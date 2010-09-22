Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Почему несколько кораблей преодолевали Суэцкий канал в течение 8 лет? 53 + Ссылка После Шестидневной войны в июне 1967 года Египет заблокировал движение по Суэцкому каналу. В самой широкой его части, на Большом Горьком озере, в ловушке оказались 14 грузовых судов, принадлежавших ФРГ, Швеции, Франции, Великобритании, США, Польше, Болгарии и Чехословакии. В октябре экипажи кораблей собрались на британском теплоходе «Melampus» и основали Ассоциацию Большого Горького озера в целях взаимной поддержки. Моряки периодически наведывались друг к другу в гости, играли в футбол, смотрели кино, устраивали регаты на спасательных шлюпках. Когда стало ясно, что конца блокаде не предвидится, экипажи стали меняться раз в несколько месяцев, а разблокировали канал в итоге только спустя 8 лет. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Верно ли то, что египетские пирамиды строили рабы? 194 + Ссылка Утверждение о том, что египетские пирамиды строили рабы, было широко распространено с подачи Геродота. Между тем, открытие рядом с комплексом пирамид в Гизе захоронений рабочих, в которых были найдены среди прочего пиво и хлеб для загробной жизни, позволило египтологам сделать вывод, что строителям платили и их ценили. Также анализ могил показал, что рабочие приезжали на строительство посменно, на трёхмесячные «вахты», и в основном были выходцами из бедных семей, но не рабами. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом французский инженер спас Великие Пирамиды от разборки на стройматериалы? 645 + Ссылка Луи Линан де Бельфон до того, как стать главным инженером строительства Суэцкого канала, командовал возведением плотин и прокладкой ирригационных каналов на Ниле. Для оптимизации работ правитель Египта Мухаммед Али-паша предложил использовать камень из Великих Пирамид. Бельфон был против, но понимал, что в случае отказа паша наймёт другого инженера. Чтобы спасти Пирамиды, он предоставил фиктивные расчёты, по которым выходило, что добыча материала из каменоломен будет обходиться дешевле. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какого цвета изначально была пирамида Хеопса? 1244 + Ссылка Многие египетские пирамиды, включая пирамиду Хеопса, изначально были облицованы белыми отполированными блоками известняка, которые ярко сверкали на солнце. Однако с течением времени их разбирали и использовали для строительства крепостей, мечетей и других сооружений. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Зачем грандиозный египетский храм Абу-Симбел 4 года переносили на новое место? 2347 + Ссылка В 1960 году в Египте началось строительство второй плотины на Ниле близ Асуана, вследствие чего могли быть затоплены уникальные храмы Абу-Симбел, построенные в скале из песчаника во времена правления фараона Рамзеса II. Международная группа специалистов под эгидой ЮНЕСКО решила перенести эти памятники в новое место в 200 метрах дальше от реки, для чего храмы были разрезаны на блоки весом до 30 тонн и транспортированы. Операция длилась с 1964 по 1968 год и была признана одним из крупнейших инженерно-археологических проектов в истории. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где в Африке находится земля, которую не считает своей ни одно государство? 6380 + Ссылка На границе Египта и Судана находится территория Бир-Тавиль площадью 2060 км², которая не принадлежит ни одному государству. Дело в том, что в 1902 году Британия провела новую административную границу между этими странами, передав Египту Бир-Тавиль, а Судану — Халаибский треугольник, территорию с гораздо большей площадью. Однако после получения независимости Египет потребовал вернуться к старым границам, отказавшись от прав на Бир-Тавиль. Судан же ничего менять не хочет и тоже не считает его своей территорией. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Кто и как доказал, что описанный в Ветхом Завете исход евреев из Египта теоретически возможен? 4472 + Ссылка Американские учёные на компьютерной модели доказали теоретическую возможность исхода евреев из Египта. Как описано в книге Исход, Моисей провёл свой народ в месте, где расступились морские воды. Компьютерные расчёты показали, что в одном месте в дельте Нила может образоваться проход со стенами воды по сторонам, если ветер будет дуть в определённом направлении со скоростью 100 км/ч на протяжении 12 часов. Неправда? Источник: lenta.ru

Какой фараон имеет современный египетский паспорт и для чего? 8717 + Ссылка В 1974 году египтологи обнаружили, что мумия фараона Рамзеса II быстро портится. Было принято решение немедленно везти её самолётом во Францию для экспертизы, для чего мумии оформили современный египетский паспорт, а в графе «род занятий» написали «король (скончавшийся)». В Париже мумию встречали со всеми военными почестями, полагающимися королям. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находится край летающих верблюдов? 5111 + Ссылка Со времён израильско-египетских войн в пограничных пустынных районах до сих пор остались заминированные поля. Местные жители называют эту зону «краем летающих верблюдов». Неправда? Источник: www.kp.ru

Кого и за что награждают премией Дарвина? 9871 + Ссылка Для людей, умерших или лишившихся возможности оставить потомство в результате собственной глупости, учреждена специальная премия Дарвина. Её вручают как награду за услугу — изъятие своих генов из генофонда человечества. Одна из классических подобных историй произошла в египетской деревне. 18-летний крестьянин полез в колодец доставать упавшего туда цыплёнка. Так как он не умел плавать, то начал тонуть, и ему на помощь в колодец начали прыгать его родственники и друзья. Всего утонуло 6 человек, а цыплёнок в итоге выжил. Неправда? Источник: www.darwinawards.com