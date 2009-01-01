Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Когда Исландия практически полностью обеспечивала себя бананами? 58 + Ссылка После Второй Мировой войны сочетание высоких цен на импортные фрукты и освоения дешёвой геотермальной энергии привело к развитию коммерческого тепличного производства бананов в Исландии. Выращивание в больших объёмах продолжалось до конца 1950-х годов. Сейчас на острове практически все бананы импортные, однако во многих источниках можно встретить городскую легенду о том, что Исландия является крупнейшим производителем и экспортёром этих фруктов в Европе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой европейской стране нет комаров? 376 + Ссылка В Исландии не обитает ни одного вида комаров, хотя в ближайших к ней Норвегии, Шотландии, Ирландии и даже Гренландии комары есть. Причина этого достоверно не установлена, но существует предположение, что комары не могут закрепиться здесь из-за особенностей исландского климата с неоднократными и порой внезапными чередованиями похолоданий и оттепелей зимой. Неправда? Источник: www.why.is

На каких выборах победила партия, заранее заявившая, что не будет выполнять обещания? 857 + Ссылка В выборах в городской совет Рейкьявика 2010 года приняла участие «Самая лучшая партия», основанная незадолго до этого комедийным актёром Йоном Гнарром. В программе партии было множество популистских лозунгов и обещаний всевозможных льгот, но сразу оговаривалось, что эти обещания в случае победы партия выполнять не будет. Одним из пунктов программы было заявление, что все другие партии тайно коррумпированы, поэтому наша партия будет открыто коррумпирована. В итоге «Самая лучшая партия» действительно стала первой с результатом 34,7% голосов, а Йон Гнарр занял пост мэра Рейкьявика. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой музыкант однажды спел о том, что забыл слова этой песни? 1634 + Ссылка Однажды на концерте во Франции солист исландской группы Sigur Rós Йонси забыл текст песни. Не остановившись, он сымпровизировал под ту же музыку: «Чёрт, я забыл слова. Но это ничего. Потому что я во Франции, где никто не поймёт». Неправда? Источник: www.youtube.com

Где жили колдуны, которые практиковали выделку штанов из человеческой кожи? 4411 + Ссылка В исландском музее колдовства и магии на обозрение выставлены так называемые «некроштаны», изготовленные из содранной кожи нижней части тела мертвеца. Чтобы получить их, исландский колдун должен был заручиться согласием человека ещё при жизни, а после смерти откопать тело из могилы и содрать кожу одним куском. Затем ритуал требовал украсть монетку у вдовы и положить в мошонку некроштанов вместе с нарисованным на бумажке специальным знаком. Считалось, что ношение таких штанов позволит быстро разбогатеть. Неправда? Источник: www.geekosystem.com

В какой стране создана всеобъемлющая генеалогическая база данных, начиная с 18 века? 1667 + Ссылка Каждый гражданин Исландии имеет доступ к сайту Íslendingabók — генеалогической базе данных, содержащей информацию о родственных связях всех исландцев начиная с 18 века. Задача составления такой базы смогла быть решена благодаря не очень большому населению государства (чуть более 300 тысяч) и тому, что Исландия на протяжении своей истории была слабо подвержена влиянию как эмиграции, так и иммиграции. Многие молодые люди используют этот сайт для проверки, не является ли им новый возлюбленный кузеном или кузиной, чтобы исключить вероятность инцеста. Другое популярное применение сайта — проверка степени своего родства с известными личностями. Например, каждый исландец может узнать, через сколько поколений он связан родственными узами с Бьорк. Неправда? Источник: www.globalpost.com

В какой стране большинство жителей допускают существование эльфов? 2404 + Ссылка Самые известные представители исландского фольклора — это хулдуфолк, или скрытый народ, который часто отождествляют с эльфами. Согласно поверьям, эти существа прячутся в горах, хотя некоторые исландцы строят для них маленькие домики в своих садах и даже маленькие церкви, чтобы обратить эльфов в христианство. Иногда в Исландии проекты строительства зданий или коммуникаций меняют, чтобы не нарушить предполагаемые места обитания эльфов, а в 2004 году корпорации Alcoa даже пришлось получить сертификат от правительственного эксперта о том, что выбранное место для строительства завода по выплавке алюминия свободно от скрытого народа. Опросы показывают, что число допускающих или уверенных в его существовании исландцев больше, чем тех, что сомневаются или полностью отрицают эльфов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом перемешаны стороны света в речи исландцев? 3444 + Ссылка В Исландии заселены преимущественно прибрежные территории, и люди путешествуют по стране в основном вдоль прибрежной полосы. Исторически сложилось так, что исландцы называют западом северо-западную окраину острова, севером — северо-восточную окраину, востоком — восточную окраину, а югом — район Рейкьявика. Поэтому возможны лингвистические казусы: направляясь из северо-западной окраины в сторону северо-восточной окраины, исландец говорит, что едет «на север», хотя фактически движется на восток, а направляясь из юго-западной окраины в сторону Рейкьявика, т. е. фактически на север, исландец говорит, что едет «на юг». Неправда? Источник: svr-lit.niv.ru

Каким образом в официальном списке исландских имён оказались имя и фамилия советского пианиста? 4764 + Ссылка До 1990-х годов в Исландии существовал закон, по которому иностранец, желающий принять исландское гражданство, должен принять исландское имя либо изменить своё согласно традициям исландского языка. Но для знаменитостей делались исключения. Когда в Исландию эмигрировал советский дирижёр и пианист Владимир Ашкенази, правительство страны внесло в официальный список разрешённых имён новое — «Владимир Ашкенази». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где едят протухшую рыбу? 5461 + Ссылка В скандинавских странах распространены блюда из протухшей или забродившей рыбы. Например, исландское блюдо хакарл готовится из протухшего мяса акулы, а шведское сюрстрёмминг — из прокисшей сельди. Неправда? Источник: www.chaskor.ru