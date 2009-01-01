Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто вдохновил мексиканцев на организацию костюмированного парада во время Дня мёртвых? 52 + Ссылка Празднование Дня мёртвых в Мексике уходит корнями вглубь веков ещё к индейским обычаям. Оно включает в себя прежде всего посещение кладбищ, и только с 2016 года в Мехико проходит костюмированный парад. Изобретателями этой традиции невольно стали создатели фильма «007: Спектр», придумавшие такой парад, а власти города воспользовались идеей для дополнительного привлечения туристов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло слово «свистопляска»? 483 + Ссылка В конце 14 века вятчане по ошибке убили пришедших к ним на помощь против общего врага устюжан, и с тех пор в Вятке появилась традиция ежегодных народных гуляний с поминовением усопших. Главными атрибутами праздника были свист в глиняные игрушки и пляски, поэтому за этим днём закрепилось название «свистопляска». Позднее она стала просто «свистуньей», так как панихиду уже не справляли, а праздник стал просто ярмаркой, главными товарами которой были те же свистульки. А общеупотребительным слово стало благодаря историку Погодину, который назвал редакторов сатирического журнала «Свисток» «рыцарями свистопляски». Постепенно оно приобрело сегодняшнее значение «неразбериха, разнузданное проявление чего-либо отрицательного». Неправда? Источник: wordhist.narod.ru

В какой стране на Рождество принято решать накопившиеся за год конфликты в кулачном бою? 777 + Ссылка Среди жителей некоторых перуанских городов и деревень индейского происхождения популярна традиция под названием «таканакуй». В Рождество, 25 декабря, празднующие надевают торжественные наряды и собираются большими группами для кулачных боёв. С их помощью предполагается решить все накопившиеся за год конфликты, а участники, как мужчины, так и женщины, могут вызывать на бой и своих родных, и соседей. Правила предписывают лишь обмотать руки материей, не кусаться, не хватать противника за волосы и не бить лежачего. После этого все участники обычно напиваются, чтобы приглушить боль и завершить празднество. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой важнейший христианский праздник не соответствует своему названию? 568 + Ссылка Хотя праздник 25 декабря у католиков или 7 января у православных и называется Рождеством, в Библии нет ни одного упоминания о точной дате рождения Иисуса. Впервые привязка к дате 25 декабря зафиксирована в римской рукописи 354 года. По одной из версий, назначение Рождества на этот день было сделано в пику празднованию Дня рождения Непобедимого Солнца, которое император Аврелиан объявил верховным богом Римской империи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда из-под кранов вместо воды шло вино? 879 + Ссылка В итальянской коммуне Марино ежегодно проходит фестиваль винограда. Его самое яркое событие — подача в фонтаны на главной площади вина вместо воды. В 2008 году из-за технической ошибки вино вместо фонтанов пошло в водопровод и стало литься из кранов нескольких близлежащих домов. Неправда? Источник: news.bbc.co.uk

На каком празднике англичане в 17 веке заживо сжигали кошек? 548 + Ссылка В ночь на 5 ноября англичане запускают фейерверки и сжигают чучело католика Гая Фокса — участника неудавшегося Порохового заговора 1605 года, целью которого был взрыв здания парламента вместе с выступавшим там протестантским королём. Однако в том же 17 веке, когда традиции праздника ещё только формировались, обычно вымещали злобу на образах папы римского и дьявола. В 1677 году их чучела для большего эффекта набили живыми кошками, чьи крики при горении произвели неизгладимое впечатление на толпу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой день года человек больше всего рискует умереть? 810 + Ссылка По статистике, среди всех дней в году самый высокий риск умереть приходится на день рождения. Причиной тому являются два ключевых фактора. Во-первых, безрадостный праздник усиливает имеющуюся депрессию, поэтому возрастает вероятность того, что человек решается на самоубийство. И наоборот, в день рождения часто происходят несчастные случаи, вызванные нерациональным поведением на вечеринках из-за употребления алкоголя. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему день больших распродаж и скидок в США называется «Чёрной пятницей»? 561 + Ссылка После Дня благодарения в США следует «Чёрная пятница», когда магазины предлагают большие скидки и бьют рекорды продаж. В ситуации, когда довольны и продавцы, и покупатели, кажется странным эпитет «чёрная» — обычно он достаётся дням чрезвычайных событий. Дело в том, что термин запустили в оборот ещё в 1960-х годах полицейские Филадельфии. В этот день сложность их работы возрастала в разы из-за огромных пробок и людских толп. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где на Рождество можно купить фигурку папы римского, справляющего большую нужду? 619 + Ссылка Одной из рождественских традиций у каталонцев является изготовление так называемых каганеров — раскрашенных фигурок человечков, справляющих большую нужду. Одного каганера обязательно добавляют в композицию рождественского вертепа, сцены рождения Христа, причём католическая церковь не возражает против этого. Фигурки могут изображать не только простых жителей, но и знаменитостей, включая президентов и папу римского. Считается, что народная сатира воплощает в каганерах концепцию равенства всех людей независимо от их общественного положения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким корейцам предписано 14 апреля идти в ресторан и есть чёрную лапшу? 1479 + Ссылка В Японии и Южной Корее празднование 14 февраля отличается от обычаев в западных странах. В этот день только женщины делают подарки мужчинам, и в подавляющем большинстве случаев дарят шоколад. В 1980-х годах ассоциация кондитеров Японии успешно запустила новый праздник 14 марта, так называемый «Белый день», когда ответные подарки ожидаются от мужчин, причём они должны быть более ценными, чем полученные месяц назад. В дополнение к этим датам корейцы придумали «Чёрный день» 14 апреля, когда и мужчины, и женщины, не получившие подарки, идут в ресторан и едят чёрную лапшу в знак траура по своему одиночеству. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на праздновании первой менструации девочки в Японии подают красный рис? 1371 + Ссылка В некоторых японских семьях сохранилась традиция праздновать менархе, первую менструацию девочки. Угощение по случаю праздника обязательно включает в себя красный рис, хотя никакой связи с цветом крови здесь нет. Дело в том, что в древней Японии весь рис был только красным и очень дорогим, поэтому и употреблялся только по особым случаям. Позднее белый рис, наоборот, стал повседневным блюдом, а по праздникам типа дней рождения и свадеб стали подавать так называемый рис сэкихан, окрашенный в красный цвет бобами адзуки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

По какому случаю римские рабы менялись местами с хозяевами? 2387 + Ссылка Самым пышным праздником в Древнем Риме были Сатурналии — фестиваль в честь бога земледелия Сатурна, который начинался 17 декабря по юлианскому календарю. В этот день рабы получали много свобод. Согласно одним источникам, они обедали за праздничным столом вместе с хозяевами, согласно другим — рабы обедали первыми, и хозяева даже накрывали им на стол, хотя в любом случае приготовление пищи оставалось за слугами. Также рабы в этот праздник имели право свободно критиковать хозяев без страха наказания. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему день фильма «Звёздные войны» празднуется 4 мая? 4319 + Ссылка Самая знаменитая цитата из фильма «Звёздные войны» — «Да пребудет с тобой Сила» — по-английски звучит как «May the Force be with you». Эту фразу-каламбур можно понять и как «May the 4th be with you» («4 мая с тобой»). Именно поэтому день «Звёздных войн» фанаты этой саги празднуют 4 мая. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие овощи изначально были основой фонарей для Хэллоуина? 2423 + Ссылка В Ирландии и Британии фонари для Хэллоуина в виде светящейся изнутри головы традиционно делали из репы, свеклы или брюквы. Более привычные нам тыквы для фонарей стали использовать американские иммигранты в 19 веке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого народа статус племени определялся количеством раздаренного имущества? 3757 + Ссылка У североамериканских индейцев, живущих на тихоокеанском побережье, были распространены специальные праздники под названием потлач. Их устраивали вожди племён, приглашая в гости родственников и другие племена. В ходе потлача, наряду с музыкой и танцами, практиковалось дарение имущества клана гостям, а иногда и просто его уничтожение. Именно тем, сколько разных вещей раздарено, а не количеством накопленного, определялся статус семьи и уважение от других семей. Потлач был запрещён властями в конце 19 века как расточительный и непродуктивный обычай, противоречащий цивилизованной жизни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие праздничные украшения изначально были сладкими и съедобными? 4771 + Ссылка С давних времён существовала традиция осыпать участников балов, карнавалов, свадеб сладостями. Они получили название «конфетти» от итальянского слова «засахаренный» (отсюда также получили своё название конфеты). Позже придумали заменить сладости маленькими кусочками бумаги, однако слово для их обозначения — конфетти — осталось тем же. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой русский праздник является аналогом католического Карнавала? 3210 + Ссылка Карнавал в католических странах — это, по сути, прямой аналог Масленицы. И то, и другое празднуются перед Великим Постом и были в своё время адаптированы церквями из народных языческих праздников. А само слово «Карнавал», по одной из версий, означает «Прощай, мясо» (от латинского ‘carne vale’). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему исполнение песни «Happy Birthday to You» может быть незаконным? 9702 + Ссылка Известная песенка «Happy Birthday to You» до недавнего времени находилась под защитой авторских прав в США. Её можно было бесплатно петь в обычном кругу семьи или друзей, но за коммерческое использование, например, в фильме или поздравительной открытке, необходимо было платить отчисления. Песня приносила ежегодно 2 миллиона долларов компании-владельцу прав на неё, Warner Music. Однако в 2015 год суд постановил, что права на текст в действительности ей не принадлежат и перевёл «Happy Birthday to You» в статус общественного достояния. Неправда? Источник: www.snopes.com

Когда празднуют день числа Пи? 5467 + Ссылка У числа Пи есть два неофициальных праздника. Первый — 14 марта, потому что этот день в Америке записывается как 3.14. Второй — 22 июля, которое в европейском формате записывается 22/7, а значение такой дроби является достаточно популярным приближённым значением числа Пи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

День рождения какого человека празднуют в разных странах в разные дни и месяцы? 2163 + Ссылка Официальный день рождения британского монарха празднуется в Великобритании и странах Содружества независимо от фактического дня его появления на свет. Например, в Англии праздник назначают на первую, вторую или третью субботу июня, в Австралии — на первый или второй понедельник июня, хотя разные штаты могут решать по-своему. Так, с 2012 года в штате Квинсленд день рождения королевы празднуют в октябре (хотя сама Елизавета II родилась 21 апреля). Неправда? Источник: en.wikipedia.org