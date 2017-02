Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Возможно ли составить корректное английское предложение, использовав слово had 11 раз подряд?

В английском языке есть предложение, которое используют для демонстрации возможной лексической неопределённости: «James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher». Несмотря на кажущуюся бессмыслицу, оно грамматически верно, если расставить нужные знаки препинания: «James, while John had had „had“, had had „had had“; „had had“ had had a better effect on the teacher». Перевести его на русский язык можно примерно так: «В то время, как Джон использовал „had“, Джеймс использовал „had had“; учитель предпочёл „had had“».

Источник: ru.wikipedia.org