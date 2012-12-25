Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким животным третий глаз помогает ориентироваться в пространстве? 233 + Ссылка Третий глаз, или теменной глаз, — это распространённый светочувствительный орган у некоторых бесчелюстных, рыб, земноводных и рептилий. Он располагается между основными глазами и намного меньше их в размере, а также затянут кожей, хоть и более прозрачной. В нём есть сетчатка, нерв и аналог хрусталика, что позволяет воспринимать направление солнечного света, поляризацию света от неба и, по некоторым гипотезам, силовые линии магнитного поля Земли. Для многих видов экспериментально подтверждена необходимость теменного глаза для нормальной ориентации в пространстве. У птиц и млекопитающих от третьего глаза остался только пинеальный орган — так называемое шишковидное тело, которое является частью эндокринной системы. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему после плача люди сморкаются? 317 + Ссылка После плача часто появляется потребность высморкаться. Из носа в этом случае выходят не сопли, а те же самые слёзы, поступающие сюда от поверхности глаза по носослёзному каналу. Входами в этот канал служат два небольших отверстия около внутреннего угла глаза, которые можно увидеть, слегка отвернув нижнее веко. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чем объясняется эффект красных глаз на фотографиях? 341 + Ссылка В появлении красных глаз на фотографиях виновата вспышка, расположенная на одной оптической оси с камерой. Её яркий свет проходит сквозь зрачок и отражается от сосудистой оболочки, питающей кровью сетчатку — в этом и есть причина красного цвета. Эффект сильнее проявляется у людей со светлой кожей, так как у них меньше концентрация пигмента меланина, а также у детей, потому что их зрачки быстрее расширяются в темноте. Избежать красных глаз помогает отдаление вспышки от объектива. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объяснялась мода на длинные ресницы у древних римлянок? 421 + Ссылка Мода на большие глаза с длинными ресницами существовала ещё в Древнем Риме. Было распространено мнение, отражённое в книге Плиния Старшего, что ресницы выпадают от чрезмерного секса. Поэтому девушкам было особенно важно демонстрировать насыщенные ресницы, чтобы подчеркнуть свою чистоту. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое историческое событие дало рождение английской идиоме «повернуться слепым глазом»? 659 + Ссылка В ходе Копенгагенского сражения главнокомандующий британским флотом сэр Хайд Паркер-младший отдал приказ об отступлении. Заметив поступающие через семафорную азбуку команды, вице-адмирал Горацио Нельсон приложил подзорную трубу к своему незрячему глазу и сказал: «Я не вижу никаких сигналов», после чего силы под его командованием продолжили бой и в итоге одержали победу над датским флотом. В следующей морской битве британцами командовал уже сам Нельсон, а в английском языке закрепилась идиома «turning a blind eye». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом форма зрачка животного зависит от его образа жизни? 552 + Ссылка Сравнение форм зрачков у более чем 200 видов животных выявило явную закономерность. Как правило, у травоядных зрачки вытянуты горизонтально, у активных хищников они круглые, а у хищников, охотящихся из засады — вытянуты вертикально. Это, вероятно, объясняется тем, что хищникам требуется в первую очередь концентрироваться на жертве, которая часто является вертикальным объектом, а фон по сторонам не так важен и может оставаться размытым. Жертвам же важно обозревать широкие окрестности, чтобы вовремя заметить угрозу, а также определять направление, куда бежать. Неправда? Источник: elementy.ru

Почему от удивления человек округляет глаза и открывает рот? 406 + Ссылка Округление глаз при удивлении или страхе — это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности. Похожую реакцию демонстрируют и человекообразные обезьяны. Также в неожиданных ситуациях у многих животных непроизвольно открывается рот, что связывают с подключением к восприятию вомероназального органа, который является частью дополнительной обонятельной системы. У человека этот орган не связан с ротовой полостью, но рефлекс сохранился. Неправда? Источник: www.vokrugsveta.ru

Почему в приборах ночного видения всё окрашено в зелёные тона? 441 + Ссылка В традиционных приборах ночного видения (не тепловизорах) поступающий на линзы свет преобразуется в оттенки чёрного и белого, и, только попадая на фосфорный экран, приобретает зеленоватые тона. Зелёная гамма выбрана по двум причинам: во-первых, человеческий глаз наиболее восприимчив к волнам именно такой длины, а, во-вторых, она меньше других утомляет глаза при длительном воздействии. По той же причине были зелёными и ранние монохромные мониторы. Неправда? Источник: www.explainthatstuff.com

Какое влияние на соблюдение установленных социальных норм оказывают изображения глаз? 762 + Ссылка Учёные Университета Ньюкасла на протяжении месяца исследовали поведение студентов в столовой, проверяя гипотезу о том, что изображение глаз заставляет людей вести себя более ответственно и меньше нарушать установленные правила. Для этого в случайное время и в случайных местах столовой размещались плакаты с лицами на одном уровне с глазами сидящих за столами. Оказалось, что в дни, когда такие плакаты висели, студенты в два раза чаще уносили подносы с посудой после еды, чем в дни, когда плакатов не было или на плакатах были нейтральные изображения без глаз. Неправда? Источник: www.scientificamerican.com

Что случится со зрением, если человек наденет очки, которые переворачивают изображение? 583 + Ссылка Изображение внешнего мира на сетчатку глаза попадает в перевёрнутом виде, и уже после этого корректируется мозгом с учётом сигналов от других органов чувств. В 1897 году американский психолог Джордж Стрэттон сконструировал инвертоскоп — очки, которые инвертировали картинку до поступления света в глаз. Сначала учёный был сильно дезориентирован, но уже через несколько дней у него образовались новые зрительно-моторные ассоциации, и он всё меньше осознавал, что мир перевёрнут. Когда Стрэттон снял очки, его восприятие снова нарушилось, но в этот раз адаптация к привычному зрению прошла гораздо быстрее. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое особое состояние вещества обнаружено в курином глазе? 1063 + Ссылка Существует особое состояние вещества под названием «неупорядоченная сверходнородность», при котором вещество обладает свойствами кристалла и жидкости одновременно. Сначала его обнаружили физики в жидком гелии и простых плазмах, но недавно с ним столкнулись и биологи при изучении куриного глаза. Как и у других дневных птиц, у куриц есть пять видов фоторецепторов: красные, синие, зелёные, фиолетовые и отвечающие за восприятие освещённости. Все они располагаются на сетчатке в один слой на первый взгляд беспорядочно, однако при детальном изучении паттернов выяснилось, что вокруг каждой колбочки есть так называемая запретная зона, в которой исключено появление других колбочек того же типа. В итоге система не может принять единую упорядоченную форму, но стремится быть максимально однородной. Неправда? Источник: www.princeton.edu

Почему один из белков человеческого глаза называется в честь Пикачу? 960 + Ссылка В 2008 году японские учёные из Института биологических наук Осаки открыли белок, который играет важную роль при передаче сигналов между ленточными синапсами фоторецепторов человеческого глаза и дендритами. Назвали этот белок «пикачурин» — в честь передвижений со скоростью молнии и электрических способностей покемона Пикачу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объясняется восприятие окружающего мира в тусклых тонах при депрессии? 450 + Ссылка Люди, страдающие депрессией, нередко говорят, что воспринимают окружающий мир в тусклых тонах. Оказалось, что это не просто психологический феномен — серость красок при депрессии имеет под собой физиологическую основу. Такой вывод сделали немецкие учёные из университета Фрайбурга, исследовавшие процессы в глазах пациентов с помощью электроретинограммы. Они обнаружили строгую зависимость — чем сильнее депрессивные симптомы, тем слабее реагирует сетчатка глаза на стимуляцию показом контрастных картинок. Неправда? Источник: psychcentral.com

Почему у северных оленей разный цвет глаз зимой и летом? 565 + Ссылка Эффект свечения глаз в темноте у многих животных обусловлен наличием особой структуры позади сетчатки — тапетума. Он отражает поступающий свет, заставляя его ещё раз воздействовать на рецепторы сетчатки, что значительно повышает общую светочувствительность глаза. Тапетум имеют и северные олени, у которых обнаружен феномен изменения цвета глаз: летом они золотистые, а в период полярной ночи — синие. Зимой глаза оленей остаются всегда расширенными, что увеличивает давление на сосуды и изменяет структуру тапетума. Хотя чёткость зрения из-за этих изменений снижается, за счёт сильно повышенной световосприимчивости глаз оленям легче замечать хищников в темноте. Неправда? Источник: www.nat-geo.ru

Какой орган человеческого тела не получает кислород через кровь? 1267 + Ссылка Роговица глаза — единственная часть тела человека, не имеющая снабжения кислородом через кровеносную систему, ведь роговица должна быть максимально прозрачной. Вместо этого её клетки получают растворённый в слезах кислород прямо из воздуха. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких млекопитающих глаза могут двигаться не синхронно, а в разные стороны? 845 + Ссылка Система зрения крыс отличает их от всех других млекопитающих. Их глаза могут двигаться в разных направлениях и способны отклоняться друг от друга до 40° по горизонтали и до 60° по вертикали, что вместе с очень подвижной головой оебспечивает почти полный обзор во все стороны. Особенно заметно этот эффект проявляется при движении крысы на большой скорости. Получается, что её мозг обрабатывает сразу две различных картинки, а не одну синхронизированную. Неправда? Источник: detalimira.com

Какие люди могут воспринимать ультрафиолетовое излучение и в каком виде? 1186 + Ссылка Если у человека в результате хирургической операции, травмы или врождённой аномалии нет хрусталика глаза, он способен воспринимать ультрафиолетовое излучение в виде беловато-синего или беловато-фиолетового цвета. Однако это не то же самое, что настоящий тетрахроматизм, которым обладают многие птицы, рыбы и насекомые. При таком зрении в глазу помимо трёх обычных колбочек есть четвёртая, воспринимающая как раз ультрафиолетовый спектр, благодаря чему количество различаемых оттенков цветов гораздо выше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

У каких насекомых на глазах растут волосы? 926 + Ссылка Медоносные пчёлы для переноса пыльцы из цветов в улей используют волоски на своём теле, которые растут даже из глаз. У пчёл, как у многих других насекомых, сложные фасеточные глаза. Из промежутков между составляющими их глазками и растут волоски. Неправда? Источник: www.sciencephoto.com

Для чего средневековые китайцы носили тёмные очки, не защищающие от солнца? 881 + Ссылка В Китае с 12 века использовались тёмные очки, сделанные из плоских пластинок дымчатого кварца. Они не защищали от солнечного света, а применялись для избегания взглядов посторонних. В частности, такие очки надевали во время заседаний судьи, чтобы никто в зале суда не увидел их эмоции, переданные выражением глаз. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чего, кроме смачивания роговицы, человеку необходимо частое моргание? 1869 + Ссылка Широко известная функция моргания заключается в смачивании роговицы глаза, но если принимать во внимание только её, то частота моргания — в среднем 15-20 раз в минуту — представляется избыточной. Японские учёные во главе с Тамами Накано обнаружили, что человек зачастую моргает не в произвольные моменты времени, а при завершении какого-либо события — например, в конце предложения при чтении, во время паузы собеседника или при смене сцены в фильме. Исследование с помощью компьютерной томографии показало, что в такие моменты моргания в мозге резко падает активность нейросети внимания, и мозг переходит в «пассивный режим». Это может свидетельствовать о том, что наше частое моргание служит для сброса внимания и «перезагрузки» отвечающих за него нервных клеток. Неправда? Источник: ria.ru

Почему мы воспринимаем свой голос в записи иначе, чем когда говорим? 3063 + Ссылка Свой голос в записи кажется нам совсем другим, чем в то время, когда мы говорим. Дело в том, что в ушную улитку — часть внутреннего уха, ответственного за звуковое восприятие — звук может попадать двумя путями. Внешний путь — через слуховой канал, барабанную перепонку и среднее ухо, а внутренний — непосредственно через ткани головы, которые усиливают низкие частоты голоса. Таким образом, в момент говорения мы воспринимаем свой голос как комбинацию внешнего и внутреннего звука, а во время прослушивания записи задействован только наружный канал. Кстати, в редких случаях из-за порока внутреннего уха его чувствительность настолько повышена, что человек постоянно слышит звук своего дыхания и даже звук вращения глазных яблок. Неправда? Источник: www.scientificamerican.com

У каких насекомых самки выбирают самцов для спаривания строго по длине глазных стебельков? 1788 + Ссылка Стебельчатоглазые мухи хорошо узнаваемы по наличию расходящихся в сторону от головы стебельков, на концах которых находятся их глаза. От размера стебельков у самцов однозначно зависит половой отбор этих насекомых. Во время брачного периода самцы садятся друг напротив друга и глотают воздух ротовой полостью, вследствие чего стебельки начинают удлиняться. Самка выбирает самца с самыми длинными стебельками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для какой практической цели многие пираты надевали повязку на глаз? 2894 + Ссылка Существует версия, что пираты и другие моряки надевали повязку на глаз из чисто практических соображений. Дело в том, что в трюме корабля очень темно, и при спуске туда с палубы глазам человека требуется несколько минут для адаптации. А если моряк носил повязку, он мог снять её в трюме и сразу хорошо видеть одним глазом — это сильно повышало эффективность его работы в опасные моменты, особенно в сражениях. Хотя подтверждающих её исторических сведений не существует, версия выглядит правдоподобной и была проверена тестами в наше время. Задокументировано аналогичное использование повязки пилотами на заре развития аэропланов, когда они пролетали над ярко освещёнными городами: одним глазом они могли смотреть наружу, а другим, освобождаемым из-под повязки, на карты и приборы в тусклой кабине. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом по фотографии можно предварительно диагностировать злокачественную опухоль сетчатки глаза? 2254 + Ссылка Аномальный белый блик в глазу называется лейкокория, он чаще проявляется у детей и может указывать на многие заболевания, в том числе такие серьёзные, как катаракта, токсокароз и ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки глаза. Одним из методов ранней диагностики лейкокории может служить обычная фотография. Если у ребёнка на фотографии один глаз красный из-за привычного эффекта красных глаз, но другой светится белым — это повод обратиться к врачу для более серьёзных тестов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему человеческие глаза бывают голубыми и зелёными, хотя в них нет таких пигментов? 4833 + Ссылка В радужной оболочке человеческого глаза не бывает пигментов синего или зелёного цвета. Единственный окрашивающий пигмент в глазу — это меланин: при его определённых концентрациях цвет глаз становится от светло-карего до почти чёрного. Однако при низком содержании меланина короткие волны светового спектра не поглощаются оболочкой, а отражаются, в результате чего мы фиксируем синий, голубой, зелёный или серый цвет глаз. Этот эффект объясняется Рэлеевским рассеянием света, которое аналогично объясняет видимый нами синий или серый цвет неба. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем объясняются видимые многими людьми летающие в воздухе бесцветные мушки? 3925 + Ссылка Многие люди видят летающие в воздухе бесцветные «мушки», особенно при взгляде на яркую освещённую поверхность, например, чистое небо. Этому эффекту есть научное название — деструкция стекловидного тела. В идеале стекловидное тело нашего глаза — это прозрачное студенистое вещество, но в силу болезней, травм, повышенной нагрузки на глаза или просто возрастных изменений отдельные волокна в нём утолщаются и теряют прозрачность, что и воспринимается нами как мушки. Обычно деструкция стекловидного тела ничем не опасна и не вызывает осложнений, но если мушки появляются очень резко, сопровождаясь вспышками света, это может говорить о скором отслоении сетчатки, что ведёт к слепоте. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные собирают влагу на своих глазах, чтобы затем напиться ей? 4289 + Ссылка У ящериц-гекконов отсутствуют веки, поэтому они вынуждены периодически смачивать специальную прозрачную мембрану на глазах своим языком. А перепончатолапые гекконы, обитающие в пустынях Намибии, используют эту особенность и для обратного процесса. Почти каждое утро на дюны здесь опускается туман, после которого на глазах ящерицы конденсируется жидкость. Затем геккон её слизывает, чтобы утолить жажду. Неправда? Источник: www.dailymail.co.uk

Где можно сделать пирсинг глаза? 3090 + Ссылка С 2002 года в Нидерландах можно сделать пирсинг глазного яблока. С помощью специальной процедуры в него вживляется драгоценное украшение в виде какого-либо символа, например, сердца или звезды. В настоящее время такая операция стоит 750 евро. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая знаменитая актриса обладала двойным рядом ресниц из-за генетической мутации? 10267 + Ссылка Выразительность взгляда Элизабет Тейлор объяснялась не только её природным обаянием, но также и редкой генетической мутацией — у актрисы был двойной ряд ресниц. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой народ одним из признаков красоты считал косоглазие? 4079 + Ссылка Одним из признаков красоты народ майя считал косоглазие. Чтобы намеренно развить его, ребёнку на уровне глаз привязывали каучуковый шарик. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие позвоночные могут видеть одновременно над и под водой? 3746 + Ссылка У рыб под названием четырёхглазки на самом деле два глаза, однако оба из них разделены горизонтальной перепонкой. Благодаря этому четырёхглазки могут плавать у самой поверхности воды и видеть как над, так и под водой — единственные из всех позвоночных. Не мешают такому зрению и разные коэффициенты преломления света в воздухе и воде: специально для этого верхняя и нижняя половинки глазных линз изогнуты по-разному. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему лягушки часто моргают во время еды? 4688 + Ссылка Лягушки не могут эффективно пережёвывать пищу и использовать язык для того, чтобы протолкнуть её в горло. Вместо этого они толкают пищу своими глазами, втягивая их в череп специальными мышцами — поэтому лягушки часто моргают во время еды. Неправда? Источник: animal.discovery.com

Какие животные могут чистить свои уши языком? 4965 + Ссылка У жирафов и окапи очень длинный язык. Они могут чистить им свои глаза и уши. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Носил ли адмирал Нельсон чёрную повязку на глазу? 3787 + Ссылка Есть много портретов адмирала Горацио Нельсона, на котором он изображён с чёрной повязкой на глазу. Это не соответствует исторической действительности — хотя Нельсон был ранен в глаз и почти перестал им видеть, внешне глаз никак не был повреждён, и необходимости носить повязку не было, что подтверждают все прижизненные портреты адмирала. Только после его смерти начали пририсовывать повязку для придания большего пафоса национальному герою. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Почему крокодилы, поедая мясо, плачут? 4274 + Ссылка Согласно легенде, крокодил, поедая человека, плачет «крокодиловыми слезами». Действительно, выделение слёз при поедании мяса крокодилами было экспериментально подтверждено американскими учёными. Правда, объясняется это отнюдь не чувством вины — таким образом крокодилы через специальные железы возле глаз выводят избыток солей из организма. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какими рождаются личинки камбалы? 5804 + Ссылка Личинки камбалы плавают как обычные рыбы, спиной вверх, а их глаза расположены на обеих сторонах головы. В процессе развития они постепенно опускаются в более глубокие слои воды и ложатся на дно. При этом один из боков развивается интенсивнее, и глаз с другого бока «переползает» на него, в это же время у камбалы исчезает плавательный пузырь. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем Ньютон запускал себе в глаз инородный предмет? 14712 + Ссылка Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так: вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникающие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Какая часть тела почти одинакова в размере у всех взрослых людей? 6298 + Ссылка Диаметр глазного яблока взрослого человека составляет около 24 миллиметров. Он одинаков у всех людей, различаясь лишь в долях миллиметра (при условии нормального зрения, без дальнозоркости или близорукости). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какие животные способны защищаться от хищников, стреляя в них своей кровью? 8811 + Ссылка Некоторые виды жабовидных ящериц при крайней опасности от хищника задействуют уникальный защитный механизм: стреляют в него своей кровью из уголков глаз на расстояние до полутора метров. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Для чьей самообороны в 1984 году в СССР создали лазерный пистолет? 10816 + Ссылка В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет несмертельного действия. Он предназначался для самообороны космонавтов. Поражающее действие этого пистолета заключалось в выведении из строя чувствительных элементов оптических систем, в том числе глаз человека. А важным преимуществом по сравнению с обычным пистолетом в условиях невесомости было отсутствие отдачи. Сейчас лазерный пистолет является памятником науки и техники и экспонируется в Музее истории военной академии РВСН. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как защищает свои глаза рыба Macropinna microstoma? 17014 + Ссылка Глубоководная рыба под названием малоротая макропинна имеет интересный механизм защиты глаз. Её трубчатые глаза находятся внутри прозрачной головы. Причём то, что по фотографии можно принять за глаза, на самом деле — органы обоняния, а цилиндрические глаза зелёного цвета спрятаны именно внутри оболочки. Рыба может перемещать их из вертикального в горизонтальное положение и наоборот для того, чтобы высматривать разные виды добычи. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как по расположению глаз можно отличить хищника от травоядного? 11928 + Ссылка Отличить травоядных зверей от хищников можно по расположению глаз. У хищников глаза находятся на передней части морды, что позволяет им точно фокусироваться на жертве во время выслеживания и погони. У травоядных глаза обычно разведены по разным сторонам морды, что увеличивает радиус обзора для заблаговременного обнаружения опасности от хищника. К исключениям можно отнести обезьян, которые имеют бинокулярное зрение и не являются хищниками. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему мы закрываем глаза, когда чихаем? 6700 + Ссылка Во время чихания человек, пусть на доли секунды, закрывает глаза. Учёные пока не выяснили причину этого. По одной гипотезе, так организм защищает глаза от микробов и бактерий, вылетающих при чихании. По другой, это часть общего рефлекса, ведь при чихании сокращается много мышц не только в носу и на лице, но и по всему телу. Неправда? Источник: www.boston.com

Какие животные имеют прямоугольные зрачки? 16663 + Ссылка У коз, овец, мангустов и осьминогов прямоугольные зрачки. Неправда? Источник: en.wikipedia.org