Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто решил, что нужно проходить 10 000 шагов в день? 63 + Ссылка Часто можно услышать, что для поддержания хорошей формы нужно проходить 10 000 шагов в день. Начало этому утверждению было положено перед Олимпиадой в Токио 1964 года, когда одна японская фирма выпустила шагомер «Манпо-кей», что означает «счётчик 10 000 шагов», а соответствующее число было выбрано просто для красоты. С тех пор оно кочует из одной рекомендации в другую, хотя никакой научной основы за ним не имеется. Сама по себе ходьба, безусловно, полезна для здоровья, однако никто не проводил масштабных экспериментов для оценки суточного количества необходимых шагов. Неправда? Источник: www.bbc.com

Какую категорию риска возникновения рака присвоило соляриям Международное агентство по изучению рака при ООН? 7923 + Ссылка Международное агентство по изучению рака при ООН, проанализировав исследования различных учёных за большой период времени, приняло решение отнести солярии к наивысшей категории риска возникновения рака. Помимо соляриев, в данной категории содержатся, например, мышьяк и горчичный газ. Особенно выделяется группа людей до 30 лет — посещая солярий, они повышают риск приобретения меланомы почти в два раза. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где полностью запрещено не только курение в общественных местах, но и продажа табака? 6415 + Ссылка Сегодня многие города и целые страны вводят запрет на курение в общественных местах. В королевстве Бутан такой запрет действует ещё с 17 века, а с 2004 года полностью запрещена и продажа табака. Само курение облагается солидным штрафом, исключение сделано только для туристов и дипломатов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая надпись на упаковках растительного масла бессмысленна? 11015 + Ссылка Надпись «Не содержит холестерина» на упаковках растительного масла — это просто рекламный трюк, так как холестерин может содержаться только в животном жире. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто пытался выяснить сравнительный вред чая и кофе на подопытных близнецах? 13130 + Ссылка Шведский король Густав III однажды решил лично проверить, что является более вредным для человека — чай или кофе. Для этого отобрали двух близнецов, приговорённых к смертной казни. Первому три раза в день давали большую чашку чая, второму — кофе. Сам король до окончания эксперимента не дожил, будучи убитым. Близнецы жили долго, но первым в возрасте 83 лет умер всё-таки тот, кто пил чай. Неправда? Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov