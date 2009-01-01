Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Чем рискуют избиратели в КНДР, желая проголосовать против предложенного кандидата? 37 + Ссылка На выборах в Верховное народное собрание КНДР в бюллетене присутствует только один кандидат, а избиратели могут проголосовать за или против него. Однако во втором случае имя кандидата нужно зачеркнуть красной ручкой, которая находится рядом с кабинкой под взором избирательной комиссии. На некоторых участках желающий проголосовать «против» избиратель вообще должен зайти в отдельную кабинку. Сообщалось, что затем такие граждане подвергались усиленному наблюдению, могли лишиться работы или жилья. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое новое среднее имя выбрали фанаты для актёра Маколея Калкина? 508 + Ссылка В 2018 году исполнитель главной роли в фильме «Один дома» Маколей Калкин объявил в своём твиттере, что ему надоело его среднее имя Карсон, и запустил голосование за новый вариант. Победителем стало имя «Маколей Калкин», то есть актёру предстояло принять полное имя в виде Маколей Маколей Калкин Калкин, что он и пообещал сделать в соответствии с законом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом гаитянский диктатор модифицировал бюллетени для выборов и референдума? 510 + Ссылка Гаитянский диктатор Франсуа Дювалье пришёл к власти в 1957 году и сделал так, чтобы вновь избранный парламент состоял почти полностью из его сторонников. Но через четыре года Дювалье досрочно распустил его и провёл выборы в новый. На каждом бюллетене присутствовала малозаметная надпись «Доктор Франсуа Дювалье — президент», и впоследствии гаитянам было объявлено, что они своей волей переизбрали президента на следующие шесть лет. Спустя ещё три года был организован референдум, где жителей страны спрашивали, согласны ли они на пожизненное президентство Дювалье. На бюллетенях был напечатан только утвердительный ответ, а вписавшие слово «Нет» от руки сразу подвергались преследованиям. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Почему в США можно стать президентом, получив только 22% на всенародном голосовании? 442 + Ссылка В США президент избирается не прямым всенародным голосованием, а так называемой коллегией выборщиков. Количество выборщиков штата равно количеству его представителей в Конгрессе, зависящему от численности населения. Любой гражданин имеет право прийти на участок и отдать свой голос, затем каждый штат определяет своего победителя, и все выборщики от этого штата голосуют за него по принципу «победитель получает всё». Из-за такой системы три раза в истории президентом становился кандидат, не набравший большинства во всенародном голосовании, а последний такой случай был в 2016 году, когда избрали Дональда Трампа. Теоретически при экстремальных значениях всех показателей можно выиграть выборы, набрав только 22% во всенародном голосовании. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Мэр какого города перед победой на выборах обыграл своих конкурентов в SimCity? 850 + Ссылка Во время кампании по выборам мэра Варшавы 2002 года кандидатам предложили посоревноваться в управлении городом в игре SimCity 3000. Для этого с некоторыми допущениями была смоделирована карта Варшавы, и каждому участнику выдана одинаковая сумма в игровой валюте. Правда, большинство участников предпочло поручить развитие компьютерного города членам своей команды, а сами в это время общались со зрителями, но такая ситуация как раз хорошо отражает суть работы мэра. Лучшего результата добился Лех Качиньский, который затем и победил на выборах, а впоследствии был избран президентом Польши. Неправда? Источник: www.citymetric.com

Какой кардинал стал папой римским случайным образом? 780 + Ссылка На выборах папы римского некоторые кардиналы придерживались особой стратегии. В первом туре они голосовали случайным образом за кандидата, который не имеет шансов на победу, чтобы посмотреть, как распределятся голоса между сильными претендентами, и с учётом этого вести свою дальнейшую политику. Однако на выборах в 1334 году произошёл курьёз: все кардиналы проголосовали в первом туре за неприметного Жака Фурнье, кроме самого Фурнье. Конклаву ничего не оставалось, кроме как утвердить его папой под именем Бенедикт XII. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему мэры Филадельфии часто отказывались от должности, предпочитая заплатить штраф? 658 + Ссылка В 1701 году Филадельфия получила городской устав, по которому каждый год Городской совет избирал из своего состава мэра города. Однако ему не полагалось никакого жалования, поэтому многие избранные мэры отказывались от должности, предпочитая заплатить немалый штраф. Зарплата главы города была утверждена только в 1747 году. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком кроссворде был зашифрован любой исход президентских выборов в США? 1142 + Ссылка Накануне президентских выборов в США в 1996 году New York Times опубликовала кроссворд. В его центре по горизонтали было два слова с общим заданием: «Lead story in tomorrow's newspaper» («Главная тема завтрашней газеты»). Кроссворд был составлен так, чтобы ответом могло стать как «CLINTON ELECTED», так и «BOBDOLE ELECTED» («Клинтон избран» и «Боб Доул избран»). Для этого формулировки семи заданий по вертикали допускали по два равнозначных ответа. Например, для первой буквы было задание: «Black Halloween animal» («Чёрное хэллоуинское животное») с возможными ответами «BAT» и «CAT» («Летучая мышь» и «Кошка»). Неправда? Источник: www.dailydot.com

На каких выборах победила партия, заранее заявившая, что не будет выполнять обещания? 907 + Ссылка В выборах в городской совет Рейкьявика 2010 года приняла участие «Самая лучшая партия», основанная незадолго до этого комедийным актёром Йоном Гнарром. В программе партии было множество популистских лозунгов и обещаний всевозможных льгот, но сразу оговаривалось, что эти обещания в случае победы партия выполнять не будет. Одним из пунктов программы было заявление, что все другие партии тайно коррумпированы, поэтому наша партия будет открыто коррумпирована. В итоге «Самая лучшая партия» действительно стала первой с результатом 34,7% голосов, а Йон Гнарр занял пост мэра Рейкьявика. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему Георг I стал королём Греции, заняв на выборах лишь 18 место? 2345 + Ссылка В 1862 году греки свергли короля Оттона, но от самой идеи монархии отказываться не захотели, решив выбрать нового монарха на всеобщем референдуме. Бюллетеней с кандидатами не было, и любой подданный мог предлагать свою кандидатуру. Убедительную победу с 230 тысячами голосов (более 95%) одержал сын королевы Виктории принц Альфред, но королём стать не смог, так как задолго до этого Великобритания, Франция и Россия подписали договор, по которому ни один член их монарших фамилий не мог занять греческий трон. По этой же причине от трона отказалось множество других кандидатур, и лишь датский принц Вильгельм, набравший только 6 голосов и занявший 18 место, не имел возражений. Именно он под именем Георг правил Грецией следующие 50 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В какой стране был избран депутат, обещавший больше попутного ветра на велодорожках? 1092 + Ссылка Датский актёр-комик Якоб Хаугард с 1979 года баллотировался в парламент своей страны с шуточной программой. Он обещал избирателям распорядок дня по схеме 8-8-8: восемь часов свободного времени, восемь часов на отдых и остальные восемь на сон. Среди других пунктов его обещаний были: больше попутного ветра на велодорожках, лучшие прогнозы погоды, меньшие очереди в супермаркетах и добавление Нутеллы в солдатский рацион. В 1994 году он, наконец, набрал достаточное количество голосов на очередных выборах и заседал в парламенте Дании 4 года. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какой политик победил на выборах с девизом, в котором признавался в убийстве граждан страны? 1303 + Ссылка C 1989 по 1996 год Либерия была в состоянии гражданской войны с участием нескольких противоборствующих сторон, одной из которых были повстанцы под командованием Чарльза Тейлора. После прекращения военных действий при участии миротворческих сил из других стран Африки в 1997 году в Либерии прошли президентские выборы. Тейлор баллотировался с девизом «Он убил мою маму. Он убил моего папу. Я голосую за него» и победил с результатом 75%. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Монарх какого государства избирается демократическим путём гражданами другой страны? 1586 + Ссылка Княжество Андорра управляется совместно Испанией и Францией. Князьями являются, соответственно, епископ Урхельской католической епархии и президент Франции. Таким образом, французский президент является единственным в мире демократически избранным монархом. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каких странах участие в выборах обязательно? 2817 + Ссылка Более чем в двадцати странах мира законом предусмотрено обязательное участие в выборах для всех, имеющих право голоса. Хотя в некоторых из этих стран за несоблюдение этого закона взыскание не предусмотрено, в других, например, в Австралии, за неявку на выборы придётся заплатить штраф. В Перу и Греции несознательным гражданам может быть отказано в получении государственных услуг в различных ведомствах. А если бразилец старше 18 лет пропустит выборы без уважительной причины, ему не выдадут паспорт до тех пор, пока он не проголосует на следующих. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком веке состоялась последняя казнь на гильотине, а швейцарские женщины получили избирательное право? 4507 + Ссылка В Европе ещё во второй половине 20 века практиковались вещи, которые сегодня считаются абсолютно нецивилизованными. Например, швейцарские женщины получили избирательное право только в 1971 году (в местных выборах кантона Аппенцелль — Иннерроден и вовсе в 1991). А последняя казнь на гильотине состоялась во Франции в 1977 году. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Чья сатирическая статья привела к поражению на выборах партии, правившей 40 лет? 3923 + Ссылка В 1976 году прогрессивный налог на доходы шведской писательницы Астрид Линдгрен составил 102%. Написанная ею сатирическая статья вызвала ожесточённые дебаты, которые, как считается, послужили причиной непопадания в правительство членов Шведской социал-демократической партии после очередных выборов впервые за 40 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

В каком государстве можно победить в выборах мэра, выиграв в покер? 5750 + Ссылка В штате Нью-Мексико есть закон, что если два кандидата на какой-то пост набрали одинаковое число голосов, результат определяется какой-нибудь игрой. Реальный случай применения этого закона был зафиксирован в 1998 году в городке Эстансия. Джеймс Фаррингтон и Джоан Карлсон набрали по 68 голосов. Джеймс захотел выявить победителя в покер, а Джоан предложила бросить кости. Сначала подкинули монетку, которая определила играть в покер, а затем Джеймс победил и стал мэром города. Неправда? Источник: www.nytimes.com