Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой клуб выиграл главный трофей после того, как убрал из названия слово «могучие»? 33 + Ссылка В 1993 году компания Уолта Диснея создала новый клуб НХЛ и назвала его «Майти Дакс оф Анахайм», ориентируясь на успех недавно вышедшего фильма о детской хоккейной команде «Могучие утята». Через 13 лет новые хозяева клуба поменяли форму с эмблемой и убрали из названия слова «могучие», сократив его до «Анахайм Дакс». Именно в этом сезоне «утки» смогли впервые в своей истории выиграть Кубок Стэнли. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем «Питтсбург Пингвинз» однажды специально заняли последнее место в НХЛ? 373 + Ссылка В сезоне НХЛ 1983–84 «Питтсбург Пингвинз» набрали всего 38 очков, что стало худшим результатом в истории лиги. У команды были серьёзные финансовые проблемы, но в дополнение к ним менеджеры и тренеры клуба постоянно делали странные решения по составу и тактике. Позже они признались, что специально тянули команду вниз, так как последнее место даёт право первого выбора на драфте, где их ждал самый многообещающий молодой хоккеист Марио Лемье. Тот сразу же стал лидером «Пингвинов» и привёл команду к победе в Кубке Стэнли в сезонах 1990–91 и 1991–92. Сейчас в НХЛ право первого выбора разыгрывается среди всех не вышедших в плей-офф команд в лотерее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой хоккеист выжил после того, как соперник перерезал ему горло коньком? 853 + Ссылка В 1989 году вратарю «Баффало Сейбрз» Клинту Маларчуку нападающий соперников в падении случайно попал лезвием конька в горло, перерезав яремную вену. Кровь сразу же хлынула на лёд, но Маларчук был спасён благодаря умелым действиям физиотерапевта Джима Пиззателли, который схватил вратаря за шею, пережал вену и увёз того в раздевалку. Там Пиззателли до приезда реанимации помимо перекрытия вены надавил коленями на ключицу Маларчука. Вратарь потерял полтора литра крови, но выжил и вернулся на лёд уже через неделю. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой хоккеист получил тюремный срок за драку на площадке? 1108 + Ссылка Драки в хоккее давно являются частью игры и зрелищем для болельщиков. Однако бои на площадке могут повлечь за собой для хоккеистов наказание не только в виде штрафных минут или дисквалификации. В 1988 году игрок «Миннесоты» Дино Сиссарелли два раза ударил соперника клюшкой по голове, а затем добавил рукой в лицо. Состоялся суд, признавший этот эпизод нападением, и приговоривший Сиссарелли к одному дню тюремного заключения и штрафу 1000 канадских долларов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком всемирно известном спортивном трофее можно крестить детей? 1314 + Ссылка Начиная с 1993 года каждый игрок команды-обладательницы Кубка Стэнли имеет право провести с ним целый день. Традиционно хоккеисты привозят его в родные города, показывают друзьям и родным, но иногда кубок используется нестандартным образом. Например, кто-то принимает с ним душ, другие спят с ним в одной кровати или едят из него попкорн в кино. Два раза в Кубке Стэнли спортсмены крестили детей: в 1996 году это сделал игрок «Колорадо» Сильвен Лефевр, а в 2007 году Томас Хольстрём из «Детройта» позволил провести обряд над дочерью своей кузины. Неправда? Источник: bleacherreport.com

Почему болельщики хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» бросают на лёд осьминогов? 1804 + Ссылка У болельщиков хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» существует традиция бросать замороженных осьминогов на лёд после забитых их командой шайб во время матчей плей-офф. Обычай возник в 1952 году — тогда путь к Кубку Стэнли был меньше, и для его взятия нужно было одержать восемь побед. Именно осьминог, как нельзя лучше символизировавший это число, был брошен на арену владельцем одного детройтского магазина, который потом способствовал закреплению традиции среди других фанатов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие игровые виды спорта имеют подводные аналоги? 2421 + Ссылка У многих игровых видов спорта существуют подводные аналоги: подводный футбол, подводное регби, подводный хоккей — последний получил наибольшее распространение. Подобно надводным аналогам, игроки здесь должны переместить мяч или шайбу, которые тяжелее воды, в ворота соперника. Важное значение имеет способность как можно дольше задерживать дыхание, не поднимаясь на поверхность воды. Самым экстремальным видом является подлёдный хоккей — он похож на обычный, но шайба перемещается по нижней стороне слоя льда на замёрзшем водоёме или бассейне. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком виде спорта игрок, чтобы сделать определённый хет-трик, должен подраться? 2266 + Ссылка В спортивных играх часто встречаются специальные термины для обозначения комбинации успешных действий игрока. Если один хоккеист за матч забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке, такое «достижение» называется хет-триком Горди Хоу — в честь знаменитого канадца Горди Хоу, известного как бомбардирским качествами, так и агрессивностью. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему футбольные болельщики кричат: «Шай-бу! Шай-бу!»? 5337 + Ссылка Клич болельщиков: «Шай-бу! Шай-бу!» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой вратарь мог стать великим хоккеистом, но предпочёл футбол? 9720 + Ссылка Лев Яшин был не только футбольным вратарём, но и хоккейным. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призёром чемпионата СССР. Яшина уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на футболе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда хоккейная шайба была деревянной? 1975 + Ссылка В начале развития современного хоккея в течение четырёх лет с 1875 по 1879 играли деревянной шайбой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org