Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие матчи между «Интером» и «Миланом» дискредитируют правило гола на чужом поле? 33 + Ссылка В полуфинале Лиги Чемпионов 2003 года сошлись «Интер» и «Милан». Так как оба клуба играют на одном стадионе «Сан-Сиро», жребий определил, что в первом матче хозяевами условно будет «Милан», а во втором — «Интер». Обе встречи завершились вничью — 0:0 и 1:1, однако в финал вышел «Милан» из-за правила, по которому в случае равного счёта в двухматчевом противостоянии побеждает команда, забившая больше на чужом поле. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая компания поместила свой логотип на внутреннюю сторону маек футболистов? 317 + Ссылка В 2013 году одним из спонсоров футбольного клуба «Барселона» стала компания Intel. По условиям контракта её логотип размещался на внутренней стороне маек игроков, обыгрывая слоган «Intel Inside». Замысел состоял в том, чтобы зрители видели рекламу, когда празднующий гол футболист срывает с себя майку. Неправда? Источник: www.bbc.com

Откуда возникла фамилия футболиста Яна Веннегора оф Хесселинка? 345 + Ссылка В современном европейском футболе самой длинной фамилией обладает бывший игрок сборной Нидерландов Ян Веннегор оф Хесселинк, в настоящее время завершивший карьеру. Эта фамилия появилась в 17 веке, когда породнились представители двух фермерских семейств — Веннегоров и Хесселинков. Поскольку семьи были равны по социальному положению и достатку, было решено объединить две фамилии в одну. Причём не через дефис, а через союз «of», что по-нидерландски означает «или». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой знаменитый футболист был назван в честь американского президента? 500 + Ссылка Криштиану Роналду — это не имя и фамилия, а двойное имя. Причём имя Роналду для Португалии довольно редкое, а досталось оно мальчику потому, что отец был поклонником бывшего в тот момент президентом США Рональда Рейгана. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем футболист «Интера» рисовал плюсик между цифрами своего игрового номера? 688 + Ссылка Перейдя в 1998 году в «Интер», Роберто Баджо попросил себе любимый 10 номер. Роналдо уступил его, но потребовал майку с 9 номером, под которым выступал чилиец Иван Саморано. Тот взял номер 18, однако нарисовал на майках плюсик между единицей и восьмёркой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой футболист выступал в майке с номером 0? 475 + Ссылка Когда шотландский футбольный клуб «Абердин» подписал марокканца Хишама Зеруали, болельщики сразу дали ему прозвище по первым буквам фамилии «Zero». Именно поэтому Зеруали стал играть в майке под номером 0, чего раньше никогда не случалось. В следующем сезоне футбольные федерации Шотландии и Англии наложили запрет на выступление с таким номером. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

За счёт чего футбольные поля выглядят полосатыми? 766 + Ссылка Чтобы сделать футбольное поле полосатым, не требуется сеять траву разных сортов. Полосы возникают оттого, что траву подстригают в разных направлениях газонокосилками, которые не только её срезают, но и приминают. Если трава наклонена в сторону от зрителя, этот участок газона кажется светлее за счёт более высокой площади отражения от целых стеблей, и наоборот. Полосы нужны не только для красоты — они помогают боковым судьям в определении офсайдов. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

В каком государстве футбольная сборная обновляется почти каждый год из-за сбежавших спортсменов? 624 + Ссылка Эритрея — одно из беднейших государств мира, отличающееся суровым режимом даже на фоне остальных африканских стран. В 2009 году во время турнира в Кении 12 футболистов сборной Эритреи совершили побег из стана команды, через два года ещё 13 сборников последовали их примеру уже в Танзании. В 2012 году исчезла вообще вся команда вместе с доктором, на следующий год ещё 11 футболистов и главный тренер, и череда побегов не прекращается. Несмотря на это, футбольная ассоциация Эритреи не хочет сдаваться и постоянно набирает новых игроков в сборную. Неправда? Источник: www.bloomberg.com

Почему «Ливерпуль», выиграв Лигу Чемпионов, смог защищать титул только в виде исключения? 494 + Ссылка Футбольный клуб «Ливерпуль» выиграл Лигу Чемпионов сезона 2004-2005, но занял лишь пятое место в английской премьер-лиге при том, что на тот момент Англия имела максимально возможные четыре места в Лиге Чемпионов. Правила УЕФА разрешали клубу отстаивать титул в главном европейском турнире, даже если он не пробился в него через национальное первенство, но Английская футбольная ассоциация категорически отказалась лишать право участия занявший 4-е место «Эвертон» и отдавать его «Ливерпулю». Под давлением общественности УЕФА сделал исключение и позволил «Ливерпулю» играть с самого первого квалификационного раунда. Клуб благополучно прошёл отбор и стал участником группового этапа Лиги. В 2013 году УЕФА изменил регламент, увеличив максимум мест от одной страны до пяти в случае повторного возникновения подобных коллизий. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чей девиз на татуировке превратился после операции в зловещее пророчество? 806 + Ссылка Гимном футбольного клуба «Ливерпуль» является песня «You'll never walk alone». Эти же слова были вытатуированы на ноге у морского пехотинца Энди Гранта, который был отправлен в Афганистан и подорвался на мине. Ему ампутировали ногу ниже колена, и при операции последнее слово татуировки было отсечено, из-за чего она превратилась в «You'll never walk» («Ты никогда не будешь ходить»). Сам Грант относится к этой истории с юмором — он научился ходить с протезом, участвует в спортивных соревнованиях и часто рассказывает об этом случае в мотивационных речах перед другими ветеранами-инвалидами. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Кто был убит за автогол на Чемпионате мира по футболу? 582 + Ссылка Защитник сборной Колумбии по футболу Андрес Эскобар на Чемпионате мира-1994 в матче против США забил автогол. Проиграв эту встречу, колумбийцы не смогли выйти из группы и улетели домой. Через несколько дней Эскобар был расстрелян, когда находился в своём автомобиле. Каждый выстрел киллер сопровождал криком: «Гол!». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем была выпущена газета, в которой почти все слова были заменены на «blá blá blá»? 681 + Ссылка 26 ноября 2014 года, в преддверии финала Кубка Бразилии по футболу между «Крузейро» и «Атлетико Минейро», газета «Estado de Minas» вышла с большим анонсом события на первой полосе. В газете были и другие новости с фотографиями, однако все не имеющие к футболу отношения слова печатать не стали, поместив вместо них строки из «blá blá blá». Неправда? Источник: babb.telegraph.co.uk

Какой футболист в один день сыграл и за сборную своей страны, и за клуб в официальных матчах? 774 + Ссылка Уникальный пример самоотдачи в футболе показал 13 ноября 1985 года капитан сборной Дании Сёрен Лербю. В середине дня он вышел на поле в отборочном матче чемпионата мира против сборной Ирландии и, когда игра была сделана, уговорил тренера отпустить его. После чего сел на самолёт в Германию и этим же вечером помог своему клубу «Бавария» в матче кубка Германии против «Бохума». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На защите чьей диссертации присутствовало больше футбольных болельщиков, чем учёных? 1434 + Ссылка Знаменитый датский физик Нильс Бор увлекался футболом и был вратарём клуба «Академиск». Его брат Харальд также был доктором наук — он специализировался в математике — и выступал в том же клубе, но привлекался ещё и в сборную Дании. Харальд Бор был настолько популярен у публики, что на защите его диссертации присутствовало больше футбольных болельщиков, чем математиков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая футбольная сборная ни разу не проиграла сборной Бразилии? 1650 + Ссылка Сборная Норвегии по футболу — единственная из всех игравших со сборной Бразилии команд, что ни разу не проиграла ей. В четырёх матчах норвежцы дважды выиграли у бразильцев и дважды свели матч к ничьей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое право получили в подарок футболисты сборной СССР за победу в Кубке Европы 1960 года? 1851 + Ссылка В июле 1960 года сборная СССР по футболу победила в финальной части первого в истории Кубка Европы, которая проходила в Париже. За победу футболистам выдали премию 400 франков, а также ордера на покупку подержанных автомобилей в комиссионном магазине за свои деньги. Дело в том, что даже имея на руках необходимую сумму, в Советском Союзе в то время нужно было много лет стоять в очереди за машиной либо получать специальное разрешение от властей. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Как «Реал» и «Барселона» адаптировали свои эмблемы для арабских стран? 3511 + Ссылка Подписав в 2010 году спонсорский контракт с организацией Qatar Foundation, футбольный клуб «Барселона» согласился изменить свою эмблему, которая размещается на футболках для продажи в арабских странах. Чтобы на логотипе нельзя было увидеть оскорбительный для мусульман крест, из его левого верхнего угла была убрана горизонтальная красная полоса. Этому примеру позже последовал и мадридский «Реал», заключивший с одним из шейхов ОАЭ соглашение на строительство искусственного острова со множеством сооружений стоимостью в 1 млрд. $. Шейх потребовал исключить из клубной эмблемы на всех промо-материалах крест, венчающий корону, и королевский клуб выполнил эту просьбу. Неправда? Источник: www.sports.ru

Какая европейская страна находилась в состоянии войны с Японией больше века? 2089 + Ссылка В 1904 году, поддержав Российскую Империю, войну Японии объявило Княжество Черногория. Хотя существенную помощь Черногория оказать не смогла, и фактически она заключалась в небольшом отряде добровольцев, влившихся в российскую армию. Когда в 1905 году подписывался Портсмутский мирный договор, про Черногорию забыли, и в течение 20 века к этому вопросу не возвращались, так как Черногория вскоре перестала быть самостоятельным государством. Лишь в 2006 году Япония, признав независимость отделившейся от Сербии Черногории, заявила о прекращении состояния войны, которая, таким образом, формально длилась 102 года. Примечательно, что первый международный матч сборная Черногории по футболу сыграла именно с японцами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой футбольный матч был самым результативным в истории? 2507 + Ссылка В 2002 году мадагаскарский футбольный клуб «Стад Олимпик Л'Эмирн» боролся за титул чемпиона страны, но в предпоследнем матче сыграл вничью из-за спорного пенальти на последних минутах встречи и лишился шансов на чемпионство. В знак протеста в последнем матче против клуба «АС Адема» футболисты «Стад Олимпика» с самого начала встречи стали забивать мячи в свои ворота. Итоговый счёт встречи 149:0 в пользу «АС Адема» с тех пор является мировым рекордом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где впервые футбол был назван соккером? 1618 + Ссылка В США привычный нам футбол называют соккером, а термином «футбол» именуют игру, которую мы зовём американским футболом. Тем не менее, слово «соккер» — это не американское изобретение, оно появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «association football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова association с добавлением суффикса -er и привело к появлению термина «soccer». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой клуб по ошибке пытался купить Лионеля Месси из-за неверного истолкования слов? 1792 + Ссылка В 2008 году инвестиционная компания шейха Мансура из ОАЭ купила английский футбольный клуб «Манчестер Сити». В одном из телефонных разговоров с исполнительным директором клуба шейх сказал: «It's all getting messy» («Всё осложняется»). Директор ослышался и понял эту фразу как указание купить Лионеля Месси из «Барселоны», однако испанский клуб отклонил предложение в 30 миллионов фунтов за своего лидера. Весной следующего года «Манчестер Сити» предпринял новую попытку купить Месси и был готов заплатить в четыре раза больше, но снова получил отказ. Неправда? Источник: www.lenta.ru

Где и когда удар молнии убил целую футбольную команду во время матча? 7997 + Ссылка В 1998 году в Демократической Республике Конго во время футбольного матча в поле ударила молния. Все 11 игроков команды гостей погибли на месте, ещё 30 зрителей получили ожоги, но все футболисты из числа хозяев поля остались невредимыми. Неправда? Источник: www.independent.co.uk

Чем прославился трёхногий американец Фрэнк Лентини? 6728 + Ссылка Американец итальянского происхождения Фрэнк Лентини родился с тремя ногами разной длины и двумя комплектами половых органов из-за недосформировавшегося брата-близнеца. Это не помешало ему научиться играть в футбол и ездить на велосипеде, а затем стать цирковым артистом, жениться и вырастить четырёх здоровых детей. Лентини не только развлекал публику своим «уродством», например, набивая мяч одной ногой во время ходьбы на двух других, но был также интересным собеседником с хорошим чувством юмора. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

По каким правилам играют в трёхсторонний футбол? 3520 + Ссылка Датский художник Асгер Йорн ещё в начале 1990-х годов придумал трёхсторонний футбол. В него играют одновременно три команды на шестиугольном поле, а ворота команд расставлены на сторонах шестиугольника через одну. Победителем матча считается не забившая больше всех, а пропустившая меньше всех команда. Главной идеей создания такого вида спорта автор считал разрушение традиционной биполярной конфронтации в футболе и придание игре более философского подхода. Сегодня матчи по трёхстороннему футболу, как правило, несистемны и приурочены к фестивалям, выставкам или крупным политическим событиям. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие игровые виды спорта имеют подводные аналоги? 2428 + Ссылка У многих игровых видов спорта существуют подводные аналоги: подводный футбол, подводное регби, подводный хоккей — последний получил наибольшее распространение. Подобно надводным аналогам, игроки здесь должны переместить мяч или шайбу, которые тяжелее воды, в ворота соперника. Важное значение имеет способность как можно дольше задерживать дыхание, не поднимаясь на поверхность воды. Самым экстремальным видом является подлёдный хоккей — он похож на обычный, но шайба перемещается по нижней стороне слоя льда на замёрзшем водоёме или бассейне. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему советского футболиста Александра Заварова во Франции прозвали свеклой? 9132 + Ссылка На закате своей карьеры знаменитый советский футболист Александр Заваров выступал за французский клуб «Нанси». В команде за ним закрепилось прозвище «blette» (так по-французски называется подвид свеклы), потому что Заваров часто произносил это слово при своих или чужих ошибках на футбольном поле. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему фуллерены не были названы в честь футбольного мяча? 4672 + Ссылка В 1985 году группа американских и английских исследователей открыли молекулярные соединения из углерода, сильно напоминающие своей формой футбольный мяч. В честь него и хотели назвать открытие, однако учёные не договорились, какой термин использовать — football или soccer (как зовут футбол в США). В итоге соединения назвали фуллеренами в честь архитектора Фуллера, который придумал геодезический купол, составленный из тетраэдров. Неправда? Источник: Nature, vol. 438, p. 1094

Зачем капитан студенческой футбольной команды из Камеруна однажды вместо рукопожатия показал соперникам голый зад? 4746 + Ссылка Однажды в студенческом чемпионате Камеруна по футболу одной из команд засчитали техническое поражение 0:3. Причиной послужило то, что капитан команды отказался пожать руку капитану соперников, а вместо этого снял трусы и показал ему голый зад. Причём сделано это было преднамеренно: такой результат матча позволил команде остаться в высшей лиге, а если бы матч состоялся, команда могла проиграть с более крупным счётом и вылететь в первую лигу. Неправда? Источник: www.vmdaily.ru

Какого вратаря Ельцин назначил первым заместителем министра спорта прямо в перерыве футбольного матча? 5732 + Ссылка В 1992 году проходил футбольный матч между командами Правительства России и Правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что он не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался. Неправда? Источник: www.gordon.com.ua

Где и когда футбольный комментатор провёл полную радиотрансляцию, хотя не видел ничего на поле из-за тумана? 8830 + Ссылка В 1940 году должно было состояться очередное эдинбургское дерби между футбольными командами Хайберниан и Хартс. Из-за сильного тумана комментатор BBC Боб Кингсли со своей точки совершенно не видел игроков на поле и что там происходит, однако получил указание вести радиотрансляцию несмотря ни на что — иначе прослушивавшие эфир немцы могли догадаться о погоде и беспрепятственно бомбить город. Кингсли мог ориентироваться только на шум болельщиков, когда забивались голы, но провёл полноценный комментарий на протяжении всего матча, выдумывая опасные моменты, сейвы и нарушения правил. Матч завершился победой Хартс со счётом 6:5. Неправда? Источник: essays-eve.blogspot.ru

Какой играющий тренер умудрился продать сам себя в более известный клуб? 5292 + Ссылка Английский футболист Айвор Бродис до сих пор остаётся самым молодым играющим тренером в истории чемпионатов Англии. В 1946, когда он возглавил клуб Карлайл Юнайтед, ему было 23 года. А через 3 года он продал сам себя в клуб Сандерленд за 18 тысяч фунтов — очень серьёзную по тем временам трансферную сумму. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой футбольный клуб назван в честь двух химических веществ, одно из которых — яд? 7234 + Ссылка Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ — аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией ОАО «Минеральные удобрения», создавшей клуб. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему футбольные болельщики кричат: «Шай-бу! Шай-бу!»? 5362 + Ссылка Клич болельщиков: «Шай-бу! Шай-бу!» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая сборная на чемпионате мира по футболу 2010 года не проиграла ни одного матча? 4328 + Ссылка Многие специалисты перед стартом чемпионата мира по футболу 2010 года называли одним из главных аутсайдеров сборную Новой Зеландии. Однако именно эта команда не потерпела ни одного поражения, сыграв на групповом этапе три раза вничью (даже чемпионы мира — сборная Испании — один раз проиграли на этой стадии). Правда, пройти дальше такой результат тоже не позволил. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое животное обладало талантом предсказателя исходов футбольных матчей? 6262 + Ссылка Осьминог Пауль из океанариума в немецком городе Оберхаузен обладал необычным талантом — он предсказывал исходы матчей сборной Германии по футболу. На Чемпионате Европы 2008 года он сделал 4 верных прогноза из 6, а на Чемпионате Мира 2010 года угадал исходы всех матчей сборной Германии, а затем исход финала Испания — Нидерланды. Процедура происходила так: в аквариум опускали два контейнера с едой, на одном из которых был изображён флаг Германии, а на другом — флаг соперника. Какой контейнер Пауль выбирал первым, та сборная и должна была победить. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда в футбольном матче приняло участие более 200 человек одновременно? 11438 + Ссылка 17 мая 2010 года в Испании прошёл необычный благотворительный футбольный матч — клуб Атлетик Бильбао играл против 200 детей одновременно. Дети выбрали тактику 66-80-51 с тремя вратарями, однако все равно проиграли со счётом 3:5. Неправда? Источник: trinixy.ru

Какого футболиста можно назвать антиподом легендарного корабля-призрака? 3563 + Ссылка Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены, музыканты. Но известен и «нелетучий голландец» — так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолётах, из-за чего вынужденно пропускал важные еврокубковые матчи в континентальной части Европы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие футболисты не получили ни одного предупреждения за свою спортивную карьеру? 10328 + Ссылка Стенли Мэтьюз несколько раз признавался лучшим футболистом Англии и один раз — лучшим футболистом Европы. За всю свою спортивную карьеру, длившуюся до 50-летнего возраста, он ни разу не был удалён с поля и даже не получил ни одного предупреждения. На прощальном матче королева Елизавета II пожаловала ему рыцарский титул, что стало первым подобным случаем среди футболистов. Такое же достижение, ни единой жёлтой карточки за всю карьеру, позже повторил Гари Линекер — правда, он ушёл из спорта раньше, в возрасте 34 лет. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто время от времени отбирает ценные вещи у Диего Марадоны в Италии? 6988 + Ссылка Диего Марадона ещё со времён выступления за «Наполи» не платил большие суммы налогов, сейчас эта сумма составляет почти 40 миллионов долларов. Поэтому когда Марадона бывает в Италии, он всё время рискует лишиться каких-нибудь вещей. В 2006 году итальянская полиция конфисковала у футболиста часы Rolex, а в 2009 — серьгу из уха, которую затем продали на аукционе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Капитан какой футбольной сборной однажды добился от судьи отмены неправильно забитого его командой гола? 11967 + Ссылка На чемпионате мира по футболу 1962 года сборная СССР встречалась с командой Уругвая, и при счёте 1:1 после удара советского футболиста мяч залетел в сетку через дырку с внешней стороны. Арбитр плохо видел момент и гол засчитал, однако капитан советской команды Игорь Нетто жестами объяснил судье, что гол забит неправильно. Этот мяч в итоге отменили, но наши футболисты забили ещё и всё-таки выиграли матч. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране в 2002 году премьер-министр прямо в рабочем кабинете тренировался играть в футбол? 6835 + Ссылка В один из дней апреля 2002 года сотрудники охраны японского премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми услышали громкие звуки ударов из его кабинета. Ворвавшись в кабинет, они увидели, что ничего страшного не произошло, а премьер пинает футбольный мяч о стенки. Коидзуми объяснил охране, что должен потренироваться в обращении с мячом, так как никогда этого не делал, а ему предстоит сделать первый символический удар по мячу на открытии чемпионата мира по футболу. Неправда? Источник: www.gazeta.ru

Какой футболист однажды играл в финале кубка Англии со сломанной шеей? 7467 + Ссылка В финале кубка Англии по футболу 1956 года вратарь «Манчестер Сити» Берт Траутманн за 15 минут до конца матча получил травму после того, как нападающий «Бирмингема» ударил его коленом по шее. Однако Траутманн решил продолжить игру и помог своей команде отстоять победный счёт. После продолжающейся боли в течение нескольких дней ему сделали рентген, и выяснилось, что он доигрывал тот матч со сломанной шеей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому футболисту ожидание конца света помешало сделать отличную карьеру? 6607 + Ссылка Аргентинский вратарь Карлос Роа, выступавший за испанскую «Мальорку», на пике своей карьеры объявил о её завершении, хотя им интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Своё решение он объяснил тем, что ждал конца света, который должен был прийти вместе с третьим тысячелетием. После он вернулся в футбол, но играл только в командах низших дивизионов. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Зачем бразильский футболист Джоване Элбер однажды заклеил себе рот скотчем? 7684 + Ссылка Бразильский футболист Джоване Элбер, будучи игроком «Штутгарта», однажды получил в первом тайме жёлтую карточку за разговоры с судьёй. На второй тайм он вышел, демонстративно заклеив рот красным скотчем. Неправда? Источник: www.sport-express.ru

Кто нашёл украденный трофей для чемпионата мира по футболу 1966 года? 8549 + Ссылка Незадолго до чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии главный его трофей был украден с публичного показа. К поискам подключили полицию и Скотланд-Ярд, но обнаружили кубок через семь дней в зарослях кустарника одного из лондонских садов благодаря собаке по кличке Пиклз, гулявшей там с хозяином. После победы на чемпионате сборной Англии собака была приглашена на банкет и получила право облизать тарелки футболистов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где дети получают имена в честь дня недели, когда они рождаются? 4214 + Ссылка В культуре народов африканского государства Гана очень большое значение придают дню недели, в который родился человек — считается, что это оказывает влияние на всю его дальнейшую судьбу. Почти все дети получают первое или второе имя в соответствии с этим днём. Например, у Кофи Анана, бывшего генерального секретаря ООН, имя Кофи означает «пятница». А у популярного футболиста «Челси» Майкла Коджо Эссьена имя Коджо означает «понедельник». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто для футбольной карьеры воспользовался славой своего брата? 7056 + Ссылка В 1912 году на службу в Москву был направлен британский дипломат Роберт Брюс Локхарт. В Москве были наслышаны об известном футболисте того времени Локхарте и немедленно пригласили его в команду Морозовской текстильной фабрики. Дипломат принял предложение и выиграл с командой чемпионат Москвы, хотя до этого играл только на уровне любителей, а спортивной знаменитостью был его брат Джон. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где производится большинство футбольных мячей в мире? 8884 + Ссылка 80% всех футбольных мячей в мире производятся в Пакистане, причём три четверти из них — в городе Сиялкот. Значительное число этих мячей изготавливаются с привлечением детского труда, хотя в последние годы эта проблема решается. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой вратарь мог стать великим хоккеистом, но предпочёл футбол? 9736 + Ссылка Лев Яшин был не только футбольным вратарём, но и хоккейным. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призёром чемпионата СССР. Яшина уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на футболе. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой вратарь за свою карьеру забил больше, чем многие полевые игроки? 9756 + Ссылка Некоторые футбольные вратари помогают своей команде не только сохранить ворота «сухими», но и забивать голы, исполняя пенальти и штрафные. Особенно часто такой стиль игры исповедуют южноамериканские голкиперы. Больше всех преуспел за всю историю футбола бразилец Рожерио Сени, забив более 100 мячей. Широко известен также экстравагантный вратарь из Парагвая Хосе Луис Чилаверт. Он забил 62 гола, но остаётся единственным голкипером, кому удалось сделать хет-трик в одном матче. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и где состоялся футбольный матч, в котором был зафиксирован счёт 2:2, а все мячи забил один игрок? 18631 + Ссылка 20 марта 1976 года игрок «Астон Виллы» Крис Николл в матче против «Лестер Сити» забил по два мяча и в ворота противника, и в собственные ворота. Матч закончился со счётом 2:2. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему болельщики венского «Рапида» последние 15 минут каждого матча непрерывно аплодируют? 4856 + Ссылка В 1939 году венский клуб «Рапид» встречался в финальном матче чемпионата объединённой Германии с «Франкфуртом» и забил решающие три мяча в последние 15 минут. С тех пор на домашних матчах «Рапида» утвердилась традиция — последние 15 минут матча болельщики ритмично и непрерывно аплодируют. Неправда? Источник: www.viennareview.net

Где и когда футбольным фанатам продавали воздух? 4809 + Ссылка В 1999 итальянский футбольный клуб «Фиорентина» продавала в своих фирменных магазинах банки с воздухом. В коллекцию входили «Дух трибун», «Эссенция победы» и «Атмосфера раздевалки». Неправда? Источник: www.guardian.co.uk

Какой футболист стал известным музыкантом «благодаря» автокатастрофе? 14571 + Ссылка Хулио Иглесиас в молодости был футбольным вратарём и выступал за мадридский «Реал». Однако его футбольная карьера прервалась в возрасте 20 лет, когда он попал в автокатастрофу и пролежал в больнице два года. Так как руки в аварии не повредились, Иглесиас научился играть на гитаре и впоследствии стал известным музыкантом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и когда получил премию за гол в свои ворота? 10620 + Ссылка На чемпионате мира по футболу 1974 года сборная Нидерландов до финала забила 14 голов, а пропустила один, и тот от своего же защитника Рууда Крола. Команда потребовала у спонсора выплатить Кролу премию, так как в контракте не было оговорено исключений для автоголов, которые в протоколе футбольного матча записываются на счёт их авторов наряду с обычными голами. После этого турнира спонсоры всегда особо оговаривают отсутствие премий для подобных случаев. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Кто и когда забил в одном матче сразу три мяча в свои ворота? 11195 + Ссылка Бельгийский футболист Стэн ван ден Байс в матче национального чемпионата между «Жерминаль Экерен» и «Андерлехтом» сезона 1995-96 забил сразу 3 автогола, что является рекордом. «Андерлехт» победил 3:2, не забив самостоятельно ни разу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой футбольной сборной для выхода в следующий раунд пришлось защищать не только свои, но и чужие ворота? 20372 + Ссылка В 1994 году в рамках Shell Caribbean Cup встречались футбольные сборные Барбадоса и Гренады. Барбадосу для выхода в следующий раунд была нужна победа с перевесом в 2 мяча. За 5 минут до конца матча счёт был 2:1, и в этот момент барбадосцы специально забили мяч в свои ворота. По регламенту соревнований в случае ничьей назначалось дополнительное время, и первой забившей в нём команде присуждалась победа 2:0. Последние минуты основного времени барбадосцам пришлось защищать как собственные ворота, так и ворота соперника, чтобы он тоже не забил автогол. В итоге Барбадос перевёл игру в овертайм и всё же добился успеха. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какие предметы лежат в склепе Боба Марли? 18229 + Ссылка Знаменитый ямайский регги-музыкант Боб Марли завещал положить в свой посмертный склеп гитару «Les Paul», футбольный мяч, Библию и свёрток марихуаны. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой футболист был обменян на футбольную форму? 7483 + Ссылка В 1992 году футболист Сергей Бодак перешёл из самарских «Крыльев Советов» во владикавказский «Спартак» в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды. Неправда? Источник: www.kc-camapa.ru

Солдаты каких стран устроили на фронте перемирие и совместно встретили Рождество? 12831 + Ссылка В Рождество 1914 года, во время Первой Мировой войны, немецкие и английские солдаты на линии фронта устроили незапланированное перемирие. Они пели рождественские гимны, обменивались присланными из тыла подарками и играли в футбол. В следующие годы войны организовать подобные перемирия уже не получилось. Неправда? Источник: www.snopes.com

Какого футболиста выкупили болельщики родного клуба? 9309 + Ссылка Гуус Хиддинк начинал профессиональную карьеру футболиста в клубе «Де Графсхап». Через 3 года его выкупил ПСВ, но после сезона в Эйндховене болельщики «Де Графсхап», за неимением у клуба нужной суммы, самостоятельно собрали 40 тысяч гульденов и вернули Хиддинка. Неправда? Источник: sport.rbc.ru

Какая война началась после поражения в футбольном матче? 12089 + Ссылка Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа Чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой испанский футбольный клуб принципиально не приглашает иностранцев? 4912 + Ссылка Испанский футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао — центра Страны Басков на севере Испании — комплектуется только местными футболистами или игроками из других стран с баскскими корнями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие арбитры показывали красную карточку самим себе? 13230 + Ссылка Известны два случая, когда арбитры показывали красную карточку самим себе: Энди Уэйн, судивший матч «Питерборо Норт Энд» — «Роял Мэйл», и Мелвин Силвестр на матче «Саутгемптон Армс» — «Херстборн Таррант Бритиш Легион». Первый подбежал к голкиперу после очередного его протеста, но вовремя остановился и решил удалить себя, чтобы не доводить дело до рукоприкладства. А второй нанёс несколько ударов игроку после толчка от него. Неправда? Источник: www.sport-express.ru