Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Как правильно подогревать воду в микроволновке? 67 + Ссылка Разогревать воду в микроволновой печи опасно, если не положить в кружку какой-нибудь предмет — например, деревянную палочку. Дело в том, что если сама вода очень чистая, а на внутренней поверхности кружки отсутствуют неровности, то не будет условий для формирования пузырьков, из-за чего температура воды может сильно превысить температуру кипения. В этом случае при механическом воздействии на кружку после окончания подогрева жидкость может сильно расшириться и выплеснуться, причинив ожоги. Неправда? Источник: serviceyard.net

Какой бытовой прибор получил название от разновидности ветра? 428 + Ссылка Фён — это тёплый и сухой ветер, дующий с гор в долины. Под маркой Fön c начала 20 века в Германии выпускались приборы для сушки волос. Слово стало нарицательным не только в немецком, но и в русском языке, изменившись в «фен». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему сценаристы «Назад в будущее» отказались от холодильника в роли машины времени? 1195 + Ссылка В первоначальном сценарии фильма «Назад в будущее» машиной времени должен был служить холодильник, а чтобы обеспечить ему необходимую мощность, герои должны были каким-то образом овладеть энергией взрыва с испытаний атомной бомбы. Однако у Роберта Земекиса возникли опасения, что дети, посмотрев фильм, полезут в холодильники и запрут себя в них. Поэтому машину времени решили сделать движущейся и пришли к варианту с автомобилем DeLorean и молнией. Неправда? Источник: en.wikipedia.org