Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

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Интересные факты о Египте

Почему несколько кораблей преодолевали Суэцкий канал в течение 8 лет?

Почему несколько кораблей преодолевали Суэцкий канал в течение 8 лет?

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После Шестидневной войны в июне 1967 года Египет заблокировал движение по Суэцкому каналу. В самой широкой его части, на Большом Горьком озере, в ловушке оказались 14 грузовых судов, принадлежавших ФРГ, Швеции, Франции, Великобритании, США, Польше, Болгарии и Чехословакии. В октябре экипажи кораблей собрались на британском теплоходе «Melampus» и основали Ассоциацию Большого Горького озера в целях взаимной поддержки. Моряки периодически наведывались друг к другу в гости, играли в футбол, смотрели кино, устраивали регаты на спасательных шлюпках. Когда стало ясно, что конца блокаде не предвидится, экипажи стали меняться раз в несколько месяцев, а разблокировали канал в итоге только спустя 8 лет.

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Метки: египет, каналы, корабли, мореплавание, суэцкий канал, шестидневная война

Источник: en.wikipedia.org

Верно ли то, что египетские пирамиды строили рабы?

Верно ли то, что египетские пирамиды строили рабы?

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Утверждение о том, что египетские пирамиды строили рабы, было широко распространено с подачи Геродота. Между тем, открытие рядом с комплексом пирамид в Гизе захоронений рабочих, в которых были найдены среди прочего пиво и хлеб для загробной жизни, позволило египтологам сделать вывод, что строителям платили и их ценили. Также анализ могил показал, что рабочие приезжали на строительство посменно, на трёхмесячные «вахты», и в основном были выходцами из бедных семей, но не рабами.

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Метки: пирамиды, геродот, египет, рабство, строительство

Источник: en.wikipedia.org

Каким образом французский инженер спас Великие Пирамиды от разборки на стройматериалы?

Каким образом французский инженер спас Великие Пирамиды от разборки на стройматериалы?

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Луи Линан де Бельфон до того, как стать главным инженером строительства Суэцкого канала, командовал возведением плотин и прокладкой ирригационных каналов на Ниле. Для оптимизации работ правитель Египта Мухаммед Али-паша предложил использовать камень из Великих Пирамид. Бельфон был против, но понимал, что в случае отказа паша наймёт другого инженера. Чтобы спасти Пирамиды, он предоставил фиктивные расчёты, по которым выходило, что добыча материала из каменоломен будет обходиться дешевле.

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Метки: пирамиды, египет, нил, правители, строительство

Источник: en.wikipedia.org

Какого цвета изначально была пирамида Хеопса?

Какого цвета изначально была пирамида Хеопса?

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Многие египетские пирамиды, включая пирамиду Хеопса, изначально были облицованы белыми отполированными блоками известняка, которые ярко сверкали на солнце. Однако с течением времени их разбирали и использовали для строительства крепостей, мечетей и других сооружений.

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Метки: пирамиды, древний египет, египет, строительство

Источник: en.wikipedia.org

Зачем грандиозный египетский храм Абу-Симбел 4 года переносили на новое место?

Зачем грандиозный египетский храм Абу-Симбел 4 года переносили на новое место?

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В 1960 году в Египте началось строительство второй плотины на Ниле близ Асуана, вследствие чего могли быть затоплены уникальные храмы Абу-Симбел, построенные в скале из песчаника во времена правления фараона Рамзеса II. Международная группа специалистов под эгидой ЮНЕСКО решила перенести эти памятники в новое место в 200 метрах дальше от реки, для чего храмы были разрезаны на блоки весом до 30 тонн и транспортированы. Операция длилась с 1964 по 1968 год и была признана одним из крупнейших инженерно-археологических проектов в истории.

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Метки: храмы, архитектура, египет, нил, рамзес ii, юнеско

Источник: ru.wikipedia.org

Где в Африке находится земля, которую не считает своей ни одно государство?

Где в Африке находится земля, которую не считает своей ни одно государство?

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На границе Египта и Судана находится территория Бир-Тавиль площадью 2060 км², которая не принадлежит ни одному государству. Дело в том, что в 1902 году Британия провела новую административную границу между этими странами, передав Египту Бир-Тавиль, а Судану — Халаибский треугольник, территорию с гораздо большей площадью. Однако после получения независимости Египет потребовал вернуться к старым границам, отказавшись от прав на Бир-Тавиль. Судан же ничего менять не хочет и тоже не считает его своей территорией.

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Метки: география, границы, египет, судан

Источник: ru.wikipedia.org

Кто и как доказал, что описанный в Ветхом Завете исход евреев из Египта теоретически возможен?

Кто и как доказал, что описанный в Ветхом Завете исход евреев из Египта теоретически возможен?

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Американские учёные на компьютерной модели доказали теоретическую возможность исхода евреев из Египта. Как описано в книге Исход, Моисей провёл свой народ в месте, где расступились морские воды. Компьютерные расчёты показали, что в одном месте в дельте Нила может образоваться проход со стенами воды по сторонам, если ветер будет дуть в определённом направлении со скоростью 100 км/ч на протяжении 12 часов.

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Метки: религия, египет, израиль, моисей, наука, нил, сша

Источник: lenta.ru

Какой фараон имеет современный египетский паспорт и для чего?

Какой фараон имеет современный египетский паспорт и для чего?

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В 1974 году египтологи обнаружили, что мумия фараона Рамзеса II быстро портится. Было принято решение немедленно везти её самолётом во Францию для экспертизы, для чего мумии оформили современный египетский паспорт, а в графе «род занятий» написали «король (скончавшийся)». В Париже мумию встречали со всеми военными почестями, полагающимися королям.

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Метки: правители, древний египет, египет, мумии, рамзес ii, фараоны, франция

Источник: en.wikipedia.org

Где находится край летающих верблюдов?

Где находится край летающих верблюдов?

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Со времён израильско-египетских войн в пограничных пустынных районах до сих пор остались заминированные поля. Местные жители называют эту зону «краем летающих верблюдов».

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Метки: войны, верблюды, египет, израиль, мины, пустыни

Источник: www.kp.ru

Кого и за что награждают премией Дарвина?

Кого и за что награждают премией Дарвина?

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Для людей, умерших или лишившихся возможности оставить потомство в результате собственной глупости, учреждена специальная премия Дарвина. Её вручают как награду за услугу — изъятие своих генов из генофонда человечества. Одна из классических подобных историй произошла в египетской деревне. 18-летний крестьянин полез в колодец доставать упавшего туда цыплёнка. Так как он не умел плавать, то начал тонуть, и ему на помощь в колодец начали прыгать его родственники и друзья. Всего утонуло 6 человек, а цыплёнок в итоге выжил.

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Метки: награды, генетика, дарвин, египет, колодцы, курицы, смерть

Источник: www.darwinawards.com

Где находится Город Мусорщиков?

Где находится Город Мусорщиков?

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В Египте на окраине Каира расположен квартал Маншият-Насир, также известный как Город Мусорщиков. Здесь живёт более 40 000 коптов-христиан, которые собирают мусор по всему Каиру с целью последующей его переработки и утилизации, передавая это ремесло по наследству. Копты монополизировали эту деятельность, потому что мусульмане считают её «нечистой», так как пищевые отходы идут на корм свиньям. В квартале витает устойчивый неприятный запах, зато огромный мегаполис содержится в относительной чистоте.

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Метки: работа, города, египет, ислам, каир, копты, мусор, религия

Источник: ru.wikipedia.org

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