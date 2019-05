Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему день фильма «Звёздные войны» празднуется 4 мая?

Самая знаменитая цитата из фильма «Звёздные войны» — «Да пребудет с тобой Сила» — по-английски звучит как «May the Force be with you». Эту фразу-каламбур можно понять и как «May the 4th be with you» («4 мая с тобой»). Именно поэтому день «Звёздных войн» фанаты этой саги празднуют 4 мая.

Источник: en.wikipedia.org