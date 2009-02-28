Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом ветер способствует росту деревьев? 57 + Ссылка С 1991 по 1994 годы в штате Аризона проводили эксперимент по моделированию замкнутой экосистемы в сети герметичных зданий под названием «Биосфера-2», длившийся в общей сложности 30 месяцев. Среди прочих научных результатов одним из самых неожиданных стало открытие важности ветра для роста деревьев. Под куполом они росли быстрее, чем в обычных условиях, однако зачастую обрушивались под собственным весом, не достигнув зрелости. Дело в том, что постоянно движущий деревья ветер способствует росту особых участков древесины, которые значительно усиливают устойчивость растения. Неправда? Источник: awesci.com

Для чего в Австралию пришлось завозить африканских жуков? 344 + Ссылка Крупный рогатый скот стали выращивать в Австралии с 1880-х годов. К середине 20 века большой проблемой стали слои навоза на пастбищах, так как местные жуки-навозники коэволюционировали с сумчатыми, производящими маленькие и сухие фекалии, и не могли справиться с коровьим помётом. Проблема была решена интродуцированием навозников с другого континента — выбор пал на африканских Onthophagus gazella. Памятуя об экологических угрозах от завезённых видов, к процессу подошли очень тщательно, простерилизовав яйца жуков, чтобы избавиться от паразитов. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему северо-восток Индии раз в 48 лет переживает нашествие крыс? 408 + Ссылка Бамбук цветёт очень редко — в зависимости от вида периодичность составляет от 40 до 120 лет. Цветение происходит сразу одновременно на больших территориях, после чего растения умирают и обширные леса до появлениях новых ростков исчезают. В северо-восточных индийских штатах Мизорам и Манипур и примыкающих территориях Мьянмы цветение бамбука раз в 48 лет издавна сопровождается массовым голодом, так как обилие семян во много раз увеличивает популяцию крыс в лесах, которые затем выходят на засеянные поля и съедают весь урожай. В последний раз маутам, как местные жители называют этот феномен, случился в 2006—2007 годах, и в этот раз власти предприняли ряд мер для минимизации последствий нашествия, включая награду в 1 рупию за каждую убитую крысу. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Почему на флаге островов недалеко от Антарктиды можно увидеть северного оленя? 505 + Ссылка Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова — это заморская британская территория недалеко от Антарктиды, на гербе и флаге которой можно увидеть северного оленя. Ошибки здесь нет: оленей на архипелаг Южная Георгия привезли в начале 20 века норвежские китобои для охоты и употребления в пищу. Когда китобойный промысел сошёл на нет, постоянного населения на островах почти не осталось, а олени размножились до нескольких тысяч особей и стали представлять угрозу местной экосистеме. В 2013 году было принято решение о полном истреблении популяции, и сейчас в Южной Георгии оленей почти не осталось. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какая страна импортирует мусор для перерабатывающих заводов? 1823 + Ссылка В Швеции только 4% мусора закапывается в землю, всё остальное идёт на переработку. Государственная программа по получению энергии путём сжигания мусора оказалась настолько эффективной, что в последние годы Швеция импортирует мусор из других стран в количестве 80 тысяч тонн в год, большую часть — из Норвегии. Причём норвежцы сами платят за вывоз этих отходов, шведы получают электричество, а оставшийся пепел с большим содержанием токсинов и тяжёлых металлов отправляют обратно в Норвегию на захоронение. Неправда? Источник: www.mnn.com

Сколько видов животных на планете исчезли из-за кошек? 1489 + Ссылка Специалисты из Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих, наибольшая часть которых становится жертвами бездомных и одичавших кошек. В целом кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете — в основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было, но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс. Неправда? Источник: www.bbc.co.uk

Где и для чего построен забор длиной более 5000 километров? 1836 + Ссылка В юго-восточной части Австралии находится самый длинный в мире сетчатый забор длиной 5614 километров, прерываемый только в местах пересечения шоссейных дорог. Он был построен в 1885 году для защиты овец на пастбищах от охотящихся на них динго. В целом забор свою задачу выполняет — потери овец от динго действительно сократились. В то же время, на этих территориях увеличились популяции кенгуру и кроликов, конкурирующих с овцами за пастбища. Ещё один забор на западе Австралии, протянувшийся на 3253 километра и в настоящее время не поддерживаемый, был возведён уже для защиты от кроликов, представляющих собой одно время сильнейшую экологическую угрозу для континента. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Как обосновывают свою цель сторонники Движения за добровольное исчезновение человечества? 2711 + Ссылка Существует Движение за добровольное исчезновение человечества, сторонники которого считают, что популяция нашего вида вышла из-под контроля и угрожает всей жизни на планете. Выходом из этой ситуации, по их мнению, будет полное вымирание Homo sapiens. Для достижения этой цели не нужно совершать самоубийство или убивать других — надо просто отказаться от продолжения рода. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какая компания перерабатывает старые кроссовки в материал для новых спортивных площадок? 4290 + Ссылка В начале 1990-х годов компания Nike запустила программу Reuse-A-Shoe, действующую по сей день. Она заключается в переработке старых кроссовок, которые принимаются специальными пунктами в США и многих других странах, в материал для спортивных площадок. Каждая из трёх частей обуви перерабатывается отдельно: измельчённые резиновые подошвы становятся беговыми дорожками, средняя часть из пеноматериала — покрытием теннисных кортов, а ткань — покрытием баскетбольных площадок. Неправда? Источник: http://www.nikereuseashoe.com

Как влияет хозяйственная деятельность человека на интенсивность лесных пожаров? 2454 + Ссылка До 20 века интенсивность лесных пожаров зависела только от глобальных климатических изменений — меньше пожаров в периоды похолодания и наоборот. В 19 веке сгораемая биомасса достигла максимума в результате взрывного роста населения планеты и сильного увеличения использования дров и угля. Однако в течение 20 века картина резко поменялась: количество сгоревшей биомассы постоянно снижалось и сейчас достигло своего минимума из-за, опять же, хозяйственной деятельности человека, а именно политики предотвращения лесных пожаров. Такие выводы стали возможны благодаря исследованиям концентрации кислорода и угарного газа в антарктических льдах. Неправда? Источник: elementy.ru

В каком городе крематорий является важным поставщиком энергии? 4922 + Ссылка Крематорий в шведском городе Хельсингборг обеспечивает теплом 60 000 домов, что составляет 10% производимой энергии местной энергетической компании. Неправда? Источник: inthelighturns.wordpress.com

Каким образом и насколько успешно в Австралии борются с кроликами? 7246 + Ссылка В 1859 году австралийский фермер завёз из Англии кроликов, чтобы создать небольшую популяцию и охотиться на них. Отсутствие естественных врагов и идеальные условия для жизни и размножения круглый год стали причиной для неконтролируемого роста популяции кроликов, что привело к исчезновению многих видов местных растений. С кроликами пробовали бороться отстрелом, взрыванием нор, ядами, строительством сетчатых заграждений, но всё было бесполезно. Наконец, в середине 20 века среди них распространили вирус миксоматоза, что снизило популяцию с 600 миллионов до 100 миллионов. Однако выжившие особи приобрели генетическую устойчивость к вирусу и снова начали активно размножаться. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Где находилась одна из самых уединённых телефонных будок и почему её демонтировали? 6315 + Ссылка В 1960 году в калифорнийской пустыне Мохаве была установлена телефонная будка. Она находилась в 24 километрах от ближайшего шоссе и получила известность как одна из самых уединённых телефонных будок в мире. В 1997 году один американец узнал о будке и стал звонить туда, пока ему не ответили. После этого случая будка быстро стала набирать популярность, к ней стало ездить много людей, жаждущих общения, чтобы отвечать на звонки от случайных собеседников. Впоследствии будка была отключена и демонтирована, так как экологи стали опасаться нежелательных последствий для национального парка от этих посетителей. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится озеро с солёной водой, обитатели которого заключены в ловушку? 15473 + Ссылка Озеро Могильное в Мурманской области уникально наличием четырёх слоёв различной степени солёности. В самом верхнем слое с пресной водой обитают дафнии и рачки. В самом нижнем слое, где солёность достигает 3,3%, обитают лишь пурпурные бактерии. В средних слоях живут типичные морские обитатели, например, морские звёзды. Они находятся в своеобразной ловушке, так как не способны жить ни в верхнем, ни в нижнем слое. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой писатель в конце жизни признал вред, нанесённый природе собственным произведением? 7552 + Ссылка Питер Бенчли, автор романа «Челюсти», впоследствии экранизированного Стивеном Спилбергом, в последние годы жизни стал ярым защитником акул и морской экосистемы в целом. Он написал несколько работ, в которых подверг критике негативное отношение к акулам, раздутым в массовом сознании в том числе благодаря «Челюстям». Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Каким образом игроки в гольф на лайнерах могут заботиться об окружающей среде? 5786 + Ссылка На больших океанских лайнерах топ-класса есть даже поля для гольфа. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт. Одна немецкая фирма выпустила специальные мячи в виде спрессованного рыбьего корма для тех игроков, которым не чужда забота об окружающей среде. Неправда? Источник: www.welt.de

Зачем в странах обитания носорогов им отпиливают рог под наркозом? 6934 + Ссылка Рог у носорога нельзя назвать рогом в строгом смысле этого слова: в отличие, например, от бычьего рога, он не содержит костной ткани, а состоит из склеенных щетинообразных волос. Из-за того, что эти рога высоко ценятся в восточной медицине, носороги в данное время находятся под угрозой вымирания. Для защиты от браконьеров власти некоторых стран, где обитают популяции носорогов, отлавливают животных и под наркозом отпиливают рог. Неправда? Источник: en.wikipedia.org

Какое озеро за несколько часов стало глубже в 100 раз? 20943 + Ссылка 20 ноября 1980 года при поисках нефти в американском озере Пенёр бур по ошибке пробил дыру в одну из соляных шахт, расположенных под озером. Вода быстро размыла 35-сантиметровое отверстие и ринулась вниз. Озеро стало мелеть, и в него потекла вода из Мексиканского залива, связанного с Пенёром каналом. Через некоторое время озеро из пресного превратилось в солёное, максимальная глубина его увеличилась в 100 раз, а впоследствии полностью изменилась окружающая экосистема. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Где находится Восточный мусорный континент? 9320 + Ссылка В северной части Тихого океана есть область, которую называют Большим тихоокеанским мусорным пятном или Восточным мусорным континентом. Под действием океанских течений здесь в верхних водных слоях скопилось большое количество пластиковых отходов из Азии и Америки, всего вероятно больше 100 миллионов тонн мусора. В отличие от отходов, подверженных биоразложению, пластик под действием света лишь распадается на мелкие частицы, при этом сохраняя полимерную структуру. Эта взвесь напоминает зоопланктон, и медузы или рыбы принимают пластик за пищу. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какой древний народ сооружал искусственные острова для земледелия? 2590 + Ссылка Древние ацтеки помимо традиционного земледелия сооружали на мелких реках и озёрах искусственные острова — чинампы, где выращивали все доступные им культуры. Чинампы были полностью регенеративными сельскохозяйственными системами, не нуждались в поливке, так как имели непосредственный доступ к воде, и не причиняли вреда окружающей среде. Неправда? Источник: everything2.com

Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами? 15927 + Ссылка В Австралии для предотвращения гибели коал под колёсами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками. Неправда? Источник: www.nkj.ru

Где производят золото из канализационных отходов? 10723 + Ссылка Содержание золота в пепле, образующемся от сжигания сухого осадка канализационных отходов японского города Сува, более чем в 50 раз выше аналогичных показателей лучших золотоносных шахт. Специалисты объясняют этот факт тем, что в городе расположилось много заводов электроники, при производстве которой широко применяются золото и золотосодержащие сплавы. Установки по извлечению драгоценного металла уже работают. Неправда? Источник: discovers.ru

Какие компьютеры греют воду в бассейне? 7133 + Ссылка Датацентр IBM в швейцарском городе Уитикон, построенный в 2008 году, подогревает воду в местном бассейне за счёт отвода тепла от массива серверов. Неправда? Источник: www-03.ibm.com

Почему Чистые пруды раньше были Погаными? 3891 + Ссылка Чистые пруды в Москве раньше назывались Погаными прудами, так как сюда сбрасывались отходы. В начале 18 века пруд вошёл в состав московского имения князя Меншикова, был вычищен и получил современное название. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org

Какую проблему Менделеев считал самой актуальной для 20 века? 7805 + Ссылка Менделеев, исходя из того, что поголовье лошадей должно прирастать прежними темпами, считал самой сложной технической проблемой 20 века утилизацию огромного количества навоза. Неправда? Источник: ru.wikipedia.org