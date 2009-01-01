Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Гренландии

Какой народ пользовался трёхмерными картами, вырезанными из дерева?

Какой народ пользовался трёхмерными картами, вырезанными из дерева?

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Инуиты Гренландии ещё до контакта с европейцами применяли трёхмерные карты береговой линии, вырезанные из дерева. Ими можно было пользоваться на ощупь во время плавания на каяках в любое время суток. Если инуит плыл ночью, он определял расстояние до скалистых берегов по эху своего голоса, а затем сверялся с изгибами деревянной карты.

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Метки: гренландия, инуиты, картография, мореплавание

Источник: avantyra.com

В какой стране каждый пятый житель совершал попытку самоубийства?

В какой стране каждый пятый житель совершал попытку самоубийства?

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Гренландия, если рассматривать её отдельно от Дании, уже много лет возглавляет список стран по количеству самоубийств. По данным 2011 года её показатель равнялся 83 на 100 000 населения. Причём лидирует она с большим отрывом — у идущей на втором месте Литвы показатель составляет 31. Согласно данным правительства Гренландии, каждый пятый её житель совершал попытку суицида.

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Метки: гренландия, дания, литва, самоубийства

Источник: en.wikipedia.org

Какие птицы северного полушария отправляются на зимовку на север?

Какие птицы северного полушария отправляются на зимовку на север?

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Не все перелётные птицы северного полушария зимой улетают на юг. Розовая чайка, обитающая на северо-востоке Сибири и в Гренландии, при наступлении морозов летит, наоборот, на север. На берегу Северного Ледовитого океана много мест, где сохраняется открытая вода, не покрывающаяся льдом полностью, и здесь розовые чайки зимуют, питаясь рыбой и рачками.

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Метки: птицы, гренландия, россия, север, северный ледовитый океан, чайки

Источник: naturall.ru

В какой армии существует военное подразделение, передвигающееся на собачьих упряжках?

В какой армии существует военное подразделение, передвигающееся на собачьих упряжках?

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Единственное в мире военное подразделение, передвигающееся на собачьих упряжках, принадлежит армии Дании. Военный патруль «Сириус» занимается патрулированием северного побережья Гренландии, где сани — единственный эффективный вид транспорта. Одновременно на службе находятся 6 команд, состоящих из 2 человек и 10—15 собак, а расстояние между двумя крайними точками их маршрута составляет несколько тысяч километров.

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Метки: армия, гренландия, дания, собаки

Источник: en.wikipedia.org

Гусеницы каких бабочек вынуждены проводить в спячке до 13 зим перед превращением в куколку?

Гусеницы каких бабочек вынуждены проводить в спячке до 13 зим перед превращением в куколку?

1794 +

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Гусеницы многих бабочек, живущих в северных широтах, не успевают превратиться в куколку за одно лето, из-за чего вынуждены впадать в спячку до следующего лета. Встречающаяся в Гренландии и Канаде Gynaephora groenlandica из семейства волнянок в этом отношении рекордсмен — жизненный цикл гусеницы может длиться до 14 лет. Другой уникальной способностью этих гусениц является способность во время зимовок выдерживать температуры до –70 °C.

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Метки: бабочки, гренландия, гусеницы, канада, природа

Источник: en.wikipedia.org

Какое королевство входит в Евросоюз только двумя процентами своей территории?

Какое королевство входит в Евросоюз только двумя процентами своей территории?

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В состав Датского Королевства помимо самой Дании входят Гренландия и Фарерские острова. Однако в Евросоюз Дания входит без этих территорий.

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Метки: география, гренландия, дания, евросоюз, фарерские острова

Источник: ru.wikipedia.org

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