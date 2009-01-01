Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Какой офицер уехал из лагеря для военнопленных повидаться с умирающей матерью и сам вернулся обратно? 122 + Ссылка Британский капитан Кэмпбелл, находясь в лагере для военнопленных во время Первой Мировой войны, узнал о том, что его мать умирает от рака. Он написал письмо кайзеру Вильгельму II с просьбой отпустить его на время, дав слово офицера, что вернётся обратно, и кайзер удовлетворил просьбу. Пробыв неделю в Англии, он действительно прибыл в тот же лагерь и содержался там до конца войны. При этом с другими заключёнными Кэмпбелл участвовал в девятимесячном рытье подкопа, однако их поймали при попытке побега на границе и вернули обратно. Неправда? Источник: www.bbc.com

Какой корабль был потоплен кораблём, под который он маскировался? 486 + Ссылка В начале Первой Мировой войны находившийся в Южной Америке немецкий пассажирский лайнер «Кап Трафальгар» был вооружён и переквалифицирован во вспомогательный крейсер. Кораблю поставили задачу уничтожать британские торговые суда, для чего его замаскировали под британский крейсер «Кармания». Однако первым встреченным вражеским кораблём оказалась настоящая «Кармания», которая потопила «Кап Трафальгар» в бою. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем немецкие военные дирижабли комплектовались спускаемой на длинном тросе корзиной? 347 + Ссылка Военные дирижабли во время Первой Мировой войны часто летали на больших высотах, чтобы быть недосягаемыми для вражеской артиллерии. На случай полёта в облаках немцы изобрели спускаемую на тросе длиной до километра корзину. Находящийся в ней офицер по телефонной связи корректировал курс судна и отдавал команды на сброс бомб. Члены экипажа, как правило, очень любили такую работу, потому что корзина была единственным местом, где разрешалось курить. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда атаковал наземные цели с самолётов дротиками? 675 + Ссылка В боевой авиации против наземных целей применялись не только бомбы и ракеты. Во время Первой Мировой войны широкое использование получили флешетты, или металлические дротики. Заострённые стрелки размером с карандаш, будучи выброшенными из специальных кассет, при подлёте к земле развивали убойную скорость и силу и эффективно поражали скопления пехоты или кавалерии, а сопутствующий их приближению свист был своего рода психической атакой на людей и лошадей. Флешетты были изобретены французами и были также приняты на вооружение в германской и российской армиях. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где и когда была организована велогонка с целью побега в другую страну? 936 + Ссылка В 1915 году группа спортсменов из бельгийского Льежа попросила у коменданта немецких оккупационных войск разрешение провести велогонку с целью сбора средств для помощи жертвам войны. Тот согласился с условием, что каждый участник поместит на велосипед немецкий флаг. Маршрут гонки был назначен от Льежа до деревни Молинген недалеко от бельгийско-голландской границы. На финише велосипедисты не остановились и уехали прямиком в Нидерланды, которые в Первую Мировую войну были нейтральным государством, и охраняющие трассу немецкие солдаты не успели помешать беглецам. Неправда? Источник: chroniclingamerica.loc.gov

Какой военный корабль повторил судьбу человека, в честь которого был назван? 668 + Ссылка Спущенный на воду в 1934 году немецкий тяжёлый крейсер назвали «Адмирал граф Шпее» в честь погибшего во время Первой Мировой войны в Фолклендском сражении Максимилиана фон Шпее. По иронии судьбы, сам корабль затонул тоже у берегов Южной Америки и тоже после сражения с английской эскадрой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему после крупных и затяжных военных конфликтов рождается больше мальчиков, чем обычно? 903 + Ссылка «Феноменом вернувшегося солдата» называют всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов. Этот эффект подтверждён статистически на больших выборках участников обеих мировых войн, однако общепринятого научного объяснения ему нет. Одна из гипотез связывает феномен с ростом солдат. На примере британцев, воевавших в Первой Мировой, показано, что вернувшиеся с фронта солдаты в среднем на 3 см выше, чем погибшие. В свою очередь, у высоких родителей выявлена большая вероятность рождения мальчика, поэтому лучшая выживаемость высоких отцов и объясняет вышеописанный гендерный сдвиг. Неправда? Источник: www.psychologytoday.com

После какого ранения венгерский солдат больше ни разу не смог заснуть? 740 + Ссылка В одном из сражений Первой Мировой войны венгерский солдат Пауль Керн получил пулю в висок. Несмотря на то что часть лобной доли его мозга была уничтожена, Керн выжил, однако больше не мог заснуть. Обследование в госпитале не помогло устранить бессонницу или хотя бы выявить её причины, хотя сам солдат утверждал, что чувствует себя нормально и не устаёт. Утверждается, что он не спал 40 лет до самой смерти в 1955 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где встретились первый и последний погибшие британские солдаты в Первой Мировой войне? 785 + Ссылка Последним британским солдатом, погибшим в бою Первой Мировой войны, был Джордж Эллисон. Его похоронили неподалёку от места смерти на военном кладбище к востоку от бельгийского города Монс. По случайному совпадению, могила Эллисона оказалась расположенной напротив могилы Джона Парра — первого погибшего в этой войне британца. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для какой цели корабли в Первую Мировую войну окрашивали в узор, напоминающий зебру? 2710 + Ссылка В Первой Мировой войне для кораблей, главным образом в британском и американском флотах, широко применялся специальный камуфляж — судно раскрашивали в обрывочные, пересекающиеся полосы или узоры контрастных цветов. Целью такого камуфляжа было не скрыть корабль, но максимально затруднить противнику расчёт его курса и скорости движения. Экономическую эффективность этой защиты военные историки до сих пор определить затрудняются — из-за очень большого числа различных узоров не представляется возможным сказать, какая из них была лучше, и были ли они в принципе заметно лучше традиционной однотонной окраски. Подобный камуфляж встречался и во Второй Мировой, но появление радаров нивелировало все доводы в его поддержку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Кто и когда первым предложил использовать боевых тюленей? 2015 + Ссылка Широко известны как советские, так и американские программы по использованию дельфинов, тюленей и морских львов в военных целях — для обнаружения подводных мин или обезвреживания аквалангистов-диверсантов. Однако первые опыты такого рода проводились ещё в Российской империи в 1915 году. В Генеральный штаб ВМФ обратился не кто иной, как знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить тюленей искать мины. Было обучено 20 животных, но в один из дней все они были отравлены — предположительно, немецкой разведкой. Неправда? Источник: www.popmech.ru

Почему Гитлер сбрил пышные усы и оставил «зубную щётку»? 1490 + Ссылка По свидетельству писателя Александра Морица Фрая, служившего в Первую Мировую войну в одном полку с Гитлером, будущий фюрер изначально носил довольно пышные усы наподобие усов германского императора Вильгельма II. Однако ему пришлось сбрить их по приказу начальника и оставить характерную «зубную щётку» из-за того, что такие усы мешали правильно надевать противогаз. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда квашеную капусту называли капустой свободы? 1415 + Ссылка Квашеная капуста очень популярна в немецкой кухне и именно под немецким названием Sauerkraut известна в Англии и США. Во время Первой Мировой войны потребители стали негативно относиться ко всему немецкому, что сподвигло американских торговцев переименовать этот продукт в «Капусту свободы». Нечто похожее случилось уже в 2003 году, когда американские войска вторглись в Ирак, а Франция резко осудила эти действия. Начавшиеся кампании по бойкоту французских товаров привели даже к тому, что во всех кафе Палаты представителей США блюдо French fries (картофель фри) переименовали в «Картофель свободы», а French toast (гренки) в «Тосты свободы». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где и когда воюющие стороны заключили перемирие, чтобы истребить атакующих обе армии волков? 4037 + Ссылка В зиму 1916—1917 годов на восточном фронте Первой Мировой войны в районе Литвы и Белоруссии голодающие волки сильно увеличились в численности около городов и стоянок армий и начали атаковать небольшие группы солдат. Видя это, командование русской и немецкой армий договорилось о временном перемирии и направило силы на истребление волков. После того, как было убито несколько сотен зверей, и угроза с их стороны миновала, военные действия возобновились. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая страна и по какому поводу отчеканила более миллиона однотипных, но именных наград? 3184 + Ссылка Во время и после Первой Мировой войны Великобритания вручала родственникам всех погибших памятный медальон с надписью «Он умер за честь и свободу», который в народе прозвали «Пенни мертвеца». На нём были изображены женская персонификация страны Британния рядом с другим символом страны — львом. Два дельфина в стороне символизировали морскую мощь государства, а второй лев внизу медальона раздирал на части немецкого орла. Уникальность данной награды в том, что на каждом из более чем миллиона выпущенных медальонов отчеканены имя и фамилия конкретного человека. Причём звание или должность погибшего не указывались и не влияли на форму или размер награды — тем самым подчёркивалась равнозначность жертвы каждого для достижения общей цели. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая привычная нам одежда получила название от армейских окопов? 2224 + Ссылка Пальто под названием тренчкот появилось в начале 20 века и предназначалось для пехоты британской армии. Именно фронтовики, часто находившиеся в окопах в годы Первой Мировой войны, прозвали этот вид одежды «траншейным пальто» (так буквально переводится trench coat). Уже после войны солдаты и офицеры способствовали появлению тренчкотов в массовой моде, причём мода на различные вариации данных пальто не спадает до сих пор. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда и кем применялись подводные и воздушные авианосцы? 5495 + Ссылка Авианосцы — это не только надводные морские суда. Существовали проекты авианосцев-субмарин, особенно преуспели в их создании японцы во время Второй Мировой войны — взлёт самолётов происходил из надводного положения судна. Именно с одной из таких субмарин японцы произвели единственную за время войны бомбардировку континентальной части США. Другой необычный тип — это воздушный авианосец, то есть самолёт, несущий другие самолёты. Они использовались в Первой Мировой войне немцами, во Второй Мировой — советскими и японскими войсками (у последних несомые самолёты доставляли к цели камикадзе). Кроме того, у американцев в 1930-е годы было два авианесущих дирижабля. Воздушные авианосцы утратили актуальность по мере развития самолётов-дозаправщиков. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему на английских подводных лодках иногда поднимаются пиратские флаги? 4820 + Ссылка Когда подводные лодки только начинали использоваться, английский адмирал Артур Вильсон заявил, что субмарины — это нечестно и не по-английски, а пленников с вражеских подлодок нужно вешать как пиратов. Помня эти слова, командир английской субмарины E9 после затопления немецкого крейсера в начавшейся Первой Мировой войне поднял пиратский флаг «Весёлый Роджер» и вошёл в порт. Эту традицию подхватили другие командиры — в обеих мировых войнах, в военном конфликте с Аргентиной 1982 года и даже недавней войне с Ираком английские подлодки, возвращаясь на базу после успешной атаки, поднимали Весёлого Роджера. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Когда и где голуби применялись для аэрофотосъёмки? 4008 + Ссылка Помимо известного применения голубей в доставке корреспонденции, их также успешно тренировали для аэрофотосъёмки. Первый патент на устройство фотокамеры, предназначенной для переноски голубем, получил в 1908 году немец Юлиус Нойброннер. Несмотря на приемлемое качество снимков, в Первую Мировую войну воздушная съёмка с помощью голубей так и не была использована. Во Вторую Мировую войну, по разным сообщениям, голуби-фотографы были задействованы немцами, французами и американцами. Хотя единственным вещественным доказательством можно считать лишь немецкую игрушку — фигурку солдата, выпускающего из рук голубя, несущего камеру. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в 1942 году французы сами затопили весь свой флот? 4896 + Ссылка В истории войн не раз встречались ситуации, когда одна из воюющих сторон топила собственный флот. В 1919 году немецкий контр-адмирал фон Ройтер, который был главным на немецких судах, стоящих в английском порту и ожидавших решения об их передаче победившим странам Антанты, провернул операцию по их внезапному затоплению: на дно ушли 52 корабля, в том числе 10 линкоров, ещё 22 судна англичане успели вывести на мель. А в 1942 году, когда уже немцы заканчивали оккупацию всей Франции, правительство Виши дало приказ затопить французский флот в Тулоне — в общей сложности немцам не досталось 77 кораблей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Когда Германия завершила выплату репараций за Первую Мировую войну? 10218 + Ссылка Только в октябре 2010 года Германия завершила выплату репараций за Первую Мировую войну, наложенных на неё согласно условиям Версальского договора. Неправда? Источник: www.newsru.com

Почему грипп 1918-1920 годов получил название «испанка»? 5361 + Ссылка Эпидемия гриппа, который получил название «испанка», началась, по разным гипотезам, в США или во Франции. Что касается количества заболевших и умерших, Испания тоже не была лидером по этому показателю. Просто Испания была нейтральной стороной в Первой Мировой войне, и там не было цензуры военного времени. Газеты открыто писали о распространении эпидемии, а у жителей других стран создавалось впечатление, что именно Испания оказалась наиболее охваченной этим гриппом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему нацисты выбрали как один из своих символов именно коричневый цвет? 5480 + Ссылка Коричневый цвет сегодня строго ассоциируется с нацизмом. Хотя выбран он был нацистами не специально, а по вполне прозаичной причине. Когда Германия утратила свои африканские колонии после Первой Мировой войны, на складах осталось большое количество униформы коричневого цвета (специально для африканских ландшафтов). Эту униформу национал-социалистическая партия и приобрела по дешёвке для своих штурмовых отрядов. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что представляли собой военные бронедрезины? 6304 + Ссылка Известно, что в войнах 19 века, а также Первой и Второй Мировых войнах многие страны использовали бронепоезда. Однако кроме этого пытались вести бой и с помощью отдельных боевых единиц — бронедрезин. Это были почти что танки, но ограниченные в движении только рельсами. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему первые танки в России называли лоханями? 16011 + Ссылка При отправке на фронт первых танков британская контрразведка пустила слух, что российское правительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой воды. И танки отправились по железной дороге под видом цистерн (благо, гигантские размеры и форма первых танков вполне соответствовали этой версии). Именно поэтому танки так называются (от английского tank — бак, цистерна). Интересно, что у нас сперва перевели это слово и называли новую боевую машину «лохань». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто построил царь-танк? 6442 + Ссылка Во время Первой Мировой войны инженер Лебеденко спроектировал и построил бронированную боевую машину с колёсами диаметром 9 м, способную нести на себе пулемёты и пушки и названную позже Царь-танком. Повышенная проходимость была доказана на испытаниях — машина ломала берёзы, как спички. Однако задний управляемый каток, в силу своих малых размеров и неверного распределения веса машины в целом, почти сразу после начала испытаний увяз в мягком грунте. Также испытания выявили значительную уязвимость машины при артиллерийском обстреле. Вплоть до 1917 года танк стоял под охраной на месте испытаний, но затем о машине забыли, а в 1923 году разобрали на металлолом. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой затонувший корабль стал источником металла для космических спутников? 11342 + Ссылка Сталь для американских спутников, измеряющих космическую радиацию, пришлось добывать из затопленного в 1919 году корабля «Кронпринц Вильгельм», поскольку радиационный фон от стали, изготовленной после 1945 года, слишком велик. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой пианист играл одной левой? 8208 + Ссылка Австрийский пианист Пауль Витгенштейн потерял правую руку в Первой Мировой войне, однако возобновил концертную карьеру и достиг исключительного мастерства, играя одной левой. Виртуозное владение пианистической техникой позволило Витгенштейну успешно исполнять сочинения, достаточно сложные даже для пианиста с двумя руками. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Зачем французский лётчик сбросил на немцев мяч вместо бомбы? 27430 + Ссылка 1 апреля 1915 года в разгар Первой Мировой войны над немецким лагерем появился французский самолёт и сбросил огромную бомбу. Солдаты кинулись врассыпную, но взрыва не дождались. Вместо бомбы приземлился большой мяч с надписью «С первым апреля!». Неправда? Источник: www.museumofhoaxes.com

Солдаты каких стран устроили на фронте перемирие и совместно встретили Рождество? 12902 + Ссылка В Рождество 1914 года, во время Первой Мировой войны, немецкие и английские солдаты на линии фронта устроили незапланированное перемирие. Они пели рождественские гимны, обменивались присланными из тыла подарками и играли в футбол. В следующие годы войны организовать подобные перемирия уже не получилось. Неправда? Источник: www.snopes.com

Где почтового голубя произвели в полковники? 6861 + Ссылка За большие заслуги в Первой Мировой войне звание полковника английской армии было присвоено почтовому голубю № 888, который был похоронен после смерти со всеми воинскими почестями. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные предупреждали солдат о газовой атаке? 7881 + Ссылка Во время Первой Мировой войны кошек держали в окопах, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй Мировой их брали на борт субмарин в качестве живых детекторов качества воздуха. Неправда? Источник: www.redstar.ru

Что унесло больше жизней в период Первой Мировой войны, чем сами военные действия? 2968 + Ссылка В Первой Мировой войне погибло 14 миллионов человек, а за тот же срок не меньше 20 миллионов умерло от эпидемии испанского гриппа. Точное число жертв испанки неизвестно — по современным оценкам, она унесла жизни от 50 до 100 миллионов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org