах Гавайского архипелага всего за несколько лет стали бесшумными? 929 + Ссылка В 1990-х годах сверчки на Гавайских островах стали жертвами паразитирующих мух Ormia ochracea, которые откладывали личинки в самцов, определяя их по стрекотанию. Сейчас на острове Кауаи почти все самцы бесшумны — из-за случайной мутации зубчики на их крыльях изменили положение и больше не зацепляются друг о друга. Но стрекотание сверчкам нужно для привлечения самок, поэтому безмолвные самцы теперь ждут их рядом с теми самцами, кто ещё не утратил способность издавать звук. Аналогичная ситуация возникла на соседнем острове Оаху, правда там крылья самцов изменились другим образом, то есть мутация произошла в другом гене независимо от самцов Кауаи, что стало наглядным проявлением конвергенции. Таким образом, всего за 20 поколений сверчков мы смогли воочию наблюдать эволюционные процессы у большой популяции в естественных условиях. Неправда? Источник: elementy.ru

У каких насекомых эякуляция настолько мощная, что может быть услышана человеком? 1325 + Ссылка Спаривание трутня и пчелиной матки происходит высоко в воздухе, примерно в 10–40 метрах над землёй. Сам процесс длится не более 5 секунд и завершается взрывообразной эякуляцией — настолько мощной, что она может быть услышана человеком с земли. После этого пенис трутня остаётся в матке, а сам он погибает. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За что отвечают мутантные гены дрозофил с названиями «kenny» и «barbie»? 709 + Ссылка Биологи, изучающие дрозофил, любят давать открытым им мутантным генам названия, вызывающие ассоциации с массовой культурой. Например, мутантный ген, обладатель которого неизменно умирает в течение двух дней после заражения определённой бактерией, назван «kenny» в честь героя мультсериала «South Park». А пара генов, которые приводят к отсутствию у самцов и самок внешних половых органов, получили название «ken» и «barbie». Неправда? Источник: articles.latimes.com

Где растёт орхидея, которая весь жизненный цикл проводит под землёй? 1154 + Ссылка Ризантелла Гарднера, эндемичное для Австралии растение семейства орхидных, цветёт небольшими тёмно-бордовыми цветками. Его уникальность в том, что все жизненные стадии растение проводит под землёй. Опыляют его тоже подземные насекомые — такие, как термиты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем мухам Goniurellia tridens нужен узор на крыльях в виде жучков? 1428 + Ссылка Узор на крыльях мух вида Goniurellia tridens семейства пестрокрылок напоминает жучков с различимыми лапками, антеннами, головой и брюшком. Зачем именно мухи обзавелись таким узором, точно неизвестно. По одной гипотезе, он сбивает с толку хищников, по другой — делает муху более привлекательной для особей другого пола. Некоторые учёные и вовсе считают, что данный узор не несёт никакой смысловой нагрузки, а различение в нём жучка — лишь одно из проявлений парейдолии, психологического феномена, который заставляет нас видеть знакомые фигуры в облаках или человеческое лицо в марсианском холме. Неправда? Источник: www.huffingtonpost.com

У каких животных самка имеет пенис, а самец — вагину? 815 + Ссылка У насекомых рода Neotrogla отряда сеноедов, обитающих в бразильских пещерах, обнаружено инвертированное внешнее строение половых органов. Самки имеют так называемую гиносому, которая выглядит как пенис самца у других подобных насекомых и имеет на конце отверстие канала для хранения спермы, полученной от самца. В процессе спаривания самка садится сверху и вводит гиносому в «вагину» — углубление на конце брюшка самца, забирая оттуда сперму. Неправда? Источник: elementy.ru

Какие насекомые ремонтируют повреждения в доме буквально своими телами? 980 + Ссылка Обитая на растении, тли способствуют формированию на листьях или других органах патологических наростов под названием галлы, которые служат насекомым укрытием. Если по какой-то причине галл повреждается, тли вида Nipponaphis monzeni ремонтируют его буквально своими телами. Насекомые продуцируют особую клейкую жидкость и теряют до двух третей своего веса, вследствие чего многие умирают от истощения. Другие погибают, увязнув в этой жидкости и став частью «заплаты». Таким образом колония галла выживает в целом, жертвуя частью своих членов. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

За что в штате Алабама установлен памятник сельскохозяйственному вредителю? 1386 + Ссылка В 1915 году в штате Алабама появился хлопковый жук-долгоносик и за три года почти полностью уничтожил хлопковые плантации. Тогда один из фермеров города Энтерпрайз, целиком зависящий от урожая хлопка, по совету банкира посадил на своих полях арахис. Его примеру последовали другие фермеры и за счёт этого не только вышли из кризиса, но и разбогатели сильнее, чем во времена выращивания хлопка. В знак того, что катастрофа может вызывать перемены, которые станут предвестником нового успеха, горожане установили долгоносику памятник. Он представляет собой фонтан и статую богини плодородия Цереры, а жук венчает эту композицию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом пауки используют силу электричества для ловли жертв? 1168 + Ссылка Клей, которым пауки покрывают нити паутины, не просто удерживает пролетающих насекомых. Благодаря своим электростатическим свойствам он способствует ещё и тому, что нити паутины сами вытягиваются к насекомым, которые в процессе полёта и трения о воздух накопили на себе статический заряд (неважно, положительный или отрицательный). Нити могут отклоняться до 2 мм, но с огромной скоростью — 2 м/с. Также было обнаружено, что клейкие спирали паутины деформируют электростатическое поле Земли на расстоянии нескольких миллиметров. Могут ли насекомые, например, пчёлы, заблаговременно чувствовать эту деформацию и корректировать свой курс, чтобы не стать жертвой паука, ещё предстоит выяснить. Неправда? Источник: nauka21vek.ru

Какие насекомые способны заставлять пауков строить необычную паутину? 1085 + Ссылка Паразитические наездники вида Hymenoepimecis argyraphaga способны парализовать пауков и откладывать яйца на их брюшко. Вылупившись, личинки паразита начинают сосать кровь паука, который продолжает привычную жизнь. Однако перед окукливанием личинки впускают в тело жертвы химикаты, меняющие поведение паука таким образом, что он начинает строить сильно укреплённые нити своей паутины в несколько слоёв. Превратившись в куколку, наездник убивает паука ядом и формирует кокон, для удержания которого на весу и необходимы усиленные нити. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое похищение стало основой процветания Византийской империи? 1047 + Ссылка В середине 6 века н. э. византийский император Юстиниан I отправил двух монахов в Китай, чтобы они похитили секрет производства шёлка. Монахи разобрались во всём технологическом процессе и поняли, что взрослых особей тутового шелкопряда невозможно увезти с собой, так как они быстро умирают при сильных отклонениях температуры окружающей среды. Вместо них монахи привезли Юстиниану личинок шелкопряда и успешно высадили их на тутовые деревья. Эта операция привела к отмене монополии Китая и Персии на производство шёлка, ставшее основой экономики Византийской империи и во многом способствовавшее её процветанию на несколько столетий вперёд. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые функционируют по принципам, схожим с алгоритмами протокола TCP/IP? 998 + Ссылка Учёные Стэнфордского университета обнаружили сходство между принципами сбора еды у красных муравьёв-жнецов и алгоритмами протокола TCP/IP, лежащими в основе организации Интернета. Информация между двумя точками сети отправляется в виде мелких пакетов, и когда они приходят во второй пункт, в первый пункт отправляется подтверждение о получении. Если подтверждения приходят быстро, количество отправляемых пакетов из первой точки увеличивается, и наоборот. Похожий принцип наблюдается у муравьёв: чем больше из какого-либо региона возвращается сборщиков с едой, тем больше новых рабочих уходит туда из муравейника. Также у муравьёв обнаружены и другие параллели с алгоритмами TCP/IP, такими, как «медленный старт» и «тайм-аут». Неправда? Источник: lenta.ru

Какие люди могут воспринимать ультрафиолетовое излучение и в каком виде? 1233 + Ссылка Если у человека в результате хирургической операции, травмы или врождённой аномалии нет хрусталика глаза, он способен воспринимать ультрафиолетовое излучение в виде беловато-синего или беловато-фиолетового цвета. Однако это не то же самое, что настоящий тетрахроматизм, которым обладают многие птицы, рыбы и насекомые. При таком зрении в глазу помимо трёх обычных колбочек есть четвёртая, воспринимающая как раз ультрафиолетовый спектр, благодаря чему количество различаемых оттенков цветов гораздо выше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких насекомых на глазах растут волосы? 966 + Ссылка Медоносные пчёлы для переноса пыльцы из цветов в улей используют волоски на своём теле, которые растут даже из глаз. У пчёл, как у многих других насекомых, сложные фасеточные глаза. Из промежутков между составляющими их глазками и растут волоски. Неправда? Источник: www.sciencephoto.com

Какой вид животных образует глобальную суперколонию на всех континентах планеты? 1401 + Ссылка Аргентинский муравей — это инвазивный вид, изначально обитающий в бассейне южноамериканской реки Парана, но затем благодаря непреднамеренному участию человека распространившийся по всем континентам. В настоящее время выделяют три суперколонии этих муравьёв: на западном побережье Японии, на побережье Калифорнии длиной 900 км, и самая крупная в Европе — 6 000 км вдоль берега Средиземного моря. Причём фактически они являются одной глобальной суперколонией, так как в любом муравейнике аргентинского муравья из другого муравейника какой бы то ни было части света принимают за своего. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую информацию могут извлекать пчёлы из электрического поля цветов? 1726 + Ссылка Пчёлы во время полёта из-за трения воздуха о волоски на теле накапливают на себе положительный заряд, а цветы обычно имеют отрицательный заряд. Уже давно известно, что благодаря такой разнице пыльца с цветка буквально перелетает на тело пчелы. Но недавние эксперименты помогли обнаружить, что пчёлы и шмели могут извлекать из характеристик электрических полей полезную для себя информацию. Например, изменённое поле растения после визита одной пчелы может сообщить другой, что новой порции нектара в цветке ещё нет. Неправда? Источник: habrahabr.ru

Как происходят выборы нового короля у австралийских термитов? 1311 + Ссылка Австралийские термиты вида Cryptotermes secundus живут в колониях по 50—100 особей, во главе которых стоят «король» и «королева» — только эта пара занимается размножением. Когда главный термит умирает, несколько рабочих особей заявляют свои права на первенство. Иногда они выясняют отношения прямым столкновением, и проигравших в схватке съедают другие термиты. Однако чаще борьба за власть происходит гораздо более мирно: претенденты на престол действуют на манер встречающихся с избирателями политиков, тратя много времени на контакт усиками с обычными рабочими термитами и кормя их дополнительными порциями пищи. В конце концов колония выбирает новую королевскую пару с минимальным количеством жертв. Неправда? Источник: www.newscientist.com

В теле каких животных обнаружены аналоги шестерёнок, формирующие зубчатую передачу? 1150 + Ссылка В строении задних ног личинок цикадок вида Issus coleoptratus обнаружены выросты, которые формируют зубчатую передачу. «Шестерёнка» на каждой конечности состоит из 12 зубцов — в момент прыжка насекомого эти структуры сцепляются и проворачиваются, синхронизируя таким образом отталкивание ног от поверхности. При этом разница во времени начала движения ног не превышает 30 микросекунд, а такой точности было бы невозможно добиться, если бы синхронизацией управляла нервная система через нейроны. У взрослых особей этих цикадок шестерёнки исчезают. Неправда? Источник: www.infox.ru

Могут ли бабочки помнить события, произошедшие с ними на стадии гусеницы? 1028 + Ссылка Долгое время учёные не знали, могут ли сохранять насекомые с полным превращением какие-нибудь воспоминания из прошлых стадий. В 2008 году учёные Джорджтаунского университета провели эксперимент с бражниками — они ударяли гусениц электрическим разрядом при появлении определённого запаха. Когда гусеницы становились бабочками, они избегали этого запаха. Было установлено и временное разграничение — если гусениц обучали в возрасте до трёх недель, в стадии бабочки они не сторонились запаха. Исследователи сделали вывод, что бабочки сохраняют память только в том случае, если нервная система гусеницы достигает определённой зрелости. Неправда? Источник: lenta.ru

Какой репеллент от комаров используют южноамериканские обезьяны-капуцины? 1825 + Ссылка Южноамериканские обезьяны вида траурных капуцинов умеют использовать натуральные репелленты от комаров. Они находят в коре деревьев многоножек, которые выделяют защитные химические вещества класса бензохинонов, и натирают ими кожу. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какие насекомые рождаются уже беременными? 1421 + Ссылка Размножение тлей в основном происходит через партеногенез и живорождение. У многих видов новорождённые тли рождаются уже беременными, то есть яйцеклетка внутри матери начинает развитие ещё до момента появления на свет самой матери, и через 10-14 дней рождается новая тля. Неправда? Источник: www.colostate.edu

Самцы каких насекомых воруют свадебные подарки у других самцов, мимикрируя под самку? 1238 + Ссылка У одного из видов скорпионовых мух, Hylobittacus apicalis, описаны занимательные брачные отношения. Для спаривания самец обязательно должен преподнести самке в подарок добычу, и чем больше добыча, тем выше вероятность начала спаривания. Самка поедает добычу в процессе, и если пищи будет всё-таки не очень много, спаривание завершается раньше момента осеменения. Самцы иногда не добывают жертву самостоятельно, а воруют её у спаривающихся пар. Некоторые самцы действуют ещё более тонко — увидев другого самца с добычей, они подлетают к нему и совершают типичные для самки движения перед спариванием, часто получая «свадебный подарок» и улетая с ним искать свою самку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом время года влияет на брачное поведение бабочек? 993 + Ссылка Брачное поведение африканских бабочек Bicyclus anynana меняется коренным образом в течение года. Если личинки развивались в сезон дождей, то самцы бабочек будут иметь более яркую окраску и активно ухаживать за самками, которые проявляют избирательность. При развитии личинок в засушливый сезон, наоборот, самки вырастают с менее острым зрением, что заставляет их гораздо активнее искать самцов для спаривания, и в этот период уже самец выбирает партнёршу из нескольких претенденток. Неправда? Источник: elementy.ru

Для чего множество видов насекомых и пауков мимикрируют под муравьёв? 3062 + Ссылка Муравьи в силу своей агрессивности и малой питательности в большинстве случаев являются непривлекательной добычей для птиц или хищных ос. Из-за этого широко распространена мимикрия под муравьёв среди других насекомых — жуков, клопов, клещей, мух, богомолов. Но лидером в этом отношении являются ещё одни представители членистоногих, пауки, более 100 видов которых так похожи на разные виды муравьёв, что визуально отличить их можно только по количеству ног (8 вместо 6). Причём некоторые их них, например, пауки-муравьеды, мимикрируют не с целью защиты, а с целью охоты на самих муравьёв. Они заходят в муравейник на шести задних ногах, поднимая две передних на манер муравьиных антенн, а когда ловят добычу, то подражают поведению обычных муравьёв, выносящих наружу своих умерших товарищей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые склонны компенсировать любовные неудачи алкоголем? 1978 + Ссылка Американские биологи, исследуя брачное поведение самцов плодовой мушки, предлагали им на выбор две кормушки — в одной был обычный сахарный сироп, в другой он же, но разбавленный спиртом. Те самцы, чьи ухаживания были отвергнуты самками, пили из кормушки с алкоголем гораздо чаще. Причиной этому была пониженная концентрация в их организме белка под названием нейропептид F, который действует на центр удовольствий насекомого — не получая его из-за отсутствия спаривания, мушки пытались восполнить пробел потреблением алкоголя. Неправда? Источник: elementy.ru

Какие животные, кроме кукушки, занимаются гнездовым паразитизмом? 2008 + Ссылка Самый известный представитель животного мира, занимающийся гнездовым паразитизмом, то есть подкладыванием яиц в чужие гнёзда — это кукушка. Но она далеко не единственная — гнездовой паразитизм обнаружен как минимум у 80 видов птиц. Также это явление широко распространено у некоторых видов социальных насекомых — шмелей, пчёл и муравьёв, самки которых проникают в чужую колонию, убивают матку и откладывают свои яйца. Гнездовой паразитизм существует и у рыб, например, у сомов из африканского озера Танганьика, которые подбрасывают икринки другим рыбам, инкубирующим икру у себя во рту. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие виды муравьёв не могут даже самостоятельно питаться без помощи других муравьёв-рабов? 1398 + Ссылка Среди других видов социальных отношений среди муравьёв существует и так называемое «рабовладельчество». Оно заключается в том, что муравьи похищают куколок из другого муравейника и воспитывают из них особей, которые, в свою очередь, затем выращивают расплод чужого вида. Причём если многие виды муравьёв могут заботиться о потомстве и без «рабов», то некоторые виды, например, муравьи-амазонки, умеют только добывать чужих куколок и не способны даже самостоятельно питаться. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем клопы Acanthaspis petax таскают на своей спине множество трупов муравьёв? 3437 + Ссылка Клопы вида Acanthaspis petax обычно охотятся на муравьёв, причём после убийства жертвы и высасывания её внутренностей не оставляют трупы. Из множества тел муравьёв клоп сооружает своеобразный щит, который носит на своей спине для защиты от пауков, которые являются хищниками уже по отношению к Acanthaspis petax. Паук принимает этот панцирь за живых муравьёв, умеющих собираться вместе и противостоять паукам ядовитыми веществами, поэтому не решается напасть на клопа. А если всё-таки нападает, Acanthaspis petax может сбросить свою ношу и убежать, сбив паука с толку. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Почему зебры полосатые? 1900 + Ссылка Существует множество гипотез о том, для чего эволюция подарила зебрам полоски. Однако успешной экспериментальной проверке подверглась только одна из них, объясняющая подобную окраску эффективным механизмом запутывания зрительной системы кровососущих насекомых — мух цеце и слепней. Согласно данным эксперимента, светлая окраска лошадей привлекает слепней слабее, чем тёмная, но полосатый узор зебр ещё менее притягателен для насекомых. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом самцы водомерок запугивают самок и принуждают их к спариванию? 2437 + Ссылка Водомерки общаются друг с другом, вызывая небольшие волны на поверхности водоёма. Различная частота колебаний ряби соответствует разным типам сигналов, например, сообщению об опасности, брачному призыву или угрозе другой водомерке, пришедшей на чужую территорию. Данные волны распознают и охотящиеся на них хищники, но даже это обстоятельство самцы водомерок обратили в свою пользу. Если самец желает спариться и взбирается сверху на самку, а та противится, самец начинает энергично бить ножками по воде, привлекая таким образом хищников. Как правило, при такой стратегии время сопротивления самки сильно уменьшается, так как первой жертвой подплывшего снизу хищника будет именно самка. Неправда? Источник: blogs.discovermagazine.com

Какой паук выработал способность перемещаться на манер колеса? 3657 + Ссылка В южноафриканской пустыне Намиб обитает Carparachne aureoflava — катящийся паук. Его главным врагом является дорожная оса, которая своим жалом парализует паука, а затем откладывает в его тело яйца. Для защиты эти пауки роют глубокие норы, однако, если оса настигает паука вдали от убежища, он встаёт на бок и катится вниз по песчаной дюне словно колесо, развивая скорость до 1 м/с и делая за секунду до 44 оборотов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живут пчёлы, которые способны убивать шершней путём перегрева? 3675 + Ссылка Японские пчеловоды предпочитают разводить европейских пчёл, которые более медоносны, чем эндемичные японские пчёлы. Однако ульи часто подвергаются нападению японского подвида азиатских огромных шершней, одна особь которого может убить сорок пчёл за минуту. Местные пчёлы, в отличие от европейских, научились противостоять этим шершням. Несколько сотен пчёл собираются вокруг хищника в один большой клубок и работают мышцами, нагревая воздух внутри шара до 47 °C. Шершень, выдерживающий максимальную температуру 46 °C, погибает от перегрева. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие насекомые могут использоваться при порезах вместо хирургических швов? 3218 + Ссылка Жвалы обитающих в Африке муравьёв рода Dorylus настолько мощные, что коренное население использует их в хирургических целях при порезах. Пойманного муравья прикладывают к коже вдоль раны, и, благодаря своему защитному рефлексу, он вонзает жвалы в кожу, стягивая таким образом порез. После этой операции нужно провернуть тело муравья, оторвав от головы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких насекомых самки выбирают самцов для спаривания строго по длине глазных стебельков? 1818 + Ссылка Стебельчатоглазые мухи хорошо узнаваемы по наличию расходящихся в сторону от головы стебельков, на концах которых находятся их глаза. От размера стебельков у самцов однозначно зависит половой отбор этих насекомых. Во время брачного периода самцы садятся друг напротив друга и глотают воздух ротовой полостью, вследствие чего стебельки начинают удлиняться. Самка выбирает самца с самыми длинными стебельками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где распространено поверье об излечении сексом от смертельного действия укуса насекомого? 3617 + Ссылка Fulgora laternaria — насекомое отряда полужёсткокрылых, обитающее в Центральной и Южной Америке. Из-за характерной формы головы его называют фонарницей или жуком-аллигатором. В Эквадоре, Колумбии и Венесуэле распространено поверье о том, что укус этого насекомого смертелен для человека, если он в течение 24 часов после укуса не займётся сексом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые умеют запасать мёд в сильно растягивающихся желудках для своих сородичей? 4028 + Ссылка У некоторых видов муравьёв существует специально развитые особи, предназначение которых — быть хранилищами еды, обычно мёда, благодаря способности их желудков сильно растягиваться. Рабочие муравьи наполняют их мёдом, когда наблюдается избыток пищи, а в менее благоприятные времена толкают их антеннами и получают мёд обратно небольшими порциями. Как правило, эти живые бочки прячут в самую глубь муравейника, потому как муравьи из чужих колоний запросто могут их украсть. Австралийские аборигены собирают медовых муравьёв, чтобы есть их словно конфеты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие млекопитающие имеют социальную организацию наподобие муравьиной? 2791 + Ссылка Известно, что некоторым насекомым — муравьям, пчёлам, осам, термитам — присуща эусоциальность, то есть социальная организация жизни в колониях, где происходит разделение труда, в том числе репродуктивного. Однако существует и эусоциальные млекопитающие — дамарский землекоп и голый землекоп, чьи подземные колонии с туннелями имеют много общего с муравейниками. У них выделяется матка, которую оплодотворяют 2 — 3 фертильных самца, остальные особи, хоть и могут физически, не участвуют в размножении и делятся на касты рабочих и солдат. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие насекомые охотятся на тараканов путём их зомбирования? 3805 + Ссылка Изумрудная тараканья оса охотится на тараканов, размер которых может сильно превосходить размер самой осы, путём их зомбирования. Они жалят их особым ядом, блокирующим нейромедиатор октопамин, в результате чего таракан теряет способность передвигаться по своей воле. Пользуясь этим, оса ведёт таракана за усики к своей норе, после чего откладывает на него яйца, а появившиеся личинки затем съедают его. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие насекомые помогли определить, сколько лет назад люди стали носить одежду? 3096 + Ссылка С помощью археологии нельзя определить, когда люди стали носить одежду, так как она не сохраняется в захоронениях. Однако это может сделать другая наука — генетика. Изучение ДНК платяных вшей, которые откладывают яйца на одежду, показало, что они эволюционировали из головных вшей примерно 170 тысяч лет назад — именно в это время человек стал одеваться. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Каким образом муравьи выбирают королеву из нескольких претенденток? 2207 + Ссылка В зависимости от окружающих условий в муравейнике может быть несколько маток (это называется полигиния), а может только одна (моногиния). Во втором случае на звание королевы может быть несколько претенденток, которые устраивают между собой ритуальные бои, стремясь поразить друг друга антеннами. Такие схватки не причиняют самкам значительных повреждений, однако наблюдающие за ними рабочие муравьи делают свой выбор в пользу одной из них, после чего убивают или выселяют остальных. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Каким образом тли в одной популяции могут рождаться как красными, так и зелёными? 2046 + Ссылка Жёлто-красная окраска животных в большинстве случаев объясняется получаемыми ими через пищу особыми веществами — каротиноидами. Обычно их синтезируют растения, грибы, бактерии и археи, однако недавно было обнаружено, что вырабатывать каротиноиды может обыкновенная тля. Отдельные особи этих насекомых могут быть зелёными или красными в пределах одной популяции, причём превалирующий цвет определяется количеством их естественных врагов в конкретном месте обитания. Если среди врагов больше паразитических ос, которые любят откладывать яйца в зелёных насекомых, рождается больше красных тлей, а если больше божьих коровок, предпочитающих охотиться на красных — то рождается больше зелёных. Неправда? Источник: elementy.ru

Какие грибы могут превращать муравьёв в зомби? 7811 + Ссылка Некоторые паразиты способны для достижения своих целей кардинально изменять поведение своего хозяина, превращая его в зомби. К ним относится гриб кордицепс однобокий, который проникает в организм муравья через дыхательную систему, а затем каким-то образом заставляет насекомое следовать к месту, оптимальному для развития паразита. Муравей находит растение, забирается на высоту 20—30 см, находит лист с определённой температурой и влажностью и впивается в центральную жилу с нижней части листа. После этого паразит его убивает и начинает созревать в его теле, а через несколько дней из затылка муравья выходит отросток с сотнями тысяч спор. Затем споры распространяются под растением и заражают новых муравьёв, которые будут проходить в том месте. Неправда? Источник: ianimal.ru

Зачем самцам уховёрток два пениса? 4157 + Ссылка У самцов нескольких видов уховёрток есть два одинаковых пениса, длина которых больше длины тела насекомого. Для совокупления они используют правый пенис, однако если он сломается и останется в теле самки, они могут продолжать осеменение других самок запасным левым. Неправда? Источник: www.abc.net.au

Почему комары не гибнут под дождём? 3224 + Ссылка Масса капли дождя во много раз больше массы комара. Этот фактор, а также волоски на всей поверхности тела приводят к очень малой передаче импульса от капли к комару, что даёт насекомым способность выживать под дождём. Другим важным фактором является то, что столкновение происходит в воздухе, а не на закреплённой поверхности. При попадании капли на комара возможны два сценария: если удар приходится не по центру, насекомое немного вращается и летит дальше; иначе капля ненадолго увлекает комара за собой, но тот довольно быстро освобождается. Неправда? Источник: www.youtube.com

У каких животных ноги крепятся к телу с помощью винтового соединения? 2701 + Ссылка Ноги жуков-долгоносиков крепятся к телу с помощью винтового соединения: ножка напоминает винт, а сустав — гайку. Когда мускулы на конечности насекомого натягиваются, винт «проворачивается». Такое крепление обеспечивает жуку большую гибкость — его передние ноги могут вращаться на 90°, а задние на 130°. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие города и страны, кроме Пруссии, стали основой для названий тараканов в разных языках? 2968 + Ссылка В России было широко распространено именование рыжих тараканов прусаками (от названия государства Пруссия). Однако в других языках тоже можно встретить похожие примеры. Например, в чешском таракан называется šváb, что производится от другой области Германии — Швабии. А в средневековых итальянских городах Сиене и Флоренции, долго враждовавших между собой, для таракана были в ходу названия «флорентиец» и «сиенец» соответственно. Неправда? Источник: rousseau.livejournal.com

Какие насекомые способны разговаривать и выполнять простейшие арифметические действия? 6553 + Ссылка Муравьи способны объяснять друг другу путь к пище, умеют считать и выполнять простейшие арифметические действия. Например, когда муравей-разведчик находит еду в специально сконструированном лабиринте, он возвращается и объясняет, как пройти к ней, другим муравьям. Если в это время заменить лабиринт на аналогичный, то есть убрать феромоновый след, сородичи разведчика все равно найдут пищу. В другом эксперименте разведчик ищет в лабиринте из многих одинаковых ответвлений, и после его объяснений другие насекомые сразу бегут к обозначенному ответвлению. А если сначала приучить разведчика к тому, что пища с большей вероятностью будет находиться в 10, 20 и так далее ответвлениях, муравьи принимают их за базовые и начинают ориентироваться, прибавляя или отнимая от них нужное число, то есть используют систему, аналогичную римским цифрам. Неправда? Источник: wadappen.livejournal.com

В каком фильме актрисе не пришлось играть, чтобы издать панический крик? 4074 + Ссылка В фильме «Муха» 1958 года есть сцена, когда главный герой — учёный Андре Деламбре — срывает с лица полотенце, а его жена, видя лицо мухи вместо человеческого, истошно кричит. Сыгравшая её Патрисия Оуэнс в жизни сильно боялась насекомых. Зная об этом, режиссёр фильма специально не показывал ей лицо человека-мухи до съёмок данного эпизода, чтобы добиться максимально искреннего и правдоподобного крика. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные являются рекордсменами по громкости издаваемых звуков относительно размера своего тела? 4430 + Ссылка Водяные клопы Micronecta scholtzi, обитающие в водоёмах Европы, издают исключительно громкие звуки до 99,2 дБ, что сравнимо с грохотом проходящего поезда. Эти клопы являются рекордсменами в животном мире по соотношению громкости и размеров тела. Примечательно ещё и то, каким образом издаются эти звуки — это делает самец для привлечения самки, проводя своим половым органом по брюшку. В обычных природных условиях человек не может слышать звуки этих клопов, потому что 99% громкости теряются при переходе из воды в воздух. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем муравьи иногда бегают по кругу до изнеможения? 5419 + Ссылка В групповых походах муравьи передвигаются цепочкой. Если один из муравьёв начинает двигаться по кругу, остальные движутся за ним, образуя так называемый муравьиный круг. Он вбирает в себя всё больше и больше насекомых, которые продолжают бег, пока не упадут замертво. Остановить круговое движение может только случайное отделение от общего потока группы муравьёв, которые увлекут за собой оставшихся в живых. Существует множество гипотез объяснения этого феномена, но чёткого ответа у науки до сих пор нет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие насекомые способны формировать своими телами плот на воде? 7011 + Ссылка Если огненный муравей попадёт в воду, через несколько часов он утонет. Однако если в воду смывает много огненных муравьёв из одной колонии, они образуют из своих тел единый плот — каждое насекомое зацепляется челюстями за конечности другого. Этот плот не содержит щелей, хорошо гнётся и может оставаться на плаву неделями. Неправда? Источник: lenta.ru

Почему популяция саранчи может резко увеличивать свою численность и мигрировать огромными стаями? 2706 + Ссылка Способные к образованию огромных стай виды саранчи встречаются в двух формах — одиночной и стадной. В определённый момент, при наличии благоприятных внешних условий, популяция саранчи начинает резко расти, а потом мигрировать на большие расстояния, переносимая ветром. Лавинообразный рост вызывается тем, что вероятность перехода в стадную форму для каждой особи тем выше, чем больше она имеет зрительных, тактильных и химических контактов с другими особями. Переход сопровождается изменением окраски, пропорций тела, у особей резко возрастает двигательная активность. Эксперименты показали, что стимулы, побуждающие это превращение, вызывают интенсивное выделение серотонина в нейронах насекомого. Поэтому в будущем возможно создание препаратов для контроля численности саранчи, основанных на блокировке синтеза серотонина. Неправда? Источник: elementy.ru

Какие пауки питаются преимущественно растительной пищей? 4446 + Ссылка Все известные биологам пауки — хищники. Однако питание вида Bagheera kiplingi на 90% состоит из растительной пищи. Эти пауки обитают на акациях и питаются белтовыми тельцами — особыми структурами на кончиках листьев, богатых липидами и белками. Обычно белтовы тельца входят в рацион муравьёв, которые «культивируют» их и защищают растение, а пауки просто воруют их. Только во время засухи Bagheera kiplingi могут переходить к каннибализму, поедая друг друга. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где живут пауки, которые сами набрасывают паутину на своих жертв? 3605 + Ссылка Живущие в Австралии пауки-гладиаторы, как и другие пауки, плетут паутину, однако способ охоты с её помощью у гладиаторов совершенно иной. Они сооружают паутину в виде небольшого квадрата из очень эластичных нитей, а затем высматривают насекомое-жертву, держа этот квадрат между двух пар передних ног. Когда жертва оказывается в подходящем месте, паук-гладиатор накрывает её резким броском своей сети. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На меху какого животного растут сине-зелёные водоросли? 5508 + Ссылка Мех ленивца представляет собой целую экосистему. У большинства ленивцев на волосках обитают сине-зелёные водоросли, которые обеспечивают ему камуфляж среди листьев. В свою очередь, сотни жуков и других насекомых обитают в мехе ленивца, питаясь этими водорослями. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько могут жить без головы тараканы? 6281 + Ссылка Экспериментально подтверждено, что тараканы могут жить без головы несколько недель. Процесс кровообращения тараканов не управляется мозгом, дышат они через маленькие отверстия по всему телу, а на предварительно съеденных запасах пищи могут существовать долго. В отсутствие мозга основные функции нервной системы таракана берут на себя ганглиальные клетки, которые находятся в каждой доле тела. Неправда? Источник: www.sciam.ru

Какой деликатес производят на Сардинии, подвергая его гниению и разложению? 7862 + Ссылка На итальянском острове Сардиния производится деликатесный сорт сыра «Касу марцу». Его выдерживают дольше обычной стадии ферментации, подвергая гниению, в ходе которого личинки сырной мухи ускоряют процесс распада жиров в сыре и делают его мягким. Если побеспокоить эти личинки, они могут прыгнуть на расстояние до 15 сантиметров, поэтому едокам рекомендуется защищать глаза. А некоторые гурманы даже не удаляют червей перед употреблением сыра. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «баг» в значении «неисправность»? 5751 + Ссылка 9 сентября 1947 года инженеры Гарвардского университета обнаружили причину неисправности ЭВМ Mark II — застрявшего между контактами реле мотылька. Один из них задокументировал происшествие под названием «Первый случай обнаружения бага» (по-английски «bug» означает «насекомое»). Однако слово «баг» для обозначения технических неисправностей начали использовать ещё задолго до этого, например, оно встречается в дневнике Эдисона. Слово «дебаггинг» в значении «отладка, исправление ошибок» возникло тоже раньше — Оксфордский словарь 1945 года описывал его в отношении ремонта авиационных двигателей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые могут питаться слезами других животных? 8074 + Ссылка В природе существуют моли, которые восполняют потери жидкости, высасывая слёзы у спящих животных. Так, мадагаскарская моль Hemiceratoides hieroglyphica пьёт ночью слёзы у птиц, а моль Mecistoptera griseifusa и вовсе у крокодилов и других крупных животных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые способны вести себя аналогично камикадзе для обороны своего жилища? 9104 + Ссылка У некоторых видов муравьёв-древоточцев отдельные особи имеют сильно увеличенные челюстные железы, содержащие сильный яд. Когда муравейнику угрожает опасность, например его пытаются захватить другие муравьи, эти «камикадзе» подходят к врагу и разрывают своё тело путём сильного сокращения мышц. Яд распрыскивается во все стороны и убивает противников. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое стихийное бедствие благоприятно для размножения жуков Melanophila acuminate? 6654 + Ссылка Жуку Melanophila acuminate для размножения нужен лесной пожар. Когда он находит горелую древесину, то откладывает туда яйца. Преимущество такого способа заключается в том, что в этот момент его природные враги не могут ему помешать, так как сами спасаются от пожара. А для обнаружения пожара на расстоянии нескольких километров данный жук имеет миниатюрный инфракрасный рецептор. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Какая рыбацкая наживка успешно используется для заживления ран? 5898 + Ссылка Личинки мясных мух — опарыши — полезны не только для рыбалки. Они применяются во многих медицинских центрах Европы и США для очистки ран от мёртвых тканей и нагноений. Личинки объедают такие места, оставляя рану чистой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные служат объектом охоты плотоядных грибов? 6297 + Ссылка Широко известны плотоядные растения, например цветы, заманивающие внутрь себя насекомых. Но существуют также плотоядные грибы. Большинство их видов охотятся на червей-нематод, заманивая их в ловушку и стягивая своей грибницей. Существуют также хищные грибы, жертвой которых становятся амёбы или ногохвостки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой пол светлячков летает и светится у многих их видов? 4543 + Ссылка У многих видов светлячков летают и светятся только самцы. Самки же бескрылы и червеобразны, похожи на личинок. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему убить бабочку моли недостаточно, чтобы спасти шерстяные вещи? 3106 + Ссылка Если убить бабочку моли, летающую по квартире, то это не значит, что шерстяные вещи спасены от поедания. Потому как бабочки только откладывают яйца в эти вещи. Едят их уже вылупившиеся из яиц гусеницы, с которыми нужно бороться специальными антимольными средствами. Неправда? Источник: www.ogoniok.com

Что дарят своим подругам самцы мух-толкунчиков во время брачных игр? 6333 + Ссылка У мух-толкунчиков, как у многих других насекомых, существует брачный ритуал: перед спариванием самец преподносит самке пойманное им насекомое. И пока она ест его, самец может безбоязненно оплодотворять самку. У одного из североамериканских видов самец не дарит просто насекомое, а оборачивает его в красивый белый шарик. А самцы мавританского толкунчика ткут развевающуюся вуаль, в которую даже не всегда вплетают что-нибудь съедобное. Неправда? Источник: flogiston.ru

Как муравьи помогают птицам избавляться от паразитов? 8834 + Ссылка Если ворошить муравейник, муравьи начинают брызгать в обидчика кислотой. Этим пользуются птицы, которые с помощью муравьиной кислоты избавляются от кожных паразитов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем давил мух деревенский старожил из «Евгения Онегина»? 14120 + Ссылка В «Евгении Онегине» можно встретить строки: «Он в том покое поселился, // Где деревенский старожил // Лет сорок с ключницей бранился, // В окно смотрел и мух давил». Слово «муха» здесь используется не в прямом значении, а для метафоры спиртного. Известна также другая метафора пьяного человека — «под мухой», где слово муха употреблено в этом же смысле. Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

Каким насекомым на самом деле является стрекоза из басни Крылова? 16895 + Ссылка В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть строки: «Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела». Однако известно, что стрекоза не издаёт звуков. Дело в том, что в то время слово «стрекоза» служило обобщённым названием для нескольких видов насекомых. Настоящим героем басни в изложении Эзопа, а позднее Лафонтена, является цикада, которую Крылов и адаптировал в стрекозу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как на острове Занзибар истребили муху цеце? 6433 + Ссылка На африканском острове Занзибар полностью истребили муху цеце, наносившую большой ущерб скотоводам. Для этого специально развели огромное количество самцов мухи, стерилизовали облучением и выпустили в природу. В силу своего численного превосходства они быстро вытеснили нормальных самцов. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Каких животных разводят и доят муравьи? 9957 + Ссылка У муравьёв есть своё «животноводство» — они разводят тлей, которые сосут из растений сок и выделяют его избыток в виде обогащённых сахаром капелек. Тля выбрызгивает такое «молочко» прямо в рот муравья, после того как он помассирует ей брюшко усиками. Для «стада» тлей муравьи строят укрытия, которые защищают их от непогоды и нападения других насекомоядных. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какой грустный стишок рассказывают божьей коровке английские дети? 6295 + Ссылка Божья коровка в большинстве европейских языков имеет схожее по смыслу название либо зовётся коровкой Божьей матери, а в Израиле — коровкой Моисея. Во многих языках есть также похожая на нашу считалочка, в которой просят полететь на небо и принести хлеба. В английском она гораздо грустнее — божьей коровке говорят, что у неё дома пожар и дети остались одни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему насекомые бьются в светильники? 8330 + Ссылка Насекомые ориентируется в полёте по свету. Они фиксируют источник — Солнце или Луну — и выдерживают постоянный угол между ним и своим курсом, принимая такое положение, при котором лучи освещают всегда одну и ту же сторону. Однако если лучи от небесных светил почти параллельны, то от искусственного источника света лучи расходятся радиально. И когда насекомое выбирает светильник для своего курса, то движется по спирали, постепенно приближаясь к нему. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Как можно заставить муравьёв считать своего живого сородича мёртвым? 26384 + Ссылка Муравьи общаются с помощью запахов — их железы вырабатывают феромоны в разной концентрации для разных сообщений. Когда муравей умирает, ещё несколько дней с ним обращаются, как с живым, пока запах продуктов разложения не перебивает феромоны. Если веществами, входящими в запах разложения, смазать живого муравья, то его обязательно отнесут на кладбище, и будут относить снова, сколько бы он оттуда ни возвращался. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему слова «бык» и «пчела» — однокоренные? 16009 + Ссылка Слова бык и пчела — однокоренные. Дело в том, что в произведениях древнерусской литературы слово пчела писалось как «бъчела». Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука U. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения «реветь, гудеть, жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, то становится ясным, каково же было общее значение этих существительных — производящий определённый звук. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Как определить температуру воздуха по частоте стрекотания сверчков? 13234 + Ссылка Звуки сверчков вызваны трением их крыльев или ножек друг об друга — так самцы призывают самок. По частоте стрекотания можно определить температуру воздуха. Для этого надо сосчитать количество звуков за 25 секунд, разделить на 3 и прибавить к результату 4 — получится температура в градусах Цельсия. Формула работает корректно только выше 10 °C, потому что при более низкой температуре сверчки редко расположены к любовным играм. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какие рыбы сбивают насекомых плевками? 7219 + Ссылка Рыбы-брызгуны для охоты на насекомых высовывают рот над поверхностью водоёма и сбивают их плевком воды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные могут стрелять кипящей струёй? 7388 + Ссылка Жуки-бомбардиры защищаются от хищников, выстреливая нагретую до температуры кипения смесь токсичных веществ из специальных желез в их задней части. Как минимум у одного вида эта смесь извергается в виде пульсирующей струи. Такое сложное устройство жука часто приводится креационистами как доказательство невозможности появления этой системы в ходе эволюции. Неправда? Источник: warrax.net

Зачем в Пентагоне тренируют пчёл? 5368 + Ссылка Специалисты Пентагона для обнаружения взрывчатых веществ по запаху иногда используют тренированных пчёл. Неправда? Источник: weekend.rbcdaily.ru

Какая армия забрасывали противника гнёздами шершней? 6849 + Ссылка Воины майя использовали в качестве метательного оружия гнёзда шершней («шершневые бомбы») для создания паники в рядах противника. Неправда? Источник: www.civ3.com

Какое прозвище имел Путин во время службы в КГБ? 26796 + Ссылка Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль». Неправда? Источник: www.sovsekretno.ru