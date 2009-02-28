Интересные факты, удивительные факты, неизвестные факты в Музее фактов

Каким образом ветер способствует росту деревьев?
С 1991 по 1994 годы в штате Аризона проводили эксперимент по моделированию замкнутой экосистемы в сети герметичных зданий под названием «Биосфера-2», длившийся в общей сложности 30 месяцев. Среди прочих научных результатов одним из самых неожиданных стало открытие важности ветра для роста деревьев. Под куполом они росли быстрее, чем в обычных условиях, однако зачастую обрушивались под собственным весом, не достигнув зрелости. Дело в том, что постоянно движущий деревья ветер способствует росту особых участков древесины, которые значительно усиливают устойчивость растения.
Источник: awesci.com
Для чего в Австралию пришлось завозить африканских жуков?
Крупный рогатый скот стали выращивать в Австралии с 1880-х годов. К середине 20 века большой проблемой стали слои навоза на пастбищах, так как местные жуки-навозники коэволюционировали с сумчатыми, производящими маленькие и сухие фекалии, и не могли справиться с коровьим помётом. Проблема была решена интродуцированием навозников с другого континента — выбор пал на африканских Onthophagus gazella. Памятуя об экологических угрозах от завезённых видов, к процессу подошли очень тщательно, простерилизовав яйца жуков, чтобы избавиться от паразитов.
Источник: en.wikipedia.org
Почему северо-восток Индии раз в 48 лет переживает нашествие крыс?
Бамбук цветёт очень редко — в зависимости от вида периодичность составляет от 40 до 120 лет. Цветение происходит сразу одновременно на больших территориях, после чего растения умирают и обширные леса до появлениях новых ростков исчезают. В северо-восточных индийских штатах Мизорам и Манипур и примыкающих территориях Мьянмы цветение бамбука раз в 48 лет издавна сопровождается массовым голодом, так как обилие семян во много раз увеличивает популяцию крыс в лесах, которые затем выходят на засеянные поля и съедают весь урожай. В последний раз маутам, как местные жители называют этот феномен, случился в 2006—2007 годах, и в этот раз власти предприняли ряд мер для минимизации последствий нашествия, включая награду в 1 рупию за каждую убитую крысу.
Источник: en.wikipedia.org
Почему на флаге островов недалеко от Антарктиды можно увидеть северного оленя?
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова — это заморская британская территория недалеко от Антарктиды, на гербе и флаге которой можно увидеть северного оленя. Ошибки здесь нет: оленей на архипелаг Южная Георгия привезли в начале 20 века норвежские китобои для охоты и употребления в пищу. Когда китобойный промысел сошёл на нет, постоянного населения на островах почти не осталось, а олени размножились до нескольких тысяч особей и стали представлять угрозу местной экосистеме. В 2013 году было принято решение о полном истреблении популяции, и сейчас в Южной Георгии оленей почти не осталось.
Источник: en.wikipedia.org
Какая страна импортирует мусор для перерабатывающих заводов?
В Швеции только 4% мусора закапывается в землю, всё остальное идёт на переработку. Государственная программа по получению энергии путём сжигания мусора оказалась настолько эффективной, что в последние годы Швеция импортирует мусор из других стран в количестве 80 тысяч тонн в год, большую часть — из Норвегии. Причём норвежцы сами платят за вывоз этих отходов, шведы получают электричество, а оставшийся пепел с большим содержанием токсинов и тяжёлых металлов отправляют обратно в Норвегию на захоронение.
Источник: www.mnn.com
Сколько видов животных на планете исчезли из-за кошек?
Специалисты из Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих, наибольшая часть которых становится жертвами бездомных и одичавших кошек. В целом кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете — в основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было, но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс.
Источник: www.bbc.co.uk
Где и для чего построен забор длиной более 5000 километров?
В юго-восточной части Австралии находится самый длинный в мире сетчатый забор длиной 5614 километров, прерываемый только в местах пересечения шоссейных дорог. Он был построен в 1885 году для защиты овец на пастбищах от охотящихся на них динго. В целом забор свою задачу выполняет — потери овец от динго действительно сократились. В то же время, на этих территориях увеличились популяции кенгуру и кроликов, конкурирующих с овцами за пастбища. Ещё один забор на западе Австралии, протянувшийся на 3253 километра и в настоящее время не поддерживаемый, был возведён уже для защиты от кроликов, представляющих собой одно время сильнейшую экологическую угрозу для континента.
Источник: ru.wikipedia.org
Как обосновывают свою цель сторонники Движения за добровольное исчезновение человечества?
Существует Движение за добровольное исчезновение человечества, сторонники которого считают, что популяция нашего вида вышла из-под контроля и угрожает всей жизни на планете. Выходом из этой ситуации, по их мнению, будет полное вымирание Homo sapiens. Для достижения этой цели не нужно совершать самоубийство или убивать других — надо просто отказаться от продолжения рода.
Источник: ru.wikipedia.org
Какая компания перерабатывает старые кроссовки в материал для новых спортивных площадок?
В начале 1990-х годов компания Nike запустила программу Reuse-A-Shoe, действующую по сей день. Она заключается в переработке старых кроссовок, которые принимаются специальными пунктами в США и многих других странах, в материал для спортивных площадок. Каждая из трёх частей обуви перерабатывается отдельно: измельчённые резиновые подошвы становятся беговыми дорожками, средняя часть из пеноматериала — покрытием теннисных кортов, а ткань — покрытием баскетбольных площадок.
Источник: http://www.nikereuseashoe.com
Как влияет хозяйственная деятельность человека на интенсивность лесных пожаров?
До 20 века интенсивность лесных пожаров зависела только от глобальных климатических изменений — меньше пожаров в периоды похолодания и наоборот. В 19 веке сгораемая биомасса достигла максимума в результате взрывного роста населения планеты и сильного увеличения использования дров и угля. Однако в течение 20 века картина резко поменялась: количество сгоревшей биомассы постоянно снижалось и сейчас достигло своего минимума из-за, опять же, хозяйственной деятельности человека, а именно политики предотвращения лесных пожаров. Такие выводы стали возможны благодаря исследованиям концентрации кислорода и угарного газа в антарктических льдах.
Источник: elementy.ru
В каком городе крематорий является важным поставщиком энергии?
Крематорий в шведском городе Хельсингборг обеспечивает теплом 60 000 домов, что составляет 10% производимой энергии местной энергетической компании.
Источник: inthelighturns.wordpress.com
Каким образом и насколько успешно в Австралии борются с кроликами?
В 1859 году австралийский фермер завёз из Англии кроликов, чтобы создать небольшую популяцию и охотиться на них. Отсутствие естественных врагов и идеальные условия для жизни и размножения круглый год стали причиной для неконтролируемого роста популяции кроликов, что привело к исчезновению многих видов местных растений. С кроликами пробовали бороться отстрелом, взрыванием нор, ядами, строительством сетчатых заграждений, но всё было бесполезно. Наконец, в середине 20 века среди них распространили вирус миксоматоза, что снизило популяцию с 600 миллионов до 100 миллионов. Однако выжившие особи приобрели генетическую устойчивость к вирусу и снова начали активно размножаться.
Источник: en.wikipedia.org
Где находилась одна из самых уединённых телефонных будок и почему её демонтировали?
В 1960 году в калифорнийской пустыне Мохаве была установлена телефонная будка. Она находилась в 24 километрах от ближайшего шоссе и получила известность как одна из самых уединённых телефонных будок в мире. В 1997 году один американец узнал о будке и стал звонить туда, пока ему не ответили. После этого случая будка быстро стала набирать популярность, к ней стало ездить много людей, жаждущих общения, чтобы отвечать на звонки от случайных собеседников. Впоследствии будка была отключена и демонтирована, так как экологи стали опасаться нежелательных последствий для национального парка от этих посетителей.
Источник: ru.wikipedia.org
Где находится озеро с солёной водой, обитатели которого заключены в ловушку?
Озеро Могильное в Мурманской области уникально наличием четырёх слоёв различной степени солёности. В самом верхнем слое с пресной водой обитают дафнии и рачки. В самом нижнем слое, где солёность достигает 3,3%, обитают лишь пурпурные бактерии. В средних слоях живут типичные морские обитатели, например, морские звёзды. Они находятся в своеобразной ловушке, так как не способны жить ни в верхнем, ни в нижнем слое.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой писатель в конце жизни признал вред, нанесённый природе собственным произведением?
Питер Бенчли, автор романа «Челюсти», впоследствии экранизированного Стивеном Спилбергом, в последние годы жизни стал ярым защитником акул и морской экосистемы в целом. Он написал несколько работ, в которых подверг критике негативное отношение к акулам, раздутым в массовом сознании в том числе благодаря «Челюстям».
Источник: en.wikipedia.org
Каким образом игроки в гольф на лайнерах могут заботиться об окружающей среде?
На больших океанских лайнерах топ-класса есть даже поля для гольфа. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт. Одна немецкая фирма выпустила специальные мячи в виде спрессованного рыбьего корма для тех игроков, которым не чужда забота об окружающей среде.
Источник: www.welt.de
Зачем в странах обитания носорогов им отпиливают рог под наркозом?
Рог у носорога нельзя назвать рогом в строгом смысле этого слова: в отличие, например, от бычьего рога, он не содержит костной ткани, а состоит из склеенных щетинообразных волос. Из-за того, что эти рога высоко ценятся в восточной медицине, носороги в данное время находятся под угрозой вымирания. Для защиты от браконьеров власти некоторых стран, где обитают популяции носорогов, отлавливают животных и под наркозом отпиливают рог.
Источник: en.wikipedia.org
Какое озеро за несколько часов стало глубже в 100 раз?
20 ноября 1980 года при поисках нефти в американском озере Пенёр бур по ошибке пробил дыру в одну из соляных шахт, расположенных под озером. Вода быстро размыла 35-сантиметровое отверстие и ринулась вниз. Озеро стало мелеть, и в него потекла вода из Мексиканского залива, связанного с Пенёром каналом. Через некоторое время озеро из пресного превратилось в солёное, максимальная глубина его увеличилась в 100 раз, а впоследствии полностью изменилась окружающая экосистема.
Источник: ru.wikipedia.org
Где находится Восточный мусорный континент?
В северной части Тихого океана есть область, которую называют Большим тихоокеанским мусорным пятном или Восточным мусорным континентом. Под действием океанских течений здесь в верхних водных слоях скопилось большое количество пластиковых отходов из Азии и Америки, всего вероятно больше 100 миллионов тонн мусора. В отличие от отходов, подверженных биоразложению, пластик под действием света лишь распадается на мелкие частицы, при этом сохраняя полимерную структуру. Эта взвесь напоминает зоопланктон, и медузы или рыбы принимают пластик за пищу.
Источник: ru.wikipedia.org
Какой древний народ сооружал искусственные острова для земледелия?
Древние ацтеки помимо традиционного земледелия сооружали на мелких реках и озёрах искусственные острова — чинампы, где выращивали все доступные им культуры. Чинампы были полностью регенеративными сельскохозяйственными системами, не нуждались в поливке, так как имели непосредственный доступ к воде, и не причиняли вреда окружающей среде.
Источник: everything2.com
Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами?
В Австралии для предотвращения гибели коал под колёсами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками.
Источник: www.nkj.ru
Где производят золото из канализационных отходов?
Содержание золота в пепле, образующемся от сжигания сухого осадка канализационных отходов японского города Сува, более чем в 50 раз выше аналогичных показателей лучших золотоносных шахт. Специалисты объясняют этот факт тем, что в городе расположилось много заводов электроники, при производстве которой широко применяются золото и золотосодержащие сплавы. Установки по извлечению драгоценного металла уже работают.
Источник: discovers.ru
Какие компьютеры греют воду в бассейне?
Датацентр IBM в швейцарском городе Уитикон, построенный в 2008 году, подогревает воду в местном бассейне за счёт отвода тепла от массива серверов.
Источник: www-03.ibm.com
Почему Чистые пруды раньше были Погаными?
Чистые пруды в Москве раньше назывались Погаными прудами, так как сюда сбрасывались отходы. В начале 18 века пруд вошёл в состав московского имения князя Меншикова, был вычищен и получил современное название.
Источник: ru.wikipedia.org
Какую проблему Менделеев считал самой актуальной для 20 века?
Менделеев, исходя из того, что поголовье лошадей должно прирастать прежними темпами, считал самой сложной технической проблемой 20 века утилизацию огромного количества навоза.
Источник: ru.wikipedia.org
Где поставили памятник моли?
В Австралии возведён памятник моли. В 1920-х годах здесь катастрофически распространился южноамериканский кактус, и единственной, кто смогла справиться с ним, стала завезённая аргентинская кактусовая моль — естественный враг растения.
Источник: korrespondent.net