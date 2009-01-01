Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом бракоразводный процесс в Голливуде привёл к образованию двух новых супружеских пар? 21 + Ссылка Когда голливудский актёр Рэймонд Мэсси разводился со своей второй женой Эдрианн Аллен, тоже актрисой, их адвокатами стали бывшие муж и жена — Уильям Уитни для Эдрианн и Дороти Уитни для Рэймонда. Впоследствии каждый из актёров сочетался браком со своим адвокатом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему институт временного брака в исламе нельзя приравнивать к узаконенной проституции? 105 + Ссылка Мусульманам-шиитам разрешены временные браки, когда муж и жена заранее обговаривают срок их союза. Женщина в таком браке имеет права и обязанности обычной жены, а родившиеся дети являются законными. Критики называют институт временного брака завуалированной легальной проституцией. Признавая наличие проблемы, их оппоненты отмечают, что такая проституция противоречит религиозным нормам, так как после завершения хоть обычного, хоть временного брака женщина обязана выждать идду — период в 4 месяца и 10 дней до следующего замужества. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой народ добровольно обрёк себя на вымирание? 1427 + Ссылка В северной Мьянме, в предгорьях Гималаев, проживает небольшая этническая группа тарон. Этих людей ещё часто называют азиатскими пигмеями, так как средний рост взрослых составляет около 130 см. Из-за частых родственных браков почти все дети тарон рождались с дефектами, поэтому несколько десятилетий назад старейшины запретили все внутриплеменные браки. Учитывая труднодоступность района проживания тарон, это решение фактически означало добровольное согласие на вымирание. На сегодняшний день в живых осталось менее 10 чистокровных представителей тарон. Неправда? Источник: nowiknow.com

Какой китайский народ является матриархальным и живёт без традиционных семей? 1593 + Ссылка Недалеко от границы с Тибетом в Китае проживает небольшая этническая группа мосо численностью 40 тысяч человек, которую иногда называют «королевством женщин». В их крестьянской среде отсутствуют традиционные семьи, и все взрослые люди имеют полную свободу выбора и смены партнёров. Вместо брака существует обычай, по которому мужчина посещает дом своей любовницы ночью, тайно или открыто. При этом утром он должен уйти и впоследствии не имеет никаких прав на воспитание своих детей, так как главами домов являются женщины, и наследство переходит именно по женской линии. Как правило, мужчины заботятся о детях своих сестёр, с которыми живут под одной крышей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где живёт пара, заключившая повторный брак после того, как муж сделал операцию по смене пола? 2173 + Ссылка Англичане Барри и Энн Уотсон поженились в 2002 году, однако через 6 лет муж признался, что хочет сменить пол. Он ещё с детства чувствовал себя не в своей тарелке, имел привычку одеваться в женские платья, и даже брак не смог подавить его желание изменить себя. Сначала огорчившись, Энн, тем не менее, приняла решение мужа, который стал Джейн, и они зарегистрировали свой теперь уже однополый брак во второй раз в 2011 году. Неправда? Источник: www.mirror.co.uk

Что немецкие мужчины метафорично называют кормом дракона? 5784 + Ссылка В немецком языке существует слово Drachenfutter, что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют подарок своей жене — коробку конфет или букет цветов — который они вынуждены преподносить, провинившись в чём-нибудь, например, возвращаясь поздно домой пьяными. Неправда? Источник: www.telegraph.co.uk

Кто управлял своей женой через предсказания астролога? 4277 + Ссылка Жена Сергея Мавроди Елена Павлюченко безоговорочно верила предсказаниям своего астролога. Как выяснилось позже, этот астролог был человеком Мавроди, который придумал данную схему для управления женой. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Что означал поцелуй в древнеримской церемонии бракосочетания? 5125 + Ссылка Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии бракосочетания пришёл к нам из Древнего Рима. Тогда он имел несколько другой смысл — свадьба рассматривалась как контракт, а поцелуй служил своеобразной печатью, скрепляющей договор. Неправда? Источник: www.explore-italian-culture.com

Какая женщина сумела побывать первой леди двух разных стран? 3496 + Ссылка Граса Машел была первой леди Мозамбика до 1986 года, пока не умер её муж, президент Мозамбика Самора Машел. В 1998 году Граса вышла замуж за другого лидера — президента ЮАР Нельсона Манделу. Таким образом, эта женщина стала первой леди двух разных стран. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая часть оригинальной Камасутры была посвящена сексуальным практикам? 7515 + Ссылка В исходном тексте Камасутры сексуальным практикам отводилась только пятая часть. Всё остальное было посвящено семье и любви в целом. Иллюстраций различных сексуальных поз также не было, они появились только в 16—17 веках, когда Индией правили Великие Моголы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

В какой стране жених дарит невесте белые тапочки? 3948 + Ссылка В Тунисе существует традиция, по которой жених перед свадьбой дарит невесте белые тапочки. Наряду с ними в подарочный набор входят белые свеча, подушка и перчатки. Пока горит подаренная свеча, невеста украшает свои руки, лежащие на подушке, хной. После этого на её руки надеваются перчатки, а на ноги — белые тапочки. Неправда? Источник: ihnravy.ru

Что позволяли девушки эпохи Ренессанса делать своим ухажёрам в «пробные ночи»? 9997 + Ссылка В эпоху Ренессанса в крестьянской и мелкобуржуазной среде по всей Европе был распространён обычай «пробных ночей». Его смысл заключался в том, что понравившийся девушке молодой человек мог посещать её спальню по ночам, причём через окно. Их отношения, при условии обоюдной симпатии, развивались по нарастающей: от невинных разговоров в первые ночи до самых интимных действий впоследствии. Такие встречи продолжались до тех пор, пока обе стороны не убеждались в своей пригодности к браку или пока девушка не беременела. Неправда? Источник: www.gumer.info

Где жил самый знаменитый холостяк в мире? 12398 + Ссылка В 2012 году на одной из исследовательских станций Галапагосских островов скончался самец черепахи по имени Одинокий Джордж, которого называли самым знаменитым холостяком мира. Он считался последним представителем подвида Абингдонских слоновых черепах. Несколько десятков лет учёные пытались найти для него генетически схожую самку из родственных подвидов, но все попытки спаривания заканчивались кладкой нежизнеспособных яиц. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в Китае соотношение новорожденных мальчиков к девочкам значительно выше нормы? 6914 + Ссылка В Китае более 30 лет действовала политика «Одна семья — один ребёнок», что означало законодательный запрет иметь более одного ребёнка (хотя разрешение можно было получить за деньги). Такая политика позволила значительно сократить рождаемость, но одновременно привела к перекосу в соотношении новорожденных мальчиков и девочек. В Азии традиционно мальчики ценятся больше, ведь они будут содержать родителей в старости, поэтому в условиях ограничения количества детей многие стремятся обзавестись именно мальчиком. К началу 21 века в Китае рождалось 117 мальчиков на 100 девочек при нормальном соотношении 105:100, что сулит в будущем проблемы с поиском жены для миллионов китайских мужчин. С 2016 года правительство смягчило ограничение, позволив семьям иметь по два ребёнка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему запрет на браки между кузенами не имеет смысла? 7612 + Ссылка Согласно исследованиям американских генетиков, риск возникновения врождённых дефектов и генетических отклонений у детей в браках между двоюродными братьями и сёстрами всего на 3% выше, чем у детей обычных пар. Таким образом, законы, запрещающие браки между кузенами, которые действуют в 24 штатах, необоснованны. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему древнерусские невесты венчались в траурном одеянии? 9000 + Ссылка Привычные нам свадебные гуляния в древней Руси были только второй частью ритуала — «красным столом». В первой же части, которая называлась «чёрный стол», невеста ехала в церковь в траурном одеянии. Так совершались ритуальные похороны невесты, потому как свадьба была для неё чем-то похожим на обряд инициации наших далёких предков во взрослую жизнь, который можно было пройти только через мир мёртвых. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Какая американка вышла замуж за президента, не меняя фамилию? 5265 + Ссылка Племянница 26-го президента США Теодора Рузвельта по имени Анна Элеонора впоследствии вышла замуж за своего дальнего родственника Франклина Делано Рузвельта, 32-го президента США. Ей даже не пришлось менять фамилию. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какому туристу жена запретила слетать в космос ещё раз? 6390 + Ссылка Чарльз Симони стал первым двукратным космическим туристом, слетав на МКС в 2007 и 2009 годах. Недавно он женился, и его брачный контракт, помимо всего прочего, содержит запрет лететь в космос в третий раз. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как сами шведы называют шведские стол и стенку? 12770 + Ссылка Шведский стол сами шведы называют закусочным или бутербродным. Термин, обозначающий в шведском языке шведскую стенку, переводится как «рама с перекладинами». Ничего не знают в этой стране и о шведской семье — мнение о том, что шведы гораздо чаще других народов практикуют совместное сожительство трёх и более человек, является заблуждением. Неправда? Источник: www.kommersant.ru

Когда мужчины в Гвинее имели право переспать с чужой женой? 5938 + Ссылка У жителей Гвинеи мужчина, супруга которого совершила прелюбодеяние, был вправе совершить такое же преступление с женой обидчика. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему мы носим обручальные кольца на безымянном пальце? 17009 + Ссылка Традиция носить обручальные кольца на безымянном пальце пришла к нам от древних египтян, у которых её переняли греки и римляне. Уже средневековые авторы предложили объяснение такому обычаю: якобы через безымянный палец проходит «vena amoris» — вена любви, идущая прямо к сердцу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где девочек выдают замуж при рождении? 6793 + Ссылка Женщины североавстралийского племени Тиви выдаются замуж при рождении. Неправда? Источник: www.wannabe-anthropologist.com