Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Зачем на кораблях британского флота в экипаж записывали «мёртвые души»? 39 + Ссылка В 18 и начале 19 веков на кораблях Королевского военно-морского флота Великобритании числились так называемые «вдовьи моряки» — погибшие члены экипажа, которым продолжали начислять жалованье. Эта мера была введена как социальная гарантия — нанимаясь на службу в военно-морской вместо торгового флота, моряки знали, что их семьи не останутся жить в бедности в случае смерти кормильца. Количество разрешённых «мёртвых душ» варьировалось по размеру судна и могло достигать 18 человек на кораблях первого ранга. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая знаменитая игрушка стала побочным продуктом разработки для нужд военно-морского флота? 319 + Ссылка В 1943 году инженер Ричард Джеймс Томпсон работал над пружинящим устройством, которое позволяло бы компенсировать морскую качку для чувствительных корабельных приборов. Однажды он случайно столкнул пружину с полки и увидел, как она сначала «шагнула» на стол, а затем на пол и собралась в тугом положении. Решив, что такая пружина может быть отличной игрушкой, он в течение года экспериментировал с различными сортами стальной проволоки, пока не нашёл идеальный вариант. Томпсон с женой организовали бизнес, и шагающие по лестницам пружины, получившие название «Slinky», завоевали огромную популярность. Позже появились и пластиковые аналоги с яркой окраской, известные как «радуга». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для связи с какими объектами может потребоваться использование ядра Земли в качестве антенны? 452 + Ссылка Связь с подводными лодками в погружённом состоянии обычными средствами осложняется из-за так называемого скин-эффекта, который выражается в уменьшении амплитуды электромагнитных волн при движении через проводящую среду. Одним из решений этой проблемы является передача очень длинных волн через ядро Земли в качестве антенны. Для этого на расстоянии в десятки километров друг от друга в почву заглубляются электроды, а для генерации сигнала используется мощность в несколько мегаватт. Из-за крайне низкого КПД мощность выходного сигнала падает до нескольких ватт, зато он может быть принят практически в любой точке планеты. Подобные системы были построены только тремя странами — советский «ЗЕВС» на Кольском полуострове, американский «Project ELF» и индийский «INS Kattabomman». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой военный корабль повторил судьбу человека, в честь которого был назван? 481 + Ссылка Спущенный на воду в 1934 году немецкий тяжёлый крейсер назвали «Адмирал граф Шпее» в честь погибшего во время Первой Мировой войны в Фолклендском сражении Максимилиана фон Шпее. По иронии судьбы, сам корабль затонул тоже у берегов Южной Америки и тоже после сражения с английской эскадрой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда состоялось сражение, которое одна из сторон приняла за военный салют? 597 + Ссылка Во время испано-американской войны 1898 года бронепалубный крейсер «Чарлстон» получил приказ захватить остров Гуам в Тихом океане, принадлежавший Испании. Подойдя к острову, американцы обнаружили в гавани только один торговый корабль и сделали несколько залпов по старой крепости. По-видимому, ни один снаряд не достиг цели, так как не знавший о начале войны командир испанского гарнизона решил, что крейсер им салютует. Он послал гонца к губернатору, чтобы попросить разрешения на ответный салют, а сам вместе с несколькими помощниками сел в лодку и отправился поприветствовать гостей. Только на палубе американцы сообщили им о войне, взяли в плен и договорились о сдаче острова без боя и жертв. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой вклад в разоружение СССР внесла компания Пепси? 800 + Ссылка Компания Пепси имела в СССР множество заводов по розливу газировки, а прибыль вкладывала в покупку водки «Столичная» и последующую её продажу на американском рынке, на что имела эксклюзивное право. Однако водочный рынок имел лимит, поэтому в 1989 году Пепси осуществила крупную сделку, купив у советского правительства 17 подводных лодок и несколько военных кораблей. Затем суда были перепроданы на металлолом. Также в рамках сделки были куплены несколько новых нефтяных танкеров, которые у Пепси приобрела норвежская компания. Глава Пепси в шутку сказал по этому поводу советнику президента США по безопасности: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы». Неправда? Источник: www.nytimes.com

Какую информацию несёт поднятие белого флага на корабле в ходе сражения? 663 + Ссылка Когда на корабле поднимают белый флаг, это не обязательно означает «мы сдаёмся». Данным знаком капитан говорит, что хочет начать переговоры, и с этого момента противник, согласно международным конвенциям, должен прекратить сражение и вступить в эти переговоры. А вот для демонстрации безоговорочной капитуляции на корабле просто спускают все знамёна. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда во время Второй Мировой войны американцы участвовали в парусной битве? 694 + Ссылка Последняя морская битва во Второй Мировой войне для американцев оказалась весьма необычной. Уже после объявления Японией о своей капитуляции частям китайско-американской разведывательной организации был дан приказ прибыть в Шанхай для дальнейшей отправки домой. Двое лейтенантов решили добраться до Шанхая по морю, наняв китайские джонки с экипажами, но 20 августа 1945 года встретились с другим парусным судном, на котором оказались японцы, первыми открывшие огонь. Американцы ответили из пулемётов, а затем сблизились с врагом, чтобы обстрелять его из базуки. В конечном счёте японцы были взяты на абордаж — 43 человека погибло, 39 взяты в плен. Неправда? Источник: www.cracked.com

Почему на дне Великих озёр покоится свыше 200 американских самолётов? 857 + Ссылка Вступив во Вторую Мировую войну, американцы столкнулись с проблемой тренировки пилотов для боевых действий на Тихом океане. Отрабатывать взлёт и посадку на авианосцы в открытом океане было опасно из-за угрозы со стороны немецких подлодок, поэтому лётчиков было решено тренировать на Великих озёрах, для чего военные переоборудовали два парохода. В общей сложности подготовку получили около 18 000 пилотов, однако в ходе учений до 300 самолётов было потеряно из-за аварий. Почти все они до сих пор лежат на дне Великих озёр. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда противостояние флотов закончилось поражением обеих сторон от тайфуна? 425 + Ссылка В конце 19 века на островах Самоа в Тихом океане разразилась гражданская война, вследствие чего США и Германия, боровшиеся за влияние в регионе, прислали сюда по три больших военных корабля. Непосредственно в боевых действиях корабли не участвовали, но почти все были затоплены или повреждены из-за тайфуна, обрушившегося 15 марта 1889 года на гавань Апиа, столицы Самоа. Моряки вполне могли распознать заранее признаки приближающего бедствия и успеть отвести судна из гавани в открытое море, однако ни одна из сторон этого не сделала, руководствуясь национальной гордостью и нежеланием показать слабость. В общей сложности погибло около 150 членов экипажей кораблей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для какой цели корабли в Первую Мировую войну окрашивали в узор, напоминающий зебру? 2580 + Ссылка В Первой Мировой войне для кораблей, главным образом в британском и американском флотах, широко применялся специальный камуфляж — судно раскрашивали в обрывочные, пересекающиеся полосы или узоры контрастных цветов. Целью такого камуфляжа было не скрыть корабль, но максимально затруднить противнику расчёт его курса и скорости движения. Экономическую эффективность этой защиты военные историки до сих пор определить затрудняются — из-за очень большого числа различных узоров не представляется возможным сказать, какая из них была лучше, и были ли они в принципе заметно лучше традиционной однотонной окраски. Подобный камуфляж встречался и во Второй Мировой, но появление радаров нивелировало все доводы в его поддержку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой войне 19 века российский флот помог американцам? 1386 + Ссылка Во время Гражданской войны в США в 1863 году российские эскадры Атлантического и Тихоокеанского флотов были отправлены на помощь северянам и перезимовали в портах Нью-Йорка и Сан-Франциско соответственно. Некоторые историки считают, что этот шаг был решающим фактором, остановившим вмешательство в войну Англии и Франции на стороне южан. Кроме того, присутствие российских кораблей вблизи английских и французских торговых путей было дополнительным козырем в случае поддержки этими державами Польского восстания 1863 года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Марк Твен выбрал такой псевдоним? 1330 + Ссылка Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс объяснял происхождение своего псевдонима Марк Твен из термина речной навигации. В юности будущий писатель работал на пароходе на реке Миссисипи. Безопасная глубина для прохождения судна равнялась двум морским саженям (3,7 метра), и эта цифра после измерения лотом обычно выкрикивалась как «by the mark twain», где twain — архаичная форма числительного two. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда первым предложил использовать боевых тюленей? 1862 + Ссылка Широко известны как советские, так и американские программы по использованию дельфинов, тюленей и морских львов в военных целях — для обнаружения подводных мин или обезвреживания аквалангистов-диверсантов. Однако первые опыты такого рода проводились ещё в Российской империи в 1915 году. В Генеральный штаб ВМФ обратился не кто иной, как знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить тюленей искать мины. Было обучено 20 животных, но в один из дней все они были отравлены — предположительно, немецкой разведкой. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Каким образом появилась фамилия контр-адмирала Иванова-Тринадцатого? 1655 + Ссылка В 1895 году выпускник морского кадетского корпуса Иванов был произведён в мичманы и отправлен служить на Чёрное море. В то время флотским офицерам с одинаковыми фамилиями присваивались порядковые номера, и данному Иванову достался номер 13. В 1904 году в чине лейтенанта он был назначен вахтенным офицером на крейсер «Рюрик», который затонул в неравном бою во время русско-японской войны. Во время боя погиб капитан крейсера, также погибали или получали ранения сменявшие его офицеры, пока очередь не дошла до Иванова, который отдал приказ о затоплении корабля и последним сошёл с борта. За проявленную доблесть император наградил офицера орденом Святого Георгия IV степени, а также повелел изменить фамилию Константина Петровича на «Иванов-Тринадцатый». Неправда? Источник: militera.lib.ru

Какому утонувшему моряку поставили памятник с пьедесталом из утонувшей скалы? 1515 + Ссылка Вице-адмирал Степан Макаров вскоре после назначения командующим тихоокеанским флотом в 1904 году погиб вместе с подорвавшимся на мине броненосцем «Петропавловск» во время русско-японской войны. Через девять лет в Кронштадте был открыт памятник Макарову, а пьдесталом ему послужила 160-тонная гранитная скала, которую подняли со дна Выборгского залива. Примечательно то, что эту скалу веком раньше везла баржа для памятника Павлу I, но не выдержала веса и затонула. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой знаменитый адмирал всю жизнь страдал от морской болезни? 1640 + Ссылка Горацио Нельсон, выигравший множество морских сражений и дослужившийся до звания главнокомандующего английского флота, всю жизнь страдал от морской болезни. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране, не имеющей выхода к морю, существуют военно-морские силы? 1193 + Ссылка Боливия не имеет выхода к морю, но в ней есть официальные военно-морские силы. Дело в том, что ещё в 1879 году Боливия была вынуждена уступить участок тихоокеанского побережья, проиграв войну Чили, и общественное сознание так и не смирилось с этой потерей. В стране ежегодно проводится День моря, а политическая риторика открыто признаёт потребность рано или поздно отвоевать обратно выход к нему. Сейчас флот Боливии состоит в основном из катеров, патрулирующих приграничные реки и самое большое южноамериканское озеро на границе с Перу — Титикака. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком континентальном городе устраивали инсценировки реальных морских сражений? 2356 + Ссылка В Древнем Риме нередко устраивались инсценировки реальных морских сражений на настоящих военных кораблях в специально наполненных водой амфитеатрах или искусственных водоёмах, которые назывались навмахии. Первую известную историкам навмахию устроил Юлий Цезарь по случаю своего триумфа — в ней было задействовано 2 000 военнопленных и 4 000 гребцов, а самую масштабную навмахию с 30 000 бойцов организовал император Клавдий на озере Фучино. Многие участники были преступниками или пленниками, приговорёнными к смерти, и победа в навмахии была для них реальным шансом избежать этой участи и быть отпущенными на свободу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда разрабатывал и строил летающую подводную лодку? 3414 + Ссылка В 1930-х в Советском Союзе существовал проект создания летающей подводной лодки, который не был завершён. Американцы в 1960-х годах продвинулись дальше: был построен реально работающий самолёт, способный сначала сесть на воду, а затем погрузиться в неё. Скорость его полёта в воздухе составляла 130 км/ч, скорость хода под водой — 8 узлов. Правда, в конструкции не была предусмотрена возможность снова взлетать из подводного положения. По задумке военных, такие аппараты могли пригодиться в ходе возможной войны против СССР, неожиданно атакуя корабли в акваториях Чёрного, Азовского и Каспийского морей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и кем применялись подводные и воздушные авианосцы? 5354 + Ссылка Авианосцы — это не только надводные морские суда. Существовали проекты авианосцев-субмарин, особенно преуспели в их создании японцы во время Второй Мировой войны — взлёт самолётов происходил из надводного положения судна. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время войны бомбардировку континентальной части США. Другой необычный тип — это воздушный авианосец, то есть самолёт, несущий другие самолёты. Они использовались в Первой Мировой войне немцами, во Второй Мировой — советскими и японскими войсками (у последних несомые самолёты доставляли к цели камикадзе). Кроме того, у американцев в 1930-е годы было два авианесущих дирижабля. Воздушные авианосцы утратили актуальность по мере развития самолётов-дозаправщиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на английских подводных лодках иногда поднимаются пиратские флаги? 4724 + Ссылка Когда подводные лодки только начинали использоваться, английский адмирал Артур Вильсон заявил, что субмарины — это нечестно и не по-английски, а пленников с вражеских подлодок нужно вешать как пиратов. Помня эти слова, командир английской субмарины E9 после затопления немецкого крейсера в начавшейся Первой Мировой войне поднял пиратский флаг «Весёлый Роджер» и вошёл в порт. Эту традицию подхватили другие командиры — в обеих мировых войнах, в военном конфликте с Аргентиной 1982 года и даже недавней войне с Ираком английские подлодки, возвращаясь на базу после успешной атаки, поднимали Весёлого Роджера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое животное выжило на трёх затонувших во Вторую Мировую войну кораблях? 20807 + Ссылка Во время Второй Мировой войны немецкие матросы пронесли на борт линкора «Бисмарк» кота. Линкор был затоплен британской эскадрой через 9 дней после выхода в море, спаслись лишь 115 из 2200 членов экипажа. Кота подобрали английские моряки и взяли на борт эсминца «Казак», который через 5 месяцев был торпедирован немецкой подлодкой и затонул. Впоследствии кота, прозванного Непотопляемый Сэм, перевели на авианосец «Арк Ройял», который тоже затонул. Лишь после этого Сэма решили оставить на берегу, а сам он прожил до 1955 года. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в 1942 году французы сами затопили весь свой флот? 4816 + Ссылка В истории войн не раз встречались ситуации, когда одна из воюющих сторон топила собственный флот. В 1919 году немецкий контр-адмирал фон Ройтер, который был главным на немецких судах, стоящих в английском порту и ожидавших решения об их передаче победившим странам Антанты, провернул операцию по их внезапному затоплению: на дно ушли 52 корабля, в том числе 10 линкоров, ещё 22 судна англичане успели вывести на мель. А в 1942 году, когда уже немцы заканчивали оккупацию всей Франции, правительство Виши дало приказ затопить французский флот в Тулоне — в общей сложности немцам не досталось 77 кораблей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему северокорейцы позволяли пленным американцам показывать на фото средние пальцы? 4656 + Ссылка В 1968 войска КНДР захватили американский разведывательный корабль «Пуэбло» и стали заставлять моряков работать на корейскую пропаганду. Те заметили, что в некоторых корейских фильмах про запад не вырезан жест поднятого вверх среднего пальца. Убедившись, что северокорейцы просто не знают его значения, моряки стали демонстрировать средние пальцы на всех фотографиях, объясняя, что этот жест означает пожелание удачи у гавайцев. Неправда? Источник: www.usspueblo.org

Когда и где флот противника был захвачен кавалерийской атакой? 5833 + Ссылка В 1795 году французская армия провела уникальную операцию — кавалерийскую атаку на флот противника. Во время военных действий в Нидерландах французы заметили, что до стоящих на рейде голландских кораблей можно дойти по льду из-за необычайно холодной зимы. Разработанный план штурма был выполнен одним гусарским полком, захватившим 14 линейных кораблей и несколько торговых судов без единого выстрела. Неправда? Источник: fr.wikipedia.org

Кто и когда пытался плавать на подлодке с парусом? 6299 + Ссылка В 1942 году советская подлодка Щ-421 подорвалась на немецкой противолодочной мине, потеряв ход и возможность погружаться. Чтобы судно не снесло к берегу противника, было принято решение сшить парус и поднять его на перископе. Однако доплыть на парусе до базы уже не получилось, как не получилось даже отбуксировать подлодку при помощи других кораблей. После появления немецких торпедных катеров экипаж эвакуировали, а субмарину затопили. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем в 19 веке англичане документально присвоили острову статус корабля? 20282 + Ссылка В 1815 году англичане заняли необитаемый Остров Вознесения в Атлантическом океане и построили там военный гарнизон. Однако в государственной казне не нашлось денег для его содержания. Тогда остров переименовали в «Корабль Её Величества "Вознесение", стоящий на рейде», а жителей гарнизона перевели в матросы. Так как на содержание флота Англия никогда не скупилась, деньги были выделены. Неправда? Источник: www.outdoors.ru

Куда пошли семь тонн стали, извлечённой из завалов разрушенного Всемирного торгового центра? 4640 + Ссылка Носовая часть нового военного транспортного корабля «Нью-Йорк» изготовлена из семи тонн стали, извлечённой из завалов от разрушенного после атаки 11 сентября Всемирного торгового центра. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «дать добро»? 13091 + Ссылка В дореволюционной азбуке буква Д называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военного-морского флота имеет значение «да, согласен, разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро». Производное от него выражение «Таможня даёт добро» впервые появилось в фильме «Белое солнце пустыни». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось выражение «проходить красной нитью»? 10683 + Ссылка По приказу английского адмиралтейства с 1776 года при производстве канатов для военного флота в них должна вплетаться красная нить, чтобы её нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. По всей видимости, эта мера была призвана сократить воровство канатов. Отсюда происходит выражение «проходить красной нитью» о главной мысли автора на протяжении всего литературного произведения, а первым его употребил Гёте в романе «Родственные натуры». Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Как японские камикадзе могли проявить себя на флоте? 5128 + Ссылка Японские камикадзе были не только среди лётчиков. На вооружении флота были управляемые торпеды под названием кайтэн. Конструкция торпед предусматривала катапультирование, однако ни один пилот им не воспользовался, и позже такую возможность вообще убрали. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org