Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Где и когда, чтобы досрочно выйти из тюрьмы, нужно было жениться на проститутке? 73 + Ссылка В начале 18 века французская колонизация Америки упиралась в нехватку достаточного количества желающих переселиться на другой континент. Миссисипская компания, которая занималась освоением территорий современной Луизианы, пошла на экстравагантный шаг, предложив заключённым тюрем отправиться в Америку и стать свободными, но при условии, что они женятся на проститутках. Всего было отправлено три корабля таких новобрачных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком городе была написана картина «Авиньонские девицы»? 168 + Ссылка Хотя Пикассо недолгое время жил в Авиньоне, его картина «Авиньонские девицы», с которой многие критики начинают отсчёт кубизма, не имеет отношения к этому городу. Своим названием она обязана борделю в Барселоне на улице де Авиньо — именно там работали пять проституток, изображённых на картине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где во время Второй Мировой войны англичане сражались против французов? 175 + Ссылка После заключения перемирия между Францией и Германией в 1940 году Великобритания опасалась попадания французского флота под управление немцев, что могло коренным образом изменить расклад сил на морском театре военных действий. 3 июля британское соединение «Н» подошло к базе Мерс-Эль-Кебир в Алжире, где часть французской атлантической эскадры уже приступила к демобилизации, и выдвинуло ультиматум. Среди предложенных вариантов было присоединиться к британскому флоту, либо уплыть в американские порты, либо просто затопить корабли, но французы предпочли принять бой. В результате их потери составили около 1300 человек и несколько кораблей, англичане же потеряли только двух лётчиков. В дальнейшем французские моряки не допустили передачи флота немцам — так, в 1942 году они затопили 77 кораблей при попытке их захвата в порту Тулона. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему за много лет до установки Статуи Свободы в Нью-Йорке отдельно стояла её рука с факелом? 454 + Ссылка Статуя Свободы задумывалась как подарок Франции к столетнему юбилею Декларации Независимости США, причём французы обязалась построить и установить статую, а американцы — пьедестал. К 1876 году ни то, ни другое сделать не успели, а сбор пожертвований, особенно в США, продвигался медленно. Однако во Франции уже была готова рука с факелом, и её для рекламы проекта привезли на Всемирную выставку в Филадельфии, а после окончания выставки перевезли в Нью-Йорк. Посетители за плату могли подниматься на балкон факела. Только через десять лет пьедестал был построен, и Статуя Свободы заняла своё нынешнее место. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким фруктом прозвали американскую гранату, похожую на нашу лимонку? 276 + Ссылка Советская ручная граната Ф-1 была скопирована с французских гранат F-1, но снабжена более надёжным запалом. Происхождение её сленгового названия «лимонка» достоверно неизвестно — возможно, от английской гранаты системы Лемона, хотя та была гладкой, возможно, просто из-за сходства формы снаряда с лимоном. А вот американскую гранату Mk 2 похожей ребристой формы прозвали «pineapple» — «ананас». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране на вокзалах любой желающий может поиграть на фортепиано? 484 + Ссылка Начиная с 2012 года около 100 французских железнодорожных вокзалов оснащены фортепиано, на которых может сыграть любой желающий. За это время, как утверждает обслуживающая компания, ни один инструмент не был повреждён вандалами. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Каких обезьян французский учёный назвал по фамилии своих кредиторов? 629 + Ссылка Французский естествоиспытатель Жорж-Луи Леклерк де Бюффон имел напряжённые отношения с кредиторами, в том числе с семьёй Бабуин. В своей «Естественной истории» он обыграл сходство фамилии со старофранцузским словом «babine» («маска с рогами и бородой») и назвал один из родов обезьян бабуинами. В русском языке этот род называется павианы, а бабуин — один из его видов. Неправда? Источник: fr.wikipedia.org

Откуда пошёл принцип разделения политиков на левых и правых? 451 + Ссылка В 1789 году депутаты французской Национальной ассамблеи, поддерживающие короля, заняли места по правую сторону от председателя, а сторонники революции сели слева. В сменившем её Законодательном собрании распределение сохранилось — сторонники Конституции расположились справа, инноваторы — слева, а умеренные депутаты заняли центральные места. С тех пор сложилась традиция деления политиков на «правых» (консерваторы, капиталисты, монархисты, фашисты), «центристов» и «левых» (социалисты, коммунисты, зелёные, анархисты). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая подделка под античность из Лувра сама стала объектом фальсификаций? 546 + Ссылка В конце 19 века русские торговцы Гофманы за крупную сумму продали Лувру золотую тиару Сайтаферна со сценами из древнегреческой мифологии. Многие эксперты, включая директора музея, были уверены в античном происхождении тиары, и лишь спустя несколько лет учёные стали высказывать сомнения. Украшение действительно оказалось новоделом, изготовленным одесситом Израилем Рухомовским, который не подозревал о его судьбе. Рухомовскому даже вручили медаль «Салона декоративных искусств» за мастерство, а тиара продолжает экспонироваться в Лувре и стала настолько знаменитой, что её саму неоднократно подделывали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда атаковал наземные цели с самолётов дротиками? 654 + Ссылка В боевой авиации против наземных целей применялись не только бомбы и ракеты. Во время Первой Мировой войны широкое использование получили флешетты, или металлические дротики. Заострённые стрелки размером с карандаш, будучи выброшенными из специальных кассет, при подлёте к земле развивали убойную скорость и силу и эффективно поражали скопления пехоты или кавалерии, а сопутствующий их приближению свист был своего рода психической атакой на людей и лошадей. Флешетты были изобретены французами и были также приняты на вооружение в германской и российской армиях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого правила именования собак придерживаются французские владельцы чистокровных пород? 423 + Ссылка Во Франции принято особое правило именования собак среди владельцев чистокровных пород. За каждым годом зарезервирована определённая буква алфавита, с которой и должно начинаться имя. Например, для 2016 года это буква M. В список не включены буквы K, Q, W, X, Y и Z. Оставшиеся образуют 20-летний цикл, поэтому по имени собаки всегда можно определить год её рождения. Неправда? Источник: ceb-us.org

Зачем после ввоза в США с некоторых автомобилей Ford удаляют сиденья и стёкла? 552 + Ссылка В 1960-х годах Франция и Германия ввели высокие пошлины на импорт мяса птицы из США, которые в ответ установили так называемый «куриный налог» в размере 25% на ввоз некоторых европейских товаров, включая лёгкие грузовики. Чтобы его обойти, компания Ford перевозит автомобили Ford Transit Connect с турецкого завода в США под видом легковых. Сразу же после растаможивания задние сиденья снимаются и вместе со стёклами, которые заменяются металлическими панелями, идут на переработку. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Для чего бунтующим парижанам в 1789 году потребовалось взять Бастилию? 473 + Ссылка Французский национальный праздник 14 июля известен как День взятия Бастилии. Однако в этот день 1789 года у бунтующих парижан не было цели во что бы то ни стало овладеть этой крепостью или непременно освободить заключённых, которых на тот момент было всего семеро. Просто в Бастилии содержались большие запасы пороха, который был нужен горожанам для боёв с правительственными войсками. Помимо пороха революционеры требовали от коменданта убрать пушки из амбразур, и после отказа завязалась перестрелка, завершившаяся капитуляцией гарнизона. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему неандертальцев долгое время в учебниках изображали неправильно? 478 + Ссылка Французский палеонтолог Марселлин Буль первым составил описание неандертальца на основе найденных в 1908 году костей. Не зная, что ему достался скелет неандертальца, больного артритом, Буль сделал иллюстрацию, где представил его сгорбленным и гориллообразным. Похожие изображения несколько десятков лет печатались в учебниках. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в одном издании «Скотного двора» главную свинью звали не Наполеоном, а Цезарем? 763 + Ссылка Главную свинью в антиутопии Оруэлла «Скотный двор» зовут Наполеон. Но в первом издании повести во Франции эта свинья носила другое имя — Цезарь. В следующих переводах ей вернули оригинальное имя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда существовало реальное крупное воинское формирование целиком из женщин? 815 + Ссылка Известен миф о воинственных амазонках, которые жили в государстве без мужчин. А в западноафриканском королевстве Дагомея существовало реальное воинское формирование целиком из женщин, отличавшееся строгой дисциплиной. В дагомейские амазонки часто попадали жёны или дочери, на поведение которых жаловались королю, но многие становились воительницами добровольно. Эти отряды сыграли заметную роль во франко-дагомейских войнах в ходе колонизации Африки. Сначала многие французские солдаты отказывались стрелять в амазонок, из-за чего несли большие потери, но в итоге истребили тех почти полностью. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие аллюзии на французское кино обнаруживаются во время исполнения песни «33 коровы»? 611 + Ссылка Когда в советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» Мистер Эй поёт: «Ведь молочная диета благотворна для поэтов», в кадр попадает постер к французской ленте 1982 года «Приглашение в путешествие». По её сюжету героиня погибает от электрического разряда во время приёма ванны с молоком. Есть также основания полагать, что название французского фильма не случайно совпадает с одноимённым стихотворением поэта Шарля Бодлера. Неправда? Источник: www.musichildren.com

Какие обстоятельства привели к гибели 38 человек, которые играли в петанк? 691 + Ссылка В провансальской национальной игре петанк, которая заключается в бросании шаров, очень сложно получить травму. Но известен случай, когда в одной игре погибли сразу 38 человек. Это случилось в 1792 году в Марселе: участники партии вздумали провести её в монастыре, на территории которого находился пороховой склад, а в качестве шаров использовали пушечные ядра. По одной версии, причиной взрыва стала высеченная ядром искра, по другой — то, что один из шаров оказался пороховой гранатой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как пытался омолодить мужчин хирург, ставший прототипом профессора Преображенского? 880 + Ссылка Французский хирург русского происхождения Сергей Воронов посвятил себя попыткам найти способ омоложения человека. В 1920-х годах он провёл сотни операций по пересадке тонких срезов яичек от шимпанзе и бабуинов в мошонки мужчин — якобы, это должно было улучшить память, работоспособность, сексуальную функцию его пациентов и даже увеличить продолжительность жизни. Однако с течением времени авторитет и популярность доктора упали, так как пользу от операций, если не учитывать эффект плацебо, оказалось невозможно выявить, а научное сообщество стало критиковать и разоблачать его методы. Воронова называют одним из прототипов профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой участник Второй Мировой сражался луком и мечом, сопровождая это игрой на волынке? 1084 + Ссылка Одним из самых экстравагантных британских офицеров во время Второй Мировой войны был Джек Черчилль. Он командовал операциями коммандос и вёл их в атаку, будучи вооружённым длинным луком и шотландским палашом и сопровождая наступление игрой на волынке. Ещё в мае 1940 года, находясь со своим подразделением во Франции, он дал сигнал к атаке, застрелив немца из лука. Это единственный известный случай успешного применения подобного оружия во Второй Мировой войне среди британцев, а возможно и среди всех наций. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чья реклама во всю высоту Эйфелевой башни размещалась на ней с 1925 по 1934 годы? 1182 + Ссылка С 1925 по 1934 годы Эйфелева башня была гигантским рекламным носителем. Её арендовал Андре Ситроен, основатель концерна Citroën, установивший на башне 125 тысяч электрических лампочек. Помимо названия компании, на высотке вспыхивали звёздный дождь, полёт комет и знаки зодиака. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему братья Люмьер считаются родоначальниками кино, хотя кинокамеру изобрели до них? 806 + Ссылка Братья Люмьер считаются изобретателями кино, так как демонстрация их фильмов в подвале «Гран-кафе» на парижском бульваре Капуцинок в 1895 году стала первой коммерчески успешной. Однако сконструированный ими «Синематограф» не был первым киносъёмочным аппаратом. Ещё за семь лет до него Луи Лепренс снял на кинокамеру фильм «Сцена в саду Раундхэй» длительностью 1,66 секунды, но не получил патент, так как внезапно исчез. Уильяму Фрис-Грину получить патент удалось, но затем он был аннулирован из-за финансовой несостоятельности изобретателя. В лаборатории Эдисона в 1891 году создали и запатентовали «Кинетограф», который был хорош с технической точки зрения, но демонстрировал фильмы только одному зрителю через окуляр и в итоге проиграл «Синематографу», проецировавшему ленты на экран для нескольких человек. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая критика из уст Сальвадора Дали попала под его же определение идиотизма? 542 + Ссылка Однажды Сальвадор Дали высказался о людях, которые часто используют в речи клише: «Первый, кто сравнил щёки юной девушки с розой, был поэтом. Первый, кто повторил это, был идиотом». Однако эта фраза Дали не очень оригинальна — до него почти такими же словами выразил своё отношение к клише французский поэт Жерар де Нерваль. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в названии фильма «Летят журавли» для Каннского фестиваля журавлей заменили аисты? 951 + Ссылка Фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Но для фестиваля название фильма перевели как «Quand passent les cigognes», что значит «Когда прилетают аисты». Дело в том, что буквальный перевод «Les grues volent» из-за многозначности каждого слова означал бы также «Проститутки воруют». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом английское слово, означающее завтрак, постепенно стало обозначать ужин? 1053 + Ссылка Английское слово dinner происходит от старофранцузского disner, что означает «завтрак». Постепенно и в континентальной Европе, и в Англии этим термином стали называть главный приём пищи, который случался в районе полудня, даже если до этого человек уже завтракал. В 18 веке употребление главного блюда сдвигается всё дальше и дальше, и dinner может приходиться уже на 7 часов вечера. В настоящее время англичане под этим словом подразумевают именно ужин, даже если в обед они съедают больше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда среди европейских дам было модно носить платья с полностью открытой грудью? 3066 + Ссылка В 15 веке под влиянием идей Ренессанса в Европе возникла мода на женские платья с полностью открытой грудью. Некоторые исследователи считают, что непосредственной виновницей этой моды была любовница французского короля Карла VII Агнесса Сорель. Крой с открытой грудью сохранялся в той или иной степени вплоть до 19 века и был запечатлён художниками на множестве портретов дам из высшего общества. Обнажённая грудь согласно моральным устоям того времени была более допустима, чем голые ножки или плечи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой предмет одежды получил название из-за испытаний ядерного оружия? 934 + Ссылка 1 июля 1946 года американцы провели первое испытание атомной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. А спустя четыре дня французский инженер Луи Реар представил публике своё изобретение — раздельный женский купальник, который назвал по имени атолла. Реар пояснил выбор названия тем, что бикини должно вызвать взрывную культурную реакцию. Термин оказался удачным ещё и потому, что его первый слог «би» подразумевал два предмета купального набора. Позднее другие дизайнеры создали множество вариаций, образуя их названия по схожему принципу — так появились монокини, трикини, миникини и другие. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится ресторан, в котором посетители едят в полной темноте? 742 + Ссылка В 2004 году в Париже открылся ресторан Dans le Noir, весь персонал которого — слепые люди. Посетители ужинают здесь в полной темноте и зачастую не зная заранее точного меню, что даёт шанс в отсутствии зрения больше прочувствовать пищу через вкус и запах. С течением времени рестораны как под этим брендом, так и под другими названиями, но со схожей концепцией, открылись во многих столицах и крупных городах мира. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда существовало государство Бизония? 1300 + Ссылка С 1947 по 1949 годы на территории Европы существовало государственное образование Бизония, хотя к бизонам никакого отношения не имело. Так назвали объединённые британскую и американскую зоны оккупации Германии (приставка bi — это «два» в переводе с латыни). Когда Франция присоединила к ним свою зону оккупации, Бизония стала Тризонией, а затем её переименовали в Федеративную Республику Германии. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие кулинарные изделия дали названия круговой диаграмме в разных языках? 950 + Ссылка Диаграмма, которую мы называем круговой или секторной, в английском и многих других языках зовётся «пироговой» диаграммой («pie chart»). Существуют и другие кулинарные названия этого графика: французы называют его «диаграммой-камамбер», а в португальском языке есть вариант «диаграмма-пицца». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой французский писатель мог получать письма, не содержащие улицы и номера дома? 995 + Ссылка Свои последние годы писатель Виктор Гюго жил в особняке на парижской улице, которую ещё при его жизни назвали авеню Виктора Гюго. В качестве обратного адреса на письмах писатель просто указывал: «Месье Виктору Гюго на его авеню в Париже». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой объект, предназначенный для уничтожения, превратился в 100 неуничтожимых? 639 + Ссылка В 1923 году американский художник Ман Рэй создал работу «Объект, предназначенный для уничтожения». Он представлял собой обычный метроном, на маятник которого был прикреплён обрезок фотографии женского глаза. В 1957 году группа парижских студентов ворвалась в здание, где этот объект выставлялся, схватила его, а уже на улице один из похитителей выстрелил в него из пистолета. Ман Рэй получил страховку за это уничтожение и создал 100 реплик, каждая из которых была названа «Неуничтожимый объект». Их можно увидеть в различных музеях и частных коллекциях. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие спортсмены изначально стали носить рубашки поло? 974 + Ссылка Рубашки поло изначально появились в среде теннисистов — а именно у десятикратного победителя турниров Большого шлема француза Рене Лакоста в 1926 году. Через год Лакост поместил на грудь своих рубашек изображение крокодила, а после окончания теннисной карьеры основал под той же эмблемой свой бренд одежды Lacoste. Однако новые рубашки стали носить не только теннисисты, но и другие спортсмены, особенно игроки в поло. Именно под таким названием новая одежда постепенно закрепилась в общем лексиконе. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда евреи могли получить в мечети поддельные свидетельства о рождении? 1848 + Ссылка Во время Второй Мировой войны, когда Франция была оккупирована войсками Третьего Рейха, Парижская соборная мечеть спасала евреев от преследования. Её имам организовал для евреев прибежище и выдачу поддельных мусульманских свидетельств о рождении. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой музыкант однажды спел о том, что забыл слова этой песни? 1764 + Ссылка Однажды на концерте во Франции солист исландской группы Sigur Rós Йонси забыл текст песни. Не остановившись, он сымпровизировал под ту же музыку: «Чёрт, я забыл слова. Но это ничего. Потому что я во Франции, где никто не поймёт». Неправда? Источник: www.youtube.com

Где и когда день делился на 10 часов, час — на 100 минут, а минута — на 100 секунд? 1138 + Ссылка После свершения Великой французской революции в 1793 году Национальный конвент провёл реформу календаря и единиц измерения времени. Год был разделён на 12 месяцев строго по 30 дней каждый, а месяц состоял из 3 декад по 10 дней, из которых для госслужащих только один день был выходным. Оставшиеся 5 или 6 дней в году, так называемые санкюлотиды, не относились ни к одному месяцу. День по новым правилам делился на 10 часов, час — на 100 минут, а минута — на 100 секунд, и, таким образом, каждая новая секунда соответствовала 0,864 старой секунды. С 1 января 1806 года Наполеон отменил эту систему и вернул привычный нам календарь. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое право получили в подарок футболисты сборной СССР за победу в Кубке Европы 1960 года? 2021 + Ссылка В июле 1960 года сборная СССР по футболу победила в финальной части первого в истории Кубка Европы, которая проходила в Париже. За победу футболистам выдали премию 400 франков, а также ордера на покупку подержанных автомобилей в комиссионном магазине за свои деньги. Дело в том, что даже имея на руках необходимую сумму, в Советском Союзе в то время нужно было много лет стоять в очереди за машиной либо получать специальное разрешение от властей. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

В каком французском городе почти 70 лет правили римские папы? 611 + Ссылка Римские папы не всегда пребывали в Риме. В конце 13 века французский король Филипп IV Красивый обложил налогами духовенство без согласования этого вопроса с папой Бонифацием VIII, что вылилось в долгий конфликт и смерть понтифика. В 1309 году Филипп предоставил папам новую резиденцию во французском городе Авиньоне, куда переехал новоизбранный Климент V. Всего в период «Авиньонского пленения пап» правило семеро пап, и все они были французами. Вскоре после возвращения Григория XI в Рим в 1377 году и его смерти на следующий год произошёл раскол католической церкви — преемник остался в Риме, а выбранный недовольными кардиналами антипапа снова уехал в Авиньон, но в конце концов римские победили авиньонских. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем Ричард Львиное Сердце провёл ночь в одной кровати с французским королём? 1197 + Ссылка Среди историков не утихают споры о сексуальной ориентации английского короля Ричарда Львиное Сердце. Его официальный брак с Беренгарией Наваррской был бездетным, и имеется запись в летописи 1187 года о том, что в знак союза Англии и Франции Ричард провёл ночь в одной кровати с королём Франции Филиппом II. Однако противники версии о гомосексуальности Ричарда заявляют, что этот поступок не более чем политический акт, сравнимый с современной фотосессией двух лидеров, а также указывают на внебрачного сына английского короля, Филиппа де Фальконбриджа. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда выпустил книгу с обложкой из наждачной бумаги? 1077 + Ссылка Датский художник Асгер Йорн и французский писатель Дебор Ги в 1959 году издали книгу «Мемуары». Каждая её страница состоит из двух слоёв: на первом размещены цитаты, текстовые вырезки и иллюстрации из газет и журналов, а поверх них вторым слоем цветными красками напечатаны хаотичные пятна. Обложка этой книги сделана из наждачной бумаги, которая, по задумке авторов, должна портить любые другие книги, стоящие на одной полке рядом с «Мемуарами». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую фразу о свободе слова, приписываемую Вольтеру, он никогда не говорил? 1022 + Ссылка Вольтеру часто приписывают фразу: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». На самом деле впервые она была употреблена только в 1906 году автором биографии Вольтера, английской писательницей Эвелин Холл, весьма вольно перефразировавшей некоторые мысли философа. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой учёный измерял скорость электрического тока на соединённых в цепь живых людях? 2333 + Ссылка Скорость электрического тока почти равна скорости света. В 1746 году, когда это ещё не было известно, французский священник и физик Жан-Антуан Нолле захотел измерить скорость тока экспериментально. Он расставил 200 монахов, соединённых друг с другом железными проводами, по окружности длиной свыше полутора километров, а затем разрядил в эту цепь батарею из лейденских банок, изобретённых годом ранее. Все монахи среагировали на ток в одно мгновение, что убедило Нолле в очень высоком значении искомой величины. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой войне 19 века российский флот помог американцам? 1482 + Ссылка Во время Гражданской войны в США в 1863 году российские эскадры Атлантического и Тихоокеанского флотов были отправлены на помощь северянам и перезимовали в портах Нью-Йорка и Сан-Франциско соответственно. Некоторые историки считают, что этот шаг был решающим фактором, остановившим вмешательство в войну Англии и Франции на стороне южан. Кроме того, присутствие российских кораблей вблизи английских и французских торговых путей было дополнительным козырем в случае поддержки этими державами Польского восстания 1863 года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой птице дали названия как минимум четыре разных государства? 1335 + Ссылка Птица, которую мы называем индейкой, имеет производные от Индии названия ещё в нескольких языках, включая иврит, французский и турецкий. В нидерландском и всех скандинавских языках её имя происходит от конкретного индийского города Каликут. В английском языке птица названа уже в честь Турции — turkey. В греческом и шотландском гэльском языках она зовётся французской курицей. В португальском, хорватском и хинди её имя образовано от государства Перу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие писатели и музыканты нарезали тексты на кусочки и перемешивали их? 1146 + Ссылка Французский поэт-дадаист Тристан Тцара изобрёл «метод нарезок», когда текст нарезается ножницами, а затем из полученных фрагментов составляется новый текст, который может сильно отличаться от исходного. Эта техника была популяризована писателем-битником Уильямом Берроузом, написавшем с её помощью несколько романов, хотя, в отличие от дадаистов, Берроуз склеивал куски в новый текст не в произвольном порядке, а более осмысленно. Метод нарезок нашёл широкое применение и среди музыкантов. Например, именно таким способом написал тексты некоторых песен Дэвид Боуи, а лидер Radiohead Том Йорк перемешивал в шляпе строки для сочинения лирики ко всем песням альбома «Kid A». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой генерал приказал похоронить с военными почестями ампутированную ногу? 916 + Ссылка В 1838 году французские войска вторглись в Мексику, и в сражении с французским арьергардом ранение получил главнокомандующий мексиканской армией Антонио Лопес де Санта-Анна — пуля перебила ему лодыжку. Врачам пришлось ампутировать часть ноги, которую генерал приказал похоронить со всеми военными почестями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая газета выходит один раз в четыре года? 1692 + Ссылка Французская юмористическая газета «La Bougie du Sapeur» («Свеча сапёра») выходит раз в четыре года, по 29-м февраля. Всего к настоящему времени вышло 9 выпусков газеты. Среди прочего в ней печатается кроссворд, ответы на который можно узнать в следующем номере через четыре года. В 2004 году вышел специальный воскресный выпуск газеты, так как в этом году 29 февраля пришлось на воскресенье, а второй воскресный номер намечен на 2032 год. На «La Bougie du Sapeur» можно оформить подписку стоимостью €100 на целый век. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая военная разработка вдохновила Брайля на создание шрифта для слепых? 1352 + Ссылка На создание шрифта для слепых Брайля вдохновила военная разработка. По заказу Наполеона Шарль Барбье придумал шрифт из рельефных точек для того, чтобы солдаты могли обмениваться сообщениями ночью без звука и света. Однако эта система оказалась трудна для изучения и особого практического применения не нашла. Когда Брайль ознакомился с ней, то нашёл главный недостаток — каждый символ в шрифте Барбье кодировался 12 возможными точками, что было слишком много для распознавания одного символа за одно касание. Уменьшив количество возможных точек до шести, Брайль разработал шрифт, который в разных вариациях используется слепыми по всему миру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему накануне высадки в Нормандии кодовые слова операции появились в кроссвордах? 2764 + Ссылка Операция по высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года готовилась в условиях строгой секретности. Незадолго до неё британская разведка была сильно озадачена кроссвордами в газете Telegraph, в которых то и дело появлялись кодовые слова операции. Среди них были Utah и Omaha — кодовые названия пляжей, куда была запланирована высадка, а также Mulberry, Neptune и даже Overlord — кодовое имя всей операции. Редактор кроссвордов на допросе заявил, что это обычные слова, и их выбор не был продиктован какими-то особыми обстоятельствами. Позже выяснилось, что редактор был по совместительству учителем и часто спрашивал своих учеников, какие слова они бы хотели включить в кроссворд, а эти пять слов мальчишки услышали в разговорах американских солдат, расквартированных неподалёку от школы. Неправда? Источник: www.historic-uk.com

Какая олимпийская чемпионка не знала, что участвует в Олимпиаде? 2049 + Ссылка Американка Маргарет Эббот выиграла женские соревнования по гольфу на Олимпийских играх 1900 года, став первой олимпийской чемпионкой из США. Однако по причине плохой организации той Олимпиады в Париже, Эббот не знала, что принимает в ней участие, как и многие другие гольфисты. Даже отправляясь домой, Эббот была уверена, что выиграла турнир, приуроченный к проходившей в Париже в том же году Всемирной выставке. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая марка автомобилей дала название целой войне? 1775 + Ссылка В 1986—1987 годах между Чадом и Ливией произошёл военный конфликт за право контроля узкой полосы на границе этих государств. Войска Чада были гораздо слабее оснащены технически, но одержали итоговую победу. Одним из решающих факторов успеха была поставка в Чад из Франции 400 внедорожников Toyota, оборудованных пулемётами и противотанковыми ракетными комплексами. Под названием Toyota War этот конфликт и вошёл в историю — это единственная война, получившая название от марки автомобилей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какую болезнь французы называли «итальянской», а итальянцы — «французской»? 2097 + Ссылка Болезни сифилис такое название дал итальянский поэт и врач Джироламо Фракасторо в 1530 году. До этого времени в Италии она была известна как «французская болезнь», а во Франции, наоборот, как «итальянская болезнь». В Нидерландах сифилис называли «испанской болезнью», в России — «польской болезнью», в Османской империи — «христианской болезнью». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как этикет предписывает вести себя французу, если его собеседник чихнул? 2573 + Ссылка В большинстве языков ответом на чихание служит пожелание здоровья, долгих лет жизни или, как в английском, фраза «благослови тебя Господь» («bless you»). В Японии и Корее желать ничего не принято, а сам чихнувший должен извиниться. Самое сложное предписание этикета при чихании существует у французов. Когда человек чихает, ему нужно сказать: «à tes souhaits» («пусть исполнятся твои желания»), при повторном чихании кто-нибудь может добавить: «à tes amours» («любви тебе»), а если человек чихает третий раз, он сам может сказать в ответ: «que les tiennes durent toujours», что означает «и твои пусть длятся вечно». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой правитель ещё в 17 веке отказался производить и применять биологическое оружие? 2028 + Ссылка Однажды к французскому королю Людовику XIV обратился итальянский химик, предложив принять на вооружение изобретённое им бактериологическое оружие. Король не только отказался от предложения, но и выплачивал химику пожизненную пенсию для того, чтобы он не пытался продать свой секрет другим государствам. Неправда? Источник: books.google.ru

Почему Георг I стал королём Греции, заняв на выборах лишь 18 место? 2335 + Ссылка В 1862 году греки свергли короля Оттона, но от самой идеи монархии отказываться не захотели, решив выбрать нового монарха на всеобщем референдуме. Бюллетеней с кандидатами не было, и любой подданный мог предлагать свою кандидатуру. Убедительную победу с 230 тысячами голосов (более 95%) одержал сын королевы Виктории принц Альфред, но королём стать не смог, так как задолго до этого Великобритания, Франция и Россия подписали договор, по которому ни один член их монарших фамилий не мог занять греческий трон. По этой же причине от трона отказалось множество других кандидатур, и лишь датский принц Вильгельм, набравший только 6 голосов и занявший 18 место, не имел возражений. Именно он под именем Георг правил Грецией следующие 50 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие два символа составляли самую короткую почтовую переписку в истории? 3774 + Ссылка Виктор Гюго в 1862 году, находясь в отпуске, захотел узнать о реакции читателей на только что изданный роман «Отверженные» и послал своему издателю телеграмму из одного символа «?». Тот прислал в ответ телеграмму тоже из одного знака — «!». Вероятно, это была самая короткая переписка в истории. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда действовал самопроизвольный природный ядерный реактор? 2568 + Ссылка На территории уранового месторождения Окло в Габоне обнаружены рудные тела, в которых почти 2 миллиарда лет назад происходила самопроизвольная цепная реакция деления ядер урана. Другими словами, здесь был природный ядерный реактор, и работал он несколько сотен тысяч лет. Это открытие было сделано в 1972 году, когда на французском обогатительном заводе в Габоне проводили масс-спектрометрический анализ породы и выявили меньшую по сравнению с обычным значением концентрацию изотопа урана 235U, что свидетельствовало о наличии отработанного ядерного топлива. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда квашеную капусту называли капустой свободы? 1405 + Ссылка Квашеная капуста очень популярна в немецкой кухне и именно под немецким названием Sauerkraut известна в Англии и США. Во время Первой Мировой войны потребители стали негативно относиться ко всему немецкому, что сподвигло американских торговцев переименовать этот продукт в «Капусту свободы». Нечто похожее случилось уже в 2003 году, когда американские войска вторглись в Ирак, а Франция резко осудила эти действия. Начавшиеся кампании по бойкоту французских товаров привели даже к тому, что во всех кафе Палаты представителей США блюдо French fries (картофель фри) переименовали в «Картофель свободы», а French toast (гренки) в «Тосты свободы». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто является автором фразы «Все мы вышли из гоголевской шинели»? 2177 + Ссылка Известна фраза «Все мы вышли из гоголевской шинели», которая употребляется для выражения гуманистических традиций русской литературы. Часто авторство этого выражения приписывают Достоевскому, однако на самом деле первым сказавшим его был французский критик Эжен Вогюэ, рассуждавший об истоках творчества Достоевского. Сам Фёдор Михайлович привёл эту цитату в беседе с другим французским литератором, который понял её как собственные слова писателя и опубликовал их в таком свете в своём труде. Неправда? Источник: dic.academic.ru

Каким островом попеременно владеют Франция и Испания? 2869 + Ссылка На границе Испании и Франции, проходящей по реке Бидасоа, расположен небольшой остров Фазанов. В 1659 году здесь был подписан мирный договор между этими государствами, положивший конец длительной войне. С тех пор остров имеет статус кондоминиума, то есть находится под управлением одновременно двух стран, причём смена фактического администратора происходит периодически. Шесть месяцев островом заведует муниципалитет испанского города Ирун, другие шесть месяцев — власти французского города Андай. На самом острове никто не живёт, посетители сюда тоже не допускаются. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Монарх какого государства избирается демократическим путём гражданами другой страны? 1576 + Ссылка Княжество Андорра управляется совместно Испанией и Францией. Князьями являются, соответственно, епископ Урхельской католической епархии и президент Франции. Таким образом, французский президент является единственным в мире демократически избранным монархом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где, помимо Австралии, можно встретить кенгуру в диких условиях? 3043 + Ссылка Кенгуру в диких условиях встречаются не только в Австралии. Небольшие колонии рыже-серых валлаби существуют также в нескольких европейских странах, например, Англии и Шотландии. Группа примерно из 30 валлаби обитает в лесу Рамбуйе, что в 50 км от Парижа. Почти все эти колонии образовались после того, как одна или несколько пар кенгуру сбегали из зоопарков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объясняла секрет своего долголетия женщина-рекордсменка, дожившая до 122 лет? 4311 + Ссылка В 1965 году 90-летняя француженка Жанна Кальман продала свою квартиру 47-летнему адвокату по принципу обратного заклада — юрист обязался выплачивать ежемесячный платёж до момента смерти владелицы недвижимости, а сумма платежа была определена из расчёта полного погашения стоимости квартиры за 10 лет. В итоге Кальман получала от него деньги в течение 30 лет и пережила адвоката, а ещё 2 года ренту продолжала платить его вдова. Умерев в возрасте 122 лет, Кальман установила официально подтверждённый и до сих пор непревзойдённый рекорд долгожительства. Причём она никогда не была ярым сторонником здорового образа жизни, бросив курить только за 5 лет до смерти, а секрет долголетия объясняла большим потреблением оливкового масла, портвейна и шоколада. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и где обычные игральные карты выступали в роли денег? 3771 + Ссылка Первыми бумажными деньгами на территории современной Канады служили игральные карты. В 1685 году администрация северных территорий Новой Франции столкнулась с нехваткой монет из Европы для выплаты жалованья служащим и рабочим. Тогда интендант нарезал обычные карты разными формами, подписал денежные номиналы и заверил их своей печатью, а после прибытия кораблей из Старого Света все обменяли эти карты на настоящие монеты. Этот же метод решения проблемы с нехваткой наличности применяли здесь ещё несколько раз в конце 17 — начале 18 веков. Неправда? Источник: www.thecanadianencyclopedia.com

Зачем парижане в 1870 году съели двух слонов из зоопарка? 6234 + Ссылка Когда в ходе франко-прусской войны немцы в 1870 году осадили Париж на пять месяцев, в городе быстро возникла нехватка продовольствия. По мере того как обычные продукты стали заканчиваться, парижане стали есть конину, а затем кошек, собак и крыс. Когда и это мясо подошло к концу, повара начали закупать животных в зоопарках, предлагая богатым клиентам экзотические блюда из них. После антилоп, верблюдов и зебр очередь дошла и до двух парижских слонов — Кастора и Поллукса, чьё мясо, по общему мнению, было невкусным. Для сравнения, за время более чем двухлетней блокады Ленинграда его жители не тронули ни одно животное из зоосада. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком городе у японских туристов диагностируют особое психическое расстройство? 3222 + Ссылка У посещающих Париж туристов, в основном японцев, иногда диагностируют Парижский синдром — психическое расстройство, проявляющееся в головокружении, галлюцинациях, деперсонализации и других симптомах. Причиной проявления синдрома чаще всего является сильное несоответствие между идеальным образом Парижа и его жителей, рисуемого в японских журналах, и реальным положением дел. Эффект усиливает и культурный барьер, заключающийся прежде всего в большом различии между манерами поведения и общения у японцев и французов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему слова «гранат» и «граната» так похожи? 2712 + Ссылка Слова «гранат» и «граната» созвучны неслучайно. Перенос названия фрукта на название метательного оружия восходит к 16 веку, когда это оружие появилось во французской армии. Солдаты стали именовать его именно так (по-французски оба слова одинаковы — grenade) из-за сходства формы гранаты и граната, а также из-за того, что разрыв гранаты на мелкие кусочки напоминал многочисленные семена фрукта в его открытом виде. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему во многих европейских языках галстук назван в честь хорватов? 2296 + Ссылка В 1630-х годах во французской армии появились хорватские наёмники, в обмундирование которых входили особые платки вокруг шеи — предвестники современного галстука. Новинка стала популярной среди французских модников, а назвали её производным от «хорвата» словом «cravate». Позднее мода на галстук распространилась дальше по Европе, а с ней многие европейские языки заимствовали и его название. Например, в украинском галстук называют «краватка». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и где может заболеть синдромом Стендаля? 2810 + Ссылка Французский писатель Стендаль после визита во Флоренцию в 1817 году написал: «Когда я выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце, мне показалось, что иссяк источник жизни, я шел, боясь рухнуть на землю…». Взволновавшие писателя шедевры искусства могут оказывать похожее влияние и на других людей, вызывая частое сердцебиение и головокружение — такое психосоматическое расстройство названо синдромом Стендаля. «Подцепивший» его человек испытывает крайне обострённые эмоции от созерцания картин, как бы переносясь в пространство изображения. Нередко переживания настолько сильны, что люди пытаются разрушить произведения искусства. В более широком смысле синдром Стендаля может вызвать любая наблюдаемая красота — например, природы или женщин. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая всемирно известная швейцарская торговая марка произошла от русского слова? 5950 + Ссылка Всемирно известная швейцарская торговая марка пишущих принадлежностей Caran d'Ache была названа в честь карикатуриста Эммануэля Пуаре. Он работал во Франции, но родился и закончил гимназию в Москве, а свой псевдоним Caran d'Ache образовал от простого русского слова «карандаш», записав его на французский манер. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В каком континентальном европейском городе есть улица с левосторонним движением? 2699 + Ссылка Во всей континентальной Европе на автомобильных дорогах правостороннее движение. Исключением из этого правила является одна парижская улочка длиной 350 метров — авеню генерала Лемонье. Здесь движение организовано по левостороннему варианту. Есть участки с частичным левосторонним движением и в Одессе — в Высоком переулке и на Итальянском бульваре, что сделано для разгрузки прилежащих улиц от пробок. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему карточный туз превратился из единицы в самую старшую карту? 4883 + Ссылка Туз по-английски называется «ace», что, в свою очередь, происходит от старофранцузского слова «as» со значением «единица». Исторически туз в игральной колоде имел самое низшее значение и обозначался знаком 1, однако со временем он, наоборот, стал доминирующей картой. А в таких играх, как покер или блэкджек, игрок сам может выбирать значение туза — как самое старшее или как единицу. Большое влияние на продвижение туза вверх оказала французская революция — он стал символизировать главенство обычного человека над королями. Помимо карт, слово «ас» стало применяться и к людям, достигшим высшей степени мастерства в своей профессии. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой каннибал после ареста всего через 15 месяцев оказался на свободе? 2829 + Ссылка Будучи студентом Сорбонны, японец Иссэй Сагава в 1981 году убил свою однокурсницу и в течение двух дней поедал разные части её тела. Однако избавиться от трупа незамеченным ему не удалось. Его арестовали, но признали невменяемым при психиатрическом обследовании, вследствие чего Сагаву было решено депортировать в Японию для размещения в психбольнице. Так как срок содержания не был оговорен, всего через 15 месяцев Сагава выписался оттуда и с тех пор ведёт обычную жизнь и пользуется определённой известностью — его приглашают на съёмки в фильмах и даже вести ресторанные обозрения. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране можно официального выйти замуж за покойника? 3986 + Ссылка Во Франции можно официально жениться или выйти замуж за умершего, хотя закон в этом случае не даёт права наследования за покойным супругом. В основном такие браки заключаются, чтобы узаконить детей беременной невесты. Каждую заявку на посмертный брак одобряет президент Франции. Во время церемонии жених или невеста стоит рядом с фото покойного, а церемониймейстер произносит фразу «пока смерть не разлучит вас» в прошедшем времени. Похожая традиция, которая называется призрачным браком, существует в Китае и Судане. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На чьей одежде было пришито более 10 000 пуговиц? 3942 + Ссылка Пуговицы появились задолго до нашей эры, но использовались только как украшение. Примерно в 12-13 веках о пуговицах вновь узнали в Европе, но теперь у них появилось и функциональное значение застёгивания в петли, а не только декоративное. В Средние века пуговицы стали настолько популярным аксессуаром, что по их количеству на одежде можно было судить о статусе владельца. Например, на одном из нарядов французского короля Франциска I насчитывалось 13 600 пуговиц. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему Франсуа Рабле однажды арестовали за намерение отравить короля? 5823 + Ссылка Однажды у Франсуа Рабле не было денег, чтобы добраться из Лиона в Париж. Тогда он приготовил три пакетика с надписями «Яд для короля», «Яд для королевы» и «Яд для дофина» и оставил их в гостиничном номере на видном месте. Узнав об этом, хозяин гостиницы тут же доложил властям. Рабле схватили и с конвоем доставили в столицу прямо к королю Франциску I, чтобы тот решил судьбу писателя. Оказалось, что в пакетах был сахар, который Рабле тут же и выпил со стаканом воды, а затем рассказал королю, с которым они были друзьями, как он решил свою проблему. Неправда? Источник: www.historyextra.com

С каким государством Франция имеет самую длинную сухопутную границу? 4590 + Ссылка Самую длинную сухопутную границу Франция имеет с Бразилией благодаря своему южноамериканскому владению — Французской Гвиане. Она равняется 673 километрам, а следующая за ней по длине франко-испанская граница на 50 километров короче. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая часть памятника французскому журналисту Виктору Нуару блестит и почему? 6422 + Ссылка Во многих странах металлические памятники с обнажёнными половыми органами страдают от того, что люди натирают до блеска эти самые органы — якобы, это приносит половую удачу. И даже если половой орган явно не виден, отдельные памятники это не спасает. На парижском кладбище Пер-Лашез есть монумент журналисту Виктору Нуару, жившему в 19 веке и убитому на дуэли. Памятник изображает Нуара лежащего на земле после полученной пули, но самой заметной деталью является бугорок в области ширинки. Согласно легенде, если женщина испытывает проблемы в сексуальной жизни или не может родить, ей нужно поцеловать этот бугорок, который уже давно ярко блестит, а затем положить цветы в опрокинутую шляпу Нуара. Неправда? Источник: www.gourmantic.com

Почему советского футболиста Александра Заварова во Франции прозвали свеклой? 9389 + Ссылка На закате своей карьеры знаменитый советский футболист Александр Заваров выступал за французский клуб «Нанси». В команде за ним закрепилось прозвище «blette» (так по-французски называется подвид свеклы), потому что Заваров часто произносил это слово при своих или чужих ошибках на футбольном поле. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где собачий вальс зовут ослиным маршем, а где — кошачьей полькой? 6606 + Ссылка Собачий вальс в разных странах называется по-разному. В Германии, Бельгии, Нидерландах — блошиный вальс. В Болгарии — кошачий марш, а в Финляндии — кошачья полька. В Венгрии — ослиный марш, а во Франции его почему-то называют отбивной котлетой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Про смерть какого дипломата и политика отзывались: «Интересно, зачем это ему понадобилось?». 2978 + Ссылка Шарль Морис де Талейран-Перигор, или просто Талейран был французским дипломатом и политиком, а его имя является почти нарицательным для обозначения хитрости и беспринципности. Начав карьеру священником, Талейран дослужился до поста министра иностранных дел в Директории. Затем он помогал её свержению и созданию Империи во главе с Наполеоном. А после поражения Франции в войне и ссылки Наполеона Талейран стал представлять интересы короля, способствуя реставрации династии Бурбонов, и снова стал министром иностранных дел в правительстве Луи-Филиппа. Всё это время он не забывал брать взятки от разных государств и плести тонкие политические интриги по всей Европе. После его смерти остряки шутили: «Талейран умер? Интересно, зачем это ему понадобилось?». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Во время какой войны США были единственной дружественной России державой? 8593 + Ссылка Во время Крымской войны 1853-1856 годов единственной влиятельной державой, оставшейся дружественной к России, были США. Американские волонтёры, в том числе хирурги, помогали русским войскам. Когда англичане и французы после падения Севастополя устроили банкет в Сан-Франциско, туда не пришёл ни один из приглашённых американцев, а сам зал торжеств был разгромлен толпой. Неправда? Источник: www.russian-americans.org

Какой композитор умер от неправильного движения прототипа дирижёрской палочки? 3784 + Ссылка До рубежа 18-19 веков в оркестрах не было привычного нам дирижёра с палочкой, а такт отбивал сам композитор либо один из музыкантов каким-нибудь инструментом или кивками головы. Для одного из композиторов 17 века, создателя французской национальной оперы Жана-Батиста Люлли, трость для отбития такта стала причиной смерти. Он поранил ногу наконечником трости во время концерта, и развившаяся из раны гангрена привела к летальному исходу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая книга выходила под разными названиями в разных странах, образованных исходя из обменных курсов валют? 6785 + Ссылка В 2000 году вышел роман Фредерика Бегбедера «99 франков», рекомендованный к продаже во Франции именно по такой цене. Этот же принцип послужил причиной того, что издания в других странах выходили под другим названием, соответствующим обменному курсу: «39,90 марок» в Германии, «9,99 фунтов» в Великобритании, «999 иен» в Японии и т.д. В 2002 году книга была переиздана в связи с введением евро и получила название «14,99 евро». Спустя некоторое время пик популярности книги прошёл, и её уценили до названия и соответствующей стоимости «6 евро». Неправда? Источник: definite.livejournal.com

Можно ли сшить одежду из паутины? 5030 + Ссылка Шить одежду из паутины возможно, только это на несколько порядков труднее и дороже, чем из обыкновенного шёлка, получаемого от тутового шелкопряда. Первое задокументированное упоминание такой одежды датируется 1710 годом, когда французский учёный и предприниматель де Сё Хилер изготовил перчатки и носки из «паучьего шёлка» и подарил их королю Людовику XIV. А совсем недавно в Американском музее естественной истории выставлялся кусок ткани размером чуть больше 3 квадратных метров. Для её получения несколько десятков рабочих в течение 4 лет ловили на Мадагаскаре пауков-золотопрядов, затем аккуратно вынимали из них нити и отпускали обратно в природу. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какому русскому художнику император высочайшим указом подарил букву «в» в конец фамилии? 3570 + Ссылка До 19 века фамилии Брюллов не существовало. Карл Брюллов, знаменитый русский художник, родился в семье академика орнаментной скульптуры Павла Брюлло, предки которого были родом из Франции. Буква «в» в конец фамилии была пожалована Карлу и его брату Александру, архитектору по профессии, высочайшим императорским указом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто придумал сюжет романа «Граф Монте-Кристо»? 4509 + Ссылка Александр Дюма при написании своих произведений пользовался услугами множества помощников — так называемых «литературных негров». Среди них наиболее известен Огюст Маке, который, согласно самому известному биографу писателя Клоду Шоппу, придумал основу сюжета «Графа Монте-Кристо» и внёс значительный вклад в «Трёх мушкетёров». Хотя нужно отметить, что именно благодаря таланту Дюма его романы, пусть даже выросшие из черновых заметок помощников, насыщались яркими деталями и живыми диалогами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как перевели на русский язык французский роман, в котором нет ни одной буквы e? 7163 + Ссылка В 1969 году вышел роман французского писателя Жоржа Перека «La disparition». Одной из ключевых особенностей романа стало то, что в нём не было ни одной буквы e — самой употребляемой буквы во французском языке. По такому же принципу — без буквы e — книга была переведена на английский, немецкий и итальянский языки. В 2005 году роман вышел на русском в переводе Валерия Кислова под названием «Исчезание». В этом варианте нельзя встретить букву о, так как именно она является самой частой в русском языке. Неправда? Источник: www.top-kniga.ru

Почему в 1942 году французы сами затопили весь свой флот? 4886 + Ссылка В истории войн не раз встречались ситуации, когда одна из воюющих сторон топила собственный флот. В 1919 году немецкий контр-адмирал фон Ройтер, который был главным на немецких судах, стоящих в английском порту и ожидавших решения об их передаче победившим странам Антанты, провернул операцию по их внезапному затоплению: на дно ушли 52 корабля, в том числе 10 линкоров, ещё 22 судна англичане успели вывести на мель. А в 1942 году, когда уже немцы заканчивали оккупацию всей Франции, правительство Виши дало приказ затопить французский флот в Тулоне — в общей сложности немцам не досталось 77 кораблей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находилась виселица, которая могла обслужить за раз 50 человек? 5772 + Ссылка В 13 веке недалеко от Парижа была построена гигантская виселица Монфокон, до наших дней не сохранившаяся. Монфокон был разделён на ячейки вертикальными столбами и горизонтальными балками и мог служить местом казни для 50 человек одновременно. По замыслу создателя сооружения де Мариньи, советника короля, вид множества разлагающихся тел на Монфоконе должен был предостерегать остальных подданных от преступлений. В конце концов и сам де Мариньи был там повешен. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему полиция перестала искать убийцу, подозреваемую в 40 преступлениях с 1993 года? 8367 + Ссылка Начиная с 1993 года на территории Германии, Австрии и Франции было совершено 40 преступлений, в том числе 6 убийств, после которых на месте преступления или на теле жертвы находили образцы одного ДНК женщины. Предполагаемая убийца получила известность как «Фантом из Хейлбронна». Полиция не могла найти никаких зацепок, да и в преступлениях не было ничего общего — совершенно разные жертвы, места, сообщники. Только в 2009 году было установлено, что связи между всеми этими случаями действительно нет. Оказалось, что пробы ДНК брали ватными палочками, которые были изначально загрязнены ДНК их упаковщицы на австрийской фабрике. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого француза обманул китайский шпион, почти 20 лет выдававший себя за женщину? 12554 + Ссылка Французский дипломат Бернар Бурсико в возрасте 20 лет оказался в Пекине и познакомился с оперным певцом и сотрудником китайских спецслужб Ши Пэйпу. Бурсико до этого не имел секса с женщинами, поэтому Ши удалось выдать себя за женщину и даже вступить с Бурсико в сексуальную связь (спрятав гениталии, быстро и в темноте). Ещё через 4 года Ши предъявил Бурсико якобы рождённого от него сына. Всё это дало повод китайским властям шантажировать дипломата и получать от него секретные документы. Позже Бурсико удалось вывезти Ши с сыном во Францию, где их арестовали, и вся правда раскрылась, после чего дипломат пытался покончить жизнь самоубийством, но безуспешно. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая деталь автомобиля была изобретена случайно? 9035 + Ссылка Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась плёнка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чём дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стёкла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У какого монарха обнаружили татуировку с надписью: «Смерть королям!»? 7876 + Ссылка Жан Батист Бернадот начал свою карьеру простым солдатом во французской королевской армии. Во времена революции он быстро продвинулся до командующего дивизией, а при Наполеоне стал маршалом. Следующим этапом стало приглашение в преемники шведскому королю, и в 1818 году Бернадот официально занял шведский престол под именем Карла XIV Юхана, а династия Бернадотов до сих пор остаётся правящей. В 1844 году он умер, и во время подготовки к бальзамированию на руке Бернадота обнаружили татуировку: «Смерть королям!». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая оплошность помогла Луи Пастеру открыть современный метод вакцинации? 6080 + Ссылка Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц куриной холерой, решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории своего помощника. Тот забыл выполнить очередную прививку курицам и ушёл в отпуск сам. Вернувшись, помощник заразил куриц, которые сначала ослабли, но потом неожиданно выздоровели. Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии — ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от неё, и стал основоположником современной вакцинации. Впоследствии он также создал прививки от сибирской язвы и бешенства. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что появилось раньше — телефон или факс? 2880 + Ссылка Факс появился раньше телефона. Прототип факсимильного аппарата был изобретён ещё в 1843 году, а в 1865 на линиях во Франции и между Москвой и Петербургом началось коммерческое использование устройства итальянца Джованни Казелли. В этом аппарате, названном пантелеграфом, изображение для передачи нужно было наносить специальным изолирующим лаком на свинцовую фольгу. Однако данная технология не была успешной и уступила место другим способам связи. Массовое развитие факсимильной связи стало возможно в 20 веке благодаря появлению более доступных каналов — сначала телеграфного, а затем телефонного и радио. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «силуэт»? 3367 + Ссылка В 1759 году французский министр Этьен де Силуэт ввёл жёсткие экономические ограничения из-за финансового кризиса, вызванного Семилетней войной. Именно от его фамилии произошло название силуэтов — портретов, вырезанных из чёрной бумаги — так как, во-первых, они были гораздо дешевле картин, а во-вторых, сам министр увлекался изготовлением таких портретов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

С какого времени устрицы стали деликатесом и почему? 4920 + Ссылка Ещё в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привёл к их резкому сокращению в природе, и во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Кто, помимо художника Мане, написал картину «Завтрак на траве»? 3618 + Ссылка Художников Эдуарда Мане и Клода Моне иногда путают — ведь они оба были французами, жили в одно время и творили в стиле импрессионизм. Даже название одной из самых известных картин Мане «Завтрак на траве» Моне позаимствовал и написал свой «Завтрак на траве». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему творческая элита получила название «богема»? 3815 + Ссылка В Средние века очень много цыган жило на территории современной Чехии в области Богемия, и попавшие во Францию цыгане стали называться богемцами. Их уклад стал основой для сравнения с цыганами творческой элиты, ведущей столь же беспорядочную и эксцентричную жизнь. Именно поэтому такая прослойка общества получила название «богема». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране можно встретить людей с фамилиями, в переводе означающими «мочащийся», «гнилые люди» и «рождённый голым»? 4616 + Ссылка В 1811 году Наполеон захватил Нидерланды и потребовал, чтобы каждый житель обзавёлся фамилией, как все французы (до этого у большинства голландцев были только имена). Считая, что аннексия временна, и после освобождения фамилии отменят, многие голландцы пожелали назваться курьёзным образом, например, Piest («мочащийся»), Rotmensen («гнилые люди») или Naaktgeboren («рождённый голым»). Тем не менее, данные фамилии прижились, и наследники носят их по сей день. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком веке состоялась последняя казнь на гильотине, а швейцарские женщины получили избирательное право? 4497 + Ссылка В Европе ещё во второй половине 20 века практиковались вещи, которые сегодня считаются абсолютно нецивилизованными. Например, швейцарские женщины получили избирательное право только в 1971 году (в местных выборах кантона Аппенцелль — Иннерроден и вовсе в 1991). А последняя казнь на гильотине состоялась во Франции в 1977 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какими изначально были фасады готических соборов? 4251 + Ссылка Фасады готических соборов во время их постройки в средневековье не обязательно были такими же серыми и строгими, какими мы видим их сейчас. Когда в 1990-х годах Амьенский собор во Франции подвергся лазерной очистке, было обнаружено, что фасад много веков назад был раскрашен в разнообразные яркие цвета. Сейчас этот собор по праздникам подсвечивается теми же цветами, как это было в 13 веке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему шведский химик Шееле должен был стать графом, но не стал? 5262 + Ссылка Во время посещения Парижа шведским королём Густавом III к нему явилась делегация французских учёных и высказала почтение в связи с работой в Швеции выдающегося химика Карла Вильгельма Шееле, открывшего многие органические и неорганические вещества. Так как король никогда не слышал о Шееле, он отделался общими фразами, а затем немедленно издал приказ возвести химика в рыцарское достоинство. Однако премьер-министр тоже не знал учёного, и в результате титул графа достался другому Шееле — лейтенанту артиллерии, а химик так и остался неизвестным для короля и придворных. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какой француз пожертвовал все свои сбережения на защиту Одессы от войска Наполеона? 6028 + Ссылка В 1803 году градоначальником Одессы был назначен француз Арман Эммануэль дю Плесси, герцог де Ришельё, бывший ранее на военной службе в России. Через 9 лет он призвал всех жителей города и Новороссийского края «явить себя истинными русскими» в борьбе с нашествием французов и пожертвовал на цели обороны все свои личные сбережения. А после свержения Наполеона и восстановления монархии герцог по настоянию российского императора Александра I стал премьер-министром правительства Франции. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какого скульптора трижды не приняли в парижскую Школу изящных искусств? 3155 + Ссылка Знаменитый скульптор Огюст Роден трижды пытался поступить в парижскую Школу изящных искусств, но всякий раз получал отказ. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда купил Эйфелеву башню на металлолом? 4767 + Ссылка В 1925 году чех Виктор Люстиг провернул аферу по продаже Эйфелевой башни. Собрав на секретном совещании нескольких бизнесменов, он объявил, что правительство не может больше содержать башню и вынуждено сдать её на металлолом. Его жертвой стал Андре Пуассон, заплативший огромную сумму наличными, а после того, как распознал обман, даже не обратился в полицию, боясь позора в деловых кругах. Через месяц Люстиг вернулся в Париж и продал башню ещё раз. Правда, новый покупатель всё-таки обратился в полицию перед завершением сделки, но аферисту удалось избежать ареста. После эмиграции в США Люстиг продолжил заниматься мошенничеством и закончил дни в тюрьме Алькатрас. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто впервые произнёс фразу: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»? 4798 + Ссылка Королеве Франции Марии-Антуанетте приписывают фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которую она якобы произнесла, узнав, что крестьяне голодают. Но впервые эту фразу записал Жан-Жак Руссо, когда Мария-Антуанетта была ещё ребёнком. Видимо, её сказала какая-то другая королева или принцесса, но кто именно, однозначного ответа нет. Кроме того, в оригинале фразы упоминаются не пирожные, а бриоши — сладкие булки из сдобного теста с добавлением масла. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким странным образом называются числа 70, 80 и 90 во французском языке? 6077 + Ссылка В большинстве европейских языков названия числительных от 20 до 90 образуются по стандартной схеме — созвучно с базовыми числами от 2 до 9. Однако во французском языке названия некоторых чисел имеют странную логику. Так, число 70 произносится ‘soixante-dix’, что переводится как «шестьдесят и десять», 80 — ‘quatre-vingts’ («четырежды двадцать»), а 90 — ‘quatre-vingt-dix’ («четырежды двадцать и десять»). Похожая ситуация в грузинском и датском языках. В последнем число 70 буквально переводится как «полпути от трижды двадцать до четырежды двадцать». Неправда? Источник: www.studyfrench.ru

Откуда взялось выражение «уйти по-английски»? 9308 + Ссылка Когда кто-то уходит, не прощаясь, мы употребляем выражение «ушёл по-английски». Хотя в оригинале эту идиому придумали сами англичане, а звучала она как «to take French leave» («уйти по-французски»). Появилась она в период Семилетней войны в 18 веке в насмешку над французскими солдатами, самовольно покидавшими расположение части. Тогда же французы скопировали это выражение, но уже в отношении англичан, и в этом виде оно закрепилось в русском языке. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему одна из башен Руанского кафедрального собора называется Масляная? 4169 + Ссылка В Руанском кафедральном соборе, что во Франции, одна из башен называется Масляная. Однако масло здесь не производили и не хранили. Такое название произошло оттого, что деньги на строительство этой башни были получены от продажи церковью разрешения есть масло в Великий пост, чего в принципе делать нельзя. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой литературный персонаж Дюма был придуман только с целью увеличения гонорара? 10880 + Ссылка Когда Александр Дюма писал «Трёх мушкетёров» в формате романа с продолжением в одной из газет, в контракте с издателем была оговорена построчная оплата рукописи. Для увеличения гонорара Дюма придумал слугу Атоса по имени Гримо, который говорил и отвечал на все вопросы исключительно односложно, в большинстве случаев «да» или «нет». Продолжение книги под названием «Двадцать лет спустя» оплачивалось уже пословно, и Гримо стал чуть более разговорчивым. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что чувствует человек после того, как ему отрубят голову? 17492 + Ссылка Человек, которому отрубают голову, испытывает боль ещё в течение нескольких секунд, даже при использовании гильотины. В 1905 году во Франции был проведён эксперимент, когда врач спустя несколько секунд после очередного отрубания головы назвал казнённого мужчину по имени. В ответ на лице поднялись веки, зрачки сфокусировались на докторе, и затем глаза закрылись вновь. Неправда? Источник: www.newsru.com

Кто сыграл ключевую роль в популяризации шампанского? 6826 + Ссылка Изобретателем шампанского многие считают французского монаха Пьера Дом Периньона, однако это далеко от истины. Он разработал много техник, которые и сейчас применяются производителями шампанского в процессе изготовления начального вина, однако пузырьки в вине считал признаком брака. А ключевую роль в популяризации пузырящегося вина сыграли англичане. Они импортировали вина из провинции Шампань, а затем переливали их из бочек в бутылки с пробкой из пробкового дерева (чего французы тогда не знали). После возобновления процесса ферментации в бутылках начинал образовываться углекислый газ, и вино в открытых бутылках пузырилось, что очень понравилось англичанам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой фараон имеет современный египетский паспорт и для чего? 8682 + Ссылка В 1974 году египтологи обнаружили, что мумия фараона Рамзеса II быстро портится. Было принято решение немедленно везти её самолётом во Францию для экспертизы, для чего мумии оформили современный египетский паспорт, а в графе «род занятий» написали «король (скончавшийся)». В Париже мумию встречали со всеми военными почестями, полагающимися королям. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему грипп 1918-1920 годов получил название «испанка»? 5351 + Ссылка Эпидемия гриппа, который получил название «испанка», началась, по разным гипотезам, в США или во Франции. Что касается количества заболевших и умерших, Испания тоже не была лидером по этому показателю. Просто Испания была нейтральной стороной в Первой Мировой войне, и там не было цензуры военного времени. Газеты открыто писали о распространении эпидемии, а у жителей других стран создавалось впечатление, что именно Испания оказалась наиболее охваченной этим гриппом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и где флот противника был захвачен кавалерийской атакой? 5893 + Ссылка В 1795 году французская армия провела уникальную операцию — кавалерийскую атаку на флот противника. Во время военных действий в Нидерландах французы заметили, что до стоящих на рейде голландских кораблей можно дойти по льду из-за необычайно холодной зимы. Разработанный план штурма был выполнен одним гусарским полком, захватившим 14 линейных кораблей и несколько торговых судов без единого выстрела. Неправда? Источник: fr.wikipedia.org

Каким образом провинциальный французский адвокат в 19 веке стал королём государства в Южной Америке? 7244 + Ссылка Француз Орели-Антуан де Тунан, живший в 19 веке, с детства мечтал о приключениях, путешествиях в дальние страны и правлении собственным королевством. Получив образование и работая адвокатом в провинциальном городке, он не отказался от своих фантазий и тщательно готовился к осуществлению плана. Найдя спонсора, Тунан с двумя товарищами отправился в Южную Америку на земли, где жили индейцы-арауканы. Формально эти территории входили в состав государства Чили, но индейцы успешно боролись с колонизаторами. Француз вдохновил своими речами индейцев на провозглашение нового государства — Араукании, стал править им под именем Антуан I и успел провести войну с Чили. Хотя в итоге арауканов разгромили, а самого Антуана арестовали и выслали обратно во Францию. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Кто и когда научил весь мир есть в ресторанах по русской системе? 8192 + Ссылка До середины 19 века в ресторанах подавали сразу все заказанные блюда — такой способ обслуживания носит название «service à la française» («французская система»). В начале 19 века Францию посетил русский князь Александр Куракин и научил рестораторов другому способу — подавать блюда постепенно, в порядке их расположения в меню. В современных ресторанах такая система наиболее популярна и называется «service à la russe». Неправда? Источник: www.cuisinenet.com

Каким образом Гильотен был связан с гильотиной? 6214 + Ссылка Профессор анатомии Гильотен был противником смертной казни. Однако поскольку отменить её было не в его силах, он выступал за более «гуманный» способ казни, нежели распространённые тогда сжигание на костре или четвертование. Машину, почти не причиняющую боль при казни, в итоге сконструировал другой человек, но название «гильотина» она получила именно в честь Гильотена. Несмотря на распространённый миф, Гильотен не попал под гильотину сам, а умер от старости. После этого члены его семьи просили правительство изменить название гильотины. Получив отказ, семья сменила фамилию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда хотели снести Эйфелеву башню и почему эти планы не осуществились? 6002 + Ссылка Эйфелева башня была построена специально для Всемирной выставки 1889 года и служила ей входной аркой. По плану её должны были демонтировать через 20 лет. Однако вскоре началась эпоха радио, и благодаря установке антенн радиотелеграфа Эйфелева башня была спасена. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей французским военнопленным? 19587 + Ссылка Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая человеческая кость вдохновила Эйфеля на создание проекта Эйфелевой башни? 17862 + Ссылка В середине 19 века швейцарский профессор Герман фон Майер исследовал костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. Будучи покрытой сетью миниатюрных косточек со строгой геометрической структурой, она не ломается под тяжестью тела, так как эти косточки перераспределяют нагрузку. Через 20 лет, находясь под впечатлением этого исследования, инженеры Густава Эйфеля придумали конструкцию знаменитой башни. Неправда? Источник: www.computerra.ru

Какой средневековый король воевал как рыцарь, даже будучи слепым? 6593 + Ссылка Иоанн Люксембургский в 14 веке почти сорок лет был чешским королём. Но в Чехии почти не был, вместо этого разъезжал по Европе и участвовал в разных сражениях то за французских, то за немецких рыцарей. Даже ослепнув, он принял участие в битве при Креси, привязав свои поводья к поводьям двух других рыцарей. В этой битве он и погиб. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом голуби помогают медикам и наркодельцам? 10845 + Ссылка Сейчас почтовые голуби уже редко используются для доставки писем, однако успешно справляются с другими заданиями. Например, в удалённых районах Англии и Франции голуби доставляют в больницу пробы крови. А наркодельцы запускают целые стаи голубей для доставки героина из Афганистана в Пакистан. Неправда? Источник: www.nytimes.com

Каким образом жена Людовика XIV каталась летом на санях? 4322 + Ссылка Однажды жена французского короля Людовика XIV мадам Ментенон захотела посреди лета прокатиться на санях. На следующее утро ей устроили многокилометровую «снежную» трассу из соли и сахара по дорогам Версаля. Неправда? Источник: classiclit.about.com

Кто в течение жизни съел около девяти тонн металла? 6266 + Ссылка Французский артист Мишель Лотито прославился тем, что ел абсолютно несъедобные вещи. На своих представлениях он поглощал велосипеды, телевизоры и другие предметы из стекла, металла и резины. Однажды он разобрал самолёт Цессна 150 и за два года съел его по частям. Перед выступлением он «смазывал» желудок минеральным маслом, а во время процесса пил большое количество воды. Подсчитано, что за свою карьеру он поглотил около девяти тонн металла. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто написал чёрный квадрат за четверть века до Малевича? 24368 + Ссылка Французский писатель и юморист Альфонс Алле за четверть века до Казимира Малевича написал картину под названием «Битва негров в пещере глубокой ночью» — чёрное полотно с почти квадратными пропорциями. Также он почти на семьдесят лет предвосхитил минималистическую музыкальную пьесу из одной тишины «4’33"» Джона Кейджа своим аналогичным произведением «Траурный марш для похорон великого глухого». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой традиционный салат в оригинале готовился с икрой, рябчиками и раками? 8337 + Ссылка Оригинальный рецепт салата «оливье», изобретённого в 19 веке жившим в Москве французским поваром Люсьеном Оливье, утерян. В 1904 году рецептура приготовления салата была примерно воспроизведена: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Когда на Олимпийских играх спортсмены состязались в плавании с препятствиями? 5337 + Ссылка На первых Олимпиадах было немало странных по сегодняшним меркам видов спорта. Например, метание копья обеими руками и толкание булыжника. На играх 1900 года в Париже было плавание с препятствиями на 200 метров — пловцам надо было пробираться среди погруженных в воду брёвен и нырять под поставленные на якорь лодки. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Когда российскими гимнами были «Боже, храни короля» и «Марсельеза»? 6581 + Ссылка В 1816 году государственным гимном России стал английский гимн «Боже, храни короля», переведённый Жуковским и дополненный Пушкиным. Более привычный для нас «Боже, царя храни» был написан в 1833 году. После Февральской революции 1917 года гимном России стала «Марсельеза», а после Октябрьской — «Интернационал». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему в автомобилях Порше ключ зажигания находится слева от руля? 6421 + Ссылка В автомобилях Порше ключ зажигания обычно располагается слева от руля. Эта традиция восходит к первым 24-часовым гонкам Ле Мана. Тогда водители должны были сначала добежать до своих машин, запрыгнуть в них и начать движение. Нахождение ключа зажигания слева обеспечивало более быстрый старт. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой философ умер, добровольно питаясь как узник концлагеря? 4175 + Ссылка Французский политик Симона Вейль в детстве была узником Освенцима и выжила. Другая Симона Вейль — французский философ — в знак сочувствия к узникам нацизма ограничила потребление пищи до уровня пайка в концлагерях, что привело её к преждевременной смерти. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой возраст можно считать бальзаковским? 13173 + Ссылка Выражение «бальзаковский возраст» возникло после выхода романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина» и допустимо в отношении женщин не старше 40 лет. Неправда? Источник: bibliotekar.ru

Как на Руси называли французский поцелуй? 24022 + Ссылка В покаянных сборниках 14 века поцелуй с открытым ртом и использованием языка назывался татарским. В 18 веке подобные поцелуи стали именовать уже французскими. Эти названия отражают давнюю тенденцию обозначать вредные с точки зрения морали явления влиянием чужеземной культуры. Неправда? Источник: www.vokruginfo.ru

Кто выпускал библиотеку для своего сына в течение 28 лет? 9078 + Ссылка Людовик XIV велел выпустить для воспитания своего сына учебную библиотеку греческой и римской классики, очищенной от непристойностей и сопровождённой комментариями трудных пассажей. Собрание из 64 томов было завершено через 28 лет после начала работы, когда сын уже сам давно обзавёлся детьми. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой город прославился на весь мир своей ароматной водой? 6679 + Ссылка В переводе с французского одеколон буквально означает «кёльнская вода», так как его изобрёл живущий в Кёльне итальянец Джованни Мария Фарина (в 1709 году). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто извинился за то, что наступил палачу на ногу? 13185 + Ссылка Когда французскую королеву Марию-Антуанетту вели к гильотине, она наступила на ногу палачу. «Извините меня, я сделала это нечаянно» — эта фраза стала её последними словами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Ги де Мопассан не любил Эйфелеву башню, но постоянно там обедал? 11425 + Ссылка Французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее, он ежедневно обедал в её ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем французский лётчик сбросил на немцев мяч вместо бомбы? 27418 + Ссылка 1 апреля 1915 года в разгар Первой Мировой войны над немецким лагерем появился французский самолёт и сбросил огромную бомбу. Солдаты кинулись врассыпную, но взрыва не дождались. Вместо бомбы приземлился большой мяч с надписью «С первым апреля!». Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Почему Пикассо топил печь своими картинами? 7035 + Ссылка В ранние годы своей жизни в Париже Пикассо был настолько беден, что иногда был вынужден топить своими картинами вместо дров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему считают, что Наполеон был маленького роста? 8430 + Ссылка Принято считать, что Наполеон был очень маленького роста — 157 см. Такая цифра получается, если перевести в метрическую систему величину 5 футов 2 дюйма. Однако в то время футы были не только английскими, практически в каждой стране футы отличались. Если перевести из французских футов, рост Наполеона составляет 169 см и является средним для его эпохи. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какие языки не имеют родственных себе языков? 5575 + Ссылка Язык басков, живущих на севере Испании и юге Франции, не родственен ни с одним из живых языков и не входит ни в одну языковую группу. Такими же характеристиками обладает корейский язык. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Сколько лет длилась Столетняя война? 4087 + Ссылка Столетняя война длилась 116 лет — с 1337 по 1453 годы. Война между Англией и Францией не была непрерывной: активные действия чередовались с периодами затишья, перемирий и официального мира. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где старейший мост называется Новым? 3047 + Ссылка Старейший из сохранившихся мостов Парижа через реку Сену был построен в 16 веке и называется «Новый мост». Так получилось потому, что в отсутствие идей для названия было логично назвать новый мост просто Новым. А четыре уже существующих к тому момента моста впоследствии были реконструированы, и их внешний вид изменился. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где алюминиевые ложки ценились больше золотых? 8103 + Ссылка По приказу Наполеона III были изготовлены алюминиевые столовые приборы, которые подавались на торжественных обедах императору и самым почётным гостям. Другие гости при этом пользовались приборами из традиционных драгоценных металлов — золота и серебра. Неправда? Источник: www.aluminiumleader.com

Откуда взялось выражение «гвоздь программы»? 10157 + Ссылка Ко всемирной выставке 1889 года в Париже было приурочено открытие похожей на гвоздь Эйфелевой башни, что произвело сенсацию. С тех пор в язык вошло выражение «гвоздь программы». Неправда? Источник: new.gramota.ru

Какой французский король правил 20 минут? 3639 + Ссылка Июльская революция 1830 года побудила французского короля Карла отречься от престола, причём он потребовал отречения и от старшего сына (чтобы передать власть внуку Генриху). Герцог Ангулемский подписал отречение через 20 минут, так что с формальной точки зрения он эти 20 минут царствовал как Людовик XIX. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем во Франции 18 века ставили охрану вокруг картофельных полей? 4608 + Ссылка Для пропаганды картофеля среди французов в конце 18 века агроном Антуан Пармантье выставлял в дневное время вокруг своего картофельного поля вооружённую охрану. На ночь сторожа удалялись, позволяя людям «украсть» клубни. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую страну оккупировали за удар мухобойкой по лицу? 5927 + Ссылка В 1827 году правитель Алжира ударил французского посла мухобойкой по лицу во время жаркой дискуссии по поводу неуплаченных долгов. Это послужило поводом для французского вторжения в Алжир через 3 года и последующей более чем столетней оккупации. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему американские горки называют русскими? 9469 + Ссылка Во французском и многих других языках американские горки называют «русскими горками», так как прототип этого аттракциона родился именно в России. Ещё в 15 веке наши предки конструировали ледяные горки, укреплённые деревянными опорами. Что касается того, где впервые сани поставили на роликовые колёса, существуют две версии: одни историки утверждают, что это случилось в садах Ораниенбаума по приказу Екатерины II, по мнению других, первое их появление случилось в Париже в 1812 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Дюма проиграл на дуэли, но не умер? 11489 + Ссылка Александр Дюма один раз участвовал в дуэли, где участники тянули жребий, и проигравший должен был застрелиться. Жребий достался Дюма, который удалился в соседнюю комнату. Раздался выстрел, а потом Дюма вернулся к участникам со словами: «Я стрелял, но промахнулся». Неправда? Источник: www.peoples.ru