Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какие рыбы приспособились к жизни кверху брюхом? 38 + Ссылка Рыба сомик-перевёртыш приспособилась к жизни кверху брюхом: взрослые самцы проводят в таком положении большую часть времени как во время поисков пищи, так и во время отдыха. В целях маскировки от более крупных хищников в отличие от других рыб их брюшко темнее спины. Сами перевёртыши ловят добычу в основном у поверхности воды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое известное английское слово можно записать, используя правила чтения других слов, как «ghoti»? 415 + Ссылка Самым известным примером демонстрации непоследовательности английского правописания считается слово «ghoti». Оно получается, если записать слово «fish» («рыба»), заимствуя правила чтения других слов. Буквосочетание «gh» в этом случае взято из слова «tough», буква «o» — из «women», а «ti» — из «nation». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким животным третий глаз помогает ориентироваться в пространстве? 827 + Ссылка Третий глаз, или теменной глаз, — это распространённый светочувствительный орган у некоторых бесчелюстных, рыб, земноводных и рептилий. Он располагается между основными глазами и намного меньше их в размере, а также затянут кожей, хоть и более прозрачной. В нём есть сетчатка, нерв и аналог хрусталика, что позволяет воспринимать направление солнечного света, поляризацию света от неба и, по некоторым гипотезам, силовые линии магнитного поля Земли. Для многих видов экспериментально подтверждена необходимость теменного глаза для нормальной ориентации в пространстве. У птиц и млекопитающих от третьего глаза остался только пинеальный орган — так называемое шишковидное тело, которое является частью эндокринной системы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие рыбы могут ходить по суше и взбираться по стенам? 361 + Ссылка Некоторые рыбы приспособились к передвижению по суше. Например, илистые прыгуны и лягушковые клариевые сомы делают это с помощью развитых грудных плавников и отталкивания задней частью тела, причём прыгуны во время приливов могут даже заползать на мангровые деревья. Но наиболее совершенный механизм к «ходьбе», в том числе по вертикальным поверхностям, обнаружен у обитающего в Таиланде вида Cryptotora thamicola, известного как пещерный ангел. Его тазовый пояс соединён с позвоночником гипертрофированным ребром седьмого позвонка, что позволяет ангелу двигаться диагональной походкой как некоторые четвероногие и взбираться по стенам пещер, цепляясь особыми крючками на плавниках. Неправда? Источник: nplus1.ru

Какие позвоночные животные способны оплодотворять сами себя? 437 + Ссылка Самооплодотворение широко распространено у растений, гельминтов, гидр и моллюсков. Среди позвоночных такой механизм обнаружен всего у нескольких рыб, например, мангрового киллифиша. Внутри него созревают и яйцеклетки, и сперматозоиды, что через семь поколений приводит к появлению генетически идентичных потомков. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой цвет имеет самая дорогая икра? 393 + Ссылка Наиболее ценной икрой считается чёрная икра из обитающей в Каспийском море белуги. Однако самая дорогая её разновидность является, наоборот, светлой. Это икра марки «Almas» иранского производства, добываемая из белуг-альбиносов, стоимостью примерно 35 000 $ за килограмм. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как в разных языках называется бросание камушков в воду? 480 + Ссылка Бросание камушков в воду с многочисленными отскоками в большинстве языков называется запусканием или прыганием лягушек. Также встречаются варианты с рыбами, например, в норвежском это бросание камбалы. Поляки и венгры запускают уток, монголы — кроликов. Ближе всего к нашему печению блинчиков шведы и финны — они мечут бутерброды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в изначальном варианте суши рис в пищу не употреблялся? 626 + Ссылка Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где варёный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему её можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислый от брожения рис выбрасывали. Уже японцы в 14—16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Ёхэй Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая рыба не является холоднокровной? 555 + Ссылка Рыбы — холоднокровные животные, но отдельные виды могут временно повышать температуру некоторых органов, например, глаз или плавников. Единственная рыба, которая является полным эндотермом — это краснопёрый опах. Хотя его способность нельзя приравнять к теплокровности млекопитающих, ведь те поддерживают одинаковую температуру тела независимо от внешних условий, а опах может разогреться только на 5 градусов выше температуры окружающей воды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие хищники обездвиживают жертву с помощью инсулина? 641 + Ссылка Брюхоногие моллюски семейства конусов считаются одними из самых ядовитых морских обитателей. Некоторые из них выстреливают в добычу «гарпуном» — преобразованным зубом из ротового аппарата, а виды Conus geographus и Conus tulipa просто выбрасывают в воду смесь токсинов, обездвиживая жертву. Лишь недавно обнаружили, что два токсина из этой смеси очень похожи на гормон инсулин, регулирующий уровень сахара в крови. Когда рыба оказывается в облаке яда конуса, она погружается в гипогликемический шок и почти теряет способность двигаться. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Кожа каких животных может менять окраску автономно, без участия основного зрения? 822 + Ссылка Многие виды гекконов обладают способностью к камуфляжу — их кожа темнеет или светлеет в зависимости от освещённости окружающей среды. В ходе экспериментов со стенными гекконами им закрывали глаза, однако те продолжали менять окраску по привычному алгоритму. Но если ящерицам закрывали зоны по бокам тела, они справлялись с задачей камуфляжа гораздо хуже. В этих зонах также обнаружили большое количество светочувствительных белков опсинов, поэтому, по всей вероятности, кожа гекконов приспосабливается к окружающей среде без участия основного зрения. Подобные механизмы автономной регуляции окраски тела ранее были обнаружены и у некоторых рыб. Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Какие животные, удирая от хищника, пытаются подсунуть ему своих сородичей? 825 + Ссылка Изучая, как можно избавиться от проблемы попадания рыбы в оборудование гидроэлектростанций, бразильские ихтиологи столкнулись с интересным проявлением крайней эгоистичности рыбок астианаксов. Видя приближение имитации хищника, они пытались «подставить» сородичей, чтобы спасти свою шкуру. Наблюдение подтвердилось в контролируемом эксперименте группы из восьми особей астианаксов. Заметив угрозу, рыбки выбирали одну жертву, осыпали её ударами и быстро уплывали. Неправда? Источник: www.newscientist.com

Какие не двоякодышащие рыбы могут проводить более двух месяцев на суше? 703 + Ссылка В мангровых зарослях Америки обитают рыбки мангровые ривулусы, способные до 66 дней проводить вне водной среды, при этом они не относятся к надотряду двоякодышащих. Когда в месте их обитания случается засуха, ривулусы прячутся в сделанных насекомыми полостях в поваленных стволах деревьев, где сохраняется влажная среда. Для этого рыбки перестраивают свой организм, приобретая способность сохранять в жабрах воду с питательными веществами и выводить азотистые отходы через кожу. При возвращении в воду они снова перестраиваются к исходному состоянию. Для передвижения по суше мангровые ривулусы совершают прыжки, отталкиваясь от земли хвостом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем вызвано слабое свечение воды на глубинах, куда не доходит солнечный свет? 1418 + Ссылка На глубинах в несколько сотен метров и больше не наблюдается полной темноты, как можно предположить. Солнечный свет сюда не доходит, но растворённые в воде изотопы кальция и других элементов испускают быстрые электроны, которые вызывают слабое свечение вследствие эффекта Вавилова-Черенкова. По-видимому, именно это обстоятельство является причиной тому, что глубоководные рыбы в ходе эволюции не потеряли глаза. Неправда? Источник: ufn.ru

Какие люди могут воспринимать ультрафиолетовое излучение и в каком виде? 1264 + Ссылка Если у человека в результате хирургической операции, травмы или врождённой аномалии нет хрусталика глаза, он способен воспринимать ультрафиолетовое излучение в виде беловато-синего или беловато-фиолетового цвета. Однако это не то же самое, что настоящий тетрахроматизм, которым обладают многие птицы, рыбы и насекомые. При таком зрении в глазу помимо трёх обычных колбочек есть четвёртая, воспринимающая как раз ультрафиолетовый спектр, благодаря чему количество различаемых оттенков цветов гораздо выше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом дельфины помогают ловить рыбу бразильским рыбакам? 1759 + Ссылка В городке Лагуна на юге Бразилии дельфины часто помогают местным рыбакам. Группа дельфинов гонит косяк рыбы к берегу, в это время рыболовы стоят на мелководье. Затем один из дельфинов в нужный момент переворачивается, что служит знаком для рыбаков выбрасывать сети в воду. Выгода дельфинов заключается в том, что они лакомятся рыбой, избежавшей сетей и плывущей им навстречу. Такому поведению дельфинов никто специально не обучал, а первые упоминания о кооперации датируются ещё 1847 годом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто может улететь дальше: летучие рыбы или летучие кальмары? 2126 + Ссылка Помимо широко известных летучих рыб, существуют и летучие кальмары, обитающие в Тихом океане, но способы их полёта совершенно различны. Рыбы для выскакивания из воды используют быстрые и сильные удары хвостом, а затем парят с помощью широких плавников, в то время как кальмары и в воде, и над её поверхностью движутся за счёт реактивной тяги, то есть в противоположную выбрасываемой струе воды сторону. Однако по дальности полёта кальмары сильно уступают: их максимальная дистанция по наблюдениям не превышает 30 метров, а рекорд летучей рыбы равен 400 метрам. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как полуметровые акулы успешно охотятся на морских обитателей любых размеров? 1234 + Ссылка Бразильские светящиеся акулы, редко достигающие более полуметра в длину, охотятся как на мелких морских обитателей, так и на тех, кто гораздо крупнее. Их жертвами становятся рыбы любого размера, включая гигантских акул, ластоногие, дельфины, киты и другие китообразные. Правда, бразильские светящиеся акулы не убивают их, а просто вырывают куски мяса диаметром до 7 см и глубиной до 2 см — для этого акула присасывается к жертве, впивается в неё зубами и проворачивается вокруг собственной оси. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные размножаются через оральный секс? 1494 + Ссылка Обитающие в Южной Америке золотистые сомики обладают уникальным механизмом размножения через оральный секс. Во время спаривания самка подносит рот к половым органам самца и всасывает сперму, которая проходит через её кишечник. После этого сперма вместе с икринками попадает в сумочку, образованную анальным плавником, где и происходит оплодотворение. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каких животных изучают немецкие биологи в рамках программы «Проект Анджелина Джоли»? 1370 + Ссылка В нескольких изолированных озёрах Африки и Америки замечены виды цихлид, у которых в ходе параллельной эволюции выделились две популяции: тонкогубые и толстогубые. Рыбки с толстыми губами приспособились добывать пищу из расщелин камней, обволакивая их губами и всасывая добычу. Тонкогубые же цихлиды обычно ищут жертву в открытой воде. В вулканическом озере Апоеке, что в Никарагуа, цихлиды появились чуть более ста лет назад из расположенного неподалёку озера Манагуа, но за это время самостоятельно успели разделиться по признаку толщины губ. Аксель Майер из Констанцского университета в Германии, вместе с коллегами изучающий эволюционные изменения в этих рыбах, шуточно называет программу исследований «Проект Анджелина Джоли». Неправда? Источник: phenomena.nationalgeographic.com

Какие рыбы демонстрируют гомосексуальное поведение как хитрость для привлечения самок? 1103 + Ссылка Самцы тропических рыб Poecilia mexicana, проигрывающие конкуренцию более крупным особям, прибегают к хитрой тактике. Чтобы добиться внимания самки, они демонстрируют ухаживание за другими рыбами, что выражается в покусывании брюшка в области половых органов. Причём пол рыбы значения не имеет — самец может таким образом заигрывать и с другим самцом. Видя подобное поведение, самки с большей вероятностью уступают самцам, казавшимся им ранее непривлекательными. Неправда? Источник: lenta.ru

Каким образом современные учёные определяют длину тела мегалодона? 1372 + Ссылка Самой большой акулой из когда-либо обитавших на планете считается мегалодон, вымерший примерно 1,5 миллиона лет назад. Полного скелета этого монстра не найти, однако первая попытка оценить его размер была предпринята в начале 20 века — размер реконструированных челюстей позволял сделать вывод о длине тела в 30 метров. Позднее эта цифра была скорректирована в сторону уменьшения: современные ихтиологи, принимая за основную гипотезу сходство мегалодона с большой белой акулой, вычисляют размер тела пропорционально длине или ширине какого-либо зуба хищников. Исходя из этого, мегалодон по современным оценкам достигал в длину 18—20 метров. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные, кроме кукушки, занимаются гнездовым паразитизмом? 2048 + Ссылка Самый известный представитель животного мира, занимающийся гнездовым паразитизмом, то есть подкладыванием яиц в чужие гнёзда — это кукушка. Но она далеко не единственная — гнездовой паразитизм обнаружен как минимум у 80 видов птиц. Также это явление широко распространено у некоторых видов социальных насекомых — шмелей, пчёл и муравьёв, самки которых проникают в чужую колонию, убивают матку и откладывают свои яйца. Гнездовой паразитизм существует и у рыб, например, у сомов из африканского озера Танганьика, которые подбрасывают икринки другим рыбам, инкубирующим икру у себя во рту. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где обитают медведи с белым мехом, не являющиеся родственниками полярным медведям? 1671 + Ссылка Кермодские медведи, подвид барибала, обитают около западного побережья Канады. Примерно 10% их популяции имеют белый или кремовый цвет меха, однако это не альбиносы и не родственники полярных медведей. Такая окраска — это проявление рецессивного аллеля. По мнению исследователей, особи с белым мехом менее заметны для рыбы, поэтому лучше её ловят, что подтверждено экспериментально. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где обитают самые медленные акулы и на кого они охотятся? 3061 + Ссылка Самая северная из акул, гренландская полярная акула, плавает очень медленно — её скорость не превышает 2 км/ч. При этом замечено, что она охотится на тюленей, которые плавают быстрее. Предполагают, что в основном её добычей становятся спящие тюлени. Они избегают засыпать на льду, чтобы не попасть в лапы белых медведей, но вместо этого становятся жертвами акул. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Какие рыбы подкладывают свою икру для выращивания другим рыбам, словно кукушки? 2419 + Ссылка Существует несколько видов рыб, которые вынашивают оплодотворённые икринки в своём рту. На этом механизме научилась паразитировать рыба Synodontis multipunctata, или сом-кукушка. Чувствуя запах, когда его жертвы мечут икру, этот сом быстро подплывает к ним, съедает часть икринок и тут же мечет свои, и затем «приёмная мать» берёт их в свой рот. Более того, мальки сома-кукушки вылупляются раньше и поедают оставшиеся родные икринки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие рыбы могут заглатывать добычу в несколько раз длиннее и тяжелее себя самих? 3292 + Ссылка Рыба чёрный живоглот, обитающая на глубинах от 700 метров и ниже, приспособилась поглощать добычу, которая может быть в 2 раза длиннее и в 10 раз тяжелее её самой. Это возможно благодаря сильно растягивающемуся желудку чёрного живоглота. Иногда жертва настолько большая, что начинает разлагаться прежде, чем будет переварена, и выделяющиеся в этом процессе газы выталкивают живоглота на поверхность океана. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных внутренние часы настроены на 47-часовой цикл жизнедеятельности? 3597 + Ссылка Все животные соблюдают так называемый циркадный ритм, то есть циклическую смену биологических процессов в организме, привязанную к 24-часовой длине земных суток. Необходимость соблюдения циркадного ритма заложена генетически, так как даже слепые существа могут воспринимать изменения освещения фоторецепторами на коже. Однако недавно была обнаружена безглазая рыба Phreatichthys andruzzii, живущая в подземных пещерах, у которой внутренние часы настроены не на 24, а на 47 часов. Виновата в этом мутация, которая отключила все светочувствительные рецепторы на теле этих рыб. Неправда? Источник: lenta.ru

Какое животное притворяется мёртвым, чтобы привлечь к себе будущую добычу? 3843 + Ссылка В природе у самых разных живых организмов нередко встречается поведение, когда они притворяются мёртвыми, чтобы избежать нападения хищника. Наиболее известный пример — опоссум, который при опасности падает на бок, открыв глаза и рот, и впадает в каталептическое состояние, ещё и выделяя из анального отверстия зловонную секрецию. Однако есть и обратные примеры — когда животные притворяются мёртвыми, чтобы привлечь добычу. Так делает рыба отряда цихлидовых Haplochromis livingstonii: она ложится на дно, покрываясь похожими на трупные пятнами, и ждёт мелких падальщиков, после чего резко «оживает» и ловит их. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких животных доминирующий самец определяется частотой электрического сигнала? 3014 + Ссылка Самцы разных видов животных вырабатывают условные сигналы, позволяющие выявить доминирующего самца без проведения боя. Например, у лосей показателем доминанты служит размер рогов. А у слабоэлектрических рыб отряда гимнотообразных, обитающих в Южной Америке, самцы заявляют о своём превосходстве электрическим сигналом с более высокой, чем у конкурентов, частотой. Неправда? Источник: rsbl.royalsocietypublishing.org

Музыка какой рок-группы привлекает акул? 5824 + Ссылка Австралиец Мэтт Уоллер занимается организацией подводных туров для любителей посмотреть на акул. Традиционно для приманки хищников он использовал рыбу, однако недавно случайно обнаружил, что акул привлекает музыка рок-группы AC/DC. Предположительно, акулы реагируют на вибрацию низких частот, так как у них нет ушей. Сейчас компания Уоллера — единственный туроператор в мире, использующий музыку для приманки, однако он полагает, что конкуренты вскоре последуют его примеру. Неправда? Источник: www.australiangeographic.com.au

Какой паразит замещает собой целый орган хозяина? 8009 + Ссылка Паразит Cymothoa exigua, или «мокрица, пожирающая язык» — единственный известный науке паразит, который замещает собой целый орган хозяина. Мокрица проникает через жабры в тело пятнистого розового люциана, затем высасывает кровь из языка рыбы и после его атрофии сама начинает выполнять функции языка. Попутно паразит питается кровью и слизью хозяина, но к смерти рыбы это не приводит. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему рыбы в огромных стаях двигаются и поворачиваются синхронно? 4162 + Ссылка Помимо привычных нам органов чувств все рыбы имеют ещё один — боковую линию. Она проходит от жаберных щелей до основания хвоста и позволяет воспринимать движение и вибрацию окружающей воды. Именно боковая линия позволяет огромным стаям рыб двигаться и поворачиваться синхронно. А у некоторых рыб — акул, скатов и химерообразных — развито ещё одно чувство. Они способны воспринимать электрические поля других обитателей подводного мира, которые создаются работой дыхательных мышц и сердца, и тем самым обнаруживать жертв в укрытиях. Сами электрорецепторы расположены на коже в виде капсул и трубочек и называются ампулами Лоренцини. Неправда? Источник: fishworld.narod.ru

Каково ежегодное соотношение людей, убиваемых акулами, и акул, убиваемых людьми? 4908 + Ссылка По данным организации ISAF, ежегодно в мире официально регистрируется 50-80 нападений акул на людей, из которых не более 10 становятся смертельными. В то же время люди убивают ежегодно примерно 100 миллионов акул, главным образом для еды. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие позвоночные могут видеть одновременно над и под водой? 3807 + Ссылка У рыб под названием четырёхглазки на самом деле два глаза, однако оба из них разделены горизонтальной перепонкой. Благодаря этому четырёхглазки могут плавать у самой поверхности воды и видеть как над, так и под водой — единственные из всех позвоночных. Не мешают такому зрению и разные коэффициенты преломления света в воздухе и воде: специально для этого верхняя и нижняя половинки глазных линз изогнуты по-разному. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У каких рыб самцы паразитируют на самках? 7576 + Ссылка У некоторых семейств глубоководных удильщиков самцы паразитируют на самках. Самец впивается в самку зубами, а затем срастается с ней губами и языком, а также кровеносной системой. Остальное тело самца превращается в придаток, вырабатывающий сперму. Причём на одной самке может паразитировать до трёх самцов одновременно. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

На какую многоразовую наживку можно ловить морских черепах? 4889 + Ссылка Жители Мозамбика и Мадагаскара издавна ловят морских черепах с помощью рыб-прилипал. Рыба привязывается за хвост к верёвке и бросается рядом с увиденной черепахой, к которой и присасывается. Если же черепаха большая, то бросают сразу несколько прилипал, так как «грузоподъёмность» одной рыбы не больше 30 кг. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая рыба может заплыть в уретру человека? 7564 + Ссылка Сомик кандиру, обитающий в Амазонке, паразитирует на других рыбах: он заплывает к ним в жабры и пьёт кровь. Будучи привлечён запахом аммиака, он может проникнуть и в уретру человека, питаясь так же кровью или окружающими тканями. Именно поэтому не рекомендуется мочиться при купании в южноамериканских реках. Причём попавший в уретру кандиру не может выбраться обратно и погибает там, что может привести к смерти человека, если не прибегнуть к хирургическому вмешательству. Несмотря на популярность страха перед кандиру, случаи его нападения на людей очень редки: единственный задокументированный относится к 1997 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких позвоночных кровь бесцветна? 17285 + Ссылка В водах Антарктики обитают ледяные рыбы, или белокровки. Это единственный вид позвоночных, в крови у которых нет эритроцитов и гемоглобина — поэтому кровь ледяных рыб бесцветна. Их метаболизм основан только на кислороде, растворённом непосредственно в крови. Такое строение кровеносной системы позволило белокровкам существовать в среде обитания с температурой ниже точки замерзания воды. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где можно увидеть рыбьи бои? 2333 + Ссылка Самцов бойцовых рыбок Betta splendens нельзя держать вместе — они сразу начинают драться, нередко со смертельным исходом. Эту черту поведения используют в Таиланде, устраивая рыбьи бои наподобие петушиных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какие членистоногие могут убить рыбу с помощью звука? 7552 + Ссылка Стреляющие креветки имеют специальные приспособления на клешнях, позволяющие делать громкий щелчок. Мощность звука — 218 децибел — ставит их в один ряд с ревущими китами. Креветки используют эту способность для охоты — звук такой силы позволяет убить находящуюся рядом небольшую рыбу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живут рыбы, которые любят ходить по дну вместо плавания? 8135 + Ссылка В 2010 году у берегов Австралии были найдены новые виды рыб отряда удильщикообразных. Вместо плавания эти рыбы предпочитают «гулять» по дну, передвигая своими грудными плавниками, которые внешне напоминают лапы животных. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какими рождаются личинки камбалы? 5868 + Ссылка Личинки камбалы плавают как обычные рыбы, спиной вверх, а их глаза расположены на обеих сторонах головы. В процессе развития они постепенно опускаются в более глубокие слои воды и ложатся на дно. При этом один из боков развивается интенсивнее, и глаз с другого бока «переползает» на него, в это же время у камбалы исчезает плавательный пузырь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему возвратный гортанный нерв человека и млекопитающих имеет нецелесообразную длину? 7484 + Ссылка У человека и всех млекопитающих есть возвратный гортанный нерв, обеспечивающий двигательную функцию и чувствительность структур гортани. Он отходит от идущего из мозга блуждающего нерва, огибает дугу аорты или иную крупную артерию и возвращается обратно к гортани. Особенно длинным — до четырёх метров — оказывается этот маршрут у жирафа, хотя расстояние от мозга до гортани составляет всего несколько сантиметров. Такая нецелесообразная траектория используется как доказательство теории эволюции её сторонниками — ведь это строение млекопитающие унаследовали от рыб, у которых отсутствует шея, и нерв идёт по оптимальной траектории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто может выворачивать желудок через рот наизнанку для его очистки? 12382 + Ссылка Чтобы прочистить свой желудок, некоторые виды акул иногда выворачивают его через рот наизнанку. При этом они умудряются не повредить желудок зубами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

У каких рыб потомство вместо самок вынашивают самцы? 5838 + Ссылка Потомство морских коньков вынашивает самец, а не самка. На теле самца есть специальный карман, куда самка вбрасывает яйца. Эта выводковая камера обильно снабжается кровью и играет роль матки. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Насколько сложно рыбам плыть против течения? 6476 + Ссылка Когда рыбы плывут против течения, они тратят меньше энергии, чем при плавании в спокойной воде. Это объясняется умением рыб улавливать возникающие водовороты, лавируя из стороны в сторону с минимальным напряжением основных мышц. Такой способ плавания можно сравнить с движением парусной яхты против ветра. Неправда? Источник: www.newscientist.com

Почему добыча сама идёт в рот грифовым черепахам? 6222 + Ссылка Грифовой черепахе для пропитания почти не нужно трудиться. Она зарывается в ил на дне водоёма и, широко разинув пасть, высовывает тонкий червеобразный кончик языка, окрашенный в ярко-розовый цвет. Это служит отличной приманкой для рыб, которые пытаются схватить «червяка» и сразу попадают в пасть черепахи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Каким образом японские учёные вывели неядовитую рыбу фугу? 8455 + Ссылка Самым изысканным деликатесом в японской кухне является рыба фугу. Однако при неправильном приготовлении употребление в пищу этой рыбы может вызвать смертельное отравление. Учёные выяснили, что ядовитость рыбы фугу обусловлена не врождёнными свойствами, а исключительно её рационом — морскими звёздами и ракушечниками, от которых она и получает яд. Если же кормить её нетоксичной пищей, смертельного яда в ней совершенно не окажется. Однако это открытие не вызвало радость поваров и владельцев японских ресторанов. Ведь порция фугу стоит очень дорого и привлекает туристов именно возможностью испытать острые ощущения, а отсутствие опасности может значительно снизить цену блюда. Неправда? Источник: lenta.ru

Откуда взялось выражение «реветь белугой»? 7931 + Ссылка Молчаливая рыба белуга не имеет никакого отношения к выражению «реветь белугой», что значит громко и сильно кричать, плакать. Раньше белугой называли не только рыбу, но и полярного дельфина, который сегодня известен нам как белуха и отличается громким рёвом. Неправда? Источник: www.gramma.ru

Что жители Амазонки делают перед тем, как начинают ловить электрических угрей? 7060 + Ссылка Электрический угорь из Амазонки бьёт током с напряжением более 500 вольт. Местные жители перед тем, как ловить их, загоняют в реку стадо коров, чтобы угри истратили на них весь свой заряд. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Для чего католическая церковь причислила бобра, капибару и ондатру к рыбам? 14700 + Ссылка В 17 веке по просьбе архиепископа Квебека католическая церковь классифицировала бобров как рыб, чтобы их можно было есть в пятницу, когда у католиков действует запрет на употребление в пищу мяса. По той же причине к числу рыб в разное время были причислены другие полуводные грызуны — капибара и ондатра. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как защищает свои глаза рыба Macropinna microstoma? 17116 + Ссылка Глубоководная рыба под названием малоротая макропинна имеет интересный механизм защиты глаз. Её трубчатые глаза находятся внутри прозрачной головы. Причём то, что по фотографии можно принять за глаза, на самом деле — органы обоняния, а цилиндрические глаза зелёного цвета спрятаны именно внутри оболочки. Рыба может перемещать их из вертикального в горизонтальное положение и наоборот для того, чтобы высматривать разные виды добычи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая рыба уникальна зелёными костями? 5869 + Ссылка Кости у рыбы саргана необычно зелёного цвета. Такая окраска обусловлена повышенным содержанием в организме рыбы пигмента желчи под названием биливердин. Он же ответственен за зелёный цвет крови, костей и внутренних органов одного из видов ящериц-сцинков с острова Новая Гвинея. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где можно поймать рыбу-свечу? 14015 + Ссылка Рыба-свеча, обитающая в водах Тихого океана, получила своё название потому, что обладает исключительно высоким содержанием жира. Индейцы Северной Америки помимо употребления этой рыбы в пищу высушивали её, продевали сквозь неё фитиль и жгли как обычную свечу. Неправда? Источник: books.google.ru

Чьи детёныши могут сожрать своих потенциальных братьев и сестёр ещё в утробе матери? 6404 + Ссылка Разные виды акул рожают детей по-разному. Существуют яйцекладущие и живородящие акулы, а также промежуточный вариант — яйцеживородящие. У них развитие яиц и вылупление из них молоди происходят внутри нижней расширенной части яйцевода, обычно называемой маткой. Некоторые личинки акул после вылупления могут оставаться в матке и питаться неоплодотворёнными яйцами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое известное выражение о рыбах сами они нередко опровергают? 9243 + Ссылка Выражение «нем, как рыба» не совсем соответствует действительности, так как многие рыбы издают разнообразные звуки. Они могут крякать, кудахтать, каркать, щебетать, пищать и стучать. Все эти звуки возникают при колебании стенок плавательного пузыря, при скрежетании зубами или при трении жаберных пластинок друг о друга. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Где находится Восточный мусорный континент? 9306 + Ссылка В северной части Тихого океана есть область, которую называют Большим тихоокеанским мусорным пятном или Восточным мусорным континентом. Под действием океанских течений здесь в верхних водных слоях скопилось большое количество пластиковых отходов из Азии и Америки, всего вероятно больше 100 миллионов тонн мусора. В отличие от отходов, подверженных биоразложению, пластик под действием света лишь распадается на мелкие частицы, при этом сохраняя полимерную структуру. Эта взвесь напоминает зоопланктон, и медузы или рыбы принимают пластик за пищу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие рыбы сбивают насекомых плевками? 7260 + Ссылка Рыбы-брызгуны для охоты на насекомых высовывают рот над поверхностью водоёма и сбивают их плевком воды. Их струя может достать жертву на высоте до трёх метров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где на рыбалку ходят с лопатами? 11139 + Ссылка Африканские двоякодышащие рыбы протоптеры могут несколько месяцев жить вне воды в норах под затвердевшим слоем грязи. Местные жители ходят на рыбалку на протоптеров с лопатами и мотыгами. Выкопанную рыбу они могут снова закапывать около своих домов, и в таком виде протоптеры ещё долго не портятся. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Самки какой рыбы могут превращаться в самцов? 18485 + Ссылка Рыбы-чистильщики живут семьями по 6-8 особей — самец и «гарем» самок. Когда самец умирает, сильнейшая самка начинает меняться и постепенно превращается в самца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org