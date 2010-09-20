Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему нам кажется, что ментол охлаждает? 27 + Ссылка Попадающий с пищей внутрь организма или наносимый в составе препарата на кожу ментол производит охлаждающее действие. Это вызвано тем, что ментол активирует тот же терморецептор TRPM8, который срабатывает и на холодную температуру. Другой терморецептор TRPV1 включается при температуре выше 43 °C, а также от воздействия алкалоида капсаицина, придающего жгущий вкус перцу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто для мужчины генетически ближе, чем женщина? 506 + Ссылка Человек генетически ближе всего к шимпанзе: в зависимости от метода подсчёта, схожесть наших геномов составляет от 94% до 98%. То, что у шимпанзе на одну пару хромосом больше, объясняется тем, что у предков человека две хромосомы в процессе эволюции слились в одну, которая по структуре очень похожа на две не слившиеся хромосомы шимпанзе. В связи с этим можно утверждать, что из-за разницы половых хромосом генетических различий между мужчиной и женщиной больше, чем между мужчиной и самцом шимпанзе. Неправда? Источник: antropogenez.ru

По какой части тела шимпанзе узнают друг друга лучше, чем по лицу? 258 + Ссылка Для распознавания лиц окружающих у человека есть специальный участок мозга, который помогает идентифицировать лицо не по набору отдельных черт, а как целую картинку. Это доказывается эффектом инверсии — если человеку показывать те же лица, но в перевёрнутом виде, точность распознавания снижается, хотя никакие черты не менялись. Шимпанзе тоже демонстрируют способность узнавать лица других особей, но гораздо лучше у них выражена способность идентификации друг друга по задним частям тела, и именно для этого случая исследователи выявили у шимпанзе эффект инверсии. Объясняется это, видимо, тем, что у самок большинства обезьян в период овуляции кожа вокруг половых органов набухает и краснеет, и распознавание такого сигнала стало важным навыком для самцов. Неправда? Источник: nplus1.ru

Как реагируют на базовые вкусы разные зоны языка? 435 + Ссылка Во множестве источников можно встретить информацию о «карте вкусов» — якобы за восприятие базовых вкусов (горького, сладкого, кислого и солёного) отвечают разные зоны языка. Этот миф возник из-за неверного истолкования и перевода на английский работы 1901 года немецкого учёного Д. П. Ханига. Тот пришёл к заключению, что, хотя части языка могут незначительно варьироваться по скорости реакции на тот или иной вкус, интенсивность вкуса определяется ими равноценно. Тот факт, что любая зона языка может зафиксировать любой вкус, был подтверждён позже другими исследователями. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему после плача люди сморкаются? 467 + Ссылка После плача часто появляется потребность высморкаться. Из носа в этом случае выходят не сопли, а те же самые слёзы, поступающие сюда от поверхности глаза по носослёзному каналу. Входами в этот канал служат два небольших отверстия около внутреннего угла глаза, которые можно увидеть, слегка отвернув нижнее веко. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему для успокоения дают пить воду? 462 + Ссылка Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питьё воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какая часть лица отличает человека от других обезьян? 470 + Ссылка Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. При этом среди учёных нет единого мнения относительно того, зачем в ходе эволюции у нас появился подбородок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему у людей разная чувствительность к посторонним шумам во время сна? 453 + Ссылка Наш мозг обладает способностью активной фильтрации поступающих слуховых сигналов, чтобы отсеять второстепенные и сфокусироваться на важных звуках. Главную роль в этом процессе играет структура мозга таламус, где происходит первичная обработка всей сенсорной информации, а во время сна его работа не только не прекращается, но и модифицируется. Учёные обнаружили на электроэнцефалограмме мозга спящих людей последовательности коротких импульсов, которые, как предполагают, служат своеобразным барьером на пути шума, позволяя нам не реагировать на него. Причём число этих импульсов варьируется у разных людей, и те, у кого их меньше, чаще просыпаются от шума. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое животное считается лучшим бегуном на длительных дистанциях? 807 + Ссылка Некоторые бушмены до сих пор практикуют способ охоты, при котором они просто изматывают жертву многочасовым бегом. Животное (например, антилопа) легко убегает от охотника вначале, но тот выслеживает жертву и приближается снова и снова, пока она не обессиливает. Существует теория, по которой именно выносливость к длительному бегу позволили ставшим прямоходящими предкам людей перейти от собирания падали к добыванию свежего мяса. Помимо скелетно-мышечных адаптаций, ключевым фактором успеха людей называется терморегуляция во время бега посредством выделения пота, тогда как многие животные вынуждены делать остановки, чтобы отдышаться. Согласно этой теории, именно человек является самым лучшим бегуном на планете на стайерских дистанциях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая категория слепых может воспринимать визуальную информацию на подсознательном уровне? 441 + Ссылка Слепые из-за повреждения зрительной коры мозга люди иногда могут воспринимать окружающие объекты на подсознательном уровне. В экспериментах они могут правильно называть форму, цвет или направление движения предметов с вероятностью выше случайности, хотя сами утверждают, что ничего не видят и просто угадали. В другом опыте пациента с таким феноменом попросили пройти по комнате. Не зная, что она заставлена различными препятствиями, он обогнул их по пути на голос исследователя. Существует несколько теорий о природе псевдослепоты, но на сегодняшний день ни одна из них широко не признана. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая особенность поведения при выборе из нескольких альтернатив роднит людей и лягушек? 516 + Ссылка Исследование тунгарских лягушек выявило иррациональный подход самок в выборе брачного партнёра, который обычно происходит по более низкому тону и большей длительности издаваемых самцом звуков. Если самкам давали слушать из динамиков звуки только двух самцов А и Б, то они всегда выбирали по описанным выше критериям самца А. Однако при введении в эксперимент звука самца В, который хуже первых двух, самки в большинстве случаев подходили к динамику Б. Аналогичное поведение известно и у людей в процессе принятия решения о покупке товара — его называют «эффектом приманки». Неправда? Источник: elementy.ru

Почему у людей с тёмным цветом кожи ладони и ступни светлые? 610 + Ссылка Главным фактором, определяющим цвет кожи человека, является концентрация пигмента меланина, которая закреплена на генетическом уровне. Независимо от основного цвета тела, кожа на ладонях и ступнях у всех людей светлая, так как не содержит меланина. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой фактор окружающей среды оказывает влияние на восприятие цветов? 451 + Ссылка В восприятии людей разных культур и языков красному, синему, зелёному и другим цветам соответствуют немного отличные длины волн, и только жёлтый практически везде является константой. Однако представление о чистом жёлтом может варьироваться в зависимости от времени года. Участников эксперимента учёные Йоркского университета помещали в абсолютно тёмную комнату и просили на специальном устройстве выбрать «настоящий» жёлтый цвет, причём эксперимент повторялся летом и зимой. Усреднённые результаты оказались различными, причиной чему, вероятно, являются сезонные изменения цветового баланса окружающей среды. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Откуда взялось выражение «сосёт под ложечкой»? 750 + Ссылка Раньше впадину под рёбрами над мечевидным отростком грудины называли «ложечкой». Само по себе это слово не сохранилось в языке, но употребляется в выражениях «сосёт под ложечкой» и «щемит под ложечкой», когда мы говорим о неприятном чувстве при голоде или волнении. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему от удивления человек округляет глаза и открывает рот? 555 + Ссылка Округление глаз при удивлении или страхе — это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности. Похожую реакцию демонстрируют и человекообразные обезьяны. Также в неожиданных ситуациях у многих животных непроизвольно открывается рот, что связывают с подключением к восприятию вомероназального органа, который является частью дополнительной обонятельной системы. У человека этот орган не связан с ротовой полостью, но рефлекс сохранился. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какое поведение характерно для тонущего непосредственно перед окончательным погружением? 703 + Ссылка Тонущий человек далеко не всегда активно сопротивляется и зовёт на помощь. Зачастую последние 20—60 секунд перед окончательным погружением тонущий повинуется инстинктам, которые заставляют его принять вертикальное положение, раскинуть руки в стороны и пытаться держать рот над поверхностью воды, чтобы дышать. В это время человек физически не может кричать и осознанно двигать руками и ногами. Неподготовленный наблюдатель, даже если находится рядом с таким купальщиком, не замечает ничего странного. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько людей могут чувствовать боль в своём теле только при взгляде на чужую боль? 480 + Ссылка Примерно 1,6% людей способны к зеркальной синестезии. Это значит, что они, видя воздействие на какую-нибудь часть тела другого человека, ощущают такое же касание аналогичной части тела у себя. Если зеркальный синестетик видит чужую боль, он почувствует эту боль в своём теле. Согласно наиболее распространённой теории объяснения этого феномена, механизм такого восприятия заложен в каждом человеке благодаря наличию в мозге так называемых зеркальных нейронов, но порог активации этих нейронов у зеркальных синестетиков гораздо ниже. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

От какого животного произошло слово «кожа»? 1057 + Ссылка Слово «кожа» в древности звучало как «козья» и означало конкретно шкуру козы. Впоследствии значение слова расширилось и стало обозначать покров тела как любого животного, так и человека. Неправда? Источник: www.pochemyneinache.com

Какой гормон усиленно вырабатывает организм человека при взгляде в глаза собаки? 578 + Ссылка Окситоцин, имеющий прозвища «гормон любви» и «гормон доверия», играет значительную роль в установлении привязанности между матерью и ребёнком. Исследования японских учёных показали, что зрительный контакт между человеком и собакой также повышает уровень окситоцина в организме. Возможно, именно это обстоятельство стало одним из важнейших факторов успешного одомашнивания собак. Неправда? Источник: nplus1.ru

Какое направление мысленной числовой линии является врождённым? 1111 + Ссылка Взрослые люди располагают числа по возрастанию на мысленной числовой линии так, как привыкли писать: мы — слева направо, а, например, арабы — справа налево. Однако эксперименты с ещё не владеющими письмом младенцами показывают, что врождённое представление об ориентации числовой оси — всё-таки слева направо. Более того, эта же ориентация, видимо, свойственна и для других животных. Маленьких цыплят научили находить пищу за экраном с 5 квадратиками, а потом предлагали два других одинаковых экрана. Если на них было по 2 квадрата, большинство цыплят шли к левому экрану, а если по 8 — к правому, и результаты эксперимента подтвердились также для чисел 20, 8 и 32. Неправда? Источник: elementy.ru

Как воздействует на клетки мозга чрезмерное потребление алкоголя? 740 + Ссылка Распространено мнение, что спиртное убивает клетки мозга. Однако исследование покойных алкоголиков и трезвенников показало, что количество сохранившихся в их мозгах нейронов примерно одинаково. Однако у любителей спиртного было выявлено снижение плотности белого вещества в старой коре, которое состоит из отростков нейронов. Этим можно объяснить часто встречающиеся у алкоголиков проблемы с памятью, так как в старой коре находится отвечающий за память гиппокамп. Данные разрушения не носят необратимого характера — если человек бросает пить, плотность белого вещества вполне может восстановиться. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Почему лёгкие так называются? 961 + Ссылка Если при разделке туши животного внутренности сложить в таз с водой, утонет всё, кроме лёгких. Именно этому обстоятельству орган и обязан своим названием. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой хирургический метод был улучшен в 21 веке под влиянием работ Леонардо? 1046 + Ссылка Леонардо да Винчи получил разрешение на диссекцию трупов и составил подробные рисунки с описаниями многих человеческих органов. Просматривая их, британский кардиохирург Фрэнсис Уэллс переосмыслил метод оперирования митрального клапана сердца, который предотвращает обратный кровоток в левое предсердие. Традиционно при нарушении нормального функционирования клапана хирурги уменьшали его диаметр, однако это ограничивало в дальнейшем максимальный ток крови. Уэллс же, вдохновлённый работами Леонардо, придумал новые протезы, лишённые таких недостатков, и успешно прооперировал несколько десятков пациентов. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

Как называется складка кожи между носом и верхней губой? 711 + Ссылка Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или, по-латински, фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития эмбриона на втором-третьем месяце беременности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько почек остаётся у больного, которому пересаживают почку донора? 1009 + Ссылка Когда больному пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев не удаляют. Третью почку обычно размещают в подвздошной ямке, иногда — в забрюшинном пространстве выше. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чьи мысли покинули Солнечную систему? 1092 + Ссылка Единственным человеком, чьи мысли покинули Солнечную систему, является продюсер и популяризатор науки Энн Друян, вдова Карла Сагана. Часовая запись её мозговых волн была включена в золотые пластинки, отправленные с аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Во время сеанса считывания Друян старалась думать об истории нашей планеты и развитии жизни на ней, о человеческом обществе, его проблемах, насилии и бедности, а в самом конце позволила себе поразмышлять о любви. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что случится со зрением, если человек наденет очки, которые переворачивают изображение? 664 + Ссылка Изображение внешнего мира на сетчатку глаза попадает в перевёрнутом виде, и уже после этого корректируется мозгом с учётом сигналов от других органов чувств. В 1897 году американский психолог Джордж Стрэттон сконструировал инвертоскоп — очки, которые инвертировали картинку до поступления света в глаз. Сначала учёный был сильно дезориентирован, но уже через несколько дней у него образовались новые зрительно-моторные ассоциации, и он всё меньше осознавал, что мир перевёрнут. Когда Стрэттон снял очки, его восприятие снова нарушилось, но в этот раз адаптация к привычному зрению прошла гораздо быстрее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Верно ли утверждение, что обычный человек использует только 10% возможностей своего мозга? 962 + Ссылка Нередко можно наткнуться на утверждение о том, что обычный человек использует только 10% возможностей своего мозга, хотя не существует никаких научных его доказательств. Возможным источником мифа является работа психологов Уильяма Джеймса и Бориса Сидиса, в ходе которой они тестировали теорию ускоренного развития на примере сына второго Уильяма Сидиса. Они заключили, что мы не задействуем мозг полностью, а позже писатель Лоуэлл Томас придал этой фразе конкретное численное значение — те самые 10%. Миф также усугубили исследования первых нейробиологов, которым были непонятны функции многих отделов мозга, из-за чего они делали неверные выводы об их неактивности. У современных же нейробиологов не вызывает сомнения то, что мы используем практически все части мозга, и они активны практически постоянно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

От чего зависит способность человека воспринимать неприятный запах свинины? 728 + Ссылка В процессе приготовления свинины может появиться резкий запах. Обычно это связано с тем, что мясо взято от некастрированного или поздно кастрированного самца и имеет большое содержание стероида под названием андростенон. Правда, даже в этом случае часть населения неприятного запаха не почувствует — способность его воспринимать зависит от того, обладает ли человек двумя функциональными копиями определённого гена (аллель RT/RT) или только одной (аллель RT/WM). Вторая категория может даже описывать запах андростенона как приятный и сладкий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая отрезанная часть тела ребёнка может регенерировать? 943 + Ссылка Отрезанные кончики пальцев у детей могут регенерировать сами собой, если линия отреза проходит не дальше начала ногтя. В медицинской практике неоднократно описаны подобные случаи, когда кость, плоть и ноготь отрастают заново, хотя узор отпечатка пальца не восстанавливается. Точный механизм этого процесса неизвестен, однако эксперименты с мышами выявили, что в процессе регенерации участвуют стволовые клетки, ответственные за непрерывный рост когтей. Неправда? Источник: www.npr.org

Почему один из белков человеческого глаза называется в честь Пикачу? 1133 + Ссылка В 2008 году японские учёные из Института биологических наук Осаки открыли белок, который играет важную роль при передаче сигналов между ленточными синапсами фоторецепторов человеческого глаза и дендритами. Назвали этот белок «пикачурин» — в честь передвижений со скоростью молнии и электрических способностей покемона Пикачу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие динозавры по времени ближе к человеку, чем к стегозаврам? 945 + Ссылка Человечество от тираннозавров, которые обитали 66–67 млн. лет назад, отделяет меньше времени, чем тираннозавров от стегозавров, ходивших по планете 150–155 млн. лет назад. Однако во многих произведениях массовой культуры эти динозавры существуют в одном временном промежутке и даже соперничают друг с другом. Неправда? Источник: www.smithsonianmag.com

Какое влияние оказывают доктора на показатели артериального давления пациентов? 453 + Ссылка У значительной части пациентов с повышенным артериальным давлением такое состояние организма обусловлено измерением давления медицинским персоналом. Оно даже получило специальное название — «гипертензия белых халатов» или «синдром белых халатов». Повышение давления в данном случае связывают со стрессом от посещения больницы, тогда как измерение в домашних условиях или с помощью периодического контроля размещаемым на теле автоматическим устройством показывает, что давление в норме. Подверженность связанным заболеваниям у таких пациентов меньше, чем у постоянных гипертоников, но больше, чем у обычных людей. Стоит добавить, что существует и обратный феномен, так называемая маскированная гипертензия, когда у человека давление постоянно повышено, но при больничном измерении приходит в норму. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему некоторые люди плачут в процессе дефекации? 625 + Ссылка У некоторых людей в процессе дефекации текут слёзы из глаз. Такая реакция обусловлена не совсем корректной работой парасимпатической нервной системы: сигнал, который идёт к кишечнику, через тот же нейромедиатор передаётся и к слёзным железам. Однако никаких негативных последствий для организма данная особенность не несёт, и с этим можно спокойно жить. Неправда? Источник: www.drozfans.com

Какая нестандартная анатомическая особенность имеется у Статуи Свободы? 1458 + Ссылка Строение стопы, при котором второй палец длиннее первого, называется «палец Мортона». Такое строение встречается примерно у 10% людей и зачастую не вызывает никаких неудобств, хотя при неправильно подобранной обуви может являться причиной болей и мозолей. Древние греки и римляне считали именно такой вариант ноги эстетическим стандартом, что отражали в скульптурах. Поэтому стопу с пальцем Мортона ещё называют греческой стопой, в противоположность египетской стопе, каждый палец которой короче предыдущего. Кстати, у Статуи Свободы стопа тоже греческая. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое полушарие мозга больше развито у творческих людей? 731 + Ссылка В литературе по психологии часто встречается расхожее мнение о том, что у людей со склонностью к логике и аналитике больше развито левое полушарие мозга, а у творческих и артистических натур — правое полушарие. Однако никаких научных доказательств этому утверждению нет. Нейропсихологи из Университета Юты в 2013 году просканировали мозги более чем тысячи участников исследования и не нашли ни малейшего свидетельства того, что шаблоны нейронных связей между различными частями мозга отличаются у людей с разным типом мышления. Хотя научно подтверждена большая или меньшая задействованность полушарий в зависимости от типа текущей выполняемой мозгом задачи, это совершенно не означает, что в целом у каждого из нас превалирует активность в определённом полушарии — у нормального здорового человека все части мозга работают одинаково. Неправда? Источник: detalimira.com

Почему в Восточной Азии дезодоранты гораздо менее популярны, чем в Европе? 1223 + Ссылка Существует две версии гена ABCC11, распространённых в человеческой популяции. У тех из нас, кто владеет хотя бы одной из двух копий доминантной версии гена, выделяется жидкая ушная сера, а у обладателей двух копий рецессивного варианта ушная сера твёрдая. Также этот ген отвечает за выработку протеинов, которые выводят пот из пор в подмышках, привлекая создающих неприятный запах бактерий. У людей с твёрдой ушной серой такой пот не выделяется, поэтому у них нет проблем с запахом и необходимости пользоваться дезодорантом. К этой категории относится большинство населения Восточной Азии, но очень мало европейцев. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Какой орган человеческого тела не получает кислород через кровь? 1382 + Ссылка Роговица глаза — единственная часть тела человека, не имеющая снабжения кислородом через кровеносную систему, ведь роговица должна быть максимально прозрачной. Вместо этого её клетки получают растворённый в слезах кислород прямо из воздуха. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько может прожить человек, родившийся с зеркальным отражением внутренних органов? 835 + Ссылка Примерно один из десяти тысяч человек рождается с зеркально отражённым расположением внутренних органов: сердце, желудок и селезёнка у него расположены справа, а печень и желчный пузырь — слева. У таких людей чаще встречаются пороки сердца, но большинство ведут нормальный образ жизни и зачастую даже не подозревают о своих особенностях. Хотя пациентам с ранее не выявленной транспозицией органов без полного обследования труднее ставить диагноз, ведь жалобы на боль в определённом месте врач не сможет верно интерпретировать. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие люди могут воспринимать ультрафиолетовое излучение и в каком виде? 1284 + Ссылка Если у человека в результате хирургической операции, травмы или врождённой аномалии нет хрусталика глаза, он способен воспринимать ультрафиолетовое излучение в виде беловато-синего или беловато-фиолетового цвета. Однако это не то же самое, что настоящий тетрахроматизм, которым обладают многие птицы, рыбы и насекомые. При таком зрении в глазу помимо трёх обычных колбочек есть четвёртая, воспринимающая как раз ультрафиолетовый спектр, благодаря чему количество различаемых оттенков цветов гораздо выше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и для каких целей книги переплетали человеческой кожей? 1376 + Ссылка В 17—19 веках для оформления некоторых книг использовался переплёт из человеческой кожи. Чаще всего подобным образом декорировали трактаты по анатомии. Копии уголовных дел казнённых преступников могли переплести их кожей. А иногда такие книги изготавливались из кожи покойных согласно их завещанию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли ездить на велосипеде люди с болезнью Паркинсона, которые уже не могут ходить? 1203 + Ссылка Болезнь Паркинсона характеризуется нарушением двигательной активности вплоть до того, что человек с трудом совершает шаги и быстро теряет баланс, падая на землю. Однако при этом некоторые подобные пациенты без труда ездят на велосипеде, ничем не отличаясь от здоровых велосипедистов. Этот феномен называется парадоксальной кинезией и пока слабо изучен, однако на практике велосипедная терапия с успехом применяется для облегчения симптомов болезни. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Какие мышцы на руках отсутствуют у каждого шестого человека? 2828 + Ссылка Примерно у каждого шестого человека отсутствуют длинные ладонные мышцы. Может быть и так, что на одной руке такая мышца есть, а на другой — нет. Если у некоторых животных она отвечает за выпускание когтей, то у людей её функциональное назначение не выявлено. По этой причине многие хирурги используют её как материал для восстановления тканей других повреждённых мышц. Неправда? Источник: rationalwiki.org

Какая генетическая особенность может существенно сократить время сна человека? 1485 + Ссылка Сон обычного человека составляет 7—8 часов в сутки, однако при наличии мутации в гене hDEC2, регулирующем цикл сон-бодрствование, необходимость во сне может сокращаться до 4 часов. Носители этой мутации за счёт дополнительного времени часто добиваются большего в жизни и карьере. Некоторые известные люди, например, бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер или актёр Джеймс Франко, заявляли о своём коротком сне, хотя неизвестно, связано ли это с данной мутацией или самопринуждением. Неправда? Источник: www.cnn.com

Какой эффект часто наблюдается у работников при оценке собственной компетенции? 2518 + Ссылка Некомпетентные люди зачастую оказываются выше по карьерной лестнице своих более квалифицированных коллег в силу эффекта Даннинга — Крюгера. Согласно нему, люди с низким уровнем квалификации склонны переоценивать свои способности, а, принимая неудачные решения, часто неспособны осознать их ошибочность вследствие опять же слабой компетенции. Люди с высоким уровнем квалификации смотрят на вещи более трезво и, наоборот, склонны занижать свои способности, а также полагают, что и окружающие оценивают их невысоко. Эти выводы были экспериментально подтверждены психологами Даннингом и Крюгером из Корнелльского университета в 1999 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего, кроме смачивания роговицы, человеку необходимо частое моргание? 2013 + Ссылка Широко известная функция моргания заключается в смачивании роговицы глаза, но если принимать во внимание только её, то частота моргания — в среднем 15-20 раз в минуту — представляется избыточной. Японские учёные во главе с Тамами Накано обнаружили, что человек зачастую моргает не в произвольные моменты времени, а при завершении какого-либо события — например, в конце предложения при чтении, во время паузы собеседника или при смене сцены в фильме. Исследование с помощью компьютерной томографии показало, что в такие моменты моргания в мозге резко падает активность нейросети внимания, и мозг переходит в «пассивный режим». Это может свидетельствовать о том, что наше частое моргание служит для сброса внимания и «перезагрузки» отвечающих за него нервных клеток. Неправда? Источник: ria.ru

Почему порез бумагой может вызвать гораздо более острую боль, чем порез ножом? 1303 + Ссылка Многие люди, порезавшись бумагой, испытывают значительно более острую боль, чем при порезе ножом. Это объясняется тем, что порез бумагой, как правило, неглубокий, и при нём выделяется мало крови или она не выделяется совсем, оставляя нервные окончания открытыми для раздражения воздухом. Если же порез глубокий, в ход идут другие факторы: во-первых, неоднородная шероховатая структура бумаги причиняет коже больше микроскопических повреждений, чем ровное острие ножа, во-вторых, дополнительное раздражение вызывают химические вещества, которыми пропитаны бумажные волокна. Также нужно учесть, что большинство порезов от бумаги случаются на кончиках пальцев, где расположено гораздо больше нервных рецепторов по сравнению с другими частями тела. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем определяется размер яичек у разных видов приматов? 1212 + Ссылка Размер яичек у разных видов приматов зависит от характера половых и социальных отношений между особями. Наименьший относительный размер яичек по сравнению с общими размерами тела — у горилл, так как самки горилл в основном моногамны. Шимпанзе и бонобо, наоборот, имеют самые большие среди приматов яички, так как они живут в полигамном сообществе и самцам необходимо вырабатывать много спермы, чтобы эффективно конкурировать со спермой других самцов за продолжение своего рода. Человек же занимает примерно среднюю позицию — его яички гораздо больше, чем у горилл, но меньше, чем у шимпанзе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

При каких условиях робот-андроид вызывает у людей неприязнь? 2039 + Ссылка Чем сильнее внешнее сходство робота или другого объекта, который выглядит и действует как человек, с настоящим человеком, тем симпатичнее он кажется нам, но лишь до определённого предела. Когда сходство достигает некоторого порога, робот начинает казаться нам пугающим и отталкивающим, скорее всего, из-за мелких несоответствий реальности. Соответствующий «провал» на графике зависимости положительной эмоциональной реакции от похожести называют эффектом «зловещей долины». Причём анимация усиливает как положительные, так и отрицательные впечатления от объекта. Мультипликаторы давно применяют этот принцип, рисуя персонажей, которые должны вызывать симпатию, не слишком похожими на людей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли близнецы иметь разных отцов? 2100 + Ссылка Близнецы могут быть монозиготными, когда одна оплодотворённая яйцеклетка разделяется надвое, и дизиготными, когда две яйцеклетки оплодотворяются двумя разными сперматозоидами. В редких случаях, если мать находится в близких по времени половых отношениях с двумя мужчинами, дизиготные близнецы могут иметь разных отцов — это явление называется суперфекундацией. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой способ расположения чисел на числовой оси является интуитивным для человека? 2530 + Ссылка Расположение чисел на числовой оси равномерно — это приобретённая способность человека, обусловленная воспитанием и образованием, в то время как врождённо-интуитивным подходом является расположение чисел по логарифмической шкале. Такие выводы сделаны на основании работы с индейцами племени мундуруку, живущими в бассейне Амазонки, большинство из которых не имеют никакого образования. Им показывали некоторое количество точек или проигрывали несколько одинаковых звуков, а затем просили показать это число на оси от 1 до 10 или от 10 до 100. Чем меньше было число, тем больше пространства отводили для него испытуемые, что как раз соответствует логарифмической шкале. Сходные результаты демонстрировали и маленькие дети из США, ещё не умеющие считать, а вот взрослые американцы и образованные мундуруку были склонны располагать числа более равномерно. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Почему люди не могут дышать и глотать одновременно? 1816 + Ссылка Голосовой аппарат человек даёт ему отличную от всех других животных способность говорить. В то же время, его сложное строение не позволяет людям, в отличие от животных, дышать и глотать одновременно. Хотя новорождённые младенцы могут это делать, они лишаются такой возможности примерно в возрасте 9 месяцев, когда гортань начинает опускаться вниз. Неправда? Источник: discovermagazine.com

Сколько людей жило на нашей планете за всю историю человечества? 1759 + Ссылка Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живёт больше людей, чем жило за всю историю человечества, неверно. По оценке Карла Хауба из Бюро по справкам о населении в Вашингоне, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую роль сыграла мясная диета в эволюционном успехе человека? 1261 + Ссылка Мясная диета сыграла важную роль в эволюционном успехе человека как биологического вида. Традиционно это утверждение аргументировалось тем, что добыча мяса методом охоты стимулировала использование орудий труда и развитие речи, посредством которой охотники могли эффективнее взаимодействовать. Исследователи из шведского университета города Лунда построили математическую модель и выявили ещё одну существенную пользу мясной диеты — она позволила сократить период грудного вскармливания, из-за чего увеличилась численность населения. У людей, как и других млекопитающих-хищников, развитие мозга до стадии, когда вскармливание прекращается, происходит быстрее, чем у травоядных. Неправда? Источник: iscience.ru

Почему человеческие слёзы могут иметь разный химический состав? 2254 + Ссылка Существует три типа человеческих слёз: базальные, рефлекторные и эмоциональные, различающиеся по химическому составу. Базальные слёзы выделяются постоянно в небольших количествах, смачивая роговицу и защищая глаза от пыли и бактерий. Второй тип слёз — это реакция организма на раздражители, например, инородные частицы, испарения от лука или слезоточивый газ. К третьему типу относятся слёзы от эмоций, как негативных, так и позитивных — они выделяются, когда человек плачет. В них содержатся специфические гормоны пролактин и АКТГ в гораздо большей концентрации по сравнению с базальными и рефлекторными слезами, что можно различить даже по запаху. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как обосновывают свою цель сторонники Движения за добровольное исчезновение человечества? 2711 + Ссылка Существует Движение за добровольное исчезновение человечества, сторонники которого считают, что популяция нашего вида вышла из-под контроля и угрожает всей жизни на планете. Выходом из этой ситуации, по их мнению, будет полное вымирание Homo sapiens. Для достижения этой цели не нужно совершать самоубийство или убивать других — надо просто отказаться от продолжения рода. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему мы воспринимаем свой голос в записи иначе, чем когда говорим? 3150 + Ссылка Свой голос в записи кажется нам совсем другим, чем в то время, когда мы говорим. Дело в том, что в ушную улитку — часть внутреннего уха, ответственного за звуковое восприятие — звук может попадать двумя путями. Внешний путь — через слуховой канал, барабанную перепонку и среднее ухо, а внутренний — непосредственно через ткани головы, которые усиливают низкие частоты голоса. Таким образом, в момент говорения мы воспринимаем свой голос как комбинацию внешнего и внутреннего звука, а во время прослушивания записи задействован только наружный канал. Кстати, в редких случаях из-за порока внутреннего уха его чувствительность настолько повышена, что человек постоянно слышит звук своего дыхания и даже звук вращения глазных яблок. Неправда? Источник: www.scientificamerican.com

Могут ли инъекции гормона имитировать физические упражнения для борьбы с ожирением? 2631 + Ссылка У человека и других млекопитающих существуют два типа жировых клеток — белые и бурые. Именно белые жировые клетки связаны с ожирением и избыточным весом, в то время как бурые гораздо активнее помогают организму восполнить дефицит энергии, сжигая калории. Недавно учёные обнаружили, что физические упражнения влекут за собой выделение неизвестного ранее гормона иризина, который заставляет белый жир становиться бурым, а также повышает чувствительность тела к глюкозе. Проведённые опыты на мышах показали, что простые инъекции иризина без физической активности помогают снизить вес. Предполагают, что препараты на основе этого гормона кардинально повысят эффективность лечения ожирения и диабета. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В чём заключается психическое состояние, противоположное дежавю? 4833 + Ссылка Существует психический феномен, обратный дежавю, под названием жамевю. Он заключается во внезапном ощущении того, что ты сталкиваешься с ситуацией или человеком первый раз, хотя на самом деле они хорошо тебе знакомы. Но если дежавю испытывал хотя бы раз почти каждый из нас, жамевю встречается гораздо реже и может служить признаком серьёзного психического расстройства. В один ряд с ними можно поставить феномен прескевю — хорошо знакомое многим состояние, когда ты не можешь вспомнить знакомое слово, которое «вертится на языке». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За счёт чего живёт человек, у которого вообще нет пульса? 4186 + Ссылка Человек может нормально функционировать, если кровь по сосудам будет идти не толчками, а непрерывным потоком. Это доказали врачи американца Крейга Льюиса, умиравшего от сердечного недуга — его жизнь не мог спасти даже электронный кардиостимулятор. В итоге пациенту удалили сердце, но подключили к устройству другого типа, помогающему крови непрерывно циркулировать по его организму. Льюис прожил пять недель в буквальном смысле без пульса, а на его ЭКГ всё это время была прямая линия. Причиной его смерти стал отказ печени из-за амилоидоза, что не было связано с внедрённым аппаратом. Неправда? Источник: www.popsci.com

Как зависит чувствительность женской груди от её размера? 4829 + Ссылка В женской груди одно и то же количество нервных окончаний вне зависимости от её размера. Поэтому маленькая грудь более чувствительна, а большая требует более долгой стимуляции для возбуждения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой орган на лице человека функционирует попеременно одной из своих половин? 3262 + Ссылка Большинство людей из-за естественного носового цикла дышит в конкретный момент времени только через одну ноздрю. Смена «ведущей» ноздри происходит циклически, в среднем через каждые 4 часа. Это связано с таким же периодическим увеличением и уменьшением ширины просвета в каждой из половин полости носа, которые происходят за счёт расширения и сжатия кровеносных сосудов. Неправда? Источник: www.de-fact-o.com

Почему человеческие глаза бывают голубыми и зелёными, хотя в них нет таких пигментов? 4926 + Ссылка В радужной оболочке человеческого глаза не бывает пигментов синего или зелёного цвета. Единственный окрашивающий пигмент в глазу — это меланин: при его определённых концентрациях цвет глаз становится от светло-карего до почти чёрного. Однако при низком содержании меланина короткие волны светового спектра не поглощаются оболочкой, а отражаются, в результате чего мы фиксируем синий, голубой, зелёный или серый цвет глаз. Этот эффект обусловлен рэлеевским рассеянием света, которое аналогично объясняет видимый нами синий или серый цвет неба. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой феномен человеческой психики вызывает пересечение дверных проёмов? 4865 + Ссылка Многие попадали в ситуацию, когда приходили по какому-нибудь делу в помещение из другого помещения и не могли вспомнить, что именно хотели сделать. Во многих случаях причиной этого является пересечение дверных проёмов, которые играют роль своеобразных границ событий для нашего мозга. Эксперименты доказали, что с одним и тем же заданием люди успешнее справляются в пределах одной комнаты, чем когда конечная цель находится в другой комнате. Неправда? Источник: iscience.ru

Почему прочистка ушей ватными палочками может быть вредной? 2650 + Ссылка Ушная сера нужна для смазки и очистки ушных каналов, также она выполняет противомикробную функцию. Убирать лишнюю серу следует только в наружной части уха, а вот совать ватные палочки внутрь канала для его прочистки не нужно, ведь они вызывают раздражение кожи, что может привести к гиперсекреции серы. Другое вредное воздействие ватных палочек — то, что они утрамбовывают серу, а это, наряду с повышенным её выделением, увеличивает риск образования серных пробок, для удаления которых нужно будет обращаться к врачу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные способны узнавать себя в зеркале? 4759 + Ссылка Для проверки наличия у животных самосознания применяют зеркальный тест. Подопытному животному ставятся две метки краской: одна видима естественным образом, а другая — только через зеркало. Если животное демонстрирует понимание, что зеркало можно использовать для того, чтобы увидеть вторую метку, это свидетельствует о его способности отделить своё «я» от окружающего мира. Данный тест проходят все высшие приматы, афалины и косатки из семейства дельфиновых, слоны, а также единственные немлекопитающие — сороки. Кроме того, способность использовать зеркало для нахождения предметов без узнавания в нём себя демонстрировали макаки, голуби и свиньи. Человеческие детёныши способны пройти тест с возраста примерно 18 месяцев. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где жил йогин, который не ел и не пил более 70 лет? 4195 + Ссылка По утверждению индийского йогина и отшельника Прахлада Джани, он перестал есть и пить с 1940 года в возрасте 11 лет. Два раза он участвовал в обширных многодневных медицинских обследованиях под круглосуточным наблюдением — ему не давали пищу, а контакт с водой был ограничен полосканием горла и редким принятием ванны. Обследование 2010 года длилось 15 дней, и за всё это время Джани ни разу не сходил в туалет, хотя тесты показали возможность образования урины в его мочевом пузыре. Стоит заметить, что немалое число критиков не согласны с результатами наблюдений, ставя под сомнение их объективность, однако новые эксперименты уже невозможны ввиду смерти йогина в 2020 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие насекомые помогли определить, сколько лет назад люди стали носить одежду? 3209 + Ссылка С помощью археологии нельзя определить, когда люди стали носить одежду, так как она не сохраняется в захоронениях. Однако это может сделать другая наука — генетика. Изучение ДНК платяных вшей, которые откладывают яйца на одежду, показало, что они эволюционировали из головных вшей примерно 170 тысяч лет назад — именно в это время человек стал одеваться. Неправда? Источник: www.sciencedaily.com

Почему гемоглобин S одновременно и вреден, и полезен для выживания человека? 2164 + Ссылка У большинства людей эритроциты состоят из нормального гемоглобина A, но у части населения — из гемоглобина S. Такие эритроциты имеют вместо округлой серповидную форму, из-за чего хуже переносят кислород, обладают пониженной стойкостью и многими другими недостатками. При этом носителей серповидноклеточной анемии довольно много, особенно в регионах тропического и субтропического климата, где распространена малярия. Оказывается, гемоглобин S существенно снижает вероятность заражения малярией, что в пределах больших популяций препятствует вырождению связанного с ним мутантного гена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой узор может оставить молния на теле человека? 4165 + Ссылка Если между электродами поместить твёрдый диэлектрик, то можно создать условия, когда вдоль поверхности раздела диэлектрика и газа возникнет скользящий искровой разряд. При достаточной силе разряда возникают высокие давления и температуры, которые деформируют поверхность диэлектрика. На ней фиксируются особые узоры, называемые фигурами Лихтенберга. Такие фигуры могут возникать и естественным образом — например, на коже человека после попадания в него молнии. Получившийся красноватый рисунок может сохраняться несколько дней. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объясняются видимые многими людьми летающие в воздухе бесцветные «мушки»? 3985 + Ссылка Многие люди видят летающие в воздухе бесцветные «мушки», особенно при взгляде на яркую освещённую поверхность, например, чистое небо. Этому эффекту есть научное название — деструкция стекловидного тела. В идеале стекловидное тело нашего глаза — это прозрачное студенистое вещество, но в силу болезней, травм, повышенной нагрузки на глаза или просто возрастных изменений отдельные волокна в нём утолщаются и теряют прозрачность, что и воспринимается нами как мушки. Обычно деструкция стекловидного тела ничем не опасна и не вызывает осложнений, но если мушки появляются очень резко, сопровождаясь вспышками света, это может говорить о скором отслоении сетчатки, что ведёт к слепоте. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Могут ли у человека с рождения отсутствовать отпечатки пальцев? 5529 + Ссылка Редкая мутация в гене SMARCAD1 может привести к адерматоглифии — генетическому нарушению, выражающемуся в отсутствии у человека отпечатков пальцев. В 2007 году у женщины из Швейцарии с такой особенностью возникли трудности с прохождением таможенного контроля и въездом в США, а в результате оказалось, что ещё у восьми членов её семьи не обнаруживаются отпечатки. В настоящее время во всём мире задокументированы пять семей, у которых выявлена адерматоглифия. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой тип коммуникации взрослые кошки используют только для привлечения человека? 8083 + Ссылка Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук «мяу» характерен для котят, подзывающих свою маму, а взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека. Для взрослых диких кошек мяуканье вообще не характерно ни в каких ситуациях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие животные, кроме человека, обладают чувством ритма? 6288 + Ссылка Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку. В 2011 году внимание учёных привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая чётко изменялись соответствующим образом. Тщательный анализ 1000 других роликов с танцующими животными выявил 14 других попугаев, которые обладают чувством ритма, а также одного слона. В то же время у шимпанзе, кошек и собак таких способностей не выявлено. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Можно ли потерять память от занятия сексом? 4114 + Ссылка При наступлении транзиторной глобальной амнезии человек может полностью забыть события, случившиеся за некоторое время до приступа, а также теряет способность усваивать новую информацию и может постоянно повторять одни и те же вопросы. Такой амнезии подвержены прежде всего люди старше 50 лет, а причиной может служить сильная физическая нагрузка, в том числе секс, хотя обычно память в подобных случаях восстанавливается довольно быстро. В 1964 году был описан случай мужчины, который потерял память в момент оргазма и воскликнул: «Где я? Что случилось?». Неправда? Источник: www.livescience.com

В каком случае этиловый спирт может служить противоядием? 5882 + Ссылка Метиловый спирт в составе алкогольного напитка по вкусу и запаху неотличим от этилового, однако его действие на организм гораздо опаснее. Даже небольшое количество метанола может привести к слепоте, а доза от 30 мл — к смерти. Этим объясняются частые случаи отравления метиловым спиртом либо по незнанию, либо в случае употребления поддельного алкоголя. Интересно то, что в случае такого отравления противоядием является обычный, то есть этиловый спирт. Это связано с тем, что процессы связывания обоих спиртов в организме происходят с участием одного фермента алкогольдегидрогеназы, который реагирует с этанолом быстрее. В результате фермент исчерпывается, и метанол остаётся большей частью нерасщеплённым, а вследствие этого в крови получается меньше вредных продуктов его распада. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему у трупов может наблюдаться эрекция? 5855 + Ссылка У трупов людей, казнённых через повешение или выбравших этот способ для самоубийства, может наблюдаться эрекция. Это вызвано давлением, создаваемым верёвочной петлёй на мозжечок. У мужчин при этом может выделяться моча или слизь, у женщин — кровь из вагины. Во многих странах существует народное поверье о том, что из упавшего на землю семени повешенного вырастет мандрагора — растение, корням которого приписывали магические и лечебные свойства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Может ли человек состоять из тканей с различными ДНК? 8017 + Ссылка В 2002 году американка Лидия Фэйрчайлд при разводе с мужем проходила процедуру анализа ДНК, которая показала, что она не является матерью двум её детям. В то время она уже была беременна третьим, пробы крови которого после рождения показали, что она не является матерью и ему. Дальнейшие исследования выявили, что Лидия — химера, то есть организм, развившийся из слияния на очень ранней стадии развития двух оплодотворённых разными сперматозоидами яйцеклеток, и имеющий разные последовательности ДНК в разных тканях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Существуют ли люди, которые помнят абсолютно все события своей жизни с определённого возраста? 6996 + Ссылка Американка Джилл Прайс обладает очень редкой способностью, названной гипертимезия. Она помнит абсолютно все события своей жизни, начиная с 14 лет — если назвать произвольную дату, Джилл воспроизведёт, что случилось с ней в тот день, какая была погода, какие важные события произошли в мире. Её феноменальные способности были подтверждены учёными Калифорнийского университета в Ирвайне в 2006 году. С тех пор благодаря возросшему интересу к исследованиям в этой области гипертимезия была подтверждена ещё у пятерых человек. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В честь кого учёные назвали ген, удаление которого делает мышей умнее? 6450 + Ссылка В 2010 году американские учёные из Университета Эмори обнаружили у мышей ген, удаление которого повышало их умственные способности. Мыши без этого гена быстрее находили выход из лабиринта и лучше запоминали предметы. Такой же ген есть и у человека, однако пока нельзя говорить о пользе его удаления как у людей, так и у мышей, ведь он может оказывать пока неизученное влияние на другие виды активности мозга. Учёные дали ему неофициальное прозвище — «ген Гомера Симпсона». Неправда? Источник: top.rbc.ru

Может ли человек утонуть в зыбучем песке? 6945 + Ссылка Чтобы вытащить ногу из зыбучего песка со скоростью 0,1 м/с, нужно приложить силу, аналогичную силе поднятия легковой машины средних размеров. Однако, являясь неньютоновской жидкостью, зыбучий песок не может поглотить человека целиком. Смерть увязших вызывают другие причины, такие, как обезвоживание, прилив или солнечное облучение. При попадании в зыбучий песок лучше не делать резких движений, а попытаться лечь на спину и, раскинув руки, ждать помощи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Может ли слепой человек использовать для ориентации в пространстве эхолокацию? 3045 + Ссылка Некоторые слепые люди успешно используют для ориентации в пространстве эхолокацию, как это делают летучие мыши или китообразные. Источником звука для них служит стучание тростью, топанье ногой, а также щёлканье языком или специальным устройством. Эхолокация позволяет не только определять расстояния до предметов, но и воспринимать их движение, поэтому обучившиеся этому методу слепые впоследствии могут заниматься активной деятельностью, например, спортивными играми или даже катанием на велосипеде среди других участников дорожного движения. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Может ли человек поседеть за пять минут? 2462 + Ссылка Иногда можно встретить утверждения о том, что человек испытал сильный стресс и поседел прямо на глазах, однако чисто физически это невозможно. Процесс поседения связан с увеличением концентрации перекиси водорода, которая разрушает пигмент меланин, придающий окраску волосам. Так как живые клетки, где образуется перекись водорода, находятся только в основании волоса, она не может быстро распространиться по всей его длине, даже если от страха её количество увеличивается. Научно задокументирована другая причина, диффузное выпадение волос — когда у человека уже есть седые волосы, а выпадают от стресса преимущественно окрашенные. Но и такое облысение происходит не за пять минут, а за несколько дней или недель. Неправда? Источник: elementy.ru

Как долго в теле человека может жить паразитный близнец? 5784 + Ссылка Бывают случаи, когда человек носит в себе другой плод — своего «паразитного» близнеца. Это явление обозначают термином «Fetus in fetu» («Плод в плоде»). Согласно одной теории, данное образование является не плодом, а просто сильно развитой тератомой, или дермоидной кистой, которая может содержать в себе волосы, сальные железы, а в отдельных случаях куски крови, костей, глаз, зубов. Более сложная теория гласит, что на ранней стадии беременности, когда близнецы соединены общей плацентой, может возникнуть ситуация, когда один плод оборачивает другой. Обёрнутый плод становится паразитом, так как получает от «хозяина» жизненные вещества, однако ввиду отсутствия мозга и некоторых внутренних органов не может жить, будучи извлечённым. Один из самых удивительных случаев удаления Fetus in fetu произошёл в Индии — он был обнаружен у 36-летнего Санджу Бхагата, который пожаловался на то, что всю жизнь имеет слишком большой живот. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Возможен ли естественный партеногенез у людей? 3825 + Ссылка Партеногенез — это половое размножение с участием только материнских клеток, то есть развитие зародыша из неоплодотворённой яйцеклетки. Кроме простейших организмов, типа дафний и нематод, партеногенез замечен и у более сложных животных — таких, как комодские вараны и отдельные виды акул. У млекопитающих в дикой природе партеногенез невозможен из-за так называемого геномного импринтинга. Только в лабораторных условиях с помощью генной инженерии удалось вырастить из неоплодотворённой яйцеклетки мышь (один удачный исход из около 500 попыток). Подобные операции с человеческими клетками имеют смысл только для получения стволовых клеток в медицинских целях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем опасен для человека сонный паралич? 5175 + Ссылка Более 20% людей хотя бы раз в жизни испытывают сонный паралич. Этот феномен может случиться либо при засыпании — когда тело уже перешло в фазу быстрого сна, а разум остаётся активным, либо при пробуждении — когда разум «включается» раньше того, как тело выходит из сна. Паралич может длиться от нескольких секунд до нескольких минут и часто сопровождается паническим страхом, ощущением давления на грудь, ощущением присутствия постороннего существа. У многих народов имеется своё толкование сонного паралича, в большинстве случаев связанное с проделками духов — например, инкубов в западноевропейской культуре или домовых у славян. Хотя сам по себе сонный паралич безвреден, он может свидетельствовать о других нарушениях, таких как нарколепсия или сомнамбулизм. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой человек сумел выжить при переохлаждении тела до 13 °C? 5922 + Ссылка Гипотермия, или переохлаждение тела, становится фатальным для обычного человека при температуре ниже 28 °C. Длительное пребывание в таком состоянии приводит сначала к сильному замедлению двигательной и психической активности, пульса и частоты дыхания, затем отказу внутренних органов и, наконец, отказу мозга. Однако в отдельных случаях люди выживали при гораздо более низком охлаждении. Текущий рекорд принадлежит 7-летней шведской девочке, которая чуть не утонула в океане. Когда её доставили в госпиталь, градусник показал температуру тела 13 °C. По словам докторов, она смогла выжить в том числе благодаря своему возрасту, так как развивающийся мозг гораздо лучше претерпевает подобные трудности. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что в первую очередь определяет оптимизм или пессимизм человека? 7226 + Ссылка Оптимистический или пессимистический взгляд на мир каждого конкретного человека программируется генетически. Согласно исследованиям учёных из Мичиганского университета, он определяется концентрацией нейропептидов Y в мозгу: пониженная концентрация заставляет воспринимать окружающее пессимистично и депрессивно. Неправда? Источник: science.compulenta.ru

Какой цветок получил название в честь мужских яичек? 5533 + Ссылка Название цветка орхидеи происходит от греческого слова «орхис», что в переводе означает «яичко» человека или другого млекопитающего. Это связано с тем, что корень некоторых видов орхидей своей формой напоминает этот орган. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что неосознанно провоцирует людей на нарушение установленных правил поведения? 8839 + Ссылка Если в доме разбито стекло, то вскоре ни одного целого окна в нём не останется, а потом начнётся мародёрство — такова основная мысль теории разбитых окон. В более широком смысле эта теория заключается в том, что люди гораздо охотнее нарушают правила и нормы поведения, если видят явные признаки беспорядка вокруг — это было неоднократно экспериментально доказано. Например, прохожий с большей вероятностью бросит мусор на землю около разрисованной граффити стены, нежели около чистой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в сувенирной раковине слышен шум моря? 5611 + Ссылка «Шум моря» в сувенирной морской раковине — это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно добиться и без сувенира, приложив к уху кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне резонатор может усиливать также звуки из тела человека, которые в нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови по сосудам или даже движения воздуха сквозь ушную серу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое изощрённое убийство в фильме о Джеймсе Бонде является ненатуральным? 7582 + Ссылка В фильме «Голдфингер» показано, как Джеймс Бонд находит свою девушку Джилл Мастерсон мёртвой из-за того, что её покрыли слоем золотой краски. Во времена, когда снимался фильм, действительно было распространено заблуждение, что покрытие всего человека краской приведёт к смерти, так как остановится дыхание через кожу. Актрису красили золотым, но оставили нетронутой кожу под стрингами, так как, опять же, именно такой способ избежать асфиксии применяли танцоры, красившие тело. На самом деле, абсолютное большинство кислорода человек получает через нос и рот, поэтому краска на теле никак не может вызвать удушение. Опасность может заключаться в содержащихся в ней токсинах либо в том, что краска закупорит поры и тем самым вызовет перегрев организма. Неправда? Источник: www.snopes.com

Чем грозит женщине смерть плода на ранней стадии беременности и его последующее окаменение? 8570 + Ссылка Если на ранней стадии беременности плод умирает, он может превратиться в камень — так называемый литопедион. Так происходит потому, что организм матери начинает воспринимать мёртвое тело как инородный объект и, стремясь защититься от возможной инфекции, покрывает его толстым слоем карбоната кальция. Женщина может жить с литопедионом долгие годы, не испытывая дискомфорта, и даже в некоторых случаях может рожать новых здоровых детей. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какая рыба может заплыть в уретру человека? 7577 + Ссылка Сомик кандиру, обитающий в Амазонке, паразитирует на других рыбах: он заплывает к ним в жабры и пьёт кровь. Будучи привлечён запахом аммиака, он может проникнуть и в уретру человека, питаясь так же кровью или окружающими тканями. Именно поэтому не рекомендуется мочиться при купании в южноамериканских реках. Причём попавший в уретру кандиру не может выбраться обратно и погибает там, что может привести к смерти человека, если не прибегнуть к хирургическому вмешательству. Несмотря на популярность страха перед кандиру, случаи его нападения на людей очень редки: единственный задокументированный относится к 1997 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое число социальных связей для человека оптимально? 6514 + Ссылка Английский антрополог Роберт Данбар выявил взаимосвязь между размером новой коры больших полушарий головного мозга приматов и размером их стаи. На основании этих данных он определил оптимальный размер социальных связей для человека — 150. Такое число находит подтверждение в самых разных исторических периодах и локациях: например, это оценочное число жителей неолитического поселения или размер базового подразделения римской армии. В 2010 году Данбар начал исследование социальной сети Facebook и пришёл к выводу, что его число действует и там: несмотря на то, что некоторые люди имеют в социальных сетях сотни и тысячи друзей, эффективно взаимодействовать средний человек способен не более чем со 150 контактами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живут люди кавказской расы? 7891 + Ссылка Традиционных жителей Европы, Передней Азии, Северной Африки и Северной Индии относят к европеоидной расе. Однако немецкий антрополог Фридрих Блумменбах ввёл другой термин для её обозначения — кавказская раса. По его мнению, белые люди впервые появились именно на Кавказе, а грузины — самые красивые их представители. Сейчас термин «кавказская раса» используется во многих языках, а в английском Caucasian — это официальное обозначение. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На сколько костей уменьшается скелет человека в процессе взросления? 6494 + Ссылка У новорожденного младенца в скелете можно выделить более 300 костей. Постепенно некоторые из них срастаются, и у взрослого человека в среднем насчитывается 206 костей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие млекопитающие, кроме человека, могут заниматься сексом в «миссионерской» позиции? 8291 + Ссылка На нашей планете есть три вида млекопитающих, которые могут заниматься сексом в «миссионерской» позиции: это люди, карликовые шимпанзе и броненосцы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «юмор»? 6648 + Ссылка Слово «юмор» родом из Древней Греции, но там оно употреблялось в медицинском смысле. Античные врачи считали, что состояние человека складывалось из соотношения жидкостей в его теле — крови, лимфы, жёлтой и чёрной желчи. Каждая такая жидкость называлась «гумор». Если все четыре гумора находились в идеальном балансе, человека можно было считать здоровым и счастливым. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое изречение Платона пытался опровергнуть Диоген, принеся ему ощипанного петуха? 7756 + Ссылка Ученики древнегреческого философа Платона однажды попросили его дать определение человека, на что тот ответил: «Человек есть животное на двух ногах, лишённое перьев». Однако после того, как Диоген Синопский принёс в Академию ощипанного петуха и предъявил его в качестве платоновского человека, Платону пришлось добавить к своему определению: «И с плоскими ногтями». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой части человеческого тела имеются водопровод, клюв, червь и пальцы ног морского конька? 7290 + Ссылка В человеческом мозге есть образования со следующими названиями: «водопровод», «клюв и колено мозолистого тела», «червь мозжечка», «головка хвостатого ядра», «уздечка верхнего мозгового паруса» и даже «пальцы ног морского конька». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем Ньютон запускал себе в глаз инородный предмет? 14927 + Ссылка Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так: вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникающие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Почему возвратный гортанный нерв человека и млекопитающих имеет нецелесообразную длину? 7521 + Ссылка У человека и всех млекопитающих есть возвратный гортанный нерв, обеспечивающий двигательную функцию и чувствительность структур гортани. Он отходит от идущего из мозга блуждающего нерва, огибает дугу аорты или иную крупную артерию и возвращается обратно к гортани. Особенно длинным — до четырёх метров — оказывается этот маршрут у жирафа, хотя расстояние от мозга до гортани составляет всего несколько сантиметров. Такая нецелесообразная траектория используется как доказательство теории эволюции её сторонниками — ведь это строение млекопитающие унаследовали от рыб, у которых отсутствует шея, и нерв идёт по оптимальной траектории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие сны видят слепые люди? 6305 + Ссылка Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов: слуховых, обонятельных, осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них угасает. Неправда? Источник: psych.ucsc.edu

Какая часть тела почти одинакова в размере у всех взрослых людей? 6403 + Ссылка Диаметр глазного яблока взрослого человека составляет около 24 миллиметров. Он одинаков у всех людей, различаясь лишь в долях миллиметра (при условии нормального зрения, без дальнозоркости или близорукости). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему взрослые не слышат то, что могут слышать дети и подростки? 13769 + Ссылка Чем старше человек, тем меньше верхних звуковых частот он может слышать. Этот принцип полицейские в западных странах использовали для того, чтобы разгонять толпы подростков именно таким высокочастотным звуком, который слышат они, но не слышат взрослые (за редкими исключениями). Но впоследствии подростки сумели обратить феномен себе на службу: они ставят на телефон специальный рингтон и могут принимать смс-ки во время уроков, пока учителя ничего не подозревают. Неправда? Источник: trindelka.net

Что такое псевдопсевдогипопаратиреоз? 4842 + Ссылка В медицине есть термин гипопаратиреоз — это заболевание, при котором организм производит недостаточно гормона паращитовидных желез. Если этот гормон в норме, но организм плохо на него реагирует, ставят диагноз псевдогипопаратиреоз. Этот синдром обусловлен генетическим дефектом и проявляется в задержке умственного развития и нарушении роста. Наконец, существуют случаи, когда и гормон, и реакция организма нормальные, но у человека есть все симптомы псевдогипопаратиреоза. Такое состояние называют псевдопсевдогипопаратиреозом. Неправда? Источник: vocabulary.ru

Что чувствует человек после того, как ему отрубят голову? 17519 + Ссылка Человек, которому отрубают голову, испытывает боль ещё в течение нескольких секунд, даже при использовании гильотины. В 1905 году во Франции был проведён эксперимент, когда врач спустя несколько секунд после очередного отрубания головы назвал казнённого мужчину по имени. В ответ на лице поднялись веки, зрачки сфокусировались на докторе, и затем глаза закрылись вновь. Неправда? Источник: www.newsru.com

Для чего человеку нужен аппендикс? 9430 + Ссылка В прошлом веке в некоторых странах у всех детей принудительно удаляли аппендикс во избежание возникновения аппендицита в будущем. Лишь недавно обнаружили, что аппендикс — это вовсе не рудимент. Он играет важную роль в иммунной системе человека, являясь своеобразным убежищем для микроорганизмов. Когда в кишечнике вследствие болезней погибает естественная флора, именно из аппендикса приходит «подкрепление». С другой стороны, сегодняшняя медицина позволяет восстановить флору кишечника с помощью лекарств, так что данная функция аппендикса становится малозначимой. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какую категорию риска возникновения рака присвоило соляриям Международное агентство по изучению рака при ООН? 7923 + Ссылка Международное агентство по изучению рака при ООН, проанализировав исследования различных учёных за большой период времени, приняло решение отнести солярии к наивысшей категории риска возникновения рака. Помимо соляриев, в данной категории содержатся, например, мышьяк и горчичный газ. Особенно выделяется группа людей до 30 лет — посещая солярий, они повышают риск приобретения меланомы почти в два раза. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живёт человек, который не спит уже более 40 лет? 13147 + Ссылка Вьетнамец Тхай Нгок, родившийся в 1942 году, не спит уже более 40 лет. Он потерял тягу ко сну в 1973 году после перенесённого приступа лихорадки. Пресса не раз сообщала, что Тхай Нгок не испытывает никаких неудобств или болезней в связи с отсутствием сна, однако несколько лет назад он признался, что «чувствует себя словно растение без воды». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему человек зевает и правда ли то, что зевание заразно? 9531 + Ссылка Учёные до сих пор не выяснили, какова физиологическая причина процесса зевания. Существует несколько теорий: например, что при зевании человек получает большую порцию кислорода при его нехватке в организме, или что таким образом перегретый мозг «сбрасывает» свою температуру, но ни одна теория пока убедительно не доказана. Однако доказано, что зевание заразно. Человек с большой вероятностью зевает при виде другого зевающего, либо когда зевает собеседник по телефону. Заразное зевание также выявлено у шимпанзе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему считается, что волосы на ногах после первого бритья начинают расти быстрее и становятся темнее? 10079 + Ссылка Представление о том, что после первого бритья женских ног волосы на них начинают расти быстрее и становятся темнее, ошибочно. Просто первоначально волосы имеют тонкие светлые кончики. После их сбривания волосы растут кверху тупыми тёмными концами, что и создаёт иллюзию. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Какую функцию помимо слуха выполняют уши? 7830 + Ссылка Уши нужны человеку и животным не только для того, чтобы слышать. Во внутреннем ухе также находится орган, который отвечает за равновесие тела. Неправда? Источник: www.krugosvet.ru

Почему кажется, что у покойников некоторое время продолжают расти волосы и ногти? 8881 + Ссылка Несмотря на распространённое мнение, что волосы и ногти растут ещё некоторое время у мертвецов, это не так. Данный эффект обусловлен тем, что кожа покойника усыхает, поэтому ногти и волосы начинают казаться больше, чем они были. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Какая человеческая кость вдохновила Эйфеля на создание проекта Эйфелевой башни? 17899 + Ссылка В середине 19 века швейцарский профессор Герман фон Майер исследовал костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. Будучи покрытой сетью миниатюрных косточек со строгой геометрической структурой, она не ломается под тяжестью тела, так как эти косточки перераспределяют нагрузку. Через 20 лет, находясь под впечатлением этого исследования, инженеры Густава Эйфеля придумали конструкцию знаменитой башни. Неправда? Источник: www.computerra.ru

Сколько соли нужно съесть, чтобы отравиться? 9152 + Ссылка При многократном превышении суточной нормы потребления обычная пищевая соль становится ядом. Для человека весом 80 кг смертельной дозой будет четверть килограмма. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое психическое заболевание носит имя Алисы в Стране чудес? 11942 + Ссылка Среди психических повреждений человека есть микропсия — состояние, когда человек воспринимает объекты и предметы существенно меньшего размера, чем они есть в действительности. В общем случае, объект кажется далёким или чрезвычайно близким в то же самое время. Это отклонение также называется синдромом Алисы в Стране чудес. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как именно воспринимает цвета человеческий мозг? 8369 + Ссылка Утверждение о том, что человеческий мозг воспринимает цвет, разложенный на красную (R), зелёную (G) и синюю (B) составляющие, неверно. На самом деле мозг получает информацию о разнице яркости между белым и чёрным, между зелёным и красным, а также между синим и жёлтым цветами. Это объясняет тот феномен, что люди одинаково воспринимают цвет предметов при разных источниках освещения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему мы закрываем глаза, когда чихаем? 6783 + Ссылка Во время чихания человек, пусть на доли секунды, закрывает глаза. Учёные пока не выяснили причину этого. По одной гипотезе, так организм защищает глаза от микробов и бактерий, вылетающих при чихании. По другой, это часть общего рефлекса, ведь при чихании сокращается много мышц не только в носу и на лице, но и по всему телу. Неправда? Источник: www.boston.com

Чем занимаются метеористы? 10321 + Ссылка Метеорист — это не больной метеоризмом, а своего рода музыкант, забавляющий публику мелодичным испусканием кишечных газов. Упоминания о метеористах встречаются ещё со времён античности, а современные метеористы (например, Mr. Methane) не только выступают на сцене, но и записывают альбомы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и где сумел выжить и не стать инвалидом после того, как его мозг пронзил железный прут? 16938 + Ссылка В 1848 году американский железнодорожный рабочий Финеас Гейдж получил производственную травму — металлический прут пронзил лобные доли его мозга, войдя через левую щеку и выйдя около темени. Меньше чем через час Гейдж пришёл в себя, а затем с помощью коллег пошёл к хирургу, невозмутимо рассуждая о дыре в своей голове. В ране развилась инфекция, но рабочий выздоровел и прожил ещё 12 лет. У него не нарушились память, речь, восприятие, только изменился характер — он стал более раздражительным и потерял склонность к труду. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какую функцию выполняет «гусиная кожа»? 13799 + Ссылка Рефлекс, приводящий к возникновению «гусиной кожи», достался нам в наследство от животных. Мышцы волосяных фолликулов сокращаются и приподнимают волоски — в результате шерсть животного встаёт «дыбом». При реакции на холод это помогает дольше удерживать тепло тела, при реакции на опасность — делает зверя более массивным и устрашающим. У людей же в процессе эволюции волос на теле осталось мало, и этот рефлекс не имеет практического смысла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как появились люди с голубыми глазами? 22475 + Ссылка Голубой цвет глаз — это результат мутации в гене HERC2, из-за которой у носителей такого гена снижена выработка меланина в радужной оболочке глаза. Возникла эта мутация примерно 6—10 тыс. лет назад в северо-западной части черноморского побережья, так что все люди с голубыми глазами могут считаться родственниками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто за свою жизнь успел побывать и карликом, и великаном? 26289 + Ссылка Австриец Адам Райнер — единственный известный истории человек, который был и карликом, и великаном. В 21 год его рост был 118 см, но потом он по неизвестным причинам начал сильно расти и к 32 годам достиг отметки 218 см. Из-за этих нарушений он жил прикованным к кровати и умер в 1950 году в возрасте 51 года при росте 234 см. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему азиаты и африканцы могут носить на голове тяжести? 8754 + Ссылка Жители Африки и Азии с лёгкостью носят на голове тяжёлые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается, таким образом затрачиваются силы на подъём груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем всё тело, причём эта особенность вырабатывалась эволюционным путём: мозг оберегался от сотрясения, рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какую защиту от невменяемости Гагарина предусмотрели инженеры космического корабля? 17691 + Ссылка В начале эры космонавтики никто не мог представить, как скажется пребывание в космосе на здоровье человека, в частности, не сойдёт ли он с ума. Поэтому для перевода корабля с автоматического на ручной режим управления была предусмотрена защита со вводом специального цифрового кода, который находился в запечатанном конверте. Предполагалось, что в состоянии невменяемости Гагарин не сможет открыть конверт и понять код. Правда, перед самым началом полёта код ему всё-таки сказали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему китайцы от природы не приспособлены к питью молока? 23824 + Ссылка Человеческий организм переваривает молоко благодаря особому ферменту — лактазе, который изначально вырабатывался только в организме грудных детей, чтобы пить материнское молоко. Однако некоторые люди имели «дефект», благодаря которому фермент вырабатывался их кишечником всю жизнь. Именно способность пить молоко дала им конкурентное преимущество среди жителей Северной Европы, ощущавших недостаток кальция и витамина D. Постепенно этот ген распространился, и сегодня число жителей североевропейских стран с непереносимостью лактозы не превышает 10%. А у китайцев, жителей Юго-Восточной Азии, Африки, американских индейцев этот показатель выше 90%. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где проводились опыты по скрещиванию шимпанзе и человека? 16520 + Ссылка В конце 1920-х годов профессор Илья Иванов проводил опыты по скрещиванию шимпанзе и человека, но не добился результатов, подтверждающих принципиальную возможность этого. Опыты должны были продолжиться в Сухумском зоопарке, и даже нашлись женщины-добровольцы для осеменения спермой обезьян. Однако из-за ареста Иванова в 1930 и последующей его смерти в 1932 году эксперименты были прерваны. Неправда? Источник: vivovoco.rsl.ru

Кто научно описан как типичный представитель вида Homo Sapiens? 5691 + Ссылка Карл Линней описал множество лектотипов — типичных представителей биологических видов. Однако лектотипа вида Homo Sapiens долгое время не было. В 1959 году английский ботаник Уильям Стирн в качестве него описал самого Линнея. Неправда? Источник: books.google.ru

Какие животные, кроме людей, занимаются сексом ради удовольствия? 26527 + Ссылка Большинство животных занимаются сексом исключительно с целью оплодотворения, принципиальная возможность которого, то есть фертильность самки, выражается ею через различного рода сигналы. Таким образом, регулярные и обоюдно осознанные совокупления между мужской и женской особями, при которых вероятность оплодотворения исключена, можно назвать сексом ради удовольствия. Кроме людей, активность такого рода присуща только дельфинам и карликовым шимпанзе. Неправда? Источник: www.snopes.com

Почему человек не может засмеяться, пощекотав самого себя? 14537 + Ссылка Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Препятствует этому мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями, и посылает в другие участки мозга команды игнорировать эти ощущения. Исключением из этого правила может являться щекотание нёба языком. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему мы носим обручальные кольца на безымянном пальце? 17092 + Ссылка Традиция носить обручальные кольца на безымянном пальце пришла к нам от древних египтян, у которых её переняли греки и римляне. Уже средневековые авторы предложили объяснение такому обычаю: якобы через безымянный палец проходит «vena amoris» — вена любви, идущая прямо к сердцу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «играть на нервах»? 12430 + Ссылка Когда древние врачи открыли значение нервов в организме человека, они назвали их по сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом — nervus. Отсюда возникло выражение для раздражающих действий — «играть на нервах». Неправда? Источник: new.gramota.ru

Какое животное имеет отпечатки пальцев как у человека? 26825 + Ссылка Кроме приматов, папиллярными линиями на пальцах обладают коалы. Отпечатки пальцев коалы сильно похожи на человеческие — их сложно отличить даже под электронным микроскопом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «типун тебе на язык»? 12574 + Ссылка Небольшой роговой бугорок на кончике языка у птиц, который помогает им склёвывать пищу, называется типун. Разрастание такого бугорка может быть признаком болезни. Твёрдые прыщики на языке человека названы типунами по аналогии с этими птичьими бугорками. По суеверным представлениям, типун обычно появляется у лживых людей. Отсюда и недоброе пожелание «типун тебе на язык». Неправда? Источник: new.gramota.ru