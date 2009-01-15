Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Что символизируют медные трубы, которые нужно пройти после огня и воды? 38 + Ссылка В выражении «пройти огонь, воду и медные трубы» огонь и вода символизируют физические испытания, для преодоления которых человеку нужно проявить силу и мужество. А медные трубы — это аллегория испытания славой, фанфарами, что достаются человеку после прохождения огня и воды. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Почему чрезвычайно строгое наказание называют драконовскими мерами? 297 + Ссылка Чрезвычайно строгое наказание называют драконовскими мерами. Мифические драконы здесь ни при чём — выражение появилось благодаря одному из древнейших сводов законов, введённому афинянином Драконтом. В этих законах самым популярным наказанием была смертная казнь, в том числе за кражу полевых плодов или оскорбление должностного лица. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Ходил ли Гоголь гоголем? 268 + Ссылка О расхаживающем в бодрой и молодцеватой манере человеке или о гордо прогуливающемся бездельнике могут сказать: ходит гоголем. Писатель Николай Васильевич здесь ни при чём — такое поведение было совсем не в его характере. Гоголь — это также птица семейства утиных, манера ходьбы которой и стала причиной сравнения. Неправда? Источник: new.gramota.ru

Откуда взялось выражение «с места в карьер»? 344 + Ссылка В выражении «с места в карьер» последнее слово обозначает не горную выработку. Карьером также называют самый быстрый лошадиный бег, так что метафора внезапного движения лошади во весь опор буквально соответствует смыслу выражения — «делать что-либо сразу и без промедления». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «Иван, не помнящий родства»? 361 + Ссылка Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван, родства не помнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро. Неправда? Источник: www.bibliotekar.ru

Какие животные были обитателями авгиевых конюшен? 330 + Ссылка В одном из своих подвигов Геракл очистил конюшни царя Авгия, из которых тридцать лет никто не убирал навоз, сломав стену вокруг них и направив туда русла двух рек. В этом классическом сюжете менее известна терминологическая неточность: основными обитателями «конюшен» были не лошади, а несколько тысяч быков, так что их уместнее называть хлевами. Однако именно «авгиевы конюшни» стали крылатым выражением, означающим крайнюю степень беспорядка. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой миф дал начало крылатому выражению, означающему показуху? 334 + Ссылка В 1787 году Екатерина II со своей свитой и представителями иностранных дворов совершила полугодовое путешествие по отвоёванным у Османской империи Новороссии и Крыму, которые управлялись князем Потёмкиным. Через несколько лет за границей начали появляться публикации о так называемых потёмкинских деревнях — якобы на пути следования императрицы возводились бутафорные сооружения, где жили и работали процветающие крестьяне, а после проезда всё это сворачивалось. Сегодня большинство историков считают эти сообщения ничем не подтверждённым мифом и преувеличением, говоря, что если в каких-то местах реальные поселения украшались декорациями, для участников процессии это не было секретом. Тем не менее, выражение «потёмкинская деревня» как синоним показухи закрепилось во многих языках мира. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «играть в бирюльки»? 303 + Ссылка Когда человек занимается ерундой и тратит время впустую, могут сказать, что он играет в бирюльки. Между тем, бирюльками в старину назывались специально изготовленные миниатюрные предметы, в которые играли представители всех сословий, взрослые и дети. Смысл игры был в том, что пальцами или специальным крючком зацепить и вытащить бирюльку из общей кучи, не задев остальных. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «гол как сокол»? 423 + Ссылка Когда человек крайне беден, про него могут сказать: «Гол как сокол». Сокол (с ударением на второй слог) здесь — это не птица, а древнее стенобитное орудие, которое применялось при осаде крепостей. Оно было гладкоотёсанным деревянным или вылитым из чугуна, без выступающих частей, поэтому его и назвали голым. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое пожелание хорошего пути превратилось в синоним фразы «убирайся вон»? 334 + Ссылка Изначально на Руси, особенно в условиях плохих дорог, выражение «Скатертью дорога!» было пожеланием хорошего пути, чистого и гладкого. Позднее смысл фразеологизма значительно изменился: сказать так — значит дать понять собеседнику, что его здесь никто не удерживает. Неправда? Источник: phrase_dictionary.academic.ru

Откуда взялось выражение «шут гороховый»? 561 + Ссылка Ещё со времён Древнего Рима принадлежностью паяцев была погремушка из бычьего пузыря, в который насыпали горох. В средневековом театре шуты били такой погремушкой других актёров и даже зрителей. Когда традиция добралась до Руси, наши скоморохи стали дополнительно украшать себя гороховой соломой, отсюда в языке и закрепилось выражение «шут гороховый». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Что имел в виду Алексей Михайлович, когда написал: «Делу время, потехе час»? 614 + Ссылка Выражение «Делу время, потехе час» впервые было употреблено в сборнике правил соколиной охоты, изданном по указанию Алексея Михайловича. Царь лично сделал эту приписку к предисловию, имея в виду, что нужно уделять время и работе, и потехе — отдыху. При этом слово «час» здесь использовано не в значении 60 минут, а как синоним самого понятия «время» для избежания повторения. В наше время эта пословица зачастую трактуется буквально: работе следует посвящать гораздо больше времени, чем развлечениям. Неправда? Источник: www.bibliotekar.ru

Откуда взялось выражение «как фанера над Парижем»? 378 + Ссылка Выражение «Как фанера над Парижем» встречается в литературных источниках с середины 1970-х годов. Вероятнее всего, своим появлением оно обязано фильму 1975 года «Воздухоплаватель» — биографической драме о борце и артисте цирка Иване Заикине, который решил бросить всё и стать авиатором. Он отправляется учиться в Париж, и в одном из эпизодов ему удаётся подняться в небо на фанерном аэроплане. Фильм заканчивается крушением самолёта и другими неудачами главного героя. Неправда? Источник: story.dirty.ru

Откуда взялось выражение «сосёт под ложечкой»? 409 + Ссылка Раньше впадину под рёбрами над мечевидным отростком грудины называли «ложечкой». Само по себе это слово не сохранилось в языке, но употребляется в выражениях «сосёт под ложечкой» и «щемит под ложечкой», когда мы говорим о неприятном чувстве при голоде или волнении. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Откуда взялось выражение «тянуть канитель»? 480 + Ссылка Золотая или серебряная нить, которой в старину вышивали украшения на одежде, называется канителью. Чтобы её получить, нужно было долго вытягивать клещами металлическую проволоку. Отсюда и произошли выражения «тянуть канитель» и «канителиться» в значении выполнять скучную однообразную работу или затягивать выполнение какого-нибудь дела. Неправда? Источник: frazbook.ru

Как можно разбить человеку сердце в буквальном смысле? 452 + Ссылка Если кто-то теряет близкого человека, говорят о его разбитом сердце. Иногда это случается и в буквальном смысле: сильные эмоциональные переживания могут вызвать стрессовую кардиомиопатию, или «синдром разбитого сердца», который может привести к острой сердечной недостаточности, летальной желудочковой аритмии или разрыву стенки желудочка. Хотя в большинстве случаев серьёзные осложнения или смерть пациента данное заболевание не влечёт. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто изначально описывался строчкой «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»? 597 + Ссылка Критика самодержавия и российской действительности, которая является центральной темой «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, была начата уже в эпиграфе: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Это выражение впоследствии стало крылатым и употребляется для характеристики любого негативного общественного явления. Данная строка взята из поэмы Тредиаковского «Телемахида» и представляет собой комбинацию двух фрагментов «Энеиды» Вергилия — про циклопа Полифема и про пса Цербера. Получившегося «монстра в квадрате» Радищев изуродовал ещё сильнее, превратив из «тризевного» в «стозевное», чтобы подчеркнуть многоликость описанного в романе зла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «Жив курилка»? 900 + Ссылка В старину на Руси дети среди прочего играли в «курилку». По кругу передавалась горящая лучинка, и тот, у кого в руках она потухнет, считался проигравшим. В процессе игры нужно было напевать: «Жив, жив Курилка, жив, жив, не умер!». Именно отсюда возникло выражение «Жив курилка», которое можно употребить в отношении человека, находящегося в добром здравии и продолжающего заниматься своим делом, хотя про него думали, что он уже куда-то исчез или умер. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «места не столь отдалённые»? 825 + Ссылка В дореволюционном российском законодательстве было две категории ссылок: «в отдалённые места Сибири» и «в не столь отдалённые места Сибири». Вторая фраза из официального термина превратилась в иносказательный оборот. Теперь, говоря о тюрьме, мы нередко используем выражение «места не столь отдалённые». Неправда? Источник: www.bibliotekar.ru

Каков изначальный смысл выражения «Исключение подтверждает правило?» 756 + Ссылка Выражение «Исключение подтверждает правило» в большинстве случаев применяется в совершенно отличном от оригинального смысле. Фраза имеет латинское происхождение: «Exceptio probat regulam in casibus non exceptis», впервые её употребил древнеримский оратор Цицерон. В переводе важна именно вторая часть фразы: исключение подтверждает существование общего правила, где эти исключения не оговорены. Например, дорожный знак «Парковка запрещена по воскресеньям» подразумевает действие правила, разрешающего парковку в остальные дни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто одержал пиррову победу задолго до царя Пирра? 1214 + Ссылка Выражение «пиррова победа», означающее победу, равносильную поражению, обязано происхождением Пирру, царю древнегреческого государства Эпир. В 279 году до н. э. его армия выиграла сражение у римлян, но видя понесённые потери, Пирр произнёс: «Ещё одна такая победа, и я останусь без войска». Однако ещё до этой битвы у античных авторов встречалось синонимичное выражение «кадмейская победа». Оно отсылает к аналогичной тяжёлой победе армии Кадма, легендарного основателя города Фивы, в войне против аргивян. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что дарили сиамские короли неугодной знати? 1586 + Ссылка Приблизительным аналогом выражения «чемодан без ручки» в английском языке является идиома «white elephant» («белый слон»). Она происходит из традиции, когда сиамский король дарил это животное знатному человеку, который был ему не по нраву. В силу своего священного статуса белые слоны не должны были работать, но бремя содержания рано или поздно разоряло владельца. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему индийцы одно время усиленно разводили кобр, а затем резко перестали? 4019 + Ссылка Однажды англичане во время колониальной оккупации в Индии решили сократить численность расплодившихся кобр, для чего объявили награду за их головы. Местное население кинулось уничтожать змей, тем самым уменьшив их число, однако затем, наоборот, перешло к их разведению для лёгкого заработка. После отмены вознаграждений оставшихся кобр индийцы отпустили на волю, способствовав тому, что популяция змей только увеличилась по сравнению с исходным значением. С тех пор выражение «эффект кобры» закрепилось за любыми действиями, направленными на решение проблемы, но в результате ухудшающих её. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «шиворот-навыворот»? 1804 + Ссылка Во времена Ивана Грозного на Руси одним из знаков достоинства вельможи являлся расшитый воротник, который назывался «шиворот». Если же какой-нибудь боярин подвергался царскому гневу и опале, его по обыкновению сажали на тощую клячу спиной вперёд, предварительно вывернув одежду наизнанку. С тех пор закрепилось выражение «шиворот-навыворот» в значении «наоборот, неправильно». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Почему про везучего человека говорят, что он родился в рубашке? 1607 + Ссылка Когда человеку сопутствует удача, говорят, что он родился в рубашке. Слово «рубашка» в этом выражении появилось не так давно, а раньше его произносили как «родиться в сорочке», и оно имело чисто практический смысл. Дело в том, что сорочкой называли не только одежду, но и околоплодный пузырь, в котором ребёнок находится во время беременности. Иногда во время родов этот пузырь не разрывается, и ребёнок появляется в нём на свет, что, по суеверным представлениям, сулит ему в жизни счастье и везение. Неправда? Источник: phraseologiya.academic.ru

Кто является автором фразы «Все мы вышли из гоголевской шинели»? 2069 + Ссылка Известна фраза «Все мы вышли из гоголевской шинели», которая употребляется для выражения гуманистических традиций русской литературы. Часто авторство этого выражения приписывают Достоевскому, однако на самом деле первым сказавшим его был французский критик Эжен Вогюэ, рассуждавший об истоках творчества Достоевского. Сам Фёдор Михайлович привёл эту цитату в беседе с другим французским литератором, который понял её как собственные слова писателя и опубликовал их в таком свете в своём труде. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Откуда взялось выражение «последнее китайское предупреждение»? 3710 + Ссылка В 1950—1960-х годах американские самолёты нередко нарушали воздушное пространство Китая с целью разведки. Китайские власти фиксировали каждое нарушение и всякий раз высылали по дипломатическим каналам «предупреждение» США, хотя никаких реальных действий за ними не следовало, а счёт таким предупреждениям вёлся на сотни. Такая политика стала причиной появления выражения «последнее китайское предупреждение», означающего угрозы без последствий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему день фильма «Звёздные войны» празднуется 4 мая? 4098 + Ссылка Самая знаменитая цитата из фильма «Звёздные войны» — «Да пребудет с тобой Сила» — по-английски звучит как «May the Force be with you». Эту фразу-каламбур можно понять и как «May the 4th be with you» («4 мая с тобой»). Именно поэтому день «Звёздных войн» фанаты этой саги празднуют 4 мая. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что связывает бочку Диогена и ящик Пандоры? 3385 + Ссылка В выражении «ящик Пандоры» слово «ящик» появилось в результате неправильного перевода греческого слова πίθος. На самом деле пифосом древние греки называли большой глиняный сосуд, закапываемый в землю, в котором хранили зерно, вино, масло или хоронили людей, так что ящик Пандоры более уместно называть чашей Пандоры. Кстати, именно в пифосе, а не в бочке, жил философ Диоген Синопский, так как древние греки не умели делать бочек. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой? 2654 + Ссылка Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. К этому времени большую популярность приобрели две газеты — New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать похожие комиксы. Именно поэтому журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные газеты жёлтыми. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что означают звуки «Йо-хо-хо» в пиратской песне из романа «Остров сокровищ»? 5220 + Ссылка В знаменитой песне из романа Стивенсона «Остров сокровищ» поётся: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!». Логично предположить, что «Йо-хо-хо» — это хохот пиратов, однако это не так. Такой возглас использовался английскими моряками, когда им нужно было вместе одновременно приложить усилия в какой-нибудь работе — в русском языке ему соответствует фраза «Раз, два, взяли!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось приветствие «Дай пять!»? 3312 + Ссылка Словом «пясть» раньше называли кисть или ладонь. Существовало и приветственное выражение «Дай пясть!», которое позже сократилось на одну букву и трансформировалось в «Дай пять!». Сокращённая фраза, предположительно, получила особенную популярность из-за схожих идиом английского языка «High five!» и «Give me five!». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Почему фотографы говорят: «Сейчас вылетит птичка!»? 4406 + Ссылка Раньше фотографы для того, чтобы все дети на групповой фотографии смотрели в объектив, говорили: «Посмотрите сюда! Сейчас вылетит птичка!». Эта птичка была вполне реальной в начале эры массовой фотографии — правда, не живой, а латунной. В те времена камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего снимка люди должны были замереть в одной позе на несколько секунд. Чтобы привлечь внимание непоседливых детей, ассистент фотографа в нужный момент поднимал блестящую «птичку», которая к тому уже умела издавать трели. Неправда? Источник: vintagephoto.tv

Откуда взялось выражение «вешать собак»? 2238 + Ссылка Когда человека порицают, обвиняют в чём-нибудь, можно услышать выражение: «На него вешают собак». На первый взгляд, эта фраза абсолютно нелогична. Однако она связана вовсе не с животным, а с другим значением слова «собака» — репей, колючка — теперь почти не употребляемым. Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

Как европейцы скрестили два индейских символа войны и мира? 3175 + Ссылка Самым известным оружием индейцев является томагавк, который они умели и метать, и применять в ближнем бою. Помимо этого, ритуальные томагавки служили символом войны и мира — именно от индейцев происходит выражение «закопать топор войны». Узнав эти обычаи, европейцы скрестили это оружие с ещё одним символом — трубкой мира. Для этого рукоятку томагавка делали полой, превращая её в мундштук, а чашка трубки находилась с другой стороны от лезвия. Такие подарки были очень востребованы индейскими вождями, поддержкой которых хотели заручиться колонисты. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «Не в ту степь»? 2794 + Ссылка В оперетте «Свадьба в Малиновке» один из героев шутливо исказил название танца тустеп, назвав его «В ту степь». Отсюда в народе распространилось выражение «Не в ту степь» в значении «ехать не в том направлении» или «говорить невпопад». Неправда? Источник: dic.academic.ru

В каком языке есть прямой аналог русской идиомы «заморить червячка»? 4426 + Ссылка В африканских диалектах португальского языка есть прямой аналог русской идиомы «заморить червячка» — «mata-bicho» («мата-бишо»), что означает «первый завтрак». Слово «mata» переводится как «убивать», а «bicho» — «червяк». Неправда? Источник: pt.wiktionary.org

Откуда взялось выражение «малиновый звон»? 5311 + Ссылка Выражение «малиновый звон», которым обозначают мелодичное пение колоколов, не имеет отношения ни к птице малиновке, ни к ягоде малине, а происходит от названия бельгийского города Мехелен (или Малин во французской транскрипции). Именно этот город считается европейским центром колокольного литья и музыки. Мехеленскому стандарту соответствовал первый российский карильон (музыкальный инструмент для исполнения мелодии на нескольких колоколах), заказанный Петром I во Фландрии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему выражение «вернуться в родные пенаты» нужно произносить по-другому? 5621 + Ссылка Популярное выражение «вернуться в родные пенаты», означающее возвращение в свой дом, к домашнему очагу, правильнее произносить по-другому: «вернуться к родным пенатам». Дело в том, что Пенаты — это римские боги-хранители домашнего очага, и каждая семья обычно имела изображения двух Пенатов рядом с очагом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая идиома во многих европейских языках соответствует русскому выражению «белая ворона»? 3531 + Ссылка Аналогом русского выражения «белая ворона» во многих европейских языках является идиома «чёрная овца». Хотя если мы называем белой вороной просто исключительного члена общества, то, называя человека чёрной овцой, европейцы намекают ещё и на нежелательность нахождения такого члена в обществе. В этом смысле идиома сближается с другим русским выражением — «паршивая овца». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «тихой сапой»? 5521 + Ссылка Слово sape в переводе с французского означает «мотыга». В 16-19 веках термином «сапа» у нас обозначали способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям. В подкопы к стенам замков иногда закладывали бомбы из пороха, а специалисты, обученные это делать, получили название сапёров. А от скрытного рытья подкопов произошло выражение «тихой сапой», которое сегодня употребляют для обозначения осторожных и незаметных действий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Возможно ли составить корректное английское предложение, использовав слово had 11 раз подряд? 7996 + Ссылка В английском языке есть предложение, которое используют для демонстрации возможной лексической неопределённости: «James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher». Несмотря на кажущуюся бессмыслицу, оно грамматически верно, если расставить нужные знаки препинания: «James, while John had had „had“, had had „had had“; „had had“ had had a better effect on the teacher». Перевести его на русский язык можно примерно так: «В то время, как Джон использовал „had“, Джеймс использовал „had had“; учитель предпочёл „had had“». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое выражение о бесполезном деле буквально выполняли средневековые монахи? 5580 + Ссылка Выражение «толочь воду в ступе», которое обозначает занятие бесполезным делом, имеет очень древнее происхождение — его употребляли ещё античные авторы, например, Лукиан. А в средневековых монастырях оно имело буквальный характер: провинившихся монахов заставляли толочь воду в качестве наказания. Неправда? Источник: books.google.ru

Кто впервые произнёс фразу: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»? 4705 + Ссылка Королеве Франции Марии-Антуанетте приписывают фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которую она якобы произнесла, узнав, что крестьяне голодают. Но впервые эту фразу записал Жан-Жак Руссо, когда Мария-Антуанетта была ещё ребёнком. Видимо, её сказала какая-то другая королева или принцесса, но кто именно, однозначного ответа нет. Кроме того, в оригинале фразы упоминаются не пирожные, а бриоши — сладкие булки из сдобного теста с добавлением масла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялись выражения «шапочное знакомство» и «прийти к шапочному разбору»? 6447 + Ссылка Согласно традиции, мужчины на Руси при входе в церковь снимали шапки и складывали их у входа, а по окончанию службы разбирали их обратно. Тот, кто опоздал, приходил уже к шапочному разбору, и с тех пор это выражение закрепилось в значении «прийти куда-либо слишком поздно, когда всё уже кончилось». А выражение «шапочное знакомство», означающее поверхностное и беглое знакомство с кем-либо, тоже связано со старым обычаем. Когда встречались знакомые или приятели, они в знак приветствия приподнимали шляпы, и только друзья пожимали друг другу руки. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «дело выгорело»? 5758 + Ссылка Раньше если судебное дело исчезало, то человеку нельзя было предъявить законное обвинение. Дела нередко сгорали: либо от пожара в деревянных зданиях судов, либо от умышленного поджога за взятку. В таких случаях обвиняемые говорили: «Дело выгорело». Сегодня это выражение используется, когда мы говорим об удачном завершении крупного начинания. Неправда? Источник: www.otrezal.ru

Откуда взялось выражение «уйти по-английски»? 9188 + Ссылка Когда кто-то уходит, не прощаясь, мы употребляем выражение «ушёл по-английски». Хотя в оригинале эту идиому придумали сами англичане, а звучала она как «to take French leave» («уйти по-французски»). Появилась она в период Семилетней войны в 18 веке в насмешку над французскими солдатами, самовольно покидавшими расположение части. Тогда же французы скопировали это выражение, но уже в отношении англичан, и в этом виде оно закрепилось в русском языке. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Откуда взялось выражение «попасть впросак»? 6747 + Ссылка Просаком раньше назывался специальный станок для плетения канатов и верёвок. Он имел сложную конструкцию и настолько сильно скручивал пряди, что попадание в него одежды, волос, бороды могло стоить человеку жизни. Именно от подобных случаев произошло выражение «попасть впросак», что сегодня означает оказаться в неловком положении. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Откуда взялось выражение «идти в гору»? 6657 + Ссылка В начале 19 века в народе была популярна карточная игра «горка», чем-то напоминающая покер. Когда игрок начинал делать ставки, вынуждая партнёров пасовать, про него говорили, что он «идёт в гору». Позднее это выражение проникло в повседневную речь и сейчас употребляется для обозначения человека, который неуклонно повышает своё положение и добивается успехов. Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

Чем раньше в католической церкви занимались адвокаты дьявола? 10170 + Ссылка До 1983 года в католической церкви существовала специальная должность — адвокат дьявола. Работа этого человека заключалась в том, чтобы собрать все возможные аргументы против канонизации очередного праведника-кандидата. В противовес адвокату дьявола существовала и другая должность — защитник бога, функции которого были противоположны. В современном языке термин «адвокат дьявола» часто употребляется для обозначения людей, которые защищают позицию, которой сами не придерживаются. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая наука была исключением из сократовского «Я знаю, что ничего не знаю»? 11678 + Ссылка «Я знаю, что ничего не знаю», — широко известное изречение Сократа. Помимо него Платон зафиксировал другую сократовскую фразу: «Я всегда говорю, что я ничего не знаю, кроме разве одной совсем небольшой науки — эротики (науки о любви). А в ней я ужасно силён». Неправда? Источник: mega.km.ru

Откуда взялось выражение «реветь белугой»? 7792 + Ссылка Молчаливая рыба белуга не имеет никакого отношения к выражению «реветь белугой», что значит громко и сильно кричать, плакать. Раньше белугой называли не только рыбу, но и полярного дельфина, который сегодня известен нам как белуха и отличается громким рёвом. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Почему про аристократов говорят, что у них голубая кровь? 10232 + Ссылка Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что ведут свою родословную от вест-готов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представителей высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя «sangre azul», что значит «голубая кровь». Отсюда это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки, в том числе и в русский. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «закадычный друг»? 8788 + Ссылка Старинное выражение «залить за кадык» означало «напиться», «выпить спиртного». Отсюда образовался фразеологизм «закадычный друг», который сегодня употребляется для обозначения очень близкого друга. Неправда? Источник: www.slovopedia.com

Откуда взялось выражение «дойти до ручки»? 26477 + Ссылка В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал её съесть, говорили: дошёл до ручки. И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Откуда взялось выражение «растекаться мыслью по древу»? 9777 + Ссылка В первом издании «Слова о полку Игореве» от 1800 года можно встретить строки: «Боян вещий, если кому-то хотел сложить песнь, растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облака». Странное сочетание «мыслью по древу» позволило исследователям текста предположить, что в оригинале было «мысию по древу» (в переводе с древнерусского «мысь» — это белка). Либо поэт написал «мыслью, как мысию по древу», а переписчик опустил лишние, по его мнению, слова. Однако крылатое выражение закрепилось именно как «растекаться мыслью по древу», что означает вдаваться в ненужные подробности, отвлекаться от основной мысли. Неправда? Источник: bibliotekar.ru

Зачем давил мух деревенский старожил из «Евгения Онегина»? 13993 + Ссылка В «Евгении Онегине» можно встретить строки: «Он в том покое поселился, // Где деревенский старожил // Лет сорок с ключницей бранился, // В окно смотрел и мух давил». Слово «муха» здесь используется не в прямом значении, а для метафоры спиртного. Известна также другая метафора пьяного человека — «под мухой», где слово муха употреблено в этом же смысле. Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

Откуда взялось выражение «дать добро»? 13094 + Ссылка В дореволюционной азбуке буква Д называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военного-морского флота имеет значение «да, согласен, разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро». Производное от него выражение «Таможня даёт добро» впервые появилось в фильме «Белое солнце пустыни». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему пожилые японцы говорят, что Харуки Мураками воняет маслом? 7857 + Ссылка Термином «бата-кусай» (в переводе «воняющий маслом») не пьющие молока японцы называют всё чужеродное и прозападное. Пожилые японцы этим же выражением нарекли писателя Харуки Мураками за его приверженность к западному образу жизни. Неправда? Источник: www.krugosvet.ru

Откуда взялось выражение «зарыть талант в землю»? 9968 + Ссылка Первоначально талантом называлась самая крупная весовая и денежно-счётная единица в Древней Греции, Вавилоне, Персии и других областях Малой Азии. Из евангельской притчи о человеке, который получил деньги и закопал их, побоявшись вложить в дело, произошло выражение «зарыть талант в землю». В современном русском языке это выражение приобрело переносный оттенок в связи с новым значением слова талант и употребляется, когда человек не заботится о развитии своих способностей. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Откуда взялось выражение «проходить красной нитью»? 10687 + Ссылка По приказу английского адмиралтейства с 1776 года при производстве канатов для военного флота в них должна вплетаться красная нить, чтобы её нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. По всей видимости, эта мера была призвана сократить воровство канатов. Отсюда происходит выражение «проходить красной нитью» о главной мысли автора на протяжении всего литературного произведения, а первым его употребил Гёте в романе «Родственные натуры». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему телесериалы называют «мыльными операми»? 17221 + Ссылка В 1930-х годах на американском радио появились многосерийные программы с незатейливыми слезоточивыми сюжетами. Их спонсорами выступали производители мыла и других моющих средств, так как основной аудиторией этих программ были домохозяйки. Поэтому за радио-, а впоследствии и телесериалами закрепилось выражение «мыльная опера». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «всыпать по первое число»? 16691 + Ссылка В старые времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие, и ученику доставалось особенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце, вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так возникло выражение «всыпать по первое число». Неправда? Источник: www.comics.ru

Откуда взялось выражение «сирота казанская»? 8018 + Ссылка После взятия Казани Иван Грозный, желая привязать к себе местную аристократию, награждал добровольно являвшихся к нему высокопоставленных татар. Многие из них, чтобы получить богатые подарки, притворялись сильно пострадавшими от войны. Отсюда появилось выражение «сирота казанская». Неправда? Источник: rus.1september.ru

Какое известное выражение о рыбах сами они нередко опровергают? 9136 + Ссылка Выражение «нем, как рыба» не совсем соответствует действительности, так как многие рыбы издают разнообразные звуки. Они могут крякать, кудахтать, каркать, щебетать, пищать и стучать. Все эти звуки возникают при колебании стенок плавательного пузыря, при скрежетании зубами или при трении жаберных пластинок друг о друга. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Откуда взялось выражение «И ежу понятно»? 20769 + Ссылка Источник выражения «И ежу понятно» — стихотворение Маяковского («Ясно даже и ежу — / Этот Петя был буржуй»). Широкое распространение оно получило сначала в повести Стругацких «Страна багровых туч», а затем в советских интернатах для одарённых детей. В них набирали подростков, которым осталось учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, Ж, И). Учеников одногодичного потока так и называли — «ежи». Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже опережали их по нестандартной программе, поэтому в начале учебного года выражение «ежу понятно» было очень актуально. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Откуда взялось выражение «втирать очки»? 7084 + Ссылка В 19 веке шулеры-картёжники прибегали к хитрости: в процессе игры при помощи особого клейкого состава они наносили на карты дополнительные очки (красные или чёрные знаки) из порошка, а при необходимости могли стереть эти очки. Отсюда происходит выражение «втирать очки», означающее представление чего-нибудь в выгодном свете. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «мальчик для битья»? 26296 + Ссылка Мальчиками для битья в Англии и других европейских странах 15-18 веков называли мальчиков, которые воспитывались вместе с принцами и получали телесное наказание за провинности принца. Эффективность такого метода была не хуже непосредственной порки виновника, так как принц не имел возможности играть с другими детьми, кроме мальчика, с которым у него устанавливалась сильная эмоциональная связь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой возраст можно считать бальзаковским? 13033 + Ссылка Выражение «бальзаковский возраст» возникло после выхода романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина» и допустимо в отношении женщин не старше 40 лет. Неправда? Источник: bibliotekar.ru

Откуда взялось выражение «В здоровом теле — здоровый дух»? 7908 + Ссылка Выражение «В здоровом теле — здоровый дух» первоначально было взято из сатиры римского писателя Ювенала и звучало так: «Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом». Предполагают, что в основе этой строчки лежит известная в Древнем Риме поговорка: «В здоровом теле здоровый дух — редкое явление». Неправда? Источник: bibliotekar.ru

Как сами шведы называют шведские стол и стенку? 12700 + Ссылка Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье — мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трёх и более человек, является заблуждением. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Какое выражение англичане употребляют вместо нашего «китайская грамота»? 11142 + Ссылка Выражению «китайская грамота» соответствует английская идиома ‘It is Greek to me’. Аналогичные выражения есть и в других языках, часто с другими эталонами трудности. Например, немецкое выражение апеллирует к испанскому языку, румынское — к турецкому, турецкое — к французскому, а китайское — к птичьему языку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую фразу Шерлок Холмс не говорил? 23390 + Ссылка Фраза «Элементарно, Ватсон!», которую мы привыкли ассоциировать с Шерлоком Холмсом, ни разу не встречается в оригинальных книгах Артура Конан Дойла. Её придумали в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе, откуда фраза перекочевала в фильмы. Вероятнее всего, источником фразы стал ответ детектива из одного слова «Elementary» в рассказе «Горбун» — единственный случай произнесения данного слова Холмсом за всю библиографию. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какие выражения произошли от указа клеймить лбы преступникам? 9167 + Ссылка Ещё с 14 века на Руси закрепилась практика клеймить лбы и щёки преступникам. Отсюда ведут происхождение многие крылатые выражения: «на лбу написано», «заклеймить позором» и «прожжённый преступник». Неправда? Источник: rus.1september.ru

Откуда произошло слово тютелька? 7813 + Ссылка Тютелька — это уменьшительное от диалектного тютя («удар, попадание») название точного попадания топором в одно и то же место при столярной работе. Сегодня для обозначения высокой точности употребляется выражение «тютелька в тютельку». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «большая шишка»? 11713 + Ссылка Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли шишкой. Это перешло в выражение «большая шишка» для обозначения важного человека. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «семь пятниц на неделе»? 7905 + Ссылка Раньше пятница была свободным от работы днём, а, как следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят: «У него семь пятниц на неделе». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялись выражения «зарубить на носу» и «остаться с носом»? 7594 + Ссылка Раньше носом помимо части лица называли бирку, которую носили при себе и на которой ставили зарубки для учёта работы, долгов и т.п. Благодаря этому возникло выражение «зарубить на носу». В другом значении носом называлась взятка, подношение. Выражение «остаться с носом» значило уйти с непринятым подношением, не договорившись. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «шарашкина контора»? 4762 + Ссылка Притяжательное прилагательное «шарашкина» образовалось от диалектного шарань («шваль, голытьба, жульё»). Выражение «шарашкина контора» сперва означало буквально «учреждение, организация жуликов, обманщиков», а сегодня применяется для обозначения просто несолидной конторы. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «играть на нервах»? 12218 + Ссылка Когда древние врачи открыли значение нервов в организме человека, они назвали их по сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом — nervus. Отсюда возникло выражение для раздражающих действий — «играть на нервах». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «не в своей тарелке»? 9084 + Ссылка По-французски «асьет» — это и тарелка, и настроение, состояние. Предположительно, ошибочный перевод французского выражения стал причиной появления фразеологизма «не в своей тарелке». Неправда? Источник: ru.wiktionary.org

Откуда взялось выражение «дышать на ладан»? 6911 + Ссылка По христианскому обычаю, человека, которому оставалось недолго жить, священник исповедовал, причащал и кадил ладаном. В результате для обозначения болезненного человека или еле работающего устройства закрепилось выражение «дышит на ладан». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «перемывать косточки»? 8731 + Ссылка У православных греков, а также некоторых славянских народов существовал обычай вторичного захоронения — кости покойника изымались, промывались водой и вином и укладывались обратно. Если же труп находили неистлевшим и вздутым, это означало, что при жизни данный человек был грешником и на нём лежит проклятье — выходить ночью из могилы в виде упыря, вампира, вурдалака и губить людей. Таким образом, обряд перемывания косточек был нужен, чтобы убедиться в отсутствии такого заклятья. Сегодня выражение «перемывать косточки» обозначает разбор характера человека. Неправда? Источник: etymolog.ruslang.ru

Откуда взялось выражение «умывать руки»? 8563 + Ссылка По евангельской легенде Понтий Пилат, вынужденный согласиться на казнь Иисуса, умыл руки перед толпой согласно заповедям Моисея и сказал: «Невиновен я в крови Праведника сего». Отсюда произошло выражения для снятия с себя ответственности «я умываю руки». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «козёл отпущения»? 9408 + Ссылка По древнееврейскому обряду, в день отпущения грехов первосвященник клал руки на голову козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа. Затем козла уводили в Иудейскую пустыню и отпускали. Отсюда произошло выражение «козёл отпущения». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «типун тебе на язык»? 12421 + Ссылка Небольшой роговой бугорок на кончике языка у птиц, который помогает им склёвывать пищу, называется типун. Разрастание такого бугорка может быть признаком болезни. Твёрдые прыщики на языке человека названы типунами по аналогии с этими птичьими бугорками. По суеверным представлениям, типун обычно появляется у лживых людей. Отсюда и недоброе пожелание «типун тебе на язык». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «деньги не пахнут»? 17837 + Ссылка Когда сын римского императора Веспасиана упрекнул его в том, что он ввёл налог на общественные уборные, император показал ему поступившие от этого налога деньги и спросил, пахнут ли они. Получив отрицательный ответ, Веспасиан сказал: «А ведь они — от мочи». Отсюда произошло выражение «деньги не пахнут». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «Фома неверующий»? 6034 + Ссылка Когда апостолу Фоме рассказали о воскресении распятого Христа, он заявил: «...если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны Его, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Сегодня любого человека, которого трудно убедить в чём-либо, называют «Фомой неверующим». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «гвоздь программы»? 10036 + Ссылка Ко всемирной выставке 1889 года в Париже было приурочено открытие похожей на гвоздь Эйфелевой башни, что произвело сенсацию. С тех пор в язык вошло выражение «гвоздь программы». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Почему на западе испугались хрущёвской «кузькиной матери»? 26325 + Ссылка Знаменитую фразу Хрущёва «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее ООН перевели буквально — «Kuzma’s mother». Смысл фразы был совершенно непонятен и от этого угроза приобрела совершенно зловещий характер. Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «после дождичка в четверг»? 7229 + Ссылка Выражение «после дождичка в четверг» возникло из-за недоверия к Перуну, славянскому богу грома и молнии, днём которого был четверг. Мольбы к нему часто не достигали цели, поэтому о несбыточном стали говорить, что это случится после дождичка в четверг. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Кто впервые сказал: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет»? 12202 + Ссылка Выражение «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет» не принадлежит Александру Невскому. Его автор — сценарист одноимённого фильма Павленко, переделавший фразу из Евангелия «Взявшие меч — мечом погибнут». Неправда? Источник: slova.ndo.ru

Откуда взялось выражение «игра не стоит свеч»? 16949 + Ссылка Выражение «игра не стоит свеч» пришло из речи картёжников, говоривших так об очень небольшом выигрыше, который не окупает стоимости свечей, сгоревших во время игры. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «Москва слезам не верит»? 6354 + Ссылка Во время возвышения Московского княжества с других городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других. Отсюда, по одной из версий, произошло выражение «Москва слезам не верит». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «дело пахнет керосином»? 6276 + Ссылка В фельетоне Кольцова 1924 года рассказывалось о крупной афере, раскрытой при передаче концессии на эксплуатацию нефти в Калифорнии. В афере были замешаны самые высокопоставленные чиновники США. Здесь же было впервые употреблено выражение «дело пахнет керосином». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «за душой ничего нет»? 16557 + Ссылка В старину считали, что душа человека помещается в углублении между ключицами, ямочке на шее. В этом же месте на груди был обычай хранить деньги. Поэтому о бедном человеке говорят, что у него «за душой ничего нет». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «бить баклуши»? 4200 + Ссылка В старину отколотые от полена чурки — заготовки для деревянной посуды — называли баклушами. Их изготовление считалось лёгким, не требующим усилий и умения делом. Сейчас мы употребляем выражение «бить баклуши» для обозначения безделья. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «не мытьём, так катаньем»? 5627 + Ссылка В старину деревенские женщины после стирки «катали» бельё с помощью специальной скалки. Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной. Сегодня для обозначения достижения цели любым способом употребляется выражение «не мытьём, так катаньем». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «дело в шляпе»? 7198 + Ссылка В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные бумаги, или «дела», чтобы не привлекать внимания грабителей. Отсюда происходит выражение «дело в шляпе». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «вернёмся к нашим баранам»? 14115 + Ссылка В средневековой французской комедии богатый суконщик подаёт в суд на пастуха, стянувшего у него овец. Во время заседания суконщик забывает о пастухе и осыпает упрёками его адвоката, который не уплатил ему за шесть локтей сукна. Судья прерывает речь словами: «Вернёмся к нашим баранам», ставшими крылатыми. Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «внести свою лепту»? 9488 + Ссылка В Древней Греции существовала мелкая монета лепта. В евангельской притче бедная вдова жертвует на строительство храма две последние лепты. Из притчи произошло выражение «внести свою лепту». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Откуда взялось выражение «верста коломенская»? 4311 + Ссылка В 17 веке по распоряжению царя Алексея Михай­ловича между Москвой и летней царской резиденцией в селе Коломенском было заново произведено измерение расстояний и установлены очень высокие верстовые столбы. С тех пор высоких и худощавых людей называют «верстой коломенской». Неправда? Источник: www.otrezal.ru

Откуда взялось выражение «гнаться за длинным рублём»? 7020 + Ссылка В 13 веке денежной и весовой единицей на Руси была гривна, делившаяся на 4 части («рубля»). Особенно увесистый остаток слитка называли «длинным рублём». С этими словами связано выражение про большой и лёгкий заработок — «гнаться за длинным рублём». Неправда? Источник: www.gramota.ru