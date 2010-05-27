Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Как правильно подогревать воду в микроволновке?
Разогревать воду в микроволновой печи опасно, если не положить в кружку какой-нибудь предмет — например, деревянную палочку. Дело в том, что если сама вода очень чистая, а на внутренней поверхности кружки отсутствуют неровности, то не будет условий для формирования пузырьков, из-за чего температура воды может сильно превысить температуру кипения. В этом случае при механическом воздействии на кружку после окончания подогрева жидкость может сильно расшириться и выплеснуться, причинив ожоги.
Источник: serviceyard.net
Какой бытовой прибор получил название от разновидности ветра?
Фён — это тёплый и сухой ветер, дующий с гор в долины. Под маркой Fön c начала 20 века в Германии выпускались приборы для сушки волос. Слово стало нарицательным не только в немецком, но и в русском языке, изменившись в «фен».
Источник: ru.wikipedia.org
Почему сценаристы «Назад в будущее» отказались от холодильника в роли машины времени?
В первоначальном сценарии фильма «Назад в будущее» машиной времени должен был служить холодильник, а чтобы обеспечить ему необходимую мощность, герои должны были каким-то образом овладеть энергией взрыва с испытаний атомной бомбы. Однако у Роберта Земекиса возникли опасения, что дети, посмотрев фильм, полезут в холодильники и запрут себя в них. Поэтому машину времени решили сделать движущейся и пришли к варианту с автомобилем DeLorean и молнией.
Источник: en.wikipedia.org
Сколько времени выдержал в работающей стиральной машине котёнок Кимба из Австралии?
Маленький котёнок персидской породы из Австралии по кличке Кимба выжил после 30-минутного нахождения в работающей стиральной машине, включая заключительный режим отжима. Единственной проблемой для котёнка после стирки стали слезящиеся от порошка глаза, но это быстро вылечили.
Источник: lenta.ru