Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой народ пользовался трёхмерными картами, вырезанными из дерева? 55 + Ссылка Инуиты Гренландии ещё до контакта с европейцами применяли трёхмерные карты береговой линии, вырезанные из дерева. Ими можно было пользоваться на ощупь во время плавания на каяках в любое время суток. Если инуит плыл ночью, он определял расстояние до скалистых берегов по эху своего голоса, а затем сверялся с изгибами деревянной карты. Неправда? Источник: avantyra.com

В какой стране каждый пятый житель совершал попытку самоубийства? 481 + Ссылка Гренландия, если рассматривать её отдельно от Дании, уже много лет возглавляет список стран по количеству самоубийств. По данным 2011 года её показатель равнялся 83 на 100 000 населения. Причём лидирует она с большим отрывом — у идущей на втором месте Литвы показатель составляет 31. Согласно данным правительства Гренландии, каждый пятый её житель совершал попытку суицида. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы северного полушария отправляются на зимовку на север? 1510 + Ссылка Не все перелётные птицы северного полушария зимой улетают на юг. Розовая чайка, обитающая на северо-востоке Сибири и в Гренландии, при наступлении морозов летит, наоборот, на север. На берегу Северного Ледовитого океана много мест, где сохраняется открытая вода, не покрывающаяся льдом полностью, и здесь розовые чайки зимуют, питаясь рыбой и рачками. Неправда? Источник: naturall.ru

В какой армии существует военное подразделение, передвигающееся на собачьих упряжках? 1552 + Ссылка Единственное в мире военное подразделение, передвигающееся на собачьих упряжках, принадлежит армии Дании. Военный патруль «Сириус» занимается патрулированием северного побережья Гренландии, где сани — единственный эффективный вид транспорта. Одновременно на службе находятся 6 команд, состоящих из 2 человек и 10—15 собак, а расстояние между двумя крайними точками их маршрута составляет несколько тысяч километров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Гусеницы каких бабочек вынуждены проводить в спячке до 13 зим перед превращением в куколку? 1794 + Ссылка Гусеницы многих бабочек, живущих в северных широтах, не успевают превратиться в куколку за одно лето, из-за чего вынуждены впадать в спячку до следующего лета. Встречающаяся в Гренландии и Канаде Gynaephora groenlandica из семейства волнянок в этом отношении рекордсмен — жизненный цикл гусеницы может длиться до 14 лет. Другой уникальной способностью этих гусениц является способность во время зимовок выдерживать температуры до –70 °C. Неправда? Источник: en.wikipedia.org