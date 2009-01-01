Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему многие английские слова читаются не так, как пишутся? 65 + Ссылка Изучающим английский язык непросто привыкнуть к тому, что большинство слов читаются не так, как пишутся. Во многом эта разница объясняется так называемым великим сдвигом гласных, происходившим в 14—16 веках, когда многие гласные звуки постепенно изменялись в речи англичан. Например, слово «time» до сдвига читалось как «тим», а сейчас — «тайм», а «moon» эволюционировало из «моон» в «мун». Путаница усугубляется тем, что один звук в некоторых словах изменился, а в других остался прежним — можно сравнить «bear» и «meat». В это же время распространились печатные станки, благодаря которым укоренилось принятое в тот момент написание, поэтому речевые изменения не сумели повлиять на текст. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему мексиканцы называют американцев «гринго»? 217 + Ссылка Одно из прозвищ американцев — гринго, особенно часто их так называют в Мексике и других странах Латинской Америки. Этот термин пришёл из Испании, где употреблялся в отношении любых иностранцев, плохо говорящих по-испански. По всей вероятности, слово «gringo» произошло от «griego», то есть «грек», что сближает его с английской идиомой относительно непонятной речи «Greek to me». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какое слово сократилась английская фраза «Да пребудет с тобой Бог»? 420 + Ссылка Английское прощание «goodbye» в древности звучало более развёрнуто: «God be with you», что значит «Да пребудет с тобой Бог». Со временем фраза в устной речи стала короче, а к слогу «god» добавилась лишняя «o» из-за влияния приветствий «good morning» и «good day». Неправда? Источник: en.wiktionary.org

Какое историческое событие дало рождение английской идиоме «повернуться слепым глазом»? 706 + Ссылка В ходе Копенгагенского сражения главнокомандующий британским флотом сэр Хайд Паркер-младший отдал приказ об отступлении. Заметив поступающие через семафорную азбуку команды, вице-адмирал Горацио Нельсон приложил подзорную трубу к своему незрячему глазу и сказал: «Я не вижу никаких сигналов», после чего силы под его командованием продолжили бой и в итоге одержали победу над датским флотом. В следующей морской битве британцами командовал уже сам Нельсон, а в английском языке закрепилась идиома «turning a blind eye». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком языке для обозначения нулевого счёта в теннисном сете используют слово «любовь»? 402 + Ссылка Счёт в теннисном сете начинается с нуля, однако англоязычные теннисисты говорят не «zero», а «love». Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. На этот счёт существует множество теорий, и одна из них связывает это с переделанным французским «l'œuf», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем мумпсимус отличается от сумпсимуса? 352 + Ссылка Английское слово «mumpsimus» обозначает человека, который придерживается своих взглядов или привычек даже после того, как ему ясно покажут их ошибочность. Происхождение термина восходит к истории о священнике, который неправильно запомнил латинское слово «sumpsimus» как «mumpsimus». Когда ему указали на ошибку, он сказал, что уже привык так писать и не будет перестраиваться. Интересно, что «sumpsimus» также присутствует в английском словаре и означает противоположное — приверженного строгим правилам педанта, который отказывается воспринимать более распространённые, но формально неверные нормы. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что означал древний корень, от которого произошли названия белого и чёрного цветов? 585 + Ссылка От праиндоевропейского корня «bhleg-», означающего «гореть, сиять», произошли названия двух противоположных цветов. Сначала возникли два прагерманских слова: «blakaz» («сгоревший») и «blankaz» («яркий», «сияющий»). Первое в итоге дало имя чёрному цвету в английском языке («black»), а второе — белому цвету во французском («blanc») и многих других европейских языках. Неправда? Источник: en.wiktionary.org

В какой стране появилось слово «селфи»? 743 + Ссылка В австралийском варианте английского языка существует тенденция к образованию слов с суффиксом «-ie», придающим словам неформальный оттенок. Например, «barbie» вместо «barbecue» («барбекю»), «firie» вместо «firefighter» («пожарный»), «tinnie» вместо «tin» для обозначения металлической банки с пивом. Именно в Австралии появилось слово «selfie», причём первое его употребление в Интернете зафиксировано ещё в 2002 году. Хотя повсеместное распространение термина «селфи» сначала в англоговорящем мире, а затем и в остальных странах, случилось только спустя десять лет. Неправда? Источник: www.theguardian.com

Как нужно читать английские слова без гласных наподобие «crwth»? 518 + Ссылка В среднеанглийском языке буква «w» передавала как согласный звук, так и гласный — наподобие длинного «у». А в современном английском есть несколько слов, где на первый взгляд нет гласных, поэтому их следует читать согласно тем самым устаревшим нормам. Это «cwm», что значит «глубокая лощина в горах», «cwtch» («потайное место») и «crwth» («музыкальный инструмент типа скрипки»). Все эти слова заимствованы из валлийского языка. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему только в английском языке местоимение «я» пишется с заглавной буквы? 881 + Ссылка Английский язык — единственный, в котором принято писать местоимение «я» с заглавной буквы. Однако это не связано с каким-то особым эгоцентризмом англичан, а объясняется, судя по всему, чистой случайностью. В древне- и среднеанглийском языках местоимение первого лица писалось как «ic», но со временем согласный звук редуцировался. А так как одинокая буква «i» была слишком малозаметной в текстах, её начали увеличивать и постепенно пришли к её постоянной капитализации. Неправда? Источник: blog.dictionary.com

Каким образом английское слово, означающее завтрак, постепенно стало обозначать ужин? 869 + Ссылка Английское слово dinner происходит от старофранцузского disner, что означает «завтрак». Постепенно и в континентальной Европе, и в Англии этим термином стали называть главный приём пищи, который случался в районе полудня, даже если до этого человек уже завтракал. В 18 веке употребление главного блюда сдвигается всё дальше и дальше, и dinner может приходиться уже на 7 часов вечера. В настоящее время англичане под этим словом подразумевают именно ужин, даже если в обед они съедают больше. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличается использование & от «and» в титрах фильмов? 1024 + Ссылка Несмотря на то, что знак амперсанда & в английском языке соответствует союзу «and» («и»), в некоторых текстах знак и союз не являются взаимозаменяемыми. Например, если в титрах фильма указаны два автора сценария, то объединение их амперсандом обозначает совместную одновременную работу над текстом. Если же фамилии соединены словом «and», значит, авторы писали сценарий в разное время и, возможно, вообще не совещались друг с другом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое слово требует убрать из словарей английского языка компания McDonald's? 902 + Ссылка Для низкооплачиваемой и малопрестижной работы без особых перспектив карьерного роста в английском языке существует термин McJob («макджоб»). Слово содержится в словаре Merriam-Webster, а также в Оксфордском словаре английского языка. Несколько публичных петиций компании McDonald's к их издателям с просьбой убрать слово были отвергнуты, так как словари призваны всего лишь фиксировать устоявшееся положение дел в языке. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Что дарили сиамские короли неугодной знати? 1597 + Ссылка Приблизительным аналогом выражения «чемодан без ручки» в английском языке является идиома «white elephant» («белый слон»). Она происходит из традиции, когда сиамский король дарил это животное знатному человеку, который был ему не по нраву. В силу своего священного статуса белые слоны не должны были работать, но бремя содержания рано или поздно разоряло владельца. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую конкретную цифру раньше означало слово «цифра»? 1480 + Ссылка Слово «цифра» восходит к арабскому «цифр», что значит «ноль, пустышка». В большинстве европейских языков, как и в русском, это слово со временем стало обозначать любой численный символ. Только в английском языке одним из значений слова cipher до сих пор является «нуль, фикция». Неправда? Источник: www.pochemyneinache.com

Как этикет предписывает вести себя французу, если его собеседник чихнул? 2309 + Ссылка В большинстве языков ответом на чихание служит пожелание здоровья, долгих лет жизни или, как в английском, фраза «благослови тебя Господь» («bless you»). В Японии и Корее желать ничего не принято, а сам чихнувший должен извиниться. Самое сложное предписание этикета при чихании существует у французов. Когда человек чихает, ему нужно сказать: «à tes souhaits» («пусть исполнятся твои желания»), при повторном чихании кто-нибудь может добавить: «à tes amours» («любви тебе»), а если человек чихает третий раз, он сам может сказать в ответ: «que les tiennes durent toujours», что означает «и твои пусть длятся вечно». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему рекламный анонс фильмов называется «трейлером»? 2171 + Ссылка Рекламный анонс будущего фильма называется «трейлер». Однако в английском языке главным значением глагола trail является «идти по следу», то есть по логике трейлеры должны не предварять основной фильм, как это происходит в современных кинотеатрах, а следовать в конце него. Именно так и обстояли дела в 1912 году, когда появились первые трейлеры, но вскоре прокатчики поняли бесперспективность такого подхода, так как в основной массе зрители покидали места после финальных титров и не желали смотреть анонсы. Тогда было решено показывать трейлеры в начале сеанса, а сам термин уже закрепился в языке. Неправда? Источник: www.straightdope.com

Как несовершенное знание английского языка помогло открыть заменитель сахара? 3063 + Ссылка Один из самых эффективных заменителей сахара — сукралоза — был открыт случайно. Профессор Лесли Хью из Королевского колледжа в Лондоне дал указание работавшему с ним студенту Шашиканту Пхаднису испытать (по-английски «test») полученное в лаборатории вещество трихлорсахароза. Студент знал английский на далёком от совершенства уровне и вместо «test» услышал «taste», немедленно попробовав вещество на вкус и найдя его очень сладким. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

На каком языке был написан указ об обязательном употреблении английского языка в английских судах? 2366 + Ссылка В 1362 году английский парламент принял указ об обязательном использовании английского языка в государственных судах. В то время верхушка английского общества говорила преимущественно на французском, но представители низших сословий его не знали и не могли понять, какие вопросы им задаёт судья и в чём их обвиняют. Причём текст самого акта был написан тоже на французском. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда взялось приветствие «Дай пять!»? 3312 + Ссылка Словом «пясть» раньше называли кисть или ладонь. Существовало и приветственное выражение «Дай пясть!», которое позже сократилось на одну букву и трансформировалось в «Дай пять!». Сокращённая фраза, предположительно, получила особенную популярность из-за схожих идиом английского языка «High five!» и «Give me five!». Неправда? Источник: www.gramota.ru

Чем отличаются фразы, которые называются спунеризмами? 3727 + Ссылка Для языковых перевёртышей типа маршаковского «вагоноуважаемый глубокоуважатый» или «посетителей не будят» вместо «победителей не судят» существует специальный термин — спунеризм. Он произошёл от фамилии английского философа и богослова Уильяма Арчибальда Спунера из Оксфордского Университета, который постоянно выдавал в устной речи подобные перлы. Например, вместо «The Lord is a loving shepherd» (Господь — любящий пастырь) он мог сказать «The Lord is a shoving leopard» (Господь — толкающийся леопард). В его честь одна из комнат колледжа названа «Rooner Spoom», что тоже является спунеризмом от «Spooner Room». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «снайпер»? 5898 + Ссылка Птица бекас имеет отличную камуфляжную окраску для болотистой местности, а небольшие размеры и особенный стиль полёта делают её очень трудной мишенью для охотников. Тех же, кому удавалось подстрелить бекаса из простого кремневого ружья, с конца 18 века стали называть снайперами, так как «бекас» по-английски и есть «snipe». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему в английском языке о положительном результате теста на беременность говорят «кролик умер»? 5211 + Ссылка Тест на беременность, основанный на определении наличия в моче гормона под названием хорионический гонадотропин, был изобретён в 1927 году. Однако тогда ещё не было методов исследования самой урины, поэтому её вводили самкам животных — мышам, лягушкам, и особенно часто кроликам, из-за чего такой тест получил в английском языке название ‘rabbit test’ («тест кролика»). Через несколько дней самку убивали и по изменению её яичников определяли, беременна женщина или нет. Долгое время было популярным заблуждение, что кролик умирал, только если результат был положительным — отсюда распространённый в английском языке эвфемизм для состояния беременности ‘the rabbit died’ («кролик умер»). Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Откуда произошло английское слово guy? 4834 + Ссылка В 1605 году группа английских католиков попыталась взорвать здание парламента — эти события получили название Порохового заговора, а самым знаменитым его участником стал Гай Фокс. Ему было поручено зажечь фитиль, но сделать это не удалось, а самого Фокса арестовали. Его имя было увековечено в празднествах, посвящённых спасению короля — сначала словом guy стали называть чучело, сжигаемое в годовщину заговора, затем чучело вообще, затем плохо одетого человека. Сейчас в разговорном американском английском этим словом может быть назван любой мужчина. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое слово можно употребить 8 раз подряд, составив корректное предложение без знаков препинания? 7681 + Ссылка В английском языке существует корректное предложение из 8 одинаковых слов подряд и без знаков препинания: Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo. Перевести его можно так: «Бизоны из Баффало, напуганные другими бизонами из Баффало, пугают бизонов из Баффало». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Возможно ли составить корректное английское предложение, использовав слово had 11 раз подряд? 8006 + Ссылка В английском языке есть предложение, которое используют для демонстрации возможной лексической неопределённости: «James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher». Несмотря на кажущуюся бессмыслицу, оно грамматически верно, если расставить нужные знаки препинания: «James, while John had had „had“, had had „had had“; „had had“ had had a better effect on the teacher». Перевести его на русский язык можно примерно так: «В то время, как Джон использовал „had“, Джеймс использовал „had had“; учитель предпочёл „had had“». Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «монета»? 10238 + Ссылка Римская богиня Юнона имела титул Монета, что в переводе с латыни означает «предостерегающая» или «советница». Возле храма Юноны на Капитолии находились мастерские, где чеканили металлические деньги. Именно поэтому мы называем их монетами, а в английском языке от этого титула произошло общее название денег — ‘money’. Кстати, первоначальное значение слова «монета» вступает в силу, когда мы подбрасываем её в поисках совета. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему Робин Гуд получил такое прозвище? 4866 + Ссылка По легенде, Робин Гуд отбирал у богатых и раздавал награбленное бедным. Однако прозвище Гуд вовсе не означает «хороший», как может показаться на первый взгляд, ведь по-английски оно пишется Hood и переводится как «капюшон, скрывать капюшоном» (который является традиционным элементом одежды Робина Гуда). Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Откуда произошло слово «баг» в значении «неисправность»? 5690 + Ссылка 9 сентября 1947 года инженеры Гарвардского университета обнаружили причину неисправности ЭВМ Mark II — застрявшего между контактами реле мотылька. Один из них задокументировал происшествие под названием «Первый случай обнаружения бага» (по-английски «bug» означает «насекомое»). Однако слово «баг» для обозначения технических неисправностей начали использовать ещё задолго до этого, например, оно встречается в дневнике Эдисона. Слово «дебаггинг» в значении «отладка, исправление ошибок» возникло тоже раньше — Оксфордский словарь 1945 года описывал его в отношении ремонта авиационных двигателей. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему название «Силиконовая долина» по сути неверно? 8636 + Ссылка Хотя термин «Силиконовая долина» для обозначения высокотехнологичного региона в Калифорнии уже устоялся, по сути он неверен — правильнее было бы говорить «Кремниевая долина». Дело в том, что в английском названии Silicon Valley слово «silicon» означает именно кремний, который служит материалом для изготовления полупроводников. А словом «silicone» называются кремнийорганические соединения, именно это созвучие стало причиной ошибки перевода. Из-за широкого использования силиконов для искусственного увеличения груди термином Silicone Valley шутливо обозначают долину Сан-Фернандо в Калифорнии, где находится большинство американских порностудий. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему копилки для денег принято делать в форме свиньи? 9925 + Ссылка В средневековой Англии словом «pygg» назывался сорт глины, из которого делали домашнюю утварь. В горшках из такой глины люди часто хранили сбережения и называли их «pygg jar». Со временем термин превратился в «pig bank», и благодаря такому созвучию копилки стали делать исключительно в форме свиньи. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой язык юридически является официальным в США? 7483 + Ссылка Как минимум в 28 штатах английский язык объявлен официальным, но на государственном уровне в США юридически нет официального языка, хотя де-факто таковым английский, безусловно, является. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Чем отличаются белые носороги от чёрных носорогов? 6640 + Ссылка Чёрные и белые носороги получили такие названия неоправданно — все они могут быть и тёмно-серыми, и светло-серыми, и коричневыми. Ошибка возникла из-за того, что британские колонисты приняли голландское ‘wijd’ за слово ‘white’ — «белый», а надо было ‘wide’ — «широкий», так как у этого вида широкая пасть. А раз уж появились белые носороги, то вид с узкой пастью назвали чёрным носорогом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Как связана английская заработная плата с солью? 5929 + Ссылка Английские слова «salary» (заработная плата) и «salad» (салат) произошли от латинского «sal» (соль). Первое слово возникло виду того, что римским солдатам выдавали разрешение на покупку соли, а второе из-за того, что римляне любили солить зелень. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какое выражение англичане употребляют вместо нашего «китайская грамота»? 11152 + Ссылка Выражению «китайская грамота» соответствует английская идиома ‘It is Greek to me’. Аналогичные выражения есть и в других языках, часто с другими эталонами трудности. Например, немецкое выражение апеллирует к испанскому языку, румынское — к турецкому, турецкое — к французскому, а китайское — к птичьему языку. Неправда? Источник: en.wikipedia.org