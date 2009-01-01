Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Кто решил, что нужно проходить 10 000 шагов в день?
Часто можно услышать, что для поддержания хорошей формы нужно проходить 10 000 шагов в день. Начало этому утверждению было положено перед Олимпиадой в Токио 1964 года, когда одна японская фирма выпустила шагомер «Манпо-кей», что означает «счётчик 10 000 шагов», а соответствующее число было выбрано просто для красоты. С тех пор оно кочует из одной рекомендации в другую, хотя никакой научной основы за ним не имеется. Сама по себе ходьба, безусловно, полезна для здоровья, однако никто не проводил масштабных экспериментов для оценки суточного количества необходимых шагов.
Источник: www.bbc.com
Какую категорию риска возникновения рака присвоило соляриям Международное агентство по изучению рака при ООН?
Международное агентство по изучению рака при ООН, проанализировав исследования различных учёных за большой период времени, приняло решение отнести солярии к наивысшей категории риска возникновения рака. Помимо соляриев, в данной категории содержатся, например, мышьяк и горчичный газ. Особенно выделяется группа людей до 30 лет — посещая солярий, они повышают риск приобретения меланомы почти в два раза.
Источник: en.wikipedia.org
Где полностью запрещено не только курение в общественных местах, но и продажа табака?
Сегодня многие города и целые страны вводят запрет на курение в общественных местах. В королевстве Бутан такой запрет действует ещё с 17 века, а с 2004 года полностью запрещена и продажа табака. Само курение облагается солидным штрафом, исключение сделано только для туристов и дипломатов.
Источник: ru.wikipedia.org
Какая надпись на упаковках растительного масла бессмысленна?
Надпись «Не содержит холестерина» на упаковках растительного масла — это просто рекламный трюк, так как холестерин может содержаться только в животном жире.
Источник: ru.wikipedia.org
Кто пытался выяснить сравнительный вред чая и кофе на подопытных близнецах?
Шведский король Густав III однажды решил лично проверить, что является более вредным для человека — чай или кофе. Для этого отобрали двух близнецов, приговорённых к смертной казни. Первому три раза в день давали большую чашку чая, второму — кофе. Сам король до окончания эксперимента не дожил, будучи убитым. Близнецы жили долго, но первым в возрасте 83 лет умер всё-таки тот, кто пил чай.
Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov
Откуда взялось выражение «в здоровом теле — здоровый дух»?
Выражение «в здоровом теле — здоровый дух» первоначально было взято из сатиры римского писателя Ювенала и звучало так: «Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом». Предполагают, что в основе этой строчки лежит известная в Древнем Риме поговорка: «В здоровом теле здоровый дух — редкое явление».
Источник: bibliotekar.ru